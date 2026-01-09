Les meilleures alternatives au navigateur Comet à essayer en 2026

Les navigateurs modernes ne sont plus de simples fenêtres passives sur Internet. Ils sont à la fois des hubs de productivité, des copilotes IA, des assistants de recherche et des outils de confidentialité.

Le navigateur Comet a tenté de redéfinir cette expérience, mais pour de nombreux utilisateurs, sa couche d'IA semble encore expérimentale plutôt qu'essentielle.

C'est pourquoi ce guide explore les meilleures alternatives au navigateur Comet qui offrent des capacités d'IA plus intelligentes et de meilleures performances.

Pourquoi choisir des alternatives au navigateur Comet ?

Si les utilisateurs apprécient le concept d'une expérience de navigation axée sur l'IA dans Comet, ils la trouvent souvent moins révolutionnaire dans la pratique.

Voici quelques-unes des limites de cet outil :

Manque d'intégrations : offre des connexions natives limitées avec les plateformes de gestion de projet, de documentation et de collaboration, ce qui crée des frictions pour les utilisateurs qui dépendent de flux de travail étroitement connectés.

Personnalisation limitée : ne permet pas de contrôler de manière précise les extensions, les dispositions, les raccourcis ou l'automatisation.

Performances irrégulières : provoque des problèmes de stabilité et de performances pour les utilisateurs qui dépendent de plusieurs onglets, extensions ou flux de travail assistés par l'IA.

Pas de système de productivité intégré : manque de fonctionnalités de gestion des tâches, de suivi des objectifs, d'agents IA, de synchronisation du contexte entre les appareils, etc.

Aperçu des alternatives aux navigateurs Comet

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* Arc Navigateur Navigation organisée et moderne avec séparation intuitive des environnements de travail Espaces pour plusieurs contextes de navigation, barre latérale verticale avec onglets, barre de commande pour une navigation rapide Free Google Chrome Rapidité, fiabilité et assistance étendue pour les extensions Synchronisation transparente entre les appareils, vaste écosystème d'extensions, services Google intégrés Free Microsoft Edge Copilot Productivité assistée par l'IA et intégration de Microsoft 365 Copilot intégré pour la génération et la résumation de contenu, Immersive Reader, Collections pour enregistrer vos recherches et vos notes. Free SigmaOS Multitâche et organisation du flux de travail pour les utilisateurs soucieux de leur productivité Environnements de travail de type projet, Look It Up pour des résumés provenant de plusieurs sources, aperçus Command-Hover. Gratuit ; les forfaits Pro commencent à 20 $/mois. Navigateur Brave Protection renforcée de la confidentialité et blocage des publicités Brave Shields, fenêtres privées Tor intégrées, Brave Talk intégré pour les visioconférences privées, assistant Leo IA Gratuit ; tarification personnalisée Navigateur DuckDuckGo Confidentialité stricte par défaut et aucun suivi des données Blocage des traceurs, recherche cryptée, bouton Fire pour effacer les données en un clic Gratuit ; les forfaits Pro commencent à 9,99 $/mois. Navigateur Dia Navigation minimaliste et sans distraction grâce à une intégration légère de l'IA Interface à onglets verticaux, ton de l'assistant IA personnalisable, omnibox IA pour les commandes en langage naturel Gratuit ; les forfaits Pro commencent à 20 $/mois. Opera Neon Interface créative et expérimentale avec automatisation IA intégrée Onglets visuels en forme de bulles, Outils d'IA (Chat, À faire, Make), messagerie intégrée, lecteur vidéo contextuel, capture d'écran de page web. 19,90 $ Zen Navigateur Une navigation quotidienne fluide et personnalisée Mode compact pour un minimalisme optimal, éditeur PDF intégré, navigation optimisée pour les performances Free Vivaldi Personnalisation poussée et contrôle avancé pour les utilisateurs expérimentés Disposition des onglets ajustable, affichage en mosaïque sur écran partagé, personnalisation des thèmes et des gestes personnalisés Free Arc Search Réponses rapides basées sur l'IA pour la recherche et la lecture Résumer Browse for Me, archivage automatique des onglets, affichage simplifié pour la lecture Free

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les meilleures alternatives au navigateur Comet à utiliser

Examinons en détail les meilleures alternatives au navigateur Comet 🔍

1. Arc Navigateur (idéal pour une navigation organisée et moderne)

via Arc Browser

Si vous faites partie de ces personnes qui ont environ 47 onglets ouverts en ce moment même, Arc Browser pourrait être un bon choix. Il offre une fonctionnalité très intéressante : les espaces. Il s'agit d'espaces de travail dédiés qui séparent clairement vos contextes de navigation. Attribuez-en un à votre travail, un autre à vos projets personnels et un autre encore à une activité secondaire que vous souhaitez développer. Chaque espace dispose de ses propres onglets, signets et même thèmes.

