Principaux cas d'utilisation des agents IA OpenClaw en 2026

Selon McKinsey, 78 % des entreprises utilisent désormais l'IA dans au moins une fonction métier, et ce nombre augmente rapidement. Mais la plupart des outils d'IA se contentent encore de parler. OpenClaw, lui, agit concrètement.

Des utilisateurs s'en sont servis pour négocier des réductions de plusieurs milliers d'euros sur l'achat de voitures, déposer des contestations juridiques et réaliser l'automatisation de flux de travail entiers, le tout à partir d'un simple SMS.

Si vous vous demandez ce qu'il est réellement possible de faire avec cet outil, voici les principaux cas d'utilisation des agents IA OpenClaw à connaître. Nous examinons également comment ClickUp AI offre une alternative plus pratique pour les équipes. 🤩

Qu'est-ce qu'OpenClaw ?

OpenClaw est un framework open source qui permet aux équipes de créer, de déployer et d'exécuter des agents IA autonomes capables d'achever des tâches en plusieurs étapes sur différentes applications et sources de données. Il est conçu pour les développeurs, les équipes opérationnelles et, de plus en plus, les équipes non techniques qui souhaitent disposer d'agents capables d'aller au-delà des simples réponses à une seule invitation ou instruction.

La plupart des outils d'IA fonctionnent encore selon un cycle demande-réponse. Vous posez une question, ils y répondent, et vous copiez-collez le résultat ailleurs. Les agents OpenClaw rompent ce schéma en enchaînant des actions, telles que la navigation, la rédaction, le classement et la messagerie, sans attendre qu'un humain supervise chaque étape.

Cela permet aux agents d'accéder à de véritables outils tels que des navigateurs, des API et des systèmes de fichiers, afin qu'ils puissent agir, et pas seulement donner des conseils. Comme il s'agit d'un logiciel open source, les équipes peuvent inspecter, modifier et héberger elles-mêmes leurs agents sans aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

Trois concepts à connaître avant de poursuivre. 👀

Agent vs outil : un agent décide lui-même de la prochaine étape ; un outil attend que vous le fassiez

Open source : le code est public, vérifiable et personnalisable

Compétences : Capacités modulaires (navigation Web, exécution de code et appels API) qu'un agent peut combiner à la volée

Regardez cet aperçu pour découvrir comment les outils d'IA peuvent vous aider à travailler plus intelligemment :

Comment fonctionnent réellement les agents IA OpenClaw

Chaque agent OpenClaw fonctionne selon un cycle répétitif appelé « boucle de l'agent ». C'est ce modèle mental qui permet aux cas d'utilisation des agents OpenClaw IA de prendre tout leur sens.

Recevoir un objectif : un humain ou un autre système confie une tâche à l'agent en langage naturel Plan : L'agent décompose l'objectif en étapes et sélectionne les compétences à utiliser Act : il exécute chaque étape, comme ouvrir un navigateur, appeler une API ou écrire un fichier, et observe le résultat Ajustement : si quelque chose échoue ou si le résultat semble incorrect, le système replanifie et réessaie Livraison : le résultat final est envoyé là où vous l'avez demandé

C'est ce cycle qui distingue OpenClaw des outils d'IA à utilisation unique. L'agent ne s'arrête pas après une seule réponse. Il continue jusqu'à ce que le travail soit achevé ou qu'il atteigne une limite que vous avez définie.

Vous pouvez déclencher les agents manuellement, selon un calendrier défini ou via des webhooks (signaux automatisés échangés entre applications lorsqu'un évènement spécifique se produit). C'est cette flexibilité qui rend ces agents particulièrement adaptés aux flux de travail en production.

🔍 Le saviez-vous ? Les agents IA deviennent des collaborateurs dans le domaine de la recherche. Dans une étude, un agent IA a reproduit les réponses humaines à un sondage dans 85 % des cas, démontrant ainsi son potentiel pour les sciences sociales et l'automatisation de la recherche.

Avec autant d'outils de création d'agents IA sur le marché (qu'ils soient open source ou propriétaires), il est utile de savoir où se situe OpenClaw. 👇

Autonomie plutôt qu'assistance : la plupart des outils d'IA attendent une invitation. Les agents OpenClaw se fixent un objectif et déterminent eux-mêmes les étapes à suivre, y compris la récupération en cas d'erreur

Système de compétences modulaire : vous n'intégrez que les fonctionnalités dont vous avez besoin (navigateur, e-mail, Jira et Slack) et laissez de côté le reste, ce qui permet aux agents de rester concentrés et d'assurer la traçabilité.

