Indicateurs de performance de l'IA : plus de 50 KPI pour mesurer l'efficacité générée par l'IA

La plupart des études de cas sur l’IA en entreprise se ressemblent toutes. La présentation est superbe, le diagramme d’adoption ne cesse de grimper, puis quelqu’un pose une question qui peut faire tomber le silence dans la salle : qu’est-ce qui a changé dans le compte de résultat ?

Le cabinet de conseil Roland Berger a quantifié ce silence. Son étude, intitulée The AI Value Gap, a réalisé un sondage auprès de 203 cadres supérieurs en Europe, au Japon et aux États-Unis. Près de 90 % d’entre eux ont déclaré que le retour sur investissement de leur IA restait inférieur à leurs dépenses. Le plus révélateur se trouvait juste sous ce titre : la plupart ne disposaient d’aucun indicateur de performance cohérent lié aux résultats, mais seulement d’évaluations ponctuelles ou de longues listes d’indicateurs clés de performance (KPI). Ils avançaient à l’aveuglette, sans savoir si la technologie avait réellement tenu ses promesses.

Et pas besoin de plus de 200 cadres pour comprendre ce que cela donne. Un agent d’assistance basé sur l’IA peut fonctionner toute la journée, envoyer des réponses médiocres et faire briller tous les tableaux de bord sans pour autant produire quoi que ce soit de concret aux yeux du directeur financier. Le diagramme semble satisfaisant, alors l’équipe continue d’augmenter son utilisation. C’est là tout le piège.

Les équipes qui réussissent dans ce domaine font exactement le contraire. Elles mesurent ce que l’IA permet de réaliser, comparent ces résultats à une référence et attribuent chaque résultat à un responsable désigné.

Ce guide classe les indicateurs de performance de l’IA en quatre catégories : qualité des résultats, fiabilité du système, adoption par les collaborateurs et impact sur l’activité. Chaque indicateur comprend une formule, une directive et un indicateur de référence. L’objectif est de disposer d’un tableau de bord suffisamment simple pour permettre de prendre des mesures concrètes, associé à un système de responsabilité qui désigne un responsable lorsque les chiffres évoluent.

En bref Un indicateur de performance de l'IA permet de déterminer si un système d'IA fonctionne de manière fiable et produit un résultat commercial mesurable. Les indicateurs les plus utiles couvrent quatre dimensions : la qualité des résultats, les performances du système, l'adoption par les collaborateurs et l'impact commercial. Si vous ne mesurez que la qualité, vous ne pouvez pas démontrer la valeur ajoutée. Si vous ne mesurez que l'utilisation ou le retour sur investissement, vous ne pouvez pas identifier les raisons pour lesquelles les résultats ont évolué. DX est parvenu à une conclusion similaire dans son cadre de mesure de l'IA, élaboré à partir de recherches et de données provenant de plus de 400 entreprises. Il recommande d'évaluer conjointement l'utilisation, l'impact et le coût, car aucune catégorie prise isolément ne permet d'avoir une vue d'ensemble. Vous n’avez pas besoin de suivre l’ensemble des plus de 50 indicateurs répertoriés dans ce guide. Choisissez-en un ou deux pour chaque niveau en fonction du résultat que l’IA est censée améliorer. Associez chaque indicateur clé de performance (KPI) à un indicateur complémentaire : la vitesse à la qualité, le confinement à la résolution confirmée, et l’adoption à l’utilisation effective. Définissez ensuite un propriétaire, une valeur de référence, une cible et une fréquence de suivi.

Que sont les indicateurs de performance de l'IA ? (Et en quoi diffèrent-ils des indicateurs de vanité ?)

Les indicateurs de performance de l'IA montrent dans quelle mesure un système d'IA fonctionne et s'il génère de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Certains indicateurs de performance de l'IA mesurent la qualité technique, comme la précision et la latence. D'autres suivent les résultats, tels que la réduction des coûts, l'accélération du travail ou l'augmentation du chiffre d'affaires.

La distinction la plus importante est celle entre un indicateur et un KPI. Les requêtes soumises, les connexions, les jetons utilisés et les mots générés sont des indicateurs. Mais ils deviennent des indicateurs de « vanité » dès que vous les présentez comme des réussites, car ils mesurent l’activité et non les résultats. Un KPI est un ensemble plus restreint de chiffres qui génère un résultat commercial lorsqu’ils évoluent. Ainsi, un indicateur de performance de l’IA à suivre serait le coût par ticket résolu, et non le nombre de tickets traités.

Un KPI bien défini comporte cinq éléments : KPI IA = Indicateur + Référence + Cible + Horizon temporel + Contre-indicateur

Par exemple, un indicateur clé de performance (KPI) d’IA pour une équipe d’assistance pourrait contribuer à un objectif tel que : Réduire le délai de première réponse de 24 heures à moins de quatre heures en l’espace d’un trimestre, sans nuire à la satisfaction client. La satisfaction client constitue ici le contrepoids essentiel. Elle empêche l’équipe d’atteindre sa cible de rapidité en fournissant des réponses générées par l’IA qui, bien que rapides, sont de mauvaise qualité.

Quelle est la différence entre un KPI et un indicateur ?

Catégorie Indicateur KPI De quoi s'agit-il ? Tout indicateur quantifiable Un indicateur lié à un objectif stratégique ou opérationnel Objectif Suivi de l'activité Suivi des progrès accomplis vers un résultat Exemple d'IA Nombre de requêtes soumises Coût par ticket d'assistance résolu Le test Bon à savoir Si le nombre évolue, c'est que quelqu'un fait quelque chose de différent

Chaque KPI est un indicateur, mais tous les indicateurs ne sont pas des KPI. Pour une distinction plus précise, consultez la rubrique « KPI vs indicateurs ».

Une étude réalisée en 2025 auprès de 5 172 agents du service client montre à quoi ressemble une meilleure mesure. Les chercheurs n’ont pas compté les invites ni les suggestions de l’IA. Ils ont suivi le nombre de problèmes résolus par heure. Et ils ont constaté une hausse moyenne de 15 % dès lors que les agents humains bénéficiaient de l’aide de l’IA. Ils ont également examiné les taux de résolution et la satisfaction client, afin de s’assurer que cette accélération n’avait pas discrètement nui à la qualité du service. Avertissement : il s'agissait d'une seule entreprise et d'un seul type de travail. Ce chiffre de 15 % ne constitue donc pas une référence universelle en matière d'IA.

Quelle est la différence entre les indicateurs avancés et les indicateurs retardés ?

Un indicateur avancé vous alerte en amont. Un indicateur retardé enregistre le résultat une fois qu'il s'est produit. Ces deux termes sont couramment utilisés lors de la définition et de la mesure des indicateurs clés de performance (KPI).

Par exemple, une hausse du taux de contournement peut indiquer que les employés ne font plus confiance à l'IA. Une baisse du taux d'adoption et une augmentation des coûts peuvent s'ensuivre par la suite, à mesure que les employés se tournent vers d'autres outils. Le taux de contournement est le signal précoce ; le coût en est la conséquence ultérieure.

Ces indicateurs dépendent toutefois du contexte. La précision peut être en retard par rapport à la mise à jour d’un modèle, mais entraîner une évolution ultérieure de la satisfaction client. C’est pourquoi les indicateurs ci-dessous sont regroupés en fonction de ce qu’ils mesurent.

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Plus de 50 indicateurs de performance de l'IA qui prouvent l'efficacité de vos systèmes d'IA

Les indicateurs appropriés dépendent de la fonction de l’IA à faire. Un bot de service client, un modèle de détection des fraudes et un assistant de rédaction ne devraient pas partager le même tableau de bord.

Les indicateurs ci-dessous se répartissent en quatre catégories : qualité des modèles et des résultats, performances du système, adoption et impact sur les effectifs, et résultats commerciaux. Vous n’avez toutefois pas besoin de tous ces indicateurs. Choisissez ceux qui correspondent à votre objectif, puis associez-en un à chaque indicateur de référence.

Indicateurs de qualité des modèles et des résultats

Ces indicateurs répondent à la première question : L'IA produit-elle un résultat correct, utile et sûr ?

Pour les tâches dont la réponse est unique, comme la classification ou l’extraction de données, vous pouvez comparer le résultat obtenu à un ensemble de référence. Les tâches génératives sont plus difficiles à évaluer, car plusieurs réponses peuvent être valides simultanément. Dans ce cas, vous vous appuyez sur des évaluateurs humains ou des systèmes d’évaluation basés sur des modèles pour noter des critères tels que la pertinence, la cohérence, l’exhaustivité et le respect des instructions.

Ces scores vous aident à repérer les résultats médiocres et à identifier les causes des dysfonctionnements. En revanche, ils ne vous indiquent pas si l’IA permet de réaliser des économies, de fluidifier le flux de travail ou de gagner la confiance des utilisateurs. Les sections suivantes abordent ces aspects.

1. Précision

La précision correspond à la proportion de prédictions correctes de l'IA par rapport à une réponse connue. Imaginons qu'un modèle de routage des tickets libelle 1 000 tickets et en identifie correctement 920. Sa précision est alors de 92 %.

Cela semble convaincant, mais la précision peut masquer les erreurs les plus graves. Si les 80 erreurs avaient toutes entraîné l'envoi de tickets urgents vers la mauvaise file d'attente, le score global semblerait tout de même satisfaisant. La précision perd également de sa valeur lorsqu'un résultat apparaît beaucoup plus souvent qu'un autre.

Formule : (Vrais positifs + vrais négatifs) ÷ Nombre total de prédictions

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : la classification, l'extraction, le routage et d'autres tâches dont la réponse est connue

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : précision, rappel et taux d'erreur par classe

2. Précision

La précision indique la fréquence à laquelle l'IA a raison lorsqu'elle prédit un résultat positif. En termes simples, elle vous indique combien d'alertes méritaient une intervention.

Supposons qu'un modèle de détection des fraudes signale 200 transactions, mais que seules 150 d'entre elles soient frauduleuses. Sa précision est alors de 75 %. Les 50 autres constituent des fausses alertes, et chacune d'entre elles génère un surcroît de travail de vérification.

Formule : Vrais positifs ÷ (Vrais positifs + Faux positifs)

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : les alertes de fraude, la notation des prospects, les résultats de recherche et les alertes de fraude, la notation des prospects, les résultats de recherche et la modération du contenu

Suivi à l'aide de : le rappel, car un modèle peut améliorer sa précision en signalant moins de cas et en omettant davantage de cas réels

3. Rappel

Le « recall » indique combien de cas positifs réels l’IA a effectivement détectés. La « précision » permet de savoir si un signalement était justifié ; le « recall » permet de savoir si des cas réels ont été manqués. Ces deux indicateurs vont dans des directions opposées : un modèle peut donc afficher d’excellents résultats pour l’un tout en échouant pour l’autre.

Imaginons qu'il y ait 180 transactions frauduleuses et que le modèle en détecte 150. Son taux de rappel est de 83,3 %, ce qui signifie qu'il a manqué 30 cas réels. Dans le domaine de la fraude, du dépistage médical ou de la sécurité, ces erreurs peuvent coûter bien plus cher qu'un examen supplémentaire.

Formule : Vrais positifs ÷ (Vrais positifs + Faux négatifs)

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : la détection des fraudes, le dépistage médical, les contrôles de conformité et la détection des menaces

Suivi à l'aide de : la précision et le coût d'un cas manqué

4. Score F1

Le score F1 combine la précision et le rappel. Il s'avère utile lorsque les fausses alertes et les cas manqués ont tous deux de l'importance, en particulier lorsqu'une classe apparaît beaucoup moins souvent qu'une autre.

