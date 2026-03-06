Les 11 meilleurs agents IA pour les utilisateurs sans code en 2026

Les agents IA ne sont plus réservés aux équipes d'ingénieurs.

Même les équipes non techniques peuvent désormais créer de puissants agents IA qui qualifient les prospects, gèrent les flux de travail, analysent les données et prennent des décisions. Le tout sans écrire une seule ligne de code ni mettre en place une infrastructure complexe.

Vous pouvez concevoir des agents à l'aide de générateurs visuels, d'invites en langage naturel et d'intégrations plug-and-play avec les outils que vous utilisez déjà.

Dans cet article de blog, nous présentons les meilleurs agents IA pour les utilisateurs sans code qui aident à orchestrer des flux de travail en plusieurs étapes et à réduire le travail manuel.

Que rechercher dans les meilleurs agents IA pour les utilisateurs sans code ?

Pour les équipes sans code, le choix d'une plateforme d'agent IA ne dépend généralement pas de l'intelligence dont fait preuve l'agent lors d'une démonstration. Ce qui importe, c'est de savoir si cet agent peut fonctionner de manière fiable une fois intégré au travail quotidien.

Dès que les agents IA dépassent le stade de l'expérimentation et commencent à s'attaquer à des tâches et des flux de travail réels, certaines exigences pratiques prennent beaucoup plus d'importance que l'intelligence brute, telles que :

L'agent doit être facile à configurer sans créer de logique fragile qui devient difficile à gérer au fil du temps.

L'agent doit fonctionner au sein du même système que celui où se trouvent déjà vos tâches, vos documents, vos données et vos flux de travail.

Les équipes doivent avoir une visibilité claire sur ce que l'agent a fait, ce qui l'a déclenché, ainsi que la possibilité d'intervenir sans avoir à reconstruire les flux de travail.

L'agent doit fournir l'assistance pour l'orchestration des flux de travail sans microgestion ni suivi manuel.

30 % des personnes interrogées déclarent que leur principale frustration vis-à-vis des agents IA est qu'ils semblent sûrs d'eux, mais se trompent souvent. C'est précisément pour cette raison que la fiabilité et la prise en compte du contexte sont importantes. Recherchez des agents IA qui s'adaptent au contexte de l'environnement de travail, affichent des actions transparentes et permettent à votre équipe d'intervenir si nécessaire.

Les meilleurs agents IA pour les utilisateurs sans code en un coup d'œil

Voici un aperçu des meilleurs agents IA pour les utilisateurs sans code et de leurs points forts.

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* (USD/utilisateur/mois) ClickUp Super Agents, contexte de l'environnement de travail en temps réel, générateur d'agents en langage naturel sans code, recherche d'entreprise, tableaux de bord avec cartes IA, automatisations natives. Équipes sans code qui souhaitent intégrer des agents IA dans leurs flux de travail Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Agents Zapier Zapier Central agent builder, chaînage d'invites, mémoire, installation en langage naturel, webhooks, intégrations OpenAI, plus de 8 000 applications, intégration Slack et Sheets Fondateurs et spécialistes du marketing automatisant les flux de travail inter-applications Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29,99 $/mois. Créer Créateur de scénarios, intégration OpenAI, blocs de mémoire, planification, plus de 3 000 applications, logique conditionnelle Les penseurs visuels créent des automatisations avancées grâce à la logique du glisser-déposer. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10,59 $/mois. Relevance IA Créateur d'agents avec fonctionnalités de chaînage, de mémoire, de recherche vectorielle et de collaboration en équipe. Équipes Ops/IA à la recherche de flux de travail d'agents IA flexibles et axés sur les API Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 349 $ par mois. n8n Constructeur visuel, auto-hébergement, nœuds JavaScript, orchestration MCP, plus de 500 intégrations, approbations humaines, logique de secours Développeurs souhaitant bénéficier d'une orchestration et d'un contrôle IA open source Les forfaits payants commencent à 24 € par mois. Flowise IA Interface utilisateur LangChain par glisser-déposer, bases de données d'intégration/vectorielles, mémoire, déploiement local, streaming de données en temps réel Équipes d'ingénieurs qui ont besoin d'agents avec un générateur visuel Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 35 $ par mois. Stack IA Interface de type tableur, mémoire, invites de branchement, modèles, saisie de formulaires, intégrations avec Slack, Gmail Équipes qui souhaitent créer des flux IA internes avec une interface utilisateur simple Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 199 $ par mois. Copilot Studio Interface de chat, générateur de formulaires, mémoire, web scraping et actions, API, repli vers l'humain, analyses, création de flux gratuits. Équipes non techniques développant une IA de type Copilot pour les tâches web et de chat Tarification personnalisée LangFlow Canevas visuel LangChain, mémoire, OpenAI, Gemini, assistance pour Claude, exportation vers FastAPI, assistance pour les outils HuggingFace/Google. Les développeurs qui souhaitent expérimenter LangChain de manière visuelle Tarification personnalisée Budibase Formulaires intelligents, tableaux de données, déclencheurs IA dans les applications, accès basé sur les rôles, assistance pour PostgreSQL/MySQL/MongoDB, Slack et intégration des e-mails. Concepteurs d'outils internes ayant besoin d'IA dans les formulaires, les tableaux et les bases de données Open source ; tarification personnalisée Lindy IA Agents préconfigurés pour Gmail/Calendrier, expérience utilisateur axée sur le chat, mémoire, chaînes de raisonnement, intégrations CRM, planification, documents et résumés Web. Professionnels utilisant des agents IA basés sur le chat pour leurs tâches de travail Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 49,99 $ par mois.

