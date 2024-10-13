Hogyan használjuk a Fibonacci-skálát az agilis történetpontok becsléséhez?

Előfordult már Önnel, hogy megbecsülte, mennyi időt vesz igénybe egy sprint, de aztán váratlan késések miatt ez a szám teljesen érvényét vesztette?

Agilis szoftverfejlesztő csapat vezetőjeként vagy szakemberként tudja, mennyire fontosak a pontos feladatbecslések. Bár nem mindig tökéletesek, világos elvárásokat támasztanak a csapat mérföldköveivel és a szükséges erőforrásokkal kapcsolatban.

Az becslési képességei a tapasztalatokkal javulni fognak, mivel jobban meg fogja érteni a feladatok összetettségét és a pufferidő szükségességét. A Fibonacci-szelvények skálája segíthet felgyorsítani ezt a folyamatot.

Kíváncsi a Fibonacci-skála működésére és arra, hogyan javítja az agilis becslést? Erről és még sok másról is szó lesz ebben a blogbejegyzésben.

Mi az a Fibonacci-sorozat?

A Fibonacci-sorozat egy számsorozat, amelyben minden szám az előző számok összegéből áll: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 és így tovább. Az olasz matematikus, Leonardo Bonacci a középkorban, „Liber Abaci” című könyvében mutatta be ezt a koncepciót.

Ma a sorozatnak számos alkalmazási területe van az akadémiai és gyakorlati területeken.

Az Agile-ben a Fibonacci-sorozat becsüli meg a feladatok és a felhasználói történetek méretét a sprintekben. A „méret” azt méri, hogy a feladat várhatóan mennyire lesz összetett, mennyi bizonytalanság van vele kapcsolatban, és mennyi munkával jár.

A módosított Fibonacci-sorozat a standard Fibonacci-sorozat egy változata, amelyben minden tagot egy másik képlet vagy további szabályok alapján generálnak, a klasszikus, az előző két tag összegéből álló képlet helyett.

Egy példa erre a Tribonacci-sorozat. Itt minden tag a két előző tag helyett a három előző tag összegéből áll.

Például, ha 0, 1 és 1-től indulunk, a következő tag 2 (0 + 1 + 1), majd 4 (1 + 1 + 2), aztán 7 (1 + 2 + 4) és így tovább.

Mi az a Fibonacci agilis becslés?

Az agilis módszerekben a feladatok becslése elengedhetetlen ahhoz, hogy a csapat a terv szerint haladjon. De ez nem csak arról szól, hogy megbecsüljük, mennyi időt vesz igénybe egy feladat. Arról is szól, hogy összehasonlítjuk annak komplexitását a projekt többi feladatával.

A Fibonacci Agile becslés a Fibonacci-számokat használja az egyes feladatok komplexitás alapján történő pontozásához. Minél nagyobb a szám, annál komplexebb a feladat.

Például:

0 (Nincs erőfeszítés)

1 (Nagyon kicsi, jelentéktelen)

2 (Kicsi, egyszerű)

3 (Közepes erőfeszítés, némi komplexitás)

5 (Nagyobb, összetettebb, de még kezelhető)

8 (Összetett, több erőforrást igényelhet)

13 (Nagyon összetett vagy bizonytalan)

21 (Rendkívül összetett, esetleg kisebb feladatokra bontható)

Mivel az egyes Fibonacci-számok egyre távolabb vannak egymástól, ez a módszer egyszerűen megmutatja, hogy egy feladat mennyire bonyolult egy másikhoz képest, szemben a lineáris megközelítéssel, ahol egymást követő számokat használnak.

Végül is (a legtöbbünk számára) könnyebb azt mondani, hogy „ez a feladat nagyjából háromszor olyan nehéz, mint az a másik”, mint pontos óraszámot megadni rá.

Ebben az összefüggésben a „komplexitás” a technikai nehézségeket és olyan tényezőket jelent, mint az ismeretlenek, a potenciális kockázatok és a függőségek, amelyek befolyásolhatják a feladat végrehajtását.

A story point egy mértékegység, amely becsüli a termékbacklogban vagy bármely előre megtervezett munkafolyamatban szereplő felhasználói történet teljesítéséhez szükséges teljes erőfeszítést.