Si un modèle de détection de la fraude présente une précision de 75 % et un rappel de 83,3 %, son score F1 est d'environ 79 %. Le score F1 utilisant une moyenne harmonique, un score faible de l'un ou l'autre côté fait baisser le résultat.

Formule : 2 × (précision × rappel) ÷ (précision + rappel)

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : les tâches de classification où la précision et le rappel sont tous deux importants

Suivi à l'aide de : les scores distincts de précision et de rappel, car différents compromis peuvent aboutir au même score F1

5. Ancrage dans la réalité

La fiabilité indique si les affirmations de l’IA sont étayées par les sources dont elle dispose. Elle revêt une importance capitale dans les systèmes à recherche augmentée, où une réponse fluide peut néanmoins s’écarter des éléments probants.

Supposons qu’un assistant en matière de politique formule 10 affirmations factuelles et que les réviseurs puissent en rattacher neuf à la politique approuvée. Son taux de fondement au niveau des affirmations est de 90 %. La dernière affirmation nécessite encore un examen, en particulier si elle concerne les rémunérations, les avantages sociaux ou la conformité.

Exemple de formule : Nombre d'affirmations vérifiables en assistance ÷ Nombre total d'affirmations vérifiables

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : la recherche d'entreprise, les questions-réponses sur les documents, les assistants de politique et les systèmes RAG

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : qualité de la recherche, précision des citations et exhaustivité des réponses

Il s'agit d'une formule opérationnelle, et non d'une formule universelle. Déterminez ce qui constitue une affirmation, ce qui relève de l'assistance, et comment vous allez noter une assistance partielle avant de comparer les résultats.

6. Pertinence

La pertinence indique si le résultat répond à la question posée par l'utilisateur. Une réponse peut être exacte tout en étant inutile si elle résout un problème connexe.

Imaginons que des évaluateurs examinent 100 réponses de chatbot et en jugent 85 comme pertinentes. Cela vous donne un taux de réussite de 85 % en termes de pertinence. Mais ce nombre n'a guère de sens tant que l'équipe ne s'est pas mise d'accord sur une grille d'évaluation et un seuil de réussite.

Exemple de formule : Réponses répondant aux critères de pertinence ÷ Nombre total de réponses évaluées

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : la recherche, les chatbots, les recommandations et les résumés générés

Évaluez notamment : la pertinence et l'exhaustivité des tâches, car une réponse en rapport avec le sujet peut tout de même être erronée ou incomplète

7. Taux de respect des instructions

Le taux de respect des instructions mesure la fréquence à laquelle l'IA se conforme à chaque instruction requise. Le format, la longueur, les exclusions et les actions requises peuvent tous être pris en compte.

Par exemple, un flux de travail demande au modèle de renvoyer un JSON valide comportant cinq champs obligatoires. Si 94 résultats sur 100 respectent toutes les règles, le taux est de 94 %. Une réponse qui se lit bien mais qui ne respecte pas le schéma JSON est tout de même considérée comme un échec.

Formule : Résultats répondant à toutes les instructions requises ÷ Nombre total de résultats évalués

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : la génération structurée, l'extraction de données, les agents et les flux de travail automatisés

Suivi à l'aide de : Réalisation des tâches et gravité des échecs

Définissez les règles avant de lancer le test. Si les évaluateurs décident de ce que signifie « avoir suivi les instructions » après avoir vu le résultat, la note risque de varier.

8. Score d'exhaustivité

L'exhaustivité indique si l'IA a couvert tous les aspects requis de la tâche. Elle permet de repérer les réponses qui semblent soignées mais qui omettent discrètement certains éléments.

Supposons qu'un rapport doive comporter cinq sections et que l'IA en acheve quatre. Son score d'exhaustivité est alors de 80 %. Cela ne signifie pas pour autant que le rapport est bon à 80 %. La section manquante est peut-être justement celle dont le lecteur avait le plus besoin.

Exemple de formule : Éléments requis inclus ÷ Nombre total d'éléments requis

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : rapports, résumés, remplissage de formulaires et demandes en plusieurs étapes

Suivi à l'aide de : précision et exhaustivité pondérée par l'importance

Pour le travail à enjeux élevés, pondérez les éléments en fonction de leur importance. L'absence d'un avertissement légal devrait peser plus lourd que celle d'un exemple facultatif.

9. Taux d'hallucination

Le taux d'hallucination permet de suivre la fréquence à laquelle l'IA émet des affirmations fausses ou non étayées. Ces problèmes se recoupent, mais ne sont pas toujours identiques. Une affirmation peut être vraie dans la réalité, mais ne pas être étayée par les sources que le système a été programmé pour utiliser.

Vous pouvez mesurer les « hallucinations » au niveau de la réponse ou au niveau de l'affirmation. Si 15 réponses sur 500 contiennent au moins une affirmation non étayée, le taux au niveau de la réponse est de 3 %. Un calcul au niveau de l'affirmation peut donner un résultat différent.

Exemple de formule : Résultats contenant au moins une affirmation non étayée ÷ Nombre total de résultats évalués

Remarque : plus la valeur est faible, mieux c'est

Idéal pour : la recherche, le conseil à la clientèle, le travail juridique et les assistants de connaissances

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : pertinence, taux d'erreurs factuelles et taux d'abstention

Air Canada l'a appris à ses dépens. En 2024, un tribunal de Colombie-Britannique a jugé Air Canada responsable après que le chatbot de son site web a fourni à un client des étapes erronées pour demander un tarif « deuil ». L'homme s'était renseigné sur les conditions de voyage en cas de décès après le décès de sa grand-mère. Le chatbot lui avait indiqué qu'il pouvait d'abord acheter son billet, puis demander à bénéficier du tarif réduit ultérieurement. Or, la page d'Air Canada consacrée à cette politique indiquait exactement le contraire : les demandes de tarif « deuil » ne sont plus recevables une fois le voyage terminé. Le chatbot était lié à cette page, mais sa réponse allait à l'encontre de celle-ci. Air Canada a fait valoir que le chatbot constituait une entité juridique à part entière, responsable de ses propres actes. Le tribunal n’a pas retenu cet argument. Et le raisonnement était simple : le chatbot était hébergé sur le site web d’Air Canada, et la société était propriétaire des réponses qu’il fournissait. La leçon à retenir : Une réponse n’est pas fiable simplement parce qu’elle contient un lien. Vous devez vérifier si elle correspond bien à la source vers laquelle elle renvoie. Pour l’IA en contact direct avec la clientèle, suivez le taux d’hallucinations parallèlement à la précision des citations, au taux de conflit avec les politiques, au taux d’escalade et au taux de contacts répétés.

10. Taux d'achèvement des tâches

Le taux d'achèvement des tâches indique la fréquence à laquelle l'IA atteint l'état final requis. Pour un agent, cela peut signifier effectuer un remboursement, mettre à jour le dossier client et confirmer le résultat. Le fait de générer une réponse plausible n'est pas pris en compte.

Supposons qu'un agent traite 1 000 demandes de remboursement éligibles et achève 700 sans aide humaine. Son taux d'exécution autonome des tâches est de 70 %. Il convient de rendre compte séparément des tâches achevées avec assistance, afin qu'un transfert en douceur ne soit considéré ni comme une réussite totale, ni comme un échec.

Formule : Tâches achevées ÷ Tâches éligibles tentées

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : les agents IA et l'automatisation de bout en bout

Suivi des éléments suivants : infractions à la sécurité, intervention humaine, confirmation par l'utilisateur et coût par tâche de réussite

Ne vous basez pas sur un benchmark public pour définir votre cible de production. Les scores des agents évoluent rapidement, et les tâches utilisées dans les benchmarks correspondent rarement à vos systèmes, à vos politiques ou à vos clients. Créez votre ensemble de tests à partir des tâches que vos agents seront réellement amenés à traiter.

11. Précision dans la sélection des outils

La précision dans la sélection des outils indique la fréquence à laquelle un agent choisit l'outil approprié pour l'étape suivante. Cela ne tient pas compte de la question de savoir s'il utilise correctement cet outil.

Un agent peut effectuer une recherche sur Internet alors qu'il devrait consulter le dossier d'un client, ou envoyer un e-mail alors que l'utilisateur n'a demandé qu'un brouillon. Un seul mauvais choix peut faire dérailler le reste de la tâche.

Formule : Sélections d'outils correctes ÷ Nombre total de décisions de sélection d'outils

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : les agents connectés à des bases de données, des moteurs de recherche, des API et des logiciels d'entreprise

Suivi à l'aide de : précision des arguments d'appel d'outil et taux d'achèvement des tâches

12. Précision des arguments d'appel d'outils

Une fois qu'un agent a choisi un outil, il doit lui transmettre les valeurs correctes. La vérification de l'exactitude des arguments de l'appel de l'outil porte sur des champs tels que les noms, les dates, les identifiants et les montants.

Supposons qu'un agent passe 300 appels de réservation et que 264 d'entre eux contiennent toutes les informations correctes. Son taux de précision strict est de 88 %. Dans un flux de paiement ou de réservation, une date ou un numéro de compte erroné peut entraîner une véritable erreur de transaction.

Formule : Nombre d'appels à l'outil avec tous les arguments requis correctement renseignés ÷ Nombre total d'appels à l'outil évalués

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : les agents chargés des réservations, des finances, de l'assistance et d'autres tâches de transaction

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : gravité des erreurs et précision au niveau des champs

Un seuil de réussite strict considère qu'un champ erroné équivaut à un appel échoué. Ajoutez la précision au niveau des champs si vous avez également besoin d'identifier les arguments à l'origine du problème.

13. Qualité de la trajectoire

La qualité de la trajectoire examine le cheminement suivi par un agent pour mener à bien une tâche. Un agent peut parvenir au bon résultat après plusieurs recherches inutiles, des appels répétés ou des manquements aux règles. Un simple score d’achèvement ne tiendrait pas compte de tous ces éléments.

Ne jugez pas chaque exécution par rapport à un seul chemin idéal. Les tâches complexes peuvent comporter plusieurs itinéraires valables. Évaluez l'exécution en fonction des étapes requises, des actions autorisées et des détours inutiles.

Exemple de formule : Nombre d'exécutions respectant toutes les règles de trajectoire ÷ Nombre total d'exécutions évaluées

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : les agents et les flux de travail en plusieurs étapes soumis à des politiques strictes

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : réalisation des tâches, appels d'outils, violations des politiques et coût par tâche

Évaluez les performances par rapport à un ensemble de règles plutôt qu’à un parcours unique idéal, car les tâches complexes comportent souvent plusieurs chemins valides. Il s’agit là d’un véritable angle mort dans les tests d’agents. Le TRAJECT-Bench 2025 a été conçu pour y remédier en vérifiant le choix des outils, l’exactitude des arguments et le respect de l’ordre des appels, plutôt que de se contenter de vérifier si l’agent est parvenu au bout du processus.

14. Efficacité de la planification

L'efficacité de la planification indique la quantité de travail supplémentaire à faire avant d'obtenir le résultat escompté. Chaque étape supplémentaire entraîne un surcroît de temps, de jetons et un risque supplémentaire d'échec.

Si une tâche doit comporter quatre étapes approuvées et que l'agent en utilise six, son efficacité de planification par étape est de 66,7 %. Ce nombre n'est valable que si vous pouvez définir un chemin de référence ou un budget d'étapes équitable.

