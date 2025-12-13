Comment automatiser l'automatisation de vos interactions sur LinkedIn grâce à l'IA pour un meilleur engagement

Une étude sur l'état de la prospection sur LinkedIn a révélé que les équipes commerciales continuent de négliger LinkedIn pour la prospection B2B. Plus de 90 % de leurs efforts de prospection se font encore par e-mail, tandis que LinkedIn reste un moyen de communication secondaire.

Le taux de réponse moyen aux e-mails à froid est de 5,1 %. Les messages privés sur LinkedIn obtiennent plus de 10,3 %, soit un engagement deux fois plus élevé.

Vos décideurs sont déjà actifs sur LinkedIn. Alors pourquoi ne pas considérer LinkedIn comme votre principal canal de communication externe ?

Pour cela, vous devez vous familiariser avec l'automatisation LinkedIn : envoyer des demandes de connexion, planifier des suivis et suivre l'engagement.

Ci-dessous, nous vous montrons comment automatiser vos interactions sur LinkedIn grâce à l'IA.

⭐ Modèle présenté Vous passez constamment d'un outil à l'autre et d'un tableur à l'autre pour organiser votre prospection sur LinkedIn à grande échelle ? Ce n'est pas une fatalité. Le modèle de plan d'action pour la prospection de ClickUp centralise le flux de travail de votre campagne en un seul endroit. Les statuts codés par couleur, les étiquettes de service et les indicateurs de priorité facilitent la lecture de votre pipeline. Idéal lorsque vous gérez des messages personnalisés sur des centaines de comptes LinkedIn. Obtenez un modèle gratuit Gérez votre campagne d'automatisation de la prospection sur LinkedIn, de la prospection au suivi et aux personnalisations, grâce au modèle de plan d'action pour la prospection de ClickUp.

Pourquoi la prospection sur LinkedIn fonctionne toujours

Voici pourquoi LinkedIn continue de dominer la génération de prospects B2B :

Ciblage précis : vous pouvez cibler les personnes qui correspondent à votre profil client idéal à l'aide de filtres tels que le titre du poste, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité et la zone géographique, plutôt que de deviner les données démographiques comme sur d'autres plateformes.

Environnement à forte intention : les utilisateurs se connectent à LinkedIn spécifiquement à des fins professionnelles et d'entreprise, ils sont donc plus réceptifs aux opportunités d'entreprise pertinentes que lorsqu'ils parcourent Instagram ou Facebook pour se divertir.

Taux de réponse plus élevés : le taux moyen d'acceptation des invitations LinkedIn est de 37 %, ce qui vous offre la possibilité de nouer des connexions et d'interagir avec vos prospects.

Données comportementales riches : les consultations de profil, l'engagement sur les publications, les changements d'emploi et les mises à jour de l'entreprise fournissent des indications en temps réel sur l'intérêt des prospects et le moment opportun pour les contacter.

Limites d'automatisation plus strictes : LinkedIn impose des limites quotidiennes de connexion afin d'empêcher les sollicitations indésirables et vous oblige à privilégier la qualité plutôt que la quantité.

🤯 Le saviez-vous ? LinkedIn compte plus de 1,2 milliard de membres dans 200 pays et régions à travers le monde. via LinkedIn

Ce dont vous avez besoin avant l'automatisation de votre stratégie de prospection sur LinkedIn

L'automatisation LinkedIn fonctionne mieux lorsque vous disposez des bases adéquates. Avant de commencer à automatiser vos efforts de prospection, voici quelques principes de base à respecter.

Comprendre les règles de LinkedIn

Il n'est pas possible de réaliser une connexion avec tous les ICP en une seule fois. Voici les règles LinkedIn que vous devez connaître pour éviter les restrictions de compte et maintenir votre prospection de manière cohérente.

Action LinkedIn gratuit LinkedIn Premium Sales Navigator Demandes de connexion hebdomadaires Jusqu'à 100 (80 recommandés) Jusqu'à 100 Jusqu'à 100 Demandes de connexion hebdomadaires (SSI élevé) N/A Jusqu'à 200 Jusqu'à 200 Limite du nombre de messages de demande de connexion 200 caractères 300 caractères 300 caractères Messages de demande de connexion (notes) 5 à 10 par mois Illimité (dans les limites hebdomadaires) Illimité (dans les limites hebdomadaires) Limite hebdomadaire d'envoi de messages privés ~100 Messages ~150 Messages ~150 Messages Longueur des messages 8 000 caractères 8 000 caractères 8 000 caractères Taille de la pièce jointe 20 Mo 20 Mo 20 Mo

Si vous ignorez ces limites, vous risquez d'être bloqué temporairement ou définitivement.

