Qu'est-ce que le traitement de documents par IA ? Avantages, cas d'utilisation et meilleurs outils

Les équipes s'appuyaient sur l'OCR traditionnel pour extraire du texte des fichiers. Il pouvait « lire », certes, mais il ne pouvait rien « comprendre ».

Les employés étaient donc contraints de faire eux-mêmes les tâches fastidieuses : corriger les erreurs, remplir les champs manquants et transformer des données désordonnées en informations exploitables.

L'IA a changé la donne de manière achevée.

Le traitement intelligent des documents (IDP) moderne interprète le contexte, la structure et le sens. Formulaires, factures, contrats, notes manuscrites... L'IA peut les comprendre d'une manière qui nécessitait auparavant des heures d'attention humaine. Soudain, le travail de nettoyage manuel et fastidieux passe au second plan, et les flux de travail riches en documents commencent à sembler presque sans effort.

Dans cet article, nous expliquons ce qu'est réellement le traitement de documents par IA, où il excelle et quels sont les outils qui permettent cette transition vers des flux de travail plus intelligents et plus automatisés.

Qu'est-ce que le traitement de documents par IA ?

Le traitement de documents par IA (également appelé IDP) est le processus qui consiste à utiliser l'IA pour automatiser l'extraction, la catégorisation et la validation des données à partir de documents.

Alors que les systèmes OCR se concentrent sur l'extraction de texte, le traitement intelligent des documents permet d'identifier et de comprendre le contexte et la signification du contenu des documents de processus (PDF, e-mail et images numérisées).

Le traitement des documents par IA combine des technologies telles que :

La reconnaissance optique de caractères (OCR) convertit les images numérisées ou les fichiers PDF en texte lisible par machine en extrayant les caractères et les mots de documents structurés.

Le traitement du langage naturel (NLP) comprend et interprète le langage humain dans les documents. Cela inclut l'identification d'entités (noms, dates, emplacements), la détection de l'intention et l'extraction des relations et du contexte.

Les modèles d'apprentissage automatique améliorent continuellement leur précision en apprenant à partir des retours d'expérience. Alors que les modèles pré-entraînés reconnaissent les modèles, les modèles personnalisés nécessitent un étiquetage des données et sont entraînés sur des documents spécifiques à un domaine.

La vision par ordinateur identifie et interprète les éléments de disposition (tableaux, cases à cocher, signatures, etc.) dans les documents.

Le deep learning permet la reconnaissance de modèles complexes, tels que les relations entre entités et l'analyse syntaxique de données non structurées.

Ces outils convertissent les documents analogiques en mises en forme numériques que les ordinateurs peuvent interpréter et comprendre. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de traiter un large intervalle de documents, y compris des documents non structurés, structurés et semi-structurés avec des dispositions complexes, plusieurs langues ou même du contenu manuscrit.

👀 Le saviez-vous ? La pandémie de COVID a accéléré l'adoption des technologies d'automatisation dans tous les secteurs. Selon un sondage McKinsey, parmi les entreprises qui testent l'automatisation, plus de 52 % expérimentent l'intelligence documentaire et l'OCR.

Comment le traitement de documents par IA fonctionne-t-il ?

Voici comment fonctionne le traitement intelligent des documents, étape par étape :

1. Ingestion de documents

Le système récupère des fichiers provenant de plusieurs sources, notamment des e-mails, des disques durs cloud, des scanners, des CRM et même des images de notes manuscrites. Tout ce que vous devez traiter est considéré comme des données documentaires. Cela comprend :

Accepte les mises en forme telles que les PDF, les images numérisées, les e-mail, les DOCX et les feuilles de calcul.

Capture des données provenant de disques partagés, d'application cloud, de boîtes de réception d'e-mail ou d'API

Gestion des téléchargements par lots ou du streaming de documents volumineux

ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, peut vous aider à collecter des données supplémentaires sans ajouter d'outils supplémentaires à votre flux de travail.

2. Prétraitement

Les documents sont nettoyés et normalisés afin d'améliorer la précision. Une entrée propre permet une capture de données plus précise. Cette étape comprend :

Redressement des numérisations inclinées ou des pages pivotées

Débruitage pour supprimer le flou, les taches ou les artefacts

Amélioration du contraste pour les textes peu visibles ou en basse résolution

Redressement ou segmentation des lignes de texte dans les documents manuscrits

Cette étape est cruciale, car même les modèles d'IA les plus avancés ont du mal à traiter des données inexactes.

3. Extraction de données avec OCR

Les systèmes OCR convertissent les caractères imprimés, tapés ou manuscrits en texte lisible par machine. Le système identifie et extrait les données clés des documents, telles que les noms, les dates, les totaux et les conditions contractuelles, dans leur contexte, même à partir de documents non structurés où les informations ne suivent pas un modèle de document fixe.

