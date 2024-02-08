A 5AM Club összefoglalása: Hogyan érhetjük el az elit teljesítmény szintjét a korai keléssel?

Robin Sharma, a bestseller üzleti meséjéről, A Ferrari-t eladó szerzetesről ismert szerző és motivációs előadó újabb utazásra invitál minket A 5AM Club című könyvében. Ez nem csak egy újabb önsegítő könyv – értékes tanulságokat tartalmaz arról, hogyan használhatjuk fel rendelkezésre álló kognitív erőforrásainkat rendkívüli eredmények eléréséhez.

Számtalanszor hallottuk már, hogy az 5 óra a aranyóra a produktív munkavégzéshez, de vajon tényleg megéri-e, különösen akkor, ha az alternatíva a kellemes, édes álom?

Teljesen normális, hogy egy kritikus elme elgondolkodik azon, hogy a korán kelés valóban változást hoz-e, vagy csak egy a milliárdosok múló divatirányzata közül. Nos, pontosan erre ad választ a The 5AM Club összefoglalónk. 🕔

Megvizsgáljuk, miért támogatja a könyv a reggeli órákat, összefoglalva annak filozófiáját, hatásos idézeteit és a legfontosabb tanulságokat.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Robin Sharma The 5AM Club című könyve bemutatja, hogy milyen hatalmas előnyökkel jár, ha korán kezdjük a napot, hogy növeljük a termelékenységünket, a koncentrációs képességünket és a személyes fejlődésünket. A könyv 20/20/20 képlete az első órát a következőképpen osztja fel: Lépés : 20 percig tornázz, hogy energikusan ébredj.

Reflektálj : Meditálj, vezess naplót, vagy tervezd meg a napodat a tisztánlátás érdekében.

Növekedés: Olvass, tanulj vagy fejleszd a készségeidet az önfejlesztés érdekében. A ClickUp segít kialakítani a tökéletes reggeli rutint a következő funkciókkal: ClickUp feladatok és emlékeztetők : Állítson be napi célokat és reggeli rituálékat.

ClickUp naptár nézet : Tervezze meg és kövesse nyomon az 5AM rutinját.

ClickUp Docs : Naplózz, reflektálj és rendszerezd a betekintéseket.

ClickUp Goals: Kövesse nyomon az előrehaladását és maradjon motivált.

A 5AM Club könyv összefoglalása egy pillantásra

Szerző(k): Robin Sharma

Oldalszám: 336 (nyomtatott változat)

Kiadás éve: 2018

Becsült olvasási idő: 7–12 óra

A 5AM Club egy megható történet segítségével mutatja be, hogyan tehet többet az átlagember a mindennapi életében, ha reggel 5 órakor kezdi a napját. A történet három főszereplő körül forog:

A kiábrándult vállalkozó A küszködő művész A melegszívű és barátságos milliárdos (mentor)

A trió egy konferencián váratlanul találkozik, és a milliárdos megkéri a másik két főszereplőt, hogy töltsenek vele egy kis időt a mauritiusi tengerparti házában. Az egyetlen feltétel? Reggel ötkor kell megérkezniük. 😅

Cserébe azonban a milliárdos elárulná a duónak a gurujának tanácsát. Ahogy valószínűleg sejtheted, a tanács lényege az, hogy reggel 5-kor kelj fel, és készíts egy ütemtervet, hogy zavartalanul elvégezd a napi feladataidat.

Sharma érvelése szerint a korai kelés biztosítja azokat a kognitív erőforrásokat, amelyek szükségesek az önreflexióhoz, a fizikai egészséghez és a személyes fejlődéshez. Ez tudományosan is alátámasztott: sok önfejlesztési erőfeszítésünket szabotáljuk ősi agyunk miatt, amely előre látja a veszélyt, félelemben tart minket, és arra késztet, hogy figyelemelterelő dolgokkal foglalkozzunk, és kerüljük a cselekvést.

Azonban agyunk prefrontális kéregének, amely a problémamegoldásért és az érzelmek feldolgozásáért felelős, segít nekünk racionális cselekedetekkel leküzdeni ezt a viselkedést. Reggel 5 órakor agyunk nyugodtabb állapotban van, ami lehetővé teszi számunkra, hogy felülkerekedjünk a félelem által kiváltott stresszen és szorongáson, és mérhető lépéseket tegyünk a sikeres élet felépítése felé.