👀 Le saviez-vous ? Le 6 mars 2025, deux grandes plateformes de vente, Apollo.io et Seamless.ai, ont disparu des résultats de recherche sur LinkedIn dans le cadre de la lutte contre le scraping de données via les extensions Chrome.

Optimisez votre profil LinkedIn

Il est important que vous construisiez votre marque personnelle sur LinkedIn afin de mettre en avant vos compétences et de raconter votre histoire unique.

Voici une checklist rapide pour optimiser votre profil personnel et celui de votre entreprise :

Profil personnel Page d'entreprise ✅ Photo professionnelle ✅ Titre axé sur la valeur ✅ Section « Expérience » complète (avec des résultats mesurables) ✅ Recommandations ✅ Publications susceptibles d'intéresser vos prospects ✅ Logo de haute qualité✅ Slogan/proposition de valeur clair(e) de l'entreprise✅ Actualités et publications récentes de l'entreprise✅ Présentation des produits et services✅ Coordonnées et lien vers le site web

👀 Le saviez-vous ? L'engagement sur LinkedIn a augmenté de 30 % en 2024 par rapport à l'année précédente, soit plus que sur toute autre plateforme de réseau social.

Définissez votre profil client idéal (ICP)

Vous ne pouvez pas envoyer de demandes à n'importe qui. Premièrement, il y a une limite au nombre d'invitations hebdomadaires, et deuxièmement, vous ne tirerez aucun avantage à établir des connexions avec des personnes qui ne vous intéressent pas.

Avant d'étendre votre présence sur LinkedIn, vous devez connaître les personnes avec lesquelles vous souhaitez établir des connexions, c'est-à-dire votre profil client idéal (ICP).

Voici quelques questions que vous pouvez poser pour obtenir une compréhension très précise de votre ICP :

Dans quel type d'entreprises travaillent vos prospects idéaux ?

Quels sont les titres occupés par vos meilleurs clients ?

Quels problèmes cherchent-ils activement à résoudre ?

Votre solution cible-t-elle les start-ups ou les grandes entreprises ?

Quels outils utilisent-ils déjà qui complètent votre service ?

Quel est l'emplacement géographique de ces entreprises/personnes ?

Plus votre définition du profil de l’utilisateur est précise, plus vous serez en mesure de trouver des prospects étroitement liés à votre offre.

👀 Le saviez-vous ? LinkedIn Intro a été lancé en octobre 2013 en tant que fonctionnalité iOS permettant d'insérer les informations du profil LinkedIn dans les en-têtes des e-mails. Quelques mois plus tard, en février 2014, cette fonctionnalité a été supprimée en raison de préoccupations croissantes en matière de sécurité et de confidentialité concernant la manière dont elle accédait aux données des e-mails. via TechCrunch

Comment automatiser vos interactions sur LinkedIn à l'aide de l'IA

Il n'est pas facile de développer votre présence sur LinkedIn.

Si vous allez trop vite, vous risquez de voir votre compte restreint. Si vous allez trop lentement, votre pipeline se tarira. L'IA vous permet de personnaliser la génération de prospects LinkedIn à grande échelle. Voici ce qu'elle vous permet de faire :

Des messages hyper-pertinents rédigés en quelques secondes grâce à l'IA pour la rédaction publicitaire

Des suivis automatisés qui restent humains

Chaque prospect est suivi à partir d'un seul endroit.

Voyons comment vous pouvez automatiser vos interactions sur LinkedIn à l'aide de l'IA, étape par étape.

1. Définissez les objectifs de votre campagne

Que cherchez-vous à accomplir avec l'automatisation LinkedIn ?

Il peut s'agir de prendre des rendez-vous téléphoniques pour engager des discussions directes avec des prospects. Ou de promouvoir une ressource de contenu et d'inciter les gens à télécharger un guide. Ou encore d'étoffer votre réseau et d'augmenter vos connexions au sein d'un ICP ou d'un secteur de niche.