Les meilleurs agents IA pour les utilisateurs sans code

Maintenant que l'aperçu est terminé, passons aux détails.

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui souhaitent intégrer des agents IA sans code à leurs flux de travail)

Configurez des agents Autopilot personnalisés dans ClickUp sans écrire une seule ligne de code.

La plupart des outils d'agent IA autonomes peuvent répondre à des invitations ou déclencher des flux de travail. Ce qui leur pose problème, c'est la gestion des décisions contextuelles et l'exécution en plusieurs étapes lorsqu'il s'agit de travail réel.

Les capacités d'IA de ClickUp ne se contentent pas d'être superposées à votre pile. Elles sont directement intégrées à la même plateforme que vos tâches, vos documents, vos chats, vos tableaux de bord et vos flux de travail. Cela permet aux agents d'opérer sur des objets de travail structurés tels que les tâches, la propriété, les échéances et les dépendances, et pas seulement sur des déclencheurs bruts ou des évènements d'application.

Voici comment cela se présente dans la pratique :

ClickUp Super Agents : créez des agents autonomes et sensibles au contexte sans codage.

Les super agents ClickUp sont des coéquipiers IA ambiants et sans code. Ils surveillent en permanence votre environnement de travail, analysent ce qui se passe et agissent en fonction de vos instructions et du contexte en constante évolution.

Les super agents peuvent :

Gérez des flux de travail en plusieurs étapes, tels que l'analyse des données de campagne, la génération de briefs, l'attribution de tâches, la mise à jour des indicateurs et le partage de résumés.

Gérez les modèles opérationnels récurrents tels que le suivi de projet, les suivis ou les flux de travail de contenu.

Agissez de manière proactive en tant que coéquipiers IA autonomes plutôt que d'attendre des invitations manuelles.

Concevez vos propres agents IA dans ClickUp sans écrire une seule ligne de code.

Vous pouvez choisir un super agent qui sait déjà comment effectuer une tâche courante, puis le personnaliser pour votre flux de travail.

Par exemple :

Agent de gestion de projet suit les jalons importants, signale les retards et relance le travail bloqué.

Work Breakdown Agent convertit des objectifs complexes en tâches structurées avec des propriétaires et des dates d'échéance.

Brand Voice Agent réécrit le contenu en utilisant des directives de ton définies dans Docs et dans les tâches.

Les agents s'adaptent en fonction du contexte de l'environnement de travail en temps réel. Ils comprennent les tâches, les dépendances, la propriété, les commentaires et les priorités, ce qui leur permet de :

Déclenchez des suivis si une tâche n'a pas avancé depuis plusieurs jours ou si une dépendance bloque le travail en aval.

Créez ou mettez à jour des tâches lorsque les conditions sont remplies afin de réduire les transferts manuels et de maintenir l'exécution.

Affectez automatiquement les responsabilités lorsqu'une tâche répond à certains critères, tels que le niveau de priorité, le type de client, la région, l'équilibre de la charge de travail, etc.

Cela est particulièrement utile pour les équipes non techniques, car cela remplace les vérifications et les suivis manuels par une exécution pilotée par des agents qui ne nécessite aucun codage ni infrastructure externe.

Vous apprenez mieux visuellement ? Regardez ce guide étape par étape pour créer votre premier Super Agent dans ClickUp.

ClickUp Brain : bénéficiez d'un assistant IA qui fonctionne dans votre environnement de travail.

ClickUp Brain est la couche contextuelle qui donne tout son sens à l'IA, en particulier pour les agents. Elle relie tous les éléments de votre environnement de travail (tâches, documents, chat, commentaires, dépendances, tableaux de bord) afin que l'IA puisse raisonner en toute visibilité.

Pour les équipes, cela se traduit par :

Compréhension contextuelle : posez des questions telles que « Qu'est-ce qui bloque actuellement ? » ou « Qu'est-ce qui a changé cette semaine ? » et obtenez des réponses basées sur les données de travail en temps réel.

Génération instantanée de tâches : convertissez les notes de réunion ou les discussions en tâches structurées avec des propriétaires et des dates d'échéance sans installation manuelle.

Planification intelligente : hiérarchisez le travail en obtenant des suggestions basées sur les échéances et les éléments en retard dans votre environnement de travail.

Flexibilité des modèles intégrés : choisissez parmi plusieurs modèles d'IA (par exemple, ChatGPT, Gemini) en fonction des besoins de votre tâche.

⭐ Bonus : ClickUp Brain MAX étend l'intelligence de l'environnement de travail au-delà du navigateur. Cela vous permet de : Effectuez des recherches dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, les applications connectées et même sur le Web à partir d'un seul endroit.

Utilisez Talk to Text pour dicter, poser des questions, créer des tâches, générer de la documentation et attribuer du travail sans les mains.

