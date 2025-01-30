A kezdetektől a sikerig: a 10 legjobb projektmenedzsment szoftver kisvállalkozások számára

A kisvállalkozás vezetése korántsem könnyű feladat. A projektmenedzsment komplex felelősségi köröket foglal magában, a feladatok és ütemtervek összehangolásától kezdve a csapat munkájának irányításáig.

Itt jönnek jól a kisvállalkozások számára készült projektmenedzsment eszközök. Olyan platformot biztosítanak, amely lehetővé teszi a feladatok strukturálását, az együttműködés elősegítését és a szigorú ütemtervek pontos betartását.

Egyetlen feladat sem marad figyelmen kívül, és egyetlen határidő sem csúszik el.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb projektmenedzsment szoftvert kisvállalkozások számára, hogy megtalálja a csapatának leginkább megfelelőt. Készüljön fel, mert bemutatjuk ezek előnyeit, hátrányait, árait és megkülönböztető jellemzőit. ?

Mi az a projektmenedzsment szoftver kisvállalkozások számára?

A projektmenedzsment szoftver egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a vállalat projektjeinek és feladataiknak a gondos szervezését és tervezését. Virtuális munkaterületet hoz létre a folyamatban lévő projektek nyomon követéséhez, az erőforrás-gazdálkodás figyelemmel kíséréséhez és a csapatával való együttműködéshez.

A ClickUp 3. 0 egyszerűsített nézetet biztosít, amelyben láthatja az egész csapat vagy egy adott személy munkaterhelését, hogy a munka zavartalanul haladjon.

A kisvállalkozások számára legjobb projektmenedzsment szoftver segítségével könnyedén felügyelheti a kisvállalkozások munkafolyamatait. Általában kedvezőbb árú, mint a nagyvállalati megoldások, és gyakran beépített naptárakkal és emlékeztető funkciókkal rendelkezik, amelyek biztosítják a határidők és a feladatok zökkenőmentes nyomon követését. ✅

Emellett könnyen kezelhető felületet és hatékony kommunikációs funkciókat is kínál, amelyek csökkentik az e-mailek számát és átláthatóvá teszik a kis csapatok közötti együttműködést. A minőségi projektmenedzsment eszköz költségvetési, időkövetési és számlázási funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek csapatának a pénzügyi korlátok között működni.

Ahhoz, hogy a vállalkozásához legmegfelelőbb projektmenedzsment eszközt válassza, vegye figyelembe a következő kulcsfontosságú szempontokat:

Könnyű használat : Válasszon intuitív felületet, amely minimális képzést igényel, így csapattársai gyorsan és hatékonyan tudják használni.

Feladatkezelés : Segítségével könnyedén létrehozhat és kioszthat feladatokat, : Segítségével könnyedén létrehozhat és kioszthat feladatokat, meghatározhat projektcélokat és határidőket, valamint nyomon követheti az előrehaladást.

Együttműködés: Keressen olyan projektmenedzsment megoldást, amely megkönnyíti az együttműködést fájlmegosztás, kommentek és valós idejű frissítések révén.

A ClickUp 3. 0 lehetővé teszi, hogy átalakítsa és váltson a különböző nézetek között, miközben közvetlenül szerkesztheti a feladatokat a ClickUp AI segítségével.

Testreszabás : A projekt- és : A projekt- és feladatkezelési megoldásoknak alkalmazkodniuk kell az egyedi üzleti igényekhez, például személyre szabott munkafolyamatok, egyedi mezők és projektsablonok segítségével.

Integráció : Ellenőrizze, hogy a projektmenedzsment eszköz integrálható-e más, vállalkozása által használt szoftverekkel, például e-mail, ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerekkel és könyvelési szoftverekkel.

Megfizethetőség és skálázhatóság: Vegye figyelembe a szoftver árát, és hogy az ingyenes vagy alacsony költségű csomagok illeszkednek-e a költségvetéséhez. Érdemes megnézni, hogy az eszköz kínál-e olyan fejlett funkciókat, amelyek támogatják a növekvő vállalkozásokat és a komplex projekteket.