Miért érdemes a Fibonacci-sorozatot használni az agilis becsléshez?

Nézzük meg ezt egy példán keresztül.

Tegyük fel, hogy csapata egy nagy feladaton dolgozik, például az alkalmazás felhasználói élményének fejlesztésén, hogy az kompatibilis legyen az iPad következő verziójával. Ha a Fibonacci-sorozatot használja a sztoripontok becsléséhez egy 1-től 50-ig terjedő skálán, könnyebb vizualizálni az egyes feladatok komplexitását.

Ez a folyamat bonyolulttá válhat, ha a becslések közel vannak egymáshoz – gondoljon csak a pólóméretekre. A 2-es és a 4-es méretet összehasonlítva nem mindig egyértelmű, melyik illik jobban.

Tegyük fel, hogy a feladat közepes nehézségű. Egy egymást követő számokból álló skálán egyesek 33-ra értékelik, míg mások 35-re vagy 36-ra. A Fibonacci-sorozat azonban 21-re vagy 55-re szűkíti a lehetőségeket.

Bár ez a megközelítés kevésbé pontos becsléseket eredményezhet, ez nem baj – a cél az, hogy ésszerű képet kapjunk a sprint munkaterheléséről.

Vegyük figyelembe a következő feladatokat: felhasználói kutatás, vázlatkészítés, felhasználói felület tervezése, fejlesztés és minőségbiztosítási tesztelés.

A sztoripontokat például így oszthatja el:

Felhasználói kutatás: 3 (közepes erőfeszítés, változékonysággal)

Vázlatkészítés: 5 (bonyolult, de a kutatás után egyszerű)

UI-tervezés: 8 (kreativitást és csapatmunkát igényel)

Fejlesztés: 13 (összetett, sok mozgó alkatrésszel)

QA tesztelés: 8 (bonyolult, de kezelhető)

A történetpontok segítségével csapata összehasonlíthatja a feladatokat anélkül, hogy a pontos időbecslésekkel kellene foglalkoznia, így könnyebben azonosíthatók a projekt kihívásai.

A Fibonacci-sorozat a hangsúlyt az időről a komplexitásra helyezi át, így nagyobb különbségeket hoz létre a számok között, ami megakadályozza a nagyobb feladatok túlzottan pontos becslését és elősegíti a reálisabb tervezést.

A legjobb az egészben, hogy egy átfogó projektmenedzsment eszköz, mint például a ClickUp segítségével könnyedén javíthatja az agilis becsléseket a projektjeiben. Számos funkcióval és képességgel rendelkezik, amelyek szükségesek a sprintek hatékony szervezéséhez, becsléséhez és nyomon követéséhez.

ClickUp agilis projektmenedzsment szoftver

A ClickUp Agile projektmenedzsment szoftverrel testreszabható feladatnézetek segítségével hozhat létre és fogalmazhat meg sztoripontokat. Az Agile irányítópultokkal, sprintjelentésekkel, kódolás nélküli automatizálással és több eszköz integrációjával a ClickUp zökkenőmentes munkafolyamatokat biztosít a Scrum, a Kanban és más módszerekhez.

A ClickUp Agile projektmenedzsment szoftver segítségével az agilis becslés puszta találgatásból együttműködésen alapuló, adatközpontú folyamattá válik.

Számos sablonjával és beépített funkcióival a ClickUp lehetővé teszi csapatának, hogy:

Gyorsítsa fel a tervezést és a dokumentációt a ClickUp Brain segítségével

Az automatizált irányítópultok segítségével részletes betekintést nyerhet a csapat előrehaladásába és kapacitásába.

Értékelje és rangsorolja a hátralékot egyéni mezők és képletek segítségével

Szervezze meg a sprinteket és kezelje a mérföldköveket testreszabható Gantt-diagramokkal

Koordinálja a csapatok közötti függőségeket virtuális táblák segítségével

ClickUp táblázatos nézet

A Lista vagy a ClickUp Tábla nézet segítségével a Fibonacci-alapú becslések alapján rendezheti és kategorizálhatja a feladatokat. Ezzel csapata világos képet kap a munkaterhelés eloszlásáról, és elkerülhetővé válik, hogy a csapatok túlterheltek legyenek a túl sok, nagy komplexitású feladattal.

