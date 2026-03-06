Les 10 meilleures alternatives à Knowmax pour 2026

Si votre équipe dispose d'une « base de connaissances » et continue de poser les mêmes questions dans le chat chaque semaine, le problème se résume à la récupération des informations.

Les outils de gestion des connaissances sont efficaces pour stocker des informations. Mais rares sont ceux qui permettent d'apporter la bonne réponse à la bonne personne au moment précis où le travail est effectué.

Knowmax peut être efficace pour les connaissances structurées en matière d'assistance et les résolutions guidées. Mais si vous recherchez des alternatives à Knowmax, cela signifie généralement que vous avez besoin d'un outil de gestion des connaissances qui s'apparente à un système d'exploitation. Une recherche plus rapide, une maintenance plus facile, une meilleure aide IA et une connexion plus étroite aux flux de travail quotidiens.

Dans ce guide, nous présenterons les 10 meilleures alternatives à Knowmax pour la gestion des connaissances, les points forts de chacune d'entre elles et la manière de choisir celle qui convient le mieux en fonction de la manière dont votre équipe trouve, utilise et effectue la maintenance des connaissances au quotidien.

Pourquoi choisir des alternatives à Knowmax ?

Vous recherchez probablement une alternative à Knowmax parce que votre base de connaissances actuelle vous semble être une impasse. Les informations y sont stockées, mais elles n’ont pas de connexion avec le travail que votre équipe doit faire ensuite.

C'est ainsi que la prolifération des outils s'installe. Les utilisateurs perdent des heures à passer d'un outil à l'autre, à changer d'onglet et à rechercher des fichiers.

Coût de la prolifération du travail

Cette déconnexion engendre des problèmes tels que :

Besoin de flux de travail unifiés : vos vos procédures opératoires normalisées (SOP) sont regroupées dans un seul système, mais les tâches à accomplir pour les mettre en œuvre se trouvent dans un système totalement différent. Cela oblige votre équipe à traduire manuellement les instructions en actions, ce qui fait perdre du temps et augmente le risque d'erreurs.

Capacités d'IA limitées : votre barre de recherche actuelle ne comprend que les mots-clés exacts. Elle ne peut pas interpréter les questions naturelles ni faire ressortir des informations pertinentes, ce qui oblige votre équipe à deviner les bons termes de recherche ou à abandonner complètement.

Lacunes en matière d'intégration : votre base de connaissances ne communique pas avec votre votre base de connaissances ne communique pas avec votre outil de gestion de projet , votre CRM ou votre service d'assistance. Cela signifie que les informations ne sont pas disponibles là où votre équipe travaille réellement, ce qui l'oblige à les rechercher dans différentes applications.

Préoccupations concernant l'évolutivité : à mesure que votre équipe s'agrandit, vous avez besoin d'autorisations plus avancées, de meilleures analyses pour repérer les lacunes en matière de contenu et d'une prise en charge de plusieurs langues. Un outil basique ne peut tout simplement pas suivre le rythme.

Aperçu des alternatives à Knowmax

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Gestion des connaissances ; Documents + Wikis ; Brain + Brain MAX ; Recherche d'entreprise ; Automatisations Gestion des connaissances basée sur l'IA et liée à l'exécution des tâches Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises Document360 Bases de connaissances publiques + privées ; Ask Eddy IA ; gestion des versions/retour en arrière ; analyses Bases de connaissances en libre-service avec analyses Tarification personnalisée Guru Cartes vérifiées ; extension de navigateur ; réponses IA ; flux de travail de vérification Transmission des connaissances en temps réel dans les outils de flux de travail Forfaits payants à partir de 25 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés disponibles. Confluence Espaces ; permissions de page ; modèles ; Atlassian Intelligence Wikis d'équipe dans l'écosystème Atlassian Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 5,42 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés disponibles. Notion Wikis + bases de données ; pages vérifiées ; Notion IA Q&A ; permissions Documents et bases de données pour les wikis internes Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés disponibles. Helpjuice Personnalisation de la marque ; recherche IA ; analyses ; bases de connaissances multilingues Bases de connaissances personnalisables avec fonction de recherche puissante Forfaits payants à partir de 249 $/mois ; forfaits IA à partir de 449 $/mois ; IA illimitée à partir de 799 $/mois. Bloomfire Partage de connaissances sous forme de questions-réponses ; outils de modération ; suite d'outils d'analyse ; contrôles d'accès Partage des connaissances d'entreprise alimenté par l'IA Tarification personnalisée Freshdesk Base de connaissances + tickets ; suggestions IA ; base de connaissances multilingue ; forums communautaires Équipes de service client ayant besoin d'un système de tickets intégré Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/agent/mois ; tarifs personnalisés disponibles. ServiceNow Flux de travail KM + ITSM ; alignement KCS ; Now Assist Gestion des connaissances des services informatiques d'entreprise Tarification personnalisée Zendesk Centre d'aide ; blocs de contenu ; analyses ; recherche IA Libre-service et assistance omnicanaux Forfaits payants à partir de 25 $/agent/mois ; IA incluse dans les forfaits Suite ; options Enterprise disponibles.

