10 modèles gratuits de rapports d'activité en Excel, Word et ClickUp

Tous les chefs de projet le savent : tenir tout le monde au courant de l’état d’avancement d’un projet peut parfois donner l’impression d’avoir beaucoup à faire. 🤷🏼

Entre le suivi des prochaines étapes, la vérification de la charge de travail de vos membres et les rapports aux parties prenantes, il y a beaucoup d'informations à garder à portée de main. Et il faut plus qu'un système de dossiers détaillés sur votre disque dur pour les rassembler.

La solution commence par un système de rapport d'avancement standardisé qui permet de collecter et de distribuer facilement les principales mises à jour de gestion de projet en temps voulu.

...Mais comment créer ce processus standardisé ? Avec un modèle de rapport d'avancement personnalisable, bien sûr 🙂

Les modèles de rapport d'avancement fournissent la structure préconstruite appropriée pour gagner du temps et de minimiser les erreurs lors de la préparation de vos rapports d'avancement - à condition de savoir quelles sont les caractéristiques à rechercher !

Tout commence avec vous.

Vos exigences spécifiques en matière de projet, vos processus actuels et vos préférences en matière de gestion de projet, logiciel de gestion de projet gratuit auront une incidence sur le choix du modèle de rapport d'état qui convient le mieux à votre équipe et à votre cas d'utilisation. Mais pas besoin d'aller en ligne ! Nous vous proposons dans cet article le meilleur modèle de rapport d'avancement.

Suivez-nous pour découvrir tous les tenants et aboutissants des rapports d'avancement de projet. Vous trouverez des définitions clés, des descriptions de fonctionnalités et un accès à 10 des meilleurs modèles de rapports d'avancement pour vos outils de travail préférés.

Qu'est-ce qu'un modèle de rapport d'avancement ?

Un modèle de rapport d'avancement est un formulaire, une page ou une liste de contrôle préétablie qui permet de fournir de manière cohérente des informations détaillées sur l'état d'avancement d'un projet documentation du projet en temps voulu. Ces ressources peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de votre projet ou aux processus de votre équipe, et sont généralement conservées par les gestionnaires de projet pour être partagées avec les membres et les parties prenantes sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Les modèles de rapports d'avancement sont faciles à partager, à copier et à personnaliser, ce qui évite de devoir repartir de zéro chaque semaine. Au lieu de cela, il suffit d'insérer les mises à jour dans le document d'équipe personnalisé et de l'envoyer à vos acteurs clés.

Regrouper les tâches sur votre Tableau Kanban par statut, champs personnalisés, priorité, et plus encore dans la vue Tableau de ClickUp

Mais tous les rapports d'avancement ne peuvent pas être partagés entre les équipes et les secteurs d'activité. Votre cas d'utilisation, votre type de projet et votre pile technologique détermineront le modèle de rapport de progression de projet qui vous convient le mieux. Et plus vite vous saurez repérer les différences clés et les fonctionnalités indispensables, plus vite vous serez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs et de livrer les rapports d'avancement des rêves de votre superviseur. 💜

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rapport d'avancement de projet ?

Si toutes les équipes ne peuvent pas utiliser les mêmes modèles de rapport d'avancement, comment savoir quel est le modèle qui vous convient ?

Pour éviter les essais et les erreurs qui prennent du temps et sont frustrants, recherchez les caractéristiques suivantes lorsque vous utilisez un modèle pour créer des rapports d'avancement :

Personnalisable et facilement modifiable pour adapter le document préconstruit à vos besoins.

Fonctionnalités de collaboration intégrées telles que l'édition en direct et le partage d'URL pour garantir l'accès de tous les membres et parties prenantes.

Vues multiples

pour prendre en charge une liste, un tableau Kanban, un diagramme de Gantt, une chronologie et d'autres méthodes très visuelles de gestion de l'avancement.

Tâches actionnables

pour responsabiliser les membres sur les éléments à venir et faire avancer le projet.