Remplacez les outils d'IA dispersés par un système contextuel unique qui fonctionne en tenant pleinement compte de votre environnement de travail. Au lieu de passer de ChatGPT à Claude, Gemini et d'autres outils de recherche, Brain MAX centralise l'IA dans un environnement unique prêt à l'emploi, directement lié à vos projets et à vos données. Réduisez la prolifération de l'IA tout en rendant l'exécution plus rapide et plus connectée avec ClickUp Brain MAX.

ClickUp Automations : gérez les tâches répétitives dans votre environnement de travail ClickUp.

ClickUp Automations vous offre un générateur sans code pour définir des déclencheurs et des conditions, afin que votre équipe passe moins de temps sur les tâches routinières.

Activez l'automatisation dont vous avez besoin ou utilisez l'IA pour adapter les règles à votre flux de travail.

Vous pouvez créer ces règles vous-même, utiliser des modèles prédéfinis ou même demander à l'IA de ClickUp de les configurer pour vous. Les équipes non techniques peuvent facilement :

Créez des règles basées sur des déclencheurs (par exemple, « Lorsque le statut passe à X, attribuer à Y »).

Automatisez les rappels pour les tâches en retard sous forme de notifications ou d'e-mails.

Synchronisez les actions (par exemple, déplacer une tâche et informer les parties prenantes) sans script.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Découvrez ce qui se passe réellement dans vos projets. Utilisez Utilisez les tableaux de bord ClickUp avec les cartes IA pour suivre la progression au fur et à mesure et repérer rapidement les risques avant qu'ils ne se transforment en retards.

Capturez les informations issues des réunions sans lever le petit doigt. Utilisez Utilisez ClickUp AI Notetaker pour enregistrer les discussions, résumer les points clés et transformer les décisions en tâches qui restent connectées à votre travail.

Transformez les discussions en actions. Collaborez dans Collaborez dans ClickUp Chat , où les agents Autopilot peuvent suivre les discussions et répondre aux questions en utilisant le contexte de l'environnement de travail.

Effectuez des recherches dans l'ensemble de votre écosystème de travail. Trouvez des tâches, des documents, des commentaires et des fichiers à partir d'outils connectés tels que Google Drive, GitHub, Jira et Figma, grâce à Trouvez des tâches, des documents, des commentaires et des fichiers à partir d'outils connectés tels que Google Drive, GitHub, Jira et Figma, grâce à ClickUp Enterprise Search

Limitations de ClickUp

La richesse et l'étendue des fonctionnalités peuvent sembler intimidantes et moins intuitives pour les nouveaux utilisateurs, en particulier ceux qui débutent avec l'automatisation et les fonctionnalités d'IA.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de ClickUp :

J'apprécie vraiment l'innovation constante de ClickUp et la façon dont il s'appuie fortement sur l'IA. L'agent IA Super Agent est puissant et vous permet de configurer très rapidement des tâches routinières. Je trouve également les modèles utiles pendant le processus d'installation, même si cela demande beaucoup de temps et d'efforts pour être correctement installé.

J'apprécie vraiment l'innovation constante de ClickUp et la façon dont il s'appuie fortement sur l'IA. L'agent IA Super Agent est puissant et vous permet de configurer très rapidement des tâches routinières. Je trouve également les modèles utiles pendant le processus d'installation, même si cela demande beaucoup de temps et d'efforts pour être correctement installé.

24 % des travailleurs affirment que les tâches répétitives les empêchent d'effectuer un travail plus significatif, et 24 % supplémentaires estiment que leurs compétences sont sous-utilisées. Cela représente près de la moitié des employés qui se sentent bloqués sur le plan créatif et sous-estimés.

2. Agents Zapier (idéaux pour réaliser l'automatisation de plus de 8 000 applications grâce à l'IA)

via Zapier

Zapier vous permet de créer des agents IA en décrivant ce que vous voulez en anglais simple ou en partant de modèles prêts à l'emploi. Vous définissez l'objectif, choisissez les applications qu'il peut utiliser, et il transforme cela en un agent fonctionnel. Il ne se limite pas non plus à des règles rigides du type « si ceci → alors cela », il comprend l'intention et peut gérer les variations et les cas limites sans que vous ayez à cartographier chaque condition.

L'outil effectue la connexion avec plus de 8 000 applications, ce qui permet aux agents de mettre à jour votre CRM, d'envoyer des e-mails personnalisés, de créer des tâches dans des outils de gestion de projet et de synchroniser automatiquement les informations sur l'ensemble de votre pile.

Les agents peuvent également extraire des données en temps réel à partir d'outils tels que Google Drive, Notion ou Airtable, effectuer des recherches sur le Web et recueillir des informations contextuelles avant d'agir. Et grâce à l'extension Chrome, vous pouvez même travailler directement sur des pages Web, en surlignant du texte et en le résumant ou en le traduisant instantanément, où que vous soyez.

Les meilleures fonctionnalités des agents Zapier

Tirez parti de vos Zaps existants en ajoutant de l'IA aux automatisations que vous avez déjà créées.

Permettez aux agents de se transmettre le travail entre eux afin qu'un agent puisse confier des tâches à un autre, ce qui rendra votre installation plus proche d'une équipe travaillant ensemble.

Regroupez les agents dans des pods afin de les organiser par équipes, comme l'équipe commerciale ou le marketing, et de tout gérer plus facilement.

