Comment créer un calendrier pour les réseaux sociaux avec Gemini

Si votre équipe a déjà essayé d'utiliser un outil d'IA autonome pour créer un calendrier pour les réseaux sociaux, vous avez probablement rencontré un ou plusieurs de ces problèmes.

Le contenu devait être transféré vers un autre outil uniquement pour créer un calendrier de publication.

Il n'était pas possible d'effectuer l'automatisation de la publication directement dans l'outil d'IA.

Les ressources visuelles se trouvaient ailleurs

Et les mises à jour de statut étaient principalement suivies manuellement à partir d'un autre outil.

Ce qui avait commencé comme une installation IA « gratuite » s'est rapidement transformé en une multitude d'onglets éparpillés, de fichiers manquants et de versions confuses qui ont ralenti l'ensemble de l'équipe.

Ce guide explique comment créer un calendrier fonctionnel pour les réseaux sociaux à l'aide de Gemini dans Google Sheets, sans avoir à vous soucier de ces problèmes.

Et surtout, vous verrez ce qui change lorsque vous passez d'une planification assistée par l'IA à l'utilisation d'un environnement de travail tout-en-un gratuit comme ClickUp, où les idées, les ressources, les calendriers et l'exécution cohabitent réellement.

C'est parti !

Qu'est-ce qu'un calendrier pour les réseaux sociaux ?

Un calendrier des réseaux sociaux est un document de planification qui organise vos prochaines publications sur les réseaux sociaux, transformant votre flux de travail de réactif à stratégique. Il constitue une source unique et fiable pour l'ensemble de votre plan de contenu.

Un calendrier des réseaux sociaux bien structuré comprend généralement certains des éléments suivants :

Calendrier de publication : dates et heures pour chaque élément de contenu.

Attributions de plateformes : les réseaux ciblés par chaque publication, tels que Instagram, LinkedIn ou TikTok.

Catégories de contenu : thèmes, campagnes ou piliers de contenu qui guident votre message.

Rédigez des brouillons et préparez des visuels : légendes, hashtags et fichiers multimédias prêts à être révisés.

Suivi du statut : l'étape actuelle de chaque publication, telle que Brouillon, En attente d'approbation, Planifié ou Publié.

Pourquoi utiliser Gemini pour votre calendrier de réseaux sociaux ?

Créer un calendrier de contenu pour les réseaux sociaux à partir de zéro prend énormément de temps et, pour être honnête, de nombreuses équipes n'ont pas le budget nécessaire pour s'offrir des plateformes d'IA haut de gamme.

Mais devinez quoi ? Gemini est gratuit et directement intégré à l’environnement de travail de Google.

Pour les petites équipes qui utilisent déjà Google Workspace, Gemini offre un point d'entrée accessible à la planification de contenu et à la collaboration assistées par l'IA.

Cet outil facilite la conception initiale et la rédaction, et comme son interface de chat peut être activée dans Google Sheets, il rend la tâche fastidieuse de copier-coller les résultats de l'IA un peu plus facile à gérer par rapport aux outils d'IA autonomes.

Google Sheets dispose également de fonctionnalités de collaboration natives, telles que la modification collaborative, les commentaires et l'historique des versions, qui permettent à votre équipe de travailler simultanément sur le calendrier.

Mais il est également important d'avoir des attentes réalistes quant à ses limites en matière de gestion complète du calendrier. C'est un très bon début, mais de nombreuses équipes peuvent rapidement dépasser les capacités d'une solution basée sur des feuilles de calcul. Nous aborderons ces limites dans une section ultérieure de ce blog.

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout votre environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les chats, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

Comment créer un calendrier pour les réseaux sociaux avec Gemini : étape par étape

Il est très facile de se sentir dépassé par des instructions vagues ou des guides trop techniques. Si vous souhaitez disposer d'un processus clair et simple pour créer votre calendrier, cette méthode est un excellent point de départ.

Étape 1 : configurez la structure de votre feuille Google Sheets

Commencez par créer une nouvelle feuille Google Sheets. La première étape consiste à créer la structure de votre calendrier en ajoutant des colonnes pour toutes les informations essentielles que vous devez suivre pour chaque publication.

