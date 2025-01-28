A 10 legjobb úszósáv diagram szoftver eszköz a feladatok elvégzéséhez

A swimlane diagramok olyan tevékenységi diagramok, amelyek a funkciók közötti munkafolyamatokat úszómedence sávjaiként ábrázolják. Segítségükkel a vezetők szervezeti tevékenységeket vízszintes vagy függőleges sávokban ábrázolhatnak, ami sorrendet és áttekinthetőséget ad a folyamatoknak.

Vegyük a következő példát: X megkéri Y-t, hogy gyűjtsön adatokat a következő érdekelt felek találkozójára, de Y nem tudja, kinek kell jelentést tennie, milyen jóváhagyási csatornát kell követnie és milyen jelentési formátumot kell használnia.

A swimlane diagram egy folyamatábrán szemlélteti ezt a teljes tranzakciót, ahol X Y-t bízta meg azzal, hogy az adatokat vonaldiagram formátumban mutassa be, Z-vel ellenőriztesse, és csak akkor jelentsen X-nek, ha Z jóváhagyta. 🧑‍💼

A funkcionális úszósáv diagramok kitalálása és létrehozása bonyolult és időigényes feladat lehet, ezért a tapasztalt vezetők úszósáv diagram szoftverekre támaszkodnak, hogy megkönnyítsék a munkát. Ma bemutatjuk a 10 legjobb diagramkészítő eszközt úszósáv diagramok létrehozásához, és megvizsgáljuk azok funkcióit, árstruktúráját és általános értékét!

Mi az úszósáv diagram szoftver?

A swimlane diagramok nagyjából olyanok, mint a jéghegyek: elöl egyszerűek, de a másik végén bonyolultak. 🧊

A felhasználók számára egyszerűek, de azoknak, akik a diagramot készítik, általában nehézséget okoz a laza szervezeti adatok kezelése és a munkafolyamatok ábrázolása – itt jön jól egy diagramkészítő eszköz.

A swimlane diagram szoftver segítségével a semmiből tervezhet folyamatot vagy swimlane folyamatábrát. Általában tartalmaz egy eszközkönyvtárat, amely segít a swimlane alakzatok hozzáadásában és azoknak a használati helyüknek megfelelő címkézésében. Néhány szabványos alakzat és szimbólum:

Diagramelem Renderelt Kezdő- és végpontok (folyamat) Lekerekített sarkú téglalap Döntés Gyémánt/Rombusz Tevékenység Téglalap Feldolgozza a bemenetet vagy kimenetet Párhuzamos Folyamatdokumentum Hullámos vonallal ellátott téglalap

A legtöbb úszósáv-szoftver segítségével könnyedén szerkesztheti vagy frissítheti a folyamatokat, így egyszerűen kommunikálhatja és végrehajthatja a munkafolyamatok változásait. Ideális esetben ezek a szoftverek a márkájához igazodó szín- és stílusbeli testreszabásokat is támogatnak.

Készítsen jobb munkafolyamatokat a ClickUp Whiteboards segítségével Használja a ClickUp-ot a munkafolyamatok tervezéséhez olyan praktikus funkciókkal, mint a táblák, gondolattérképek, automatizálások és számos sablon.

Mi teszi jóvá egy úszósáv diagram szoftvert?

Vessünk egy pillantást azokra a tényezőkre, amelyek megkülönböztetik a minőségi úszósáv-diagram szoftvereket a sablonos folyamatábra-készítő platformoktól:

Könnyű használat: Keressen olyan szoftvert, amely egyszerű drag-and-drop funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi az alakzatok könnyű mozgatását és professzionális megjelenésű diagramok létrehozását minimális erőfeszítéssel. Eszközkönyvtár: Az eszköznek gazdag alakzat- és összekötőelem-gyűjteménnyel kell rendelkeznie, hogy gyönyörű úszósáv-diagramokat lehessen készíteni. Sablonok: Előre elkészített tevékenységi vagy úszósáv-diagram sablonokat kell kínálnia, amelyek segítségével csapata időt takaríthat meg Előre elkészített tevékenységi vagy úszósáv-diagram sablonokat kell kínálnia, amelyek segítségével csapata időt takaríthat meg a folyamatábrák tervezésén. Valós idejű együttműködés : Keressen egy olyan platformot, amely támogatja a közös munkát . Keressen olyan feladatkezelő eszközöket, mint a digitális táblák és a gondolattérképek, amelyek lehetővé teszik, hogy több felhasználó megossza ugyanazt a felületet és zökkenőmentesen szerkessze azt. Integrációk: A swimlane diagram eszközével integrálható alkalmazások és szoftverek széles választéka megkönnyíti a platformok közötti gyors adatcserét. Ár: Egy megbízható úszósáv diagram eszköznek legalább az átlagos árnak (ha nem alacsonyabb) kell lennie a kívánt funkciókészlethez.