Quel que soit votre objectif, définissez-le.

Ensuite, fixez-vous des cibles mesurables. Sans nombre, votre automatisation n'aura aucun élément à optimiser.

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

Utilisez le modèle de plan d'action de prospection de ClickUp pour structurer votre campagne de prospection avec des objectifs clairs et des résultats mesurables.

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez vos efforts de prospection sur LinkedIn grâce au modèle de plan d'action de prospection de ClickUp.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Fixez-vous des objectifs quotidiens à faire.

Ajoutez des étiquettes de priorité à chaque tâche, ajoutez un responsable et indiquez le statut d'avancement.

Ajoutez des dates de début et d'échéance pour les campagnes afin de rester sur la bonne voie.

Incluez la complexité des tâches et les commentaires pour toutes les parties prenantes.

2. Créez une base de données de prospects

Vous avez besoin d'une liste de prospects bien définie. Pourquoi ?

L'IA peut personnaliser, noter et séquencer les messages plus efficacement lorsque vos données sous-jacentes sont organisées.

Commencez par vos filtres ICP et identifiez qui vous souhaitez réellement atteindre : titres, secteurs d'activité, taille des entreprises et régions. Utilisez LinkedIn Sales Navigator pour affiner votre liste à l'aide de signaux indiquant une forte intention, tels que :

Personnes ayant récemment publié un message

Changements de rôle au cours des 90 derniers jours

Entreprises dont les effectifs ou les financements sont en croissance

Teams recrutant pour des rôles liés à votre produit

Enrichissez votre liste avec des informations contextuelles de base. Cela inclut leur titre, leurs publications récentes, des informations sur leur entreprise et des signaux indiquant leurs difficultés afin de personnaliser vos messages de manière pertinente.

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

Utilisez ClickUp Docs pour créer une source unique et fiable pour vos ressources de prospection : définitions ICP, cadres de messages, règles d'automatisation, logique de segmentation des prospects.

Créez des modèles de communication, des procédures opératoires normalisées et des checklists pour vos campagnes dans ClickUp Docs.

Vous pouvez intégrer des signets, des tableaux, des images, des liens et même des tableaux de bord pour mettre en forme votre documentation exactement comme vous le souhaitez.

Tous les membres de votre équipe peuvent collaborer. Apposez des étiquettes sur d'autres personnes dans vos commentaires, mettez en avant les retours d'expérience et convertissez même du texte directement en tâches afin que vos idées se transforment en actions suivables.

💡 Conseil de pro : utilisez LinkedIn Sales Navigator pour obtenir des recommandations de prospects basées sur vos recherches enregistrées. Vos équipes commerciales peuvent trouver et établir des connexions avec des prospects qualifiés grâce à un filtrage avancé qui va au-delà des capacités de recherche de base de la version gratuite.

3. Rédigez des messages personnalisés

Les e-mails génériques envoyés à froid ont un taux de réponse de 2,8%.

Ajoutez une touche de personnalisation et le taux de réponse grimpe à 6,5 %. Dans la même étude, 73 % des décideurs ont déclaré être plus enclins à répondre à des messages spontanés lorsqu'ils les trouvent personnalisés.

En bref, les messages personnalisés obtiennent plus de réponses. Pour augmenter vos chances d'obtenir une réponse sur LinkedIn, suivez ces étapes simples :

Faites référence à quelque chose de spécifique : une publication récente, un changement de rôle ou une actualité concernant l'entreprise.

Limitez votre message à 2 ou 3 phrases et veillez à ce qu'il ait un objectif clair.

Proposez quelque chose d'utile (une idée, une ressource, un point de vue) avant de demander du temps.

Personnaliser manuellement tous ces messages revient à mener une course contre la montre.

Utilisez des outils d'IA pour automatiser cette étape.

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

ClickUp Brain vous facilite la personnalisation.

Cette IA comprend l'ensemble de votre système de communication, car elle réside dans ClickUp. Cet outil IA dispose du contexte de vos listes, tâches, documents, champs CRM et notes.

Cela signifie qu'il peut générer des messages de prospection, des résumés et des tâches de suivi basés sur votre flux de travail réel, et non sur des suppositions génériques.

L'assistant IA résume les publications LinkedIn, identifie les difficultés spécifiques à chaque rôle et extrait les informations clés que vous pouvez utiliser dans votre message.