4. Détection de la disposition et de la structure

Le traitement intelligent des documents va au-delà de la simple lecture de texte. Il permet d'interpréter la structure du document à l'aide de la vision par ordinateur et de l'apprentissage profond.

Par exemple, lors du traitement d'une facture, le système ne se contente pas d'extraire des nombres, il comprend également comment ces nombres sont organisés dans les lignes et les colonnes.

5. Compréhension contextuelle avec le NLP

Le NLP permet au système de reconnaître des entités nommées (par exemple, des dates, des personnes, des emplacements), de déduire l'intention et d'interpréter la sémantique.

Indiquez lorsque les libellés ne sont pas clairs. Il peut toujours faire la distinction entre une date d'échéance et une date de facturation en se basant sur la structure des phrases et les schémas linguistiques.

C'est pourquoi le traitement intelligent des documents s'adapte au vocabulaire spécifique à un domaine, reconnaît les abréviations ou les synonymes. Et donne du sens à des textes semi-structurés là où les méthodes traditionnelles basées sur des mots-clés échoueraient.

30 % des travailleurs estiment que l'automatisation pourrait leur faire gagner 1 à 2 heures par semaine, tandis que 19 % estiment qu'elle pourrait leur permettre de gagner 3 à 5 heures pour se consacrer à un travail approfondi et concentré. Même ces petits gains de temps s'additionnent : deux heures gagnées par semaine équivalent à plus de 100 heures par an, un temps qui pourrait être consacré à la créativité, à la réflexion stratégique ou au développement personnel.

6. Étiquette et classification des données

Grâce à une compréhension plus approfondie du contenu et de la structure, l'IA catégorise et étiquette désormais les champs clés provenant de plusieurs sources. Cela comprend :

Classification des types de documents (par exemple, facture, contrat, reçu, formulaire)

Étiquette des métadonnées telles que le numéro de facture, la date d'échéance, le montant total, etc.

Apprendre au fil du temps à améliorer la précision de la classification grâce à l'apprentissage automatique

Traitement des factures et gestion des documents non structurés ou semi-structurés avec une disposition dynamique

7. Validation et recoupement

Les systèmes IDP valident les données en les recoupant avec des valeurs connues, des bases de données ou des règles métier. En cas d'incohérences ou de champs manquants, des mécanismes de gestion des exceptions les signalent pour examen ou déclenchent des alertes pour intervention humaine.

8. Sortie et intégration

La dernière étape consiste à transférer les données du document vers des systèmes en aval ou à les utiliser pour déclencher les étapes suivantes :

Envoi des champs extraits vers des CRM, des ERP ou des bases de données via des API

Automatisation d'actions telles que les approbations, les paiements ou les alertes

Enregistrement de chaque étape pour les pistes d'audit et la conformité

Intégration avec des outils RPA pour gérer les tâches de suivi répétitives

Avec les bons outils, vous pouvez automatiser le flux de travail, de l'ingestion à l'action.

👀 Le saviez-vous ? Le premier processeur de documents a été inventé il y a plus de 100 ans. En 1914, le physicien Emanuel Goldberg a construit une machine capable de lire des caractères et de les convertir en code, plusieurs décennies avant même l'apparition des ordinateurs !

Avantages du traitement des documents par IA

Le coût caché du traitement manuel des documents ne se limite pas au temps passé : il s’agit également d’informations perdues, de décisions retardées et d’efforts redondants. L’IA accélère le processus. Les entreprises qui mettent en œuvre le traitement des documents IDP constatent une amélioration de leur efficacité opérationnelle.

Voyons où cela a le plus d'impact pour les opérations impliquant un grand nombre de documents :

Réduisez l'effort manuel : confiez les tâches répétitives telles que la saisie de données, l'étiquetage de formulaires et le routage de fichiers à un système d'automatisation qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Améliorez la précision : la validation intégrée, la compréhension contextuelle et l'apprentissage basé sur le ML minimisent le risque d'erreur humaine.

Renforcez la conformité : suivez automatiquement chaque étape du cycle de vie des documents , en créant une piste d'audit claire qui fournit l'assistance aux réglementations internes et externes.

Évoluez grâce à l'automatisation : /IA gère des volumes croissants sans augmenter les effectifs pendant les pics saisonniers ou l'expansion du marché.

Réduisez les freins opérationnels : grâce à l'automatisation grâce à l'automatisation des flux de travail de gestion documentaire , les approbations, les rapprochements et les audits sont plus rapides, ce qui élimine les suivis interminables et permet un traitement direct.

