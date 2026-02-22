Comment l'IA pour l'estimation des coûts de construction réduit le temps nécessaire à la soumission d'offres

Voici une anecdote sur le secteur : alors que la demande mondiale en nouvelles infrastructures explose, la productivité dans le secteur de la construction est restée bloquée dans un cycle de croissance marginale. En fait, le secteur devrait perdre près de 124 milliards de dollars de production cette année seulement, simplement en raison des positions vacantes et de l'inefficacité des processus manuels.

Mais vous ressentez probablement cela chaque fois que vous êtes plongé dans une offre complexe, que vous comparez les coûts des matériaux et la disponibilité de la main-d'œuvre, tandis que vos marges diminuent en temps réel. C'est parce que vous utilisez probablement encore des flux de travail manuels pour résoudre des problèmes volatils et à haut risque.

L'IA pour l'estimation des coûts de construction peut mettre fin à cette stagnation qui dure depuis 20 ans. Ce guide explore comment vous pouvez l'utiliser pour récupérer votre atout le plus précieux : le temps. Il vous montre également comment consolider l'ensemble de votre flux de travail dans un environnement de travail alimenté par l'IA, comme ClickUp! 🤗

Qu'est-ce que l'IA pour l'estimation des coûts de construction ?

L'IA pour l'estimation des coûts de construction consiste à appliquer l'apprentissage automatique et la vision par ordinateur pour automatiser les relevés, les prévisions de coûts et l'identification des risques. Elle lit les plans et recoupe vos données historiques avec la volatilité actuelle du marché afin de générer une offre en quelques heures plutôt qu'en plusieurs semaines.

En termes simples, le principal problème que résout un logiciel d'estimation basé sur l'IA est la dispersion contextuelle, qui consiste à passer des heures à rechercher des informations, à passer d'une application à l'autre et à répéter les mises à jour sur plusieurs plateformes.

Les solutions basées sur l'IA consolident ces flux de travail, en scannant les plans en quelques minutes, en calculant les coûts des matériaux en temps réel et en signalant les éventuelles lacunes avant qu'elles ne deviennent des catastrophes budgétaires.

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, offre une visibilité sur le travail et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte, tandis que l'IA s'occupe du reste.

Un logiciel d'estimation basé sur l'IA bien intégré comprend le contexte d'un projet aussi bien que vous. Voici comment cette technologie fonctionne dans la pratique :

Principales fonctionnalités du logiciel d'estimation basé sur l'IA

Prévision des coûts grâce à l'IA

Dans un marché volatile, se fier aux coûts de l'année précédente est un pari risqué. Si vous sous-estimez vos coûts, vous perdez de l'argent ; si vous surestimez vos coûts par mesure de sécurité, vous perdez le contrat. La prédiction des coûts par l'IA synthétise les performances historiques de votre entreprise avec les données du marché en temps réel.

Ces algorithmes prennent en compte des variables régionales souvent négligées dans les feuilles de calcul manuelles :

Suivez les fluctuations des matériaux en temps réel : synchronisez directement les indices des fournisseurs pour vous assurer que votre offre reflète les prix actuels.

Ajustez en fonction des taux de main-d'œuvre régionaux : tenez compte des taux de salaire locaux et de la disponibilité de la main-d'œuvre en fonction du code postal spécifique au projet.

Identifiez les tendances saisonnières en matière de prix : tenez compte des hausses historiques des coûts des matériaux ou des suppléments de livraison pendant les périodes de pointe dans le secteur de la construction.

Calculs automatisés des quantités

Le calcul des quantités consiste à mesurer et à compter manuellement tous les éléments d'un ensemble de plans de construction, à l'aide de surligneurs, de règles et de tableurs. Cette tâche fastidieuse est lente et source d'erreurs.

Le logiciel de calcul de métré basé sur l'IA utilise la vision par ordinateur pour scanner des plans en 2D et 3D, extraire les mesures et générer un devis quantitatif en quelques minutes.

Voici quelques exemples :

Détectez les incohérences dans les quantités de matériaux : utilisez la vision par ordinateur pour détecter les : utilisez la vision par ordinateur pour détecter les 39 % d'écarts que les vérifications manuelles négligent généralement.