De plus, Arc abandonne complètement les onglets horizontaux au profit d'une barre latérale verticale qui vous permet de voir ce que contient chaque onglet.

La barre de commande améliore la navigation et le contrôle grâce à une recherche de type Spotlight pour l'ensemble de votre expérience de navigation. À l'aide d'un simple raccourci clavier, vous pouvez accéder instantanément à n'importe quel onglet ouvert, page épinglée, signet ou action du navigateur.

Les meilleures fonctionnalités du navigateur Arc

Ouvrez un mini-navigateur pour effectuer des recherches rapides sans perturber votre flux de travail actuel avec Little Arc .

Personnalisez les sites web à l'aide de Boosts , qui vous permettent de modifier visuellement et fonctionnellement l'apparence et le comportement des pages.

Faites un brainstorming visuel à l'aide d'Easels, des espaces semblables à des Tableaux blancs pour les notes, les captures d'écran et les éléments de conception.

Limitations du navigateur Arc

Il s'agit principalement d'une application destinée aux ordinateurs de bureau, l'expérience Mac étant nettement supérieure à celle de Windows en termes de fonctionnalités et de stabilité.

Tarifs du navigateur Arc

Free

Évaluations et avis sur Arc Browser

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? La « navigation privée » a été introduite pour la première fois par Safari d'Apple en 2005. Ce n'est que plusieurs années plus tard que Chrome et Firefox ont suivi.

📖 En savoir plus : Arc Browser vs Brave : quel navigateur web est le meilleur ?

2. Google Chrome (le meilleur en termes de vitesse et de prise en charge des extensions)

via Google Chrome

Google Chrome offre un vaste écosystème d'extensions de navigateur, basé sur Chromium, qui garantit une compatibilité multiplateforme et des mises à jour de sécurité fréquentes. Parfois, cette fiabilité est exactement ce dont vous avez besoin.

La bibliothèque d'extensions de la plateforme couvre tout : blocage des distractions, annotation de fichiers PDF et même automatisation des tâches répétitives. Sa boutique en ligne propose des milliers de solutions, testées par des millions d'utilisateurs (pas étonnant que les utilisateurs disent « Il suffit de chercher sur Google, non ? »).

La synchronisation entre les appareils est également transparente. Vos onglets, signets, mots de passe et historique vous suivent partout. Et si vous êtes développeur, DevTools de Chrome offre des outils avancés pour le débogage, l'analyse des performances, l'inspection du réseau et les tests de conception réactive.

Les meilleures fonctionnalités de Google Chrome

Diffusez vos onglets ou l'intégralité de votre bureau directement sur Chromecast ou sur des téléviseurs intelligents pour une collaboration sans effort.

Bénéficiez d'une protection intégrée contre le phishing et les logiciels malveillants, d'un bac à sable, de mises à jour automatiques et d'alertes en cas de violation de mot de passe.

Profitez des services Google intégrés tels que Google Translate pour traduire instantanément des pages et Google Safe Browsing qui vous adresse un avertissement en temps réel concernant les sites dangereux.

Limitations de Google Chrome

Son gestionnaire de mots de passe ne fait pas la différence entre les mots de passe et les mots de passe à usage unique, ce qui rend les paiements en ligne inefficaces.

Tarifs de Google Chrome

Free

Évaluations et avis sur Google Chrome

G2 : 4,7/5 (plus de 1 600 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 2 000 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Google Chrome ?

Selon un critique de Capterra:

Il existe de nombreuses applications de navigation, mais je préfère Chrome pour sa simplicité et son interface utilisateur intuitive. J'apprécie particulièrement les fonctionnalités telles que la navigation par onglets, les signets, la barre de recherche puissante et l'excellente fonctionnalité de recherche de Chrome qui permet de trouver facilement les informations dont vous avez besoin...

Il existe de nombreuses applications de navigation, mais je préfère Chrome pour sa simplicité et son interface utilisateur intuitive. J'apprécie particulièrement les fonctionnalités telles que la navigation par onglets, les signets, la barre de recherche puissante et l'excellence de Chrome en matière de recherche, qui facilite la recherche des informations dont vous avez besoin...

🧠 Anecdote amusante : Google Chrome a été lancé en 2008 avec une bande dessinée! Google a publié une bande dessinée illustrée de 38 pages expliquant le fonctionnement de Chrome. Voici à quoi cela ressemblait : via Google Books

📚 En savoir plus : Les meilleures extensions Chrome pour la productivité

3. Microsoft Edge (idéal pour la productivité assistée par l'IA)

via Microsoft Edge

Microsoft Edge Copilot allie la vitesse et la compatibilité d'Edge, optimisé par Chromium, à une IA générative intégrée axée sur la productivité. La barre latérale fournit une assistance en temps réel pour résumer des pages, générer du contenu, répondre à des questions et automatiser des tâches basées sur le Web. Elle s'intègre parfaitement à la suite Microsoft 365 pour la productivité des entreprises.