A 10 legjobb úszósáv diagram szoftver a közös feladatok tervezéséhez

Miután áttekintettük az alapokat, nézzük meg a 10 legjobb úszósáv diagram szoftvert, amelyet érdemes megfontolnia. Mini-áttekintéseink segítenek megtalálni az Ön számára ideális megoldást! ❣️

Húzza át az alakzatokat a vászonra, kösse össze a munkafolyamatokat, és dolgozzon együtt a csapatával a ClickUp Whiteboard segítségével.

Listánk első helyén a ClickUp áll, egy vezető projektmenedzsment eszköz, amely segít professzionális minőségű úszósáv-diagramok létrehozásában a ClickUp Whiteboard vagy a Mind Maps segítségével. 💗

A platform végtelen Whiteboardja mindenféle brainstorming, tevékenység-térképezés és folyamatábra-készítés tevékenységet támogat. Akár egyszerű, akár összetett úszósáv diagramon dolgozik, rendelkezésére áll a szükséges eszközkészlet, hogy perceken belül koherens munkafolyamatokat hozzon létre!

Engedje szabadjára kreativitását a ClickUp hatalmas eszközkönyvtárával! Találjon meg minden formát és szimbólumot, amire szüksége van a szerepek és részlegek hozzárendeléséhez, a jóváhagyási folyamatok megrajzolásához és az adatcsere pontok kiosztásához a swimlane diagramjában. Itt található egy részletes útmutató, amely bemutatja a programot!

Egyedül dolgozik? Semmi gond! A Whiteboard gazdag szerkesztő eszköztára segítségével egyedül is elvégezheti öt ember munkáját. 💪

Ha a folyamatok összehangolásán dolgozik együtt a részlegvezetőkkel, az is ugyanolyan egyszerű! Csak hívja meg őket, hogy együtt dolgozzanak Önnel a vásznon – mindenki valós időben szerkesztheti a formákat, szöveget adhat hozzá vagy mozgathatja a csatlakozókat az intuitív drag-and-drop felületnek köszönhetően.

A ClickUp Mind Maps egy másik teljes értékű eszköz, amely segít a komplex munkafolyamatok kibogozásában. Tökéletes több, már meglévő munkafolyamatokkal rendelkező munkaterület kezeléséhez – csatlakoztassa a ClickUp Tasks alkalmazást a Mind Maphez, szerkessze a függőségeket, és pillanatok alatt módosítsa üzleti folyamatát!

Nincs kedve a nulláról kezdeni? A ClickUp úszósávos folyamatábra sablonjával és előre beállított alakzataival és összekötőivel pillanatok alatt elkészül a több részlegre kiterjedő projekt megvalósítási struktúrája!

Használja a ClickUp eszközeit, hogy hatékony úszósávos folyamatábrákat hozzon létre a folyamatok vizualizálása, a csapatok összehangolása és a projektek hatékony megvalósítása érdekében.

Javasoljuk, hogy fedezze fel a ClickUp Docs funkcióját, hogy részletes vázlatokat készíthessen a folyamatábrájához. Miután elkészült a swimlane diagram, ellenőrizze és frissítse azt olyan eszközökkel, mint a ClickUp Kanban Board vagy a Workload nézet.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp asztali verzióján könnyebb úszósáv diagramokat készíteni, mint a mobil verzión.