Éliminez les erreurs de double comptage : reconnaissez les symboles et les modèles architecturaux sur des centaines de feuilles coordonnées afin de vous assurer que chaque élément n'est compté qu'une seule fois.

Générez instantanément des devis quantitatifs : extrayez les dimensions directement des plans pour réaliser la population de votre budget sans : extrayez les dimensions directement des plans pour réaliser la population de votre budget sans entrée manuelle des données.

Analyse et prévision des risques

Les risques les plus dangereux sont cachés dans les petits caractères d'un appel d'offres de 300 pages. Généralement, ces détails n'apparaissent qu'après la signature du contrat, ce qui entraîne des modifications qui ont un impact sur le budget. L'IA utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour analyser les documents d'appel d'offres et signaler les responsabilités avant que vous ne soumettiez votre offre.

Grâce à elle, vous pouvez :

Signalez les déclencheurs de dérive du périmètre : identifiez les formulations vagues ou contradictoires entre les plans et les spécifications écrites qui pourraient entraîner du travail imprévu. : identifiez les formulations vagues ou contradictoires entre les plans et les spécifications écrites qui pourraient entraîner du travail imprévu.

Mettez en évidence les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement : adressez un avertissement à votre équipe concernant les matériaux dont les prix sont volatils ou dont les délais de production sont longs, comme mentionné dans l'appel d'offres. : adressez un avertissement à votre équipe concernant les matériaux dont les prix sont volatils ou dont les délais de production sont longs, comme mentionné dans l'appel d'offres.

Contradictions apparentes : comparez : comparez l'offre de construction actuelle à des projets antérieurs qui ont dépassé le budget en raison d'exigences techniques similaires.

💡Conseil de pro : identifier un risque n'est que la moitié du chemin ; vous avez besoin d'un système pour le suivre tout au long du cycle de vie du projet. Vous pouvez utiliser le modèle de registre des risques ClickUp pour transférer ces informations signalées par l'IA vers un tableau de bord exploitable. Téléchargez ce modèle Gardez le contrôle de votre projet de construction avec ClickUp. Grâce à ce modèle, vous pouvez : Attribuez la propriété à des membres spécifiques de l'équipe afin d'examiner les spécifications contradictoires avant l'offre finale.

Calculez les coûts attendus des risques potentiels à l'aide de champs personnalisés afin de voir comment ils pourraient affecter votre marge de 5 %.

Suivez le statut des mesures d'atténuation afin que vos chefs de gestion de projet ne soient pas pris au dépourvu lors du lancement du projet.

Comment l'estimation traditionnelle dans le secteur de la construction évolue

Se fier uniquement à l'expérience d'estimateurs chevronnés et à une montagne de feuilles de calcul devient un handicap concurrentiel. Bien que ces connaissances institutionnelles soient inestimables, elles ne peuvent tout simplement pas suivre le rythme et la complexité des projets modernes.

Le secteur est actuellement confronté à un déficit de productivité : 87 % des entrepreneurs s'attendent à ce que l'IA transforme l'industrie, mais seuls 19 % ont réellement mis à jour leurs flux de travail pour l'utiliser. Ce retard entraîne une perte financière importante pour votre service de pré-construction.

Examinons les frais généraux d'une équipe travaillant principalement de manière manuelle afin de comprendre pourquoi le secteur s'oriente vers un modèle hybride. Lorsque vous combinez l'expertise humaine avec les meilleures solutions d'appel d'offres basées sur l'IA, le nombre évolue en votre faveur :

En résumé, vous pouvez laisser l'IA gérer les quantités et les coûts, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur la stratégie.

Avantages des logiciels d'estimation basés sur l'IA pour les équipes de construction

Les avantages de l'utilisation de l'IA dans votre processus d'estimation vont bien au-delà de la simple accélération des tâches. Elle transforme votre équipe de pré-construction, qui passe d'un centre de coûts réactif à un moteur stratégique de rentabilité.

En supprimant la charge des calculs manuels, vous permettez à votre équipe de se concentrer sur le travail à forte valeur ajoutée qui permet réellement de remporter des contrats.

Accélération du traitement des offres grâce à l'automatisation

Perdre un projet parce que vous n'avez pas pu soumettre une offre précise à temps est un obstacle courant. Lorsque votre capacité est liée à la rapidité des relevés manuels, votre pipeline de projets en pâtit et vous êtes souvent contraint de laisser passer des opportunités lucratives simplement pour rester dans la course.

