Nous avons testé les 15 meilleures alternatives et concurrents de ChatGPT en 2024

Nous n'aurions jamais pensé passer plus de temps au travail à parler à un robot qu'à notre patron. Mais honnêtement, nous n'en sommes pas fâchés. 🤖

Se doter d'un chatbot IA, c'est comme embaucher un assistant - même si les RH ne vous laisseraient jamais embaucher un véritable assistant. L'IA peut vous aider à faire des brainstormings, des recherches, à rédiger des courriels et des rapports, à coder, à résoudre des problèmes mathématiques, à composer votre propre chanson thème (tout le monde en a besoin !) - en gros, à faire tout ce qu'un assistant ferait, à part aller vous chercher un café au lait. ☕️

Si vous demandez aux gens de nommer un assistant IA, la plupart d'entre eux répondront ChatGPT. ChatGPT est le Frisbee ou le Kleenex des outils d'IA, la marque qui a dominé le domaine. Il s'agit de l'un des premiers chatbots d'IA largement accessibles au public.

Il est gratuit et ses réponses n'ont cessé de s'améliorer au fil des mises à jour (d'abord avec GPT-3.5, puis avec GPT-4). Mais ce n'est pas le seul nom dans le jeu de l'IA.

Une pléthore de concurrents de ChatGPT ont vu le jour. Certains sont conçus pour effectuer des tâches plus spécialisées que ChatGPT, d'autres ont des fonctionnalités supplémentaires, et d'autres encore s'appuient simplement sur des algorithmes d'apprentissage automatique différents ou sont entraînés sur des modèles de langage de grande taille (LLM) différents. Tous donnent du fil à retordre à ChatGPT.

Pourquoi chercher une alternative à ChatGPT ?

Que vous soyez un utilisateur régulier ou un nouveau venu dans le monde des chatbots IA, il est important d'explorer les différentes options existantes. Pour répondre à cette question, nous nous nous sommes tournés vers ChatGPT pour obtenir des réponses sur les raisons pour lesquelles un utilisateur pourrait avoir besoin de considérer ses substituts :

Caractéristiques à rechercher dans les alternatives de ChatGPT

Les fonctionnalités dont vous avez besoin d'une alternative à ChatGPT dépendent de votre rôle et de la façon dont vous avez prévu d'utiliser ChatGPT en premier lieu. Si vous êtes dans le marketing, vous pourriez avoir besoin d'une alternative à ChatGPT Générateur de contenu AI . Si vous travaillez dans le domaine du développement de logiciels, vous avez peut-être besoin d'un outil de codage de l'IA. Et la plupart d'entre nous avons besoin d'une IA pour nous aider travailler plus vite et d'accomplir plus de choses.

Pour trouver l'alternative ChatGPT Outil AI pour trouver l'outil d'IA qui vous convient le mieux, tenez compte des caractéristiques suivantes lorsque vous comparez vos options :

Traitement du langage naturel (NLP): Presque toutes les technologies d'IA reposent sur le traitement du langage naturel. Vous lui donnez une instruction en langage clair et elle génère une réponse. Mais la qualité du traitement du langage naturel peut varier considérablement d'un modèle d'IA à l'autre. Veillez à poser de nombreuses questions aux chatbots d'IA et à vous assurer que vous êtes satisfait de la qualité des réponses.

Presque toutes les technologies d'IA reposent sur le traitement du langage naturel. Vous lui donnez une instruction en langage clair et elle génère une réponse. Mais la qualité du traitement du langage naturel peut varier considérablement d'un modèle d'IA à l'autre. Veillez à poser de nombreuses questions aux chatbots d'IA et à vous assurer que vous êtes satisfait de la qualité des réponses. Autocomplétion : L'objectif de l'IA est de rendre notre travail plus rapide et plus facile. Les fonctions d'autocomplétion - où l'IA remplit le reste de votre code, de votre message ou de votre contenu long - accéléreront votre flux de travail.

L'objectif de l'IA est de rendre notre travail plus rapide et plus facile. Les fonctions d'autocomplétion - où l'IA remplit le reste de votre code, de votre message ou de votre contenu long - accéléreront votre flux de travail. Gestion de projets d'IA Cas d'utilisation: Différentes IA effectuent différentes tâches. Assurez-vous que l'IA que vous choisissez est spécialisée dans les tâches liées à votre domaine. Par exemple, les créateurs de contenu peuvent avoir besoin d'une IA générative capable de rédiger des contenus de longue durée, de créer des œuvres d'art par l'IA et de construire des objets d'artcalendriers de contenu. Les chefs de projet peuvent avoir besoin de l'IA pour planifier des réunions, rédiger des résumés de projet et éditer des feuilles de calcul Excel.