10 hasznos projektmenedzsment szoftver kisvállalkozások számára

Fokozza működését és ösztönözze vállalkozása növekedését a kisvállalkozások számára készült legjobb projektmenedzsment szoftverek listájával. Búcsút inthet a szűk keresztmetszeteknek, a határidők elmulasztásának és a hatástalan együttműködésnek – csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel ezeknek az eszközöknek a legjobb tulajdonságait és korlátait. ?

Kezelje kisvállalkozásának projektjeit minden lépésnél sablonok, együttműködési funkciók és több mint 15 projektnézet segítségével a ClickUp segítségével.

Olyan all-in-one eszközt keres, amellyel projektterveket készíthet, feladatokat kezelhet és elősegítheti a csapatmunkát? Keresése véget ér a ClickUp-pal, egy felhasználóbarát és megfizethető megoldással, amely ideális kis- és növekvő vállalkozások számára! ✨

Hatékony projektmenedzsment csomagja segítségével az egész projekt nyomon követése gyerekjáték. Több mint 15 projektnézet áll rendelkezésre a munkafolyamatok vizualizálásához és kezeléséhez. Például a Kanban táblák segítségével a feladatokat drag-and-drop kártyákként szervezheti, vagy a kiterjedt Gantt-diagram, idővonal és munkaterhelés nézetek segítségével könnyedén nyomon követheti a mérföldköveket és a függőségeket.

A ClickUp Goals segítségével egyértelmű teljesítési célokat, teljesítménymutatókat és OKR-eket állíthat be. Heti munkavállalói értékelőkártyákkal és dicséretekkel tartsa fenn csapata motivációját és termelékenységét.

A ClickUp feladatkezelő szoftver fejlett funkciói számos területet lefednek, beleértve a valós idejű megjegyzéseket és korrektúrákat a munkák gyorsabb jóváhagyása érdekében, valamint a Mind Maps segítségével történő ötletelést.

Ezenkívül a Csevegés nézet ben mellékleteket oszthat meg és valós idejű beszélgetéseket folytathat, így a feladatokkal kapcsolatos megbeszélések egy folyamatos szálban maradnak.

Használja a ClickUp Docs együttműködési eszközöket, hogy tisztán és átfogóan vezesse vállalkozása nyilvántartásait. AI-alapú asszisztens áll rendelkezésére, amely létrehozhatja a projekt ütemtervét és a felhasználói tesztelési tanulmányokat, összefoglalhatja a megbeszélések jegyzetét, és megfogalmazhatja a vonzó ügyfél-e-maileket.

Szeretnéd hatékonyabbá tenni a sprinttervezést? Használd a ClickUp Agile projektmenedzsment sablont. Ideális az agilis csapatok számára, mivel lehetővé teszi a következőket:

A Forms segítségével egyszerűsítheti és fontossági sorrendbe állíthatja a felhalmozódott kéréseket.

Végezze el a munkát a csapatok között, amikor projekteket kezel a táblákon vagy a sprinteken belül.

Vezessen zökkenőmentes retrospektív megbeszéléseket a folyamatos fejlesztés érdekében

A kis csapatok imádni fogják a 100+ ClickUp Automations funkciót, amely automatizálja a rutin feladatokat és mindenki számára időt takarít meg!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciók sokasága új felhasználók számára nehezen emészthető lehet (de a ClickUp átfogó útmutatói és oktatóanyagai megkönnyítik a dolgot).

Az AI funkciók csak a fizetős csomagokban érhetők el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Asana

Emelje kisvállalkozása projektmenedzsmentjét az Asana segítségével – a zökkenőmentes, funkciók közötti csapatmunkához szükséges tökéletes platformmal. ?

Az Asana segítségével testreszabhatja projektjeit és feladatait saját igényei szerint. Az alapértelmezett lista nézet tiszta képet nyújt a határidők és a feladatok végrehajtói nyomon követéséhez. Könnyedén válthat a táblázat, az idővonal, a naptár és a műszerfal nézetek között, hogy élvezhesse a rugalmas feladatmegjelenítést.