Les meilleures alternatives à Knowmax

Chaque plateforme ci-dessous répond à des besoins différents.

Certaines se concentrent uniquement sur la création d'une base de connaissances, tandis que d'autres effectuent directement la connexion de votre documentation aux flux de travail plus larges de votre équipe.

Voyons cela de plus près :

1. ClickUp (idéal pour la gestion des connaissances par l'IA et liée à l'exécution des tâches)

Knowmax est excellent en tant que couche de connaissances dédiée, mais dans la réalité quotidienne, les connaissances existent rarement de manière isolée. Vous avez alors les réponses dans un outil, le travail dans un autre, et votre équipe passe son temps à changer de contexte.

ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, intègre la convergence en connectant vos documents à un flux de travail plus large.

Transformez vos connaissances en actions grâce à ClickUp Knowledge Management.

ClickUp Knowledge Management est un système complet permettant de créer et d'organiser les connaissances que votre équipe utilise au quotidien. Vous pouvez configurer un hub partagé pour les procédures opératoires normalisées, les wikis, les documents d'intégration, les briefs de projet et les guides pratiques, et le maintenir organisé à mesure que la bibliothèque s'enrichit.

Créez une base de connaissances interne et externe avec ClickUp Knowledge Management.

Les équipes standardisent généralement leurs connaissances en publiant des ressources clés sous forme de wikis et en utilisant des modèles pour assurer la cohérence de la documentation entre les différentes fonctions.

ClickUp Docs conserve toute votre documentation de travail au même endroit. Vous pouvez créer des procédures opératoires normalisées, des guides d'intégration, des documents de processus et des briefs de projet avec une mise en forme riche et une collaboration en temps réel, afin que le document devienne la référence commune pour tous.

Les documents permettent également de maintenir une étroite collaboration entre la rédaction et l'exécution. Les équipes peuvent laisser des commentaires, apposer des étiquettes sur leurs collègues et convertir les lignes clés en tâches ClickUp traçables lorsqu'un document se transforme en plan. Cela est utile pour les checklists de lancement, les guides d'escalade et les notes opérationnelles hebdomadaires, où les étapes suivantes ne doivent pas être gérées dans un outil distinct.

À partir de là, Hub Documents devient l'endroit où les gens se rendent lorsqu'ils ont besoin d'une réponse immédiate. Il centralise les documents et les wikis dans une seule vue et facilite la navigation, la recherche et la gestion des connaissances partagées.

Centralisez toutes vos ressources de connaissances en un seul endroit avec Hub Documents.

Et lorsque le contrôle d'accès est important, vous pouvez partager des documents avec des personnes ou des équipes spécifiques et définir des permissions afin que les bonnes personnes puissent effectuer des modifications en cours tandis que les autres peuvent afficher les documents.

Apportez des informations contextuelles à votre flux de travail avec ClickUp AI.

ClickUp Brain est votre coéquipier IA intégré qui vous permet de travailler rapidement avec les connaissances. Il peut résumer, répondre à des questions à partir du contenu de votre environnement de travail et transformer de longues mises à jour en étapes suivantes.

Il est extrêmement pratique pour les questions quotidiennes qui ne devraient jamais faire l'objet d'échanges incessants dans le chat. Posez-lui la question « Quelle est notre politique en matière de congé parental ? » et Brain peut extraire la documentation pertinente de votre hub de connaissances, la résumer en langage clair et vous renvoyer à la source afin que vous puissiez vous servir en toute confiance.

Chaque discussion, élément d'action et tâche est consultable grâce à l'IA dans ClickUp.

Cela fonctionne tout aussi bien du côté des clients. Lorsque vous publiez du contenu d'aide et des politiques dans ClickUp, les clients peuvent présenter une requête à Brain avec des questions en langage simple et obtenir une réponse en quelques secondes, ce qui leur permet de se servir eux-mêmes sans attendre les réponses humaines.

Ambient Answers Agent : des réponses instantanées dans tous vos environnements de travail

Laissez les agents répondre aux questions à votre place !

L' Ambient Answers Agent va encore plus loin en affichant de manière proactive les réponses là où le travail est déjà en cours.