L'IA en action : Extraction automatique des noms et dates de naissance à partir des dossiers des Services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS) À faire : l'USCIS utilise un outil d'IA pour extraire automatiquement les noms et dates de naissance des dossiers de vérification des antécédents du FBI. Cela permet aux agents de gagner du temps en leur évitant d'avoir à parcourir manuellement de longs documents non structurés. Fonctionnement : le système utilise un modèle linguistique entraîné à reconnaître les pseudonymes réels et les dates de naissance valides. Il ignore les noms de rue, le texte de remplacement ou l'information non pertinente. Si un nom ou une date de naissance figure déjà dans le fichier, il ne signalera pas les doublons. L'intervention humaine :Les agents examinent et approuvent les suggestions de l'IA. Ils décident si un nom ou une date de naissance signalés sont réellement pertinents pour l'affaire. Pourquoi est-ce important ? Cet outil accélère la vérification d'identité lors du traitement des dossiers d'immigration (par exemple, la naturalisation N-400), améliore la précision et réduit la charge de travail manuelle. Cela n'a aucune incidence sur les droits des personnes ou les résultats en matière d'immigration. Statut : en service depuis 2022 et utilisé dans le cadre de l'examen des dossiers au sein du système ELIS de l'USCIS.

Principaux cas d'utilisation du traitement de documents par IA

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des domaines les plus importants dans lesquels le traitement des documents par IA fait déjà la différence :

1. Traitement des factures

L'un des cas d'utilisation les plus courants (et les plus frustrants). Au lieu de saisir manuellement les nombres de facture, les dates, les montants et les coordonnées des fournisseurs dans un système comptable, l'IA peut extraire les données, les valider et les transmettre pour approbation.

📍 Exemple : une entreprise spécialisée dans l'automatisation du processus « source-to-pay » traite plus de 20 000 factures par mois à l'aide d'un système d'extraction de données basé sur l'IA. Auparavant, son équipe opérationnelle passait plus de 20 minutes par facture à classer les éléments dans plus de 60 modèles différents. Grâce à l'automatisation, ils ont pu réduire le temps de traitement des factures à moins de 5 minutes, avec une précision d'extraction des données de 98 %. Voici comment un agent ClickUp peut aider à vérifier les détails dans des instances comme celles-ci :

2. Révision et analyse des contrats

L'IA peut analyser des documents juridiques et d'entreprise complexes, identifier les clauses de clé et mettre en évidence les risques ou les termes manquants, ce qui permet aux équipes juridiques d'économiser des heures de révision manuelle.

Cela facilite la documentation, le résumé et la réutilisation du langage contractuel dans les accords futurs. L'IA ne se contente pas d'analyser les contrats ou de transformer les données ; elle crée également des bibliothèques de clauses et de documentation réutilisables.

📍 Exemple : une agence immobilière utilise l'IA pour examiner les contrats de location. Le système signale les clauses de résiliation manquantes et attribue automatiquement des étiquettes aux responsabilités liées à l'entretien des biens immobiliers, aidant ainsi les équipes à éviter des oublis coûteux lors des négociations. Un exemple illustrant comment les outils d'IA tels que ClickUp Brain vous aident à réviser des documents

📚 En savoir plus : L'IA pour la documentation : cas d'utilisation et invites, instructions

3. Vérification KYC

La transformation du processus « Know Your Customer » (KYC) est le principal moteur de la rationalisation de l'intégration des clients et de l'amélioration de l'expérience client. Ce qui était traditionnellement une expérience source de frictions est désormais alimenté par l'IA, avec une couche invisible d'intelligence. Le KYC alimenté par l'IA accélère l'acquisition de clients et renforce la gestion des risques.

4. Automatisation des demandes d'indemnisation

L'IA extrait les données des formulaires de réclamation, des pièces justificatives et des images, puis les transmet pour la prise de décision ou le suivi, tout en minimisant les erreurs.

Vous en avez assez d'extraire manuellement les données des factures ou des documents et de vérifier chaque détail ? Avec AI Fields dans ClickUp, vous pouvez laisser l'automatisation faire le gros du travail. Il vous suffit de télécharger votre facture ou votre document, et l'IA de ClickUp extraira les informations clés, telles que les numéros de facture, les dates et les totaux, directement dans vos champs personnalisés, ce qui vous fera gagner du temps et réduira les erreurs. IA Fields peut même vérifier que les données capturées correspondent à vos attentes, signaler toute anomalie et déclencher automatiquement les étapes suivantes de votre flux de travail. Cela signifie moins de saisie fastidieuse, des enregistrements plus précis et des approbations plus rapides, le tout en un seul endroit. Dites adieu au traitement manuel et bonjour à une gestion des documents plus intelligente et plus fluide avec ClickUp AI.

5. Numérisation des dossiers médicaux

Les fournisseurs de soins de santé sont confrontés à une charge de travail considérable pour gérer des dossiers médicaux non structurés, manuscrits et incohérents, tout en risquant de ne pas respecter les réglementations en matière de données de santé. Sans la numérisation des documents, l'accès aux informations sur les patients et leur exploitation restent fragmentés et inefficaces.