Transparence open source : vous pouvez lire chaque ligne du raisonnement logique. Pour les équipes soumises à des politiques strictes en matière de données, cette visibilité est non négociable

Orchestration multi-outils : un seul agent peut passer d'une application à l'autre en une seule opération, extraire des données d'une feuille de calcul, rédiger un résumé dans un document et le publier sur un canal sans avoir recours à une plateforme d'intégration distincte

OpenClaw fonctionne mieux lorsque vous disposez d'un flux de travail clair à automatiser et de certaines compétences techniques, ou lorsque vous l'associez à une plateforme qui gère la couche d'orchestration à votre place.

Avant de vous plonger dans les implémentations spécifiques d'OpenClaw, regardez cet aperçu qui explique comment les cas d'utilisation de l'IA transforment les flux de travail modernes :

Les 5 meilleurs cas d'utilisation des agents IA OpenClaw pour les Teams

Le véritable test pour tout framework d'agents consiste à déterminer s'il permet à votre équipe de gagner du temps dans son travail hebdomadaire. Vous trouverez ci-dessous cinq cas d'utilisation des agents OpenClaw IA qui représentent les modèles les plus courants à l'heure actuelle. 🛠️

1. Exécution et révision de code à distance

Les ingénieurs perdent des heures à passer sans cesse de leur téléphone à leur bureau et à leurs outils. OpenClaw résout ce problème en vous permettant de déclencher des actions réelles dans le shell et le navigateur depuis n'importe quelle application de messagerie déjà utilisée par votre équipe.

Voici un échantillon de flux de travail :

Un développeur envoie un message à son agent OpenClaw sur Slack : « Examinez la pull request ouverte sur la branche auth et signalez tout ce qui manque de tests. »

L'agent utilise l'automatisation du navigateur pour ouvrir GitHub, lit le diff et recoupe les informations avec les conventions de l'équipe stockées dans AGENTS.md

Il publie un résumé structuré sur Slack : ce que fait le PR, ce qui manque, ce qui nécessite une intervention humaine

L'ingénieur examine les notes et approuve ou demande des modifications, sans ouvrir un seul onglet

💡 Conseil de pro : Limitez le nombre de personnes autorisées à créer et à modifier des agents IA. Sinon, vous vous retrouverez avec cinq bots qui se chevauchent et effectuent des tâches légèrement différentes (et prêtent à confusion).

2. Triage du service client

Les équipes d'assistance sont souvent submergées par le travail de routage avant même que l'assistance proprement dite ne commence. La passerelle multicanal d'OpenClaw rassemble les tickets de toutes les plateformes en un seul endroit et gère automatiquement leur classification.

Voici à quoi cela peut ressembler :

Le flux des tickets entrants provenant des e-mails, de WhatsApp et du chat en ligne est dirigé vers une seule passerelle OpenClaw

L'agent lit chaque message, classe l'urgence et le sujet à l'aide de sa boucle de raisonnement ReAct, puis vérifie l'historique des discussions stocké dans des fichiers Markdown locaux

Les tickets ayant une priorité élevée sont immédiatement signalés au représentant de garde via Telegram

Les requêtes courantes reçoivent une réponse pré-rédigée mise en file d'attente, ou sont acheminées vers la boîte de réception du spécialiste concerné avec toutes les pièces jointes.

📮 ClickUp Insight : 44 % des équipes résolvent les problèmes immédiatement, sans passer par un processus de triage formel. Agir rapidement pour apporter une solution donne l'impression de favoriser la productivité, mais l'urgence peut facilement prendre le pas sur la capacité de l'équipe à fournir une solution efficace. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un système permettant d'acheminer les problèmes entrants via un processus de réception structuré. Les formulaires ClickUp permettent de saisir le contexte nécessaire dès le départ, tandis qu'un Super Agent peut trier les envois, évaluer leur gravité et acheminer la demande vers le bon propriétaire ou la bonne file d'attente avant que le travail ne commence.

3. Surveillance de la veille concurrentielle

La plupart des équipes font des analyses concurrentielles une fois par mois, voire moins. Le planificateur « heartbeat » d'OpenClaw effectue des vérifications à intervalles réguliers sans intervention manuelle, afin que rien ne passe inaperçu.