Multiples intégrations

pour apporter plus de contexte à votre rapport d'avancement à partir d'autres outils de travail.

Suivez les mises à jour du projet, gérez les flux de travail et collaborez avec l'équipe, le tout à partir de votre espace de travail ClickUp.

Et bien d'autres choses encore !

Ces cinq fonctionnalités ne sont peut-être qu'une goutte d'eau par rapport à ce que vous recherchez. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre modèle existe ! Grâce à votre moteur de recherche préféré, vous disposez d'une quantité infinie de ressources, mais pourquoi perdre une heure ou une journée à parcourir des pages de liens ? Commencez plutôt par le meilleur. 🤓

10 modèles de rapports d'activité gratuits

Nous avons fait notre travail pour vous proposer les meilleurs modèles de rapports d'avancement pour ClickUp, Excel et Word. Quel que soit votre logiciel préféré, votre cas d'utilisation ou votre style de travail, nous avons le modèle de rapport d'avancement que vous recherchiez. ✨

1. Modèle de rapport d'avancement par ClickUp

Modèle de rapport de progrès par ClickUp

Le modèle de rapport d'activité de ClickUp est l'endroit idéal pour commencer. Considérez-le comme la référence par rapport à laquelle tous les autres modèles de rapport d'avancement seront évalués. Il est tellement polyvalent ! Alimenté par l'éditeur de documents dynamiques ClickUp, ClickUp Docs ce modèle possède toutes les caractéristiques essentielles dont vous avez besoin pour mettre en place et optimiser vos processus de rapports d'avancement.

Ce modèle de one-pager est divisé en sections claires pour établir le qui, le quoi, le où et le quand du projet sur lequel vous travaillez. Il est formaté pour vous aider à fournir un aperçu rapide des principales mises à jour afin de tenir l'équipe du projet et les parties prenantes externes informées de l'état d'avancement et de ce qui doit être fait par la suite.

En faisant défiler la page vers le bas, vous serez invité à partager l'état d'avancement du projet, les étapes qu'il a franchies à ce jour, ainsi que les prochaines étapes nécessaires. Vous pourrez également y indiquer ce que vos parties prenantes veulent absolument savoir. Il met également en évidence les problèmes qui se posent et les informations qui doivent être connues de toute personne lisant le rapport sur l'état d'avancement du projet pour la première fois. Téléchargez ce modèle. Télécharger ce modèle

2. Rapport sur l'état d'avancement du projet Modèle par ClickUp

Modèle de rapport sur l'état d'avancement du projet par ClickUp

Prêt à passer à la vitesse supérieure ? 🔥

Le Modèle de rapport sur l'état d'avancement d'un projet par ClickUp est le modèle de tableau blanc numérique que les membres de votre équipe d'apprentissage visuel ont demandé ! En utilisant les outils de collaboration de ClickUp Tableaux blancs votre équipe peut collaborer à la définition de cette fonctionnalité :

La vue d'ensemble du projet

Les progrès réalisés depuis le dernier rapport

Le soutien ou les ressources supplémentaires nécessaires pour aller de l'avant

Les principales conclusions et les points forts du rapport

Les domaines qui ont bien fonctionné et ceux qui doivent être améliorés

Il s'agit essentiellement d'une prise de pouls très visuelle et collaborative que vous pouvez consulter tout au long du projet pour rendre compte de son avancement, sans avoir à copier un nouveau document chaque semaine.

Et comme ce modèle est conçu pour les tableaux blancs ClickUp, vous pourrez compléter le diagramme avec votre équipe en utilisant l'édition collaborative en direct, voir qui consulte votre tableau, intégrer des médias et des cartes de sites Web à partir d'autres logiciels et convertir le texte directement en tâches réalisables. Les tableaux blancs sont vraiment l'outil rêvé de tout chef de projet. 🏆 Télécharger ce modèle

3. Modèle de suivi de projet par ClickUp

Modèle de suivi de projet par ClickUp

Le fait est que vous ne gérez probablement pas un seul projet à la fois. Superviser plusieurs projets et encore plus de tâches individuelles peut être intimidant. Sans le bon modèle de rapport d'avancement, il peut être presque impossible de communiquer l'état d'avancement de chaque tâche et de l'ensemble du projet ! C'est pourquoi le modèle de rapport de suivi de projet de ClickUp est si précieux.