Exemple de formule : Nombre d'étapes prévues ÷ Nombre d'étapes réellement effectuées

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : l'optimisation de la rapidité d'intervention des agents et des coûts

Suivi à l'aide de : Réalisation des tâches et qualité des résultats

Ne privilégiez jamais un chemin plus court en soi. Un agent qui ignore une vérification obligatoire peut sembler efficace, mais il génère en réalité davantage de risques.

15. Score de cohérence

La cohérence permet de déterminer si l'IA fournit des résultats équivalents lorsque vous répétez la même tâche dans les mêmes conditions. Une réussite pourrait simplement être le fruit du hasard.

Supposons que vous exécutiez la même tâche 20 fois et que 18 résultats répondent aux mêmes critères de résultat. Le taux de cohérence est de 90 %. Comparez les faits, les décisions ou les actions finales plutôt que des formulations similaires.

Exemple de formule : Nombre d'exécutions répétées répondant aux mêmes critères de résultat ÷ Nombre total d'exécutions répétées

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : les rapports récurrents, les agents chargés des transactions et les flux de travail à enjeux élevés

Suivi à l'aide de : précision et réussite des tâches exécutées de manière répétée

16. Taux de robustesse

Le taux de robustesse mesure la capacité de l'IA à maintenir ses performances lorsque les données d'entrée varient de manière réaliste. Les tests peuvent inclure des fautes de frappe, des détails manquants, des informations réorganisées, des invitations plus longues ou des formulations différentes.

Si le modèle traite 170 des 200 cas de test modifiés, son taux de robustesse est de 85 %. L'ensemble de test doit refléter les entrées erronées soumises par vos utilisateurs.

Formule : Nombre de cas de test perturbés ayant connu une réussite ÷ Nombre total de cas de test perturbés

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : la préparation à la mise en production et les tests de cas limites

Suivi à l'aide de : performances sur des données d'entrée propres et taux d'erreur par type de données d'entrée

17. Taux d'infractions à la sécurité

Le taux de violation des règles de sécurité indique la fréquence à laquelle les résultats générés par l’IA enfreignent une politique de sécurité définie. Une violation peut concerner un conseil préjudiciable, des données privées, un contenu interdit ou une action que l’agent n’était pas autorisé à effectuer.

Supposons que les vérificateurs identifient 12 violations sur 10 000 résultats. Le taux est de 0,12 %. Ce nombre, bien que faible, peut néanmoins s'avérer inacceptable si une seule défaillance est susceptible de causer un préjudice grave.

Formule : Résultats présentant une violation confirmée des règles de sécurité ÷ Nombre total de résultats évalués

Remarque : plus la valeur est faible, mieux c'est

Idéal pour : les chatbots publics, les assistants numériques pour les employés, les agents et le contenu généré automatiquement

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : gravité des infractions, taux de faux positifs et taux de refus

Signalez à la fois la gravité et la fréquence des incidents. Dix violations mineures ne devraient pas avoir le même poids qu’une seule divulgation de données privées.

18. Écart d'équité

Un écart d’équité indique si l’IA fonctionne différemment selon des groupes qui devraient pourtant bénéficier d’un traitement comparable. Un score global de précision peut masquer un écart important.

Supposons qu’un modèle de filtrage présente un taux de vrais positifs de 82 % pour un groupe et de 71 % pour un autre. L’écart est de 11 points de pourcentage. Nommez la mesure qui est comparée. Le terme « écart d’équité » pris isolément est trop vague.

Exemple de formule : Taux du groupe le plus élevé − Taux du groupe le plus bas

Remarque : plus la valeur est proche de zéro, mieux c'est en général

Idéal pour : le recrutement, le crédit, la santé, la détection des fraudes et d'autres décisions à fort impact

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : taille de l'échantillon du groupe, taux de sélection, taux de faux positifs, taux de faux négatifs et étalonnage

Un écart plus faible ne prouve pas que le système soit équitable. Il se peut que chaque groupe obtienne des résultats tout aussi médiocres. Consultez le score de chaque groupe en parallèle de l'écart.

19. Taux d'acceptation dès le premier passage

Le taux d'acceptation dès le premier passage indique la fréquence à laquelle les résultats générés par l'IA sont exploitables dès la première révision. Il vous en dit bien plus que le simple volume de contenu, de code ou d'analyses produit par le système.

Imaginons que des éditeurs examinent 100 brouillons générés par l’IA et en acceptent 65 sans révision ni correction majeure. Le taux d’acceptation dès la première lecture est de 65 %. Définissez au préalable ce que signifie « accepté », car une correction mineure et une réécriture complète ne doivent pas être considérées comme le même résultat.

Formule : Nombre de résultats acceptés dès le premier examen ÷ Nombre total de résultats examinés

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : la rédaction, la conception, le code, l'analyse et la génération de documents

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : temps de révision, distance d'édition et taux d'erreur en aval

20. Taux de retouches

Le taux de retouche indique la fréquence à laquelle les résultats générés par l’IA doivent être corrigés après leur intégration dans le flux de travail. Il met en évidence les fausses économies de temps, lorsque l’IA permet de gagner du temps au départ, mais transfère davantage de travail aux relecteurs ou aux équipes en aval.

Si 22 échantillons de code sur 100 rédigés par l’IA sont renvoyés pour correction, le taux de retouche est de 22 %. Distinguez les défauts causés par l’IA des révisions de routine ou des modifications de périmètre.

Formule : Résultats générés par l'IA nécessitant une correction ÷ Nombre total de résultats générés ou vérifiés par l'IA

Remarque : plus la valeur est faible, mieux c'est

Idéal pour : le contenu, le code, le service client et les opérations

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : temps consacré aux retouches, gravité des défauts et taux d'acceptation dès le premier passage

Indicateurs système et opérationnels

Ce niveau permet de déterminer si les résultats de qualité parviennent réellement aux utilisateurs de manière fiable, rapide et à un coût supportable pour l'entreprise. C'est là que l'adoption s'essouffle discrètement, car un modèle techniquement précis mais qui répond lentement ou coûte trop cher ne trouvera jamais sa place dans le flux de travail.

21. Latence

La latence correspond au délai entre une requête et un résultat exploitable, et ce qui est considéré comme exploitable dépend entièrement de la tâche. Pour un classificateur, il peut s’agir de la réponse finale. Pour un agent, il peut s’agir du moment où l’action demandée est achevée. Méfiez-vous toutefois des moyennes, car elles masquent les retards réellement ressentis par les utilisateurs. Un assistant d’assistance peut afficher une moyenne de 1,2 seconde, mais grimper jusqu’à six secondes aux heures de pointe. Indiquez des percentiles tels que p50 et p95 afin d’avoir une vision à la fois de la requête type et de la requête la plus lente.

Formule : Horodatage de la réponse utilisable − Horodatage de la requête

Remarque : plus la valeur est faible, mieux c'est

Idéal pour : discuter, rechercher, utiliser des outils vocaux, utiliser des assistants de codage et des agents

Suivez ces indicateurs : latence p50, p95 et p99, ainsi que les taux d'abandon et d'achèvement

Temps jusqu'au premier jeton (TTFT) : pour les systèmes de streaming, suivez également le temps nécessaire pour que la réponse commence, et pas seulement pour qu'elle se termine. Deux assistants peuvent tous deux achever leur réponse en cinq secondes, mais celui qui commence à diffuser à 300 ms semble bien plus rapide que celui qui laisse l'écran vide pendant deux secondes. Il n’existe pas de référence universelle pour le TTFT : la longueur de la requête, la taille du modèle, les files d’attente et la charge ont tous une incidence sur ce temps. Définissez donc une cible adaptée à votre cas d’utilisation et testez-le avec un trafic réaliste.

22. Débit

Le débit correspond à la quantité de travail que le système achevait au cours d’une période définie. Vous pouvez compter le nombre de requêtes par seconde, de documents par heure ou de tâches réussies par jour. Imaginons qu’un pipeline de traitement de documents traite 500 fichiers par heure en environnement de test, mais que ce chiffre tombe à 200 en conditions de trafic réel. Cet écart vous indique s’il est capable de résister à une période de forte activité sans accumuler de retard.

Formule : Unités achevées ÷ Unité de temps

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : l'assistance à grand volume, l'assistance à grand volume, le traitement de documents et les flux de travail par lots

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : taux de réussite, latence, longueur de la file d'attente et qualité du résultat

Précisez l'unité à chaque fois. Les requêtes par seconde et les jetons par seconde répondent à des questions différentes.

23. Temps de fonctionnement et disponibilité

La disponibilité correspond à la part du temps prévu pendant laquelle le service d’IA est réellement en mesure de traiter les demandes. Un service peut être en ligne tout en étant trop lent ou défaillant pour achever son travail ; il convient donc de définir la disponibilité en fonction d’un résultat exploitable. Un taux mensuel de 99 % laisse encore place à environ 7 heures et 12 minutes d’indisponibilité dans un mois de 30 jours. Cela peut convenir pour un assistant de rédaction facultatif, mais c’est beaucoup plus difficile à accepter pour un outil d’assistance sur lequel les utilisateurs comptent 24 heures sur 24.

Formule : Temps de respect de la norme de disponibilité ÷ Temps total de service prévu

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : tout flux de travail de production qui dépend de l'IA

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : taux d'erreur, durée de dégradation du service et temps moyen de rétablissement

24. Taux d'erreur du système

Le taux d’erreur du système englobe les défaillances techniques telles que les délais d’expiration, les modèles indisponibles, les réponses non valides et les intégrations défaillantes. Imaginons que 30 des 1 000 requêtes des agents échouent en raison d’une panne d’API. Cela correspond à un taux d’erreur de 3 %. Il est essentiel de ventiler ces échecs par cause, sinon l’équipe saura qu’un problème s’est produit, mais ne saura pas où chercher la source.

Formule : Nombre de requêtes ayant rencontré une défaillance technique ÷ Nombre total de requêtes

Remarque : plus la valeur est faible, mieux c'est

Idéal pour : la surveillance de la production et la gestion des incidents

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : type d'erreur, taux de réessai, latence et temps de récupération

25. Taux de nouvelle tentative

Le taux de réessai correspond à la fréquence à laquelle le système doit répéter une requête ou une action. La tâche sous-jacente peut tout de même aboutir à terme, ce qui explique pourquoi les réessais ne sont pas pris en compte dans un simple score d’achèvement. Supposons que 120 requêtes sur 1 000 nécessitent une tentative supplémentaire. Cela correspond à un taux de réessai de 12 %, et le système effectue au total 1 120 tentatives, soit environ 12 % de travail supplémentaire pour ce lot. Plus d’un réessai par requête fait encore grimper les coûts.

Formule : Nombre de requêtes initiales nécessitant au moins une nouvelle tentative ÷ Nombre total de requêtes initiales

Remarque : plus la valeur est faible, mieux c'est

Idéal pour : les agents, les flux de travail API et les assistants destinés aux utilisateurs

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : nombre de tentatives par requête, taux de réussite final, latence et coût par réussite

26. Coût par tâche de réussite

Le coût par tâche réussie relie les dépenses en IA au travail achevé, ce qui rend cet indicateur nettement plus fiable que le coût par requête, dans la mesure où les tentatives infructueuses continuent de consommer des jetons, des outils et de l’infrastructure. Supposons que chaque exécution d’agent coûte 10 centimes, mais que seule la moitié d’entre elles aboutisse. Votre coût direct par réussite s’élève alors à 20 centimes. Si l’on ajoute à cela la vérification humaine ou les retouches, le chiffre réel grimpe encore davantage.

