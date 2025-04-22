12 agilis sablon projektekhez a ClickUp, Excel és Google Sheets programokban

Mint egy nyers gyémánt, a projektmenedzser szerepe sokrétű és keményebb, mint az acél. 💎💪🏼

A projektmenedzserek felelősek a tervezéssel, szervezéssel, végrehajtással, jelentéssel és nyomon követéssel kapcsolatos projektfolyamatok létrehozásáért és felügyeletéért, csak hogy néhányat említsünk. Ezenkívül felelősek azért is, hogy időben tájékoztassák az ügyfeleket és az érdekelt feleket a legfrissebb fejleményekről.

Az agilis csapatok esetében a nyomás még nagyobb! A projektmenedzsmentben alkalmazott agilis módszertan a folyamatos termékfejlesztésre összpontosít egy sor sprint segítségével. Ha pedig minden sprintet egy mini-projektnek tekintünk, akkor a munka soha nem ér véget. 😳

Ezért olyan értékesek az agilis projektmenedzsment szoftverek és a testreszabható sablonok a többfunkciós csapatok számára. Ezek az erőforrások együttesen javítják a csapatok közötti együttműködést, racionalizálják a folyamatokat, elősegítik a projektek átláthatóságát, és egyszerűen biztosítják a folyamatok zavartalan működését.

Átnéztük a webes sablonok ezreit, hogy a legjobbakat válasszuk ki Önnek! Olvassa el a cikket, és töltse le a 12 agilis sablont kedvenc hagyományos projektmenedzsment stílusához és szoftveréhez, beleértve a ClickUp, a Microsoft és a Google Sheets programokat.

Mi az agilis projektmenedzsment módszertan?

Az agilis projektmenedzsment különösen népszerű a szoftverfejlesztő csapatok körében, és iteratív megközelítést alkalmaz, hogy a projekt teljes életciklusa alatt folyamatosan javulást érjen el. A többszöri iteráció (ismétlődő ciklusok) előnye, hogy elősegíti az alkalmazkodóképességet és a gyorsaságot, miközben a csapatok a projekt befejezése felé haladnak.

Az ötlet az, hogy a nagy projekteket kisebb, könnyebben kezelhető fázisokra bontsuk, amelyeknek egyenletes időközönkénti szakaszai vannak, az úgynevezett sprintek. A sprintek egy héttől egy hónapig tarthatnak, és segíthetnek abban, hogy a termékfrissítésekbe következetesen beépítsd az ügyfelek visszajelzéseit.

Agilis projektek tervezése a ClickUp segítségével Hozzon létre egy héttől egy hónapig tartó sprinteket az agilis megközelítéssel a ClickUp-ban.

Valójában létezik egy teljes Agilis Nyilatkozat, amely meghatározza a megközelítés 12 alapvető elvét – és az ügyfelek véleménye áll a lista legelején. Ez a módszertan azt az elképzelést támogatja, hogy a teljes ügyfél-elégedettséget csak a magas minőségű, működő szoftverek gyakori szállításával lehet elérni.

Ezt a 12 alapelvet négy agilis értékre lehet leegyszerűsíteni:

Az egyének és az interakciók fontosabbak, mint a folyamatok és az eszközök Működő szoftver átfogó projektdokumentáció helyett Ügyfél-együttműködés a szerződéses tárgyalások helyett Változásokra való reagálás a terv követésével

Egy projekt elindításához egy egész falu szükséges, ahol az ügyfél, a szoftverfejlesztő csapat és a projektmenedzser erőfeszítései kiegészítik egymást. Az agilis módszertan alkalmazása nehéznek tűnhet, ha nem vagy hozzászokva a tempóhoz és a követelményekhez, de a sablonok kiválóan alkalmasak ezeknek a kihívásoknak a leküzdésére, és előnyt biztosítanak neked ebben az (számodra) új megközelítésben!

Vagy, ha Ön egy igazi agilis rajongó, akkor valószínűleg már régóta hirdeti a sablonok előnyeit! Íme 10 kedvenc sablonunk a vezető ingyenes projektmenedzsment szoftverekhez.

12 ingyenes agilis projektmenedzsment sablon

Függetlenül attól, hogy mennyire ismeri az agilis projektmenedzsmentet, a rugalmas sablon és a hatékony szoftver kombinációja a kulcs a hatékony folyamatok rendszeres megvalósításához. Ezek a sablonok úgy lettek kialakítva, hogy segítsenek a projektmenedzsment eszköz funkcióinak maximális kihasználásában és a lehető leggyorsabb átállásban az agilis megközelítésre.

Hozzáférhet a ClickUp, a Microsoft, az Excel és a Google Sheets által készített 12 agilis projektmenedzsment sablonhoz, hogy útvonalterveket tervezzen, sprinteket hozzon létre, feladatokat kövessen nyomon és értékes termékeket szállítson.