Son intégration en entreprise le distingue de Comet. Edge Copilot s'intègre aux flux de travail existants. Si votre entreprise utilise des outils Microsoft, ce navigateur IA s'intègre à votre écosystème.

Elle permet de rédiger des e-mails dans Outlook, de créer des rapports à partir des données de votre entreprise, d'extraire des informations des documents SharePoint et de rationaliser le travail grâce à des raccourcis intelligents. Vous bénéficiez de tous ces avantages tout en respectant les politiques de sécurité et de conformité de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Edge

AI Copilot intégré, accessible depuis une barre latérale dédiée dans Edge. Utilisez l'IA pour améliorer votre productivité en rédigeant, résumant et analysant du contenu grâce à sonintégré, accessible depuis une barre latérale dédiée dans Edge.

Activez Immersive Reader pour une lecture sans distraction, en simplifiant les pages web pour les mettre en forme de manière épurée.

Organisez vos recherches, vos images et vos notes, synchronisez-les sur tous vos appareils et exportez-les vers Word ou Excel grâce à la fonctionnalité Collections .

Limitations de Microsoft Edge

Parfois, il se bloque pendant certaines tâches (scripts).

Tarifs Microsoft Edge

Free

Évaluations et avis sur Microsoft Edge

G2 : 4,3/5 (plus de 320 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 540 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Microsoft Edge ?

D'après un critique de G2:

Ce que je trouve le plus utile, c'est sa rapidité en tant que moteur de recherche. La plupart des appareils que j'utilise sont configurés par défaut avec un autre navigateur, je dois donc sélectionner Edge intentionnellement, mais dans l'ensemble, je n'ai eu que des expériences positives avec lui.

Ce que je trouve le plus utile, c'est sa rapidité en tant que moteur de recherche. La plupart des appareils que j'utilise sont configurés par défaut avec un autre navigateur, je dois donc sélectionner Edge intentionnellement, mais dans l'ensemble, je n'ai eu que des expériences positives avec lui.

Êtes-vous victime d'une surcharge de travail? Regardez cette vidéo pour découvrir comment regrouper tout votre travail au même endroit et gagner plusieurs heures chaque semaine ⏰.

4. Sigma OS (idéal pour le multitâche et l'organisation du flux de travail)

via Sigma OS

Sigma OS optimise votre expérience de navigation grâce au multitâche et à l'optimisation du flux de travail. Il organise les environnements de travail comme un tableau de projet, vous permettant de regrouper les onglets en tâches, de passer d'une « session » à l'autre et même de configurer la fermeture automatique des onglets une fois la tâche achevée.

Au lieu de vous fier à l'IA pour guider votre navigation, elle vous offre des outils dédiés pour rester organisé et concentré. La commutation fluide vous permet de passer facilement d'une tâche à l'autre et d'un projet à l'autre à l'aide d'une interface axée sur le clavier. Grâce au contexte persistant, les onglets se comportent davantage comme des tâches que comme des pages temporaires.

De plus, ses raccourcis axés sur la productivité, son regroupement intelligent des onglets et sa puissante fonctionnalité de navigation en écran partagé en font un excellent choix pour les professionnels très occupés.

Les meilleures fonctionnalités de Sigma OS

Utilisez Look it up pour compiler des pages de résumé complètes à partir de plusieurs sources Web.

Obtenez des aperçus des liens au survol avec Command-Hover pour obtenir rapidement des informations sans avoir à ouvrir de nouveaux onglets.

Personnalisez les visuels à l'aide du Magic Theme, qui adapte les couleurs de votre navigateur au site web actuel pour obtenir des captures d'écran esthétiques.

Limitations de Sigma OS

Cet outil ne prend pas en charge les vastes bibliothèques d'extensions disponibles dans Chrome ou Edge.

Tarifs Sigma OS

Free

Personal Pro : 20 $/mois

Personal Max : 30 $/mois

Évaluations et avis sur Sigma OS

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📮 ClickUp Insight : 30 % des travailleurs estiment que l'automatisation pourrait leur faire gagner 1 à 2 heures par semaine, tandis que 19 % pensent qu'elle pourrait débloquer 3 à 5 heures pour se concentrer sur du travail plus approfondi. Même ces petits gains de temps s'additionnent : deux heures gagnées par semaine équivalent à plus de 100 heures par an, du temps qui pourrait être consacré à la créativité, à la réflexion stratégique ou au développement personnel. 💯 Grâce aux agents IA et à ClickUp Brain de ClickUp, vous pouvez automatiser vos flux de travail, générer des mises à jour de projet et transformer vos notes de réunion en étapes concrètes, le tout sur la même plateforme. Pas besoin d'outils ou d'intégrations supplémentaires : ClickUp rassemble tout ce dont vous avez besoin pour automatiser et optimiser votre journée de travail en un seul endroit. 💫 Résultats concrets : RevPartners a réduit de 50 % ses coûts SaaS en consolidant trois outils dans ClickUp, obtenant ainsi une plateforme unifiée avec plus de fonctionnalités, une collaboration plus étroite et une source unique d'informations plus facile à gérer et à adapter.

