ClickUp Accelerator ou IA d'entreprise personnalisée : comment choisir ?

Vous savez que vous devez adopter l'IA pour rester compétitif, mais la voie à suivre est floue.

Choisir la mauvaise approche peut entraîner une « fatigue pilote », où des projets d'IA prometteurs épuisent les budgets et stagnent avant même que les membres de votre équipe aient pu les utiliser.

Cette indécision ne ralentit pas seulement l'informatique, elle constitue l'une des clés du défi de l'IA qui maintient tous les services dans des flux de travail manuels et inefficaces.

Ce guide explique quand choisir les super agents ClickUp prêts à l'emploi de ClickUp Accelerator avec l'assistance d'un spécialiste de ClickUp plutôt que de créer un système d'IA d'entreprise personnalisé à partir de zéro, afin que vous puissiez prendre la bonne décision en fonction de la taille, de l'échéancier et des ressources techniques de votre équipe.

Pourquoi les décisions relatives à l'IA de l'entreprise sont-elles importantes aujourd'hui ?

Gartner prévoit que 30 % seront abandonnés après la validation du concept. Non pas parce que la technologie ne fonctionne pas, mais parce que les équipes passent 18 mois à développer des solutions personnalisées qui deviennent obsolètes avant même que quiconque ne les utilise.

Vous êtes probablement confronté à au moins l'un de ces casse-tête :

Fragmentation du travail : le travail de votre équipe est dispersé entre des dizaines d'applications différentes. En moyenne, une entreprise utilise aujourd'hui le travail de votre équipe est dispersé entre des dizaines d'applications différentes. En moyenne, une entreprise utilise aujourd'hui 101 applications SaaS distinctes . Vous passez de votre outil de projet à votre application pour discuter, puis à vos documents, perdant ainsi votre concentration et le contexte à chaque changement. Cette fragmentation oblige les équipes à perdre du temps à passer d'une application à l'autre, à rechercher le contexte et à lutter contre le cloisonnement des informations

Prolifération de l'IA : Pour aggraver les choses, différents services lancent leurs propres expériences d'IA en vase clos. Le service marketing dispose d'une IA pour la rédaction, l'équipe commerciale en a une pour les e-mails, mais aucun de ces outils ne communique entre eux, de sorte que les informations restent fragmentées. Cette prolifération imprévue d'outils d'IA est un cas classique de Pour aggraver les choses, différents services lancent leurs propres expériences d'IA en vase clos. Le service marketing dispose d'une IA pour la rédaction, l'équipe commerciale en a une pour les e-mails, mais aucun de ces outils ne communique entre eux, de sorte que les informations restent fragmentées. Cette prolifération imprévue d'outils d'IA est un cas classique de prolifération de l'IA , qui entraîne un gaspillage d'argent, une duplication des efforts et un manque total de contrôle sur l'empreinte IA de votre organisation.

Dispersion contextuelle : vos informations étant dispersées à différents endroits, aucun outil d'IA ne peut avoir une vue d'ensemble, un problème connu sous le nom de « dispersion contextuelle ». Il est impossible de relier une discussion client dans votre outil de chat au plan de projet dans votre hub de travail, ce qui empêche l'outil de vous fournir une aide véritablement intelligente. Les équipes perdent des heures à rechercher les informations dont elles ont besoin, à passer d'une application à l'autre et à répéter les mises à jour sur plusieurs plateformes.

Vous vous trouvez alors à un tournant stratégique.

Investissez-vous massivement dans un projet d'infrastructure personnalisé qui pourrait ne pas porter de valeur avant un an ?

Ou trouvez-vous un moyen d'avancer rapidement grâce à une solution convergente prête à l'emploi ?

Pour les équipes en pleine expansion, en particulier celles comptant entre 100 et 1 000 employés, ce choix est crucial. Voyons comment ClickUp Accelerator et l'IA personnalisée pour l'entreprise se comparent dans un tel scénario.

Qu'est-ce que ClickUp Accelerator ?

Vous souhaitez automatiser vos flux de travail et profiter dès maintenant des avantages de l'IA, mais vous ne disposez pas d'une équipe d'ingénieurs en apprentissage automatique ou vous ne pouvez pas attendre un an pour obtenir une solution personnalisée.

Ce retard signifie que votre équipe continue de crouler sous les tâches répétitives qui nuisent à la productivité de l'entreprise, tandis que les concurrents qui utilisent déjà l'IA prennent encore plus d'avance.