Használja a Kanban táblákat a projektfeladatok fontossági sorrendjének megállapításához és a megvalósítás útjában álló akadályok felismeréséhez. Növelje a munkafolyamat átláthatóságát címkézett oszlopokkal, amelyek drag-and-drop felülettel rendelkeznek a feladatlapok állapotának frissítéséhez.

Csökkentse a manuális feladatok számát a feladatok automatizálásával, a határidők módosításával és az érintettek értesítésével a Szabályok funkció segítségével. Akár feladat- és projektsablonokat is készíthet – engedje szabadjára kreativitását leírások, szervezeti címkék, határidők, megbízottak és egyéni mezők hozzáadásával (fizetős csomagok esetén elérhető).

Az Asana legjobb funkciói

Több mint 200 eszközzel integrálható, például a Slackkel, a Gmail-lel és a Zapierrel.

Intuitív felület

Valós idejű jelentések

Kanban táblák a feladatok vizualizálásához

Feladat-automatizálási funkció

Az Asana korlátai

A felület kissé zsúfoltnak tűnhet.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a fejlett jelentéskészítési funkciókhoz

Az Asana árai

Alap : Örökre ingyenes

Prémium : 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

3. Zoho Projects

Fedezze fel a Zoho Projects erejét, az online projektmenedzsment segédeszközét, amely lehetővé teszi a könnyű tervezést, nyomon követést és együttműködést. Ez a skálázható szoftver képes mind az alapvető, mind a komplex projektek kezelésére. Tervezzen előre, ossza fel a munkát kezelhető feladatokra, kövesse nyomon szisztematikusan az előrehaladást, és tartsa be minden határidőt.

Ez az eszköz rugalmas munkaidő-kezelési, ütemterv-alapvonalak, csapatvezérelt feladatkiosztás és emlékeztetők kezelési funkciókkal büszkélkedhet. Az időkövetés és az erőforrás-kezelés segít megőrizni a csapat munkaterhelésének egyensúlyát. ?

Tovább javíthatja munkafolyamatát a feladatok automatizálásával és az átmenetek egyszerűsítésével. Használjon fejlett jelentéseket a haladás nyomon követéséhez, és könnyedén kezelje a költségvetést a kiadások nyomon követésével. A távoli csapatok interaktív hírcsatornák, beépített csevegő, vitafórumok és fájlmegosztó terek segítségével maradhatnak kapcsolatban egymással.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Gantt-diagramok a projektfolyamatok vizualizálásához

Integrálható a Google és a Microsoft alkalmazásokkal

Kényelmes mobilalkalmazás

Feladatok automatizálása

Több feladatnézet

A Zoho Projects korlátai

Bizonyos funkciók hiányozhatnak vagy nehezen megtalálhatók.

Lehet, hogy nem minden böngésző támogatja.

A Zoho Projects árai

Ingyenes : legfeljebb 3 felhasználó

Prémium : 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

4. Trello

A Trello egy vizuális projektmenedzsment eszköz, amely Kanban tábláiról híres. A feladatokat kártyákként jeleníti meg, amelyek mindegyike testreszabható a határidővel, a felelős személyekkel, a címkékkel, a mellékletekkel és a megjegyzésekkel. A kártyákat egyszerűen áthúzhatja a könnyű átszervezés és a vizuális együttműködés érdekében. ?

A Trello felhasználóbarát felületéről híres, ezért ideális kisvállalkozások számára, amelyek korlátozott képzési erőforrásokkal rendelkeznek. Válasszon a marketing, értékesítés, tervezés és csapatmenedzsment területét lefedő sablonok kincsesbányájából, vagy hozzon létre egy teljesen új táblát.

A platform a Kanban táblák mellett más elrendezéseket is kínál, így sokféle projekt igényeit kielégíti. Akár naptárra van szüksége a határidők nyomon követéséhez, akár ütemtervre a tervezéshez, táblázatra a strukturált adatok megjelenítéséhez, vagy akár térképre a helyalapú feladatokhoz, a Trello minden igényét kielégíti.

A Trello legjobb funkciói

Különböző projektnézetek

Több mint 100 sablon

Integrálható a Slack, Jira, Miro stb. szoftverekkel.

