Les 13 meilleurs logiciels CRM conformes à la norme HIPAA pour une gestion sécurisée des données des patients

Dans le domaine de la santé, les données des patients sont comme un battement de cœur : constantes, vitales et désastreuses si elles ne sont pas protégées.

Qu'il s'agisse d'une clinique très fréquentée, d'un cabinet de bien-être ou d'un grand réseau de soins de santé, il est essentiel de maintenir les informations des patients en sécurité tout en gérant les rendez-vous, les forfaits de traitement et les suivis constants.

Avec un marché mondial de la gestion de la relation client (CRM) dans le secteur de la santé qui devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 7,7 % jusqu'en 2030, le choix d'un CRM conforme à la norme HIPAA est devenu essentiel pour le secteur de la santé.

Le bon logiciel CRM aide les fournisseurs de soins de santé à protéger les données des patients grâce à des contrôles d'accès et fournit aux équipes les outils nécessaires pour gérer les relations et les opérations en coulisses.

Prêt à protéger les interactions avec les patients, à simplifier les processus quotidiens et à améliorer la satisfaction des patients ? Découvrez notre sélection des 13 meilleurs logiciels CRM conformes à la norme HIPAA pour vous aider à choisir l'outil qui vous convient.

Les 13 meilleurs logiciels CRM conformes à la norme HIPAA en un coup d'œil

Voici un comparatif rapide des meilleurs logiciels CRM conformes à la norme HIPAA pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux :

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion tout-en-un des projets et des clients Automatisez l'intégration et les rappels, contrôlez les accès, assurez la sécurité des formulaires, personnalisez l'affichage, utilisez des modèles CRM. Forfaits gratuits ; personnalisations pour les entreprises. Salesforce Health Cloud Grands réseaux de soins de santé nécessitant une vue unifiée à afficher Connectez les données cliniques/non cliniques, automatisez la planification, Agentforce IA, intégrations EHR. Forfaits payants à partir de 325 $ par mois et par utilisateur. LeadSquared Acquisition et engagement rapides des patients Automatisez les suivis, la notation des prospects, l'automatisation du marketing, la sécurité des données et les intégrations. Forfaits payants à partir de 60 $/mois par utilisateur. Keap Petites cliniques automatisant les suivis et les paiements Automatisez les paiements/rappels, assurez la sécurité de la facturation, les paiements en ligne, les formulaires et les intégrations par e-mail. Forfaits payants à partir de 299 $/mois par utilisateur. HIPAA CRM Cabinets soucieux de leur budget et ayant besoin d'une gestion de la sécurité des données Stockage/gestion de l'information des patients, sécurité AWS, contrôles d'accès, journaux d'audit Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 2 $/mois par utilisateur. Zendesk Collaboration interdépartementale et engagement en sécurité Dossiers unifiés, assistance omnicanale, messagerie sécurisée, bases de connaissances, informations issues de l'IA. Forfaits payants à partir de 19 $ par utilisateur. Caspio Applications de santé entièrement personnalisées sans codage Constructeur sans code, intégrations de sécurité, contrôles d'accès, outils de conformité Forfaits payants à partir de 100 $/mois par utilisateur. Pipedrive Gestion intuitive du pipeline pour l'équipe commerciale Flux de travail basés sur l'IA, accompagnement, informations en temps réel, intégrations Forfaits payants à partir de 24 $/mois par utilisateur. Insightly CRM, marketing et gestion de projet intégrés CRM unifié, automatisation du marketing, suivi de projet, intégrations, application mobile Forfaits payants à partir de 29 $/mois par utilisateur. NexHealth Élimination du travail administrateur manuel lié aux patients Prise de rendez-vous en ligne, formulaires patients, vérification des assurances, paiements, synchroniser les dossiers médicaux électroniques. Tarification personnalisée Creatio Entreprises ayant besoin de personnalisations CRM rapides Automatisation des flux de travail sans code, conseils basés sur l'IA, tableaux de bord, mise à l'échelle inter-équipes. Forfaits payants à partir de 25 $/mois par utilisateur. Zoho CRM Collaboration multi-équipes rentable Espaces d'équipe, IA Zia, flux de travail sans code, plus de 1 000 intégrations Forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur. PatientPop Croissance du cabinet et visibilité en ligne Référencement, avis, prise de rendez-vous en ligne, formulaires mobiles, automatisation des admissions Tarification personnalisée

Que devez-vous rechercher dans un logiciel CRM conforme à la norme HIPAA ?