ClickUp Accelerator résout précisément ce problème. Il s'agit d'une solution clé en main pour intégrer l'IA dans votre flux de travail quotidien.

Le programme est conçu pour aider les équipes à être rapidement opérationnelles grâce à des flux de travail IA prêts à l'emploi, sans avoir à tout créer de zéro.

Le concept clé ici est celui de convergence. Accelerator fonctionne dans l'environnement de travail IA convergent de ClickUp, où tous les éléments suivants sont connectés et synchronisés en temps réel :

Projets et tâches (ce qui se passe)

Docs (le contexte source de vérité)

Discussions d'équipe (décisions et coordination)

Rapports (visibilité et responsabilité)

Au lieu de copier-coller des informations dans un assistant qui n'a aucune idée de ce qui se passe réellement, Accelerator maintient la connexion de l'IA au travail à mesure qu'il évolue. Voici un bref aperçu. 👇🏼

Ce que vous obtenez avec ClickUp Accelerator

Voyons maintenant en détail comment les différents objets d'Accelerator fonctionnent ensemble :

1) Agents IA prêts à l'emploi pour des flux de travail préconfigurés et testés

Accelerator comprend des Super Agents préconfigurés qui gèrent le travail courant et répétitif que la plupart des équipes effectuent chaque semaine. Considérez-les comme des « assistants spécialisés » pour les flux de travail réels, et non comme une boîte de dialogue vide.

Les résultats concrets comprennent notamment :

Mises à jour du statut du projet que vous pouvez partager avec les parties prenantes sans avoir à tout rédiger à partir de zéro (progression, réussites, obstacles)

Résumés de lancement et éléments à prendre en compte à partir de vos notes et des détails du projet

Résumés des risques ou des problèmes pour vous permettre de repérer les écarts avant qu'ils ne deviennent critiques.

Première ébauche pour les besoins marketing courants (briefings, textes pour les réseaux sociaux, textes pour les pages d'accueil, variantes publicitaires) lorsque les données sont déjà disponibles dans vos tâches/documents.

Le plus important ? Ces agents sont conçus pour être déclenchés là où se trouvent déjà les informations (une tâche, un document ou un fil de discussion), de sorte qu'ils fonctionnent avec un contexte réel plutôt qu'avec des invitations génériques.

Automatisez les flux de travail de bout en bout grâce aux super agents IA sans code de ClickUp.

2) Intégration et installation guidées pour une mise en service en quelques jours, et non en plusieurs mois.

La plupart des efforts d'« adoption de l'IA » échouent parce que les équipes ne font jamais de connexion entre l'IA et leurs flux de travail réels. Une intégration guidée est la solution pratique.

ClickUp Accelerator vous aide à mettre en place un environnement de travail où l'IA peut être utile de manière fiable. Concrètement, cela signifie généralement :

Transformez votre flux de travail dispersé en un seul système d'exploitation : travail client dans : travail client dans les tâches ClickUp , notes de projet dans les documents ClickUp , coordination d'équipe dans les fils de discussion ClickUp Chat , rapports dans les tableaux de bord , le tout connecté.

Standardisation des entrées pour garantir la cohérence des résultats de l'IA : utilisation de structures de tâches cohérentes (noms de tâches clairs, propriétaires, statuts, dates d'échéance et documents liés) afin que les résumés de statut et les résultats de planification soient basés sur des informations fiables.

Activation rapide de flux de travail clés en main : des résultats que votre équipe peut obtenir immédiatement, comme obtenir une mise à jour hebdomadaire du projet en quelques minutes au lieu de passer une heure à rechercher les dernières informations.

Découvrez comment un tel flux de travail fonctionne avec un chat connecté, des tâches, des documents et une IA contextuelle :

3) Assistance et formation par des experts pour que l'IA ne reste pas lettre morte

Pour les entreprises, le coût caché le plus élevé n'est pas le logiciel, mais le temps perdu lorsque les outils ne sont pas adoptés de manière cohérente. L'équipe d'experts d'Accelerator aide les équipes à :

Adoptez une cadence répétable , comme « comment nous effectuons les mises à jour hebdomadaires », « comment nous lançons un projet », « comment nous effectuons le suivi des risques », sans réinventer le processus à chaque fois.

Réduisez les retouches en montrant comment saisir le bon contexte une seule fois, au bon endroit (afin que l'équipe n'ait pas à réécrire les mêmes informations dans les e-mails, les documents et les chats).

Adaptez le système afin que, lorsque vous ajoutez des personnes ou des projets, le flux de travail reste cohérent et la visibilité ne s'effondre pas.