1. Agilis projektmenedzsment sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Agilis projektmenedzsment sablon a ClickUp-tól

A ClickUp sablonkönyvtárának egészéhez hasonlóan a ClickUp agilis projektmenedzsment sablonja is számos funkcióval rendelkezik , amelyek segítenek csapatának visszajelzéseket adni és alkalmazni, szükség esetén irányt váltani, valamint szervezett és együttműködő térben együtt dolgozni.

A hatékony és eredményes agilis projektmenedzsment kulcsa annak biztosítása, hogy minden elem zökkenőmentesen működjön együtt. A csapat felkészítése a sikerre ebben a tekintetben az egyik legidőigényesebb tényező lehet, de néhány perc alatt ez az átfogó sablon összehangolhatja csapatát az agilis projektmenedzsment módszertannal 30 – igen, 30 – egyéni státusz, két egyéni mező, 10 címke, 13 ClickApp, nyolc projektnézet, két automatizálás és még sok más segítségével. 🤩

Bár ez a sablon nagyon részletes, a ClickUp végigvezeti Önt a folyamat minden lépésén. Ha ezt az agilis sablont alkalmazza a munkaterületén, a rendszer kéri, hogy nevezze el a teret, importálja az adatokat és állítsa be a fontos határidőket. Ettől kezdve a projekt máris formát ölt.

Hozzáférhet előre elkészített mappákhoz a Scrum menedzsment, befogadás, útitervek, epikák, kimenő hátralék és egyebekhez. Minden mappában hozzáférhet további előre elkészített listákhoz, új feladatokat adhat hozzá, és vizualizálhatja projektjét a ClickUp testreszabható lista, tábla, naptár és munkaterhelés nézetekben. Ez a sablon egy teljes csomag, így ha készen áll az agilis módszerre, hagyja, hogy ez a sablon mutassa az utat!

2. Agilis Scrum menedzsment sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Agilis Scrum menedzsment sablon a ClickUp-tól

A Scrum keretrendszer az agilis projektmenedzsment módszertanban gyökerezik, és általában többfunkciós csapatok használják a szervezettség fenntartása, a szerepek betöltése és a jobb kommunikáció érdekében. Ha az agilis szót tág, átfogó kifejezésnek tekinti, akkor a Scrum egyike a nagyobb filozófiából származó számos ágnak.

Az agilis projektmenedzsmenthez hasonlóan az Agile Scrum is a sprintre összpontosít, és gyors, gyakori teszteléssel és fejlesztéssel bontja le a nagyobb projekteket több rövidebb időkeretre.

Az együttműködés minden ClickUp funkció középpontjában áll, és a ClickUp Agile Scrum Management Template sem kivétel ez alól. Lehetővé teszi az önszerveződő scrum csapatok számára, hogy sprinteket hozzanak létre, együtt dolgozzanak a feladatokon, és automatizálják az ismétlődő tevékenységeket, hogy a projekt a terv szerint haladjon.

Ebben a sablonban a következőket találja:

30 egyedi feladatállapot

Egyéni mezők

Címkék

13 ClickApps

Hat projektnézet

Automatizálás

És még sok más! Beleértve az előre elkészített listákat a Backlogok, Sprintok és Retrospektívák számára. Ráadásul egy praktikus ClickUp Doc útmutató is rendelkezésre áll, amelyből megtanulhatja az alapokat.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg, kövesse nyomon az előrehaladást és kezelje az erőforrásokat a Sprint tervezés során a ClickUp Agile Sprint tervezési sablonjának segítségével.

A sprintek zökkenőmentes lebonyolítása egyszerű, ha a ClickUp Agile Sprint Planning Template sablonját használja. Állítson be reális elvárásokat a csapat képességei alapján, majd kövesse nyomon az előrehaladást és kezelje az erőforrásokat minden sprint során. Végül, a Sprint Retrospective során vizsgálja meg a becsült és a tényleges óraszámok közötti különbséget, hogy minden cél gyorsan és hatékonyan megvalósuljon!

Ez a sablon tartalmazza a sprintek tervezéséhez, a célok és célkitűzések meghatározásához, az erőforrások kezeléséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és egyebekhez szükséges feladatokat. Ráadásul könnyen testreszabható, hogy bármely csapat vagy vállalat igényeinek megfeleljen! Kezdje el használni ezt a sablont, hogy maximalizálja az agilis folyamat hatékonyságát, és irányítsa minden sprintet.

4. Agilis marketing sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Az agilis marketing a kulcs ahhoz, hogy versenyképesek maradjunk a folyamatosan változó digitális környezetben.