5. Brave Browser (idéal pour une confidentialité renforcée et le blocage des publicités)

via Brave Browser

Vos données sont partout. Chaque site web vous suit et établit même un profil de vos habitudes de navigation. Brave bloque par défaut les publicités, les traceurs et les cookies tiers.

Sans scripts de suivi ni réseaux publicitaires se chargeant en arrière-plan, les pages s'affichent rapidement. L'outil utilise également des protections de confidentialité avancées, telles que la randomisation des empreintes digitales et HTTPS Everywhere.

De plus, elle est fournie avec Leo, un assistant IA connecté qui traite les requêtes localement lorsque cela est possible. Ainsi, vous bénéficiez des informations fournies par l'IA sans envoyer votre historique de navigation ailleurs.

Les meilleures fonctionnalités du navigateur Brave

Protégez votre confidentialité avec Brave Shields qui bloque par défaut les publicités, les traceurs et les empreintes digitales.

Naviguez anonymement à l'aide de fenêtres privées avec accès Tor intégré.

Passez des visioconférences privées via Brave Talk, qui est directement intégré au navigateur.

Limitations du navigateur Brave

Son bloc agressif bloque parfois les sites qui veulent vous suivre.

Tarifs du navigateur Brave

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Brave Browser

G2 : 4,6/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 340 avis)

Que pensent les utilisateurs réels du navigateur Brave ?

Voici ce qu'un utilisateur de G2 avait à dire :

J'apprécie particulièrement la fonctionnalité « sans publicité » de Brave, qui permet une navigation fluide. Son interface utilisateur est très bonne, claire et facile à utiliser, ce qui rend la navigation très simple. De plus, elle contribue également à une navigation rapide.

J'apprécie particulièrement la fonctionnalité « sans publicité » de Brave, qui rend la navigation plus fluide. Son interface utilisateur est très bonne, claire et facile à utiliser, ce qui rend la navigation très simple. De plus, elle contribue également à accélérer la navigation.

📚 En savoir plus : Les meilleures extensions Chrome basées sur l'IA pour booster votre productivité au quotidien

6. DuckDuckGo (le meilleur pour une confidentialité stricte par défaut)

via DuckDuckGo

Les navigateurs tels que Comet nécessitent un accès important aux données pour fonctionner correctement. Le navigateur DuckDuckGo ne correspond pas à ce paradigme.

Il s'engage à respecter la confidentialité, en bloquant les traceurs, en cryptant les recherches et en proposant une navigation anonyme par défaut. Contrairement aux autres navigateurs, il n'enregistre jamais l'historique de recherche ni les données des utilisateurs, et intègre HTTPS Everywhere pour garantir des connexions sécurisées.

Le bloqueur de publicités du navigateur supprime automatiquement les éléments intrusifs, et le tableau de bord de confidentialité vous aide à surveiller le suivi des sites en temps réel. Les sites web se voient attribuer une note de confidentialité simple (A à F) afin que vous puissiez rapidement voir dans quelle mesure un site respecte la confidentialité des utilisateurs et décider si vous souhaitez continuer à le consulter.

Les meilleures fonctionnalités de DuckDuckGo

Effacez instantanément vos données de navigation en un seul clic grâce au bouton « Fire » qui supprime les cookies, l'historique et les traceurs.

Activez Global Privacy Control (GPC) , une norme de confidentialité qui signale automatiquement aux sites web de ne pas suivre ni partager vos données.

Utilisez les raccourcis Bangs pour rechercher ou accéder directement à des milliers de sites Web spécifiques à l'aide d'une commande rapide.

Limitations de DuckDuckGo

Interface obsolète et manque d'outils avancés par rapport aux autres navigateurs, ce qui rend les recherches moins pertinentes.

Tarifs DuckDuckGo

Free

Service d'abonnement quatre-en-un : 9,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur DuckDuckGo

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que pensent les utilisateurs réels de DuckDuckGo ?

Un critique de Capterra a déclaré :

Elle est entièrement axée sur la confidentialité des utilisateurs. À 100 %. J'apprécie vraiment le fait qu'il soit possible de réaliser des connexions vers différents domaines à travers le monde, et qu'il existe un bouton « flamme » qui supprime (et je veux dire supprime vraiment) les informations, ce qui permet de naviguer librement.