Qu'est-ce qui distingue un système CRM conforme à la norme HIPAA d'un système standard ?

La clé de la différence réside dans sa capacité à protéger les données sensibles des patients et à aider les fournisseurs de soins de santé à se conformer aux réglementations HIPAA. 🏥

Lorsque vous choisissez un logiciel CRM conforme à la norme HIPAA, assurez-vous qu'il inclut des fonctionnalités telles que le cryptage des données et qu'il ne se contente pas de gérer les interactions avec les patients : il doit renforcer la sécurité des données, la confidentialité des patients et la conformité réglementaire à chaque étape. Recherchez :

✅ Cryptage puissant des données des patients, tant au repos qu'en transit.

✅ Contrôles d'accès granulaires et authentification multifactorielle afin que seul le personnel autorisé puisse traiter les données des patients tout en minimisant les tâches administratives.

✅ Journaux d'audit détaillés pour le suivi de qui accède aux dossiers des patients et à quel moment.

✅ Un accord de partenariat d'entreprise (BAA) signé pour clarifier les responsabilités de partage en matière d'informations médicales protégées.

✅ Outils de sécurité de sauvegarde, de récupération et de communication pour prévenir les violations de données et protéger les relations avec les patients.

Les 13 meilleurs logiciels CRM conformes à la norme HIPAA

Voici les 13 meilleurs logiciels CRM conformes à la norme HIPAA auxquels font confiance les fournisseurs de soins de santé :

ClickUp (le meilleur pour la gestion tout-en-un des projets et des clients)

Affichez clairement chaque étape de vos flux de travail dans le domaine de la santé grâce aux affichages personnalisables et aux flux de travail de gestion de projet de ClickUp.

Entre la gestion des informations des patients, les suivis constants et la garantie que seul le personnel autorisé voit ce qu'il est censé voir, la marge d'erreur est toujours présente.

Une petite erreur peut entraîner une violation des données ou une infraction à la loi HIPAA. Personne dans le système de santé ne souhaite avoir à faire face à un tel casse-tête, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter des informations médicales sensibles.

En tant que premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, ClickUp aide les professionnels de santé et les équipes SaaS médicales à relever efficacement ces défis. Son assistant IA intégré, ClickUp Brain, assure la connexion de tous vos flux de travail et rend les connaissances instantanément accessibles.

Gérez les relations avec les patients, assurez la sécurité des informations sensibles les concernant et effectuez le suivi de chaque interaction dans un seul système CRM conforme à la norme HIPAA grâce à ClickUp*.

Protégez les données des patients grâce au CRM conforme à la norme HIPAA de ClickUp

ClickUp offre aux équipes CRM un puissant système CRM conforme à la norme HIPAA, conçu pour garantir la sécurité et l'accessibilité de toutes les informations (des antécédents médicaux aux dossiers d'assurance) uniquement au personnel autorisé.

Grâce à des contrôles d'accès granulaires, vous pouvez facilement définir des permission afin que seuls les membres de l'équipe concernés puissent afficher ou effectuer une modification en cours sur les données des patients, garantissant ainsi la conformité et la tranquillité d'esprit.

Mais des mesures de sécurité robustes ne se limitent pas à verrouiller les accès. Les journaux d'audit de ClickUp vous permettent de suivre qui a consulté ou mis à jour les dossiers des patients, garantissant ainsi la transparence et la responsabilité de chaque action. Vous êtes ainsi toujours prêt pour les contrôles de conformité et pouvez rapidement résoudre tout problème lié aux données.

De plus, le modèle CRM de ClickUp offre aux fournisseurs de soins de santé un moyen prêt à l'emploi pour conserver les données des patients, les détails d'assurance et les coordonnées dans un seul endroit sécurisé.

