10 modèles gratuits de plans d'affaires en Word, Excel et ClickUp

Transformer votre vision en un plan d'entreprise clair et cohérent peut s'avérer déroutant et difficile.

Des heures de remue-méninges et une page blanche intimidante peuvent soulever plus de questions que de réponses. Avez-vous fait le tour de la question ? Qu'est-ce qui doit aller où ? Comment faire en sorte que chaque section soit à la fois complète et brève ?

Si ces questions vous ont empêché de dormir et ont ralenti vos progrès, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi nous avons rassemblé les 10 meilleurs modèles de plan d'affaires sous Word, Excel et ClickUp, afin de vous apporter des réponses, de la clarté et un cadre de travail structuré. De cette façon, vous êtes sûr de saisir toutes les informations pertinentes sans perdre de temps.

Et le plus beau ? La planification d'entreprise devient un peu moins "ugh !" et beaucoup plus "aha !" 🤩

Qu'est-ce qu'un modèle de plan d'affaires ?

Un modèle de plan d'affaires est un cadre structuré pour les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise qui souhaitent créer des plans d'affaires. Il comporte des sections et des rubriques préétablies qui couvrent des éléments clés tels que les éléments suivants le résumé le résumé de l'entreprise comprend une présentation de l'entreprise, des clients cibles, une proposition de valeur unique, des plans de marketing et des états financiers.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan d'affaires ?

Un bon modèle de plan d'affaires permet une planification approfondie, une documentation claire et une mise en œuvre pratique. Voici ce qu'il faut rechercher :

Une structure complète: Un bon modèle comprend toutes les sections nécessaires à l'élaboration d'une stratégie commerciale, telles que le résumé, l'étude et l'analyse de marché, et les projections financières

Un bon modèle comprend toutes les sections nécessaires à l'élaboration d'une stratégie commerciale, telles que le résumé, l'étude et l'analyse de marché, et les projections financières Clarté et orientation: Un bon modèle est facile à suivre. Il contient de brèves instructions ou des messages-guides pour chaque section, ce qui vous incite à réfléchir en profondeur à votre entreprise et vous permet de ne pas omettre de détails importants

Un bon modèle est facile à suivre. Il contient de brèves instructions ou des messages-guides pour chaque section, ce qui vous incite à réfléchir en profondeur à votre entreprise et vous permet de ne pas omettre de détails importants Conception soignée: L'esthétique est importante. Choisissez un modèle qui n'est pas seulement fonctionnel, mais aussi conçu de manière professionnelle. Cela garantit que votre plan est présentable aux parties prenantes, aux partenaires et aux investisseurs potentiels

L'esthétique est importante. Choisissez un modèle qui n'est pas seulement fonctionnel, mais aussi conçu de manière professionnelle. Cela garantit que votre plan est présentable aux parties prenantes, aux partenaires et aux investisseurs potentiels Flexibilité : Votre modèle doit pouvoir s'adapter facilement aux changements, comme l'ajout ou la suppression de sections, la modification du contenu et du style, et la réorganisation des parties. 🛠️

Si un modèle fournit la structure, ce sont les informations que vous lui donnez qui lui donnent vie. Ces conseils vous aideront à choisir un modèle qui corresponde aux besoins de votre entreprise et qui mette clairement en valeur votre vision.

10 modèles de plan d'affaires à utiliser en 2024

La préparation de la réussite commerciale en 2024 (et au-delà) nécessite un plan d'affaires complet et organisé. Nous avons sélectionné les meilleurs modèles pour vous aider à guider votre équipe, à attirer les investisseurs et à obtenir un financement. Jetons-y un coup d'œil.

1. Modèle de plan d'affaires ClickUp

Modèle de plan d'affaires ClickUp

Si vous cherchez à remplacer un document de plan d'affaires traditionnel, alors

Modèle de plan d'affaires de ClickUp

est fait pour vous !