En gros, vous n'achetez pas seulement une solution d'IA, mais aussi un moyen plus rapide d'intégrer l'IA dans votre flux de travail.

Découvrez comment notre vice-président général Kyle Coleman utilise les super agents pour accélérer ses processus de rapports :

Pourquoi l'accélérateur fonctionne mieux qu'un outil d'IA distinct ?

La plupart des outils d'IA échouent dans leur utilisation dans l'entreprise, car ils ne font pas partie du système dans lequel le travail est effectué. Cela crée trois problèmes récurrents :

Le contexte est perdu : quelqu'un doit alimenter manuellement l'IA avec les mises à jour provenant des tâches, des documents et des discussions. Les résultats sont génériques : l'IA ne dispose pas des dernières informations sur le projet. Les équipes ont une charge de travail supplémentaire : elles doivent gérer le « flux de travail réel » à un endroit et le « flux de travail IA » à un autre.

ClickUp Accelerator est conçu selon l'approche inverse : converger d'abord le travail, puis y appliquer l'IA.

Lorsque les tâches, les documents, les discussions et les rapports sont connectés, l'IA peut aider de manière fiable à réaliser du travail à fort effet de levier tel que le résumé de statut, le document de lancement, les actions à entreprendre et les brouillons de contenu, sans avoir besoin de répéter constamment les explications manuellement.

C'est ce qui donne l'impression d'un produit « prêt à l'emploi » plutôt que d'une « démo sympa ».

Qu'est-ce que l'IA personnalisée pour l'entreprise ?

Parfois, les besoins de votre entreprise dépassent ce que les produits IA prêts à l'emploi peuvent gérer de manière sûre et fiable.

Vos flux de travail sont peut-être très spécialisés, votre modèle de données est peut-être unique, ou vos exigences en matière de conformité et de sécurité sont peut-être si strictes que vous ne pouvez pas utiliser un outil polyvalent sans le personnaliser en profondeur. Dans ces cas-là, l'approche « acheter un outil et commencer dès demain » ne fonctionne pas.

C'est là qu'intervient l'IA personnalisée pour l'entreprise.

Il s'agit d'un système IA sur mesure que votre entreprise développe en interne (ou confie à un partenaire de services) pour prendre en charge des flux de travail spécifiques. Au lieu d'adopter un flux de travail IA préconfiguré, vous concevez l'architecture de bout en bout. En pratique, cela signifie généralement :

Construire un système unifié à partir de zéro

Ou bien, assemblez une solution à partir de plusieurs fournisseurs et intégrez-la à votre propre travail d'ingénierie.

Le grand avantage est le contrôle. Vous pouvez adapter le système à vos besoins précis : comment il raisonne, quelles données il peut accéder, ce qu'il est autorisé à générer, comment il enregistre les actions et comment il s'intègre dans vos processus d'approbation et de conformité.

Voici ce qu'implique généralement un projet d'IA personnalisé pour l'entreprise :

1) Choisir et mettre en œuvre une stratégie LLM

Vous devez décider si vous souhaitez :

Utilisez un modèle hébergé via une API.

Utilisez un déploiement privé.

Ou fournissez l’assistance pour plusieurs modèles (pour des raisons de coût, de performance ou de politique).

Vous devez ensuite gérer les réalités pratiques : mises à niveau des modèles, gestion des invitations/versions, contrôle des coûts, latence et fiabilité.

2) Mettre en place un accès sécurisé aux données (le problème du pipeline)

L'IA n'est utile que si elle peut récupérer le bon contexte d'entreprise. Cela nécessite souvent :

ETL ou pipelines de données pour unifier les données provenant d'outils tels que CRM, ticketing, documents, stockage de fichiers, analyse de produits et bases de données internes.

Une couche de récupération (souvent une « recherche » ou un index de connaissances) afin que le modèle puisse trouver rapidement les informations pertinentes.

Permissions strictes afin que l'IA ne voie que ce que l'utilisateur est autorisé à voir

C'est là que de nombreux projets achoppent, car « obtenir les données » est presque toujours plus difficile que de générer du texte.