Avec ce modèle de liste, vous pouvez facilement regrouper les tâches en fonction de leur stade d'achèvement en utilisant des statuts de tâches personnalisés tels que Préparation, Production, et Mise en ligne avec la possibilité d'ajouter d'autres statuts si nécessaire ! Mais ce n'est pas tout. Ce modèle est livré avec quatre champs personnalisés pour :

Stade du projet

Durée du projet (en jours)

RAG (pour communiquer les priorités)

Date d'achèvement

En outre, vous aurez accès à quatre vues de flux de travail prêtes à l'emploi pour gérer l'avancement de votre projet sous tous les angles, y compris un diagramme de Gantt très visuel sur l'état d'avancement du projet et un tableau Kanban interactif catégorisé par tâches et par personnes assignées.

Toute personne qui jette un coup d'œil au tableau Kanban sera en mesure d'examiner les autres tâches qui y sont liées, de les planifier et de les exécuter en tenant compte de l'avis de toutes les personnes impliquées. Téléchargez ce modèle

4. Modèle de rapport d'avancement de campagne par ClickUp

Modèle de rapport d'avancement de la campagne par ClickUp

Examinons maintenant les spécificités de chaque cas d'utilisation, en commençant par le cas d'utilisation Modèle de rapport d'avancement de campagne par ClickUp ! Il y a une multitude de variables à prendre en compte lors de l'exécution et de la gestion de vos campagnes publicitaires. Contrairement au développement d'un logiciel ou à l'intégration d'un employé, les coûts et les mesures de performance en temps réel jouent un rôle clé tout au long de la campagne. Si un élément ne convient pas à votre public, il est temps de changer de cap.

Ce modèle ClickUp Doc facilite la gestion de ces éléments grâce à un document formaté qui vous aide à choisir les éléments qui vous conviennent le mieux : OKR de projet à surveiller, suivi des coûts, gestion des revenus, etc. Vous pouvez par exemple voir rapidement quelle part du budget de l'entreprise de votre projet a été dépensée pour votre budget de campagne à ce jour et combien de revenus cet investissement a rapporté. Vous pouvez également consulter un tableau des clics et des conversions pour identifier les principales tendances.

Utilisez ce modèle pour contrôler l'efficacité publicitaire et les résultats de votre campagne, à la fois pour les partager avec d'autres parties prenantes et pour procéder aux ajustements nécessaires afin d'obtenir un retour sur investissement maximal. Télécharger ce modèle

5. Modèle de suivi de production par ClickUp

Modèle de suivi de production par ClickUp

Les vidéos font partie des projets les plus complexes que la plupart des équipes de marketing et de communication entreprennent. Elles nécessitent une étroite collaboration entre plusieurs membres de l'équipe et parfois des mois de planification, d'exécution et de post-production pour publier le produit final.

Ce processus devient encore plus compliqué lorsque vous supervisez la production de plusieurs vidéos à la fois. Le Modèle de suivi de production par ClickUp est très utile.

Ce modèle volumineux applique cinq statuts de tâches personnalisés, 11 champs personnalisés et six vues de projet à votre espace de travail. Dans la vue Liste par défaut, chaque vidéo est représentée comme une tâche qui peut être organisée en fonction de son état actuel. Pour gérer votre calendrier de production, passez à la vue Calendrier pour une représentation visuelle de votre cadence de publication.