Utilisez ensuite BrainGPT pour réécrire votre message de prospection dans différents tons, créer des versions courtes de 2 à 3 phrases ou générer plusieurs angles (axés sur la valeur, les problèmes ou les idées). Testez ces variations pour voir ce qui résonne le mieux avec chaque ICP.

Rédigez des e-mails commerciaux entrants qui répondent aux objections courantes et offrent une preuve sociale à l'aide de ClickUp Brain.

N'oubliez pas d 'humaniser le contenu généré par l'IA et d'ajouter votre touche personnelle au message en y laissant transparaître votre personnalité.

Et les idées peuvent vous venir à des moments inattendus : juste après avoir lu la publication d'un prospect, au milieu d'un appel ou pendant que vous examinez votre pipeline.

Tout taper à la main vous ralentit. Découvrez Talk-to-Text de ClickUp. Avec Talk-to-Text, vous pouvez :

Marquez automatiquement vos collègues, vos tâches ou vos documents pendant que vous dictez à l'aide de @mentions et de liens contextuels.

Obtenez un vocabulaire personnalisé qui remplit automatiquement les noms de produits, les acronymes et les mots les plus utilisés pour que le texte dicté vous ressemble.

Transformez vos mémos vocaux en texte structuré et attribuez-leur des tâches.

Accédez à ChatGPT, Claud, Gemini et d'autres modèles d'IA sans changer d'application, ce qui réduit la prolifération de l'IA

Organisez votre CRM LinkedIn grâce à la saisie vocale instantanée.

BrainGPT peut également effectuer une recherche sur le Web à partir de la même fenêtre, sans quitter votre environnement de travail.

📮 ClickUp Insight : 24 % des travailleurs affirment que les tâches répétitives les empêchent de faire du travail plus significatif, et 24 % supplémentaires estiment que leurs compétences sont sous-utilisées. Cela signifie que près de la moitié des travailleurs se sentent bloqués sur le plan créatif et sous-estimés. 💔 ClickUp vous aide à vous recentrer sur les tâches à fort impact grâce à des agents IA faciles à configurer, qui automatisent les tâches récurrentes en fonction de déclencheurs. Par exemple, lorsqu'une tâche est marquée comme achevée, l'agent IA de ClickUp peut automatiquement attribuer l'étape suivante, envoyer des rappels ou mettre à jour le statut du projet, vous libérant ainsi des suivis manuels. 💫 Résultats concrets : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de reporting personnalisables de ClickUp, ce qui a permis à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur les prévisions.

4. Choisissez votre pile technologique

L'automatisation de LinkedIn ne se fait pas à l'aide d'un seul outil. Différents outils gèrent des parties spécifiques de votre processus de prospection. Par exemple :

Outils Objectif Outils de recherche de prospects LinkedIn Sales Navigator automatise la prospection sur LinkedIn à votre place. Utilisez-le pour trouver des profils LinkedIn en fonction de vos critères ICP, tels que les titres de poste, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité et les filtres d'emplacement. Outils de collecte de données Certains des meilleurs outils d'automatisation LinkedIn, tels que Phantombuster et Lusha , parcourent les profils LinkedIn et extraient des informations utiles telles que les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les coordonnées de l'entreprise et l'activité récente. Outils de prospection Expandi et Dripify vous permettent d'envoyer des messages personnalisés et de créer des séquences de suivi automatisées qui se déclenchent en fonction des réponses des prospects. Outils d'analyse des performances Utilisez des outils d'engagement LinkedIn tels que Shield Analytics et Taplio pour suivre les indicateurs de votre campagne, tels que les taux d'acceptation des connexions, les taux d'ouverture des messages et les données de conversion, afin de déterminer ce qui fonctionne. Outils de suivi des activités Lead Delta et WeConnect surveillent l'engagement des prospects avec votre profil, votre contenu et vos Messages afin de vous aider à hiérarchiser vos suivis.

Lorsque vous débutez sur LinkedIn, vous n'avez pas besoin d'une infrastructure technologique complète. Il vous suffit d'un environnement de travail centralisé pour gérer votre processus.

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

ClickUp, l'environnement de travail convergent basé sur l'IA, rassemble toutes vos données de prospection. Cela inclut les coordonnées, les documents relatifs aux critères ICP, les modèles de messages, les données sur les prospects et les indicateurs de performance.