Différentes IA effectuent différentes tâches. Assurez-vous que l'IA que vous choisissez est spécialisée dans les tâches liées à votre domaine. Par exemple, les créateurs de contenu peuvent avoir besoin d'une IA générative capable de rédiger des contenus de longue durée, de créer des œuvres d'art par l'IA et de construire des objets d'artcalendriers de contenu. Les chefs de projet peuvent avoir besoin de l'IA pour planifier des réunions, rédiger des résumés de projet et éditer des feuilles de calcul Excel. **Les plugins et les intégrations vous permettent d'utiliser votre IA avec les autres applications que vous utilisez déjà. Cela peut aider l'IA à s'intégrer plus facilement dans votre flux de travail, et certains plugins permettent à un outil alimenté par l'IA d'effectuer des tâches supplémentaires. Essayez le modèle d'invite ChatGPT de ClickUp ## Les 15 meilleures alternatives à ChatGPT à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce que vous recherchez, il est temps de vous trouver le meilleur assistant IA qui soit. Voici 15 alternatives à ChatGPT dont les CV sont si musclés que vous voudrez les embaucher sur-le-champ. 🤝

1. Cliquez sur l'icône - Meilleur pour la gestion de projet basée sur l'IA

Posez à ClickUp Brain des questions d'ordre général, des précisions sur votre espace de travail ou même sur la manière d'utiliser ClickUp Brain

Chez ClickUp, nous avons rendu l'IA accessible à tous, tout d'abord grâce à l'outil de gestion du cerveau ClickUp Brain Modèle ClickUp d'invites ChatGPT et maintenant avec Cerveau ClickUp une collection de fonctions d'IA conversationnelles, contextuelles et basées sur les rôles !

ClickUp Brain s'intègre nativement dans la plateforme pour fournir des réponses sur le contexte spécifique de l'entreprise lorsque votre équipe collabore sur des tâches, des projets et des documents. Plus vos équipes utilisent ClickUp pour coordonner les priorités, documenter les processus et faire avancer le travail, plus ClickUp Brain devient un portail en libre-service intelligent.

Que vous ayez besoin d'une mise à jour de statut ou de détails clés sur un projet, il fournit des réponses pertinentes à vos tâches et à vos connaissances organisationnelles.

Et contrairement à certains outils d'IA tiers, ClickUp n'entraîne aucun modèle d'IA sur les données des utilisateurs. Des contrôles d'accès stricts sécurisent les réponses de l'IA. Toutes ces règles d'accès soigneusement configurées dans votre espace de travail ? ClickUp Brain respecte les mêmes contrôles de données, période. Il ne fait surface que devant les yeux autorisés.

Résumez l'activité en cours dans la description de la tâche et les commentaires

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Tirez parti des produits AI Knowledge Manager , AI Project Manager et AI Writer for Work pour recentrer l'attention de l'équipe sur les priorités stratégiques que seuls les humains peuvent mener à bien

, et pour recentrer l'attention de l'équipe sur les priorités stratégiques que seuls les humains peuvent mener à bien Générer des StandUps personnels et d'équipe à la demande pour remplacer les réunions quotidiennes

Exploiter l'IA basée sur les rôles pour rédiger plus rapidement et obtenir des recommandations adaptées à votre travail

Créer des sous-tâches générées par l'IA pour décomposer les éléments d'action nécessaires à la réalisation d'une tâche

Rédiger des modèles avec l'aide de l'IA pour standardiser la documentation d'un projet

Résumer les tâches, les fils de commentaires et les documents pour capturer les détails clés

Rédiger du texte simple pour créer facilement des automatisations personnalisées

Limitations de ClickUp

La fonction ClickUp Brain est disponible avec les plans ClickUp payants. Les utilisateurs du Free Forever Plan peuvent accéder à une version d'essai gratuite de ClickUp Brain

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: $7 par utilisateur et par mois

$7 par utilisateur et par mois Entreprise: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (6,500+ reviews)

4.7/5 (6,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,500+ reviews)

2. Google Gemini (anciennement Bard) - Le meilleur pour une communication directe

via Gémeaux Google Gemini fait partie de l'incursion de l'entreprise Alphabet dans la recherche sur l'IA, et il est construit sur le système d'IA original d'Alphabet. Alors que plusieurs des chatbots de cette liste sont construits sur les systèmes d'IA open-source GPT-3 ou GPT-4 de ChatGPT, Gemini a été entraîné sur un ensemble de données différent qu'ils appellent LaMDA (ou Language Model for Dialogue Applications, mais avec un nom aussi long et ennuyeux, vous pouvez comprendre pourquoi ils l'ont raccourci).

