Hogyan számoljuk ki a sztoripontokat az Agile-ben?

Ha azt mondja: pontok, az agya automatikusan egy versenyre vagy játékra gondol. Az Agile történetpontoknak azonban más a háttere. 😊

Az Agile módszertanban a felhasználói történetek megbízható eszközök arra, hogy leírják, mit szeretne a felhasználó elérni a termék használatával. Az ötlet az, hogy ösztönözze a csapatokat arra, hogy elgondolkodjanak azon, hogyan és miért fogják használni egy adott funkciót. Például egy olyan feladat esetében, amelynek célja egy bejelentkezési gomb hozzáadása a kezdőlaphoz, a felhasználói történet a következő lenne: Gyakori látogatóként szeretnék könnyen bejelentkezni a kezdőlapról, hogy gyorsan hozzáférhessek a fiókomhoz.

De hogyan kezelje és tervezze meg a történetek megvalósításával járó munkát? Nos, az Agile módszer szerint ezt úgy teheti meg, hogy történetpontokat rendel hozzájuk.

Ebben az útmutatóban áttekintjük a story pontok használatának minden részletét az Agile projektmenedzsmentben, a következő témákkal:

A sztoripontok becsléséhez szükséges lépések

A folyamat során elkerülendő gyakori buktatók

Szoftver, amely minden Agile becslést gyerekjátékká tesz

⏰ 60 másodperces összefoglaló Az Agile-ben a sztoripontok mérik a felhasználói sztori teljesítéséhez szükséges erőfeszítést, kockázatot és komplexitást.

Ezek segítenek a csapatoknak a sprintek során a munkák fontossági sorrendjének meghatározásában és a tervezésben, a feladatok méretének relatív becslését kínálva.

A sztoripontok becslése magában foglalja a munkamennyiség megértését, egy alap-sztori kiválasztását és egy pontskálát (pl. Fibonacci)

A konszenzuson alapuló módszerek, mint például a Planning Poker, segítenek a csapatoknak megegyezni a sztoripontok értékeiről

Előnyei között szerepel a jobb tervezés, a prioritások meghatározása és a folyamatok folyamatos fejlesztése.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, egyszerűsítik a sztoripontok becslését, és javítják a csapat együttműködését és a nyomon követést.

Mik azok a sztoripontok az Agile-ben?

A sztoripontok egy mérési egység, amely becsüli a felhasználói sztori teljesítéséhez szükséges összes munkát egy termékbacklogban vagy bármely előre megtervezett munkafolyamatban.

Ez nem egy kötelező teljesítménymutató, amelynek célja a munkatársak lekötése vagy a vezetők fejlesztésfelügyeletre kényszerítése, hanem inkább egy opcionális pontrendszer, amelynek segítségével felmérhető a felhasználói történet megvalósításához szükséges munka vagy kockázat relatív nagysága.

A pontokat általában közvetlenül a sprinttervezési megbeszélés előtt számolják ki. A sztoripontok becslése ebben a szakaszban segít az egész csapatnak megalapozott döntéseket hozni arról, hogy mely sztorikat részesítsék előnyben a következő sprint backlogban. A legtöbb esetben a csapatok tartanak egy pontbecslési megbeszélést, vagy egyszerűen csak aszinkron módon rendelnek értékeket a sztorikhoz olyan paraméterek alapján, mint a prioritás és a munkaterhelési kapacitás.

Az Agile történetpontok becslésének 3 fő kritériuma

Amikor meg kell határozni, hogy hány sztoripontot rendeljenek egy felhasználói sztorihoz, három tényező segít az agilis csapatoknak a munka pontos felmérésében: a ráfordítás, a kockázat és a komplexitás.

1. Erőfeszítés: A szükséges munkamennyiség és intenzitás

A ráfordítás a különböző felhasználói történetek befejezéséhez szükséges munkamennyiséget jelenti. A relatív becslési folyamat olyan kérdések megválaszolását foglalja magában, mint:

Hány feladatot kell elvégezni?