Et pour connaître l'état de la production, utilisez votre vue Tableau prédéfinie pour voir les champs personnalisés en action. Depuis votre tableau Kanban, vous trouverez des informations clés telles que les approbations des clients, les liens vers les story-boards, les types de production, les briefings et les ressources supplémentaires pour plus de contexte en un coup d'œil. Cela permet de garder une vue d'ensemble simple, tout en fournissant les détails nécessaires pour que les vidéos soient terminées à temps et dans les délais prévus pour la publication. Télécharger ce modèle. Télécharger ce modèle

6. Modèle de rapport d'avancement des RH par ClickUp

Modèle de rapport des RH par ClickUp

L'un des processus RH les plus importants est l'évaluation des nouveaux employés après leurs 30, 60 et 90 premiers jours d'emploi. Le modèle de rapport RH de ClickUp vous aide à procéder ainsi. Utilisez le document ClickUp simple pour saisir les informations relatives à l'employé, puis notez les domaines dans lesquels vos nouveaux employés pourraient avoir besoin d'une formation ou d'une supervision supplémentaire.

Le modèle d'une page comprend des sections pour plusieurs périodes d'évaluation, ce qui vous permet de suivre les progrès au fil du temps. Le résultat est un processus plus rationnel qui garantit une intégration réussie des nouvelles recrues au sein de votre entreprise. Téléchargez ce modèle

7. Modèle Début, Arrêt, Continuité par ClickUp

Modèle Début, Arrêt, Continuité par ClickUp

Chaque projet comporte des points de décision importants où vous devez déterminer s'il est préférable de commencer, poursuivre ou arrêter certaines tâches. Le modèle Début, Arrêt, Continuité de ClickUp vous aide à garder une trace de ces décisions.

Pour chaque domaine, vous pouvez inclure des notes autocollantes virtuelles sur les tâches qui nécessitent l'action décrite dans cette section. Au fil du temps, vous pouvez facilement déplacer ces notes autocollantes en fonction des besoins. Enfin, grâce à un code de couleur utile, il est toujours facile de voir ce sur quoi votre équipe doit se concentrer ou arrêter de faire.

Essayez les modèles Stop, début, continuité ! Téléchargez ce modèle

8. Modèle de rapport mensuel sur l'état de l'entreprise par ClickUp

Modèle de rapport mensuel d'activité par ClickUp

Voyons cela de plus près. Si vous démarrez une entreprise ou si vous expédiez un nouveau produit, les principales parties prenantes ont besoin d'informations de base sur le déroulement du lancement. Le modèle de rapport mensuel sur l'état d'avancement de l'entreprise de ClickUp permet de simplifier le processus.

Ce modèle ClickUp Doc fournit une vue d'ensemble des exigences de changement de périmètre, des livrables et des problèmes de capacité. Il vous permet également de mettre en évidence le travail accompli au cours d'un mois donné, ce qui donne aux membres et aux parties prenantes un aperçu des performances de l'entreprise et de ce qui doit être fait par la suite. modifications du champ d'application de périmètre, des livrables et des problèmes de capacité. Il vous permet également de mettre en évidence le travail accompli au cours d'un mois donné, ce qui donne aux membres et aux parties prenantes un aperçu des performances de l'entreprise et de ce qui doit être fait par la suite. Téléchargez ce modèle.

9. Modèle de rapport d'avancement Gantt Excel pour Excel.

Modèle de rapport d'avancement pour Excel via Gantt Excel

Pour tous les traditionalistes du tableur, ce modèle de rapport d'avancement Excel gratuit est fait pour vous. 💜

Une page de couverture permet de fournir des informations de base, y compris un système de code de couleur pour l'état général, la portée, le budget et le calendrier du projet.