Elle est entièrement axée sur la confidentialité des utilisateurs. À 100 %. J'apprécie vraiment le fait qu'il existe une option permettant de réaliser des connexions à différents domaines à travers le monde, ainsi qu'un bouton « flamme » qui supprime (et je veux dire vraiment supprime) les informations, ce qui permet de naviguer librement.

Axée sur le design et l'expérience

7. Dia Navigateur (idéal pour une utilisation minimaliste et sans distraction)

via Dia Navigateur

Dia Browser a été développé pour les utilisateurs qui souhaitaient une interface simple tout en conservant des fonctionnalités de productivité avancées. Vous bénéficiez d'onglets verticaux, d'une gestion de l'environnement de travail et de raccourcis clavier, le tout dans un ensemble minimaliste.

Le système Skills de l'outil vous permet d'utiliser l'IA pour résumer automatiquement des articles, rédiger des e-mails dans votre style, générer des guides d'étude ou effectuer des tâches spécialisées. Vous pouvez vous former vous-même ou demander des explications et des exercices pratiques sur n'importe quel sujet pendant que vous naviguez. De plus, la personnalité et le ton du chatbot IA peuvent être personnalisés pour s'adapter à votre style.

Les discussions, l'historique et les autres données personnelles sont cryptés et stockés localement. Seul le contexte minimal nécessaire à une réponse est envoyé à des partenaires de confiance.

Les meilleures fonctionnalités de Dia Navigator

Interagissez instantanément grâce aux discussions IA intégrées aux onglets pour obtenir des réponses rapides.

Accélérez la création de contenu grâce aux suggestions de texte « Écrire pour moi » du navigateur IA , disponibles directement lors de la saisie.

Générez rapidement des citations, des fiches, des CV et des budgets grâce aux raccourcis IA intégrés.

Limitations du navigateur Dia

Elle n'est disponible que sur macOS avec Apple Silicon (M1 et versions ultérieures), ce qui limite l'accès aux utilisateurs Windows et Linux.

Tarifs du navigateur Dia

Free

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Dia Browser

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Le préfixe « www » que l'on voit encore aujourd'hui dans les URL est en fait facultatif. Il s'agissait simplement d'une convention de nommage, et non d'une exigence technique.

8. Opera Neon (idéal pour une interface créative et expérimentale)

via Opera Neon

Le prochain sur notre liste est Opera Neon. Il s'agit d'un assistant numérique alimenté par l'IA qui fait également office de navigateur. La plateforme dispose d'une interface créative et expérimentale construite autour d'outils d'automatisation du navigateur. Elle comprend Chat, Do et Make (plusieurs assistants IA) qui permettent aux utilisateurs d'engager des discussions, d'automatiser des tâches web et de créer des applications partageables directement dans le navigateur.

L'interface est également différente. Les onglets apparaissent sous forme de bulles, les dispositions sont visuellement immersives et tout semble dynamique. Grâce à son intelligence basée sur le cloud, l'outil peut même travailler sur des tâches lorsque l'utilisateur est hors ligne.

Les meilleures fonctionnalités d'Opera Neon

Communiquez directement dans le navigateur grâce à la messagerie intégrée.

Effectuez plusieurs tâches à la fois en regardant des vidéos dans des lecteurs pop-out tout en continuant à naviguer.

Capturez et enregistrez rapidement des captures d'écran de pages web pour référence ou partage.

Limitations d'Opera Neon

Raccourcis clavier standard incohérents ou manquants

Tarifs d'Opera Neon

Standard : 19,90 $

Évaluations et avis sur Opera Neon

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Le terme « guerre des navigateurs » a été inventé dans les années 1990, lors de la rivalité entre Netscape Navigator et Internet Explorer. À l'époque, Netscape était le navigateur dominant, avec plus de 80 % du marché. Mais lorsque Microsoft a intégré gratuitement Internet Explorer à tous les PC Windows, la concurrence s'est intensifiée.

9. Zen Browser (idéal pour une navigation quotidienne fluide et épurée)

via Zen Browser

Zen Browser est conçu pour les utilisateurs qui apprécient une esthétique épurée et une navigation quotidienne fluide. L'interface est minimaliste, ce qui vous permet de vous concentrer sur les tâches essentielles grâce à des transitions fluides et des barres d'outils épurées. Vous bénéficiez d'un mode lecture, d'une fonction de création de signets rapides et d'intégrations subtiles pour améliorer votre productivité.