Milyen előkészületekre és utómunkákra számíthat?

Mennyi erőfeszítést igényel majd az egyes feladatok és előkészítő tevékenységek elvégzése?

Minél nagyobb erőfeszítést igényelnek ezek a szakaszok, annál több pontot érhet a sztori. Ha gyorsan és következetesen szeretné kiszámítani a sztoripontjait az erőfeszítés, a komplexitás és a kockázat alapján, használja az ingyenes sztoripont-kalkulátort. Itt összehasonlíthatja a javasolt feladatokhoz szükséges óraszámot – például:

Kevesebb mint 3 óra egy karácsonyi témájú játékfigura megtervezéséhez: 0,5 sztoripont Egy új alkalmazásfunkció megtervezéséhez szükséges napi munka: 2 sztoripont

A sztoripontok kiszámításakor gyakori hiba, hogy azokat kizárólag az idő közvetlen mérőeszközének tekintik. Míg az időbecslések abszolút értékben megmutatják, mennyi időbe telik egy feladat elvégzése, nem nyújtanak megfelelő relatív mérőeszközt arra nézve, hogy egy feladat mennyire nehéz más feladatokhoz képest.

⭐ Kiemelt sablon Tökéletesítse a sprinttervezést és pontosítsa becsléseit a ClickUp Agile Story Points sablon segítségével. Maradjon koncentrált, kövesse nyomon az előrehaladást, és minden alkalommal pontosan teljesítsen. Próbálja ki még ma! Ingyenes sablon letöltése Kezelje hatékonyan az agilis sztoripontokat a ClickUp Agile Story Points Template segítségével

2. Kockázat: bizonytalanság és lehetséges akadályok

Ez a kritérium magában foglalja a folyamat kockázatainak, a belső feladatoktól vagy külső tényez őktől való függőségeknek, valamint a fejlesztési folyamat ismeretlen tényezőinek figyelembevételét. Minden sztoripont értéke hozzájárul a kockázati pontszámhoz.

Így a magas kockázatú történetek több sztoripontot igényelnek, mivel további pufferszükségletet igényelnek az előre nem látható kihívások kezelésére. Az Agile csapatok felhasználhatják a pontokat bizonyos történetek elutasítására, illetve a kockázatok hatékonyabb kezelésére és csökkentésére.

3. Komplexitás: Technikai nehézségek és bonyolultságok

A komplexitás nem csupán a feladat nehézségét jelenti, hanem azt is, hogy a megoldásnak mennyire bonyolultnak és összetettnek kell lennie. Ide tartozik az új vagy ismeretlen technológiák használata, az innovatív vagy még nem tesztelt megoldásokra való támaszkodás szükségessége, valamint az intellektuális kihívás mértéke.

A bonyolultabb történetek általában több gondolkodást, tervezést és problémamegoldást igényelnek, ami magasabb történetpontokban tükröződik. 💡

Profi tipp: Használd a ClickUp Backlogs and Sprints sablont, hogy az agilis és scrum csapatok egy közös felületen járulhassanak hozzá a sztoripontokhoz. A sablon előre elkészített sprintlistákat tartalmaz, egyedi mezőkkel kiegészítve, amelyekbe a sztoripontok összehasonlításához szükséges különböző kritériumokról szóló információkat is be lehet illeszteni.

Töltse le ezt a sablont Élvezze a backlog elemeinek és a hozzájuk tartozó sztoripontok áttekinthető képet nyújtó, gondosan megtervezett sablonunkat

A sztoripontok használatának előnyei az Agile-ben

A sztoripontok becslésének folyamata magában foglalja az agilis vagy scrum csapat tagjai közötti megbeszélést és konszenzust, elősegítve az együttműködést és a feladatok közös megértését. Íme néhány további figyelemre méltó előny:

Hogyan számoljuk ki a sztoripontokat az Agile-ben: 6 egyszerű lépés

A sztoripontok becslése akkor hatékony, ha elősegíti a munka alapos megértését, és lehetővé teszi a jobb tervezést és prioritások meghatározását. A pontok kiszámításának és órára való átváltásának folyamata azonban nem éppen egyszerű.