Vizuális együttműködési funkciók a projektek kezeléséhez

Butler, kódolás nélküli feladat-automatizálási asszisztens

A Trello korlátai

Inkább kisebb, 3-5 főt érintő feladatokhoz alkalmas.

A felhasználók több beépített jelentés és elemzés előnyeit élvezhetik, mint a listán szereplő legjobb projektmenedzsment szoftverek némelyike.

Trello árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 17,50 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)

5. Hub Planner

A Hub Planner a legjobb erőforrás-ütemező és menedzsment szoftver, amely egyetlen platformon belül segíti a csapatokat a projektkoordinációban, a költségvetés nyomon követésében, a szabadságok nyomon követésében és a hatékony munkaidő-nyilvántartásban.

Szeretné kézben tartani a projekt kiadásait és betekintést nyerni a projekt jövedelmezőségébe? A Hub Planner számlázási díjak kiterjesztése segít Önnek a számlázás teljes ellenőrzésében, praktikus funkciókkal a projekt költségvetésének és kiadásainak kiszámításához. ??‍?

Ezenkívül ez a praktikus eszköz intuitív drag-and-drop erőforrás-ütemezővel rendelkezik, amely gyors betekintést nyújt az erőforrások rendelkezésre állásába és kihasználtságába, így egyszerűsítve a projekt ütemezését. Emellett lehetővé teszi a tényleges munkaidő-nyilvántartási adatok és a tervezett előrejelzések összehasonlítását, hogy többet tudjon meg csapata teljesítményéről.

A valós idejű elemzésekhez használja a felhasználóbarát irányítópultot, amelynek segítségével könnyedén megvizsgálhatja az egyes erőforrásokat és a projekt teljesítményét.

A Hub Planner legjobb funkciói

Projektköltségvetés-ellenőrzés

Munkaidő-nyilvántartás

Adatközpontú jelentések

Felhasználóbarát erőforrás-ütemező

Zökkenőmentes szabadság- és nyaraláskérelmek

A Hub Planner korlátai

Egy valós idejű feladatkövető hasznos kiegészítő lehet.

Több szoftverintegrációra lenne szükség

A Hub Planner árai

Plug&Play : 7 USD/hó felhasználónként

Korlátlan : 18 USD/hó felhasználónként

Business Leader: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Hub Planner értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

6. Wrike

A Wrike egy projekt- és erőforrás-menedzsment szoftver kisvállalkozások számára, amelyek szűkös költségvetéssel rendelkeznek, mivel nagylelkű ingyenes csomagot kínál korlátlan számú felhasználó számára.

Élvezze a projektmenedzsment maximális hatékonyságát a Wrike funkciók közötti együttműködési funkcióival. A platform rendkívül rugalmas – lehetővé teszi a munkafolyamatok, nézetek és munkaterületek testreszabását a csapata igényeihez és preferenciáihoz, miközben 360°-os rálátást biztosít a projektre. ?

Automatizálási funkciói növelik a termelékenységet azáltal, hogy egyszerűsítik az ismétlődő feladatokat és csökkentik a párhuzamos munkavégzést. Az automatikus jóváhagyások, kérelemformulák és megismételhető tervrajzok segítségével csapata több időt kap a fontos feladatok elvégzésére, amikor csapatok közötti projekteket irányít.

Személyre szabhatja a Wrike irányítópultját a munkájához igazított widgetekkel, amelyek segítségével naprakész maradhat a kiválasztott feladatokkal vagy prioritási tételekkel kapcsolatban.

A Wrike legjobb funkciói

Sokoldalú projektnézetek, például Kanban táblák és Gantt-diagramok

Egyedi igénylőlapok

Ellenőrzés és automatikus jóváhagyások

Valós idejű műszerfal-elemzés

Integrálható olyan eszközökkel, mint az Airtable, a Gmail és a Dropbox.

A Wrike korlátai

A nagy projektek változásainak nyomon követése kihívást jelenthet.

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a szoftver elsajátítása.