Az ingyenes csomag egyszerre csak három táblát támogat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

📮ClickUp Insight: Úgy gondolja, hogy a teendőlistája hatékony? Gondolkodjon újra. Felmérésünk szerint a szakemberek 76%-a saját prioritási rendszert használ a feladatkezeléshez. A legújabb kutatások azonban megerősítik, hogy a munkavállalók 65%-a hajlamos a hatékony prioritásmeghatározás nélkül a könnyű feladatokra koncentrálni a nagy értékű feladatok helyett. A ClickUp feladatprioritásai átalakítják a komplex projektek vizualizálásának és kezelésének módját, könnyen kiemelve a kritikus feladatokat. A ClickUp AI-alapú munkafolyamataival és egyedi prioritási jelöléseivel mindig tudni fogja, mit kell először megoldania.

2. Lucidchart

A Lucidchart egy felhőalapú folyamatábra-szoftver, amely szervezési funkciókat kínál, például a folyamatok és rendszerek éles diagramokon történő vizualizálását. Úszósáv-diagram rajzolásához csak annyit kell tennie, hogy elindít egy új diagramot, és hozzáadja a folyamatábra alakzatokat, hogy megtervezze a feladatok közötti kapcsolatokat.

Miután elkészült, a Lucidchart segít Önnek vizuális ábrázolások segítségével közvetlenül a munkafolyamatban megjelölni az összes kapcsolódó csapattagot. Drag-and-drop szerkesztője segítségével bármilyen gyors, utolsó pillanatban szükséges módosítást elvégezhet, és megváltoztathatja a színsémákat, alakzatokat és összekötőket a swimlane sablonon vagy diagramon. 🎨

A Lucidchart könnyen használható felületén kívül különféle úszósáv diagram sablonokat is kínál szervezeti ábrák, entitás-kapcsolat (ER) diagramok és egyéb munkafolyamat-ábrák létrehozásához.

A Lucidchart legjobb funkciói

A drag-and-drop felület megkönnyíti a swimlane diagramok létrehozását.

Csevegés-kompatibilis szerkesztő

Számos sablon közül választhat

Több mint 50 integráció (beleértve a Microsoft Teams és a Google Workspace alkalmazásokat)

Kompatibilis a Visio-val

A Lucidchart korlátai

Az adatok importálása vagy offline szerkesztése kihívást jelenthet.

A képek könyvtárában való navigálás nehézkes lehet.

Lucidchart árak

Ingyenes csomag: 0 USD

Egyéni: 11,93 USD

Csapat: 13,50 dollártól felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Minden ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 4700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1900 értékelés)

3. Úszósávok

A Swimlanes. io egy dedikált, webalapú úszósáv-diagramkészítő eszköz. Egyszerű formátummal rendelkezik a szekvenciadiagramok elkészítéséhez és megosztásához. A gazdag eszközkönyvtárak és alakzatok testreszabása helyett egy egyszerű szintaxis kódot kap az alapvető folyamatábra elkészítéséhez. A diagramok közvetlenül a webböngészőben jelennek meg.

Ez a platform biztonságot nyújt azzal, hogy lehetőséget biztosít bármely diagram jelszóval való védelmére vagy link segítségével történő megosztására. Az egyszerű navigációnak köszönhetően a létrehozott diagramokat beágyazhatja egy weboldalba, vagy letölthető képekként exportálhatja őket.

A platform használatához regisztrálnia kell Google- vagy GitHub-fiókjával.

A swimlane diagramok legjobb tulajdonságai

Könnyen használható, kizárólag úszósávokat tartalmazó eszköz

A diagramok lehetnek nyilvánosak, magánjellegűek vagy jelszóval védettek.

Teljes képernyős szerkesztést tesz lehetővé

Támogatja a kép- vagy PDF-fájlok letöltését.

A swimlane diagramok korlátai

A technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára bonyolult lehet a navigáció.

Nincs valós idejű együttműködési funkció

Swimlanes árak

Ingyenes

Úszósávok értékelései és vélemények

Még nincs vélemény

4. Visual Paradigm Online

A Visual Paradigm (VP) Online egy ingyenes, böngészőalapú diagramkészítő szoftver. A platform hasonló a Lucidchart-hoz, könnyen kezelhető felülettel és csapatmunkát támogató funkciókkal rendelkezik.