Hogy megkönnyítsük a munkát, összeállítottuk az Agile módszertanok standard legjobb gyakorlatait és a gyakorlatias tanácsokat, így hat lépésben bemutatjuk, hogyan számolhatja ki hatékonyan az Agile sztoripontokat. ✨

Van egy videónk is, amely segít megérteni a témát:

1. lépés: Ismerje meg az egyes felhasználói történetekhez kapcsolódó teljes munkamennyiséget

Az első fontos lépés annak biztosítása, hogy a csapat megértse a megvalósítandó felhasználói történeteket vagy funkciókat. Ehhez meg kell beszélni a befejezési célokat, az előkészítési követelményeket és a történettel kapcsolatos esetleges kihívásokat.

Ahhoz, hogy ez a lépés sikeres legyen, minőségi szoftver segítségével produktív módon kell felépítenie a csapaton belüli, a történetek köré épülő kommunikációt.

Rendszeresen szervezzen backlog-finomítási vagy story-grooming megbeszéléseket, és használja ezeket a munkameneteket a történetek közös áttekintésére és megvitatására. A csapat tagjai egyszerre is hozzájárulhatnak a munkához, így a becslés dinamikus és interaktív folyamattá válik.

Könnyedén formázhatja és szerkesztheti a dokumentumokat a csapattal együtt, anélkül, hogy átfedések lennének

A zökkenőmentes megbeszélések a sprintek előtt és után egyaránt fontosak. Az aszinkron csapatok esetében kérdéseket lehet feltenni és pontosításokat kérni.

Vonja be a csapattagokat a megbeszélésekbe, és működjön együtt egy helyen, így elkerülheti a különböző szoftverek közötti váltogatást

Tipp: Mostantól AI-alapú felhasználói történet-generátort is használhat egyszerű utasításokkal világos és következetes felhasználói történetek létrehozásához, valamint a pontbecslési folyamat felgyorsításához.

2. lépés: Válasszon egy alap sztorit

Válasszon ki egy egyszerű, jól érthető felhasználói történetet alapként vagy referenciapontként. Általában a projektmenedzser vagy egy vezető csapattag rendel hozzá értékeket, gyakran egyetlen sztoripontot, amely összehasonlítási alapként szolgál a többi történethez.

A legtöbb agilis csapat számára egy referencia-történet használata egyszerűsíti a folyamatot. Egyes csapatok azonban több alap-történetet is szívesen alkalmaznak a pontosabb relatív becslés érdekében, különösen akkor, ha a projekt különböző feladat típusokat foglal magában. Minden alap-történet egy-egy különböző feladatkategóriát vagy komplexitási szintet képviselhet, így finomabb keretet biztosítva a becsléshez.

A referencia-történetek beállításához és összehasonlításához egyéni mezőket lehet alkalmazni az egyes referencia-történetek mérési paramétereinek hozzárendeléséhez és megjelenítéséhez. A cél az, hogy egy pillanat alatt áttekintse ezeket a relatív értékeket vagy követelményeket a komplexitás, a ráfordítás és a kockázat szempontjából.

Egyetlen pillantással felügyelheti a feladatokat és projekteket, és a teljesen testreszabható Kanban-tábla nézet segítségével könnyedén áthúzhatja a feladatokat, rendezheti és szűrheti azokat.