L'automatisation basée sur l'IA réduit les cycles d'appel d'offres de plusieurs semaines à quelques heures, ce qui vous confère un avantage concurrentiel significatif. Vous pouvez ainsi accepter davantage de projets sans augmenter vos effectifs ni surcharger votre personnel actuel.

Précision améliorée et réduction des erreurs coûteuses

La crainte constante qu'une seule erreur dans un tableur puisse entraîner un dépassement budgétaire important pèse sur tous les estimateurs. Vous passez du temps à vérifier leur travail à plusieurs reprises, ce qui ralentit le processus sans garantir la perfection. Cela met vos marges bénéficiaires en danger, qui peuvent disparaître à cause d'une seule erreur.

L'IA offre un niveau de validation que les processus manuels ne peuvent égaler. Elle extrait directement les quantités des plans pour les intégrer à votre feuille de coûts et élimine les erreurs de saisie, en détectant les divergences que vous pourriez manquer. Cette précision garantit que le bénéfice que vous proposez dans votre offre est celui que vous conserverez réellement, ce qui réduit les dépassements de budget et les retouches coûteuses pendant la construction.

Une meilleure analyse des données pour des décisions plus éclairées

Chaque projet que vous achevez est une mine d'or de données, mais pour la plupart des entrepreneurs, ces informations sont enfermées dans des dossiers oubliés. Comme ces données ne sont pas consultables, vous recommencez les mêmes erreurs d'estimation projet après projet.

Le logiciel d'estimation basé sur l'IA transforme ces archives historiques en informations exploitables. Il met en évidence des tendances que votre équipe ne serait pas en mesure de repérer manuellement, identifiant les types de projets qui dépassent systématiquement le budget. En d'autres termes, vous commencez à utiliser l'historique de votre entreprise pour soumissionner de manière plus intelligente pour chaque nouveau projet.

Plus de temps pour le travail stratégique

Vos estimateurs les plus expérimentés sont vos atouts les plus précieux, mais ils passent souvent la majeure partie de leur journée à effectuer des tâches de faible valeur, telles que mesurer des longueurs linéaires ou compter le nombre de portes. C'est un gaspillage de l'expertise stratégique pour laquelle vous les avez embauchés.

En automatisant le travail fastidieux, l'IA libère vos meilleurs éléments afin qu'ils puissent se concentrer sur les décisions importantes. Ils ont enfin le temps nécessaire pour réaliser des analyses de rentabilité et élaborer des stratégies d'appel d'offres sophistiquées qui tiennent compte du comportement des concurrents.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des chats, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans un système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de chats, de commentaires sur les tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

Le marché des logiciels de construction est saturé et confus. Vous avez le choix entre des outils de calcul spécialisés, des plateformes de gestion de projet générales et des environnements de travail intégrés, qui prétendent tous être la meilleure solution. Le choix qui vous convient dépend entièrement de vos principaux goulots d'étranglement.

Pour vous aider à comprendre le paysage des outils d'IA disponibles pour la construction, regardez cet aperçu qui explore les différentes solutions qui transforment le secteur aujourd'hui :

Examinons les meilleures solutions en fonction de leur rôle principal dans le cycle de vie de votre projet.

Si votre objectif principal est d'accélérer les relevés et de soumettre rapidement vos propositions, un logiciel d'estimation dédié à l'IA est fait pour vous. Des outils tels que Togal. IA, Buildxact et EstimatorAI sont conçus pour faire une tâche avec une efficacité exceptionnelle : scanner les plans, extraire les quantités et générer un dossier d'appel d'offres le plus rapidement possible.

Ils sont idéaux pour le flux de travail spécifique à l'estimation. Cependant, ils conduisent à des blocs de données isolés. Par exemple, l'estimation réside dans un système, mais une fois le projet terminé, toutes ces informations doivent être transférées manuellement vers un outil de gestion de projet distinct pour être exécutées.

Plateformes de suivi et d'exécution de projets

De l'autre côté, on trouve des plateformes telles que Procore et Autodesk Construction Cloud. Elles se concentrent sur la gestion du projet après la signature du contrat. Vous pouvez faire confiance à ces outils pour la collaboration sur les projets, le contrôle des documents et l'exécution sur le terrain. N'oubliez pas, cependant, que bon nombre de ces plateformes ont ajouté des fonctionnalités d'estimation, mais que l'estimation n'est pas leur compétence principale.