Le traitement de documents par /IA lit les dossiers médicaux, les rapports de laboratoire et les notes manuscrites afin de numériser et d'organiser les informations sur les patients, ce qui les rend consultables et utilisables dans tous les systèmes.

Avec ClickUp Brain, vos documents sont numérisés et facilement accessibles.

Exemple : La plateforme Omega Digital Platform (ODP) exploite l'IA, la RPA,

6. Formulaires RH et intégration des employés

L'IA aide les équipes RH à traiter rapidement et avec précision les CV, les formulaires fiscaux et les documents de conformité lors des flux de travail de recrutement et d'intégration.

📍 Exemple : une start-up technologique en pleine croissance automatise les formalités administratives liées à l'intégration des nouveaux employés. Les nouveaux employés téléchargent leurs formulaires W-4 et de virement automatique, et l'IA extrait les informations, les valide et met à jour instantanément le système de paie. Voici un exemple de ce à quoi ressemble un flux de travail d'intégration assisté par l'IA :

Il existe de nombreux outils permettant de traiter des documents. Mais seuls quelques-uns combinent automatisation, intelligence et exécution au sein d'une seule et même plateforme.

Voici une liste des meilleurs choix, en commençant par celui qui fait tout :

ClickUp (idéal pour intégrer le traitement de documents, l'analyse IA et les flux de travail automatisés)

Créez des agents IA personnalisés avec ClickUp Brain pour traiter vos documents.

Dans ClickUp, le premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde, les documents, les données, l'IA et les tâches sont tous regroupés sous un même toit. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une plateforme de traitement intelligent des documents classique, elle offre des fonctionnalités qui vous aident à mieux gérer vos flux de travail documentaires basés sur l'IA.

Utilisez ClickUp Documents pour structurer votre contenu.

ClickUp Docs aide les équipes à saisir et à organiser les informations dans un format consultable, collaboratif et étroitement connecté à l'exécution du travail.

Organisez vos connaissances à l'aide de pages imbriquées, liez du texte à des tâches, ajoutez des étiquettes aux documents et connectez tout pour travailler dans ClickUp Docs.

Chaque document existe dans votre environnement de travail et peut être lié à des tâches, des objectifs et des tableaux de bord. Cela permet de supprimer le décalage entre la documentation et les opérations quotidiennes des équipes.

Voici comment cela fournit l'assistance pour l'IDP :

Les pages imbriquées vous permettent de créer des bases de connaissances organisées ou des manuels de procédures avec une structure hiérarchisée.

Les tâches liées vous permettent de transformer n'importe quelle ligne de texte en une tâche, achevée avec des assignés, des dates d'échéance et des priorités.

Les étiquettes de document permettent de classer les documents par thème, équipe ou flux de travail afin de faciliter le filtrage et la recherche.

La collaboration en temps réel garantit la visibilité des mises à jour pour tous, avec un suivi complet de la modification en cours et des fils de commentaires.

Les permissions et le partage vous permettent de contrôler qui peut afficher, effectuer une modification en cours, ou partager du contenu en interne et en externe.

Utilisez ClickUp Brain pour traiter, extraire et exploiter le contenu des documents.

ClickUp Brain est votre assistant IA intégré (honnêtement, l'avenir même du travail) qui vous aide à donner du sens à vos documents et à les mettre à profit. Au-delà de la recherche de fichiers, ce logiciel d'aide à la rédaction comprend également le contexte de vos documents,

En bref :

Recherche et récupération de documents : utilisez le traitement du langage naturel pour effectuer des recherches dans tous vos documents, pages ou commentaires. Demandez « Où se trouve la nouvelle checklist d'intégration ? » et Brain la trouvera pour vous.

Trouvez rapidement n'importe quel document, page ou commentaire à l'aide de la recherche en langage naturel avec ClickUp Brain.

Extraction de données : Brain peut extraire des données structurées à partir de contenus non structurés. Cela inclut les noms, les dates, les échéances ou les champs personnalisés cachés dans votre texte. Vous pouvez mettre en forme cette information sous forme de tableaux, de listes ou de résumés dans votre environnement de travail.

Extrayez des noms, des dates et d'autres informations clés, puis mettez-les en forme automatiquement dans des tableaux, des listes ou des résumés avec ClickUp Brain.

Création et modification en cours de contenu : vous devez vous devez rédiger un document de projet à partir de zéro ? Brain vous aide à rédiger, réécrire ou améliorer certaines sections de vos documents. Il peut même créer des plans, des checklist ou des modèles de rédaction pour vous aider à démarrer plus rapidement.

Rédigez, réécrivez ou peaufinez vos documents instantanément avec ClickUp Brain.