Suivez tout grâce à des tableaux de bord et des alertes afin de voir ce que font les agents et d'intervenir lorsque quelque chose nécessite votre attention.

Limitations des agents Zapier

Les limites d'utilisation peuvent sembler restrictives et être rapidement atteintes lors de l'exécution de flux de travail en plusieurs étapes ou à haut volume.

Le contrôle limité sur la sélection des modèles d'IA réduit la flexibilité pour les équipes qui souhaitent une personnalisation plus poussée.

Tarifs des agents Zapier

Free

Professionnel : 29,99 $/mois

Équipe : 103,50 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les agents Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos des agents Zapier ?

Voici ce qu'un critique Reddit a dit à propos des agents Zapier :

J'ai déjà utilisé les agents Zapier et je trouve que c'est une très bonne installation... Je pense que les agents sont très efficaces et améliorent vraiment le flux de travail d'une entreprise.

J'ai déjà utilisé les agents Zapier et je trouve que c'est une très bonne installation... Je pense que les agents sont très efficaces et améliorent vraiment le flux de travail d'une entreprise.

3. Make (idéal pour les flux de travail visuels avec des nœuds de décision IA)

via Make

Make vous offre un éditeur de type organigramme par glisser-déposer pour créer des agents IA. Au lieu de considérer l'IA comme une simple étape supplémentaire dans un flux de travail, vous pouvez déployer des agents en tant que décideurs centraux au sein de votre automatisation.

L'agent lit les données saisies, décide de la suite à donner et prend les mesures nécessaires dans vos outils connectés par connexion.

Pour les flux de travail complexes, vous pouvez guider le déroulement du processus à l'aide de filtres et de chemins de routage, afin que l'agent réagisse différemment en fonction de la situation. Lorsque vous travaillez avec de grandes quantités de données, des fonctionnalités telles que les itérateurs et le traitement parallèle vous aident à gérer efficacement les tâches, comme le résumé de dizaines de fichiers à la fois.

Tirez parti des meilleures fonctionnalités

Effectuez facilement la connexion de différents modèles d'IA, tels que OpenAI, Anthropic, Groq et Vertex AI, afin de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.

Configurez le comportement de votre agent en utilisant un langage simple pour contrôler ses objectifs, son ton, ses contraintes et sa logique de décision sans écrire de code backend.

Créez des agents réutilisables une seule fois et utilisez-les partout en définissant leur rôle ou leurs instructions et en les appliquant à plusieurs flux de travail.

Fixez des limites

Les flux de travail complexes peuvent devenir difficiles à gérer, car le générateur visuel peut sembler confus lorsque les scénarios comprennent plusieurs routeurs, filtres ou chemins de branchement.

Définir les tarifs

Free

Forfait Make : 10,59 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Donnez des évaluations et des avis

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Make ?

Voici ce qu'un critique de Capterra a dit à propos de Make :

Make dispose d'une interface conviviale et facile à comprendre. Grâce à son éditeur glisser-déposer, vous pouvez ajouter, connecter et modifier des modules à partir d'une large gamme d'outils pour automatiser des tâches telles que les résumés d'e-mails, la mise à jour des données existantes, et bien plus encore. Il existe également une nouvelle fonctionnalité d'agents IA, comprenant une option « Human-in-the-Loop » (intervention humaine) comme mesure de sécurité supplémentaire.

Make dispose d'une interface conviviale et facile à comprendre. Grâce à son éditeur glisser-déposer, vous pouvez ajouter, connecter et modifier des modules à partir d'une large gamme d'outils pour réaliser des tâches telles que les résumés d'e-mails, la mise à jour des données existantes, et bien plus encore. Il existe également une nouvelle fonctionnalité d'agents IA, comprenant une option « Human-in-the-Loop » (intervention humaine) comme mesure de sécurité supplémentaire.

46 % des dirigeants affirment que leur entreprise utilise des agents IA pour réaliser l'automatisation complète des flux de travail et des processus. Si près d'une organisation sur deux fait déjà confiance à des agents pour ses flux de travail essentiels, le véritable avantage concurrentiel n'est plus l'expérimentation, mais la fiabilité, la gouvernance et l'intégration approfondie des flux de travail.

4. Relevance AI (idéal pour créer des agents IA et des équipes IA personnalisés sans codage)

via Relevance IA

Relevance AI vous permet de créer des agents IA autonomes et même des équipes d'agents capables d'achever des flux de travail et des tâches à l'instar des travailleurs humains. À partir d'un tableau de bord visuel unique, vous pouvez créer des agents spécialisés dans la vente, l'assistance, la recherche ou les opérations, et les coordonner comme une main-d'œuvre IA.

Les agents fonctionnent grâce à une architecture basée sur des outils. Vous attribuez des outils modulaires, tels que la recherche sur le Web, les requêtes de base de données, l'envoi d'e-mails, les mises à jour CRM, la planification du Calendrier, et l'agent décide lequel utiliser et quand. Au lieu de créer des scripts pour chaque étape, vous définissez les capacités et laissez le système gérer l'exécution de manière dynamique.

Le contrôle et la sécurité sont intégrés. Les agents peuvent fonctionner selon des calendriers, réagir à des évènements en temps réel ou faire une pause pour obtenir l'approbation humaine si nécessaire. Cela crée un équilibre entre automatisation et supervision sans limiter la flexibilité.