Au lieu de rechercher des informations ou d'interrompre ses collègues, l'agent analyse en permanence les connaissances de votre environnement de travail et fournit des réponses contextuelles directement dans les tâches, les documents et les discussions.

Lorsqu'une personne pose une question dans un fil de commentaires ou dans le cadre d'une discussion sur une tâche, l'agent peut instantanément extraire les informations pertinentes de votre base de connaissances et répondre en fournissant la documentation appropriée.

Cela permet de sentir que les connaissances sont présentes dans le flux de travail plutôt que enfermées dans un système de connaissances séparé.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Assurez le fonctionnement automatique des flux de travail liés aux connaissances grâce aux automatisations ClickUp . Attribuez des propriétaires, appliquez des modèles, acheminer les approbations et déclenchez des rappels à mesure que les tâches avancent, afin que les procédures opératoires normalisées restent opérationnelles sans suivi manuel.

L'historique de la page ClickUp Docs indique qui a modifié quoi et quand, et vous permet de restaurer les versions précédentes lorsqu'un wiki ou les procédures opératoires normalisées ont fait l'objet d'une modification incorrecte.

Rendez l'adoption des connaissances visible grâce aux tableaux de bord ClickUp . Regroupez les signaux de travail en direct pour repérer ce qui bouge, ce qui bloque et où les équipes ont besoin d'assistance.

Connectez vos sources d'informations fiables grâce aux intégrations ClickUp . Regroupez des outils tels que Google Drive, Slack et GitHub dans un même environnement de travail afin que les connaissances restent accessibles sur tous les systèmes.

Automatisez la maintenance et la coordination grâce à ClickUp Super Agents . Surveillez l'activité, résumez les changements et créez des suivis avec des collègues IA afin que la documentation reste utilisable et à jour.

Limitations de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec toutes les fonctionnalités de ClickUp.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que je trouve le plus utile dans ClickUp, c'est sa capacité à structurer la complexité. Je l'utilise tout le temps pour concevoir des systèmes clairs et évolutifs qui remplacent les e-mails éparpillés, les processus informels et le travail réactif. Je l'utilise pour le suivi quotidien des tâches, mais aussi pour créer des flux de travail organisés et reproductibles, avec des responsabilités, une visibilité et une gouvernance bien définies. ClickUp me permet de traduire la réflexion stratégique en structure opérationnelle. Pour moi, ses principaux avantages sont la flexibilité, l'évolutivité et les intégrations. ClickUp me permet de transformer des idées, des processus et des bonnes pratiques en systèmes concrets qui peuvent être reproduits, automatisés et même commercialisés.

Ce que je trouve le plus utile dans ClickUp, c'est sa capacité à structurer la complexité. Je l'utilise tout le temps pour concevoir des systèmes clairs et évolutifs qui remplacent les e-mails éparpillés, les processus informels et le travail réactif. Je l'utilise pour le suivi quotidien des tâches, mais aussi pour créer des flux de travail organisés et reproductibles, avec des responsabilités, une visibilité et une gouvernance bien définies. ClickUp me permet de traduire la réflexion stratégique en structure opérationnelle. Pour moi, ses principaux avantages sont la flexibilité, l'évolutivité et les intégrations. ClickUp me permet de transformer des idées, des processus et des bonnes pratiques en systèmes concrets qui peuvent être reproduits, automatisés et même commercialisés.

2. Document360 (Idéal pour les bases de connaissances en libre-service avec analyses)

via Document360

Document360 est une plateforme de base de connaissances alimentée par l'IA que vous pouvez utiliser pour créer des documents publics, privés ou à accès mixte pour vos clients et vos équipes internes. Elle est conçue pour offrir une structure (catégories, libellés, hiérarchie), une rédaction solide (éditeur de type Markdown + Word) et des contrôles permettant de garantir l'exactitude du contenu à mesure qu'il évolue.

Le gestionnaire de catégories de l'outil permet d'organiser intuitivement de grands volumes de contenu, tandis que le contrôle des versions vous permet de suivre les modifications et de revenir en arrière si nécessaire. La plateforme donne la priorité à la qualité du contenu grâce à des fonctionnalités telles que la détection des liens rompus et l'optimisation SEO pour les articles destinés au public.

Les meilleures fonctionnalités de Document360

Ask Eddy IA fournit des réponses contextuelles à partir du contenu de votre base de connaissances, directement dans l'expérience de recherche du site.

Le portail de base de connaissances prend en charge la création structurée avec gestion des catégories, libellés, flux de travail et gestion des versions/retours en arrière pour une gouvernance réelle.