3) Définir des garde-fous et des contrôles de conformité

L'IA d'entreprise nécessite généralement :

Journaux d'audit (qui a demandé quoi, quelles données ont été consultées, ce qui a été généré)

Politiques de conservation des données et règles de rédaction

Flux de travail d'approbation (en particulier si les résultats de l'IA sont destinés aux clients ou sensibles en matière de conformité)

Politiques relatives au traitement des données sensibles (informations personnelles identifiables, contrats, données RH, contenu réglementé)

4) Création de l'expérience de l'utilisateur (intégration de l'interface utilisateur et du flux de travail)

Un modèle seul ne constitue pas un produit utilisable. Les équipes ont besoin d'un espace pour interagir avec lui, par exemple :

Une application web ou un portail interne

Intégrations dans les outils qu'elles utilisent déjà (discuter, gestion des tickets, CRM, gestion de projet)

Expériences basées sur les rôles (agents d'assistance vs responsables vs finances)

5) Coordination des fournisseurs, des contrats et de la fiabilité

Si vous utilisez plusieurs prestataires (prestataire de modèles, base de données/recherche vectorielle, outils ETL, observabilité, sécurité), vous possédez également :

Contrats et renouvellements avec les fournisseurs

Gestion des incidents lorsqu'une dépendance tombe en panne

Modification des API et mises à jour disruptives

Suivi et évaluation continus des performances

Conclusion

Une solution personnalisée n'est pas « un mauvais choix », mais elle représente un investissement important. Il vaut mieux la considérer comme un pari à haut risque, mais très rentable : vous pouvez obtenir quelque chose de vraiment différent, mais seulement si vous disposez des capacités techniques, du budget et d'un plan de propriété à long terme pour assurer sa maintenance et l'évoluer.

Principales différences entre ClickUp Accelerator et l'IA personnalisée

Le choix entre un programme prêt à l'emploi et une solution personnalisée repose sur cinq facteurs essentiels. Considérez chacun d'entre eux comme une question à poser à votre équipe afin de déterminer la voie la plus judicieuse pour vous.

Délai de rentabilisation de la valeur

Un projet d'IA personnalisé peut facilement prendre entre 6 et 18 mois rien que pour sortir une première version. Au moment de son lancement, les besoins de votre entreprise auront peut-être déjà changé, rendant la solution obsolète dès son arrivée.

C'est là que l'approche « plug-in-and-go » prend tout son sens. Grâce à ClickUp Accelerator, votre équipe dispose d'une IA opérationnelle en quelques jours. Les agents IA étant préconfigurés et la prise en main guidée permettant à votre équipe d'être rapidement opérationnelle, vous pouvez commencer à voir les résultats et à automatiser les flux de travail dès votre premier sprint.

Vous pouvez prouver immédiatement la valeur de l'IA, créant ainsi une dynamique favorable à une adoption plus large, au lieu de vous battre pour obtenir un budget pour un projet qui n'a encore rien donné.

Coûts et ressources nécessaires

Vous disposez d'un budget limité et ne pouvez pas vous permettre d'embaucher toute une équipe de data scientists et d'ingénieurs en apprentissage automatique, dont les services sont coûteux.

Les projets d'IA personnalisés peuvent rapidement devenir un gouffre financier, avec des coûts imprévisibles liés à l'extension du périmètre, à l'infrastructure cloud et aux salaires élevés des talents spécialisés. Le passage de la phase pilote à la production coûte généralement entre 5 et 20 millions de dollars.

via Gartner

Le coût total de la propriété est une question vaste et ouverte.

ClickUp Accelerator met fin aux conjectures financières grâce à un investissement prévisible. Avec ClickUp Accelerator, vous bénéficiez d'une technologie d'IA, d'une assistance experte et d'une formation pratique, le tout dans un package clair.

Pas besoin d'embaucher de nouveaux rôles ou de gérer un réseau de contrats avec des fournisseurs. Vous bénéficiez de capacités d'IA de niveau entreprise sans prix imprévisible ni casse-tête lié au recrutement.

Complexité de la mise en œuvre

Si vos données sont dispersées entre différents CRM, feuilles de calcul et applications de chat, vous êtes confronté à un tout nouveau problème.

La simple tentative de réaliser toutes les connexions entre ces systèmes et un modèle d'IA centralisé est un cauchemar en termes d'intégration. Il s'agit d'un obstacle courant pour les projets d'IA personnalisés, qui oblige les équipes à passer des mois à créer et à assurer la maintenance des intégrations et des intergiciels fragiles.

Vous pouvez contourner tout ce problème en travaillant dans un environnement de travail IA convergé tel que ClickUp.

Au lieu de créer et de maintenir une « couche IA » distincte (ainsi que des pipelines pour l'alimenter), vous pouvez utiliser l'IA là où le travail est déjà effectué.