A Wrike árai

Ingyenes : Korlátlan számú felhasználó

Csapat : 9,80 USD/hó felhasználónként (2–25 felhasználó)

Üzleti : 24,80 USD/hó felhasználónként (5–500 felhasználó)

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot (5-től korlátlan számú felhasználóig)

Pinnacle: Árakért vegye fel a kapcsolatot (5-től korlátlan számú felhasználóig)

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Wrike értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

7. Notion

A Notion rugalmassága, megfizethetősége és feladatkövetési funkciói kiváló választássá teszik kisvállalkozások projektmenedzsmentjéhez.

A ClickUp-hoz hasonlóan a Notion AI asszisztense lehetővé teszi, hogy gyorsan elkészítsen kiváló minőségű projektdokumentációt. Hagyja, hogy az AI másodpercek alatt elkészítse az első projekttervet, vagy írja meg saját maga, és nézze meg, ahogy az AI tökéletesíti azt. ✨

Búcsút inthet az időigényes feladatoknak a testreszabható AI Autofill segítségével. Használja azt, hogy könnyedén hozzáadjon kulcsfontosságú eredményeket és frissítéseket minden projekt eredményéhez.

A Notion emellett készen használható munkafolyamatokat is kínál mérnöki és termékfejlesztő csapatok számára, amelyek segítenek a felhalmozódott munkák rendezésében, a sprintek szervezésében és a hibák nyomon követésében.

Ráadásul a platform különféle nézeteket kínál minden típusú projekthez. Használja a táblázatos nézetet a feladatok aprólékos nyomon követéséhez, váltson a Naptár nézetre, hogy ne maradjon le a határidőkről, vagy egyszerűen értékelje az előrehaladást az Idővonal nézetben.

A Notion legjobb funkciói

Automatizált sprintek

Integráció olyan eszközökkel, mint a GitHub, a Figma és a Slack

AI asszisztens

Wiki funkció az összes tudás központosításához

Előre megtervezett sablonok

A Notion korlátai

Mobil eszközökön általában lassú

Az utasítások hiánya egyes felhasználók számára megnehezítheti az oldal létrehozását.

Notion árak

Ingyenes

Plusz : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

8. monday. com

A monday.com segít a kisvállalkozásoknak hatékonyan kezelni a projekteket és ezzel pénzt megtakarítani. A platform ingyenes és megfizethető belépő szintű csomagokat kínál, felhasználóbarát, így csökkenti a képzéssel és a bevezetéssel kapcsolatos költségeket. ?

Erősítse csapatát a feladatok egyszerű kiosztásával és prioritásainak meghatározásával. Készítsen projektütemterveket, kövesse nyomon csapata előrehaladását, és kezelje az egész projektet egy helyen.

Igazítsa a munkafolyamatokat csapata egyedi stílusához, legyen szó projektről, folyamatról, osztályról vagy ügyfélspecifikus feladatról. Használja ki a különböző projektnézeteket, például:

Gantt-diagramok

Kanban táblák

Idővonal nézetek

A monday.com számos ingyenes, testreszabható sablont kínál. A marketingkampányoktól és szerkesztői naptárakig, az eseménytervezésen, CRM-diagramokon és HR-űrlapokon át számos, kisvállalkozások számára készült sablon található. Az időigényes tevékenységek, például e-mailes emlékeztető küldése és projektjóváhagyási kérelmek feldolgozása automatizálási funkciói szintén időt takarítanak meg Önnek.

monday.com legjobb funkciói

Testreszabható irányítópultok

Rugalmas és skálázható

Feladatok automatizálása

Integrálható olyan projektmenedzsment eszközökkel, mint a Google Drive, a Gmail és a Trello.

Különböző sablonok és projektnézetek

monday.com korlátai

A kezdeti beállítás időigényes lehet.

A főképernyő testreszabása lehetne rugalmasabb

monday.com árak

Ingyenes

Alap 8 USD/hó felhasználónként

Standard : 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

monday.com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

9. Paymo

A Paymo kiemelkedik a startupok, kisvállalkozások, szabadúszók és kis csapatok számára kialakított projektmenedzsment megoldások közül. Ez egy all-in-one platform a felhasználóbarát projekt- és feladatkezeléshez, időkövetéshez és ügyfélszámlázáshoz. ?