Obtenir un modèle gratuit Organisez les contacts des patients, les étapes de traitement et les suivis dans un pipeline CRM prêt à l'emploi grâce au modèle CRM de ClickUp.

Au lieu de définir manuellement des rappels ou de dépendre de notes autocollantes, les cliniques peuvent automatiser la prise de rendez-vous et les suivis directement dans le pipeline, réduisant ainsi les absences et les rendez-vous manqués.

Gagnez du temps grâce aux automatisations ClickUp

ClickUp Automatisations et ClickUp Agents sont parfaits pour les équipes de soins de santé qui souhaitent consacrer moins de temps à la paperasserie et plus de temps aux patients.

Automatisez l'accueil des patients, les rappels de rendez-vous et les suivis pour réduire les tâches fastidieuses et protéger les données des patients grâce à ClickUp Automatisations

Imaginez ceci : un nouveau patient remplit un formulaire d'admission en ligne, et ClickUp crée instantanément un dossier patient, attribue l'admission à l'infirmière appropriée et programme un appel de bienvenue.

Rappels de rendez-vous ? Envoyés automatiquement par e-mail ou SMS, ils réduisent le nombre de rendez-vous manqués. Formulaires de consentement et notes de suivi ? Collectés, stockés et liés au profil du patient, plus besoin de courir après les documents papier. Les agents peuvent intervenir et répondre à toutes les questions ou aider les gens à trouver ce dont ils ont besoin, sans supervision manuelle.

Formez des agents personnalisés dans ClickUp pour gérer les flux de travail asynchrones.

Vous pouvez même automatiser la vérification des assurances, les demandes de renouvellement d'ordonnances et les sondages post-visite. En laissant ClickUp gérer les tâches administratives répétitives, votre clinique peut se concentrer sur ce qui compte le plus : offrir d'excellents soins aux patients.

Surveillez les flux de travail avec les tableaux de bord et les formulaires ClickUp

Pour les cliniques et les cabinets qui gèrent plusieurs patients et prestataires, les tableaux de bord ClickUp, les vues d'échéancier et les formulaires ClickUp apportent clarté et contrôle à chaque flux de travail.

Suivez les communications avec les patients, les plans de traitement et la charge de travail du personnel dans une vue claire grâce aux tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de visualiser le flux de patients, de suivre les résultats de laboratoire en attente et de surveiller la charge de travail du personnel, le tout en un seul endroit. Les formulaires ClickUp facilitent la collecte des commentaires des patients ou des informations préalables à la visite en toute sécurité et en un seul endroit.

Voici un guide visuel rapide sur la manière dont ClickUp utilise l'IA pour optimiser les flux de travail automatisés des entreprises du secteur de la santé :

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisez l'intégration des patients, les rappels et les transferts pour réduire les tâches manuelles fastidieuses.

Suivez les communications avec les patients, les échéanciers de traitement et les tâches du personnel grâce à plus de 15 affichages personnalisables.

Recueillez les antécédents médicaux et les commentaires des patients en toute sécurité à l'aide de formulaires conformes à la norme HIPAA.

Contrôlez qui peut accéder aux données des patients grâce à des contrôles d'accès détaillés et des journaux d'audit.

Organisez vos contacts, vos forfaits de traitement et vos suivis à l'aide du modèle CRM de ClickUp.

Limites de ClickUp

Peut sembler intimidant pour les petites équipes qui découvrent les outils CRM.

Certains modèles spécifiques au secteur de la santé peuvent nécessiter des ajustements personnalisés.

L'installation de l'automatisation nécessite un certain apprentissage pour le personnel non technique.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Notre expérience, qui a débuté avec la gestion des processus Scrum, nous a amenés à gérer tous nos processus et équipes, y compris le CRM, via ClickUp. Ce logiciel présente d'innombrables avantages, tels que sa facilité d'utilisation, sa simplicité de mise en œuvre, un large intervalle de modèles, sa facilité d'intégration pour tous les processus organisationnels, un large intervalle de fonctionnalités, sa facilité de compréhension, ses interfaces conviviales, sa formation et son assistance en matière d'information, ainsi que son service client.