Les analyses professionnelles/analyses de recherche vous aident au suivi de ce que les lecteurs recherchent et où ils se heurtent à des impasses.

Limitations de Document360

Certains utilisateurs signalent des temps de chargement légèrement plus longs lorsque la base de connaissances atteint plusieurs centaines d'articles, en particulier dans le cadre de projets de grande envergure.

Des ralentissements surviennent lors de l'utilisation de liens hypertextes ou de la navigation dans du contenu lié, ce qui peut ralentir la modification en cours.

Tarifs de Document360

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Document360

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Document360 ?

Un utilisateur de G2 déclare :

L'interface conviviale et l'éditeur d'articles robuste sont excellents. Ils permettent de créer, d'organiser et de mettre à jour la documentation beaucoup plus rapidement qu'avec notre ancienne méthode. J'apprécie particulièrement les fonctionnalités de contrôle de version et de restauration, qui nous permettent de gérer les modifications en toute confiance. La possibilité de créer des portails/sites de documentation privés pour les équipes internes tout en conservant un site public distinct est un énorme avantage pour contrôler l'accès et garantir la sécurité des données.

L'interface conviviale et l'éditeur d'articles robuste sont excellents. Ils permettent de créer, d'organiser et de mettre à jour la documentation beaucoup plus rapidement qu'avec notre ancienne méthode. J'apprécie particulièrement les fonctionnalités de contrôle de version et de restauration, qui nous donnent confiance dans la gestion des changements. La possibilité de créer des portails/sites de documentation privés pour les équipes internes tout en conservant un site public distinct est un énorme avantage pour contrôler l'accès et garantir la sécurité des données.

via Guru

Guru est conçu pour aider les équipes à capturer les connaissances de l'entreprise sous forme de cartes, à les maintenir à jour grâce à la vérification et à les afficher là où les gens travaillent (comme Slack, Teams, votre navigateur ou vos applications métier principales).

Il combine également la récupération et la maintenance. Cela signifie que vous pouvez désigner des experts pour vérifier régulièrement le contenu afin de garantir son actualité, et utiliser la couche IA de Guru pour répondre aux questions à l'aide de connaissances vérifiées et soumises à permission.

Grâce à l'extension du navigateur et aux intégrations d'applications de Guru, les connaissances apparaissent de manière contextuelle. Lorsqu'un agent d'assistance ouvre un ticket concernant une fonctionnalité spécifique, les articles pertinents s'affichent automatiquement.

Les meilleures fonctionnalités de Guru

Offre d'assistance pour le chat/la recherche IA et les agents de connaissances, ainsi que l'automatisation de la qualité des connaissances pour maintenir le contenu en bon état au fil du temps.

Les cartes permettent aux équipes de stocker les réponses dans un format standardisé (idéal pour l'habilitation, les macros d'assistance, les extraits de procédures opératoires normalisées).

Affectez des experts en la matière à des cartes et définissez des intervalles de vérification.

Limitations de Guru

Trouver la réponse « exacte » peut sembler plus long ou plus difficile si les cartes ne sont pas organisées de manière cohérente.

La recherche peut afficher trop de résultats si les étiquettes n'ont pas été effectuées avec soin.

Tarifs Guru

Libre-service : à partir de 25 $ par place et par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis des experts

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Guru ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Dans Guru AI, l'interface utilisateur contient une structure bien organisée sous forme de cartes qui nous aide à comprendre facilement les informations. Et elle fournit directement des réponses dans l'extension, je n'ai donc même pas besoin de changer mon flux de travail actuel. Cela me fait gagner beaucoup de temps et d'efforts manuels. De plus, ses fonctionnalités d'IA fonctionnent ensemble et donnent des résultats exceptionnels.

Dans Guru AI, l'interface utilisateur contient une structure bien organisée sous forme de cartes qui nous aide à comprendre facilement les informations. Et elle fournit directement des réponses dans l'extension, je n'ai donc même pas besoin de changer mon flux de travail actuel. Cela me fait gagner beaucoup de temps et d'efforts manuels. De plus, ses fonctionnalités IA fonctionnent ensemble et donnent des résultats exceptionnels.

4. Confluence (idéal pour les wikis d'équipe intégrés à l'écosystème Atlassian)

via Confluence

Confluence est la base de connaissances et le hub de collaboration d'Atlassian pour la création de wikis internes, de bibliothèques de procédures opératoires normalisées, de documents de projet et de journaux de décision.

Les équipes organisent le contenu dans des Espaces, publient des pages et des blogs, et contrôlent l'accès grâce à des permissions de page et d'espace. Tout cela en fait un choix courant pour les organisations à forte intensité de processus qui ont besoin d'une gouvernance parallèlement à la documentation.