Créez des colonnes pour chacun des éléments suivants : date, plateforme, type de contenu, sujet/thème, légende, hashtags, notes visuelles, statut et lien vers la publication finale. Cette structure vous permet de saisir tout ce dont vous avez besoin pour planifier, rédiger et suivre votre contenu du début à la fin.

Échantillon de structure que vous pouvez créer dans Google Sheets

Pour rester organisé, vous pouvez créer un onglet distinct pour chaque mois ou utiliser des filtres pour trier votre contenu par plateforme ou par statut. Le codage couleur de vos lignes par plateforme peut également faciliter la lecture du Calendrier.

Gardez simplement à l'esprit que toute cette installation est manuelle et devra être reconstituée pour chaque nouvelle période de planification.

Étape 2 : activez Gemini IA dans Google Sheets

Ensuite, vous devez activer Gemini dans votre feuille Google Sheets. Vous pouvez généralement y accéder via le menu Aide en recherchant les fonctionnalités Gemini, ou en trouvant l'icône Gemini dans le panneau latéral.

via Google Spreadsheets

N'oubliez pas que la disponibilité de Gemini dépend de votre forfait Google Workspace spécifique et des paramètres d'administration de votre organisation. Certains utilisateurs devront peut-être demander l'accès à leur service informatique avant que les fonctionnalités n'apparaissent.

De plus, Gemini dans Sheets est conçu pour faciliter les tâches liées aux feuilles de calcul, contrairement à l'interface de chat Gemini autonome.

Étape 3 : Générez des idées de contenu à l'aide des invitations de Gemini

Une fois votre feuille configurée, ouvrez le panneau Gemini et commencez à réfléchir. Utilisez des invites spécifiques pour obtenir des idées pertinentes. Par exemple, vous pourriez demander : « Générez 10 idées de publications Instagram pour une marque de mode durable axée sur notre collection d'été. »

via Computer World

Une fois que Gemini vous a fourni des suggestions, copiez-collez-les dans les cellules appropriées de votre Calendrier. Vous pouvez ensuite itérer vos invitations pour affiner davantage vos idées.

Une limitation importante à noter est que Gemini ne mémorise pas votre contenu passé, il peut donc vous suggérer des sujets que vous avez déjà traités.

Étape 4 : Créez votre calendrier de publication

Il est maintenant temps d'attribuer des dates et des heures à vos idées de contenu. Votre calendrier de publication doit être basé sur les moments où votre public cible est le plus actif sur chaque plateforme. Si vous n'êtes pas sûr, consultez vos analyses des réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les moments où l'engagement est le plus élevé.

Répartissez votre contenu de manière uniforme tout au long de la semaine et du mois afin de maintenir une présence constante sans submerger vos abonnés.

Mais attendez, vous vous heurtez à un obstacle, n'est-ce pas ? Cette étape met en évidence un point de friction majeur : la planification dans un tableur est entièrement manuelle. Il n'y a aucun moyen d'effectuer l'automatisation de la publication ou de configurer des rappels sans un outil distinct.

Utilisez Gemini pour vous aider à rédiger des textes convaincants et adaptés à chaque plateforme. Par exemple, vous pouvez l'inviter à rédiger une légende LinkedIn professionnelle mais conversationnelle de moins de 150 mots sur l'avenir du télétravail. »

Pour rechercher des hashtags, essayez quelque chose comme : « Suggérez 10 étiquettes pertinentes pour une publication sur Instagram concernant l'organisation de la maison, en mélangeant des étiquettes populaires et des étiquettes de niche. »

Étape 6 : Vérifiez et affinez votre calendrier

Avant de finaliser quoi que ce soit, une vérification humaine est essentielle, car l'IA peut faire des erreurs. Vous pouvez le faire en :

Vérifiez la diversité du contenu afin de vous assurer que vous avez un équilibre entre les publications éducatives, le leadership éclairé, les points forts des produits, etc. et que vous couvrez différents points faibles et différentes étapes du parcours de l'acheteur.

Assurez-vous que toutes les sorties de l'IA sont conformes aux directives de votre marque.

Vérifiez que chaque publication correspond à vos objectifs marketing généraux.

Assurez-vous que toutes les informations fournies par l'outil sont exactes et à jour.

Étape 6 : Collaborez et réitérez

À ce stade, vous pouvez partager la feuille Google Sheets avec les membres de votre équipe et utiliser la fonctionnalité de commentaire pour recueillir leurs avis.