L'utilisation de Google Gemini ressemble à une extension de la recherche Google. Vous posez une question et, au lieu de voir les pages web qui répondent à votre question, vous obtenez la réponse sous la forme d'un chat amical, comme s'il s'agissait de votre sympathique assistant Google. Gemini permet également de créer du contenu original, comme des chansons, des slogans et des Légendes AI pour les médias sociaux .

Les meilleures caractéristiques de Gemini AI

Gestion de la recherche : Parce que Gemini bénéficie de la puissance de la recherche Google, il est extrêmement efficace pour répondre aux questions et vous aider à rechercher des sujets

Parce que Gemini bénéficie de la puissance de la recherche Google, il est extrêmement efficace pour répondre aux questions et vous aider à rechercher des sujets Réponses approfondies: Souvent, Gemini répond à vos questions en fournissant des détails supplémentaires qui vous évitent de devoir poser de nombreuses questions complémentaires

Limites de Gemini

Réponses génériques: Lorsque vous demandez à Gemini d'écrire du contenu supplémentaire, ses réponses sont souvent génériques et manquent de créativité

Lorsque vous demandez à Gemini d'écrire du contenu supplémentaire, ses réponses sont souvent génériques et manquent de créativité **Réponses sans rapport : Google indique que Gemini est une expérience et qu'il est encore en phase d'apprentissage. Parfois, il fournit des réponses incorrectes ou inappropriées, que vous pouvez signaler afin d'améliorer le système

Prix de Gemini

**Gratuit

Google Gemini Advanced: 19,99 $/mois

Gemini ratings and reviews

G2: 4.2/5 (5+ reviews)

4.2/5 (5+ reviews) Capterra: Non disponible

Compare Gemini Vs ChatGPT */%href/_ * !

3. Writesonic - Le meilleur pour la création de contenu

via Writesonic Si vous êtes à la recherche d'une IA conçue spécifiquement pour les équipes marketing, Writesonic produit du contenu optimisé pour les moteurs de recherche pour vos blogs et pages web. Il peut également vous aider à rédiger des annonces, des courriels, des descriptions de produits et les messages sur les médias sociaux.

Writesonic est récemment passé du modèle GPT-3 d'OpenAI au modèle GPT-4. Le chatbot de Writesonic, Chatsonic, fonctionne également sur le modèle GPT-4, mais il est conçu pour répondre à certaines des limites du modèle ChatGPT. Il peut discuter avec vous du contenu en vogue et générer des images en fonction de vos demandes. 🧑‍🎨

Les meilleures caractéristiques de Writesonic

**Vous pouvez utiliser Writesonic pour une variété de tâches d'écriture, mais sa capacité à produire du contenu long format de haute qualité est l'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes

**Optimisation du référencement : En plus de rédiger le contenu, ce programme l'optimisera également pour le classement dans les moteurs de recherche traditionnels afin qu'il atteigne votre public

Limites de Writesonic

Mémoire insuffisante: Certains utilisateurs se plaignent que Writesonic a du mal à se souvenir du ton dans lequel ils veulent qu'il écrive ou à se souvenir d'incorporer les instructions d'un chat précédent dans le nouveau contenu qu'il génère

Certains utilisateurs se plaignent que Writesonic a du mal à se souvenir du ton dans lequel ils veulent qu'il écrive ou à se souvenir d'incorporer les instructions d'un chat précédent dans le nouveau contenu qu'il génère Limites de mots: Votre plan tarifaire est basé sur le nombre de mots que Writesonic génère pour vous chaque mois, et certains utilisateurs trouvent les limites de mots trop strictes ou se plaignent que si l'IA ne répond pas bien à leur demande, ils ne peuvent pas récupérer ces mots

Prix de Writesonic

**Essai gratuit

Freelancer: 20 $ par mois

20 $ par mois Petite équipe: 19 $ par mois

19 $ par mois **Entreprise : à partir de 500$ par mois

G2: 4.7/5 (1,500+ reviews)

4.7/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,500+ reviews)

Check out Modèles AI gratuits avec invites ChatGPT !