Kezdje el tervezni úszósáv diagramját a rendelkezésre álló alakzatok és szimbólumok szerkesztésével, hogy létrehozza a kívánt folyamatok munkafolyamatait. Használja a beépített igazító útmutatót az egyes alakzatok pontos elhelyezéséhez, és a drag-and-drop csatlakozót a kapcsolatok létrehozásához.

Korlátlan diagramok és alakzatok hozzáférésével ez a platform az agilis fejlesztés és az üzleti folyamatok átalakításának munkafolyamataihoz is kiválóan alkalmas. Ez a felhőalapú munkaterület Microsoft Office integrációt kínál, amely lehetővé teszi bármely diagram beágyazását Microsoft dokumentumokba és prezentációkba.

A Visual Paradigm Online legjobb funkciói

Exportálás PNG, SVG, PDF és más formátumokban támogatott.

Microsoft Office integráció

Beépített igazító eszköz

Nem kereskedelmi felhasználók számára ingyenesen használható.

A Visual Paradigm Online korlátai

Nem támogatja a .vsd vagy .vsdm fájlok importálását.

Kézi eszközökön nem túl felhasználóbarát

Visual Paradigm Online árak

Ingyenes örökös tervezet

Starter: 4 USD/hó felhasználónként

Advance: 9 USD/hó felhasználónként

Kombinált csomag: 15 USD/hó felhasználónként

*Minden ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Visual Paradigm Online értékelések és vélemények

G2: 4. 3/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (15+ értékelés)

5. Businessmap

A Businessmap, korábban Kanbanize néven ismert, egy üzleti térképészeti platform, amelyet a munkafolyamatok optimalizálására és vizualizálására terveztek. A Kanban Board funkción keresztül a felhasználók Kanban-alapú úszósávokat hozhatnak létre, amelyek a szétszórt tevékenységeket szervezettebb feladatlapokká alakítják.

A Businessmap úszósávjai általában vízszintesen futnak testreszabható szakaszokon, például osztályokon, prioritásokon, funkciókon vagy munkafolyamatokon keresztül. Ossza fel az összes munkát kártyákra, és kategorizálja őket egymással összekapcsolt táblák hálózatában, hogy kapcsolatba lépjen a szervezeten belüli emberekkel.

Bontsa fel az egyes folyamatok munkafolyamatait kisebb szegmensekre, hogy bármely adott feladatot hozzárendelhessen. Összevonhatja az oszlopokat és a sávokat is, hogy ábrázolja a részlegek munkafolyamataiban fellelhető finom különbségeket.

A Businessmap legjobb funkciói

Kényelmes digitális tábla eszköz testreszabható háttérrel

Több mint 1000 alkalmazással integrálható, például a Zapierrel.

A sávok és oszlopok összevonhatók az áttekinthetőség érdekében.

Skálázható egyetlen csapatok vagy nagyobb részlegek számára

A Businessmap korlátai

Nincs ingyenes csomag

Még a tapasztalt Kanban-tábla felhasználók számára is zavaros lehet.

Businessmap árak

Éves terv: 149 USD/hó áron

Havi terv: 179 USD/hó

*Minden ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Businessmap értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (130+ értékelés)

6. Office Timeline

Ahogy a neve is sugallja, az Office Timeline egy olyan szoftver, amely idővonalak és ütemtervek létrehozására összpontosít, és amely úszósáv-diagramokat is tartalmaz. A Timeline Wizard funkcióval a platform lehetővé teszi, hogy a nulláról induljon, vagy azonnal testreszabható sablonokat használjon.

A platform PowerPoint-kiegészítőként érhető el. Használhatja programok vagy projektek létrehozásához többszintű úszósávokkal, és akár kritikus útvonalak bemutatásához is. Adjon hozzá al-úszósávokat a meglévő úszósávokhoz, hogy részletesebb folyamatábrát készítsen.

A menetrendtervezéstől függő projektek esetében mérföldköveket adhat hozzá és vizualizálhatja az időtartamokat egyetlen diagramon belül, hogy megértse az ütemezési követelményeket. Ez lehetővé teszi, hogy az érdekelt feleknek bemutassa az egyes projektek előrehaladását anélkül, hogy folyamatosan váltania kellene a diák között!