C'est également une autre étape où vous ressentirez les limites des feuilles de calcul Google.

La gestion des flux de travail d'approbation semble fastidieuse, et sans moyen clair de suivre le statut d'une publication ou de recevoir des notifications automatiques lorsqu'une révision est achevée, la collaboration peut sembler lente.

💡 Conseil de pro : au lieu de créer une structure de calendrier pour les réseaux sociaux dans Google Sheets à partir de zéro, vous pouvez utiliser le modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux de ClickUp. Il est prêt à l'emploi, avec des statuts, des échéanciers, des propriétaires de tâches, un espace pour les ressources, etc. Vous n'avez donc pas besoin de recréer manuellement la structure ni de contourner les limites des feuilles de calcul. C'est un moyen assez rapide d'obtenir un calendrier utilisable, tout en conservant une planification structurée et flexible. Obtenir un modèle gratuit Gérez votre calendrier des réseaux sociaux et publiez sur tous les canaux dans la vue Calendrier de ClickUp et le modèle de calendrier des réseaux sociaux.

Les 10 meilleures suggestions Gemini pour planifier votre calendrier pour les réseaux sociaux

Si vous utilisez déjà l'IA pour d'autres tâches quotidiennes, vous savez qu'il est courant d'obtenir des résultats génériques et peu utiles. Cela ne change pas lorsque vous l'utilisez également pour les calendriers des réseaux sociaux.

Alors, comment obtenir des résultats vraiment utiles et de haute qualité ? C'est simple. Utilisez des invites très spécifiques et soigneusement sélectionnées. La qualité des résultats de Gemini dépendra de la qualité des invites que vous lui fournirez, alors considérez-le comme une voiture : vous êtes le conducteur au volant. Quelle que soit la direction que vous prenez, il vous suit.

Les invitations suivantes constituent un bon point de départ. Vous pouvez les modifier et les réitérer en fonction de vos besoins :

1. Suggestions pour trouver des idées de contenu

Générez 15 idées de publications sur les réseaux sociaux pour une entreprise (de logiciels B2B) ciblant les chefs de projet autour du thème de l'amélioration de la productivité des équipes.

Créez 10 concepts de publications éducatives sur la littératie financière destinées à la génération Y qui pourraient être utilisés pour une série de vidéos TikTok.

Suggérez cinq idées de contenu en coulisses qui humanisent un (restaurant familial).

Faites une liste de huit suggestions de contenu généré par les utilisateurs pour une marque d'articles pour animaux de compagnie afin d'encourager l'engagement du public et l'envoi de photos.

2. Suggestions pour la rédaction de légendes

Rédigez trois variantes de légendes Instagram pour une publication sur notre (lancement de nouveau produit). Incluez un accroche captivante, un avantage clé et un appel à l'action clair.

Rédigez un fil Twitter/X avec cinq tweets expliquant le concept de la logistique de la chaîne d'approvisionnement à un public non averti.

Créez une légende LinkedIn qui positionne notre (agence de marketing) comme un leader d'opinion sur le thème (de l'IA dans la publicité), en citant une tendance récente.

3. Suggestions pour la recherche de hashtags

Suggérez 20 étiquettes pour une publication sur Instagram (pâtisserie végétalienne), en mélangeant des étiquettes populaires qui ont plus d'un million de publications avec des étiquettes de niche qui ont moins de 50 000 publications.

Créez trois ensembles de hashtags distincts pour une publication sur le voyage durable : un pour une large portée, un pour le développement de la communauté et un pour un emplacement spécifique comme (Bali).

Quels sont les hashtags actuellement tendance pour le contenu lié à l'industrie du jeu vidéo ce mois-ci ?

Conseil de pro💡 : utilisez une IA contextuelle telle que ClickUp Brain pour générer des suggestions lors de la phase de conceptualisation. Pourquoi ? Elle est intégrée directement à votre environnement de travail, ce qui lui permet de comprendre vos tâches, vos documents, vos commentaires et vos échéanciers. Ses réponses sont basées sur les projets sur lesquels votre équipe travaille activement, et pas seulement sur ce que vous demandez de manière isolée.