⏳ Astuce productivité : si vous souhaitez aller étape supplémentaire, ClickUp Brain MAX vous offre un compagnon IA dédié pour votre bureau qui fonctionne au-delà de votre environnement de travail ClickUp. Vous pouvez : Effectuez des recherches dans toutes vos applications connectées (Google Drive, GitHub, SharePoint, etc.).

Utilisez la reconnaissance vocale pour attribuer des tâches, prendre des notes ou générer du contenu sans les mains.

Accédez à plusieurs modèles d'IA (GPT-4. 1, Claude, Gemini) en fonction de la tâche.

Créez automatiquement des notes de réunion, élaborez des rapports de projet et générez des images pour des processus complexes. C'est comme si vous offriez à votre équipe un responsable des opérations IA personnel, qui comprend l'ensemble de votre contexte de travail et vous évite de passer d'un onglet à l'autre.

Utilisez les automatisations ClickUp pour maintenir les flux de travail documentaires en mouvement.

Vous voulez vous assurer que vos documents vous guident vers les bonnes étapes suivantes. Réalisez tout cela et bien plus encore avec ClickUp Automations et ClickUp Custom Agents. Définissez des déclencheurs et des actions spécifiques pour créer des agents IA qui gèrent vos tâches dans ClickUp.

Utilisez les règles d'automatisation de ClickUp pour extraire des informations et exécuter des flux de travail en fonction de vos besoins.

Par exemple, il peut acheminer les tâches en fonction du fournisseur, du montant ou de la catégorie de client dans vos flux de travail de traitement des factures et des formulaires. Vous pouvez utiliser ces agents personnalisés pour générer des tâches à partir de contrats (par exemple, suivi, approbations, révision de clauses) et créer des checklists à partir des formulaires soumis.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez un assistant IA dédié dans la barre latérale pour rationaliser les tâches répétitives et fournir un contexte instantané.

Centralisez vos tâches, vos documents, vos objectifs et la communication de votre équipe sur une plateforme unique et complète.

Appliquez des options de personnalisation extension, notamment différentes vues telles que Tableau, liste et Calendrier, pour s'adapter à n'importe quel flux de travail.

Automatisez la création de tâches, le suivi de la progression et la hiérarchisation des priorités à l'aide d'agents IA personnalisés.

Limites de ClickUp

Le grand nombre de fonctionnalités rend l'apprentissage difficile et peut donner l'impression que l'interface est encombrée ou trop complexe.

Tarifs ClickUp

tableau-des-prix

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis d'utilisateur dit :

ClickUp Brain MAX a été un ajout incroyable à mon flux de travail. La façon dont il combine plusieurs LLM dans une seule plateforme rend les réponses plus rapides et plus fiables, et la conversion de la parole en texte sur toute la plateforme permet un gain de temps considérable. J'apprécie également beaucoup la sécurité de niveau entreprise, qui me permet de traiter des informations sensibles en toute tranquillité. Ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont cet outil m'aide à faire le tri et à clarifier mes pensées, que ce soit pour résumer des réunions, rédiger du contenu ou réfléchir à de nouvelles idées. C'est comme si je disposais d'un assistant IA tout-en-un qui s'adapte à tous mes besoins.

ClickUp Brain MAX a été un ajout incroyable à mon flux de travail. La façon dont il combine plusieurs LLM dans une seule plateforme rend les réponses plus rapides et plus fiables, et la conversion de la parole en texte sur toute la plateforme permet un gain de temps considérable. J'apprécie également beaucoup la sécurité de niveau entreprise, qui me permet de traiter des informations sensibles en toute tranquillité. Ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont cet outil m'aide à faire le tri et à clarifier mes pensées, que ce soit pour résumer des réunions, rédiger du contenu ou réfléchir à de nouvelles idées. C'est comme si je disposais d'un assistant IA tout-en-un qui s'adapte à tous mes besoins.

2. Rossum

Rossum est connu pour son automatisation de la conversion des e-mails en ERP et son extraction sans schéma, ce qui signifie qu'il peut extraire des données à partir de factures ou de formulaires dont la disposition est très différente. Vous n'avez pas besoin de créer de modèles pour votre cas d'utilisation. La boucle de rétroaction « apprentissage à partir des corrections » permet d'affiner les modèles en temps réel sans formation technique supplémentaire.

Les meilleures fonctionnalités de Rossum

Utilisez Rossum Aurora Document IA pour une extraction automatisée et hautement précise des données issues de documents transactionnels complexes.

Importez facilement des documents provenant de diverses sources, notamment des e-mail, des API, des disques partagés et des réseaux de facturation électronique tels que PEPPOL.

Utilisez un écran de validation ergonomique qui permet une vérification efficace par l'homme et la gestion des exceptions.