Formule : Coût total de toutes les tâches tentées ÷ Tâches achevées

Remarque : plus la valeur est faible, mieux c'est

Idéal pour : les agents IA et l'automatisation des flux de travail

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : taux d'achèvement, qualité des résultats, retouches et coût de l'intervention humaine

27. Taux de confinement

Le taux de gestion est la part des interactions éligibles qui se terminent sans intervention humaine. Les équipes d’assistance s’en servent pour estimer la part de la demande que l’IA traite de manière autonome. Ce taux est également facile à gonfler. Imaginons qu’un bot gère 800 chats sur 1 000, soit un taux de 80 %. Certains de ces utilisateurs ont reçu une véritable réponse, tandis que d’autres ont simplement abandonné. Les deux cas apparaissent comme gérés, à moins d’examiner ce qui s’est passé ensuite.

Formule : Interactions éligibles se terminant sans intervention humaine ÷ Nombre total d'interactions éligibles

Remarque : Une valeur plus élevée n'est pas toujours synonyme de meilleure performance.

Idéal pour : le service client et l'assistance informatique

Suivez les indicateurs suivants : résolution confirmée, contacts répétés, abandons et satisfaction client

Ne comptabilisez que les requêtes que l'IA est censée traiter. Les transferts basés sur des règles ne doivent pas être considérés comme des échecs.

28. Taux d'escalade

Le taux d’escalade correspond à la fréquence à laquelle une interaction avec l’IA est transférée à un humain. Un taux élevé peut indiquer des performances insuffisantes, mais il peut également signifier que le système sait quand s’effacer. Imaginons que 150 interactions sur 1 000 soient escaladées, soit un taux de 15 %. En soi, ce nombre ne veut pas dire grand-chose. Il faut le décomposer en transferts requis par la politique, en transferts demandés par l’utilisateur et en cas que l’IA n’a tout simplement pas pu résoudre.

Formule : Interactions escaladées ÷ Nombre total d’interactions éligibles à l’IA

Orientation : en fonction de la raison de la remontée

Idéal pour : les agents du service client et les services d'assistance internes

Suivi à l'aide des éléments suivants : motif de l'escalade, délai de transfert, résolution après transfert et échec de la gestion en amont

Les indicateurs de « confinement » et d’« escalade » vous indiquent où une interaction s’est terminée. Ils ne vous indiquent pas toujours si le service s’est réellement amélioré. Une petite entreprise a suivi ces deux aspects. Que s'est-il passé lorsqu'un petit commerçant a réalisé l'automatisation de son service d'assistance ? Une étude a suivi une entreprise slovaque de commerce électronique comptant huit employés après qu’elle a mis en place un chatbot basé sur l’IA. En trois mois, la part des demandes traitées par le bot est passée de 61 % à 85 %. Le temps de réponse moyen est passé de 118 minutes à 64 minutes. Et la satisfaction client est passée de 3,73 à 4,27 sur 5. Il convient toutefois d’interpréter ces nombres avec prudence. Seule la hausse du taux de satisfaction était statistiquement significative. L’étude portait sur une seule entreprise et s’étendait sur une courte période. De plus, le bot traitait les questions courantes tandis que les humains s’occupaient des questions complexes, ce qui pourrait expliquer à lui seul une partie du gain de rapidité observé. Malgré tout, ce cas illustre pourquoi il est important d'analyser conjointement le taux d'automatisation, le temps de réponse, les escalades et la satisfaction. Un taux de résolution en première ligne élevé n'a guère de sens si la qualité du service n'est pas à la hauteur.

Indicateurs d'adoption et d'impact sur les effectifs

Même un système d’IA fonctionnel doit encore faire ses preuves au quotidien. Ces indicateurs permettent de déterminer si les utilisateurs l’essaient, s’ils l’utilisent pour leur travail quotidien et s’ils continuent à s’en servir une fois l’effet de nouveauté passé.

L'utilisation seule ne suffit pas à prouver la valeur de l'IA. Gallup a constaté que 50 % des actifs américains utilisaient l'IA au moins quelques fois par an, mais que seuls 13 % l'utilisaient quotidiennement. C'est précisément cet écart qui justifie le suivi de la fréquence, de la profondeur et du niveau de maîtrise, en plus du simple taux d'adoption.

29. Taux d'adoption par les utilisateurs éligibles

Le taux d’adoption des utilisateurs éligibles indique combien de personnes susceptibles d’utiliser l’IA ont achevé au moins une action significative avec celle-ci. C’est le dénominateur qui importe ici. Si 400 personnes activent un outil, cela semble excellent. Mais si 4 000 employés y ont eu accès, le taux d’adoption n’est en réalité que de 10 %. Ne tenez pas compte des employés dont les rôles ne présentent aucun cas d’utilisation approuvé ou utile de l’IA.

Formule : Nombre d'utilisateurs éligibles ayant achevé au moins une action significative liée à l'IA ÷ Nombre total d'utilisateurs éligibles

Remarque : en général, plus la valeur est élevée, mieux c'est.

Idéal pour : les premiers déploiements, les projets pilotes et la planification des licences

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : utilisation active, réussite des tâches et coût par utilisateur actif

Définissez ce qu’est une « action significative » avant le lancement. Le simple fait d’ouvrir l’outil ou de soumettre une invitation ou des instructions de test ne doit pas être considéré comme une adoption.

30. Taux d'utilisation active de l'IA

Le taux d’utilisation active indique combien d’utilisateurs éligibles s’appuient réellement sur l’IA au cours d’une période définie. L’utilisation active hebdomadaire est souvent bien plus révélatrice que le nombre total d’inscriptions. Imaginons que 1 000 employés soient éligibles et que 600 aient essayé l’outil, mais que seuls 180 l’utilisent réellement au cours d’une semaine type. Votre taux d’adoption pourrait s’afficher à 60 %, tandis que l’utilisation active hebdomadaire n’est que de 18 %. Ce deuxième nombre reflète bien mieux la place réelle de l’outil dans le flux de travail.

Formule : Nombre d'utilisateurs ayant atteint le seuil d'activité au cours de la période ÷ Nombre total d'utilisateurs éligibles

Remarque : en général, plus la valeur est élevée, mieux c'est.

Idéal pour : le suivi continu de l'adoption

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : achèvement des tâches, qualité et fidélisation des utilisateurs actifs

Définissez un seuil adapté au travail. Une fréquence hebdomadaire peut convenir aux outils de rédaction et d'assistance, tandis qu'un assistant de planification trimestriel nécessite une période plus longue.

31. Étendue de l'adoption

L'étendue de l'adoption montre dans quelle mesure l'utilisation de l'IA s'est répandue parmi les équipes, les rôles ou les emplacements concernés par le déploiement. Un taux d'adoption global peut masquer une réalité inégale. Une équipe d'ingénieurs peut s'appuyer quotidiennement sur l'outil, tandis que les équipes commerciales, financières et d'assistance ne l'utilisent pratiquement pas.

Formule : Équipes ou rôles ciblés atteignant le seuil d'adoption ÷ Nombre total d'équipes ou de rôles ciblés

Remarque : en général, plus la valeur est élevée, mieux c'est.

Idéal pour : les programmes d'IA à l'échelle de l'entreprise et impliquant plusieurs équipes

Suivi par : taux d'adoption par rôle, emplacement, responsable et cas d'utilisation

Ne vous attendez pas à ce que tous les groupes atteignent le même niveau. Ne comparez les équipes que lorsque l’IA leur est également utile et accessible.

32. Niveau d'adoption

Le niveau d’adoption indique le nombre de tâches distinctes que les utilisateurs actifs effectuent à l’aide de l’IA. Il permet de distinguer une utilisation superficielle d’une utilisation réelle. Une personne qui se contente de réécrire les objets de ses e-mails a certes adopté l’outil, mais pas de manière approfondie. En revanche, celle qui l’utilise pour la recherche, la rédaction de brouillons, l’analyse et la prise de notes lors de réunions l’a intégrée de manière beaucoup plus approfondie à son quotidien.

Formule : Nombre total de flux de travail d'IA distincts approuvés utilisés ÷ Nombre d'utilisateurs actifs de l'IA

Remarque : Une valeur élevée est utile jusqu'à un certain point

Idéal pour : les déploiements aboutis et l'extension des flux de travail

Suivi à l'aide de : Taux de réussite et gain de temps par flux de travail

Un plus grand nombre de cas d'utilisation ne signifie pas toujours une plus grande valeur ajoutée. Quelques flux de travail à fort impact peuvent s'avérer plus efficaces qu'une longue liste de flux de travail insignifiants.

33. Taux de pénétration des flux de travail

Le taux de pénétration des flux de travail indique la part du travail éligible qui est effectivement traitée à l'aide de l'IA. L'adoption concerne les personnes. Le taux de pénétration des flux de travail concerne le travail lui-même. Imaginons qu'une équipe d'assistance traite 10 000 tickets pouvant bénéficier de l'aide de l'IA, mais que celle-ci n'intervienne que sur 2 500 d'entre eux. Le taux de pénétration est alors de 25 %, même si chaque agent a essayé l'outil au moins une fois.

Formule : Tâches éligibles achevées avec l'assistance de l'IA ÷ Nombre total de tâches éligibles

Remarque : une valeur élevée est utile lorsque la qualité est au rendez-vous

Idéal pour : l'assistance, l'équipe commerciale, la création de contenu, le développement et l'assistance, l'équipe commerciale, la création de contenu, le développement et les flux de travail documentaires

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : taux d'achèvement, qualité, durée du cycle et coût par tâche

Limitez le dénominateur au travail pour lequel l'IA est validée et capable d'intervenir.

34. Taux de fidélisation des utilisateurs actifs

Le taux de rétention indique le nombre de personnes qui continuent à utiliser l'IA après leur première utilisation significative. Il vous aide à distinguer une adoption durable de la simple curiosité observée lors de la semaine de lancement. Imaginons que 500 employés activent l'outil en janvier et que 300 d'entre eux atteignent encore le seuil d'utilisation en avril. Votre taux de rétention sur trois mois est alors de 60 %.

Formule : Nombre d'utilisateurs activés toujours actifs après une période donnée ÷ Nombre d'utilisateurs de la cohorte d'activation initiale

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : Évaluation de la réussite du déploiement et décisions de renouvellement

Suivez notamment : la fréquence d'utilisation, la satisfaction, la réussite des tâches et les raisons d'abandon

Mesurez la fidélisation par cohorte. Comparer le nombre d'utilisateurs actifs de ce mois-ci au total du mois dernier peut masquer le fait que de nouveaux utilisateurs remplacent ceux qui sont partis.

35. Taux d'évaluation de la maîtrise de l'IA

Le taux de maîtrise indique le nombre d'utilisateurs capables d'achever une tâche approuvée à l'aide de l'IA tout en respectant les critères de qualité et de sécurité requis. Confiez aux utilisateurs une tâche réaliste, puis vérifiez le résultat. Un agent d'assistance peut-il utiliser l'IA pour rédiger une réponse précise, vérifier la source et détecter une politique inventée de toutes pièces ?

Formule : Nombre d'utilisateurs répondant aux critères de la tâche IA ÷ Nombre d'utilisateurs évalués

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : les programmes de formation et les flux de travail à haut risque

Suivi par : détection des erreurs, qualité des tâches et performances par cas d'utilisation

On peut utiliser l'IA fréquemment tout en s'en servant mal. C'est pourquoi la maîtrise doit être placée au même niveau que l'adoption, et non en dessous.

36. Taux de remplacement

Le taux de modification indique la fréquence à laquelle une personne rejette, remplace ou modifie une suggestion de l’IA. Il peut révéler une sortie de mauvaise qualité, un faible niveau de confiance ou simplement un jugement humain avisé. Imaginons que les relecteurs modifient 240 des 1 000 recommandations de l’IA. Cela correspond à un taux de modification de 24 %. Il faut toutefois en connaître la raison. Une correction nécessaire et une préférence personnelle de formulation ne doivent pas avoir le même poids.