Limites de l'utilisation de Gemini et Google Sheets pour les calendriers de réseaux sociaux

Vous avez donc investi du temps dans la création de votre calendrier sous forme de feuille de calcul, et cela fonctionne... pendant un certain temps. À mesure que votre équipe s'agrandit et que votre stratégie de contenu devient plus complexe, vous commencez à remarquer qu'une feuille de calcul assistée par l'IA ne suffit plus. Pourquoi ?

Vous ne connaissez probablement pas encore le mot qui définit votre raison, mais nous allons vous donner la réponse. Il s'agit de la fragmentation du travail, c'est-à-dire la dispersion des activités professionnelles entre plusieurs outils déconnectés qui ne communiquent pas entre eux.

Votre planification se trouve dans Sheets, vos ressources visuelles dans Google Drive, les discussions de votre équipe dans vos e-mails ou les commentaires de Sheets, et la planification et la publication proprement dites dans un AUTRE outil.

Les entreprises déployant désormais en moyenne 101 applications différentes, ce système déconnecté oblige à changer constamment de contexte et empêche votre équipe de maintenir une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux sans chaos. C'est la principale limite de l'utilisation de Gemini et de Google Sheets pour les calendriers des réseaux sociaux. Voici quelques-unes des raisons ci-dessous :

Pas de publication directe : vous devez toujours tout copier manuellement dans un outil de planification distinct pour publier votre contenu.

Ressources déconnectées : les fichiers visuels sont stockés dans un dossier séparé, ce qui entraîne des problèmes de contrôle des versions et une confusion quant à l'image qui correspond à chaque publication.

Suivi manuel : les mises à jour de statut dépendent de quelqu'un qui se souvienne de modifier un menu déroulant, sans notifications automatiques pour maintenir le flux de travail.

Pas d'intégration des performances : vous ne pouvez pas effectuer de connexion entre vous ne pouvez pas effectuer de connexion entre les données post-performance et votre Calendrier pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Contexte IA limité : Gemini ne mémorise pas Gemini ne mémorise pas les directives de votre marque ni vos discussions passées, vous devez donc réexpliquer vos besoins à chaque fois.

Friction collaborative : les commentaires sur les cellules manquent de contexte et il n'existe pas de flux de travail structuré pour garantir que le contenu soit révisé et approuvé à temps.

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. Un détail important peut être enfoui dans un e-mail, développé dans un fil de discussion Slack et documenté dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail. ClickUp regroupe l'ensemble de votre flux de travail sur une seule plateforme. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp E-mail de gestion de projet, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail sur le travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats concrets : grâce à ClickUp, les équipes gagnent plus de 5 heures par semaine, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

ClickUp, une meilleure alternative à Gemini

L'environnement de travail convergent de ClickUp facilite la création d'un calendrier pour les réseaux sociaux en réunissant la conception, la création et l'exécution avec l'ensemble de votre flux de travail sur une seule plateforme.

Au lieu de :📌 Gemini → Google Spreadsheet → Google Drive → E-mail → Outil de publication

Vous bénéficiez :📌 d'un espace unique où l'IA, les feuilles de calcul, les calendriers, les chats, les documents, la planification, les images, les tâches et les flux de travail cohabitent.

Votre calendrier pour les réseaux sociaux est ainsi directement lié à votre travail réel. Il s'agit d'une évolution naturelle pour les équipes qui ont dépassé le stade des feuilles de calcul. ✨

ClickUp Brain MAX vous aide à planifier efficacement vos réseaux sociaux.

Créer et gérer des calendriers pour les réseaux sociaux avec ClickUp

Mettez fin aux copier-coller incessants entre votre outil d'IA et votre calendrier. Avec ClickUp Brain, l'IA contextuelle intégrée directement à votre environnement de travail, vous pouvez concevoir et générer votre calendrier pour les réseaux sociaux directement là où vous planifiez et créez du contenu.

Non seulement ClickUp Brain et ClickUp Brain MAX (l'assistant IA de bureau) peuvent vous aider à créer des idées de contenu et à les mettre en œuvre, mais comme ils disposent du contexte de tout votre travail, ils peuvent même vous aider à rester organisé sans avoir à garder 10 onglets ouverts.

Il se réfère à vos tâches et projets existants pour le contexte, puis génère des idées directement pertinentes pour votre marque et vos initiatives actuelles, le tout dans ClickUp Docs sans que vous ayez à réexpliquer votre marque ou vos objectifs à chaque invite.