Le compromis ici est que, même si l'exécution de votre projet est rationalisée, votre processus d'estimation peut encore constituer un goulot d'étranglement. Vous pouvez vous retrouver à effectuer des relevés manuels ou à utiliser une autre solution ponctuelle, ce qui entraîne une nouvelle saisie des données et le risque de perte d'informations lors de la conversion.

💡Conseil de pro : vous n'avez pas besoin d'un logiciel coûteux et rigide pour gérer la santé financière de votre projet. Vous pouvez utiliser la solution ClickUp Construction Management pour centraliser vos préventes, vos estimations et votre suivi sur le terrain en un seul endroit. Elle utilise des champs personnalisés et des calculs pour aider vos équipes financières à suivre les bons de commande, les quantités de matériaux et les demandes d'informations des sous-traitants parallèlement au calendrier réel du projet. Cela garantit que votre budget reste à jour en temps réel au fur et à mesure que les travaux avancent sur le chantier, plutôt que d'attendre une synchronisation manuelle à la fin du mois.

Solutions d'environnements de travail intégrées

Le plus grand problème pour la plupart des équipes de construction est la prolifération des outils. Vos estimations se trouvent dans une application, votre plan de projet dans une autre et la communication de votre équipe dans une troisième. Cette prolifération des contextes est à l'origine d'erreurs, de retards et de frustrations.

Votre équipe de projet finit par travailler à partir d'une ancienne version de l'estimation parce que le dernier fichier n'a pas été partagé correctement ou qu'un détail essentiel issu d'un message instantané n'a jamais été intégré au plan officiel.

Passez à un environnement de travail IA convergent, une plateforme unique où les projets, les documents, les discussions et les analyses fonctionnent ensemble avec une IA contextuelle intégrée comme couche d'intelligence, comme ClickUp. Vous disposez ainsi d'une plateforme unique où votre travail s'effectue de manière fluide, de l'offre à la construction.

Voici un aperçu de la manière dont chaque fonctionnalité de ClickUp traite un élément spécifique du puzzle de la construction :

Centralisez les documents avec ClickUp Docs.

Consignez les informations importantes dans un document ClickUp centralisé pour y accéder facilement

Au lieu de PDF statiques, vos cahiers des charges et manuels de projet sont hébergés dans ClickUp Docs. Cela rend vos données techniques consultables et collaboratives. Par exemple, lorsqu'un architecte publie un addendum, vous mettez à jour le document ClickUp Doc une seule fois, et tout le monde, du bureau au chantier, dispose immédiatement de la dernière version. Vous pouvez même intégrer vos plans de calcul directement à côté de votre cahier des charges.

Obtenez des réponses adaptées au contexte avec ClickUp Brain.

Demandez à ClickUp Brain tout ce que vous voulez savoir sur votre environnement de travail pour obtenir des informations complètes.

ClickUp vous donne accès à son tissu conjonctif, qui étudie l'ensemble de votre environnement de travail. Il relie tout, des documents et des tâches à votre historique de chat. Au lieu de passer vingt minutes à rechercher une exigence MEP spécifique dans un manuel de 200 pages, un estimateur peut simplement interroger ClickUp Brain.

Elle extrait la réponse exacte de vos fichiers de projet en quelques secondes, faisant office de passerelle directe entre vos données et votre équipe.

Transformez vos éléments d'offre en projets concrets grâce à les tâches ClickUp.

Créez des éléments suivibles à l'aide de ClickUp Tasks

Vous pouvez également convertir vos relevés directement en tâches ClickUp, ce qui garantit que l'équipe sur le terrain exécute exactement ce qui a été budgété, avec tous les plans et devis des fournisseurs pertinents directement liés au travail qu'elle effectue.

Comme ces tâches ClickUp sont connectées au reste de l'espace de travail, vous commencez à travailler plus intelligemment. ClickUp Brain peut créer automatiquement des tâches à partir des e-mails des clients ou des notes de réunion, garantissant ainsi qu'aucune modification de commande n'est oubliée. Il peut même résumer l'activité d'une tâche de longue durée en quelques secondes, vous donnant ainsi une mise à jour de l'avancement sans que vous ayez à parcourir un fil de commentaires.