Formule : Recommandations d'IA rejetées ou modifiées de manière significative ÷ Recommandations examinées

Orientation : en fonction de la raison

Idéal pour : l'assistance à la décision, les recommandations, les outils d'évaluation et les copilotes

Suivi à l'aide des éléments suivants : motif de la dérogation, taux d'erreur de l'IA et qualité après la modification

Un faible taux de modification peut en réalité être préoccupant, s’il signifie que les utilisateurs acceptent des résultats médiocres sans les vérifier.

37. Taux d'intervention humaine

Le taux d’intervention humaine mesure la fréquence à laquelle une tâche lancée par l’IA nécessite une aide imprévue avant de pouvoir être achevée. Cela diffère d’une validation planifiée ou d’un transfert de responsabilité prévu par la politique d’entreprise. Imaginons qu’un agent tente d’effectuer 1 000 tâches et que des intervenants humains doivent prendre le relais pour 180 d’entre elles. On obtient alors un taux d’intervention de 18 %. Ces interventions entraînent des coûts de main-d’œuvre que le taux d’achèvement autonome peut masquer.

Formule : Tâches d'IA nécessitant une intervention humaine imprévue ÷ Nombre total de tâches d'IA tentées

Remarque : en général, plus la valeur est faible, mieux c'est.

Idéal pour : les agents IA et les flux de travail automatisés

Suivi à l'aide des éléments suivants : motif de l'intervention, temps passé, taux de réussite et coût par tâche réussie

Ne tenez pas compte de la révision prévue dans le numérateur. Une validation obligatoire fait partie du flux de travail ; il ne s'agit pas d'une défaillance du système.

38. Gain de temps par tâche achevée

Le gain de temps par tâche achevée permet de comparer l'ensemble du flux de travail assisté par l'IA à une référence objective. Prenez tout en compte : la saisie des instructions, l'attente, la vérification, la correction et la réexécution. Si vous ne le faites pas, vous ne tiendrez compte que de la rapidité de la première ébauche. Vous ignorerez alors discrètement tout le travail de nettoyage qui s'ensuit.

Formule : Temps d'exécution de référence − Temps d'exécution total avec l'aide de l'IA

Remarque : plus la valeur est élevée, mieux c'est, à condition que la qualité soit au rendez-vous

Idéal pour : la rédaction, le codage, la recherche, l'assistance et le travail intellectuel répétitif

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : qualité des résultats, retouches et achèvement des tâches

Les gains de temps déclarés par les utilisateurs peuvent être utiles, mais ils doivent être recoupés avec la réalité. Une étude de la Fed de Saint-Louis a révélé que les utilisateurs de l’IA déclaraient gagner environ 2,2 heures sur une semaine de 40 heures. Pourtant, un essai aléatoire mené par METR a révélé que les développeurs expérimentés mettaient 19 % plus de temps avec l’IA, alors même qu’ils estimaient que celle-ci leur avait permis de gagner 20 % de temps. Ces études portaient sur du travail différent, mais elles soulignent toutes la même chose : demandez aux utilisateurs combien de temps ils ont gagné, puis vérifiez ces chiffres à l’aide des données relatives aux tâches.

39. Temps de révision de l'IA

Le temps de révision par l’IA mesure l’effort humain nécessaire pour vérifier et valider un résultat. C’est souvent à ce stade que les gains de temps promis s’amenuisent discrètement. La génération d’un brouillon par l’IA peut prendre 30 secondes, mais sa vérification peut nécessiter 12 minutes. Comparez ce temps total à celui qu’il faudrait pour effectuer la tâche sans recourir à l’IA.

Formule : Temps total consacré à la révision et à la correction par des humains ÷ Résultats de l'IA révisés

Remarque : en général, plus la valeur est faible, mieux c'est.

Idéal pour : le contenu, le code, l'analyse, l'assistance et le travail soumis à une réglementation

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : acceptation dès le premier passage, retouches et erreurs non détectées lors de la révision

Ne réduisez pas le temps de révision à zéro pour le travail à haut risque. L'objectif est une vérification efficace, et non une validation aveugle.

40. Indice de confiance des employés

Le score de confiance des employés permet de suivre si les utilisateurs estiment que l’IA est suffisamment fiable pour les tâches qui lui sont confiées, et s’ils en comprennent les limites. Vous pouvez le mesurer à l’aide d’un bref sondage portant sur la précision, la transparence, la sécurité et la confiance dans la détection des erreurs. Évitez de poser une question trop générale telle que « Faites-vous confiance à l’IA ? », car elle vous donnera un score vague sur lequel vous ne pourrez pas vous appuyer pour agir.

Exemple de formule : Score moyen du sondage de confiance ÷ Score maximal possible × 100

Orientation : Une confiance calibrée vaut mieux qu'une confiance maximale

Idéal pour : les « copilotes » des employés, l'assistance à la décision et les programmes d'IA à l'échelle de l'entreprise

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : taux de remplacement, détection des erreurs, connaissance des politiques et fidélisation des utilisateurs

À lire également : Indicateurs de projet

Indicateurs d'impact commercial et de retour sur investissement

C'est sur ces critères que les dirigeants basent leurs décisions d'investissement, et c'est justement ce que la plupart des tableaux de bord dédiés à l'IA négligent. Résultats, coûts, chiffre d'affaires, résultats pour les clients, retour sur investissement : ce sont ces chiffres qui déterminent si un programme sera reconduit ou abandonné.

Ce sont également les éléments les plus difficiles à prouver. Le chiffre d’affaires peut augmenter après un lancement parce que la demande a évolué, et non parce que l’IA a joué un rôle. Les coûts peuvent baisser parce que l’équipe a simultanément revu ses processus. Une simple comparaison « avant-après » vous indique ce qui a changé, mais pas ce qui en est la cause. Pour cela, vous avez besoin d’un groupe témoin, d’un déploiement progressif ou d’une base de référence comparable, afin de pouvoir déterminer ce qui se serait produit de toute façon.

41. Débit incrémental

Le débit incrémental mesure la quantité supplémentaire de travail acceptable achevée par l’équipe après l’intégration de l’IA. Ne prenez en compte que les résultats qui respectent les mêmes critères de qualité que la référence. Imaginons qu’une équipe achevait 500 dossiers validés par semaine avant l’intégration de l’IA et qu’elle en achevait désormais 575. Cela représente un débit incrémental de 15 %. Mais si le nombre de retouches a augmenté dans le même temps, le gain réel pourrait être inférieur à ce qu’il semble.

Formule : (Résultat accepté par l'IA sur la période − Résultat accepté de référence) ÷ Résultat accepté de référence × 100

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : l'assistance, la création de contenu, le codage, le traitement de documents et les opérations

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : taux d'erreur, retouches, satisfaction client et heures de travail

42. Réduction de la durée du cycle

La réduction de la durée du cycle montre à quel point le travail est accéléré du début à la fin. Tenez compte des temps d’attente, de révision, de corrections et de validation finale. Si vous ne mesurez que l’étape de génération par l’IA, le résultat semblera meilleur qu’il ne l’est en réalité. Imaginons que la révision d’un contrat prenait cinq jours avant l’utilisation de l’IA et qu’elle n’en prend désormais plus que trois. La durée du cycle a diminué de 40 %.

Formule : (durée du cycle de référence − durée du cycle assistée par l'IA) ÷ durée du cycle de référence × 100

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : les révisions, les validations, la production de contenu, la livraison de logiciels et les flux de travail de services

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : qualité, retouches et volume des travaux en cours

43. Coût par résolution

Le coût par résolution indique ce que l'entreprise dépense pour résoudre un problème. Cet indicateur est plus pertinent que le coût par contact, car un seul problème client peut donner lieu à plusieurs messages, appels ou escalades. Il faut inclure les coûts liés aux modèles, à la main-d'œuvre, aux appels vers les outils, à la révision et aux contacts répétés. Sinon, une première réponse peu coûteuse peut masquer un parcours onéreux vers la véritable solution.

Formule : Coût total du service ÷ Problèmes résolus avec succès

Remarque : plus la valeur est faible, mieux c'est

Idéal pour : le service client, l'assistance informatique, le traitement des réclamations et les services d'assistance internes

Suivez notamment : le taux de contacts répétés, la satisfaction client et la qualité des résolutions

44. Économies de coûts vérifiées

Les économies de coûts vérifiées correspondent aux dépenses que vous avez éliminées après la mise en œuvre de l’IA. Pensez à une réduction des heures supplémentaires, à une diminution des heures externalisées ou à une facture d’infrastructure moins élevée. Le temps gagné ne constitue pas en soi une économie d’argent. Si les employés restent sur la même masse salariale et que la production reste stable, vous avez libéré des capacités mais n’avez pas réduit de manière réelle les coûts.

Formule : Coût de référence pour un travail comparable − Coût réel après mise en œuvre de l'IA

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : les rapports financiers et les analyses de la valeur ajoutée de l'IA

Suivi à l'aide des éléments suivants : volume de travail, qualité des résultats et coûts de mise en œuvre

Faites la distinction entre la réduction des coûts et la prévention des coûts. Les économies consistent à supprimer une dépense existante. La prévention permet d’éviter une dépense future prévue, comme le recrutement de cinq agents supplémentaires pour gérer l’augmentation du volume de tickets. Les deux peuvent démontrer une valeur ajoutée, mais les mélanger sans leur donner de libellés donne l’impression que le résultat est plus certain qu’il ne l’est en réalité.

45. Chiffre d'affaires supplémentaire attribuable à l'IA

Le chiffre d'affaires incrémental correspond au chiffre d'affaires supplémentaire généré par l'IA, au-delà de ce qui se serait probablement produit de toute façon. La méthode la plus simple pour le calculer consiste à comparer un groupe utilisant l'IA à un groupe témoin similaire. Vous ne disposez pas de groupe témoin ? Optez alors pour un déploiement progressif ou une base de référence appariée. Et tenez compte des variations de prix, des promotions, de la demande et des fluctuations saisonnières.

Formule : Chiffre d'affaires avec l'IA − Chiffre d'affaires estimé sans l'IA

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : les assistants commerciaux, les recommandations, la recherche, la personnalisation et l'assistance avant-vente

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : marge brute, taux de conversion, valeur moyenne des commandes et segment de clientèle

Le chiffre d'affaires n'est pas synonyme de bénéfice. Utilisez la marge brute supplémentaire, et non le chiffre d'affaires total, pour calculer le retour sur investissement.

46. Augmentation du taux de conversion

L'augmentation du taux de conversion indique si l'IA aide davantage d'utilisateurs à achever une action cible, comme un achat, la prise de rendez-vous pour une démonstration ou la finalisation d'un parcours d'intégration. Supposons que le groupe témoin affiche un taux de conversion de 5 % et le groupe bénéficiant de l'IA de 5,5 %. L'augmentation absolue est de 0,5 point de pourcentage, tandis que l'augmentation relative est de 10 %. Précisez toujours laquelle des deux vous visez.

Formule absolue : Taux de conversion de l'IA − Taux de conversion de référence

Formule relative : (Taux de conversion de l'IA − Taux de conversion de référence) ÷ Taux de conversion de référence × 100

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : l'équipe commerciale, le commerce électronique, l'intégration des nouveaux collaborateurs, les recommandations et la qualification des prospects

Suivez les indicateurs suivants : chiffre d'affaires, marge, annulations et qualité de la clientèle

47. Écart de satisfaction client

L'écart de satisfaction client indique si les évaluations attribuées par les clients ont évolué après l'intégration de l'IA dans l'expérience client. Comparez le même canal, le même type de problème, le même groupe de clients et la même échelle d'évaluation. Supposons que le service d'assistance assisté par l'IA obtienne une note de 4,3 sur 5 et que le groupe témoin obtienne une note de 4,1. L'écart est alors de 0,2 point.