Automatisez les flux de travail documentaires de bout en bout pour les fonctions d'entreprise essentielles telles que la gestion des comptes fournisseurs et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Limites de Rossum

Nécessite une gestion importante du changement organisationnel pour les équipes qui découvrent une solution dédiée au traitement intelligent des documents.

Le temps de déploiement peut être prolongé pour les types de documents spécialisés ou lorsque des niveaux élevés de logique d'entreprise personnalisée sont requis.

Certaines petites équipes pourraient trouver les fonctionnalités complètes de la plateforme et son orientation entreprise plus avancées que nécessaire.

Tarifs Rossum

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Rossum

G2 : 4,5/5 (plus de 110 avis)

Capterra : pas assez d'avis

3. Nanonets

La plateforme de traitement intelligent des documents et d'automatisation des flux de travail basée sur l'IA Nanonets est connue pour sa formation de modèles sans code. La plateforme prend en charge des documents multiformats et multilingues. Elle excelle dans les scénarios opérationnels réels, tels que la logistique et les soins de santé, où la variabilité des documents est élevée. Contrairement aux systèmes rigides, Nanonets permet aux utilisateurs de former à nouveau des modèles personnalisés à partir de quelques fichiers échantillons, sans l'aide d'un développeur.

Les meilleures fonctionnalités de Nanonets

Fournisseur, prestataire de plateforme sans code et d'une interface utilisateur épurée pour former des modèles d'IA à partir d'un petit nombre d'échantillons de documents.

Automatiser les flux de travail de bout en bout à l'aide de moteurs de décision intégrés pour la validation des données, la mise en forme et les flux de contrôle.

Propose un modèle de tarification flexible basé sur l'utilisation, avec une option de paiement à l'utilisation adaptée aux entreprises de toutes tailles.

Il offre une grande précision d'extraction des données et est souvent salué pour sa facilité d'installation et ses solides capacités d'intégration.

Limites des nanoréseaux

L'assistance native et la précision de la plateforme peuvent s'avérer insuffisantes lors du traitement de types de documents très peu structurés ou très variables.

L'assistance client dédiée et personnalisée n'est pas incluse dans les forfaits les moins chers.

Le forfait Free de la plateforme a une limite de pages réduite et n'inclut pas de fonctionnalités avancées telles que la capture de données personnalisées par IA.

Tarifs Nanonets

Free

Starter (paiement à l'utilisation) : 0 $/mois + utilisation (environ 0,30 $/page)

Pro : 999 $/mois (comprend 10 000 pages)

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Nanonets

G2 : 4,8/5 (plus de 90 avis)

Capterra : pas assez d'avis

4. Docsumo

Docsumo est conçu pour l'extraction au niveau des éléments de documents semi-structurés tels que les factures, les relevés bancaires et les bons de commande. Grâce à l'approche « validation d'abord », les utilisateurs peuvent prédéfinir des règles et détecter les anomalies (par exemple, les incohérences fiscales) avant que les données n'entrent dans les systèmes en aval, ce qui réduit considérablement les retouches manuelles.

Les meilleures fonctionnalités de Docsumo

Atteignez des niveaux élevés de traitement sans intervention humaine, souvent supérieurs à 90 %, pour les cas d'utilisation standard des documents.

Prend en charge l'assistance rapide des données, rendant souvent les informations disponibles pour examen en moins de 30 secondes après leur téléchargement.

Proposez des modèles pré-entraînés pour plus de 100 types de documents spécifiques à votre secteur d'activité, avec une intégration API facile à utiliser.

Limites de Docsumo

Le téléchargement de fichiers est limité à une limite de taille de 20 Mo par document.

Les utilisateurs ont noté que le processus d'installation peut être plus complexe que celui de la concurrence, ce qui rend l'apprentissage initial plus difficile.

Tarifs Docsumo

Forfait Free : Gratuit (essai de 14 jours)

Starter : environ 1 500 $/mois (volume minimum)

Croissance : tarification personnalisée (basée sur le volume)

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Docsumo

G2 : 4,8/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

5. ABBYY Vantage

ABBYY Vantage offre une modularité basée sur les compétences de l'IA. Vous pouvez intégrer des modèles d'extraction prédéfinis (par exemple, factures, identifiants, factures de services publics) dans vos flux de travail sans avoir à former un modèle à partir de zéro. La boutique ABBYY Marketplace propose des dizaines de compétences prédéfinies (telles que l'OCR, les tableaux, les identifiants et les réclamations) prêtes à l'emploi.

Les meilleures fonctionnalités d'ABBYY Vantage

Offre une plateforme IA low-code qui utilise des « compétences » pré-entraînées pour une précision de reconnaissance supérieure à 90 % dès la sortie de l'emballage.

Convertit les documents d'entreprise au format JSON structuré pour une intégration transparente avec les systèmes d'IA générative et LLM.

Utilise l'apprentissage automatique combiné à une révision humaine pour améliorer en permanence la précision de l'extraction et réduire les coûts de validation.