Éliminez les goulots d'étranglement administratifs grâce aux automatisations ClickUp.

Configurez des déclencheurs pertinents pour éliminer le travail manuel grâce aux automatisations ClickUp

Les automatisations ClickUp gèrent les transferts manuels répétitifs qui bloquent généralement un projet entre deux phases. Au lieu d'envoyer une douzaine d'e-mails de vérification, vous pouvez définir des règles pour déclencher automatiquement l'étape suivante de la construction.

Par exemple, lorsqu'une inspection de chantier est validée, ClickUp peut immédiatement en informer le sous-traitant suivant dans le calendrier et mettre à jour le statut du projet pour toutes les parties prenantes.

Vous pouvez même utiliser l'IA Automation Builder pour décrire un flux de travail en langage simple, et la plateforme configurera la logique pour vous. Cela s'étend également à la communication : vous pouvez configurer des automatisations d'e-mails pour tenir vos partenaires et fournisseurs informés des jalons importants du projet ou des envois de formulaires.

Elle permet de maintenir la dynamique du projet et de concentrer votre équipe sur le terrain.

Giuliano Peressini, directeur technique chez Casagrande, a validé ClickUp :

ClickUp est toujours un très bon choix lorsque des informations doivent être partagées entre plusieurs personnes en même temps et lorsque différentes équipes travaillent sur le même sujet à partir de points de vue différents.

Applications concrètes de l'IA dans l'estimation des coûts de construction

La valeur de l'IA pour les entrepreneurs devient évidente lorsque vous voyez comment elle s'applique au travail quotidien des projets de construction.

Aménagements pour locataires commerciaux : numérisez les plans architecturaux et croisez-les avec les bases de données de prix des sous-traitants pour générer des offres complètes en quelques heures.

À l'échelle résidentielle : utilisez les relevés automatisés pour soumissionner sur trois fois plus de projets sans augmenter vos effectifs chargés des estimations ni vos frais généraux.

Coordination spécialisée : identifiez automatiquement les exigences techniques pertinentes afin de signaler les problèmes de coordination avant qu'ils ne se transforment en problèmes coûteux sur le terrain.

Calculs d'infrastructure : traitez des plans de chantier volumineux pour calculer des quantités complexes de terrassement qui, autrement, nécessiteraient plusieurs jours d'effort manuel.

🧠 Fait intéressant : près de 96 % de toutes les données collectées dans le secteur de la construction et de l'ingénierie ne sont pas utilisées. La plupart des entreprises disposent d'une mine d'or constituée d'historiques d'offres et de rapports de terrain qui ne sont jamais analysés pour améliorer les estimations futures.

Les défis des logiciels d'estimation de coûts de construction basés sur l'IA

L'IA est un outil puissant, mais investir dans cette technologie comporte certains obstacles. En voici quelques-uns :

Résistance à l'adoption et courbes d'apprentissage

Vos meilleurs estimateurs ont passé des décennies à affiner leur intuition. Lorsque vous introduisez l'IA, ils ne vont pas être enthousiastes, mais plutôt sceptiques. Ils craignent à juste titre que cela rende leur rôle superflu.

Vous devez considérer cette technologie comme un outil, et non comme un substitut. Sachant que la courbe d'apprentissage est temporaire et que les avantages, à savoir moins de travail fastidieux et plus de temps pour la réflexion stratégique, sont des atouts que la plupart des gens apprécieront une fois qu'ils en auront fait l'expérience.

Coûts de mise en œuvre et retour sur investissement

Les logiciels spécialisés d'estimation des coûts de projet basés sur l'IA peuvent être coûteux. Les frais d'abonnement, le temps de formation et la refonte potentielle des flux de travail représentent un investissement important. Il peut être difficile pour les petits entrepreneurs de justifier ce coût, compte tenu du volume de leurs offres.

Vous devez évaluer le retour sur investissement (ROI) sous deux angles. Premièrement, le gain de temps réalisé grâce à l'automatisation des tâches manuelles vous permet de soumissionner pour davantage de travaux. Deuxièmement, l'amélioration de la précision peut vous éviter une explosion budgétaire majeure, ce qui pourrait rentabiliser le coût du logiciel plusieurs fois. Une plateforme intégrée peut également vous aider en regroupant plusieurs outils dans un seul environnement de travail.