4. Copy.ai - Le meilleur pour créer des textes à fort taux de conversion

via Copie.ai Ce générateur de contenu par IA peut aider vos équipes marketing et commerciales à accomplir leur travail plus rapidement. 🏃 Copier.ai propose des invites pour vous aider à rédiger des blogs, des messages sur les médias sociaux, des publicités numériques, des pages de produits, des courriels et bien plus encore. Outre les e-mails marketing, Copy.ai peut également rédiger des e-mails de sensibilisation à froid personnalisés pour votre équipe de vente. De plus, vous pouvez l'utiliser pour créer de la documentation interne ou générer des briefs de contenu complets en un seul mot. Il dispose également d'un chatbot IA avec des invites de rédaction intégrées.

Les meilleures caractéristiques de Copy.ai

**Copy.ai offre des fonctionnalités spécialement conçues pour les équipes de vente, alors que de nombreux générateurs de contenu par IA ne sont conçus que pour les rédacteurs et les équipes de marketing

**Copy.ai est conforme à la norme SOC 2 et accrédité pour que toutes vos données restent en sécurité

**Avec son API ouverte, vous pouvez intégrer ce programme dans votre plateforme de gestion de la relation client pour envoyer des emails personnalisés automatiques

Limitations de Copy.ai

**Manque d'originalité : certains utilisateurs se plaignent que la copie n'est pas aussi originale, créative ou perspicace qu'une copie générée par un humain

Manque de connaissances: Selon certains rapports, l'IA présente des faits différents lorsqu'elle est invitée à répondre deux fois à la même question, de sorte que toute copie produite par votre équipe à l'aide de ce programme peut nécessiter une vérification plus minutieuse des faits

Prix de Copy.ai

**Gratuit

Pro: 36 $ par mois pour un maximum de cinq utilisateurs

36 $ par mois pour un maximum de cinq utilisateurs Entreprise: Tarifs personnalisés pour les grandes équipes

G2: 4.8/5 (150+ commentaires)

4.8/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

5. SpinBot - Meilleur pour la filature de texte simple

via SpinbotSpinBot est une solution gratuite pour tous ceux dont le contenu commence à être périmé. 🍞

Cet outil de contenu IA n'écrira pas de contenu pour vous, mais si vous collez vos écrits dans SpinBot, il les réécrira. Vous verrez comment votre contenu se lit avec une formulation différente, un nouveau ton et une nouvelle perspective. Si vous vous sentez à l'étroit dans vos écrits, cet outil de modélisation du langage par l'IA peut vous inspirer une plus grande créativité. 👩‍🎤

Les meilleures caractéristiques de SpinBot

**Réécriture : si vous n'arrivez pas à trouver une autre façon de formuler quelque chose, SpinBot peut vous aider à surmonter votre blocage

Paraphrase: Vous pouvez raccourcir votre texte ou ajouter des commentaires rapides grâce à l'outil de paraphrase

Vous pouvez raccourcir votre texte ou ajouter des commentaires rapides grâce à l'outil de paraphrase Correction grammaticale: L'outil de vérification grammaticale vous permet d'effectuer une révision rapide de n'importe quel contenu

Limitations de SpinBot

Texte plus long: Dans ses réécritures, SpinBot a tendance à rallonger le texte et à ajouter des phrases plus complexes que le texte original. Même l'outil de paraphrase peut vous donner un texte plus long que vous ne l'espériez

Dans ses réécritures, SpinBot a tendance à rallonger le texte et à ajouter des phrases plus complexes que le texte original. Même l'outil de paraphrase peut vous donner un texte plus long que vous ne l'espériez Pas de gain de temps: Si SpinBot peut vous aider à trouver des formulations plus créatives, il ne vous fera pas gagner de temps dans votre processus d'écriture puisqu'il n'a pas d'outil d'aide à la rédactionne génère pas de texte* Pas le plus intuitif dans cette liste d'alternatives à ChatGPT si vous voulez améliorer votre classement dans les moteurs de recherche

Prix de SpinBot

Gratuit

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

6. Jasper Chat - L'interface utilisateur la plus conviviale

via Jasper Jasper Chat fait partie de l'application Jasper, une suite d'outils d'écriture IA conçus pour les créateurs de contenu. Parmi les alternatives à ChatGPT, cet outil est un chatbot IA convivial, conçu pour répondre aux questions et aux demandes.