Personnalisez votre navigateur à l'aide de couleurs d'arrière-plan, de thèmes, de dégradés, de tailles d'éléments et de dispositions. De plus, la plateforme vous permet d'importer du CSS personnalisé via les fichiers Chrome utilisateur afin de transformer les fonctions de votre navigateur au-delà des paramètres par défaut.

Les Zen Mods sont des extensions légères créées par les utilisateurs qui améliorent à la fois le design et les fonctionnalités. Vous bénéficiez ainsi de modules complémentaires fréquemment mis à jour et générés par les utilisateurs qui améliorent à la fois le design et la convivialité. Une autre fonctionnalité remarquable est Zen Glance, qui vous permet de prévisualiser rapidement les liens grâce à des fenêtres superposées pour le multitâche et la recherche.

Les meilleures fonctionnalités de Zen Browser

Utilisez le mode compact pour masquer la barre latérale des onglets lorsque vous n'en avez pas besoin.

Optimisez les performances grâce à une utilisation réduite de la mémoire et à une meilleure efficacité thermique par rapport à la concurrence.

Modifiez des fichiers PDF à l'aide d'un éditeur intégré doté de fonctionnalités d'annotation, d'insertion d'images et d'une interface intuitive.

Limitations de Zen Browser

Il n'existe pas de version mobile de Zen Browser, ce qui limite la continuité pour les utilisateurs qui ont besoin de synchroniser leurs appareils.

Tarifs du navigateur Zen

Free

Évaluations et avis sur Zen Browser

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote : la navigation par onglets, fonctionnalité qui vous permet d'ouvrir plusieurs pages web dans une seule fenêtre, remonte à 1994, lorsqu'un navigateur peu connu appelé InternetWorks (de BookLink Technologies) a introduit pour la première fois ce concept via une interface MDI (Multiple Document Interface).

10. Vivaldi (idéal pour une personnalisation et un contrôle poussés)

via Vivaldi

Alors que Comet est un assistant IA qui effectue des tâches à votre place, Vivaldi vous offre une suite d'outils qui vous permet de créer exactement ce dont vous avez besoin. Il s'agit d'un outil fiable pour les utilisateurs qui recherchent une personnalisation approfondie et un contrôle précis sur tous les aspects de la navigation.

Vous pouvez modifier presque tout, y compris réorganiser la disposition des onglets (horizontale ou verticale), empiler les onglets pour regrouper les flux de travail et diviser l'écran avec des onglets en mosaïque. Ajustez les thèmes de couleur, les raccourcis de navigation et configurez même les gestes de mouvement.

De plus, cet outil comprend un panneau de notes intégré, un outil de capture d'écran, un Calendrier et un client de e-mail. Alors que Comet privilégie l'IA pour améliorer la productivité, Vivaldi vous fournit les éléments nécessaires pour créer manuellement votre environnement de navigation.

Les meilleures fonctionnalités de Vivaldi

Assurez la confidentialité de vos données en bloquant les traceurs, en contrôlant la synchronisation des données et en désactivant les analyses.

Optimisez les performances en mettant en veille les onglets inutilisés afin de réduire l'utilisation de la mémoire et du processeur.

Enregistrez des fenêtres de navigateur entières pour les consulter ou les restaurer ultérieurement grâce à la fonctionnalité de capture d'écran.

Limitations de Vivaldi

Les utilisateurs se plaignent que le navigateur se bloque lorsqu'ils naviguent en mode incognito.

Tarifs Vivaldi

Free

Évaluations et avis sur Vivaldi

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 40 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Vivaldi ?

Témoignage d'un utilisateur de Capterra:

Je pense que la meilleure fonctionnalité de ce navigateur est la gestion des onglets, que vous pouvez déplacer où vous le souhaitez.

Je pense que la meilleure fonctionnalité de ce navigateur est la gestion des onglets, que vous pouvez déplacer où vous le souhaitez.

Navigateur alimenté par l'IA

11. Arc Search (idéal pour obtenir rapidement des réponses grâce à l'IA)

via Arc Search

Arc Search est un navigateur mobile développé par Arc Browser. Il se concentre sur un seul objectif : vous aider à trouver et à comprendre rapidement des informations. Sa fonctionnalité « Browse for Me » résume les connaissances disponibles sur le Web et fournit des réponses concises dans une barre latérale simplifiée.

La plateforme intègre également des modèles d'IA avancés qui traitent les requêtes de manière conversationnelle, filtrent les résultats en fonction de leur pertinence et proposent des liens rapides pour une exploration plus approfondie.

La principale différence avec Comet est qu'Arc Search est un outil de recherche, et non un exécutant de tâches. Cela le rend précieux pour les chercheurs, les étudiants et tous ceux qui effectuent des lectures approfondies en ligne.

Meilleures fonctionnalités d'Arc Search

Résumez des pages web avec Pinch to Summarize , qui condense les articles longs en aperçus concis générés par l'IA.