Exemple de flux de travail :

Vous définissez les concurrents et les signaux à surveiller dans AGENTS.md : changements de prix, nouvelles offres d'emploi, évolutions des avis sur G2, mentions dans la presse

Toutes les quelques heures, le signal de réveil active l'agent, qui utilise l'automatisation du navigateur pour visiter ces pages et les comparer à ce qu'il a enregistré en dernier

Lorsqu'un changement survient, il rédige un résumé en langage clair et le publie dans le fil de discussion de l'équipe

Ce résumé présente les changements intervenus, leur date de mise en œuvre et une brève analyse de ce que cela pourrait signifier pour votre positionnement.

🧠 Anecdote : Les agents IA passent de la « réflexion » à l’« action ». Des études montrent que la part des outils d’agents capables de faire des actions concrètes (comme effectuer des modifications en cours sur des fichiers ou envoyer des e-mails) est passée de 27 % à 65 % en un peu plus d’un an.

4. Approche commerciale personnalisée pour l'équipe commerciale

Une bonne prospection nécessite 20 à 30 minutes de recherche par prospect. OpenClaw effectue cette recherche automatiquement, en utilisant la navigation Web et la mémoire de session pour établir le contexte avant même que vos commerciaux ne touchent à un seul brouillon.

Voici à quoi ressemble le flux de travail :

Un commercial envoie à l'agent une liste de comptes cibles via Telegram : « Faites des recherches sur ces 10 entreprises et rédigez des e-mails de prise de contact ».

L'agent parcourt LinkedIn, l'actualité récente et les offres d'emploi de l'entreprise pour chaque prospect, et stocke ses résultats dans la mémoire de session.

Il rédige un e-mail personnalisé pour chaque prospect, en se basant sur un événement déclencheur spécifique, tel qu'un tour de table, une nouvelle embauche ou un changement de produit.

Le commercial prépare les 10 brouillons afin de les relire, de les peaufiner et de les envoyer

🔍 Le saviez-vous ? L'index Stanford HAI IA Index 2025 montre que 78 % des organisations utilisent désormais l'IA, mais que les systèmes avancés tels que les agents en sont encore à leurs débuts et ne sont pas encore pleinement déployés.

5. Comptes rendus de réunion et distribution des éléments de travail

OpenClaw améliore le suivi des réunions en transcrivant, en résumant et en effectuant la distribution automatique des éléments à mener dès la fin de l'appel. Voici à quoi ressemble un échantillon de flux de travail :

L'agent effectue la connexion à votre réunion Zoom ou Teams via l'API de transcription et écoute en temps réel

Une fois l'appel terminé, il analyse la transcription et en extrait les décisions prises, les questions en suspens et les éléments à mener avec leurs propriétaires.

Il envoie un résumé structuré sur le canal Slack et envoie directement à chaque personne par e-mail les éléments qui lui sont attribués.

Tout ce qui n'est pas résolu est ajouté à un fichier d'agenda de suivi dans l'environnement de travail, prêt à être repris lors de la prochaine réunion de compte rendu.

💡 Conseil de pro : Réservez 30 minutes par semaine pour faire le ménage. Une routine rapide à mettre en place : Détecter les échecs

Corrigez les instructions peu claires

Raffermir les déclencheurs

Supprimez tout ce qui est superflu Cela suffira à vous donner une longueur d'avance sur la plupart des équipes.

Comment gérer les flux de travail des agents IA dans ClickUp

Vos tâches, vos projets, vos discussions et vos agents IA sont tous regroupés au sein de ClickUp. Ainsi, lorsque votre travail évolue, vos agents s'adaptent en conséquence.

C'est plus important qu'il n'y paraît. Les agents ont besoin d'un contexte clair, d'un périmètre bien défini et d'instructions concrètes pour accomplir un travail utile. ClickUp vous offre ces trois éléments sans installation supplémentaire ni changement de contexte. Voici comment créer et gérer les flux de travail des agents au sein de l'application. 🔁

1. Commençons par le contexte : quel agent déployez-vous ?

Avant de configurer quoi que ce soit, vous devez savoir quel type d'agent ClickUp convient à la tâche. Il en existe deux : les Super Agents et les Autopilot Agents.

Petit rappel si vous découvrez ClickUp AI ClickUp Brain est la couche d'intelligence qui s'étend à l'ensemble de la plateforme. Elle relie vos tâches, vos documents, vos messages de chat et les données de votre équipe, de sorte que chaque agent que vous créez intègre d'emblée le contexte de l'environnement de travail.

Super agents

Exécutez n'importe quel flux de travail avec les super-agents ClickUp Configurez votre super-agent ClickUp avec des instructions personnalisées en fonction de votre cas d'utilisation

Ce sont des coéquipiers IA adaptatifs, capables d'effectuer plusieurs étapes. Vous pouvez les déclencher manuellement en leur envoyant un message privé, en les mentionnant (@) dans un commentaire de tâche ou un canal de discussion, ou en leur attribuant directement une tâche. Vous pouvez également les connecter aux automatisations ClickUp pour qu'ils se déclenchent automatiquement.