Assistance pour les documents complexes, y compris l'extraction structurée, semi-structurée et manuscrite, grâce à un intervalle de modèles pré-entraînés.

Limites d'ABBYY Vantage

La création de flux de travail hautement personnalisés ou de « compétences » pour des scénarios documentaires uniques et spécialisés peut entraîner des blocages dans les flux de travail.

Les options de déploiement sur site ont des exigences élevées en matière de stockage et ont signalé des problèmes liés à la gestion efficace des correctifs.

L'interface utilisateur permettant de gérer les permission des utilisateurs et d'accéder aux données des rapports est distincte de l'API, ce qui nécessite un écran d'administration.

Tarifs ABBYY Vantage

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ABBYY Vantage

G2 : 4,5/5 (plus de 340 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 420 avis)

6. Automatisation Anywhere IDP

Basé sur la plateforme Automation Anywhere, cet outil IDP combine l'extraction basée sur l'IA avec l'orchestration RPA native. Son avantage réside dans le contrôle de bout en bout du flux de travail, de l'ingestion des documents aux mises à jour en aval du système, sans avoir besoin d'outils externes. Des robots documentaires préconfigurés pour les cas d'utilisation courants (tels que les factures et les réclamations) permettent un déploiement rapide dans les environnements d'entreprise ayant des besoins d'automatisation complexes.

Les meilleures fonctionnalités d'Automatisation Anywhere IDP

Intégrez l'automatisation des documents de manière transparente à la plateforme centrale d'automatisation robotisée des processus (RPA) pour un flux de processus de bout en bout.

Utilisez Automator IA pour créer automatiquement et accélérer les flux de travail d'automatisation, réduisant ainsi considérablement le temps de développement nécessaire.

Bénéficiez d'un studio d'agents IA low-code où les utilisateurs peuvent concevoir et gérer leurs propres agents cognitifs pour des tâches avancées.

Limites de l'IDP d'Automatisation Anywhere

Les utilisateurs ont fait rapport de limites dans la variété des commandes d'automatisation et l'intégration avec certaines applications de niche.

Les options de personnalisation peuvent être limitées en raison de l'accent mis par la plateforme sur les bots et les modèles prédéfinis.

Tarifs Automation Anywhere IDP

Édition communautaire : gratuit

Pack de démarrage Cloud : 750 $/mois (forfait à taux fixe)

Pack Avancé/Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Automation Anywhere IDP

G2 : 4,5/5 (plus de 3 990 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Comment se lancer dans le traitement de documents par IA

L'adoption du traitement des documents par IA ne signifie pas nécessairement une refonte complète de votre système. En fait, les équipes les plus réussies commencent modestement. Voici une feuille de route simple pour vous aider à démarrer :

1. Identifiez les flux de travail à forte friction

Commencez par identifier les tâches qui prennent le plus de temps à votre équipe en matière de gestion des documents. Pensez à l'entrée des factures, à l'approbation des politiques, à l'intégration des nouveaux employés ou au suivi de la conformité.

Posez-vous ces questions pour chaque processus impliquant un volume important de documents :

Vos employés saisissent-ils manuellement les mêmes données dans plusieurs systèmes ?

Les approbations ou les révisions sont-elles souvent retardées en raison d'un manque de clarté quant à la propriété des documents ?

Y a-t-il des allers-retours fréquents concernant des détails manquants ou incohérents dans les documents ?

Les membres de votre équipe passent-ils du temps à reformater ou renommer des fichiers pour plus de clarté ?

Utilisez-vous l'e-mail ou le discuter pour le suivi du statut des documents ou des transferts ?

Si vous avez répondu oui à deux questions ou plus, vous avez probablement trouvé un candidat idéal pour le traitement de documents basé sur l'IA.

2. Auditez vos mises en forme de documents actuels

Dressez la liste des types de documents que vous traitez le plus souvent : PDF, formulaires numérisés, modèles structurés ou pièces jointes d'e-mails désordonnées. Cela vous aidera à choisir un outil capable de traiter vos données réelles, y compris les documents complexes difficiles à normaliser.

💡 Conseil de pro : téléchargez un échantillon de chaque type de document dans la version d'essai gratuite de l'outil que vous avez choisi (si disponible). Vérifiez la qualité du classement des documents, de l'extraction des champs et du traitement des différences de disposition avant de procéder à la validation.

3. Choisissez l'outil d'IA adapté à vos besoins

Tous les outils de traitement de documents ne sont pas conçus de la même manière. Certains sont spécialisés dans les documents structurés tels que les factures et les formulaires. D'autres sont conçus pour vous aider à gérer des contenus non structurés tels que les notes de réunion, les contrats ou les documents politiques. Adaptez votre cas d'utilisation à ce que l'outil fait le mieux.