Formule : CSAT assisté par l'IA − CSAT de référence ou du groupe témoin

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : les assistants en contact avec la clientèle, les agents d’assistance et les outils en libre-service

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : taux de résolution, taux de réponse aux sondages, contacts répétés et escalades

Observez qui répond au sondage. Les clients satisfaits et mécontents peuvent répondre à des taux différents, ce qui peut faire varier le score sans qu'il y ait de réelle évolution du service.

Le taux de contact répété indique la fréquence à laquelle un client revient sur un même problème en suspens. Il permet de repérer les cas qui semblaient résolus uniquement parce que la première conversation par chat s'était terminée. Supposons que 120 cas sur 1 000, supposés résolus, donnent lieu à un nouveau contact dans la semaine qui suit. Cela correspond à un taux de contact répété de 12 %.

Formule : Nombre de dossiers résolus ayant donné lieu à un nouveau contact concernant le même problème ÷ Nombre total de dossiers résolus

Remarque : plus la valeur est faible, mieux c'est

Idéal pour : le service client, les services d'assistance informatique, le traitement des réclamations et le libre-service

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : confinement, coût par résolution et satisfaction client

Définissez une plage horaire précise et regroupez les contacts portant sur le même problème. Un client qui revient avec une nouvelle question ne doit pas être considéré comme un échec de résolution.

49. Délai de rentabilisation

Le délai de rentabilisation mesure le temps nécessaire à un projet d’IA pour produire son premier résultat commercial vérifié. Définissez ce qui constitue une valeur avant le début du déploiement. Un prototype fonctionnel ou une première connexion d’utilisateur ne comptent pas, sauf si cela correspondait dès le départ à l’objectif convenu.

Formule : Date du premier résultat commercial vérifié − Date de début du projet

Remarque : en général, plus la valeur est faible, mieux c'est.

Idéal pour : les projets pilotes d'IA, les analyses de portefeuille et la planification des investissements

Suivi à l'aide des critères suivants : taille, pérennité et origine du résultat

Le délai de rentabilisation le plus court n’est pas toujours le signe d’un projet le plus solide. Une étude du MIT a révélé que les entreprises manufacturières connaissent souvent une baisse initiale de leur productivité après l’adoption de l’IA, suivie d’une croissance plus forte par la suite. La formation, le traitement des données et les changements de processus ont retardé les gains. Une période d’évaluation trop courte aurait pu conduire à un jugement prématuré sur ces projets.

50. Retour sur investissement de l'IA

Le retour sur investissement de l'IA consiste à comparer les bénéfices nets vérifiés au coût du programme. Les bénéfices peuvent inclure une marge brute supplémentaire, des économies réelles et des coûts évités clairement libellés. Le volet « coûts » doit également être évalué en toute transparence. Prenez en compte les logiciels, les modèles et les serveurs. Ajoutez-y ensuite les coûts d'installation, de formation, de supervision, de contrôle et de maintenance.

Formule : (Total des bénéfices vérifiés de l'IA − Total des coûts de l'IA) ÷ Total des coûts de l'IA × 100

Indication : plus la valeur est élevée, mieux c'est

Idéal pour : les analyses d'investissement et les décisions relatives au portfolio d'IA

Suivi à l'aide des éléments suivants : période de rentabilité, type d'avantage et niveau de confiance dans l'attribution

Évitez les doubles comptages. Si l'IA permet aux employés de gagner du temps et que ce gain de temps se traduit par une production accrue, évaluez la valeur de cette production supplémentaire ou de l'économie de main-d'œuvre. Compter les deux reviendrait à enregistrer deux fois le même bénéfice.

Conseil de pro : Vous évaluez le travail marketing assisté par l’IA ? Commencez par le retour sur investissement (ROI) de vos campagnes. Le calculateur de ROI marketing de ClickUp vous permet de comparer les dépenses de campagne aux revenus et de visualiser votre pourcentage de ROI ainsi que votre bénéfice net en un seul endroit. Utilisez-le comme une première vérification rapide. Intégrez ensuite l’ensemble des coûts liés à l’IA : logiciels, utilisation des modèles, installation, temps de révision, formation et retouches.

51. Période d'amortissement

La période de récupération permet d'estimer le temps nécessaire à un projet d'IA pour amortir son investissement initial grâce à des bénéfices nets vérifiés. Supposons qu'un déploiement coûte 300 000 $ et génère un bénéfice net de 25 000 $ par mois. La période de récupération simple s'élève alors à 12 mois.

Formule : Investissement initial dans l'IA ÷ Bénéfice net moyen vérifié par période

Remarque : plus la valeur est faible, mieux c'est

Idéal pour : l'approbation des budgets et la comparaison entre différents projets d'IA

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : retour sur investissement, stabilité des bénéfices et coûts d'exploitation récurrents

Un simple calcul de délai de récupération ne tient pas compte de la valeur temporelle de l'argent ni des rendements générés après la date de récupération. Les équipes financières peuvent également recourir à la valeur actuelle nette pour les programmes d'IA de grande envergure ou de longue durée.

Pourquoi la perception est l'indicateur le plus dangereux de tous

Les gens remarquent le gain de temps que l'IA permet de réaliser lors de la rédaction d'un premier jet. Ce qu'ils prennent rarement en compte, c'est le temps nécessaire aux étapes suivantes : rédiger les instructions, vérifier les faits, corriger les erreurs et retravailler les passages faibles. Ce calcul manquant donne l'impression que le gain est bien plus important qu'il ne l'est en réalité.

Selon Farrah Lakhani, cadre supérieure en charge de la croissance et de la stratégie:

L'erreur la plus courante que je constate consiste à considérer le gain de temps comme le principal indicateur de réussite de l'IA. Les heures économisées, les tâches automatisées et la durée du cycle réduite sont les données les plus faciles à collecter et à présenter lors d'un point au conseil d'administration. Ce sont également celles qui reflètent le moins l'impact réel sur l'activité.

L'erreur la plus courante que je constate consiste à considérer le gain de temps comme le principal indicateur de réussite de l'IA. Les heures économisées, les tâches automatisées et la durée du cycle réduite sont les données les plus faciles à collecter et à présenter lors d'un point au conseil d'administration. Ce sont également celles qui reflètent le moins l'impact réel sur l'entreprise.

Par ailleurs, METR a réalisé un sondage auprès de 349 professionnels techniques sur l'impact de l'IA sur leur travail. La médiane des réponses indiquait un gain de vitesse multiplié par trois et une valeur ajoutée 1,4 à 2 fois supérieure.

Ces nombres semblent impressionnants, mais METR les a nuancés avec prudence. Ils proviennent en effet des estimations des travailleurs eux-mêmes, et non de chronométrages de tâches ou d’un groupe témoin. De plus, les chercheurs ont constaté que les affirmations les plus audacieuses exagéraient les résultats réellement observés dans le travail final.

Tout cela ne rend pas pour autant la perception inutile. Si les utilisateurs ont le sentiment que l’IA les aide, ils ont tendance à l’utiliser davantage. La perception met également en évidence la confiance, la facilité d’utilisation et la frustration. Elle ne devient dangereuse que lorsqu’une entreprise considère ce sentiment comme une preuve de productivité ou de retour sur investissement.

La meilleure approche consiste à mesurer l'écart entre ce que les utilisateurs déclarent et ce que révèle le flux de travail :

Formule : Amélioration déclarée par l'entreprise − Amélioration observée

Indication : plus la valeur est proche de zéro, mieux c'est

Suivi à l'aide des indicateurs suivants : temps d'exécution des tâches, qualité des résultats, taux de retouches et coût par tâche réussie

Prenons un exemple : supposons que les employés signalent un gain de rapidité de 30 %, mais que les registres des tâches n’indiquent qu’une amélioration de 10 %. Il s’agit là d’un écart de perception de 20 points. Cela peut révéler un temps de révision caché, une mesure insuffisante ou un travail qui semble simplement plus facile sans pour autant générer une valeur mesurable supplémentaire.

La règle la plus sûre est simple : écoutez attentivement ce que disent vos utilisateurs, puis vérifiez-le par rapport au travail réel.

Indicateurs clés de performance (KPI) de l'IA spécifiques à chaque fonction

Un tableau de bord unique dédié à l’IA ne conviendra pas à toutes les équipes, car chacune a des résultats différents. Le service client a pour objectif la résolution des problèmes. L’ingénierie a pour objectif la stabilité des livraisons. Le marketing et l’équipe commerciale ont pour objectif la croissance, tandis que les opérations ont pour objectif les coûts, la rapidité et le contrôle. Partez de ce résultat. Ajoutez ensuite les indicateurs qui montrent comment l’IA a contribué à l’atteindre.

Service client et assistance

La vraie question est de savoir si le problème du client est resté résolu une fois la conversation terminée.

Suivi : résolutions confirmées, contacts répétés, satisfaction client (CSAT), taux d’escalade, temps de traitement et coût par dossier résolu

Ventilation par : intention du client et parcours « IA seule », « mixte » ou « humain seul »

À éviter : les conversations abandonnées comptabilisées comme « contenues » et les transferts de dossier entraînant une perte du contexte client

Logiciels et ingénierie

Évaluez l'ensemble du parcours, depuis l'attribution d'une tâche jusqu'à la mise en production d'une version stable. Le code généré n'est qu'une étape de ce parcours.

Suivi : délai de production des changements, fréquence de déploiement, échecs de changement, temps de reprise, temps d'examen et retouches

Ventilation par : type de tâche, référentiel, équipe et niveau d'utilisation de l'IA

À éviter : considérer les demandes de tirage, les validations ou les lignes de code comme une valeur finie

Exemple : Nvidia offre une illustration claire de ce piège. L’entreprise affirme que plus de 30 000 de ses ingénieurs utilisent désormais une version personnalisée de l’assistant Cursor, qui produit environ trois fois plus de code qu’auparavant, sans augmentation du nombre de bogues. Mais un rendement triplé est un indicateur de volume, et non de livraison. Il ne montre pas si les fonctionnalités sont livrées plus rapidement ou si elles tiennent la route en production. Pour combler cet écart, Nvidia devrait modifier, outre le volume, les délais de production, le taux d’échec en production et les retouches.

Marketing

L'IA appliquée au marketing devrait permettre de réduire les coûts ou le temps nécessaires à la production d'un travail qui, une fois validé, donne de bons résultats auprès de clients réels.

Suivi : coût par ressource validée, taux de validation, durée du cycle de campagne, augmentation du taux de conversion, marge contributive et ROAS incrémental

Ventilation par : canal, audience, type de contenu et client nouveau ou fidèle

À éviter : compter chaque brouillon généré et créditer l’IA du mérite d’une demande saisonnière ou d’une augmentation des dépenses publicitaires

Équipe commerciale

L'IA commerciale fait ses preuves lorsque les bonnes opportunités progressent plus rapidement dans le pipeline et aboutissent finalement à des contrats générant des marges satisfaisantes.

Suivi : conversion des prospects en opportunités, vitesse du pipeline, taux de réussite, durée du cycle de vente, erreur de prévision et marge brute

Ventilation par : source de l'affaire, taille, région, commercial et étape de démarrage

À éviter : multiplier les actions de prospection, ce qui génère des opportunités peu prometteuses, des désinscriptions ou des réductions à un stade avancé du processus de vente.