Állítson be folyamatban lévő munkákra vonatkozó korlátokat, hogy ellenőrizhesse az egyes szakaszokban lévő feladatok számát, és biztosítsa, hogy a story pontok összhangban legyenek a csapat rendelkezésre állásával.

Hozzon létre tökéletes agilis munkafolyamatot, és építsen fel egy rugalmas Kanban rendszert, hogy vizualizálja munkáját és javítsa a projektmenedzsmentet a ClickUp táblázatos nézetével.

ClickUp időbecslések

Fontolja meg a ClickUp időbecslési funkciójának használatát, hogy jobban nyomon követhesse és módosíthassa a sprint során eltöltött időt.

Kiküszöböli a találgatásokat azáltal, hogy felosztja a csapat tagjai között a feladatokra és alfeladatokra fordított becsült időt. Könnyedén összehasonlíthatja a tényleges időt az előrejelzésekkel, hogy javítsa a jövőbeli projektek előrejelzését, és biztosítsa, hogy mindig elérje a célokat.

Adjon hozzá időbecsléseket a ClickUp-hoz, hogy összehasonlíthassa azokat a tényleges értékekkel.

A ClickUp agilis eszközei nemcsak a termékismertetők, sprintek, ütemtervek és hibajavítások elkészítésében segítenek, hanem részletes információkat is nyújtanak arról, hogyan lehet ezeket hatékonyan felhasználni az agilis munkafolyamatokban.

Miért jobbak a Fibonacci-sorozatból származó story pointok az óráknál?

Függetlenül attól, hogy milyen projekten dolgozik, rendkívül nehéz pontosan megmondani, hogy egy feladat hány órát vesz igénybe. Minél homályosabbak a követelmények, annál nehezebb kiszámítani mindent, ami a feladat elvégzéséhez szükséges.

A Fibonacci-szekvenciából származó Fibonacci-pontok használatának előnyeit az órákhoz képest a következőképpen foglalhatjuk össze:

1. Lehetővé teszi a bizonytalanságot

A nagyobb feladatok gyakran több bizonytalansággal járnak, ami megnehezíti a szükséges óraszám pontos előrejelzését.

A Fibonacci-sorozat, amely exponenciálisan növekvő számokból áll, tükrözi a nagyobb feladatok növekvő komplexitását. Ez lehetővé teszi a komplexitás jobb becslését a kockázatok és az ismeretlen tényezők tekintetében, nem csak az időt tekintve, amelyet nehéz pontosan megjósolni.

2. Ösztönzi a relatív méretbecslést

A történetpontok a feladatok egymáshoz viszonyított összehasonlítására összpontosítanak. A Fibonacci-sorozat segítségével csapata nem kell aggódnia a pontos időbecslések miatt, hanem egyszerűen csak „kétszer olyan nehéz” vagy „fele olyan nehéz” kategóriákba sorolhatja a feladatokat másokhoz képest. A cél, mint mindig, a feladat elvégzése.

3. Megakadályozza a hamis pontosságot

Az órák használata esetén hajlamosak vagyunk túlbecsülni a pontosságot, különösen a hosszú távú feladatok esetében. A Fibonacci-szekvenciából származó Fibonacci-pontok természetes puffert kínálnak, mivel a számok a feladatok méretének növekedésével egyre kevésbé részletesek.

Például egy nyolc story ponttal rendelkező feladat nagyobbnak és kockázatosabbnak tekinthető, mint egy 5 pontos feladat, anélkül, hogy pontosan 1,6-szor nehezebb lenne. Ez a bizonytalanság csökkenti a túlzottan optimista tervezést.

4. Segít a sebesség nyomon követésében

A sebesség az egyik legfontosabb agilis mutató. Ezzel mérhető, hogy a csapat mennyi munkát tud elvégezni egy sprint alatt.

Ahelyett, hogy túlzottan a felhasznált órára koncentrálna (amely gyakran nem veszi figyelembe a fejlesztésen kívüli tevékenységeket), a történetpontok alapján figyelemmel kísérheti a sprintek során elért előrehaladást.

A Fibonacci-számsor pontjai konzisztens mérőszámot kínálnak, amely a munka komplexitását tükrözi, nem pedig csak az eltöltött időt.