📌 L'avantage ClickUp : les intégrations ClickUp vous aident à justifier votre investissement en faisant le lien entre vos outils de construction spécialisés et vos opérations quotidiennes. Vous pouvez regrouper votre flux de travail dans un hub unique qui se connecte aux outils que vous utilisez déjà. Voici, par exemple, l'exemple de ce à quoi vous pouvez vous attendre : Intégrations natives : synchronisez les commits et les problèmes de GitHub ou GitLab directement avec les tâches du projet afin de suivre l'avancement du développement sans quitter ClickUp.

Synchronisation des communications : convertissez les messages Slack en tâches exploitables ou recevez des mises à jour en temps réel dans vos canaux afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

Connectivité personnalisée : utilisez l'API ClickUp ou Zapier pour créer des automatisations sur mesure entre des milliers d'applications, garantissant ainsi la continuité de votre flux de données spécifique. ➡️ Améliorez votre retour sur investissement grâce à la consolidation des outils!

Exigences en matière de supervision humaine

La plus grande erreur que vous puissiez commettre est de supposer que l'IA est infaillible. Elle est très performante en matière de reconnaissance de formes, mais elle aura toujours du mal à traiter un scan de mauvaise qualité ou une contradiction dans un appel d'offres de 400 pages.

L'examen par des experts humains doit constituer la dernière ligne de défense. L'IA traite les volumes importants de données afin que votre équipe puisse se concentrer sur les 5 % de l'offre qui représentent 90 % des risques. Adaptez le logiciel pour signaler les anomalies afin que votre estimateur sache exactement où concentrer ses efforts.

L'avenir de l'IA dans l'estimation des coûts de construction

L'évolution des outils d'IA pour la construction s'oriente vers un avenir plus connecté et plus intelligent. Nous assistons à l'émergence de nouvelles fonctionnalités qui vont transformer davantage le secteur. Il s'agit notamment d'une intégration plus étroite entre l'estimation et l'exécution des projets, d'un assistant IA sensible au contexte et de connexions en temps réel aux prix des fournisseurs.

Cependant, la tendance la plus marquante est le passage à des environnements de travail unifiés. Le secteur s'éloigne enfin des solutions ponctuelles fragmentées pour s'orienter vers des environnements de travail convergents où l'estimation, la gestion de projet et l'exécution sur le terrain partagent une seule couche de données. Cela élimine les frictions pénibles liées au transfert qui affectent aujourd'hui la plupart de vos flux de travail dans le domaine de la construction.

Effectuez l'automatisation de l'estimation des coûts de construction pour un retour sur investissement maximal

L'IA pour l'estimation des coûts de construction vient compléter votre équipe plutôt que la remplacer. Elle élimine les tâches fastidieuses et répétitives, permettant ainsi aux estimateurs de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux. Si votre équipe est confrontée à des outils fragmentés et à des processus manuels, vous disposez désormais d'une solution claire pour consolider vos flux de travail.

Prêt à regrouper vos estimations et la gestion de projet dans un seul environnement de travail alimenté par l'IA ? Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp, gratuitement.

Foire aux questions

Non, l'IA automatise les tâches répétitives, mais elle ne dispose pas du jugement nécessaire pour les projets complexes, les relations avec les clients et les décisions stratégiques.

Les logiciels de calcul de métré basés sur l'IA sont hautement spécialisés dans l'extraction des quantités à partir des plans de construction, tandis que les outils de gestion de projet basés sur l'IA gèrent des flux de travail plus larges, tels que la planification et la collaboration entre équipes.

La plupart des équipes atteignent la réussite en commençant modestement. Elles intègrent l'IA à leurs tâches les plus répétitives et les plus volumineuses, comme les relevés initiaux pour les projets simples, tout en conservant des estimateurs expérimentés pour la révision et les offres plus complexes.

Si les outils d'IA gratuits peuvent être utiles pour des projets simples ou pour obtenir rapidement une estimation approximative, ils manquent généralement de précision, d'assistance et de fonctionnalités nécessaires pour soumettre des offres professionnelles à fort enjeu.