Exemple : Workato montre pourquoi « plus rapide » ne signifie pas « gagné ». Son DSI a déclaré que les dossiers enrichis par les agents progressaient jusqu’à 20 % plus vite dans les étapes du pipeline, avec un délai de traitement des devis amélioré de 40 %. Ces deux nombres proviennent de l’entreprise et mesurent tous deux la vitesse, et non le résultat. Aucun des deux ne confirme une augmentation du chiffre d’affaires généré. Pour prouver ce gain, Workato aurait besoin du taux de réussite, de la marge et du chiffre d’affaires généré pour des dossiers similaires, avec et sans IA.

Opérations et finances

Ici, l’IA doit achever le travail avec moins d’interventions manuelles, d’erreurs et d’exceptions. Et chaque coût doit être pris en compte dans le calcul.

Suivi : coût par transaction réussie, durée du cycle, traitement de bout en bout, taux d'exception et précision dès le premier traitement

Ventilation par : type de processus, valeur de la transaction, risque et motif de la vérification humaine

À éviter : ne pas prendre en compte les coûts liés aux logiciels, à l'intégration, à la supervision et aux retouches

Exemple : Omega Healthcare illustre à quoi ressemble une analyse complète de l’efficacité. L’entreprise a déclaré à Business Insider que l’IA lui permettait d’économiser plus de 15 000 heures de travail par mois sur les tâches administratives, avec un délai d’exécution réduit de 50 %, une précision de 99,5 % et un retour sur investissement de 30 % pour ses clients. Cet ensemble de données rassemble le temps, la qualité et les coûts dans une vue d’ensemble unique.

En savoir plus : Plus de 15 indicateurs clés de performance (KPI) et indicateurs à suivre en gestion de produit pour le suivi

Études de cas : comment des entreprises réelles mesurent l'efficacité générée par l'IA

Les résultats d'une entreprise ne sont utiles que si l'on sait ce qui a été mesuré. Ce nombre correspond-il à une observation ou à une prévision ? L'entreprise a-t-elle comptabilisé le travail résolu, ou simplement le travail qui n'a plus été effectué par des humains ? Ces quatre cas illustrent pourquoi ces détails importent bien plus que le nombre le plus impressionnant d'un communiqué de presse.

Klarna (Un service rapide peut tout de même présenter des lacunes en matière de qualité)

Fin 2025, Klarna a indiqué que son assistant d'assistance basé sur l'IA traitait les deux tiers de toutes les demandes des clients. L'entreprise a également fait état d'une réduction de 82 % des délais de réponse, d'une diminution de 25 % des problèmes récurrents, d'économies de 60 millions de dollars et d'un travail équivalent à celui de 853 agents à temps plein.

Klarna a continué à investir dans son assistant. Mais l’entreprise a également recommencé à recruter du personnel d’assistance humaine. Son PDG a déclaré que les clients devaient toujours pouvoir joindre une personne. Les rapports ont établi un lien entre ce changement et les plaintes concernant des réponses génériques apportées à des questions plus complexes. L’entreprise, pour sa part, a indiqué que le niveau de satisfaction lié à son IA restait identique à celui de l’assistance humaine.

Ce que cela vous apprend : Suivez la rapidité de traitement, les contacts répétés et les coûts, mais ventilez-les par type de problème. Mesurez ensuite les transferts ratés et le niveau de satisfaction après les dossiers complexes. Une moyenne élevée peut masquer les tickets qui comptent le plus.

IBM (La productivité peut ne pas concerner tous les développeurs)

IBM a étudié son propre outil « watsonx Code Assistant » dans le cadre d’un article soumis à un comité de lecture pour la conférence CHI 2025. Les chercheurs ont mené un sondage auprès de 669 utilisateurs et ont mené des tests d’ergonomie auprès de 15 autres. De nombreux utilisateurs ont estimé que l’outil leur permettait de travailler plus rapidement, mais cet avantage n’était pas partagé par tous. Il convient de noter une limite importante : l’étude s’est penchée sur l’expérience des développeurs et sur leur perception de leur productivité. Elle n’a pas démontré que les logiciels étaient livrés plus rapidement ou comportaient moins de défauts.

Ce que cela nous apprend : Associez les sondages auprès des utilisateurs à des mesures observables telles que le temps de révision, les retouches, le délai de production des modifications et le taux d’échec des modifications. Répartissez ensuite les résultats par tâche et par niveau d’expérience. Une moyenne d’équipe peut masquer le fait que certains développeurs passent plus de temps à vérifier les résultats de l’IA qu’ils n’en gagnent en l’écrivant.

Bank of America (Le contrôle fait partie intégrante de la performance)

Bank of America a déclaré qu’Erica, son assistante financière virtuelle, avait géré 3 milliards d’interactions avec les clients et en traitait désormais en moyenne plus de 58 millions par mois. Sa version destinée aux employés a été déployée auprès de plus de 90 % du personnel et a permis de réduire de moitié le nombre d’appels au service d’assistance informatique. Erica démontre également que l’efficacité de l’IA ne nécessite pas forcément un modèle génératif. La banque fait fonctionner son assistant client à partir d’une bibliothèque fixe de plus de 700 réponses. Cela donne à Erica moins de liberté qu’un chatbot ouvert. Mais cela rend les réponses bien plus faciles à tester et à contrôler dans le cadre d’une banque.

Ce qu’il faut retenir : Adaptez le modèle au risque. Pour l’assistance interne, suivez les appels au service d’assistance, les opérations en libre-service réussies, les contacts répétés et le délai de résolution. Une baisse du volume d’appels est encourageante, mais elle ne prouve pas que chaque collaborateur ait réellement résolu son problème.

Comment choisir les bons indicateurs d'IA

Connaître les indicateurs, c'est la partie la plus facile. Le plus difficile est de sélectionner ceux qui correspondent à votre objectif, puis d'ignorer délibérément les autres. Voici l'approche à adopter.

Associez chaque indicateur à un objectif d'entreprise

Définissez d'abord l'objectif, puis choisissez l'indicateur qui permet de le mesurer. Si l'objectif est de réduire les coûts d'assistance, suivez le coût par résolution. S'il s'agit d'augmenter le chiffre d'affaires, suivez le chiffre d'affaires par interaction avec l'IA. S'il s'agit d'accélérer la prise de décision, suivez la vitesse de décision. Si un indicateur n'est pas lié à un objectif de ce type, abandonnez-le.

Et si vous utilisez des OKR en parallèle des KPI, veillez à bien distinguer leurs rôles : l’objectif définit la direction à suivre, tandis que le KPI mesure la progression réalisée dans ce cadre. Une erreur courante consiste à suivre les données exportées par défaut par votre outil, au lieu de se concentrer sur le nombre nécessaire à la réalisation de l’objectif. Un indicateur facile à extraire mais qui ne répond à aucune question concrète n’est qu’un élément de bruit.

Appliquez la méthode SMART et limitez le nombre

Veillez à ce que chaque indicateur clé de performance (KPI) soit spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et défini dans le temps (SMART). Limitez ensuite délibérément leur nombre. En règle générale, ne dépassez pas trois à cinq par objectif, et sept à dix par équipe. Au-delà, les réunions de bilan s'éternisent sans que les décisions n'en soient plus précises, car l'attention est trop dispersée pour agir sur un chiffre en particulier. Voici un test simple : si vous ne parvenez pas à identifier l'indicateur qui ferait évoluer une décision cette semaine, c'est que votre liste est devenue trop longue.

Équilibrez les indicateurs avancés et retardés

Associez chaque résultat « retardé » à un indicateur prédictif « avancé ». Le coût par résolution est associé au niveau d’adoption. L’augmentation du chiffre d’affaires est associée au niveau de maîtrise. Le taux de défauts est associé au délai de révision du code.

Les indicateurs de retard confirment ce qui s'est passé ; les indicateurs avancés vous délivrent un avertissement suffisamment tôt pour vous permettre d'agir.

Définissez la propriété et la fréquence

Chaque indicateur clé de performance (KPI) doit avoir un propriétaire désigné et un rythme de suivi défini. Vérifiez les indicateurs opérationnels chaque semaine, et les plus importants chaque mois ou chaque trimestre. Confiez chaque indicateur à la personne capable d'influencer son évolution, et non à celle qui rédige le rapport. Si le propriétaire ne dispose d'aucun levier réel pour le faire évoluer, personne n'en est réellement propriétaire. Le nombre évoluera alors au gré des fluctuations jusqu'à ce que la prochaine révision le remarque.

Vous n’avez pas besoin d’une pile d’outils de mesure gigantesque dès le premier jour. Vous avez besoin de l’outil adapté à l’indicateur que vous cherchez à valider.

Voici les ressources à connaître.

Le tableau vous indique quel outil convient à quelle tâche. Ce qu’il ne peut pas vous dire, c’est ce que chacun d’entre eux vous apporte, ni les échecs qu’il vous évite.

Les frameworks RAG répondent à la question qui fait la différence entre la réussite et l’échec de ces systèmes : la réponse est-elle restée fidèle au contexte extrait, ou s’en est-elle éloignée ? C’est ce qui distingue un bot d’assistance digne de confiance de celui qui invente de toutes pièces une politique de retour.

Les outils d'observabilité vous montrent la trace laissée par un agent, quel modèle a été exécuté, quel outil il a appelé et à quel moment il s'est bloqué. Grâce à eux, vous pouvez déterminer si c'est le plan, le choix de l'outil ou un argument incorrect qui a interrompu l'exécution.

Les outils de « red teaming » simulent délibérément des attaques contre votre système avant qu’un utilisateur réel ne le fasse. Lancez-en un avant le lancement de tout service accessible au public ou connecté à des systèmes d’entreprise, où une seule faille de sécurité peut rapidement coûter très cher.

Les systèmes de surveillance détectent la dégradation progressive qui échappe à tous les tests préalables au lancement : les dérives et les baisses de qualité qui n’apparaissent qu’une fois le trafic réel en place.

Les cadres de gestion des risques fournissent aux équipes un langage commun pour discuter des risques. Associés à une base de données d'incidents, ces arguments s'appuient sur des défaillances réelles.

Les benchmarks publics sont l'antidote au « spectacle des benchmarks », ce réflexe qui consiste à considérer un seul résultat ou une démonstration séduisante d'un fournisseur comme la preuve qu'un système est prêt pour la production.

Les outils de BI et de suivi des tâches fournissent les indicateurs clés de performance (KPI) de l'entreprise : adoption, coût, durée du cycle et retour sur investissement. Dans ce contexte, l'outil importe moins que le fait que chaque indicateur soit lié à un objectif concret et à une personne chargée de la prochaine étape.

Comment suivre les indicateurs de performance de l'IA dans ClickUp

Une fois que vous avez choisi vos indicateurs clés de performance (KPI) en matière d'IA, ceux-ci doivent être intégrés à votre environnement de travail afin que le tableau de bord se mette à jour automatiquement.

Voici comment nos propres équipes gèrent en temps réel les indicateurs d'IA dans ClickUp:

Commencez par un outil de suivi des KPI prêt à l'emploi

Le modèle de KPI ClickUp vous offre une structure de départ solide. Il intègre des statuts tels que « En bonne voie », « À risque » et « Hors piste », ainsi que des champs personnalisés pour la valeur cible, la valeur réelle, la progression, la différence et l'écart.