Vegyen részt valós idejű kommunikációban a Részletes feladatnézetben, állítson be ismétlődő feladatokat, határozza meg a határidőket és prioritásokat, és könnyedén ossza el a munkaterhelést több csapattag között.

Feladatai minden projektben láthatók, és prioritás, előrehaladás vagy határidő szerint csoportosíthatja őket. Váltson a feladatnézetek között az igényeinek megfelelően – használja a Kanban táblát a feladatok állapotának ellenőrzéséhez, vagy nyissa meg a Lista nézetet a részletek, például a megbízottak, a határidők és a számlázási típus megtekintéséhez.

Használja a Paymo Track alkalmazást, hogy nagy pontossággal rögzítse a napi tevékenységekre fordított időt. Indíthatja és leállíthatja az időzítőt, tömegesen adhat hozzá időbejegyzéseket, és kipróbálhatja a Pomodoro funkciót a koncentrált munkavégzéshez. Alakítsa át a munkaidő-nyilvántartásokat átfogó jelentésekké és professzionális számlákká.

A Paymo legjobb funkciói

Mobilalkalmazás elérhető

Automatikus időkövetés

Drag-and-drop felület

Testreszabható munkaidő-nyilvántartások

Élő jelentések

A Paymo korlátai

A mobilalkalmazáson nem minden funkció elérhető.

Az új felhasználóknak esetleg képzésre lesz szükségük.

Paymo árak

Ingyenes (maximum 1 felhasználó)

Starter : 4,95 USD/hó felhasználónként (maximum 1 felhasználó)

Kis irodák : 9,95 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20,79 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Paymo értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

10. Jira

Az Atlassian Jira az agilis csapatok mögött álló dinamikus erő, amely segít nekik hatékonyan dolgozni és elősegíti a projektben való együttműködést. A kisvállalkozások profitálhatnak a skálázhatóságából, a haladás nyomon követési lehetőségéből és a széles körű előre konfigurált sablonokból.

A platform Scrum táblákat kínál, amelyekkel a nagy sprinteket kezelhető feladatokra bontva vizualizálhatja, így csapata gyorsabban érhet el eredményeket. Interaktív idővonala kreatív teret kínál epikák hozzáadásához, munkatételek feltérképezéséhez, függőségek nyomon követéséhez és kiadási ütemtervek beállításához. ?

A Jira a készre szabott jelentésekkel és irányítópultokkal még egy lépéssel tovább megy, és felbecsülhetetlen értékű betekintést nyújt a munkakörnyezetébe.

Mindezek mellett időt takaríthat meg, koncentrált maradhat, és a Jira sablonok segítségével könnyedén összekapcsolhatja eszközeit. A sablonok különböző csapatokat, osztályokat és kategóriákat fednek le, beleértve a szoftverfejlesztést, a marketinget és a termékmenedzsmentet.

A Jira legjobb funkciói

A projekt ütemtervei , amelyek összehangolják csapatait és az érdekelt feleket

Testreszabható munkafolyamatok

Több mint 3000 alkalmazásintegráció

Scrum táblák

Részletes jelentések

A Jira korlátai

A kezdőknek képzésre lehet szükségük a platform hatékony használatához.

A műszerfalak több testreszabási lehetőséget is igényelnének.

Jira árak

Ingyenes : legfeljebb 10 felhasználó

Standard : 8,15 USD/hó felhasználónként

Prémium : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Jira értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Növelje projektjei hatékonyságát a kisvállalkozások számára készült legjobb projektmenedzsment szoftverrel

A költségvetési korlátoktól és a képzési kapacitástól függetlenül ez a 10 projektmenedzsment eszköz egyszerűsíti a feladatok nyomon követését és a csapatmunkát a kisvállalkozások számára, elősegítve a projektek sikerét.

Átfogó projektmenedzsmenthez próbálja ki ingyen a ClickUp-ot. Felhasználóbarát funkcióival és költséghatékony csomagjaival a ClickUp hatékony feladatkezelést tesz lehetővé a projekt minden szakaszában! ?