3. lépés: Határozza meg a sorrendbeállítási módszert, mielőtt hozzárendelné a tényleges numerikus értéket

Miután megvannak az alap sztorijai, beszélje meg, hogy hány sztoripontot használjon a különböző erőfeszítési szintekhez. A következő sorrendet alkalmazhatja:

Lineáris skála : 1, 2, 3, 4, 5, 6…

Fibonacci-skála: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…

Sok csapat a Fibonacci-sorozatot használja a sztoripontok hozzárendeléséhez, ahol minden pont az előtte lévő két szám összegét jelenti. A lineáris pontrendszerhez képest ez a sorozat jobban tükrözi a nagyobb sztorikban rejlő bizonytalanságot – minél nagyobb a sztori, annál nagyobb a bizonytalanság, ezért annál nagyobb a pontok közötti ugrás. Az 1–8-as számokat többnyire precíz feladatokra használják, míg a 13, 21, 34, 55 és az azok feletti számokat szélesebb körű feladatokra lehet alkalmazni.

Tipp: Használjon táblázatszerű felületet, hogy feljegyezze az egyes felhasználói történetek pontjait. Színkódokat is alkalmazhat, hogy az összehasonlítás gyors és áttekinthető legyen.

Készítsen összehasonlítható nézetet a sztoripontokról, a kijelölt felelősekkel és színkódolt komplexitási szintekkel együtt

Ne feledje: tartsa egyszerűnek! Ha ebben a szakaszban túl sokat gondolkodik a sztoripontokon, vagy túl részletessé teszi a becslési folyamatot, az lelassíthatja a munkát. Törekedjen az egyszerűsítésre, és ne bonyolítsa túl a dolgokat.

4. lépés: A csapat konszenzusának rögzítése

Használjon konszenzuson alapuló becslési technikát, például a Planning Poker-t. Ennél a módszernél egy tapasztaltabb csapattag egy kártyacsomagot használ, amelyen a történetpontokat jelző számok szerepelnek, és minden kezdő csapattag kiválaszt egy kártyát, amely a történetre vonatkozó becslését jelzi.

Minden csapattag egyszerre felfedi a kiválasztott kártyáját. Ha jelentős eltérés van a becslések között, a résztvevők megvitatják az érvelésüket, majd felülvizsgálják a becsléseiket és új kártyákat választanak. Ezt a folyamatot addig ismételjük, amíg a csapat konszenzusra nem jut, vagy megközelítőleg egybe nem esnek a becslések.

A Planning Poker kiváló platformot kínál a történetpontok valós idejű becsléséhez, különösen távoli csapatok számára. Használja a csapattagok feltárhatják virtuális „kártyáikat" úgy, hogy a becsült pontjaikat tartalmazó post-it cetliket ragasztanak rájuk. Hozzászólásokat fűzhetnek hozzá, kérdéseket tehetnek fel, vagy további részleteket adhatnak meg becsléseik alátámasztására.

Brainstormingoljon a csapatával a sztoripontokról valós időben

5. lépés: A sztoripontok becslésének rögzítése

Miután konszenzusra jutottak, jegyezze fel az egyes felhasználói történetekhez tartozó történetpontokat. Pontokat rendelhet a történetekhez, és megtervezheti, mit tud a csapat egy sprint alatt elvégezni. Hozzáadhatja őket bármely feladathoz, vagy akár több felelős között is feloszthatja őket!

Használhat sprintkártyákat is egyéni irányítópultok létrehozásához, amelyek a sztoripontok nyomon követése alapján átfogó képet nyújtanak a sprint előrehaladásáról, a csapat teljesítményéről és a munkaterhelés elosztásáról. Kedvenceink a következők:

A sebességkártyák a korábbi sprintekben teljesített sztoripontok számát mutatják. A csapat sebessége történeti perspektívát nyújt, amely segít a projektmenedzsernek a jövőbeli sprintkapacitások előrejelzésében.

A burndown kártyák a sprintben hátralévő munkát és az ahhoz rendelkezésre álló időt mutatják. Segítségükkel a csapatok nyomon követhetik, hogy a feladatokhoz rendelt sztoripontok alapján jó ütemben haladnak-e a sprintben vállalt feladatok teljesítésével.

A burnup kártyák nyomon követik a sprintre tervezett teljes munkamennyiséghez viszonyított, elvégzett munkát, történetpontokban kifejezve. Ez hasznos lehet a haladás és a hatókörváltozások vizualizálásához.