Ce chatbot peut générer des articles de blog complets, vous aider à trouver des idées de titres, réécrire vos courriels pour qu'ils soient plus conviviaux et positifs, et éditer et créer tout contenu que vous lui demandez. Il peut également créer des illustrations d'IA pour les vignettes, les publicités, les en-têtes de blog et bien d'autres choses encore. Il est doté de messages-guides intégrés pour vous aider à comprendre comment l'utiliser.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper Chat

29 langues: Alors que de nombreux chatbots se concentrent sur le contenu en anglais, Jasper peut créer du contenu dans 29 langues différentes

Alors que de nombreux chatbots se concentrent sur le contenu en anglais, Jasper peut créer du contenu dans 29 langues différentes **Jasper Chat est conçu pour se souvenir des choses que vous lui avez dites précédemment, de sorte que ses réponses s'inscrivent toujours dans le contexte de votre conversation

Connaissance de la marque : Vous pouvez former Jasper à votre guide de style afin qu'il apprenne à écrire dans la voix de votre marque

Limites de Jasper Chat

**Comme la plupart des alternatives à ChatGPT et des générateurs de contenu IA, les clients signalent que Jasper produit parfois un contenu factuellement inexact qui doit être corrigé

Contenu générique: Certains clients se plaignent que le contenu de Jasper peut être répétitif ou générique, en particulier si vous ne lui fournissez pas suffisamment d'informations dans vos messages-guides

Prix de Jasper Chat

**Créateur : 49 $ par utilisateur et par mois

Pro: 69 $ par utilisateur/mois

69 $ par utilisateur/mois Entreprises:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,000+ reviews)

4.7/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,500+ reviews)

7. YouChat - Le meilleur pour un usage personnel based+ingredients+%28like+Nutella%29+to+summer+camp%3F+&fromSearchBar=true&tbm=youchat&cid=c2_454aa43b-8552-4958-9260-eda32295f06b)

via Vous.com YouChat est un chatbot d'IA qui vous aide à effectuer des recherches sur Internet. Tapez simplement votre question sur You.com, et au lieu d'obtenir une page de réponse standard d'un moteur de recherche, vous obtiendrez une réponse d'un bot sympathique. 🤖

Vous pouvez également demander au bot de générer des idées originales, de rédiger des courriels, de fournir un résumé de texte ou de vous aider à compléter du code en Javascript, Python, HTML, et plus encore. Il s'agit d'un excellent outil d'IA gratuit pour les programmeurs, qui prétend fournir des réponses de codage plus précises que la recherche Google.

Vous pouvez également obtenir YouChat en tant qu'application pour Apple iOS ou Android.

Les meilleures fonctionnalités de YouChat

Génération de code: Comme ChatGPT, YouChat est capable de répondre à des questions de codage, de vous aider à compléter un code ou d'écrire du code en temps réel

Comme ChatGPT, YouChat est capable de répondre à des questions de codage, de vous aider à compléter un code ou d'écrire du code en temps réel Création de contenu: L'IA de rédaction de YouChat vous permet de lui demander le type de contenu, le ton, le public et les points clés à inclure

L'IA de rédaction de YouChat vous permet de lui demander le type de contenu, le ton, le public et les points clés à inclure Du chat à la recherche: En changeant d'onglet, vous pouvez facilement passer d'une demande de réponse au chatbot IA à une recherche de résultats, d'images, de vidéos, d'actualités et de messages sur les médias sociaux sur le même sujet

Limites de YouChat

Certaines fonctionnalités nécessitent un compte: Bien que vous puissiez accéder à de nombreuses fonctionnalités de YouChat à partir de la page d'accueil, certaines fonctionnalités nécessitent la création d'un compte et l'ouverture d'une session

Bien que vous puissiez accéder à de nombreuses fonctionnalités de YouChat à partir de la page d'accueil, certaines fonctionnalités nécessitent la création d'un compte et l'ouverture d'une session Limites de contenu: Pour les créateurs de contenu, la limite de 10 contenus gratuits peut s'avérer insuffisante

Prix de YouChat

**Gratuit

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

8. Otter - Meilleur pour la transcription et les notes

via Loutre Si vous êtes intéressé par l'externalisation de la gestion de projet otter est l'assistant IA qu'il vous faut.