5. Támogatja a prioritások meghatározását és az útiterv kidolgozását

A Fibonacci-sorozat segítségével sokkal könnyebb azonosítani az agilis epikákban szereplő komplex vagy kockázatos feladatokat, és azokat kisebb részekre bontani, mielőtt elköteleznénk magunkat mellettük. Ez segít a backlog groomingban, amely magában foglalja a feladatok finomítását és prioritásainak meghatározását, hogy a csapat a legértékesebb munkára koncentrálhasson. Segít a sprint tervezésben is, lehetővé téve a csapatok számára, hogy reálisan értékeljék munkaterhelésüket, és elérhető feladatokra kötelezzék el magukat, miközben minimalizálják a túlzott elkötelezettség kockázatát.

A Fibonacci-szekvenciából származó Fibonacci-pontok alkalmazása

Hogyan végezzen agilis becslést a Fibonacci-skála segítségével?

A Fibonacci-skála agilis sprinttervezéshez való felhasználásának legegyszerűbb módja a „tervezési póker”. Ezen technika során a csapat a sprinttervezés során szavazással dönti el, hogy egy történet hány pontot ér az erőfeszítés, a kockázat és a komplexitás alapján.

A szavazás után a csapat brainstormingot tarthat és együttműködhet a különböző becsléseken, hogy megegyezésre jusson, amit a ClickUp Whiteboards segítségével lehet megkönnyíteni.

Az infinite canvas segítségével létrehozhat egy story point becslési mátrixot. Ez lehetővé teszi a csapat számára, hogy feltárja virtuális „kártyáit” azáltal, hogy a becsült pontszámokat tartalmazó post-it cetliket helyez el. Emellett megjegyzéseket is hozzáadhatnak, kérdéseket tehetnek fel, és részleteket is megadhatnak a becsléseik alátámasztására a vásznon.

Brainstormingozzon a csapatával valós időben a ClickUp Whiteboards-on!

Ez az együttműködésen alapuló megközelítés elősegíti a csapat összehangoltságát, ösztönzi a nyílt vitákat és a feladatok közös megértését.

💡Röviden: Így néz ki az agilis becslés a Fibonacci-skála segítségével: Készítsen egy kártyacsomagot Fibonacci-számokkal minden csapattag számára – egy csomagot az becslő csapat minden tagjának.

Kérje meg a termék tulajdonosát, hogy írja le a felhasználói történetet.

Szánjon időt a csapat megbeszélésére, hogy megvitassák a kockázatokat és a feltételezéseket – ideális esetben az agilis időkövetést érdemes használni, hogy ezek a megbeszélések célirányosak és hatékonyak legyenek.

Minden csapattag kiválaszt egy kártyát, amely a történetre vonatkozó becslését jelenti, és azt lefelé fordítva az asztalra helyezi.

A kártyákat egyszerre fedjék fel – ha mindenki ugyanazt a számot választja, folytassák a következő történettel, ha pedig valaki jelentősen magasabb vagy alacsonyabb számot választott, adjanak neki időt, hogy elmagyarázza az indokait.

Ezt követően kérje meg mindenkit, hogy a beszélgetés során felmerült új szempontok alapján válasszon ki újra egy számmal ellátott kártyát.

Miután konszenzust ért el, folytassa a következő történettel.

Tippek a hatékony becsléshez

Íme néhány bevált módszer, amelyekkel biztosíthatja, hogy becslései mindig a kívánt eredményeket hozzák:

1. Tisztázza a feladat vagy a történet elvárásait

Győződjön meg arról, hogy csapata megérti a felhasználói történetek követelményeit. Ahelyett, hogy abszolút időt becsülne (ami nehéz és következetlenségekhez vezethet), becsülje meg a felhasználói történeteket és feladatokat azok relatív mérete alapján más történetekhez vagy feladatokhoz képest.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy egyértelmű és egyszerű utasításokkal konzisztens felhasználói történeteket hozzon létre és nyerjen betekintést azokba, így gyorsítva a becslési folyamatot.

2. A nagy feladatok felbontása a jobb kezelhetőség érdekében

Ossza fel a nagy feladatokat vagy történeteket kezelhető részekre, és használja a korábbi feladatokra vagy történetekre vonatkozó releváns adatokat a becslésekhez.