La boucle « doc to action » (du document à l'action) est particulièrement utile pour les équipes d'assistance et d'exploitation. Confluence inclut des fonctionnalités d'IA qui permettent de résumer des pages, d'aider à créer et à modifier du contenu, et de prendre en charge la recherche de type Q&A.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Organisez les connaissances par équipe, projet ou thème à l'aide de hiérarchies de pages imbriquées.

Atlassian Intelligence dans Confluence permet de résumer des pages/blogs, de générer et d'organiser des idées, et fournit l'assistance pour la recherche sous forme de questions-réponses pour obtenir plus rapidement des réponses en libre-service.

Les restrictions et permissions de page vous permettent de verrouiller les contenus sensibles au niveau de l'espace/de la page tout en conservant l'accessibilité générale du reste de la base de connaissances.

Limites de Confluence

Les espaces contenant trop de pages peuvent nuire aux performances de l'ensemble de l'espace.

Les hiérarchies profondes et les restrictions changeantes ont une incidence sur les performances.

Tarifs Confluence

Free

Standard : 5,42 $/utilisateur/mois

Premium : 10,44 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Confluence

G2 : 4,1/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Confluence ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie beaucoup Confluence, car il s'intègre parfaitement à Jira et Jira Service Manager, que nous utilisons également. Même avant d'avoir tout intégré, il était déjà simple et facile à utiliser. Nous l'utilisons comme base de connaissances et nous partageons quotidiennement des articles avec les personnes qui comptent sur nous pour obtenir de l'assistance. Le service client est exceptionnel et, comme il s'agit d'une solution cloud, la mise en œuvre a été relativement simple.

J'apprécie beaucoup Confluence, car il s'intègre parfaitement à Jira et Jira Service Manager, que nous utilisons également. Même avant d'avoir tout intégré, il était déjà simple et facile à utiliser. Nous l'utilisons comme base de connaissances et nous partageons quotidiennement des articles avec les personnes qui comptent sur nous pour obtenir de l'assistance. Le service client est exceptionnel et, comme il s'agit d'une solution cloud, la mise en œuvre a été relativement simple.

5. Notion (idéal pour les documents polyvalents et les bases de données pour les wikis internes)

via Notion

Notion propose une approche modulaire et flexible aux équipes qui souhaitent créer exactement la base de connaissances qu'elles envisagent, qu'il s'agisse d'un simple wiki ou d'un hub opérationnel complexe.

Il combine documents, bases de données et suivi de projet dans un seul environnement de travail. Pour la gestion des connaissances, cela signifie que vous pouvez créer un wiki qui fait également office de base de données consultable, avec des propriétés, des filtres et des vues personnalisés.

Il ajoute en outre une couche IA. Avec Notion AI, vous pouvez poser des questions en langage naturel et obtenir des réponses provenant de votre environnement de travail, des applications connectées et même du web.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Les wikis et les pages vérifiées vous aident à désigner des propriétaires et à marquer les pages comme étant à jour, afin que les équipes sachent à quoi se fier.

Les bases de données vous permettent de transformer les connaissances en systèmes structurés (FAQ, checklists d'intégration, FAQ sur les produits, macros d'assistance).

Le partage et les permissions permettent de contrôler l'accès aux pages et aux bases de données, y compris les règles d'accès au niveau des pages dans les bases de données.

Limitations de Notion

Les performances peuvent être ralenties avec des bases de données très volumineuses.

Moins structurés que les outils de base de connaissances spécialisés

Tarifs Notion

Free

Plus : 12 $/place/mois

Entreprise : 24 $/place/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,6/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Dans l'ensemble, Notion est une application très utile qui aide à organiser et à mettre de l'ordre dans Tout, quelle que soit la complexité. C'est un excellent outil pour les entreprises et les étudiants, à condition d'être prêt à investir du temps pour maîtriser ses fonctionnalités.

Dans l'ensemble, Notion est une application très utile qui aide à organiser et à mettre de l'ordre dans Tout, quelle que soit la complexité. C'est un excellent outil pour les entreprises et les étudiants, à condition d'être prêt à investir du temps pour maîtriser ses fonctionnalités.

6. Helpjuice (idéal pour les bases de connaissances personnalisables avec une fonction de recherche puissante)

via Helpjuice

Helpjuice est une plateforme conçue pour les équipes qui souhaitent publier du contenu d'aide correspondant à l'apparence et à l'esprit de leur produit. Vous pouvez structurer les articles en catégories, contrôler l'accès et personnaliser largement le design (CSS, disposition, image de marque) afin que votre base de connaissances reste cohérente avec votre site web et votre expérience dans l'application.