Les meilleures fonctionnalités de Relevance IA

Effectuez une connexion instantanée à votre pile grâce à des intégrations et des connecteurs intégrés pour des outils tels que Gmail, Slack, les CRM, les bases de données et les API externes.

Intégrez des bases de connaissances personnalisées, permettant aux agents de consulter en toute sécurité des documents et des bases de données internes pour fournir des réponses spécifiques au domaine et riches en contexte.

Déployez des agents sur plusieurs canaux, en les transformant en widgets de chat en direct, en bots ou même en assistants vocaux grâce à une approche « écrire une fois, déployer partout ».

Pertinence Limites de l'IA

Bien qu'ils soient présentés comme sans code, la création de flux de travail robustes ou multi-agents nécessite toujours une réflexion logique et une bonne compréhension des flux de données.

Tarifs de Relevance IA

Free

Équipe : 349 $ par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Pertinence des évaluations et avis sur l'IA

G2 : 4,3/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Relevance IA ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Relevance IA :

J'apprécie le fait qu'il dispose de plus de 9 000 outils d'intégration, notamment des e-mails, des calendriers, des CRM et des feuilles de calcul, qui sont utiles pour notre entreprise et notre vie quotidienne. L'installation initiale a été très simple, grâce à la marketplace qui propose plus de 400 agents IA gratuits et payants prêts à être personnalisés.

J'apprécie le fait qu'il dispose de plus de 9 000 outils d'intégration, notamment des e-mails, des calendriers, des CRM et des feuilles de calcul, qui sont utiles pour notre entreprise et notre vie quotidienne. L'installation initiale a été très simple, grâce à la marketplace qui propose plus de 400 agents IA gratuits et payants prêts à être personnalisés.

5. n8n (Idéal pour l'automatisation des flux de travail IA open source et auto-hébergée)

via n8n

n8n est une plateforme d'automatisation open source que vous pouvez exécuter sur votre propre serveur, vous donnant ainsi un contrôle total sur vos données. Vous créez des flux de travail à l'aide d'un éditeur visuel de type glisser-déposer. Au sein de ces flux de travail, vous pouvez créer des agents IA capables d'extraire des données d'une base de données, de mettre à jour un CRM, d'envoyer un message ou d'appeler un service externe.

À mesure que votre automatisation devient plus complexe, vous pouvez ajouter des conditions (logique if/else), des boucles, des réessais et des étapes de secours pour gérer différents scénarios. Les agents mémorisent les interactions passées et restent sensibles au contexte d'une session à l'autre.

Avec plus de 500 intégrations et un accès complet à l'API, vos flux de travail peuvent se connecter à presque tous les outils de votre pile. Et si vous avez besoin de plus de flexibilité, vous pouvez insérer du JavaScript ou du Python pour personnaliser la logique, combinant ainsi la simplicité du no-code avec un contrôle technique plus approfondi lorsque cela est nécessaire.

Meilleures fonctionnalités de n8n

Inspectez et déboguez chaque étape d'exécution grâce à des journaux détaillés, la visibilité des entrées/sorties, les réessais et le traçage des étapes, afin de voir exactement comment votre flux de travail et votre agent IA se sont comportés.

Connectez des outils d'IA externes à l'aide du protocole MCP (Model Context Protocol) pour gérer des tâches en plusieurs étapes et une orchestration IA avancée.

Insérez des étapes d'approbation humaine avant les actions sensibles afin de maintenir la supervision et d'éviter les mises à jour indésirables ou les erreurs d'automatisation à fort impact.

Limitations de n8n

De petites erreurs de configuration peuvent déclencher des exécutions excessives ou des coûts imprévus, en particulier dans les boucles ou les flux de travail de scraping.

Tarifs n8n

Essai gratuit de 14 jours

Starter : 24 € / mois (~28 $ / mois)

Pro : 60 € / mois (~70 $ / mois)

Business : 800 € / mois (~936 $ / mois)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur n8n

G2 : 4,8/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de n8n ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de n8n :

J'utilise n8n pour automatiser les tâches manuelles et répétitives quotidiennes, ce qui me fait gagner beaucoup de temps et m'aide à planifier des tâches avec des échéanciers fixes. Il dispose d'une grande majorité d'intégrations, et presque tout peut être automatisé. J'aime utiliser divers agents IA et personnaliser les invites du système pour obtenir des résultats précis et conformes à mes attentes.

J'utilise n8n pour automatiser les tâches manuelles et répétitives quotidiennes, ce qui me fait gagner beaucoup de temps et m'aide à planifier des tâches avec des échéanciers fixes. Il dispose d'une grande majorité d'intégrations, et presque tout peut être automatisé. J'aime utiliser divers agents IA et personnaliser les invites du système pour obtenir des résultats précis et conformes à mes attentes.

Aujourd'hui, l'automatisation génère un retour sur investissement mesurable. Parmi les entreprises qui ont adopté les agents IA: 66 % déclarent une augmentation de leur productivité.