Importez des données enrichies depuis les outils d'automatisation LinkedIn vers ClickUp. BrainGPT peut résumer ces données pour chaque prospect, mettre en évidence les points faibles et extraire des arguments pour les messages de prospection.

Il met automatiquement à jour votre guide de prospection. À mesure que vous affinez vos séquences ou découvrez ce qui fonctionne, l'IA devient votre assistant de documentation, réécrivant vos procédures opératoires normalisées et vos modèles de prospection.

Voici en quoi consistent les différences entre les outils d'automatisation LinkedIn traditionnels et un environnement de travail convergent :

Stack traditionnel Environnement de travail IA convergent (ClickUp Brain) La communication sur LinkedIn est dispersée entre 6 à 10 outils (Sales Nav, feuilles de calcul, modèles de messages, outils de suivi). Toutes les recherches de prospection, les notes ICP, les modèles de messages et les tâches sont centralisés dans un hub ClickUp sécurisé. Perte de contexte entre les applications : vous effectuez vos recherches dans un outil, rédigez vos messages dans un autre et effectuez le suivi de votre progression dans un tableur. Les assistants et agents IA agissent en tenant compte de l'ensemble du contexte issu de vos documents, champs CRM, tâches et séquences. Des heures perdues à changer d'outil, à mettre à jour des feuilles de calcul et à synchroniser manuellement les informations Les tableaux de bord se mettent à jour automatiquement en temps réel avec le statut des actions de prospection, les suivis et les performances des messages. Solution ponctuelle d'IA sans mémoire des messages passés ni règles ICP L'IA intégrée à toutes les tâches, tous les documents et toutes les discussions : emportez votre ICP, vos modèles et vos règles de personnalisation partout avec vous.

👀 Le saviez-vous ? LinkedIn est interdit ou fortement restreint dans les pays suivants. Russie : Statut : toujours bloqué en novembre 2016 , un tribunal de Moscou a décidé que LinkedIn devait être bloqué pour violation de la loi russe sur la localisation des données.toujours bloqué

Statut : Toujours bloqué Statut : Toujours bloqué Chine : LinkedIn a fermé son Statut : LinkedIn n'exploite plus l'intégralité de ses services sociaux ou de son site d'offres d'emploi en Chine. LinkedIn a fermé son service principal en Chine et est passé à un modèle limité.LinkedIn n'exploite plus l'intégralité de ses services sociaux ou de son site d'offres d'emploi en Chine.

Statut : LinkedIn ne propose plus l'intégralité de ses services sociaux et d'offres d'emploi en Chine. Statut : LinkedIn ne propose plus l'intégralité de ses services sociaux et d'offres d'emploi en Chine.

5. Configurez des flux de travail d'automatisation

La prospection sur LinkedIn ne se limite pas à l'envoi de demandes de connexion. Vous devez suivre les réponses et assurer un suivi régulier afin de convertir vos prospects en clients payants.

Lorsque vous gérez la prospection de centaines de prospects, il est impossible de tout faire manuellement. Vous avez besoin de flux de travail automatisés par l'IA qui continuent de fonctionner même lorsque vous ne surveillez pas chaque réponse.

Cependant, lors de l'automatisation, veillez à configurer les limites suivantes :

Définissez des demandes de connexion quotidiennes

Envoyez des demandes de connexion à intervalles réguliers

Envoyez des messages pendant les heures de travail des prospects afin de maximiser les taux de réponse et de paraître plus humain.

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

Avec ClickUp Automatisations, vous pouvez créer des flux de travail basés sur des déclencheurs sans code qui s'activent lorsque les prospects passent par différentes étapes. Ils exécutent votre système de prospection en arrière-plan.

Activez l'automatisation dont vous avez besoin ou personnalisez les règles via l'IA en fonction de vos flux de travail.

Définissez des règles « si ceci, alors cela » dans Automatisations qui vous feront gagner du temps et vous éviteront d'oublier des étapes.

Par exemple, vous pouvez configurer une automatisation pour appliquer une étiquette « Connecté » dès qu'un prospect passe au statut « Connexion acceptée », ce qui vous permet de maintenir votre CRM à jour.