Ce modèle de plan d'affaires d'une page, conçu en

ClickUp Docs

le site Web de l'entreprise est divisé en plusieurs sections :

Description de l'entreprise: Vue d'ensemble, mission, vision et équipe

Vue d'ensemble, mission, vision et équipe Analyse du marché: Problème, solution, marché cible, concurrence et avantage concurrentiel

Problème, solution, marché cible, concurrence et avantage concurrentiel Stratégie de vente et de marketing: Produits/services et canaux de commercialisation

Produits/services et canaux de commercialisation Plan opérationnel: Emplacement et installations, équipement et outils, main-d'œuvre et prévisions financières

Emplacement et installations, équipement et outils, main-d'œuvre et prévisions financières Objectifs et indicateurs clés de performance (KPI)

Personnalisez le modèle en y ajoutant le logo et les coordonnées de votre entreprise, et naviguez facilement entre les différentes sections à l'aide de la table des matières rétractable. Les mini-guides sous chaque section vous guident sur les éléments à inclure - avec des suggestions sur la manière de présenter les données (par exemple, listes à puces, images, graphiques et tableaux).

Vous pouvez partager le document avec n'importe qui via l'URL et collaborer en temps réel. Lorsque le plan d'affaires est prêt, vous pouvez l'imprimer ou l'exporter au format PDF, HTML ou Markdown.

Mais ce n'est pas tout. Ce modèle est équipé de fonctions de base et de fonctions

gestion de projet d'entreprise

pour rationaliser le processus de

processus de création d'un plan d'affaires

. La vue Liste des sujets contient une liste de toutes les sections et sous-sections du modèle et vous permet de l'attribuer à un membre de l'équipe, de fixer une date d'échéance et de joindre les documents et références pertinents.

Passez de la vue Liste à la vue Tableau pour suivre et mettre à jour l'état des tâches en fonction des éléments suivants : À faire, En cours, À réviser et Terminé.

Ce modèle constitue une boîte à outils complète pour documenter les différentes sections de votre plan d'affaires et rationaliser le processus de création afin de garantir qu'il soit achevé dans les délais. 🗓️

Télécharger ce modèle

2. Modèle de plan de vente ClickUp

Modèle de plan de vente ClickUp

Si vous êtes à la recherche d'un outil pour lancer ou mettre à jour votre plan de vente,

Modèle de plan de vente de ClickUp

vous couvre. Ce modèle

modèle de plan de vente

présente un

résumé du projet

cette liste contient des tâches qui vous aideront à élaborer une stratégie de vente complète et efficace. Voici quelques-unes de ces tâches

Déterminer les objectifs de vente

Rédiger une déclaration de positionnement

Effectuer une analyse de la concurrence

Élaborer un profil du client idéal

Créer une stratégie de génération de prospects

Attribuez chaque tâche à une personne ou à une équipe spécifique,

fixer des niveaux de priorité

et ajoutez des dates d'échéance. Spécifiez la section du plan de vente à laquelle chaque tâche appartient (par exemple, le résumé, les objectifs de revenus, la structure de l'équipe, etc.), le type de livrable (document, tâche ou réunion) et l'état d'approbation (en attente, nécessite des révisions et approuvé).

Dans le style ClickUp, vous pouvez passer à plusieurs vues : Liste pour une liste de toutes les tâches, Tableau pour une gestion visuelle des tâches, Calendrier pour une vue d'ensemble de la durée des tâches, et Gantt pour une vue des dépendances des tâches.

Ce modèle de plan d'affaires simple est parfait pour tout type d'entreprise cherchant à créer une stratégie de vente gagnante tout en clarifiant les rôles de l'équipe et en gardant les tâches organisées. ✨

Télécharger ce modèle

3. Modèle de plan d'action de développement commercial ClickUp

Modèle de plan d'action de développement commercial ClickUp

Vous envisagez d'étendre la portée et les activités de votre entreprise, mais vous ne savez pas par où et comment commencer ? Vous avez besoin d'une vision claire, d'objectifs mesurables et d'un plan d'action auquel tous les membres de votre équipe peuvent se rallier.