Grâce à leur mémoire plus riche, qui inclut les interactions récentes, les préférences enregistrées et les informations stockées en interne, les super-agents ClickUp gèrent efficacement les flux de travail de bout en bout.

Par exemple, un Super Agent affecté à votre pipeline de contenu pourrait accepter une tâche, extraire les documents pertinents pour le contexte, rédiger un brief, signaler une lacune et publier un résumé, le tout sans intervention humaine entre les différentes étapes.

Regardez ce tutoriel pour configurer un Super Agent :

Agents Autopilot

Définissez les conditions pour votre agent ClickUp Autopilot

Ces agents s'exécutent en fonction de déclencheurs et de conditions définis dans un emplacement spécifique : une liste, un dossier, un espace ou un canal de discussion. Ils constituent le choix idéal pour une exécution cohérente de type « si X, alors Y ».

Par exemple, imaginons que votre équipe d'assistance reçoive un afflux de questions répétitives sur un canal de chat. Un agent ClickUp Autopilot dédié à ce canal, avec les conditions appropriées et un document de connaissances lié, traite ces requêtes à chaque fois sans que personne n'ait à lui demander.

Une règle simple : commencez par les agents Autopilot pour les tâches bien définies et répétitives. Passez aux Super Agents lorsque le travail nécessite du raisonnement, plusieurs étapes ou une présence constante avec laquelle votre équipe peut interagir.

2. Conception du flux de travail : choisissez la tâche, puis choisissez le déclencheur

Créez sans effort un super agent ClickUp adapté à vos cas d'utilisation spécifiques

Avant de modifier les paramètres, définissez le résultat que vous souhaitez obtenir de l'agent. Laissez ensuite ce résultat guider tout ce qui reste. Voici à quoi cela pourrait ressembler :

Définir la tâche : « Résumer toutes les tâches en retard et publier un rapport chaque Monday matin » est une tâche ; « aider avec les tâches » n'en est pas une

Choisissez où ils s'exécutent : les agents des canaux de discussion répondent aux messages ; les agents basés sur l'emplacement réagissent aux évènements liés aux tâches

Choisissez le type de déclencheur : Commencez par le mode manuel (messages privés, @mentions, attribution de tâches), puis passez aux déclencheurs programmés ou basés sur l'automatisation une fois que la logique est bien établie

Un avis sur G2 ajoute également :

J'apprécie vraiment l'innovation constante de ClickUp et son engagement fort en faveur de l'IA. L'agent IA Super Agent est puissant et permet de configurer très rapidement les tâches routinières. Je trouve également les modèles utiles pendant le processus d'installation, même si leur installation correcte demande beaucoup de temps et d'efforts.

J'apprécie vraiment l'innovation constante de ClickUp et son engagement fort en faveur de l'IA. L'agent IA Super Agent est puissant et permet de configurer très rapidement les tâches routinières. Je trouve également les modèles utiles pendant le processus d'installation, même si leur installation correcte demande beaucoup de temps et d'efforts.

💡 Conseil de pro : Lancez votre Super Agent dans une seule liste ou un seul canal à l'aide de tâches d'échantillon. Cet environnement contrôlé vous aide à détecter les problèmes à un stade précoce sans perturber les flux de travail réels.

3. Conditions : apprenez à l'agent quand agir et quand rester inactif

Définissez les conditions de votre agent ClickUp Autopilot afin de vous assurer qu'il ne se déclenche que lorsque cela est nécessaire

Sans conditions, les agents se déclenchent sur tout, y compris « qui vient manger avec nous ? ». Les conditions permettent de remédier à cela :

Conditions de mots-clés : Exigez des termes spécifiques tels que « bloqué » ou « mise à jour du statut » avant que l'agent ne réponde

Règles de préfixe : Apprenez à votre équipe à utiliser « /help » ou « Agent: » au début de tout message qu'elle souhaite voir traité par l'agent

Conditions basées sur l'intention : « Ne répondre qu'aux questions directes » permet d'éviter que l'agent ne participe aux discussions générales du canal

Pour les agents basés sur les tâches, ajoutez des conditions d'automatisation au-dessus du déclencheur. « Déclencher lorsqu'une tâche est créée » et « uniquement lorsque la priorité est Élevée » éliminent la plupart des faux positifs.