A könyv további részében Sharma számos témát vizsgál, hogy alátámassza állítását. Nézzünk meg néhány kiemelkedő vitát:

Négy belső birodalom

Sharma a személyes mesterség gyakorlását ösztönzi azáltal, hogy ápolja négy belső birodalmunkat, nevezetesen:

Gondolkodásmód: Gondolataink és meggyőződéseink, az önmagunkkal folytatott párbeszéd minősége és a kihívásokhoz való hozzáállásunk alakítja a valóságunkat. Szívállapot: Gyakorold a hála érzését, hogy elősegítsd a személyes fejlődést, mert a fájdalmas érzelmekkel terhelt szív nem visz minket sehova. Egészség: A csúcsformában lévő fizikai egészség vitalitást és szabadságot ad, hogy növekedési lehetőségeket kereshess. Soulset: Lelkünket ápoljuk azzal, hogy spirituális módon éljük életünket, gyakran meditáció és elmélkedés révén.

20/20/20 szabály

A The 5AM Club a legfontosabb kérdést veti fel: mit tegyünk, miután reggel ötkor felkeltünk? Nem lehetünk már ilyen korán a képernyő előtt, ugye?

Itt Sharma bemutatja következő eredeti ötletét: a forradalmian új reggeli rutin 20/20/20 szabályát. Az első órát – az 5 és 6 óra közötti időt, más néven a győzelem óráját – három egyenlő részre osztjuk.

Az első 20 perc: Az intenzív fizikai aktivitás csökkenti a kortizol, a félelem hormonjának szintjét. Használja ki ezt az időt arra, hogy jól megizzadjon – ez felszabadítja a BDNF-et (agyi eredetű neurotrófikus faktort), amely segít az agynak új idegpályákat kialakítani és : Az intenzív fizikai aktivitás csökkenti a kortizol, a félelem hormonjának szintjét. Használja ki ezt az időt arra, hogy jól megizzadjon – ez felszabadítja a BDNF-et (agyi eredetű neurotrófikus faktort), amely segít az agynak új idegpályákat kialakítani és neuroplaszticitást tapasztalni Következő 20 perc: Miután befejezted a kardió edzést, válts sebességet, és vegyél egy kis szünetet a meditációra. Például, gondolkodj el a előtted álló napon. Utolsó 20 perc: Az utolsó részben vegye magába azokat a tudnivalókat, amelyek elősegítik a személyes fejlődést. Az utolsó részben vegye magába azokat a tudnivalókat, amelyek elősegítik a személyes fejlődést. Olvasson például egy könyvet , vagy hallgasson produktív podcastokat

Az ötlet az, hogy olyan reggeli rutint alakítsunk ki, amely felkészít minket a nap folyamán a legjobb teljesítményre.

A magas teljesítményciklus fenntartása

A magas teljesítményű ciklushoz a testnek jól kipihentnek kell lennie, ami csak egy jó éjszakai alvás révén érhető el. A könyv hangsúlyozza az alváshiány káros hatásait, és arra ösztönzi az olvasókat, hogy minőségi alvást biztosítsanak maguknak, amely helyreállítja az agysejteket és javítja az idegkapcsolatokat. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak betartásával élvezheti a mély pihenési ciklust alvás közben:

Kerülje a képernyő előtt töltött időt a nap utolsó órájában, lefekvés előtt.

Alvás sötét szobában

A legfontosabb tanulságok Robin Sharma 5AM Club című könyvéből

Ha Ön a mélyebb megértés híve, íme öt fontos tanulság a könyvből, amelyet érdemes beépítenie a mindennapi életébe. Vessen rá egy pillantást!

1. A kora reggeli rutin kialakítása fájdalmas, de megéri

Mi a legnagyobb akadálya annak, hogy reggel aktívak legyünk? Az agyunk lázad.