Heureusement,

Modèle de plan d'action de développement commercial de ClickUp

est conçu pour

utiliser des automatismes pour simplifier ce processus

afin que chaque étape de la croissance de votre entreprise soit claire, traçable et exploitable.

Commencez par évaluer votre situation actuelle et déterminez votre principal objectif de croissance. Souhaitez-vous augmenter votre chiffre d'affaires, pénétrer de nouveaux marchés ou lancer de nouveaux produits ou services ? Avec l'aide de Tableaux blancs ClickUp ou Docs, réfléchir et collaborer avec votre équipe sur cette décision.

Fixez et suivez vos objectifs de croissance à court et à long terme avec Objectifs de ClickUp les objectifs de ClickUp sont des objectifs à atteindre, à décomposer en objectifs plus petits et à assigner ces objectifs aux membres de l'équipe, avec des dates d'échéance. Ajoutez ces objectifs à un nouveau Tableau de bord ClickUp pour suivre les progrès en temps réel et célébrer les petites victoires. 🎉

Que vous soyez une startup ou un propriétaire de petite entreprise cherchant à atteindre votre prochaine étape majeure ou une entreprise établie explorant de nouvelles voies, ce modèle permet à votre équipe de rester alignée, engagée et informée à chaque étape du processus. Télécharger ce modèle

4. Modèle de feuille de route commerciale ClickUp

Modèle de feuille de route ClickUp

Modèle de feuille de route commerciale de ClickUp est votre référence pour définir les principales stratégies et initiatives dans des domaines tels que la croissance du chiffre d'affaires, la notoriété de la marque, l'engagement de la communauté et la satisfaction de la clientèle.

Utilisez la vue en liste pour remplir les tâches de chaque initiative. Grâce aux champs personnalisés, vous pouvez saisir la catégorie d'entreprise (par exemple, produits, opérations, ventes et marketing, etc.) à laquelle appartiennent les tâches et le trimestre auquel elles sont prévues. Vous pouvez également créer des liens vers des documents et des ressources pertinents et évaluer les tâches en fonction de l'effort et de l'impact pour vous assurer que les tâches les plus critiques reçoivent l'attention qu'elles méritent. 👀

En fonction de votre objectif, ce modèle propose différentes vues pour montrer exactement ce dont vous avez besoin. Par exemple, la vue Toutes les initiatives par trimestre vous permet de vous concentrer sur ce qui vous attend en voyant les tâches qui doivent être achevées au cours d'un trimestre spécifique. Cela permet d'assurer une exécution en temps voulu et d'aligner efficacement les ressources à court terme.

Ce modèle est idéal pour les dirigeants d'entreprise et les équipes de gestion qui doivent coordonner plusieurs initiatives et stratégies commerciales à court et à long terme. Télécharger ce modèle

5. Modèle de plan de continuité des activités ClickUp

Modèle de plan de continuité des activités ClickUp

Assurez le bon fonctionnement de votre entreprise grâce à un plan de continuité proactif mis en place à l'aide de ce modèle détaillé

Dans le monde des affaires, des menaces inattendues peuvent peser sur les opérations à tout moment. Qu'il s'agisse de turbulences économiques, d'une crise sanitaire mondiale ou d'interruptions de la chaîne d'approvisionnement, chaque entreprise doit être prête. Modèle de plan de continuité des activités de ClickUp vous permet de vous préparer de manière proactive à ces défis imprévus.

Le modèle organise les tâches en trois catégories principales :

Priorités: Tâches qui requièrent une attention immédiate

Tâches qui requièrent une attention immédiate Couverture de continuité: Tâches qui doivent être poursuivies malgré les difficultés

Tâches qui doivent être poursuivies malgré les difficultés **Principes directeurs : ressources et protocoles pour assurer le bon déroulement des opérations

Le tableau de bord permet de visualiser facilement toutes les tâches relevant de chacune de ces catégories. La liste des priorités permet de trier les tâches en fonction de celles qui sont en retard, de celles qui sont à venir et de celles qui doivent être accomplies ultérieurement.