57 % déclarent avoir réalisé des économies

55 % déclarent prendre des décisions plus rapidement

6. Flowise IA (idéal pour la création sans code d'applications LLM et de chatbots personnalisés)

via Flowise IA

Flowise fournit une interface visuelle pour créer des agents IA et des flux de travail LLM. Au lieu d'écrire du code d'orchestration backend, vous connectez des modèles, des invites, de la mémoire, des magasins de vecteurs et des outils en tant que nœuds dans un flux glisser-déposer.

Cet outil vous permet également d'exécuter plusieurs agents ayant des rôles différents, et vous pouvez ajouter des étapes d'approbation humaine si nécessaire afin que quelqu'un puisse examiner les décisions avant que le flux de travail ne progresse. Grâce au débogage visuel, vous pouvez voir chaque étape effectuée par l'agent, ce qui vous permet de toujours savoir comment il est parvenu à sa décision et de l'améliorer facilement.

Une fois votre agent prêt, vous pouvez le lancer sous forme d'API ou l'intégrer directement dans un site web ou une application.

Meilleures fonctionnalités de Flowise IA

Passez facilement d'un modèle d'IA à l'autre, comme OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face, ou même des modèles locaux.

Personnalisez votre agent avec du code si nécessaire en ajoutant de petits extraits Python pour ajuster ou améliorer le fonctionnement d'un composant.

Testez et améliorez votre agent en temps réel en modifiant les invitations ou les paramètres et en voyant instantanément comment les résultats changent.

Limitations de Flowise IA

Les utilisateurs ont signalé des erreurs de validation de flux de travail survenant de manière inattendue, même lorsqu'ils travaillent avec des flux simples ou nouvellement créés.

Tarifs de Flowise IA

Free

Starter : 35 $/mois

Pro : 65 $/mois

Évaluations et avis sur Flowise IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Flowise IA ?

Voici ce qu'un critique Reddit a dit à propos de Flowise IA :

Flowise est très facile à héberger localement ou à déployer dans le cloud, ce qui facilite la prise en main. Comme il est ouvert et accessible au public, le nombre de ressources et l'assistance de la communauté ne cessent de croître, ce qui est utile pour les nouveaux développeurs. L'interface utilisateur est intuitive et bien organisée.

Flowise est très facile à héberger localement ou à déployer dans le cloud, ce qui facilite la prise en main. Comme il est ouvert et accessible au public, le nombre de ressources et l'assistance de la communauté ne cessent de croître, ce qui est utile pour les nouveaux développeurs. L'interface utilisateur est intuitive et bien organisée.

7. Stack IA (Idéal pour les agents IA de niveau entreprise avec sécurité et conformité)

via Stack IA

Stack AI est conçu pour les entreprises qui ont besoin d'agents IA sécurisés et fiables fonctionnant dans tous leurs services. Les équipes peuvent créer des agents qui effectuent une connexion sécurisée à des outils tels que les CRM, les ERP et les bases de données internes, tout en respectant les normes de conformité telles que SOC 2 et HIPAA.

Un générateur de flux de travail visuel vous permet de glisser-déposer des blocs pour concevoir la manière dont un agent pense et agit. Vous pouvez connecter des sources de données, choisir des modèles d'IA, ajouter de la mémoire et intégrer des outils ou des API sans écrire de code. Les agents peuvent ensuite être déployés sous forme de chatbots, de formulaires, d'outils internes ou de points de terminaison API.

L'outil comprend également des pipelines RAG en un clic, permettant aux agents d'indexer automatiquement les documents de l'entreprise et de fournir des réponses précises, étayées par des citations et fondées sur des données réelles.

Meilleures fonctionnalités de Stack IA

Effectuez une connexion sécurisée avec plus de 100 outils professionnels tels que SharePoint, Salesforce, Workday et des API personnalisées, afin que les agents puissent intervenir sur tous les outils de votre pile technologique.

Maintenez une sécurité de niveau entreprise grâce à un accès basé sur les rôles, la conformité SOC 2 et des options de déploiement sécurisées pour les entreprises réglementées.

Commencez rapidement grâce à des modèles prêts à l'emploi et des agents instantanés pour lancer des assistants utiles ou des automatisations de flux de travail.

Limites de Stack IA

Les performances peuvent parfois être inégales, et il existe une courbe d'apprentissage notable pour les cas d'utilisation plus avancés.

Certains connecteurs ou cas particuliers nécessitent des solutions de contournement, avec une visibilité limitée sur les journaux étape par étape et les comparaisons de versions.

Tarifs Stack IA

Free

Starter : 199 $/mois

Équipe : 899 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Stack IA

G2 : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Stack IA ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Stack IA :

Avec d'autres plateformes, vous devez posséder des compétences en codage, mais Stack AI est une plateforme sans code qui ne nécessite aucune connaissance en programmation pour créer de puissants agents IA. En quelques clics, vous pouvez facilement créer différents flux de travail.

Avec d'autres plateformes, vous devez posséder des compétences en codage, mais Stack AI est une plateforme sans code qui ne nécessite aucune connaissance en programmation pour créer de puissants agents IA. En quelques clics, vous pouvez facilement créer différents flux de travail.

Le marché mondial des plateformes d'IA sans code était évalué à 4,9 milliards de dollars et devrait atteindre 24,8 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 38,2 %.