Kövesse nyomon az előrehaladást és jelenítsen meg mérföldköveket a ClickUp irányítópultjain található Burnup Cards segítségével

A munkavállalók 92%-a következetlen módszereket alkalmaz a teendők nyomon követésére, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár követő megjegyzéseket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A feladatkezelő megoldások biztosítják a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan cselekedhet és összehangolt maradhat.

6. lépés: Finomítsa a sztoripontok becslését a tapasztalatok alapján

Ahogy a csapat egyre több sprintet teljesít, és egyre jobban megérti munkaképességét és a különböző típusú történetek összetettségét, egyre jobb helyzetben van ahhoz, hogy megvitassa, mit becsültek túl vagy alul, és miért, és tanuljon az eltérésekből. A projektmenedzsereknek nyitottnak kell lenniük a sztoripontok felülvizsgálatára és kiigazítására, ahogy egyre több betekintést nyernek, vagy ha a teljes projekt követelményei megváltoznak.

A korábbi becslések áttekintése és az eltérések feljegyzése azonban időigényes lehet. Beállíthat automatizálást, hogy automatikusan jelölje meg az összes olyan feladatot, amelynek becslése jelentősen eltért a valóságtól, további áttekintés céljából.

Ezen felül a csapatok konkrét célokat tűzhetnek ki, nyomon követhetik az előrehaladást, és összhangban maradhatnak a fejlesztési törekvésekkel. Például kitűzhet egy célt, hogy egy bizonyos százalékkal javítsa a becsült és a tényleges erőfeszítés közötti összefüggést.

Kövesse nyomon céljait a legfontosabb KPI-k szintjéig, és automatikusan kapjon részletes áttekintést az előrehaladásáról

A natív jelentéskészítési funkciók szintén segíthetnek a csapatoknak abban, hogy felmérjék, javulnak-e becslési folyamataik az idő múlásával.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Gyorsítsa fel Agile munkafolyamatait a ClickUp Brain segítségével, a ClickUp beépített AI-asszisztensével

3 kihívás, amelyet le kell küzdeni a pontosabb Agile sztoripont-becslés érdekében

A termékbacklog hagyományos kezeléséről az Agile-ben történő sztoripontok becslésére való átállás kihívást jelent. Ha ehhez hozzáadjuk az emberi pszichológiával és a szervezeti kultúrával kapcsolatos egyéb tényezőket, akkor valódi problémával állunk szemben. Íme három gyakori kihívás és az azok kezelésének módja:

1. Az időalapú becslések előnyben részesítése

Azok a csapatok, amelyek a hagyományos, időalapú becslésekről a sztoripontok becslésére állnak át, gyakran nehézségekbe ütköznek. Hajlamosak vagyunk a sztoripontok értékét időben kifejezni – például egy sztoripontot az ahhoz szükséges órák vagy napok számával egyenértékűnek tekinteni –, ami ellentmond ennek az elvontabb mértékegységnek a céljának.

Megoldás

Az időalapú becslések mélyen beágyazódtak számos szervezeti kultúrába és gyakorlatba. Ennek megváltoztatása nem csupán egy új technika elsajátítását igényli, hanem a munkára és a termelékenységre vonatkozó szemléletalapvető átalakítását is.

Kezdetben kombinálja az időbecsléseket a sztoripontokkal, hogy segítsen a csapatnak alkalmazkodni, majd fokozatosan szüntesse meg az időbecsléseket, ahogy a csapat egyre jobban megszokja a sztoripontokat.

2. Horgonyzás és megerősítő torzítás

A becslési folyamatot pszichológiai torzítások is befolyásolhatják:

Az „ankering” akkor következik be, amikor az egyének döntéshozataluk során túlzottan támaszkodnak egy kezdeti információra, a szimbolikus horgonyra – például az első hangoztatott becslés indokolatlanul befolyásolhatja a csapat többi tagját, ami torz eredményekhez vezethet ⚓

A megerősítő torzítás miatt a csapat tagjai hajlamosak lehetnek olyan becslésekkel egyetérteni, amelyek megerősítik előzetes elképzeléseiket, amelyek nem feltétlenül igazak.