ClickUp prend en charge un vaste écosystème d'intégrations et, pour de nombreuses applications connectées, il permet de garder les informations accessibles et à jour grâce à l'indexation Enterprise Search , certaines sources prenant en charge les mises à jour en temps quasi réel via des évènements/webhooks. Concrètement, votre équipe passe moins de temps à connecter les systèmes entre eux et plus de temps à utiliser l'IA pour effectuer un travail réel, en temps réel.

Cela signifie que votre IA peut répondre à des questions en utilisant les informations provenant d'outils tiers que votre entreprise utilise déjà (par exemple, Google Drive, Slack, Jira, Salesforce, GitHub, Confluence, SharePoint, Dropbox et Box), et que vos automatisations fonctionnent sur plusieurs outils, et pas seulement sur une seule plateforme.

Par exemple, le générateur d'automatisation de ClickUp offre de nombreuses options pour réaliser des connexions entre différentes applications via des intégrations.

📮ClickUp Insight : La moitié de nos répondants ont des difficultés à adopter l'IA ; 23 % ne savent tout simplement pas par où commencer, tandis que 27 % ont besoin de plus de formation pour pouvoir faire des choses avancées. ClickUp Brain résout ce problème grâce à une interface de chat familière qui ressemble à celle d'une messagerie instantanée. Les équipes peuvent se lancer directement avec des questions et des demandes simples, puis découvrir naturellement des fonctionnalités d'automatisation et des flux de travail plus puissants au fur et à mesure, sans la courbe d'apprentissage intimidante qui freine tant de personnes.

📮ClickUp Insight : La moitié de nos répondants ont des difficultés à adopter l'IA ; 23 % ne savent tout simplement pas par où commencer, tandis que 27 % ont besoin de plus de formation pour pouvoir faire des choses avancées. ClickUp Brain résout ce problème grâce à une interface de chat familière qui ressemble à un service de messagerie instantanée. Les équipes peuvent se lancer directement avec des questions et des demandes simples, puis découvrir naturellement des fonctionnalités d'automatisation et des flux de travail plus puissants au fur et à mesure, sans la courbe d'apprentissage intimidante qui freine tant de personnes.

Risques liés à la maintenance et à l'adoption

Après tout cela, vous parviendrez peut-être à lancer votre outil d'IA personnalisé. Mais six mois plus tard, il donne des réponses étranges, et le seul ingénieur qui savait comment il fonctionnait a quitté l'entreprise.

Voici le danger caché des solutions personnalisées : la dérive du modèle.

À mesure que vos données changent, les modèles d'IA perdent en précision et, sans équipe dédiée pour les réentraîner et assurer leur maintenance, ils se dégradent silencieusement jusqu'à devenir inutiles. Rien qu'en 2024, 233 incidents liés à l'IA ont été signalés, soit une augmentation de 56,4 % par rapport à l'année précédente.

Et si vous pouviez facilement gérer toute la maintenance backend grâce à des mises à jour continues et à une assistance experte ? Oui, tout cela est inclus dans ClickUp Accelerator. Le programme fournit également des ressources de gestion du changement et des formations de mise à jour pour garantir que votre équipe continue à utiliser les outils de manière efficace. Vous bénéficiez d'une IA fiable, toujours maintenue et mise à jour, sans avoir à la gérer vous-même.

📖 En savoir plus : Défis courants liés à l'adoption de l'IA et comment les surmonter

Quand ClickUp Accelerator est le bon choix

Vous développez une start-up ou une organisation comptant probablement entre 100 et 1 000 employés, et vous ressentez les inconvénients liés à la multiplication des outils. Les équipes travaillent dans différents départements, et vous devez montrer rapidement les avantages de l'IA afin d'obtenir l'adhésion de la direction à une stratégie plus large.

Vous ne disposez pas d'une équipe IA en interne et vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre un an pour obtenir des résultats.

Si cela vous correspond, ClickUp Accelerator est la solution qu'il vous faut. Il est conçu pour les équipes qui ont besoin de consolider leur travail sur une seule plateforme alimentée par l'IA et de déployer des outils d'IA générative prêts à l'emploi sans les risques et les coûts liés à une solution personnalisée.

Vous évitez ainsi la paralysie analytique et passez directement à l'automatisation de vos flux de travail interfonctionnels les plus importants.

Quand l'IA d'entreprise personnalisée est-elle pertinente ?

Parfois, une solution personnalisée est la seule réponse possible. Si votre entreprise s'appuie sur un modèle de données propriétaire véritablement unique qui vous donne un avantage concurrentiel, vous devrez peut-être créer une solution personnalisée pour le protéger et l'exploiter.