8. Microsoft Copilot Studio (idéal pour créer des copilotes IA dans l'écosystème MS 365)

via Microsoft

Microsoft Copilot Studio est un autre outil d'agent IA populaire qui permet aux organisations de créer des agents IA de niveau entreprise (anciennement appelés Power Virtual Agents) sans codage approfondi. À l'aide d'un éditeur visuel, les équipes peuvent concevoir des flux conversationnels, automatiser les flux de travail, établir des connexions avec des sources de données et s'intégrer à des API dans tout l'écosystème Microsoft.

Son moteur de discussion axé sur l'IA s'appuie sur la reconnaissance d'intention alimentée par LLM plutôt que sur des systèmes rigides basés sur des règles, ce qui permet aux agents de comprendre le contexte et de répondre de manière dynamique. Ils peuvent extraire des informations pertinentes de Microsoft Graph, Dataverse et de documents internes pour une meilleure précision.

Les agents peuvent fonctionner de manière autonome à l'aide de déclencheurs et d'une logique structurée. Par exemple, ils peuvent surveiller les e-mails entrants, rédiger des réponses générées par l'IA, mettre à jour des enregistrements et exécuter automatiquement des flux de travail en plusieurs étapes. Ils fonctionnent également en arrière-plan, peuvent être invoqués via Copilot Chat en cas de besoin, ou transférer les discussions à un humain ou à un canal Teams en fonction de conditions prédéfinies.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot Studio

Intégrez-les de manière transparente à l'aide de plus de 1 000 connecteurs sans code préconfigurés pour établir des connexions entre Microsoft et des systèmes tiers tels que Salesforce, SAP et ServiceNow.

Créez visuellement une logique avancée grâce à des flux glisser-déposer, des ramifications, des transferts humains et des déclencheurs d'automatisation.

Étendez vos capacités avec des outils de développement lorsque cela est nécessaire à l'aide d'API, de SDK, de Visual Studio, de GitHub et de . NET pour une personnalisation plus poussée.

Limitations de Microsoft Copilot Studio

Les licences et les structures de coûts peuvent être complexes et difficiles à gérer, en particulier lors de la mise à l'échelle sur plusieurs environnements ou de l'ajout de connecteurs premium.

Les options de personnalisation peuvent sembler limitées, avec des performances parfois lentes et une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs non techniciens.

Tarifs de Microsoft Copilot Studio

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft Copilot Studio

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Copilot Studio ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Microsoft Copilot Studio :

J'apprécie Microsoft Copilot Studio car il permet de créer et de personnaliser facilement des copilotes IA sans avoir besoin de compétences techniques approfondies. L'interface low-code et les modèles prêts à l'emploi permettent de transformer rapidement des idées en solutions fonctionnelles.

J'apprécie Microsoft Copilot Studio car il permet de créer et de personnaliser facilement des copilotes IA sans avoir besoin de compétences techniques approfondies. L'interface low-code et les modèles prêts à l'emploi permettent de transformer rapidement des idées en solutions fonctionnelles.

9. LangFlow (idéal pour le prototypage visuel des flux LangChain et des applications LLM)

via LangFlow

Avec Langflow, vous pouvez créer des systèmes d'IA complets à l'aide d'un canevas glisser-déposer avec des blocs tels que des invites, de la mémoire, des outils, des récupérateurs et des modèles LLM. Il existe également un bloc Agent spécial qui détermine la meilleure approche et exécute la tâche avec soin du début à la fin.

Un seul agent peut être transformé en un outil utilisable par un autre agent, ce qui vous aide à créer des flux de travail hiérarchisés ou de type équipe. Par exemple, vous pouvez créer un agent de recherche qui utilise Web Search et Wolfram Alpha, et l'outil gérera le processus de raisonnement de manière visuelle.

Pour les assistants basés sur la connaissance, l'outil offre une assistance RAG intégrée pour les principales bases de données vectorielles telles que Pinecone, Weaviate et Qdrant, ainsi que des modules de mémoire flexibles pour la conservation du contexte.

Meilleures fonctionnalités de LangFlow

Exportez vos flux de travail vers Python et déployez-les via des API pour passer facilement de la conception visuelle à l'utilisation en production réelle.

Personnalisez et étendez la plateforme grâce à sa conception open source afin de pouvoir créer vos propres outils et modifier les composants selon vos besoins.

Effectuez la connexion aux systèmes d'entreprise à l'aide de MCP et utilisez les types d'agents avancés intégrés pour gérer des tâches complexes sans écrire de code personnalisé.

Limitations de LangFlow

L'interface visuelle peut sembler complexe pour les débutants, en particulier les utilisateurs qui s'attendent à une expérience sans code entièrement simplifiée et prête à l'emploi.

Tarifs LangFlow

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LangFlow

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. Budibase (Idéal pour le développement d'outils internes accélérés par l'IA)

via Budibase

L'interface visuelle de Budibase vous permet de concevoir des applications en glissant-déposant des écrans, des formulaires, des tableaux et des composants sans écrire de code. Vous pouvez également générer automatiquement des applications complètes à partir de vos données en quelques clics seulement.

Grâce à des composants et des modèles d'interface utilisateur prédéfinis, les utilisateurs non techniciens peuvent facilement créer des panneaux d'administration, des portails, des tableaux de bord et des écrans de saisie d'entrées qui restent réactifs sur tous les appareils.