Cet outil de modélisation du langage par l'IA est spécialement conçu pour vous aider à suivre les réunions. Il génère des notes de réunion, enregistre l'audio, capture les diapositives et crée des résumés. Grâce à cet outil simple, vous pouvez maintenir l'alignement de toute votre équipe et faire participer les personnes qui n'ont pas pu assister à la réunion, sans avoir à lever un seul stylo pour le faire. ✍️

Otter meilleures caractéristiques

Enregistrement audio: Les fonctions audio et de conversion de la voix en texte vous garantissent un enregistrement clair de toutes les informations échangées lors de vos réunions de projet

Les fonctions audio et de conversion de la voix en texte vous garantissent un enregistrement clair de toutes les informations échangées lors de vos réunions de projet Prise de notes: La prise de notes et les résumés vous permettent d'externaliser l'une des parties les plus fastidieuses de la gestion de projet afin que vous puissiez consacrer votre temps à des tâches plus importantes

Limitations de Otter

L'enregistrement doit être arrêté manuellement: Si vous oubliez d'éteindre l'IA après votre réunion, le programme continuera d'enregistrer. Vous risquez de vous retrouver avec des informations sensibles dans vos notes de réunion, qu'il peut être difficile de modifier ou de supprimer

Si vous oubliez d'éteindre l'IA après votre réunion, le programme continuera d'enregistrer. Vous risquez de vous retrouver avec des informations sensibles dans vos notes de réunion, qu'il peut être difficile de modifier ou de supprimer **Certains utilisateurs se plaignent que l'IA n'identifie pas automatiquement les actions à entreprendre et qu'il peut être fastidieux de les localiser manuellement à partir de la transcription

Prix Otter

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 16,99 $ par mois

16,99 $ par mois Business: 30 $ par utilisateur et par mois

30 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.1/5 (100+ commentaires)

4.1/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ commentaires)

9. Bing AI - Meilleure intégration avec les produits Microsoft

via Microsoft Bing Bing AI - parfois appelé New Bing - est l'ajout de Microsoft au paysage de l'IA. 🖼️

La principale caractéristique de l'IA de Microsoft est Bing Chat, qui repose sur le même système d'IA que ChatGPT. L'interaction avec Bing Chat sera donc similaire à celle avec ChatGPT.

À l'instar de YouChat et Gemini, Bing Chat ressemble à un assistant de moteur de recherche. Il peut répondre à vos requêtes de recherche sous la forme d'un chat amical au lieu d'une simple page de résultats statique. Et comme les deux autres robots de recherche, il peut également générer des idées de contenu originales, en vous aidant à réfléchir ou à rédiger de nouveaux contenus.

Les meilleures fonctionnalités de Bing AI

Recherche: Encore une fois, ce chatbot est connecté à un moteur de recherche, ce qui le rend particulièrement apte à vous aider à effectuer des recherches plus rapidement

Encore une fois, ce chatbot est connecté à un moteur de recherche, ce qui le rend particulièrement apte à vous aider à effectuer des recherches plus rapidement **Contrairement à ChatGPT et à de nombreux autres chatbots de cette liste, Bing AI identifie les sources d'information qu'il a utilisées pour générer sa réponse, ce qui peut faciliter la vérification des faits

Limites de Bing AI

**Avant de pouvoir accéder à Bing AI, vous devez installer le navigateur Microsoft Edge, qui est gratuit pour tous ceux qui utilisent une version quelconque de Microsoft 10, ou vous pouvez télécharger l'application Bing pour Apple iOS ou Android

L'IA de Bing ne se souvient pas des discussions passées: L'IA de Bing ne retient pas les informations relatives aux discussions passées. Vous devrez donc fournir à nouveau toutes les informations si vous souhaitez que l'IA vous réponde dans le contexte

Prix de Bing AI

**Gratuit

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

10. OpenAI Playground - Meilleur pour l'expérimentation de l'IA à grande échelle

via OpenAI Je parie que vous ne l'avez pas vu venir : Les créateurs de ChatGPT ont créé leur propre alternative à ChatGPT. 🤯

OpenAi Playground est construit sur le même système d'IA que ChatGPT, mais il est davantage axé sur la création de contenu. Il vous permet de tester certains des outils d'IA les plus avancés d'OpenAI et de voir ce qu'ils peuvent faire. En fait, c'est l'occasion de jouer avec l'intelligence artificielle.