Megoldás

A tudatosság az első lépés a pszichológiai torzítások és azok hatásának enyhítésében. Kérje meg a csapat tagjait, hogy írják le becsléseiket egymástól függetlenül, mielőtt megosztanák őket, vagy szigorúan érvényesítse, hogy a Planning Pokerben a kártyákat másokkal egyidejűleg fedjék fel, hogy csökkentsék a nyilvánosságra hozott vélemények hatását.

3. A konformitás kényszere

Csapatmunkában előfordulhat, hogy implicit nyomás nehezedik az egyénre, hogy igazodjon a többségi véleményhez vagy a dominánsabb, illetve rangidős csapattagok nézeteihez. Ez elfojthatja az egyéni véleményeket, ami kevésbé pontos vagy őszinte becslésekhez vezethet, különösen olyan környezetben, ahol a nézeteltérést nem szívesen látják, és a harmóniát és a konszenzust túlzottan előtérbe helyezik.

Megoldás

Teremtsen olyan környezetet, ahol a csapat tagjai nyugodtan megvitathatják érveiket, anélkül, hogy ítélkezéstől vagy konfliktustól kellene tartaniuk. Aktívan keresse és vegye figyelembe a különböző nézőpontokat, különösen azokét a csapat tagokét, akik eltérő perspektívával vagy háttérrel rendelkeznek. A kulcs a közös becslés, amelyben minden csapat tag hozzájárul.

A sztoripontok és az Agile projektek kezelése

Ha áttér a sztoripontok becslésére, tegye azt helyesen.

A platform egy teljes funkciócsomagot kínál az Agile projektek és sprintek kezeléséhez. Például a feladatok, alfeladatok és ellenőrzőlisták hierarchikus struktúrát biztosítanak a munka szervezéséhez, ami elengedhetetlen minden sztoripont-becslési technikához. Íme, hogyan:

A feladatok egyedi munkamegállapításokat jelentenek, amelyek az Agile projektmenedzsment módszertanokban a történetekhez vagy funkciókhoz hasonlíthatók. Az alfeladatok lehetővé teszik a komplex feladatok részletesebb elemekre bontását, megkönnyítve ezzel a munka finomabb irányítását és becslését. Ellenőrzőlisták lehetőséget nyújtanak a sztoripontok elfogadási kritériumainak felsorolására. Emellett teendőket is hozzáadhat, amelyek világos lépéseket adnak a feladat elvégzéséhez, és biztosítják, hogy a feladat egyetlen aspektusa se maradjon figyelmen kívül ✅

Adjon hozzá sprintpontokat egy ClickUp-feladathoz, hogy a projektek haladjanak

Az Agile sablonok előre konfigurálva vannak, hogy illeszkedjenek a módszertan általános munkafolyamataihoz. Ezek a sablonok olyan meghatározott struktúrákat tartalmaznak, amelyek összhangban vannak az Agile gyakorlatokkal, mint például a sprinttervezés, a backlog finomítása és a napi stand-upok.

A sablonok felgyorsíthatják az új Agile projektek beállítási folyamatát, biztosítva, hogy a bevált gyakorlatokat betartsák, és a csapat gyorsan megkezdhesse a munkát egy ismerős struktúrában.

Töltse le ezt a sablont Az Agile történet sablon célja, hogy segítse csapatát az egyéni célok és a nagyobb célkitűzések összehangolásában a maximális hatékonyság érdekében

A történettől a sikerig: számolja ki a sztoripontokat az Agile-ben

Az Agile-ben a sztoripontok kitalálása és megvalósítása stresszmentes lehet. A megfelelő platform segít az Agile módszertanok szervezésében azáltal, hogy intuitív keretrendszert biztosít a sztorik és a sztoripontok kezeléséhez, támogatja a hatékony sprinttervezést és javítja a csapat együttműködését.