Il en va de même si vous opérez dans un secteur hautement réglementé avec des exigences de conformité si spécifiques qu'aucun outil standard ne peut y répondre.

Les organisations disposant d'équipes d'ingénieurs de données expérimentées et du budget nécessaire pour soutenir un projet de développement à long terme peuvent justifier le coût de solutions IA personnalisées pour ces cas d'utilisation spécifiques.

Certaines entreprises ont même atteint la réussite grâce à une stratégie hybride : elles utilisent une IA personnalisée pour quelques applications spécialisées essentielles, tout en utilisant un programme tel que ClickUp Accelerator pour les flux de travail quotidiens partagés par tous les services.

Comment choisir l'approche qui convient à votre équipe ?

Vous hésitez encore ? Utilisez ce cadre simple pour vous aider à prendre votre décision. Passez en revue ces questions avec votre équipe et voyez où cela vous mène.

Dans quel délai avez-vous besoin de voir des résultats ? Au cours du prochain trimestre Peut attendre plus de 12 mois Disposez-vous d'ingénieurs spécialisés en IA/ML ? Non, ou elles sont déjà surchargées. Oui, avec la capacité disponible Vos flux de travail sont-ils vraiment uniques ? Ils sont standard, avec quelques ajustements. Hautement spécialisé et propriétaire Pouvez-vous vous permettre un budget illimité ? Non, nous avons besoin de coûts prévisibles. Oui, nous disposons d'un budget dédié à la R&D. Vos données constituent-elles un avantage concurrentiel essentiel ? Non, notre avantage réside dans notre processus. Oui, notre modèle de données est notre secret.

Si la plupart de vos réponses se trouvent dans la colonne « Accélérateur », votre chemin est tout tracé. Vous recherchez la rapidité, la prévisibilité et un moyen peu risqué de commencer à tirer parti de l'IA. Si vous penchez plutôt pour l'« IA personnalisée », assurez-vous d'être honnête quant aux ressources et au temps que vous êtes prêt à y consacrer.

Comment démarrer avec ClickUp Accelerator

Vous avez décidé qu'une approche rapide et guidée vous convenait. Et maintenant ? La prise en main de ClickUp Accelerator est simple et conçue pour démystifier l'adoption de l'IA.

Tout commence par une consultation Accelerator avec notre équipe d'experts. Nous travaillerons avec vous pour comprendre vos objectifs, évaluer l'état de préparation de votre équipe et définir les cas d'utilisation les plus efficaces pour vos services spécifiques. À partir de là, le processus ClickUp Guided Setup vous garantit que vous ne serez pas livré à vous-même. Nous proposons des sessions de formation pratique axées sur l'obtention de résultats rapides dès les premières semaines.

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez tester l'IA dans vos flux de travail réels sans craindre d'être lié à long terme. Comme les agents IA et les automatisations sont intégrés à ClickUp, vous n'avez pas besoin de migrer vers un nouveau système : vous activez simplement de nouvelles fonctionnalités puissantes dans l'environnement dans lequel votre équipe travaille déjà.

Prêt à découvrir comment cela fonctionne ? Découvrez si Accelerator convient à votre équipe en essayant gratuitement ClickUp ou réservez une consultation dès aujourd'hui !

Foire aux questions

L'Accelerator comprend des agents IA préconfigurés, une formation guidée, une assistance par des experts et des mises à jour continues, le tout dans un environnement de travail convergent qui élimine les problèmes d'intégration auxquels vous seriez confronté avec une solution personnalisée.

Avec Accelerator, vous pouvez voir l'IA fonctionner en quelques jours ou quelques semaines. Les projets d'IA personnalisés prennent généralement plusieurs mois, voire plusieurs années, avant d'atteindre la phase de production et d'offrir un retour sur investissement.

Oui, vous pouvez utiliser Accelerator en parallèle de vos outils personnalisés existants. Cela vous permet de modifier progressivement vos flux de travail à mesure que vous constatez des résultats, réduisant ainsi les risques liés à la migration tout en testant l'approche convergente.

Absolument. Accelerator prend en charge une personnalisation approfondie grâce aux agents configurables ClickUp, aux puissantes automatisations de flux de travail ClickUp et aux intégrations avec les connecteurs prédéfinis ClickUp, ce qui le rend adaptable à la plupart des besoins des entreprises sans avoir à tout reconstruire à partir de zéro.