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de KPI ClickUp pour surveiller les indicateurs de performance de l'IA

Ajoutez les trois à cinq indicateurs clés de performance (KPI) de l’IA qui guident la prise de décision, fixez une cible pour chacun d’entre eux et désignez un propriétaire. Il peut s’agir du taux d’acceptation dès le premier passage, du gain de temps vérifié, du coût par résultat réussi ou du taux d’escalade. Les vues « Progression » et « Résumé » permettent ensuite aux responsables de l’évaluation de voir d’un coup d’œil quelles cibles sont atteintes et lesquelles nécessitent un examen plus approfondi.

Remarque : l'outil de suivi enregistre le score, mais ne collecte pas de données de manière autonome. Associez chaque indicateur de performance clé (KPI) aux tâches concernées, puis utilisez les champs personnalisés, les formulaires, les automatisations, les intégrations ou les mises à jour des agents pour saisir les valeurs réelles.

Surveillez les périmètres actifs grâce à des tableaux de bord en temps réel

Une fois ces valeurs associées à des tâches actives, les tableaux de bord ClickUp peuvent les regrouper au niveau d’une liste, d’une équipe, d’un flux de travail ou d’une période donnée. Les cartes de calcul permettent de totaliser le gain de temps vérifié, les scores de qualité moyens ou le coût par résolution. Les diagrammes à barres, linéaires et circulaires ventilent ces mêmes chiffres par modèle, cas d’utilisation, équipe ou type de défaillance.

Bénéficiez d'une vue d'ensemble des indicateurs de performance de l'IA grâce aux tableaux de bord ClickUp

Laissez le « cerveau » de votre entreprise générer les rapports et signaler les lacunes

C'est dans la création de rapports que se cache une grande partie du travail manuel. C'est également la partie qu'il vaut mieux automatiser uniquement une fois que vos champs et vos définitions sont fiables. Comme ClickUp Brain peut exploiter les tâches, les champs personnalisés, les documents et les discussions de votre environnement de travail, vous pouvez lui poser des questions telles que :

Quelles initiatives en matière d'IA sont en retard par rapport à la cible ce trimestre ?

Quel flux de travail a enregistré le taux de rejet le plus élevé ?

Le taux d'acceptation dès le premier passage s'est-il amélioré après le changement des instructions intervenu en juin ?

Dans quels domaines la durée des révisions a-t-elle augmenté malgré une adoption accrue de l'IA ?

La réponse s'appuie sur votre contexte de travail actuel en quelques secondes. Poursuivez dans le même fil de discussion pour affiner l'analyse, comparer des périodes ou demander à Brain de transformer les résultats en tableaux de bord interactifs ou en présentations PowerPoint.

Vous souhaitez en savoir plus sur ClickUp Brain ? Voici un petit guide pratique.

Comment Seismic mesure la valeur de l'IA dans ClickUp Lorsque Seismic a fait passer l’IA au-delà de l’étape pilote, l’entreprise a mis en place 30 agents IA en 30 jours dans huit services. Mais l’équipe n’a jamais considéré le nombre d’agents comme une réussite en soi. Ce qui comptait, c’était ce que ces agents avaient changé en aval. Trois utilisateurs expérimentés ont récupéré 20 heures de travail manuel en un seul mois. Les questions relatives aux rapports, qui nécessitaient auparavant des exportations, des tableaux croisés dynamiques et une demi-journée d’analyse, ont commencé à trouver des réponses en quelques secondes grâce à ClickUp Brain. Voici les résultats obtenus : des heures de travail réaffectées à des tâches à plus forte valeur ajoutée, et une prise de décision accélérée, passant d’une demi-journée à quelques instants. Les données d’adoption ont confirmé que cette évolution était durable, et non pas simplement un pic passager. L’utilisation a grimpé de 75 % en trois mois, et un membre de l’équipe chargée de la réussite client est passé de 10 jours d’activité par mois à 23. Compte tenu du gain de temps et de la rapidité accrue des rapports, cette fréquence a démontré que l’outil s’était imposé au quotidien dans le flux de travail, plutôt que de s’essouffler après la semaine de lancement. Et comme Mariah Wilcox, chef de cabinet du directeur financier et du directeur marketing chez Seismic, partage : Je me préparais pour une réunion et j’ai demandé à ClickUp Brain qui étaient mes utilisateurs les plus actifs et quelles équipes avaient vu leur utilisation augmenter. En quelques secondes, l’outil m’a indiqué que notre équipe de marketing de croissance avait augmenté l’engagement de 140 % entre février et mai. C’est une statistique que nous n’aurions peut-être jamais mise en évidence autrement. Je me préparais pour une réunion et j’ai demandé à ClickUp Brain qui étaient mes utilisateurs les plus actifs et quelles équipes avaient vu leur utilisation augmenter. En quelques secondes, l’outil m’a indiqué que notre équipe de marketing de croissance avait augmenté l’engagement de 140 % entre février et mai. C’est une statistique que nous n’aurions peut-être jamais mise en évidence autrement.

Limite à prendre en compte : ClickUp permet de bien relier l’activité de l’équipe aux objectifs. Cependant, il ne s’agit ni d’un entrepôt de données à grande échelle comme Snowflake, ni d’un outil spécialisé dans la surveillance au niveau des modèles. Il fonctionne mieux lorsque vos données et votre travail sont regroupés au même endroit, là où se trouvent précisément les indicateurs clés de performance (KPI) opérationnels de l’IA. Pour une télémétrie approfondie des modèles, associez-le à un outil dédié.

Mesurez ce que l'IA a réellement changé

Le plus difficile avec l’IA n’a jamais été de lui faire faire quelque chose. C’est de savoir si ce « quelque chose » valait la peine d’être fait. La plupart des équipes peuvent vous dire dans quelle mesure leurs outils sont utilisés, combien de brouillons ont été générés, mais presque aucune d’entre elles ne répond à la seule question qui compte :

Le travail s'est-il amélioré, est-il devenu moins coûteux ou plus rapide d'une manière perceptible pour tous les acteurs en aval ?

Lorsque vous définissez ce que représente la valeur avant même de commencer à développer, vous finissez par mesurer ce que l’IA change plutôt que ce qu’elle fait simplement. Choisissez quelques indicateurs qui correspondent à un objectif concret. Attribuez ensuite à chacun d’eux un indicateur de contrepoids, afin qu’un gain de rapidité ne puisse masquer une perte de qualité. Enfin, attribuez à chaque nombre une valeur de référence, une cible, une échéance et un propriétaire capable de le faire évoluer. Gardez ce tableau de bord à proximité du travail qu’il évalue, et il vous dira la vérité de lui-même.

Et si vous souhaitez suivre tous ces éléments à mesure que votre utilisation de l'IA prend de l'ampleur, vous avez besoin d'un outil qui évolue avec vous. Inscrivez-vous sur ClickUp pour créer un tableau de bord de KPI d'IA qui regroupe chaque indicateur à côté du travail qu'il mesure.

Foire aux questions sur les indicateurs de performance de l'IA

Quels sont les indicateurs d'IA les plus importants à suivre ?

Commencez par en choisir un dans chacune des quatre catégories : précision ou taux d’acceptation dès le premier passage (qualité de sortie), latence (performances du système), fidélisation des utilisateurs actifs (adoption) et coût par résolution ou retour sur investissement (impact commercial). La combinaison idéale dépend de la fonction de l’IA. Un bot d’assistance a besoin d’indicateurs de confinement, de résolution confirmée et de taux de contacts répétés. Un assistant de codage a besoin d’indicateurs de délai de production des modifications, de taux de retouches et de temps de révision. Limitez le total à trois à cinq indicateurs par objectif et associez à chacun d’eux un indicateur de contrepoids, afin qu’un gain sur une dimension ne masque pas discrètement une perte sur une autre.

Quelle est la différence entre un indicateur de performance de l'IA et un benchmark de l'IA ?

Un benchmark évalue un modèle sur un ensemble de données public et une tâche donnés ; un indicateur de performance mesure le comportement de votre système sur votre propre travail en production. Un modèle peut figurer en tête d’un classement tout en présentant des lacunes en matière de latence, de coût ou de sécurité une fois qu’il est utilisé par de vrais utilisateurs. Considérez les benchmarks, tels que le classement des hallucinations de Vectara ou le MMLU, comme un outil de présélection, puis mesurez les indicateurs qui correspondent à votre objectif.

Quel est un bon taux d'hallucination pour un système IA ?

Il n’existe pas de taux d’erreur accepté à l’échelle du secteur pour un système d’IA. Une cible pertinente dépend de la tâche à accomplir, du coût d’une erreur et de la capacité du système à gérer l’incertitude. Pour des utilisations concrètes dans l’entreprise, un taux inférieur à 5 % sur un ensemble de tests de production représentatif constitue un point de départ raisonnable. Cependant, les systèmes à enjeux élevés devraient viser un taux beaucoup plus proche de zéro et rediriger les réponses incertaines vers un humain. Considérez ces 5 % comme une cible opérationnelle, et non comme une norme officielle.

La leçon principale à retenir est que le taux d’hallucinations ne peut pas être considéré isolément. Une étude publiée dans Nature a révélé que les critères de référence courants en matière de précision récompensent les modèles qui émettent des hypothèses plutôt que ceux qui admettent ne pas savoir. Évaluez les hallucinations en parallèle du taux d’abstention, de la gravité des erreurs, de l’assistance par des citations et de la fréquence à laquelle des affirmations non étayées parviennent aux utilisateurs.

À quelle fréquence devez-vous examiner les indicateurs de performance de l'IA ?

Analysez chaque semaine les indicateurs opérationnels tels que la latence, le taux d’erreur et le confinement ; examinez chaque mois ou chaque trimestre les indicateurs commerciaux tels que le coût par résolution et le retour sur investissement. Adaptez la fréquence d’analyse à la vitesse à laquelle le nombre d’indicateurs évolue et aux personnes qui en tirent parti. Attribuez à chaque indicateur un responsable désigné qui dispose d’un véritable levier d’action.

La plupart des équipes associent deux niveaux. Les plateformes de travail telles que ClickUp suivent les indicateurs clés de performance (KPI) opérationnels et commerciaux à côté des tâches qui les génèrent, en utilisant des tableaux de bord, des champs personnalisés et des flux de travail adaptatifs pour agréger des valeurs telles que le taux d’acceptation dès le premier passage ou le coût par tâche réussie. Des outils d’observabilité dédiés tels qu’Arize, Langfuse et WhyLabs gèrent la télémétrie au niveau des modèles, comme la dérive et les hallucinations, tandis qu’un entrepôt de données tel que Snowflake stocke les évènements bruts pour une analyse plus approfondie.

Peut-on mesurer l'impact de l'IA sans groupe témoin ?

Oui, mais de manière moins précise. Un groupe témoin permet d’isoler l’impact de l’IA de ce qui se serait produit de toute façon ; c’est donc l’option la plus fiable. En l’absence d’un tel groupe, optez pour un déploiement progressif ou une base de référence appariée, et tenez compte des variations de prix, des promotions, de la demande et des fluctuations saisonnières. Une simple comparaison « avant-après » vous indique ce qui a changé, mais pas ce qui l’a provoqué ; c’est ainsi que la demande saisonnière ou la correction d’un processus parallèle peut être attribuée à tort à l’IA.

Comment mesure-t-on le retour sur investissement de l'IA ?

Le retour sur investissement (ROI) de l'IA correspond à la valeur générée par un système d'IA par rapport à son coût total de développement, d'exploitation et de maintenance. Établissez une base de référence pour le processus avant le déploiement, puis mesurez l'évolution d'un indicateur métier concret, tel que le coût par résolution ou le chiffre d'affaires par interaction, par rapport au coût total de propriété.