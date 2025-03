Dites bonjour à ClickUp AI et boostez votre productivité

À pourquoi ClickUp AI ? Nous avons assisté à des avancées technologiques considérables au cours des 50 dernières années. De l'introduction des ordinateurs personnels à l'adoption généralisée d'Internet et des smartphones. Chaque avancée a complètement changé la façon dont les gens travaillent, et l'IA sera probablement le développement le plus transformateur à ce jour. Selon [ ont été développées en partenariat avec des experts en milieu de travail de tous les secteurs et sont faciles à utiliser pour pratiquement tous les cas d'utilisation à haute valeur ajoutée. Nous ajoutons de nouvelles invites chaque semaine et notre équipe de recherche optimise et teste en permanence nos invites pour s'assurer qu'elles vous fournissent un résultat de la plus haute qualité. Les fonctions d'IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement et facilement des documents importants tels qu'une étude de cas , et imaginer des solutions potentielles. *Équipe commerciale : Créer un forfait par territoire, rédiger un e-mail de prospection et élaborer un

/href/ /blog?p=74182 elevator pitch /%href/ ou un script de démonstration. * Produit : Rédiger /href/ https://clickup.com/resources/software-teams/product-requirements-documents-an-expert-guide la documentation sur les exigences du produit /%href/ , concevoir une étude de test auprès des utilisateurs et identifier les indicateurs de réussite.

Ingénierie : Créer un rapport de rétrospective de sprint, générer un schéma de modèle et rédiger des spécifications techniques. *Gestion de projet : Créer un énoncé des travaux, établir un échéancier de projet et organiser les tâches.

Et bien plus encore ! Avec ClickUp AI, il vous suffit de sélectionner votre rôle, de choisir parmi une variété d'invites, d'instructions prédéterminées, de remplir les champs appropriés, puis de vous asseoir et de regarder la magie opérer ! 🪄 > Avec l'ajout de ClickUp AI, je suis plus efficace que jamais ! Cela me fait gagner 3 fois plus de temps que ce que je passais auparavant sur les tâches de gestion de projet. Non seulement cela a amélioré ma productivité, mais cela a également stimulé ma créativité. Par rapport à d'autres offres sur le marché, je peux dire que ClickUp a profondément réfléchi à la manière d'intégrer la technologie dans sa plateforme et d'optimiser ses cas d'utilisation pour aider ses clients. Mike Coombe, agence MCM ### Terminez votre travail plus rapidement Intégré directement à notre plateforme, vous pouvez utiliser ClickUp AI dans l'ensemble de votre flux de travail, y compris les tâches, les documents, les tableaux de bord, et plus encore ! Ce qui vous prenait 30 minutes vous prend désormais 30 secondes. 🏎️💨

Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser grâce à ClickUp AI. Voici quelques-unes des façons que nous avons placées dans nos favoris pour augmenter votre productivité au travail avec ClickUp : *Rattraper les discussions : facilitez le travail asynchrone grâce à des récapitulatifs instantanés des longs fils de commentaires dans les tâches ou /href/ https://clickup.com/features/docs ClickUp Docs /%href/

pour savoir où la discussion s'est arrêtée et ce qui a été décidé. *Partagez le TL;DR : Gagnez du temps et laissez l'IA lire les détails à votre place. Résumez des documents longs tels que des livres blancs, des notes de réunion ou des résultats de recherche, le tout en un seul clic. *Générez des éléments d'action : ClickUp AI capture et attribue les ordres de marche de votre équipe dans le document ou dans de nouvelles tâches. Extrayez rapidement les prochaines étapes des agendas de réunion et des fils de commentaires.

Améliorez votre écriture : éliminez le blocage de l'écrivain et facilitez le démarrage à partir de zéro. Rédigez des e-mails, des articles de blog ou des réponses personnalisées parfaitement mis en forme. *Vérifiez l'orthographe et la grammaire : avec votre éditeur de copie IA personnel, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des erreurs de contenu. *Parlez n'importe quelle langue : vos clients sont internationaux, et votre undefined devrait l'être aussi. Générez des traductions rapides et précises entre plusieurs langues, directement là où vous travaillez ! *Débloquez l'efficacité où que vous soyez (bientôt disponible) : La puissance de ClickUp AI dans votre poche ! Condensez rapidement les fils de commentaires de tâches dans notre application mobile. Dites adieu au défilement sans fin et bonjour à une prise de décision plus rapide, même lorsque vous êtes en déplacement. Utilisez ClickUp AI pour modifier, résumer, vérifier l'orthographe ou ajuster la longueur du contenu dans les documents ## ClickUp AI est prêt pour vous !

ClickUp AI est là et disponible pour tous. Commencez dès aujourd'hui et découvrez comment vous pouvez atteindre de nouveaux sommets de productivité grâce à la possibilité d'expérimenter, de personnaliser et d'innover dans votre travail. L'essai gratuit de ClickUp AI peut être ajouté à n'importe quel forfait, même au forfait Free Forever !

Et lorsque vous serez prêt à continuer à utiliser ClickUp AI après la période d'essai gratuite, vous pourrez l'ajouter de manière permanente à n'importe quel environnement de travail dans le cadre d'un forfait payant au prix de lancement de 5 $ par membre et par mois. 🔑 Notre aventure avec l'IA ne fait que commencer. Nous avons de nombreuses mises à jour passionnantes en perspective, et nous sommes impatients de connaître vos commentaires sur ClickUp AI et sur la façon dont il change votre façon de travailler.

Les entreprises qui adoptent la technologie de l'IA dès le début auront un énorme avantage sur leurs concurrents, alors ne restez pas à la traîne ! /href/ https://clickup.com/features/ai Essayez ClickUp AI gratuitement dès aujourd'hui /%href/ ou contactez undefined pour découvrir comment ClickUp AI peut profiter à vos équipes et à vos cas d'utilisation spécifiques !