En période d'incertitude, la meilleure stratégie consiste à être préparé. Ce modèle aide votre entreprise non seulement à survivre, mais aussi à prospérer dans des situations difficiles, en satisfaisant vos clients, vos employés et vos investisseurs. 🤝 Télécharger ce modèle

6. Modèle de plan d'affaires ClickUp Lean

Modèle de plan d'affaires allégé ClickUp

Vous souhaitez mettre en œuvre votre plan d'affaires de manière "allégée" ? Utilisez Le modèle de plan d'affaires allégé de ClickUp . Il est conçu pour vous aider à optimiser l'utilisation des ressources et à supprimer les étapes inutiles, ce qui vous permet d'obtenir de meilleurs résultats avec moins d'efforts.

Dans la vue Liste récapitulative du plan, dressez la liste de toutes les tâches qui doivent être effectuées. Ajoutez des détails spécifiques tels que le nom de la personne chargée de chaque tâche, la date d'échéance et la partie de la tâche qui doit être effectuée Modèle d'entreprise Canvas (BMC). La vue Par priorité permet de trier cette liste en fonction de priorités telles que Urgent, Élevé, Normal et Faible. Il est ainsi facile de repérer les tâches les plus importantes et de s'y atteler en premier.

En outre, la vue Tableau vous donne une vue d'ensemble de la progression des tâches, du début à la fin. Enfin, la vue BMC réorganise ces tâches en fonction des différents composants BMC.

Chaque tâche peut être décomposée en sous-tâches et en plusieurs listes de contrôle afin de garantir l'exécution de tous les éléments d'action connexes. ✔️

Ce modèle est une ressource inestimable pour les startups et les grandes entreprises qui cherchent à maximiser l'efficacité des processus et les résultats d'une manière rationalisée et rentable. Télécharger ce modèle

7. ClickUp Modèle de plan d'action pour les petites entreprises

Modèle de plan d'action pour les petites entreprises ClickUp

Le plan d'action Modèle de plan d'action pour les petites entreprises par ClickUp est conçu pour les petites entreprises qui cherchent à transformer leurs idées et leurs objectifs commerciaux en étapes réalisables et, finalement, en réalité.

Il fournit un cadre simple et organisé pour la création, l'attribution, la hiérarchisation et le suivi des tâches. Il permet ainsi de s'assurer que les objectifs ne sont pas seulement fixés, mais aussi atteints. Grâce au tableau de bord natif et aux fonctions de définition des objectifs, vous pouvez suivre la progression des tâches et la façon dont elles vous rapprochent de vos objectifs.

Grâce aux fonctions de communication robustes de ClickUp, telles que le chat, les commentaires et les @mentions, il est facile de mettre tous les membres de l'équipe sur la même longueur d'onde et de répondre rapidement aux questions ou aux préoccupations.

Utilisez ce modèle de plan d'action pour atteindre vos objectifs commerciaux en rationalisant vos processus internes et en alignant les efforts de votre équipe. Télécharger ce modèle

8. Modèle de feuille de route stratégique ClickUp

Modèle de feuille de route stratégique ClickUp

Pour les grandes entreprises et les entreprises en expansion, il peut être difficile d'amener différents services à travailler ensemble pour atteindre un objectif important. Les Modèle de feuille de route stratégique ClickUp vous facilite la tâche en vous donnant un plan clair à suivre.

Ce modèle est présenté dans un dossier et divisé en différentes listes pour chaque département de votre entreprise, comme les ventes, les produits, le marketing et l'habilitation. Ainsi, chaque équipe peut se concentrer sur ses tâches tout en contribuant collectivement à l'objectif global.