Les meilleures caractéristiques de l'OpenAI Playground

Modes d'IA: Alors que ChatGPT est principalement un chatbot, OpenAI Playground vous permet de passer d'un mode à l'autre. Vous pouvez lui demander de servir de chatbot, de répondre à des questions-réponses ou de vous raconter une histoire

Alors que ChatGPT est principalement un chatbot, OpenAI Playground vous permet de passer d'un mode à l'autre. Vous pouvez lui demander de servir de chatbot, de répondre à des questions-réponses ou de vous raconter une histoire **Vous pouvez demander à OpenAI Playground de développer un texte que vous avez déjà écrit, de l'éditer ou de le réécrire. Vous pouvez également modifier les paramètres pour ajuster le type de réponse que l'IA vous donne, et rendre le contenu plus ou moins répétitif ou complexe

Limites de l'aire de jeu OpenAI

Nécessite un compte OpenAI : Bien que vous puissiez commencer à utiliser Playground gratuitement, vous devez d'abord vous inscrire pour obtenir un compte OpenAI

compte OpenAI Bien que vous puissiez commencer à utiliser Playground gratuitement, vous devez d'abord vous inscrire pour obtenir un compte OpenAI **Utilisation limitée dans le temps : lorsque vous vous inscrivez à OpenAI, vous recevrez un crédit gratuit, mais lorsque ce crédit sera épuisé, vous devrez en acheter d'autres pour continuer à utiliser l'application

Prix de l'OpenAI Playground

**Gratuit

OpenAI Playground ratings and reviews

G2: 4.3/5 (5+ reviews)

4.3/5 (5+ reviews) Capterra: Non disponible

11. Perplexity AI - Meilleur pour les applications avancées d'apprentissage automatique

via Perplexité AI Un choix pour ceux qui recherchent un chatbot à la fois intelligent et rentable, Perplexity AI fournit une IA conversationnelle conçue pour comprendre des requêtes complexes et fournir des réponses précises. Elle est particulièrement utile aux entreprises qui souhaitent automatiser leur service client ou renforcer les capacités de leur équipe.

Les meilleures caractéristiques de Perplexity AI

Entraînée sur un large ensemble de données, elle peut gérer avec précision un large éventail de sujets.

Offre une interface multilingue.

Permet aux utilisateurs de tester l'IA à l'aide de la démo définie.

Fournit une API pour une intégration facile avec n'importe quel service ou application.

Perplexité Limites de l'IA

Certains utilisateurs signalent un manque d'options de personnalisation approfondies.

Nécessite une compréhension fondamentale de l'IA pour un déploiement efficace

Prix de Perplexity AI

**Gratuit

Version Pro : 20 $ par mois ou 200 $ par an

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

12. Claude - Meilleur pour l'automatisation des tâches d'écriture

via Claude AI Claude AI est conçu pour être un outil créatif, offrant une automatisation de l'écriture et une assistance à la rédaction. Il utilise une intelligence artificielle avancée pour créer un contenu diversifié ou unique, assister les rédacteurs dans leur brainstorming et automatiser les tâches d'écriture répétitives.

Les meilleures caractéristiques de Claude

Fournit des suggestions d'écriture, ce qui le rend idéal pour les créateurs de contenu et les rédacteurs

Aide à la génération d'idées

L'IA s'adapte confortablement aux styles d'écriture des utilisateurs

Rationalise le processus de création de documents

Limites de Claude

Certains utilisateurs font état de suggestions parfois inexactes ou non pertinentes.

Fonctionne principalement comme une aide à la rédaction et peut ne pas être aussi efficace pour des tâches d'intelligence artificielle conversationnelle générales

Prix de Claude

Les prix varient selon les plans. Contactez Claude pour plus d'informations.

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

13. Vertex AI - Meilleur pour rationaliser l'apprentissage automatique

via Vertex AI Vertex AI de Google Cloud est une alternative à ChatGPT qui apporte les avantages de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle au développement d'applications et de chatbots. Cette plateforme unifiée pour le déploiement de l'IA fournit une gamme de services spécialisés qui permettent aux développeurs de créer, tester et déployer des modèles de ML de haute qualité.