Il offre une recherche alimentée par l'IA pour aider les utilisateurs à trouver des réponses instantanément. De plus, l'outil comprend des analyses de la base de connaissances afin que vous puissiez voir ce que les gens lisent, ce qu'ils recherchent et où les recherches échouent.

Les meilleures fonctionnalités de Helpjuice

La recherche intelligente comprend les fautes de frappe, les synonymes et les correspondances partielles.

L'assistance multilingue aide les équipes à gérer les connaissances dans plusieurs langues au sein d'un seul système.

/IA Article Request peut vous aider à repérer les sujets manquants et à générer des brouillons afin que votre base de connaissances reste à la pointe des questions courantes.

Limitations de Helpjuice

L'éditeur se rafraîchit pendant que se déroule la modification en cours, ce qui interrompt le flux d'écriture.

Contraintes liées au formatage et nécessité de retraduire le contenu lors des mises à jour

Évaluations et avis Helpjuice

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Tarifs Helpjuice

Base de connaissances : 249 $/mois

Base de connaissances IA : 449 $/mois

Base de connaissances IA illimitée : 799 $/mois

Que disent les utilisateurs réels à propos de Helpjuice ?

Un utilisateur de G2 déclare :

En tant que l'un des principaux collaborateurs à notre base de connaissances, j'apprécie vraiment l'intuitivité et la convivialité de l'éditeur Helpjuice. Il est simple, facile à naviguer et facilite la création et l'organisation du contenu. Une autre fonctionnalité remarquable est leur service client, en particulier l'option de chat en direct. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe d'assistance s'est montrée réactive et serviable, ce qui fait une grande différence lorsqu'il s'agit de gérer une grande base de connaissances interne.

En tant que l'un des principaux collaborateurs à notre base de connaissances, j'apprécie vraiment l'intuitivité et la convivialité de l'éditeur Helpjuice. Il est simple, facile à naviguer et facilite la création et l'organisation du contenu. Une autre fonctionnalité remarquable est leur service client, en particulier l'option de chat en direct. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe d'assistance s'est montrée réactive et serviable, ce qui fait une grande différence lorsqu'il s'agit de gérer une grande base de connaissances interne.

7. Bloomfire (Idéal pour le partage des connaissances de l'entreprise basé sur l'IA)

via Bloomfire

Bloomfire est une plateforme de gestion des connaissances destinée aux entreprises qui ont besoin d'un hub interne unique pour les réponses, les documents et le savoir-faire institutionnel.

Il mise fortement sur la recherche rapide grâce à une indexation du contenu et une recherche alimentées par l'IA, ainsi qu'un moteur de connaissances de type questions-réponses. C'est là que les équipes peuvent poser des questions, obtenir des réponses auprès d'experts en la matière et combler leurs lacunes au fil du temps.

Bloomfire propose également des intégrations dédiées à Microsoft Teams et Slack afin que les utilisateurs puissent effectuer des recherches, poser des questions à l'IA et partager des réponses vérifiées sans quitter leur flux de travail de discussion.

Les meilleures fonctionnalités de Bloomfire

La recherche et la découverte basées sur l'IA aident les utilisateurs à trouver rapidement les pages, fichiers et publications pertinents, même lorsqu'ils ne connaissent pas le mot-clé exact.

Les outils de modération Bloomfire fournissent l'assistance pour les flux de travail de modification en cours, d'approbation, d'archivage et de gestion du contenu afin de garantir la propreté et la conformité de votre base de connaissances.

La sécurité de l'entreprise et les contrôles d'accès structurés prennent en charge les groupes, les permissions basées sur les rôles, l'authentification unique (SSO) et SCIM pour les déploiements à grande échelle.

Limitations de Bloomfire

La recherche ne donne pas toujours les résultats les plus pertinents, ce qui peut réduire la confiance dans les réponses en libre-service.

Il existe des limites en matière de rapports lorsque les équipes souhaitent obtenir des informations plus approfondies sur l'utilisation ou le suivi des performances du contenu.

Tarifs Bloomfire

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Bloomfire

G2 : 4,6/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bloomfire ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Notre équipe utilise Bloomfire, qui s'est révélé être un outil et une ressource très utiles. Avec Bloomfire, les recherches sont beaucoup plus faciles et efficaces. Il dispose également d'une fonctionnalité d'assistant IA qui vous permet de demander simplement ce dont vous avez besoin et qui vous fournit une réponse directe et claire.