Engagez des discussions en langage naturel à l'aide de Call Arc, qui vous permet d'avoir des interactions vocales avec l'IA imitant un appel téléphonique.

Archivez automatiquement les anciens onglets pour garder votre navigation bien rangée.

Limitations de la recherche Arc

Des problèmes de performances peuvent survenir lorsque vous utilisez trop d'onglets ou des applications web gourmandes en ressources.

Tarifs d'Arc Search

Free

Évaluations et avis sur Arc Search

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Automatisez les actions de votre navigateur Web avec ClickUp

Le travail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est inefficace.

Nos projets, nos connaissances et nos communications sont dispersés entre différents outils déconnectés qui nous ralentissent.

ClickUp réduit la prolifération des outils en combinant projets, connaissances et chat en un seul endroit, le tout alimenté par une IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Voici comment ClickUp regroupe tout ce dont vous avez besoin :

Intégrez le Web à votre environnement de travail

L'extension Chrome ClickUp vous permet de capturer des informations provenant de n'importe où sur Internet et de les intégrer à votre environnement de travail ClickUp.

Transformez votre historique de navigation en informations exploitables grâce à l'extension Chrome de ClickUp.

Imaginons que vous lisiez un article contenant des informations utiles pour votre prochaine campagne. Inutile de changer de contexte, il vous suffit de :

Ajoutez une page à vos signets et transformez-la en et transformez-la en tâche ClickUp avec un titre, une URL et une capture d'écran.

Suivez le temps directement depuis votre navigateur pendant que vous effectuez des recherches ou rédigez des documents.

Capturez et annotez des captures d'écran , notamment en les dessinant, en les floutant ou en les marquant, avant de les utiliser comme pièces jointes dans un commentaire.

Ajoutez des notes ou des rappels à l'aide de votre à l'aide de votre bloc-notes ClickUp synchronisé, accessible depuis n'importe quelle page.

Joignez des e-mails Gmail directement à vos tâches afin que votre boîte de réception et votre environnement de travail restent connectés.

🔍 Le saviez-vous ? Dans les premiers navigateurs des années 1990 et du début des années 2000, la barre d'adresse servait uniquement à saisir une URL complète. La saisie d'une requête non URL telle que « chats » entraînait une erreur ou un échec de navigation. Cette fonctionnalité a changé lorsque la barre d'adresse et la barre de recherche ont été combinées, sous le nom d'« omnibox » dans Google Chrome.

Ajoutez une productivité optimisée par l'IA

Vous avez enregistré cet article de campagne perspicace à l'aide de l'extension Chrome de ClickUp, l'avez transformé en tâche, y avez joint des notes et avez même suivi le temps passé à faire des recherches.

Et maintenant ? ClickUp Brain, l'assistant alimenté par l'IA de la plateforme, transforme ces informations en actions.

Demandez à ClickUp Brain d'analyser le contenu que vous ajoutez en tant que signet pendant que vous naviguez.

Les fonctionnalités de recherche intelligente extraient instantanément les éléments importants de vos pages mises en signet, des documents liés et des tâches associées, vous offrant ainsi un résumé contextuel sans recherche manuelle.

Les idées que vous capturez avec l'extension Chrome se transforment en stratégies, en plans et en communications raffinées. De plus, ClickUp Brain est conçu avec une confidentialité de niveau entreprise, afin que vos données restent sécurisées.

De plus, le logiciel de réseau neuronal génère automatiquement des tâches, des sous-tâches et des assignés, et remplit même les échéanciers ou les mises à jour de progression au fur et à mesure que le travail avance.

Voici ce que Chelsea Bennett, responsable de l'engagement de la marque chez Lulu Press, avait à dire à propos de ClickUp :

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en connexion avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en contact avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

Effectuez l'automatisation des flux de travail qui vous conviennent

Vous avez recueilli des informations, élaboré un plan de campagne avec ClickUp Brain et attribué des tâches. Il est maintenant temps d'assurer le bon déroulement de votre flux de travail sans avoir à effectuer de suivis constants grâce à ClickUp Automations.

Déclenchez des actions telles que des changements de statut, des attributions de tâches, des e-mails et des notifications en fonction de règles telles que « Lorsqu'une tâche est déplacée vers En cours, attribuez-la à X ». Vous pouvez choisir parmi des modèles prédéfinis pour démarrer rapidement ou personnaliser vos propres flux de travail d'automatisation en plusieurs étapes.

Créez des automatisations ClickUp personnalisées avec des déclencheurs et des actions spécifiques pour assurer le flux de votre travail.

Franchissez une nouvelle étape en matière de productivité grâce à l'IA.