Les automatisations de flux de travail peuvent être conçues avec plusieurs étapes, conditions (logique if/then), filtres et boucles. Les actions peuvent être déclenchées en fonction d'évènements ou programmées pour s'exécuter périodiquement.

Les meilleures fonctionnalités de Budibase

Connectez et automatisez différentes sources de données telles que SQL, NoSQL, les API REST et Airtable, en déclenchant des flux de travail grâce à des actions IA intégrées.

Appliquez un contrôle d'accès basé sur les rôles pour l'IA afin que les agents fonctionnent dans le respect des permissions des utilisateurs et des limites de données.

Créez des composants réutilisables et une logique modulaire pour standardiser et adapter les flux de travail basés sur l'IA à l'ensemble des équipes.

Limitations de Budibase

Les limites de taille de téléchargement de fichiers dans certaines installations auto-hébergées peuvent restreindre les flux de travail IA nécessitant de nombreux documents.

Flexibilité limitée pour la logique JavaScript avancée, ce qui rend les transformations complexes ou le traitement des cas limites plus difficiles par rapport aux plateformes axées sur les développeurs.

Tarifs Budibase

Open source

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Budibase

G2 : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Budibase ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Budibase :

Budibase s'est révélé très productif et efficace pour le développement d'applications au sein de notre entreprise. Il nous a aidés à créer des applications personnalisées pour nos clients et pour une utilisation interne. Le partage de données via la synchronisation est également très sécurisé. La fonctionnalité la plus étonnante est son interface glisser-déposer qui permet de créer des applications personnalisées. Vous n'avez besoin d'aucune compétence particulière pour créer des applications internes pour votre équipe.

Budibase s'est révélé très productif et efficace pour le développement d'applications au sein de notre entreprise. Il nous a aidés à créer des applications personnalisées pour nos clients et pour une utilisation interne. Le partage de données via la synchronisation est également très sécurisé. La fonctionnalité la plus étonnante est son interface glisser-déposer qui permet de créer des applications personnalisées. Vous n'avez besoin d'aucune compétence particulière pour créer des applications internes pour votre équipe.

75 % des cadres supérieurs pensent que les agents IA vont transformer le monde du travail plus que ne l'a fait Internet.

11. Lindy IA (Idéal pour les assistants exécutifs IA permettant d'automatiser les tâches de travail personnelles)

via Lindy IA

Lindy AI est un assistant virtuel autonome qui gère les tâches professionnelles courantes dans vos applications. Vous pouvez discuter avec lui via iMessage, WhatsApp, Slack ou le Web et lui donner des instructions en anglais simple telles que « Reprogramme ma réunion de 15 h » ou « Rédige un e-mail de suivi ». Optimisé par GPT-4, cet outil gère les plannings, les e-mails, les listes de tâches, les rendez-vous et bien plus encore sans installation manuelle.

Vous pouvez créer des agents personnalisés pour des flux de travail spécifiques, tels que la qualification des prospects ou le traitement des dépenses, qui se déclenchent automatiquement et exécutent des actions en plusieurs étapes dans les applications connectées. Une fois déclenché, un agent peut effectuer plusieurs actions de manière autonome, comme envoyer des messages, mettre à jour des enregistrements, planifier des évènements, mettre en boucle des coéquipiers, etc. jusqu'à ce que la tâche soit achevée.

L'outil peut également se connecter aux appels Zoom ou Teams pour enregistrer, transcrire et générer des notes résumées avec des actions à entreprendre. Il prend également en charge les agents IA vocaux pour traiter les appels entrants et sortants.

Les meilleures fonctionnalités de Lindy IA

Effectuez la connexion de bases de connaissances personnalisées afin que les agents utilisent vos documents internes, vos FAQ et les données de votre entreprise plutôt que des réponses génériques fournies par l'IA.

Personnalisez les réponses au fil du temps en adaptant le ton et les suivis en fonction des interactions passées.

Étendez vos flux de travail avec l'assistant de code IA pour générer ou déboguer des scripts sans avoir besoin de développeurs.

Intégrez plus de 200 applications telles que Gmail, Outlook, Slack, les CRM, les Calendriers et Zoom pour transférer automatiquement les données d'un outil à l'autre.

Limitations de Lindy IA

Certains utilisateurs signalent que l'outil peut parfois cesser de fonctionner de manière inattendue, ce qui peut interrompre les automatisations en cours et perturber les flux de travail en cours.

Les utilisateurs ont mentionné la difficulté de savoir quels agents sont utilisés et par qui, ce qui complique le suivi des activités au sein des grandes équipes.

Tarifs de Lindy IA

Essai gratuit de 7 jours

Pro : 49,99 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lindy IA

G2 : 4,9/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lindy IA ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Lindy IA :

J'utilise Lindy IA depuis quelque temps déjà, et ce que j'apprécie le plus, c'est le gain de temps que cela me procure. Il gère les tâches répétitives et la planification avec une précision surprenante, ce qui m'a vraiment aidé à réduire ma charge mentale.

J'utilise Lindy IA depuis quelque temps déjà, et ce que j'apprécie le plus, c'est le gain de temps que cela me procure. Il gère les tâches répétitives et la planification avec une précision surprenante, ce qui m'a vraiment aidé à réduire ma charge mentale.