4. Commencez par un seul type de document ou processus

Commencez par un seul flux de travail, comme la conversion de notes de réunion en tâches ou le routage de formulaires RH soumis, et mesurez le temps gagné. C'est là que, en tant qu'utilisateur professionnel, vous constaterez rapidement la valeur sans dépendance vis-à-vis du service informatique.

⚡ Archive de modèles : les systèmes de traitement de documents par IA nécessitent souvent des flux de travail clairs et reproductibles. Mais de nombreuses équipes ne disposent pas de documentation standardisée pour traiter les cas limites, la révision humaine et le retour d'information sur les modèles. Les modèles SOP aident les équipes à documenter les étapes du traitement des documents par l'IA, de la saisie et la validation des données à la gestion des exceptions et au réentraînement. Grâce à ces modèles, vous pouvez garantir la cohérence, accélérer l'intégration et mettre en place des flux de travail prêts pour l'audit, tant pour les parties prenantes techniques que non techniques.

5. Configurez les intégrations et les automatisations

Configurez des automatisations pour connecter vos documents à des CRM, des ERP, des analyseurs PDF ou des outils de gestion des tâches. À cette étape, les agents autopilotes préconfigurés de ClickUp vous permettent de répondre à des déclencheurs et de publier des mises à jour à un emplacement spécifique.

Des agents prédéfinis agissent pour vous dans certains canaux et répondent aux questions en fonction du contexte.

Transformez le chaos documentaire en clarté avec ClickUp

Depuis des années, les équipes sont prises dans un cercle vicieux de chaos documentaire. Les informations importantes sont dispersées à trop d'endroits, les tâches sont enfouies dans des fichiers PDF et les employés perdent des heures à retaper, résumer et suivre ce qui devrait être évident.

Ainsi, au lieu de créer un nouvel outil déconnecté, ClickUp s'est posé une question plus pertinente : et si l'IA pouvait s'intégrer à votre travail ? Et si elle comprenait vos tâches, vos documents, vos objectifs et tout ce qui se trouve entre les deux ?

Avec ClickUp Docs, les équipes peuvent créer du contenu structuré et connecté, lié au travail qu'il soutient. ClickUp Brain comprend ce contenu et aide à le transformer en action, qu'il s'agisse de faire apparaître les prochaines étapes ou de résumer un brief de 10 pages en quelques secondes. Tout cela pendant que ClickUp Automatisations maintient tout en mouvement.

✅ FAQ

Le traitement de documents par IA est utilisé pour automatiser l'extraction, l'analyse et la gestion des données issues de documents. Il rationalise des tâches telles que le traitement des factures, l'analyse des contrats, l'entrée de données, les contrôles de conformité et l'intégration des clients en convertissant des données non structurées (par exemple, du texte, des images, des PDF) en informations structurées et exploitables, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l'effort manuel.

Le traitement des documents par IA est très précis, atteignant souvent une précision de 90 à 99 % selon l'outil, la qualité des documents et les données d'apprentissage. Les modèles avancés d'apprentissage automatique, tels que ceux utilisant le NLP et la vision par ordinateur, améliorent la précision en apprenant à partir de divers types de documents et en corrigeant les erreurs au fil du temps, bien que la précision puisse varier avec des documents complexes ou de mauvaise qualité.

Oui, l'IA peut lire des documents numérisés. En combinant l'OCR et le ML, l'IA extrait du texte et des données à partir d'images numérisées ou de fichiers PDF, et peut même traiter des notes manuscrites, des numérisations à basse résolution ou des documents déformés, ce qui la rend efficace pour la numérisation de documents physiques.

L'IA surpasse l'OCR traditionnel en combinant la reconnaissance des caractères et la compréhension contextuelle. Alors que l'OCR extrait le texte, l'IA interprète le sens, identifie les champs de données (par exemple, les dates, les montants) et traite les mises en forme non structurées ou variées. L'IA s'adapte mieux aux documents complexes, réduit les erreurs et apprend au fil du temps, contrairement à l'OCR basé sur des règles, qui peine à gérer les incohérences.

Plusieurs outils excellent dans les flux de travail automatisés pour les documents : ClickUp : offre un traitement robuste des documents grâce à une automatisation basée sur l'IA pour la gestion des tâches, l'extraction de données et l'intégration des flux de travail, idéal pour les équipes qui rationalisent leurs opérations de bout en bout. ABBYY Vantage : spécialisé dans la capture intelligente de données à partir de divers types de documents. Nanonets : utilise l'IA pour une extraction rapide et précise des données et l'automatisation des flux de travail. Ces outils s'intègrent aux systèmes existants pour améliorer l'efficacité des processus impliquant un volume important de documents. Rossum : une plateforme basée sur l'IA spécialisée dans l'IDP, en particulier pour les factures, avec extraction et validation automatisées des données.