Képzelje el, hogy azt mondják Önnek, hogy a következő héten nem nyúlhat a telefonjához. Valószínűleg elvonási tünetekkel fog szembesülni! Az agya nem szokott hozzá ehhez a változáshoz, és az új szinaptikus útvonalak miatt minden szempontból kényelmetlenül fogja érezni magát, de ez a fájdalom fog segíteni Önnek hosszú távon.

Sharma szerint a szokásbeépítési protokoll segíthet ebben – számoljon azzal, hogy körülbelül 66 napra lesz szüksége ahhoz, hogy a szokás beépüljön az életébe. ⚓

Az első néhány napban erőfeszítéseket kell tenned, hogy betartsd a reggeli rutinodat. A közepénél (körülbelül 20 nap után) úgy fogja érezni, hogy elérte a határait, és semmi sem segít, de Sharma szerint ez az az idő, amikor valójában elkezd változni. A vége felé eléri az automatizmus pontját, amikor az agya végre hozzászokik az új napirendhez.

Ez a protokoll bármilyen életmódváltást támogat, és örülni fogsz, hogy végigcsináltad. 💪

2. Úgy szeretne élni, mint a legfelső 5%? Tegye azt, amit a 95% nem tesz!

A legegyszerűbb, mégis alulértékelt tipp az élet megváltoztatásához az, hogy elkötelezzük magunkat olyan átalakulások mellett, amelyeket a legtöbb ember elkerül.

Fárasztónak tűnik az öt órakor kelés gondolata?

Nem a legsikeresebb emberek 5%-ába.

Sharma úgy véli, hogy amikor másképp kezdünk élni, mint a többség, az emberek őrültnek nevezhetnek minket. Ez a címke azonban pontosan az, amit ő a nagyság „árának” nevez.

Ha elkötelezed magad a termelékenységi célok mellett egy jobb élet érdekében, akkor a társadalmi elvárásoktól függetlenül koncentrálnod kell a szükséges változásokra. Tegyük fel, hogy a hétvégéidet egy mellékállás felépítésével töltöd, ahelyett, hogy egy bárban lazítanál. Ez egy szokatlan út, de azt mutatja, hogy hajlandó vagy kényelmetlen változásokra, hogy javítsd anyagi helyzetedet.

Bónusz olvasmány: Fedezze fel a 22 termelékenységi trükköt, hogy kevesebb idő alatt többet tudjon elvégezni !

3. Figyeljen az érzelmi jólétére

A The 5AM Club egyik legérdekesebb pontja az, hogy bemutatja, hogyan működik az emberi ego és a társadalom. Például, amikor egy csoport előtt zavarba jövünk, az egónk felülkerekedik, és keserűség, szégyen és harag kellemetlen érzéseivel szennyezi meg a szívünket.

Sharma hangsúlyozza a könnyed gondolkodásmód fontosságát. Tudatosan kell törekednünk arra, hogy kordában tartsuk az egónkat, és jobban tudatosítsuk magunkban az egyéni stressz kiváltó tényezőket, rossz szokásokat és megküzdési mechanizmusokat. Az önszabályozás segít abban, hogy hitelesen fektessünk be a személyes fejlődésbe, és rugalmasabban reagáljunk a kihívásokra.

Ne feledd, nem kell a világ legjobbjának lenned, csak minden nap a legjobb formádat hozd!

4. Fejezd ki tehetségedet (tehetségeidet)

A könyvben a milliárdos remek tanácsot ad a másik két főszereplőnek: Ha van tehetséged, mutasd meg, még akkor is, ha ez ellened is fordulhat.

Soha ne vedd természetesnek a tehetségedet. Ez a természetes tőkéd ebben a világban, és ki kell használnod. Folyamatosan tanulj, és fedezd fel a vele járó potenciális kockázatokat és lehetőségeket. A könyv további tippeket is ad ahhoz, hogy egész életedben zseni maradj, például:

Használja ki a Traffic University előnyeit, azaz használja ki a mindennapi utazási időt új könyvek vagy podcastok felfedezésére.

Szánjon naponta néhány percet arra, hogy finomítsa képességeit!

5. Építsd ki a támogatói hálózatodat

Mindenkiben megvan a kreatív és produktív potenciál, hogy élesítse mentális fókuszát és sikeres életet éljen, de mi van akkor, ha olyan emberek veszik körül, akik csak lehangolják?