À partir de là, vous trouverez un diagramme de Gantt plus détaillé avec les tâches individuelles qui ont conduit à des décisions plus importantes. Ainsi, les parties prenantes et les membres de l'équipe intéressés peuvent s'en tenir à la vue d'ensemble ou approfondir les détails selon leurs besoins. Télécharger ce modèle

10. Modèle Microsoft Word de rapport d'activité hebdomadaire

Modèle de rapport d'avancement pour Word via Microsoft 365

Le modèle de rapport d'avancement Microsoft Word Microsoft Word aide les chefs de projet à présenter l'état d'avancement du projet. Résumé du projet Il vous offre une vue d'ensemble du projet, du budget et des risques qui y sont associés à un moment donné. Ce modèle est simple et comprend des sections facilement modifiables pour vous aider à suivre l'évolution de votre projet avec le temps. Il offre également la possibilité d'adapter le thème à votre marque. Téléchargez ce modèle

Maintenant que vous disposez de modèles de rapports d'avancement, voyons comment donner et recevoir un retour d'information sur les rapports d'avancement. Voici quelques conseils pour rendre le processus aussi fluide et productif que possible :

1. Fournir des preuves concrètes

Lorsque vous donnez votre avis sur les rapports d'avancement, il est essentiel de fournir des preuves concrètes à l'appui de vos commentaires. Par exemple, au lieu de dire : « Ce rapport n'est pas assez détaillé », donnez des exemples précis d'informations manquantes ou qui mériteraient d'être plus détaillées. Cela aide le destinataire à comprendre exactement ce qui doit être traité et comment.

2. Se concentrer sur les solutions

Lorsque vous fournissez un retour d'information, il est important de se concentrer sur les solutions plutôt que de simplement souligner les problèmes. Proposez des suggestions sur la manière d'améliorer le rapport d'avancement ou de résoudre les problèmes qui ont pu être soulevés.

3. Respecter les délais

Il est essentiel de fournir un retour d'information en temps utile. Si vous attendez trop longtemps pour faire part de vos réflexions, les mêmes problèmes risquent d'être répétés dans les prochains rapports d'avancement, ce qui peut ralentir la progression du projet.

4. Encourager une communication ouverte

Encouragez une communication ouverte entre les membres de l'équipe lorsqu'ils discutent des rapports d'avancement. Cela permet de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et de répondre rapidement à toute question ou préoccupation.

5. Reconnaître les efforts

Veillez à reconnaître les efforts déployés pour créer le rapport d'avancement, même s'il y a des points à améliorer. Cela motive les membres de l'équipe et leur montre que leur travail est apprécié.

6. Soyez précis

Lorsque vous recevez des commentaires sur vos propres rapports d'avancement, demandez des exemples précis ou des suggestions d'amélioration. Cela vous permet de mieux comprendre comment améliorer vos futurs rapports et de vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

7. Être ouvert au changement

Soyez ouvert au changement et prêt à ajuster vos rapports d'avancement en fonction du retour d'information. L'ouverture au changement améliorera l'efficacité globale du rapport et garantira qu'il reflète fidèlement l'avancement du projet.

Suivre le succès avec un modèle de rapport d'avancement gratuit

Vous connaissez le vieil adage qui dit qu'il faut privilégier le progrès à la perfection ? Chez ClickUp, nous croyons au progrès vers la perfection - et le bon modèle de rapport d'avancement est la première étape pour y parvenir !

Investir votre temps dans un modèle de rapport d'avancement est un ajout simple à votre flux de production qui permet à tout le monde d'être au courant de l'état d'avancement du projet. L'un des modèles ci-dessus vous permettra de partir du bon pied, en particulier un modèle personnalisable de ClickUp.

Accédez à tous les modèles listés ci-dessus et à plus de 1 000 autres dans la vaste base de données de la bibliothèque de modèles de ClickUp, ainsi qu'à des centaines d'autres modèles de gestion de projet riches en informations, à des tonnes d'intégrations et à bien d'autres choses encore lorsque vous vous inscrivez à ClickUp aujourd'hui ! Bibliothèque de modèles de ClickUp , ainsi qu'à des centaines d'autres modèles de gestion de projet riches en informations, à des tonnes d'intégrations et à bien d'autres choses encore lorsque vous vous inscrivez à ClickUp aujourd'hui !