Si ClickUp Brain vous permet de gérer vos projets de manière intelligente, ClickUp BrainGPT vous offre un hub IA qui réfléchit véritablement à l'ensemble de votre espace de travail. Il tire des réponses et du contexte de toutes vos applications cloud et locales pour vous offrir un espace de travail centralisé.

Utilisez ClickUp BrainGPT pour mieux comprendre votre environnement de travail.

Vous pouvez également effectuer des recherches sur Internet via ClickUp Brain et BrainGPT pour comprendre toutes les informations en temps réel.

Effectuez des recherches sur Internet avec ClickUp BrainGPT

Des informations sur le navigateur à une progression réelle sans perte de contexte

Les navigateurs IA sont très efficaces pour répondre aux questions. Ils résument les pages, mettent en évidence des informations pertinentes et vous aident à comprendre plus rapidement ce que vous lisez.

Mais une fois que vous fermez l'onglet, le travail s'arrête généralement.

Quelqu'un doit encore le faire :

Transformez cette idée en tâche

décidez qui en est le propriétaire

Continuez d'avancer quand les choses changent

C'est là que les Super Agents entrent en jeu.

Les Super Agents vivent dans ClickUp et agissent comme des coéquipiers IA qui comprennent le contexte que vous avez capturé pendant votre navigation. Au lieu de vous demander de reformuler ce que vous avez trouvé, ils reprennent là où votre navigateur s'est arrêté.

Par exemple :

Vous enregistrez vos recherches sur le Web → un Super Agent les transforme en étapes structurées à suivre.

Vous signalez une page comme importante → un Super Agent assure le suivi lorsque le travail associé est bloqué.

Vous enregistrez plusieurs sources → un Super Agent effectue la connexion entre elles dans une mise à jour ou un briefing partagé.

La différence est subtile, mais importante.

Les navigateurs vous aident à consommer des informations. Les super agents aident ces informations à progresser.

Pas besoin de réexpliquer. Pas besoin de copier-coller. Pas de perte de contexte.

Retrouvez toutes vos ressources de travail au même endroit.

La fonction Enterprise Search de ClickUp vous offre un emplacement centralisé pour effectuer des recherches et obtenir des réponses dans l'ensemble de votre environnement de travail. Elle relie vos tâches, vos documents, vos discussions, vos réunions et même les applications tierces connectées telles que Google Drive, Slack, Notion, Gmail et bien d'autres, afin que vous puissiez trouver instantanément ce dont vous avez besoin sans avoir à fouiller dans chaque plateforme séparément.

Trouvez tout ce que vous cherchez dans votre environnement de travail grâce à Enterprise Search.

Intégrez la navigation à votre environnement de travail ClickUp

S'il y a une chose que nous avons apprise de l'évolution des navigateurs, c'est que la vitesse, la simplicité et les intégrations intelligentes sont les atouts gagnants.

Alors que Comet fonctionne comme un navigateur doté de fonctionnalités d'IA, ClickUp est une plateforme de productivité complète avec des intégrations de navigateur. Elle vous offre un espace de travail convergent basé sur l'IA qui combine des tâches, des documents, la collaboration, la gestion du travail et toutes les fonctionnalités d'IA que vous pouvez espérer (et plus encore !).

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp dès aujourd'hui ! ✅

FAQ

Oui, Perplexity Comet est gratuit pour la plupart des utilisateurs, toutes les fonctionnalités principales étant disponibles gratuitement sur Mac et Windows. Un abonnement premium appelé Perplexity Max débloque des fonctionnalités supplémentaires et des intégrations avancées.

Parmi les meilleurs navigateurs Web axés sur la confidentialité, on peut citer : Brave, Safari, Vivaldi, Mozilla Firefox et Tor Browser.

L'IA Leo de Brave, l'automatisation des flux de travail d'Arc Marx et l'IA de Microsoft Edge Copilot offrent un bon équilibre entre productivité et confidentialité.

Les intégrations permettent aux résumés générés par le navigateur, aux recherches enregistrées et aux automatisations Web d'alimenter directement les tâches ou les évènements du calendrier ClickUp. Cela rationalise les flux de travail de gestion de projet, vous permettant de déclencher des automatisations, de créer de la documentation et de synchroniser les notes de réunion entre les navigateurs.

Oui, Microsoft Edge et Sigma OS peuvent reproduire de nombreuses fonctionnalités de Comet. Cependant, si vous recherchez une gestion de flux de travail de bout en bout alimentée par l'IA, ClickUp est le meilleur choix.

Donnez la priorité aux contrôles de confidentialité et à la transparence. Le traitement des données opt-in, la possibilité de contrôler la mémoire de l'IA et des politiques claires sont essentiels. Des fonctionnalités de productivité telles que la recherche multi-sources, la synthèse intégrée et l'intégration transparente avec des plateformes de gestion des tâches telles que ClickUp sont également indispensables.