Les automatisations peuvent également être liées aux dates d'échéance à venir, aux changements d'affectation ou même aux évènements de suivi du temps, garantissant ainsi que les tâches restent systématiquement libellées.

⭐ Bonus : les agents ClickUp vous permettent d'aller encore plus loin dans l'automatisation. Contrairement aux simples règles basées sur des déclencheurs, les agents peuvent exécuter pour vous des tâches continues en plusieurs étapes. Par exemple, vous pouvez créer un agent qui : Vérifiez votre liste LinkedIn Outreach chaque matin.

Identifie les prospects qui n'ont pas été suivis depuis 3 jours.

Résume le dernier message ou la dernière note.

Crée une tâche intitulée « Envoyer le suivi 2 à [Prospect] ».

Vous l'attribue avec une date d'échéance

6. Lancez, surveillez et adaptez votre campagne de prospection

Commencez votre campagne de prospection à petite échelle et testez son efficacité avant de l'étendre à l'ensemble de votre liste de prospects.

Pendant votre semaine d'essai, surveillez les indicateurs clés suivants :

Taux d'acceptation : il doit être supérieur à 30 % pour les prospects bien ciblés ; tout taux inférieur indique un ciblage médiocre ou des messages peu convaincants.

Consultations de profil : si le taux de consultation après réception des demandes est élevé, mais que le taux d'acceptation est faible, cela suggère un besoin d'optimisation du profil.

Taux de réponse : suivez le nombre de connexions acceptées qui répondent à votre premier message de suivi ; visez un taux de réponse de 15 à 20 %.

Une fois que votre campagne test aura donné des résultats cohérents, augmentez progressivement votre volume.

Créez plusieurs variantes de campagnes réussies. Testez différents secteurs d'activité, tailles d'entreprises ou titres de poste tout en conservant vos modèles de messages et vos séquences de timing qui ont fait leurs preuves.

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

Utilisez les tableaux de bord de ClickUp pour voir ce sur quoi vous travaillez déjà et le transformer en diagrammes et graphiques.

Les tableaux de bord extraient automatiquement les données des tâches et des champs sur lesquels vous travaillez afin de créer une vue d'ensemble unifiée dans votre environnement de travail.

Vous pouvez même créer des tableaux de bord détaillés pour tous vos comptes, à usage interne et externe. Un tableau de bord principal pour les cadres supérieurs et des tableaux de bord individuels pour tous les SDR.

Choisissez parmi les cartes du tableau de bord pour personnaliser celui-ci en fonction de vos besoins. Exportez-les au format PDF et envoyez-les aux parties prenantes concernées.

Obtenez instantanément des résumés et des mises à jour générés par l'IA grâce aux tableaux de bord ClickUp.

⚒️ Astuce rapide : les cartes IA vous fournissent des informations en temps réel, mises à jour automatiquement, directement dans votre tableau de bord ClickUp. Dans le cas de la prospection sur LinkedIn, cela se traduit par : Ajoutez une carte de résumé IA pour obtenir un aperçu en temps réel de votre pipeline de prospection (connecté, en attente de réponse, suivi à effectuer).

Ajoutez une carte StandUp par l'IA pour voir les faits marquants quotidiens, tels que les prospects qui se sont engagés, les pistes en suspens ou les suivis en retard.

Utilisez une carte d'objectifs IA pour rester en phase avec vos objectifs hebdomadaires : nombre de demandes de connexion, de réponses ou de réunions prises. Les cartes IA extraient le contexte de vos tâches, statuts, champs personnalisés et notes, et vous fournissent un résumé des données généré par l'IA.

👀 Le saviez-vous ? Selon Statista, plus de 84 % des spécialistes du marketing B2B estiment que LinkedIn offre la meilleure valeur ajoutée pour leur organisation par rapport à d'autres plateformes telles que Facebook et Twitter.

Messages éprouvés pour la prospection sur LinkedIn

Comment éviter les demandes de connexion génériques que les gens repèrent immédiatement ?

Utilisez des invites bien pensées afin que chaque message soit pertinent et susceptible de vous aider dans vos efforts de prospection.

Voici quelques conseils utiles.

🤖 Messages d'invitation à effectuer la connexion

Consigne : Rédigez une note de connexion de 200 caractères qui relie ma raison de vous contacter à un détail spécifique tiré d'une publication récente, d'une initiative de l'entreprise ou d'un changement dans le secteur d'activité. Faites en sorte que cela ressemble à une observation entre pairs, et non à un argumentaire commercial.