Jó példa erre a könyvben szereplő művész. Barátai kigúnyolták művészetét és csúnya nevekkel illették. Kudarca abból fakadt, hogy rossz társaságba keveredett.

Azokká válsz, akikkel együtt töltöd az idődet, ezért gondold át, kivel töltöd az idődet. A legjobb, ha olyanokkal töltöd az idődet, akik hasonlóan gondolkodnak, és akik értékelnek és támogatnak téged. Tanulj meg hálózatot építeni, és keress olyan embereket és közösségeket, akik támogathatnak téged. 🌻

Hatékony idézetek a The 5AM Club című könyvből

A The 5AM Club című könyvben rengeteg figyelemre méltó idézet található. Íme néhány kedvencünk:

1. kivonat

Kultúránk azt sugallja, hogy törekedjünk címekre és csecsebecsékre, tapsra és elismerésre, pénzre és kastélyokra. Mindez rendben van – valóban az –, amíg nem mosnak agyon azzal, hogy ezekkel a dolgokkal határozzuk meg emberi értékünket. Élvezzük őket, de ne ragaszkodjunk hozzájuk. Legyenek meg, de ne alapozzuk rájuk identitásunkat. Értékeljük őket, de ne legyenek szükségünk rájuk.

A könyvben a milliárdos áttekinti a modern társadalom materialista normáit. Mindenki a legjobb termékek megvásárlásáért versenyez, nem pedig azért, hogy a legjobb legyen.

Azt állítja, hogy a világi ajándékok iránti vágy nem rossz dolog, amíg nem hagyod, hogy azok határozzák meg az igazi értékedet.

Amikor a vágyat szükségletté alakítod, az anyagi javak ideiglenes erőforrásoddá válnak. Abban a pillanatban gyengének érzed magad, amikor elveszíted világi kincseidet. Ahelyett, hogy anyagi javakra támaszkodnánk identitásunk meghatározásához, inkább a mentális energia és a karakter integritásának építésére kellene összpontosítanunk.

2. kivonat

Ha vezető szerepet szeretnél betölteni a területeden... legyél teljesítményorientált és mélységes személyiség. Törekedj arra, hogy rendkívüli ember legyél, ne pedig egyike azoknak a félénk lelkeknek, akik úgy viselkednek, mint mindenki más, és nem csodálatos, hanem hanyag életet élnek, nem pedig eredeti, hanem másolat életet.

A milliárdos határozottan nyilatkozik a modern munkakörnyezetről és arról, hogy mindenki a mennyiséget helyezi előtérbe a minőséggel szemben. Sok munkavállaló nem rendelkezik a forradalmi fejlődéshez szükséges szenvedéllyel és elkötelezettséggel, és egyszerűen a legkönnyebb utat választja az életben.

Bónusz olvasmány: Szereted a munkádat, de soha nincs elég időd elvégezni a feladatokat? Nézd meg, hogyan segíthet a mély munkavégzés abban, hogy mestere legyél a szakmádnak!

3. kivonat

Mert a mai világban élők többsége szeretne több időt magának. Mégis elpazaroljuk az időnket. A halálra való gondolás élesebben fókuszba hozza a legfontosabb dolgokat. Nem hagyod többé, hogy a digitális zavaró tényezők, a cyber-elterelések és az online kellemetlenségek ellopják az életednek nevezett áldás pótolhatatlan óráit. Tudod, hogy a napjaidat soha nem kapod vissza, ugye?

Riley milliárdos úr a 10. fejezetben, „A történelemalkotók 4 fókusza” címmel teszi meg egyik legerőteljesebb kijelentését. Részletesen elmagyarázza, hogy a halál gondolatának egyszerű felidézése hogyan segíthet az egyénnek elkerülni a digitális eszközök által okozott zavaró tényezőket, és hogyan élheti meg az életét a legteljesebb mértékben. 🌷

Alkalmazzuk a The 5AM Club tanulságait és gyakoroljuk a személyes mesterséget a ClickUp segítségével!

Korán reggel felkelni talán nem a legkönnyebb feladat a világon, de az előnyei meghaladják az átmeneti kényelmetlenséget, amellyel a szokás megerősítése során szembesülsz.