A marketingfolyamatok kezelése kihívást jelenthet, ezért hagyja, hogy a ClickUp Agile Marketing Template sablonja egyszerűsítse munkáját! A sablon használata struktúrát biztosít a kreatív kampányokhoz, segít mérni azok sikerét és megkönnyíti az új ötletek kidolgozását. Emellett áttekinthető képet kap a teljes marketingcsapat feladatairól.

Az agilis marketing az agilis módszertan alkalmazását jelenti a hatékonyabb és eredményesebb marketingstratégiák kidolgozása érdekében. A csapatmunka révén csapata együtt dolgozhat a projektek gyors és hatékony végrehajtásán, és elképesztő eredményeket érhet el.

5. Agilis történetsablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Agile Story sablonját, hogy az egyéni célokat a nagyobb célokkal összehangolja a maximális hatékonyság érdekében.

A ClickUp Agile Story Template sablonja az agilis fejlesztőcsapatok számára készült, amelyek célja a hatékonyság és az együttműködés javítása. Segít a projekt jellemzőinek vagy követelményeinek, az úgynevezett agilis történeteknek vagy felhasználói történeteknek a szervezésében, strukturált megközelítést biztosítva.

Az agilis burndown diagramok és vizualizációk segítségével ez a sablon lehetővé teszi a haladás nyomon követését, biztosítva az átláthatóságot és az alkalmazkodóképességet. Ezenkívül a sablon összehangolja az egyéni célokat az átfogó projektcélokkal, elősegítve a maximális hatékonyságot.

Akár belső projektekre, akár ügyfeleknek szánt termékekre alkalmazzák, a ClickUp Agile Story Template segít a csapatoknak a szervezettség fenntartásában és felgyorsítja a projektek befejezését. Értékes eszközzé válik az agilis fejlesztés során, segítve a tervezést, a szervezést és a nagy értékű termékek sikeres szállítását.

6. Agilis csapat útiterv sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Az agilis termékütemterv-sablon segítségével közölje termékstratégiáját az érdekelt felekkel.

A ClickUp Agile Roadmap Template egy dinamikus eszköz, amelynek segítségével az agilis csapatok hatékonyan kommunikálhatják a termékstratégiát az érdekelt felekkel. A rugalmasságra tervezett sablon lehetővé teszi a tervek egyszerű módosítását, ahogy a csapatok egyre többet tudnak meg a piacról és a termék dinamikájáról.

Ezen sablon segítségével az agilis csapatok:

Útiterv vizualizálása az idővonalon: A sablon lehetővé teszi a csapat útitervének egyértelmű vizualizálását az idővonalon, stratégiai áttekintést nyújtva. Sprintok tervezése becslésekkel: Az agilis csapatok a sprintokat a feladatokhoz szükséges erőfeszítés és komplexitás becsléseivel tervezhetik meg, így biztosítva a reális és elérhető célokat. A haladás nyomon követése és a tervek módosítása: A sablon megkönnyíti a folyamatos haladás nyomon követését, lehetővé téve a csapatok számára, hogy a valós idejű betekintés és a változó követelmények alapján dinamikusan módosítsák terveiket.

7. ClickUp vízesés-projektmenedzsment sablon

Töltse le ezt a sablont A vízesés projektmenedzsment módszertan jól meghatározott végrehajtási sorrendet tartalmaz, amelyben a projekt fázisai csak akkor haladhatnak tovább, ha végleges jóváhagyást kaptak.

A ClickUp Waterfall projektmenedzsment sablonja a projektek szisztematikus végrehajtására van szabva, betartva a vízesés módszertan jól meghatározott fázisait.

A sablon a feladatokat mérhető fázisokba szervezi, biztosítva a határidőre történő befejezést és áttekintést nyújtva az egyes szakaszok előrehaladásáról. Ideális azok számára, akik értékelik a struktúrát, mivel hatékony projektmenedzsmentet tesz lehetővé, a minőség romlása és a határidők elmulasztása nélkül, a szekvenciális előrehaladásra összpontosítva.

8. Excel agilis Gantt-diagram sablon

Agilis Gantt-diagram sablon a Microsofttól

A Microsoft Agile Gantt Chart Template segít a csapatoknak a több lépésből álló feladatokat és projekteket a legapróbb teendőkig lebontani, színekkel jelölt kategóriákkal, egy rendkívül vizuális Gantt-diagramon, a Microsoft 365 segítségével.

Az agilis projektmenedzsment sablonban található olyan funkciók, mint a projektterv idővonal sablonok, felhasználói történetek és termék-backlog burnout diagram, valós és előrejelzett betekintést nyújtanak a sprintek között felhasznált időbe és erőforrásokba.

Összességében ez a sablon úgy van felépítve, hogy segítse az agilis csapatokat a haladás vizuális kommunikálásában a belső és külső érdekelt felek felé, az idő és a sprint mérföldkövek nyomon követésében, valamint a projektcsapat erőforrásainak azonosításában az ütemterv-előrejelzések alapján.