Consigne : Rédigez une note de connexion courte qui fait référence à un détail peu commun du profil du prospect (par exemple, bénévolat, projet parallèle, certification spécialisée) afin de montrer que vous êtes vraiment attentif aux détails. Évitez de faire du démarchage.

Si vous débutez dans l'utilisation de l'IA dans l'équipe commerciale, cette vidéo vous présente les outils, les invites et les modèles que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui à vos activités de prospection.

🤖 Messages d'invitation au premier contact

Invite : Rédigez un message de 2 à 3 phrases qui utilise une interruption de schéma (compliment, idée ou observation inattendus) tirée de l'activité du prospect ou de l'actualité de l'entreprise, quelque chose qui les incite à s'arrêter et à réfléchir.

Invite : Rédigez un message d'introduction qui oriente la discussion vers les priorités actuelles du prospect en fonction de son rôle et de ses activités récentes. Faites en sorte que cela ressemble à une curiosité réfléchie, et non à une prise de contact.

Consigne : Réécrivez ce message pour en faire une introduction concise et percutante qui fait référence à un indicateur, une tendance ou un changement spécifique pertinent pour le rôle du prospect.

🤖 Consignes post-engagement

Invite : Rédigez un message privé qui prolonge la discussion à partir de leur publication récente. Ajoutez un point de vue contraire ou alternatif pour susciter une discussion plus approfondie sans être conflictuel.

Invite : Créez un message en réponse à cette publication LinkedIn qui souligne une nuance que le prospect n'a pas mentionnée, mais qu'il apprécierait. Restez conversationnel et intelligent.

🤖 Consignes de suivi

Consigne : Rédigez un message de suivi qui apporte une nouvelle valeur ajoutée plutôt que de répéter le premier message. Tirez une idée pertinente du secteur d'activité du prospect et reliez-la de manière significative à votre argument précédent.

Consigne : Créez un suivi qui suppose une intention positive (ils sont occupés), présente une micro-idée et pose une question sans pression à laquelle ils prendront plaisir à répondre.

🤖 Consignes basées sur des informations pertinentes

Consigne : Rédigez un message qui partage une tendance ou un signal spécifique pertinent pour leur rôle, étayé par une ligne de logique justificative. Le message doit donner envie d'être mis en signet, et non ignoré.

Invite : Créez un message privé basé sur des informations pertinentes qui reprend une micro-tendance des 30 derniers jours dans leur secteur d'activité et la présente comme une observation réfléchie. Pas de vente.

🤖 Suggestions pour entamer la discussion

Invite : Rédigez un message privé qui pose une question pertinente et ciblée en fonction du parcours du prospect, de l'étape de développement de son entreprise ou de ses récentes réussites, une question à laquelle il aura envie de répondre car elle témoigne d'une réelle curiosité.

Consigne : Rédigez une brève introduction qui établit une connexion entre un élément de leur expérience passée et un événement pertinent dans leur secteur d'activité aujourd'hui.

Bonnes pratiques pour la prospection sur LinkedIn grâce à l'IA

L'IA facilite la communication sur LinkedIn, mais les enjeux sont plus importants que jamais.

Tout le monde a accès aux mêmes outils. Cela signifie que, à moins que vous n'envoyiez des messages hyper-personnalisés, vos communications ne retiendront pas l'attention.

1. Élaborez chaque message LinkedIn autour d'une idée concrète.

L'IA fonctionne mieux lorsqu'elle a quelque chose de spécifique à quoi se raccrocher. Alimentez-la avec des informations contextuelles sur votre public cible, notamment ses publications récentes, ses changements de rôle, les tendances en matière de recrutement ou tout autre détail que vous avez recueilli dans votre CRM LinkedIn.

Demandez-lui de générer un message LinkedIn qui reflète ces signaux. Grâce à ces données, vous serez surpris de constater à quel point le message LinkedIn semble humain.

2. Protégez votre compte LinkedIn en respectant les limites imposées par LinkedIn.

Les plateformes /IA et d'automatisation peuvent faciliter vos interactions sur LinkedIn, mais l'algorithme de LinkedIn pénalise toute activité qui semble artificielle.