Notre équipe utilise Bloomfire, qui s'est révélé être un outil et une ressource très utiles. Avec Bloomfire, les recherches sont beaucoup plus faciles et efficaces. Il dispose également d'une fonctionnalité d'assistant IA qui vous permet de demander simplement ce dont vous avez besoin et qui vous fournit une réponse directe et claire.

8. Freshdesk (idéal pour les équipes d'assistance client qui ont besoin d'un système de tickets intégré)

via Freshdesk

Freshdesk combine une base de connaissances destinée aux clients et un service d'assistance complet sur une seule et même plateforme, afin que les agents d'assistance n'aient pas à changer d'outil.

Il met également l'accent sur la déviation. En d'autres termes, Freshdesk peut suggérer automatiquement des articles pertinents avant qu'un client ne soumette un ticket. Il transforme ensuite les réponses aux tickets en articles de solution afin que votre base de connaissances s'enrichisse à partir de discussions d'assistance réelles.

De plus, il comprend des forums communautaires où les clients peuvent s'entraider et partager des idées, en plus de la documentation officielle.

Les meilleures fonctionnalités de Freshdesk

La gestion des versions des articles vous offre un historique complet des modifications apportées aux articles de la solution pour plus de visibilité et la possibilité de revenir en arrière.

Freddy IA suggère des articles aux clients, aide les agents à rédiger des réponses et effectue l'automatisation des tâches routinières.

Créez des bases de connaissances en plusieurs langues et redirigez automatiquement les clients vers la bonne version.

Limitations de Freshdesk

Les évaluateurs souhaitent souvent disposer de rapports plus détaillés sur les indicateurs et la visibilité opérationnelle, au-delà des informations de base.

La recherche ne donne pas toujours les résultats escomptés.

Tarifs Freshdesk

Croissance : 19 $/agent/mois

Pro : 55 $/agent/mois

Enterprise : 89 $/agent/mois

Évaluations et avis sur Freshdesk

G2 : 4,4/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Freshdesk ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Freshdesk est très facile à utiliser et ne semble pas trop complexe, même lors des journées chargées. Il m'aide à rester organisé en regroupant tous les tickets au même endroit et en indiquant clairement les priorités. Des fonctionnalités telles que les réponses prédéfinies et l'automatisation permettent de gagner beaucoup de temps, et les notes internes facilitent la coordination au sein de l'équipe. Dans l'ensemble, cet outil m'aide à travailler plus rapidement, à rester sur la bonne voie et à traiter les problèmes des clients avec plus d'assurance.

Freshdesk est très facile à utiliser et ne semble pas trop complexe, même pendant les journées chargées. Il m'aide à rester organisé en regroupant tous les tickets au même endroit et en indiquant clairement les priorités. Des fonctionnalités telles que les réponses prédéfinies et l'automatisation permettent de gagner beaucoup de temps, et les notes internes facilitent la coordination au sein de l'équipe. Dans l'ensemble, cet outil m'aide à travailler plus rapidement, à rester sur la bonne voie et à traiter les problèmes des clients avec plus de confiance.

9. ServiceNow (le meilleur pour la gestion des services informatiques de l'entreprise)

via ServiceNow

ServiceNow propose une gestion des connaissances intégrée à la gestion des incidents, à la gestion des changements et aux catalogues de services. Cette fonctionnalité est assurée par un module de gestion des connaissances de niveau entreprise intégré à sa plateforme ITSM plus large.

Le module de gestion des connaissances de ServiceNow suit la méthodologie KCS (Knowledge-Centered Service), qui relie directement la création de connaissances à la résolution des incidents. Cela garantit que la base de connaissances s'améliore constamment dans le cadre du processus d'assistance.

Meilleures fonctionnalités de ServiceNow

La plateforme fournit l'assistance pour la méthodologie KCS. Cela signifie que les connaissances sont créées et améliorées dans le cadre du processus de résolution des incidents.

Now Assist in Knowledge Management peut vous aider à générer des articles de connaissances à partir de cas ou d'incidents.

Le modèle KM fournit l'assistance pour les contrôles et la structure de niveau entreprise.

Limites de ServiceNow

Peut souffrir de temps de chargement lents (par exemple, les tableaux de bord peuvent prendre 10 à 15 secondes), ce qui peut alourdir la navigation quotidienne.

La recherche IA/l'agent virtuel peut ne pas lire certains « blocs de connaissances », ce qui peut entraîner des articles manquants ou des réponses partielles.

Tarifs ServiceNow

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ServiceNow

G2 : 4,4/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ServiceNow ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

ServiceNow est l'un des outils les plus connus pour tous les types d'organisations. Il fournit une plateforme sur laquelle nous pouvons créer des éléments en fonction de nos besoins. Il est hautement personnalisable. Très convivial, il ne nécessite aucun code pour le développement.