Az Office Timeline legjobb funkciói

Lehetőség al-úszósávok hozzáadására a meglévő úszósávokhoz

Mérföldkövek és kritikus útvonalak hozzáadásának lehetősége

Előre megtervezett sablonok állnak rendelkezésre

Korlátlan ingyenes termékfejlesztések és frissítések

Az Office Timeline korlátai

Az MS Office plugin és a webalkalmazás ára külön kerül felszámításra.

A komplex tervek megvalósítása nehéz lehet.

Az Office Timeline árai

Desktop Pro Edition: 149 USD/év felhasználónként

Desktop Pro+ Edition : 199 USD/év felhasználónként

Böngésző online kiadás: 149 USD/év felhasználónként

Office Timeline értékelések és vélemények

G2: 4. 3/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 30 értékelés)

7. Microsoft Visio

A Microsoft Visio egy népszerű eszköz, amely komplex ötleteket egyszerű vizuális elemekké alakít! Bármelyik elérhető sablon, kezdő diagram és sablon kiválasztásával létrehozhat egy folyamatábrát, és több mint 1000 alakzat, szimbólum és egyéb eszköz segítségével tetszés szerint testreszabhatja azt.

Vonja be csapattagjait, hogy valós időben együttműködjenek a swimlane diagramon, és ossza meg azt más részlegekkel közvetlenül a Microsoft Teams-en. A vizuális elemek stílusát mindig testre szabhatja a prezentációhoz.

Ha kedveli a Microsoft Word eszköztárát, akkor jó hírünk van. A Visio ugyanazt a klasszikus kék színű fület tartalmazza a tetején, amelyen minden opció megjelenik a formák szerkesztéséhez és a csapattal való egyidejű munkavégzéshez. 🧑‍🤝‍🧑

A Microsoft Visio legjobb funkciói

Támogatja a funkciók közötti csapatmunkát

Jól működik a Microsoft Teams-szel

Könnyű integráció olyan házon belüli eszközökkel, mint a Word, Excel és PowerPoint.

Sablonok és sablonok professzionális minőségű folyamatábrák készítéséhez, az alapvető elemekkel

A Microsoft Visio korlátai

A MacOS felhasználók korlátozónak találhatják (mivel a desktop alkalmazás Windows-exkluzív).

A kisebb vállalkozásoknak nem biztos, hogy tetszik a költségszerkezete.

A Microsoft Visio árai

Előfizetési tervezet:

Visio Plan 1: 5 USD/hó felhasználónként

Visio Plan 2: 15 USD/hó felhasználónként

Egyszeri terv:

Visio Standard 2021: 309,99 USD

Visio Professional 2021: 579,99 USD

Microsoft Visio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (650+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3000+ értékelés)

8. Creately

A Creately egy SaaS-alapú együttműködési platform, amely lehetővé teszi a folyamatábrák és diagramok egyszerű megtervezését. Természetesen a swimlane diagramok is részét képezik ennek! 🎉

A platform végtelen térrel rendelkező táblával büszkélkedhet, amely ideális több úszósáv kezeléséhez egy helyen. Ezenkívül a Creately három használatra kész sávot biztosít, amelyeket húzhat és átméretezhet. A bal oldali eszköztár tartalmazza a három sávhoz hozzáadható szükséges alakzatokat.

Miután hozzáadta, egyszerűen görgethet a forma bármelyik oldalára, hogy folytassa a munkafolyamatok felépítését ugyanabban a diagramban és irányban. A szerkesztés után díszítse ki a végeredményt különböző színekkel a betűtípusokhoz és formákhoz. A csapatok más tagokat is meghívhatnak, hogy ugyanazon a vásznon dolgozzanak.

A Creately legjobb funkciói

Drag-and-drop hozzáférhetőség

Széles választék formákból és összekötőkből

Kész használatra alkalmas sávok

Támogatja a vízszintes és függőleges útvonalakat precíz vezérléssel.

Használja a swimlane folyamatábra sablont a több mint 1000 használatra kész sablonból álló könyvtárában.

A Creately korlátai

A startupok számára az üzleti terv a magasabb árkategóriába tartozhat.

A mobilalkalmazás lehetne felhasználóbarátabb.