Respectez les limites hebdomadaires d'invitations, évitez les pics soudains de messages et échelonnez vos activités tout au long de la journée afin d'imiter le comportement normal des utilisateurs.

Si vous gérez plusieurs comptes LinkedIn au sein de votre équipe (pour les SDR, les fondateurs ou les membres en contact avec la clientèle), assurez-vous que chaque compte respecte ses propres limites de sécurité. Chaque compte doit conserver son propre rythme d'envoi, sa période de rodage et son modèle d'activité quotidien.

3. Utilisez votre outil de prospection LinkedIn pour améliorer la précision

LinkedIn Sales Navigator ou tout autre outil de prospection LinkedIn devrait vous aider à atteindre de meilleurs prospects, et non pas davantage de prospects.

L'IA peut évaluer les prospects, extraire le contexte et mettre en évidence les signaux positifs lorsque vos critères de ciblage sont précis. Même une personnalisation poussée ne peut pas compenser une mauvaise liste.

L'IA peut rédiger des introductions, résumer des profils, réécrire vos messages et générer des micro-informations.

Veillez à ne pas transformer votre communication en spam. Utilisez les outils d'automatisation LinkedIn pour le suivi, le séquençage et l'enrichissement, mais conservez une logique et un ton humains dans vos messages.

5. Adaptez chaque prise de contact à l'étape, au rôle et à l'urgence de votre public cible.

Les cadres supérieurs réagissent à la stratégie, les cadres intermédiaires réagissent à l'aspect pratique et les opérateurs réagissent aux détails. Demandez à l'IA d'ajuster le ton, la valeur et l'angle en fonction de votre interlocuteur.

Les actions sortantes sur LinkedIn fonctionnent mieux lorsque votre message correspond aux défis actuels du prospect.

6. Utilisez l'IA pour explorer plusieurs angles

Lorsque vous effectuez l'automatisation de la prospection sur LinkedIn, demandez à l'IA de vous proposer plusieurs versions du message. Elles peuvent être axées sur les informations, les problèmes ou les opinions contraires.

Identifiez l'idée la plus forte et rédigez un message hyperpersonnalisé qui aura plus de chances de se démarquer dans une boîte de réception encombrée.

Principe À faire Pourquoi est-ce important ? Construisez chaque message autour d'une idée concrète Utilisez l'IA dans un contexte spécifique : publications récentes, changements de rôle, notes CRM ou signaux positifs pour générer des messages personnalisés. Plus de contexte = une communication plus humaine, plus pertinente et de meilleure qualité. Respectez les limites imposées par LinkedIn pour protéger votre compte Respectez les schémas d'activité naturels de LinkedIn, échelonnez vos actions, donnez à chaque compte son propre rythme et sa propre période de rodage. Évitez les signalements, les restrictions et protégez la délivrabilité. Utilisez les outils de prospection pour gagner en précision, pas en volume Utilisez Sales Navigator ou votre outil de prospection pour affiner votre cible ; laissez l'IA évaluer les prospects et extraire les signaux. Une personnalisation poussée ne peut pas compenser une mauvaise liste. Considérez les outils d'automatisation comme des assistants, et non comme des remplaçants Utilisez l'automatisation pour les suivis, le séquençage et l'enrichissement ; veillez à ce que la logique et le ton des messages restent humains. Évite les volumes de spam et préserve l'authenticité. Adaptez votre approche en fonction du rôle, de l'étape et de l'urgence Demandez à l'IA d'ajuster le ton et l'angle : stratégie pour les cadres supérieurs, aspects pratiques pour les managers, détails pour les opérateurs. La pertinence augmente les chances d'obtenir une réponse. Utilisez l'IA pour explorer plusieurs angles Générez des variantes (basées sur des informations, des problèmes ou des idées contraires) et choisissez la meilleure idée. Aide votre message à se démarquer dans les boîtes de réception encombrées.

Rationalisez votre communication sur LinkedIn avec ClickUp

Les meilleurs messages LinkedIn sont ceux qui semblent provenir de vous.

Les outils d'automatisation LinkedIn vous aident à les envoyer.

ClickUp vous aide à gérer l'ensemble du système : vos séquences, vos notes, vos crochets de personnalisation, vos réécritures IA et vos suivis.

Qu'est-ce qui vous empêche d'automatiser votre communication sur LinkedIn ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et lancez-vous.