Les meilleures caractéristiques de Vertex AI

La chaîne d'outils intégrée permet de rationaliser le processus d'apprentissage automatique, de la création de modèles à leur déploiement

Ses fonctions AutoML vous permettent de produire des modèles personnalisés même avec des connaissances minimales en ML

Prise en charge de TensorFlow et de PyTorch pour une plus grande flexibilité dans le développement des modèles

Intégration avec les services Google Cloud familiers, notamment BigQuery et Google Data Studio, pour visualiser le comportement des modèles

Limites de Vertex AI

Certains utilisateurs ont indiqué que l'interface utilisateur pourrait être améliorée

Il pourrait y avoir une courbe d'apprentissage pour ceux qui ne sont pas familiers avec Google Cloud Platform

Prix de Vertex AI

Vertex AI offre un essai gratuit d'une valeur de 300 $ en crédits pour les nouveaux utilisateurs

G2: 4.3/5 (250+ commentaires)

4.3/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (2 commentaires)

14. Microsoft Copilot - Meilleur pour la génération de code

via Microsoft Copilot Microsoft Copilot, alimenté par GitHub et OpenAI, fournit aux développeurs un assistant IA qui les aide à écrire du code en leur suggérant des lignes ou des blocs de code. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un chatbot au sens traditionnel du terme, il interagit avec les développeurs comme le ferait un chatbot, en répondant à leurs besoins de codage par des suggestions intelligentes.

Les meilleures caractéristiques de Microsoft Copilot

Compréhension contextuelle pour fournir des suggestions de code pertinentes basées sur ce que vous avez déjà écrit

Base de données de milliards de lignes de code public, aidant essentiellement à l'"autocomplétion" des tâches de programmation logicielle

Intégration avec Visual Studio Code, offrant une expérience transparente aux développeurs

Possibilité d'écrire du code dans plus d'une douzaine de langues

Limites de Microsoft Copilot

Il s'agit actuellement d'un aperçu technique, ce qui signifie qu'il n'est pas entièrement développé et qu'il peut présenter des limites

Certains utilisateurs ont signalé qu'il suggérait parfois des codes incorrects ou non pertinents

Prix de Microsoft Copilot

30 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.2/5 (50+ commentaires)

4.2/5 (50+ commentaires) Capterra: 4/5 (1 avis)

15. L'IA mutable - Meilleure pour comprendre les contextes complexes

via Mutable Mutable AI est une plateforme d'IA basée sur le cloud qui vous permet de créer, d'entraîner et de déployer des modèles de compréhension du langage naturel. Cela permet de créer des interfaces conversationnelles et des expériences de chatbot plus réactives et adaptées aux besoins des utilisateurs.

Les meilleures caractéristiques de Mutable AI

Profitez d'une console de glisser-déposer pour faciliter la construction de modèles et d'une vaste bibliothèque de modèles préconstruits

La plateforme vous permet de créer des dialogues complexes à plusieurs niveaux, basés sur des conversations réelles

Elle offre une assistance multilingue, des outils de gestion des conversations et des analyses en temps réel

Elle peut gérer de grandes quantités de données et évoluer en fonction de vos besoins

Limites de l'IA mutable

Les fonctionnalités avancées de la plateforme peuvent représenter une courbe d'apprentissage pour les débutants

Ressources communautaires limitées par rapport à des plateformes plus populaires telles que GPT-3 d'OpenAI.

Prix de Mutable AI

Débutant: 15 $ par utilisateur/mois

15 $ par utilisateur/mois Pro: 50 $ par utilisateur/mois

50 $ par utilisateur/mois Entreprise: Contacter le service commercial

Mutable AI ratings and reviews

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas de commentaires disponibles

Choisissez la meilleure alternative à ChatGPT pour vos besoins en IA

ChatGPT est peut-être l'un des chatbots d'IA les plus connus, mais lorsque vous êtes prêt à embarquer un assistant d'IA, vous devez prendre en compte tous les CV. 📝

Avec les progrès rapides de l'intelligence artificielle, il existe désormais de nombreux concurrents de ChatGPT. Beaucoup d'entre eux sont programmés pour effectuer des tâches plus spécialisées, de sorte que leurs compétences pourraient mieux correspondre à votre secteur d'activité. Choisissez la bonne alternative à ChatGPT, et vous aurez un nouvel assistant dont vous ne pourrez plus vous passer.

Une fois que l'IA vous aura facilité la vie au travail, vous ne vous soucierez même plus du fait que ces robots ne peuvent pas aller vous chercher un café au lait. En effet, lorsque vous aurez terminé votre travail plus rapidement, vous aurez plus de temps pour sortir et aller chercher votre propre café au lait. Ahhhh, qui aurait cru que l'IA rendrait le travail si relaxant ? 💆

Et si vous voulez ajouter à votre équipe un assistant IA qui se connecte à vos flux de travail et à vos projets, consultez ClickUp Brain !