Utilisez les conditions d'automatisation dans ClickUp pour personnaliser les déclencheurs des agents

4. Instructions : rédigez les résultats attendus des agents

Modifiez les compétences et les instructions de votre Super Agent dans ClickUp

Des instructions vagues produisent des résultats vagues. Tout ensemble d'instructions nécessite trois éléments :

Format de sortie : Précisez exactement ce que vous souhaitez, par exemple « renvoyer un tableau à trois colonnes : Nom de la tâche, Responsable, Date d'échéance »

Solution de secours en cas d'informations manquantes : « Si le champ Priorité est vide, créez une liste d'informations et signalez-le dans votre sortie »

Définition de « terminé » : « Publier le rapport dans #updates et marquer la tâche comme terminée »

ClickUp Brain peut rédiger ces instructions pour vous. Décrivez vos besoins en langage clair, et il génère un ensemble d'instructions structurées que vous pouvez affiner.

Demandez de l'aide à ClickUp Brain pour créer et personnaliser vos super-agents ClickUp

💡 Conseil de pro : Avant d'automatiser quoi que ce soit, déclenchez votre agent IA à l'aide d'actions simples telles que des messages privés ou des @mentions. Cela vous permettra de vous assurer que la logique et les réponses se comportent exactement comme prévu.

5. Connaissances et accès : définissez les informations auxquelles l'agent est autorisé à accéder

Configurez les sources pour vos agents ClickUp Autopilot

Définissez clairement le périmètre. Un accès trop large produit des réponses peu fiables. Un accès trop restreint empêche l'agent de mener à bien sa tâche :

Sources de l'environnement de travail : Docs, tâches, messages de chat et Espaces ou listes spécifiques ; un rapporteur de statut n'a besoin que des listes du projet actif, et non de l'ensemble de l'environnement de travail

Sources externes : Redirigez les agents vers des ressources externes, telles qu'un centre d'aide, lorsque le cas d'utilisation le nécessite

💡 Conseil de pro : Donnez-lui un air de légitimité (sinon personne ne l'utilisera). Si votre agent s'appelle « Test Bot v2 »… les gens l'ignoreront. Donnez-lui un nom clair, un avatar correct et une description qui réponde à la question : « Pourquoi devrais-je lui faire confiance ? »

Mettez tout en œuvre pour mener à bien vos projets avec ClickUp

OpenClaw montre ce qu'il est possible de faire lorsque l'IA peut planifier, agir et achever des tâches en plusieurs étapes sans intervention constante. Du triage des demandes d'assistance à la veille concurrentielle, ces agents gèrent les flux de travail réels auxquels les équipes sont confrontées au quotidien.

Cependant, la mise en place et la gestion de ces flux de travail nécessitent une certaine structure. Les agents ont besoin d'instructions claires, de déclencheurs bien définis et d'un accès aux données appropriées. Sans ces bases, même les agents les plus puissants deviennent chaotiques, imprévisibles ou difficiles à faire évoluer.

ClickUp rassemble tout en un seul endroit. Il vous offre un environnement de travail où les tâches, les documents, les discussions et les agents IA restent connectés.

Les Super Agents gèrent des tâches complexes en plusieurs étapes, tandis que les agents Autopilot exécutent automatiquement des flux de travail structurés. Vous définissez le résultat, fixez les conditions et laissez le système se charger de l'exécution sans surveillance constante.

OpenClaw montre ce dont les agents IA sont capables. ClickUp vous permet d'exploiter cette puissance au quotidien dans votre travail.

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Foire aux questions (FAQ)

Les agents OpenClaw peuvent-ils créer automatiquement un ticket Jira à partir d'un e-mail ?

En effet, l'un des cas d'utilisation les plus courants d'OpenClaw consiste à analyser les e-mails entrants et à générer des tickets structurés dans Jira (ou tout autre outil de gestion des tickets) avec des champs tels que la priorité, la catégorie et la description déjà remplis.

En quoi OpenClaw se distingue-t-il des logiciels de rédaction basés sur l'IA ?

Les outils de rédaction IA génèrent du texte à partir d'une invite, tandis que les agents OpenClaw gèrent l'ensemble du flux de travail autour de ce texte. Cela inclut la recherche, la rédaction, la transmission pour validation et la publication, afin que le résultat atteigne sa destination sans aucune étape manuelle intermédiaire.

Faut-il savoir coder pour utiliser OpenClaw ?

Une certaine aisance technique est utile pour créer des agents personnalisés, mais les modèles d'agents prédéfinis et les plateformes d'orchestration sans code rendent OpenClaw de plus en plus accessible aux non-développeurs.