3. Vonja be az egész csapatot a becslési folyamatba

Vonja be csapatát a történetpontok és feladatok becslésébe, hogy biztosan ne hagyjon ki semmilyen bonyolult szempontot vagy megfontolást. Engedje meg minden csapattagnak, hogy saját becslését adja, így elkerülheti a „csoportgondolkodás” kockázatát.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy minden fontos részletet rögzítsen, és azok mindenki számára elérhetők legyenek a megbeszélések során. Tegye lehetővé a csapat tagjai számára, hogy egyszerre járuljanak hozzá a munkához, így a becslés dinamikus és interaktív lesz.

A ClickUp segítségével könnyedén formázhatja és szerkesztheti a dokumentumokat a csapattal együtt, anélkül, hogy egymás munkáját zavarnák.

4. Határozzon meg időkorlátokat a hatékony becslésekhez

Használjon időzítőt az egyes feladatok vagy történetek becsléséhez, hogy ne tartson túl sokáig. Ne feledje, hogy a becslés célja az, hogy mindenki ugyanazt várja el. Ne aggódjon túlságosan a pontos számok miatt.

Ha meg szeretné könnyíteni agilis csapatának a történetpontok kollektív becslését, akkor a ClickUp Backlogs and Sprints Template (ClickUp hátralékok és sprintek sablon) hasznos lehet. Ez előre elkészített sprintlistákat tartalmaz, amelyek egyéni mezőkkel rendelkeznek a történetpontok különböző kritériumok alapján történő összehasonlításához szükséges adatok beviteléhez.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Backlogs and Sprints Template segítségével áttekinthető képet kaphat a backlog elemeiről és a hozzájuk tartozó story pontokról.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kohéziós termék-backlogot tartson fenn az új sprint-backlogok létrehozásához.

Kövesse nyomon és kezelje a sprinteket, miközben a prioritások egyértelműek és következetesek maradnak.

Maradjon kapcsolatban fejlesztőivel, tervezőivel és más érdekelt felekkel a projekt akadályairól és előrehaladásáról.

5. Folyamatosan finomítsa és értékelje újra a becsléseket

Ellenőrizze becsléseit, és módosítsa azokat, ha új információk merülnek fel, vagy a követelmények megváltoznak. A projekt befejezése után jegyezze fel a becsléseiben előforduló hibákat, hogy a jövőben pontosabb becsléseket tudjon készíteni.

A ClickUp számos agilis sablont kínál, amelyek mindegyike az agilis módszertanban jellemző munkafolyamatokhoz igazodik. Ezek a sablonok olyan struktúrákkal rendelkeznek, amelyek összhangban vannak az agilis módszertan legfontosabb elemeivel, mint például a sprinttervezés, a backlog grooming és a napi stand-upok.

Ezeknek a sablonoknak a segítségével hatékonyabban indíthatja el agilis projektjeit, és biztosíthatja, hogy a legjobb gyakorlatok beépüljenek a folyamatba.

Például a ClickUp Agile Story Template egyszerűsíti a felhasználói történetek létrehozását és kezelését, így Ön a fontos dolgokra koncentrálhat, ahelyett, hogy adminisztratív feladatokkal kellene foglalkoznia.

Töltse le ezt a sablont Az Agile Story Template célja, hogy segítse csapatát az egyéni célok és a nagyobb célok összehangolásában a maximális hatékonyság érdekében.

Segít megragadni egy agilis projekt funkciójának követelményeit. Lehetőségek:

Ötleteljen funkciókat, beleértve a funkcionalitást, a dizájnt és a tartalmat.

A funkciót kisebb feladatokra bontsa a jobb szervezés érdekében.

Írjon egy átfogó történetet, amely tartalmazza a célokat, feltételezéseket és korlátokat.

Ellenőrizze a történet pontosságát, végezzen módosításokat, és hangolja össze a csapattal.

Másrészt a ClickUp Agile projektmenedzsment sablon ideális azoknak a nem szoftverfejlesztő csapatoknak, amelyek szívesen alkalmaznák az Agile módszertanokat, mint például a Kanban vagy a Scrum.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp agilis projektmenedzsment sablonjával könnyedén kezelheti a termékfejlesztési terveket, a hátralékokat, a sprinteket és a felhasználói élményt.