ServiceNow est l'un des outils les plus connus pour tous les types d'organisations. Il fournit une plateforme sur laquelle nous pouvons créer des éléments en fonction de nos besoins. Il est hautement personnalisable. Très convivial, il ne nécessite aucun code pour le développement.

10. Zendesk (idéal pour une expérience client omnicanale avec libre-service)

via Zendesk

Zendesk excelle dans le domaine du service client omnicanal, en facilitant le libre-service sur tous les canaux (e-mail, chat et réseaux sociaux) dans le cadre de la suite Zendesk plus large, afin de fournir des réponses cohérentes partout.

Zendesk Guide est le composant de base de connaissances de la plateforme de service client de Zendesk. Il alimente votre centre d'aide, fournit des réponses automatisées à l'Answer Bot et s'intègre aux forums communautaires, le tout dans le but de réduire le volume de tickets grâce au libre-service.

Il propose également des outils tels que Knowledge Builder pour vous aider à démarrer et à accélérer la création d'une base de connaissances lorsque vous partez de zéro.

Meilleures fonctionnalités de Zendesk

Créez un centre d'aide personnalisé avec des articles, des catégories et une fonction de recherche.

Les blocs de contenu vous permettent de réutiliser le même extrait dans plusieurs articles du centre d'aide.

Le tableau de bord des activités de la base de connaissances vous aide à mesurer les vues et les signaux de rétroaction (comme les votes).

Limitations de Zendesk

Les rapports et la personnalisation ne sont pas aussi flexibles, en particulier lorsque les flux de travail deviennent complexes.

Courbe d'apprentissage difficile lorsque vous souhaitez une configuration plus approfondie.

Tarifs Zendesk

Équipe d'assistance : 25 $ US par agent/mois (facturé mensuellement)

Suite Team : 69 $ US par agent/mois (facturé mensuellement, IA incluse)

Suite Professional : 149 $ US par agent/mois (facturé mensuellement, IA incluse)

Suite Enterprise : 219 $ US par agent/mois

Évaluations et avis sur Zendesk

G2 : 4,3/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zendesk ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Nous avons intégré le chatbot Zendesk à notre portail clients sans difficulté. Désormais, chaque fois que les utilisateurs du portail ont besoin d'aide, ils peuvent nous contacter en cliquant simplement sur l'icône de chat pour discuter.

Nous avons intégré le chatbot Zendesk à notre portail clients sans grande difficulté. Désormais, chaque fois que les utilisateurs du portail ont besoin d'aide, ils peuvent nous contacter en cliquant simplement sur l'icône de chat.

Unifiez les connaissances et les flux de travail avec ClickUp

De nombreux outils de gestion des connaissances permettent de stocker des informations. Le véritable défi consiste à choisir celui qui aidera votre équipe à trouver et à utiliser la bonne réponse pendant que l'équipe travaille, sans multiplier les outils.

ClickUp est un espace de travail convergent basé sur l'IA, conçu pour relier les connaissances à l'exécution. Au lieu de maintenir un hub de connaissances séparé et un lieu de travail distinct, votre équipe peut documenter les processus, rechercher du contexte, collaborer et faire avancer les tâches en un seul endroit grâce à l'IA intégrée au flux de travail.

Car la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est disponible au moment où quelqu'un en a besoin pour agir.

Essayez ClickUp et découvrez les avantages d'une gestion des connaissances en connexion. ✅

Foire aux questions

Concentrez-vous sur la recherche alimentée par l'IA, les flux de travail de vérification du contenu, les intégrations approfondies avec vos outils existants et les analyses qui montrent l'efficacité du contenu. Plus important encore, demandez-vous si vous avez besoin de connaissances liées à l'exécution des tâches.

Oui, la plupart des plateformes modernes de gestion des connaissances offrent des intégrations avec des outils de gestion de projet via des connecteurs natifs ou des API. Cependant, ClickUp est conçu différemment, car il combine ces deux fonctionnalités dans une seule plateforme, éliminant ainsi le besoin d'une intégration séparée.

Un logiciel de base de connaissances interne fournit aux employés des procédures opératoires normalisées et des politiques, généralement avec des permissions plus strictes. Une base de connaissances destinée aux clients se concentre sur l'assistance en libre-service pour vos clients, en mettant l'accent sur l'accès public et le référencement naturel (SEO).

En général, les fonctionnalités de base d'IA sont disponibles dans les forfaits d'entrée de gamme, tandis que les fonctionnalités avancées telles que la recherche en langage naturel et la génération de contenu sont généralement incluses dans les forfaits de niveau supérieur.