Les membres de l'équipe disposent de plusieurs options de visualisation. Celles-ci incluent :

Tableau d'avancement: Visualisez les tâches qui sont en bonne voie, celles qui sont à risque et celles qui sont en retard

Visualisez les tâches qui sont en bonne voie, celles qui sont à risque et celles qui sont en retard Vue Gantt: Obtenez une vue d'ensemble des éléments suivantsles échéances du projet et des dépendances

Obtenez une vue d'ensemble des éléments suivantsles échéances du projet et des dépendances Vue de l'équipe: Voyez sur quoi travaille chaque membre de l'équipe afin d'équilibrer les charges de travail pour une productivité maximale

Bien que ce modèle puisse sembler impressionnant au premier abord, le guide de démarrage propose une décomposition étape par étape pour vous aider à naviguer facilement. Et comme tous les modèles ClickUp, vous pouvez facilement le personnaliser pour l'adapter aux besoins et aux préférences de votre entreprise. Télécharger ce modèle

9. Modèle de plan d'affaires Microsoft Word par Microsoft

via Microsoft

Le modèle de plan d'affaires traditionnel de 20 pages de Microsoft simplifie le processus de rédaction de plans d'affaires complets. Il se compose de différentes sections, notamment :

Résumé exécutif : Points forts, objectifs, mission et clés de la réussite

Points forts, objectifs, mission et clés de la réussite **Description de l'entreprise : propriété et structure juridique de l'entreprise, heures d'ouverture, produits et services, fournisseurs, plans financiers, etc.

Marketing: Analyse du marché, segmentation du marché, concurrence et tarification

Analyse du marché, segmentation du marché, concurrence et tarification **Annexe : dépenses de démarrage, états des flux de trésorerie, comptes de résultats, prévisions de ventes, étapes importantes, analyse du seuil de rentabilité, etc.

La table des matières permet de passer facilement d'une section à l'autre du document. La table des matières permet de passer facilement d'une section à l'autre du document. Les espaces réservés sous chaque section permettent de clarifier les détails spécifiques requis, ce qui facilite le processus pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec la terminologie commerciale. Télécharger ce modèle

10. Modèle de plan d'affaires Excel par Vertex42

via Vertex42

Aucune liste de modèles d'entreprise n'est complète sans un modèle Excel. Ce modèle de plan d'affaires vous permet de travailler sur les finances de votre entreprise dans Excel. Il contient des tableaux, des formules et des graphiques personnalisables qui vous aideront à examiner les domaines suivants :

Graphiques de mise en évidence

Analyse du marché

Jalons

Actifs et dépenses de démarrage

Prévisions de ventes

Bénéfices et pertes

Bilan

Projections de trésorerie

Budget

Analyse du seuil de rentabilité

Ce modèle Excel est particulièrement utile lorsque vous souhaitez créer une section financière claire et visuelle pour votre plan d'affaires, un élément essentiel pour attirer les investisseurs et les prêteurs. Toutefois, l'utilisation de ce modèle peut nécessiter une courbe d'apprentissage importante si vous n'êtes pas familiarisé avec la planification financière des entreprises et l'utilisation d'Excel. Télécharger ce modèle

Essayer un modèle de plan d'affaires gratuit dans ClickUp

Le lancement et la gestion d'une entreprise prospère nécessitent un plan d'affaires bien pensé et soigneusement élaboré. Cependant, le processus de planification d'entreprise ne doit pas être compliqué, ennuyeux ou prendre trop de temps. Utilisez l'un des 10 modèles de plan d'affaires gratuits ci-dessus pour simplifier et accélérer le processus.

Les modèles ClickUp ne se contentent pas d'offrir une base solide pour l'élaboration de vos plans d'affaires. Ils sont dotés de fonctions de gestion de projet étendues qui vous permettront de concrétiser votre vision. Et ce n'est pas tout.. La bibliothèque de modèles de ClickUp propose plus de 1 000 modèles supplémentaires pour vous aider à gérer les différents aspects de votre activité, qu'il s'agisse de la prise de décision à développement de produits à gestion des ressources . S'inscrire au plan gratuit pour toujours de ClickUp dès aujourd'hui pour accélérer la croissance de votre entreprise ! 🏆