A beépített űrlapfunkció egyszerűsíti a kérések közvetlen továbbítását a backlogba, így a prioritások meghatározása könnyedén elvégezhető.

Csapata ezután hatékonyan végrehajthatja a feladatokat a Tábla vagy a Sprint nézet segítségével. Az agilis ceremóniák, mint például a retrospektívák, szintén zökkenőmentesen lebonyolíthatók, elősegítve a folyamatos fejlesztést a projektciklus egészében.

A Fibonacci-skála használatának előnyei az agilis becslésben

A Fibonacci-skála az egyik leghasznosabb agilis becslési technika, amely segít a csapatoknak megkülönböztetni az egyszerű és a komplex feladatokat, és így okosan megítélni, hogy mennyi időt vesz igénybe az egyes feladatok elvégzése. A Fibonacci használatának előnyei a következők:

1. Határozott skála létrehozása

A Fibonacci-sorozat megbízható módszert kínál az agilis történetpontok összehasonlítására és az egyes feladatok komplexitásának felmérésére. Például egy 3-as értékelésű történetpont könnyen teljesíthető, míg egy 21-es értékelésű sokkal több időt igényel.

2. Az együttműködés ösztönzése

A fejlesztők hajlamosak elszigetelten becsülni az órákat, ami eltéréseket és rejtett kockázatokat eredményez.

A csapat tagjai egyesítik szakértelmüket és tapasztalatukat, hogy minden sztoripontra megfelelő becsléseket készítsenek, így pontosabb időkereteket állapítva meg.

Például, szüksége van az UX, a tervező, a fejlesztő és a tartalomcsapatok inputjára, hogy kiszámítsa az új céloldal elkészítéséhez szükséges időt.

A ClickUp Chat View például zökkenőmentes együttműködési lehetőséget biztosít az agilis csapatok számára a becslés során. Akár valós időben, akár aszinkron módon, segít tisztázni a feltételezéseket és megkönnyíti a kommunikációt, biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Csatlakoztassa a csapattagokat a beszélgetésekhez, és működjön együtt a ClickUp Chat segítségével egy helyen, így elkerülheti a különböző szoftverek közötti váltogatást.

A ClickUp Assign Comments funkcióval kérdéseket tehet fel csapatának és kérhet pontosítást a feladatokkal kapcsolatban anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltogatnia. Mivel az összes megjegyzés rendezett módon szerepel a platformon, a sprintek előtt és után is egy helyen tarthatja az összes beszélgetést.

Ha valakit a csapatból konkrétan meg kell kérdeznie egy nyomon követésről vagy frissítésről, akkor az @mentions funkcióval konkrét megjegyzéseket küldhet a feladatban részt vevő személyeknek vagy a Beérkező levelek mappából, hogy értesítést kapjanak.

3. A projekttervezés pontosságának javítása

A Fibonacci-skála lehetővé teszi az egyes sprint feladatokhoz szükséges erőfeszítés reális értékelését, elősegítve az agilis kapacitástervezés javítását.

Javítsa csapata agilis tervezését és végrehajtását

Bár bizonyos bizonytalanságok és akadályok várhatók, a feladatok elvégzéséhez szükséges idő becslése elengedhetetlen a projektek határidőre történő befejezéséhez.

A Fibonacci-sorozattal ez jelentősen könnyebbé válik.

Az exponenciális számok használata megkönnyíti mindenki számára, hogy megértsék, mennyi erőfeszítést igényel az egyes feladatok elvégzése, és így hogyan kell megtervezniük a sprinteket. Emellett előnyös, hogy a csapatban mindenki úgy érzi, hogy bevonják, és van lehetősége a kommunikációra – ez mindig előnyös.

A ClickUp segítségével új szintre emelheti a projektmenedzsmentet.

Intuitív platformjának segítségével könnyedén kezelheti a Fibonacci-számsorozatból származó Fibonacci-pontokat és szervezheti a munkafolyamatokat, egyszerűsítve ezzel a sprinttervezést és fokozva a csapatok közötti együttműködést.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!