Creately árak

Ingyenes csomag

Starter: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 89 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Creately értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

9. Gliffy

A következő a Gliffy, egy HTML5 alkalmazás, amely kizárólag arra összpontosít, hogy a felhasználók különféle diagramokat hozhassanak létre. A swimlane-ek, amelyek egyike ezeknek, kezdő szintű fehér táblán tervezhetők meg, előre elkészített vízszintes/függőleges sávokkal. Ezeket a sávokat el lehet rejteni a vonal mentén, hogy a prezentáció egyszerűbb legyen. 🔎

Miután létrehozta a fő sávokat, húzzon bármilyen alakzatot a vászonra, szerkessze a színét és méretét, majd határozza meg a termék vagy szolgáltatás munkafolyamatában elfoglalt helyét. Egyszerre legfeljebb 13 sávot hozhat létre.

A Gliffy zökkenőmentesen integrálódik a Confluence-ba, egy népszerű, távoli munkavégzésre alkalmas csapatmunkaterületbe. Ez lehetővé teszi a Confluence-csapatok számára, hogy platformváltás nélkül közvetlenül hozzáférjenek a szerkesztési funkciókhoz.

Gliffy Legjobb funkciók

Intuitív drag-and-drop funkció

Alkalmas Confluence csapatok számára

Különböző előre elkészített sablonok és formák állnak rendelkezésre.

Lehetővé teszi a felhasználók számára rétegek hozzáadását és sávok elrejtését.

A Gliffy korlátai

A felhasználói felület lehetne intuitívabb.

Korlátozott fájlexportálási lehetőségek

Gliffy árak

Profi csomag:

1–9 felhasználó: 8 USD/felhasználó/hónap

10–50 felhasználó: 6 USD/felhasználó/hónap

Vállalati terv:

Kérjen árajánlatot

*Minden ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Gliffy Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (70+ értékelés)

10. SmartDraw

Listánkat egy másik megbízható táblázatos és diagramkészítő eszközzel zárjuk: a SmartDraw-val. Ez a vállalatok számára ideális megoldás brainstorming folyamatokhoz és diagramok készítéséhez lett kifejlesztve, bármilyen forgatókönyvhez, legyen az alaprajztervezés vagy üzleti térképészet.

A SmartDraw segítségével számos sablon közül választhat, beleértve az úszósáv- és projektdiagram-sablonokat, vagy teljesen nulláról kezdheti.

A diagramok készítése többnyire nagyon egyszerű, mivel az eszköz lehetővé teszi, hogy bármely irányú nyílra kattintva alakzatokat adjon hozzá. Új szövegdoboz hozzáadása helyett duplán kattintson, és írja be, amit szeretne. Ha elkészült, ossza meg, exportálja vagy mentse el a végleges úszósáv-diagramot! 🏊

A SmartDraw legjobb funkciói

Könnyen használható felület

Különböző alkalmazásokkal, vizualizálókkal és tárolóplatformokkal integrálható.

Lehetővé teszi a csapatok számára a diagramok megosztását, megtekintését vagy kommentálását.

Exportálhatja olyan platformokra, mint a Google Drive és a DropBox.

A SmartDraw korlátai

Egyes felhasználók a SmartDraw korlátozott szimbólumlista-választékát más platformokhoz képest korlátozónak tartják.

Egyszerre csak egy alakzat mozgatható

SmartDraw árak

Egyéni: 9,95 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Csapat: 8,25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Webhely: 2995 USD/év

SmartDraw értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4. 1/5 (‎110+ értékelés)

A diagramok készítése ClickUp segítségével gyerekjáték!

A bemutatott úszósáv-diagram eszközök egyszerűsítik a munkafolyamatokat és segítenek leküzdeni a rossz irányítást, mivel világos képet adnak arról, ki miért felelős. Az alkalmazottak is kihasználhatják ezt az eszközt ötletek közvetítésére, proaktív brainstormingra és a termelékenység javítására.

Nehéz kiválasztani a kedvencét? Javasoljuk, hogy próbálja ki a ClickUp-ot! Ez a szoftver nemcsak gyors és egyszerűvé teszi a swimlane diagramok készítését, hanem holisztikus feladat- és teljesítménykezelő eszközökkel is támogatja vállalkozását! 😊