9. Google Sheets Agile Scrum projektek jelentési sablonja

Agilis Scrum projektek jelentési sablonja Google Táblázatokhoz

A Google Sheets személyes használatra ingyenes, ha rendelkezik Google-fiókkal, így ez a testreszabható Agile Scrum Projects Reporting Template for Google Sheets költséghatékony megoldás azoknak a felhasználóknak, akik már rendelkeznek fiókkal és Agile folyamatokat szeretnének bevezetni. Ez a sablon több táblázattal rendelkezik az Agile projektek nyomon követéséhez, valamint különböző oszlopokkal a feladatok állapotának, prioritásainak, sprint dátumainak, feladatazonosítóinak és egyebek megjelenítéséhez.

10. Office Timeline agilis projektterv-sablon

Agilis projektterv-sablon az Office Timeline-tól

Az Office Timeline Agile Project Plan Template segít azonosítani a kihívásokat és gyors megoldásokat megvalósítani azáltal, hogy a feladatokat PowerPoint segítségével Gantt-diagramon rendezi el. Ami érdekes és megkülönbözteti ezt a sablont a listán szereplő többitől, az az, hogy egy szerkeszthető Agile kiadási tervvel rendelkezik, amely kifejezetten a PowerPoint számára készült, hogy vizuálisan áttekintse a stratégiai lehetőségeket. Ez a sablon hasznos kiegészítője lehet egy másik Agile sablonnak vagy az Agile projektmenedzsment szoftverének, vizuális segédeszközként értekezletek vagy prezentációk során az érdekelt felekkel vagy a felsőbb vezetéssel.

11. Excel agilis Kanban táblasablon

Agilis Kanban táblasablon Excelhez

Ez az Excelhez készült Kanban táblasablon Google Sheetshez is adaptálható, és úgy lett kialakítva, hogy a csapatok a lehető legegyszerűbben alkalmazhassák az agilis módszertant. A Teendők, Folyamatban és Befejezettek feladatok számára külön sávokkal ellátott sablon segítségével a szoftverfejlesztők vizualizálhatják a teljes projektet, egyértelműen meghatározhatják a folyamatban lévő munkák korlátait, és maximalizálhatják hatékonyságukat.

12. Google Sheets egyszerű agilis projektmenedzsment sablon

Egyszerű agilis projektmenedzsment sablon Google Docs-hoz

A táblázatok minden projektmenedzser alapvető eszközei, de sok időt és számos kísérletet igényelhet egy-egy projekthez közel tökéletes táblázat megtervezése – különösen, ha ez nem a kedvenc munkamódszere. Ez az egyszerű agilis projektmenedzsment sablon megoldja ezt a problémát egy előre elkészített táblázattal a Google Docs-ban.

Ahogy a neve is sugallja, ez a sablon egyszerűen használható, intuitív és tiszta tervezési struktúrával rendelkezik, amely segítségével világos időkeretet határozhat meg a közelgő sprintekhez. Gondoljon erre a sablonra úgy, mint az agilis módszertan gyakorlókerékére. Bár a feladatokat sprintekre, történetpontokra és állapotokra bonthatja, ez a sablon inkább kisebb agilis projektekhez, az információk gyors megosztásához és vizuális prezentációkhoz alkalmas.

Az agilitás és a hatékonyság találkozása az agilis projektmenedzsment sablonokkal

Függetlenül attól, hogy mennyi tapasztalata van az agilis projektmenedzsment terén, a segítség mindig jól jön. A sablonokat ne kizárólag a módszertant még tanuló projektmenedzserek számára készült forrásnak tekintsük, hanem olyan eszköznek, amely segítségével a lehető legproduktívabb módon indíthatjuk el projektünket.

Keressen olyan sablont, amely illeszkedik az agilis projektmenedzsment szoftveréhez, teljesen testreszabható, együttműködésre alkalmas és több száz funkcióval rendelkezik, amelyekkel könnyedén végigcsinálhatja az egyes sprinteket.

Vizualizálja az agilis munkafolyamatokat a ClickUp Board nézet segítségével, és állítsa be a táblákat állapot, határidő, prioritás és egyéb szempontok szerint, hogy jobban összehangolja csapatát.

A ClickUp a legjobb termelékenységi platform bármilyen méretű agilis csapatok számára, amely egy helyen centralizálja az alkalmazásokon végzett munkát, automatizálja a folyamatokat és kezeli a projekt ütemtervét. Az olyan együttműködési projektmenedzsment eszközökkel, mint a Docs, a Whiteboards és több mint 15 testreszabható nézet, amelyek egy hatékony munkaterületbe vannak csomagolva, a ClickUp az egyetlen szoftvermegoldás, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ötleteiket azonnal megvalósítsák.