Mais ce n'est pas tout : il lie votre calendrier généré dans Docs à ClickUp Calendar View afin que vous puissiez voir l'ensemble de votre plan de contenu en un coup d'œil, chaque publication étant représentée comme une tâche.

Obtenez une vue d'ensemble de votre calendrier de réseaux sociaux grâce à la vue Calendrier de ClickUp.

Il ne s'agit pas simplement d'entrées statiques. Chaque tâche peut contenir tous les détails nécessaires :

Des « Assignés »(responsables) pour désigner clairement qui est chargé de rédiger, concevoir et publier chaque publication, aux « Due Dates » (dates d'échéance) pour fixer les délais à chaque étape du processus de création de contenu, en passant par les pièces jointes pour conserver les ressources visuelles directement associées à la publication correspondante, éliminant ainsi les problèmes de contrôle des versions.

Attribuez des tâches et des dates d'échéance sans aucun problème à l'aide de ClickUp Tasks.

Vous avez besoin d'apporter une modification ? Il vous suffit d'utiliser la fonctionnalité de reprogrammation par glisser-déposer de ClickUp pour déplacer une tâche vers une nouvelle date. Vous pouvez même utiliser la synchronisation du calendrier ClickUp pour conserver la visibilité avec votre Google Agenda personnel tout en conservant ClickUp comme source unique d'informations pour votre équipe.

🎥Cette vidéo vous montre de nombreuses autres façons d'utiliser l'IA dans le marketing👇🏽

Et pour tout relier, ClickUp Automatisations déclenche automatiquement les actions suivantes en fonction de certaines actions.

Par exemple, l'automatisation peut vous aider à informer votre graphiste dès qu'un rédacteur a terminé un brouillon, à obtenir des mises à jour en temps réel lorsque le statut d'une tâche change ou à savoir instantanément quand une publication est prête à être révisée, ce qui permet à votre pipeline de contenu de fonctionner de manière fluide sans aucun suivi manuel.

Ne perdez plus votre temps à gérer des feuilles de calcul, laissez votre calendrier des réseaux sociaux fonctionner tout seul grâce aux automatisations ClickUp.

Optimisez votre calendrier avec ClickUp

Les feuilles de calcul et les outils d'IA autonomes peuvent vous aider à démarrer, mais ils ne prendront jamais en charge l'intégralité de votre flux de travail de contenu. Avec Gemini dans Google Sheets, vous pouvez conceptualiser, rédiger et organiser, mais l'exécution se fait toujours ailleurs.

ClickUp change la donne. En réunissant dans un seul environnement de travail la conceptualisation, la planification et la création de contenu, les pièces jointes, la programmation, la collaboration et l'exécution, le tout grâce à l'intelligence artificielle.

Ainsi, votre calendrier pour les réseaux sociaux n'est pas seulement un plan, il devient un travail réalisable.

Ne transférez plus votre contenu entre des outils déconnectés et commencez plutôt à utiliser votre calendrier à votre avantage.

Prêt à aller au-delà des feuilles de calcul et à regrouper l'ensemble de votre flux de travail sur les réseaux sociaux en un seul endroit ? Commencez gratuitement avec ClickUp ✨ et découvrez comment un environnement de travail convergent peut transformer la planification du contenu de votre équipe sur les réseaux sociaux. 🙌

Foire aux questions

Gemini peut vous aider à générer du texte pour vos publications, mais il ne peut pas créer ou gérer directement des évènements dans Google Agenda. Vous devrez le faire manuellement ou utiliser un outil avec intégration directe.

Un calendrier Google Sheets est un point de départ gratuit pour une planification de base, mais il ne dispose pas des fonctionnalités de publication, de gestion des ressources et d'analyse intégrée offertes par les outils dédiés aux réseaux sociaux.

Les meilleures suggestions sont très spécifiques. Indiquez votre secteur d'activité, votre public cible, les thèmes clés et le nombre de publications souhaité, par exemple : « Générer 30 idées de publications sur les réseaux sociaux pour une marque de soins de la peau B2C ciblant les femmes âgées de 25 à 40 ans, organisées par semaine et par type de contenu. »

Gemini ne peut pas planifier ou publier automatiquement des publications, stocker vos ressources visuelles, suivre les performances des publications, mémoriser les directives de votre marque entre les sessions ou gérer des flux de travail d'approbation structurés.