2. Salesforce Health Cloud (idéal pour les grands réseaux de soins de santé qui ont besoin d'une vue unifiée des patients pour afficher)

via Salesforce

À mesure que les organismes de santé se développent, la gestion des données des patients, des informations d'assurance et de la coordination des soins devient de plus en plus complexe. La fragmentation des dossiers des patients et le manque de coordination entre les équipes rendent plus difficile la fourniture de soins cohérents et la protection de la confidentialité des patients.

Salesforce Health Cloud fournit aux fournisseurs de soins de santé, aux payeurs et aux équipes de santé publique un système de gestion de la relation client sécurisé et conforme à la norme HIPAA qui unifie les informations des patients, y compris les dossiers médicaux électroniques.

L'automatisation des processus améliore les résultats pour les patients tout en respectant des normes strictes en matière de sécurité des données.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Health Cloud

Faites la connexion des données cliniques et non cliniques dans une seule plateforme CRM conforme à la norme HIPAA.

Automatisez l'enregistrement des patients, la vérification des prestations et la prise de rendez-vous.

Utilisez l'IA d'Agentforce pour surveiller les tendances en matière de maladies et automatiser les flux de travail liés à la surveillance sanitaire.

Élaborez des forfaits de soins flexibles qui tiennent compte des déterminants sociaux et renforcent l'engagement des patients.

S'intègre facilement aux systèmes EHR et EMR pour maintenir les informations des patients à jour et accessibles uniquement au personnel autorisé.

Limites de Salesforce Health Cloud

Son prix peut être élevé pour les petits fournisseurs de soins de santé ou les cliniques.

Nécessite une formation et une assistance dédiées pour une installation et une intégration complètes.

La personnalisation des fonctionnalités avancées peut nécessiter des ressources d'administrateur techniques.

Tarifs de Salesforce Health Cloud

Health Cloud Entreprise : 350 $/mois par utilisateur

Health Cloud Unlimited : 525 $/mois par utilisateur

Agentforce 1 for Service : 750 $/mois par utilisateur

Agentforce 1 pour l'équipe commerciale : 750 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Salesforce Health Cloud

G2 : 3,8/5 (plus de 35 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Salesforce Health Cloud

Cette évaluation G2 a noté :

Une collection complète d'outils et de fonctionnalités qui peuvent transformer les opérations de n'importe quel organisme de santé. Fournisseur des informations détaillées sur les patients, telles que l'historique des rendez-vous, les affections actuelles, les spécialistes qui traitent les patients et les ordonnances, le tout dans un seul emplacement.

3. LeadSquared (idéal pour l'acquisition et l'engagement rapides de patients)

via LeadSquared

De nombreuses cliniques perdent de nouveaux patients avant même qu'ils ne franchissent leur porte.

En effet, il n'existe pas de méthode claire pour évaluer ou hiérarchiser les prospects, ce qui peut faire perdre des heures de travail au personnel et affaiblir la confiance.

LeadSquared résout ce problème en fournissant aux fournisseurs de soins de santé un système CRM qui enregistre toutes les demandes des patients, assure la sécurité des données sensibles et effectue l'automatisation des suivis.

Les meilleures fonctionnalités de LeadSquared

Automatisez le suivi des patients, la prise de rendez-vous et les rappels afin de réduire le travail manuel.

Évaluez les demandes des patients afin d'aider le personnel à hiérarchiser les prospects à forte valeur ajoutée et à améliorer l'engagement des patients.

Centralisez les données des patients dans un système CRM conforme à la norme HIPAA avec des contrôles d'accès réservés au personnel autorisé.

Utilisez l'automatisation du marketing pour mener des campagnes qui attirent et convertissent de nouveaux patients en toute sécurité.

S'intègre facilement aux outils de santé existants pour gérer la communication avec les patients et assurer le suivi des résultats.

Limites de LeadSquared

Certains utilisateurs signalent des limites en matière de fiabilité du système téléphonique et de flexibilité des rapports.

Peut nécessiter une formation supplémentaire pour les équipes novices en matière d'automatisation CRM.

Changer de fournisseur, de prestataire peut s'avérer difficile en raison des défis liés à la migration des données.

Tarifs LeadSquared

Équipe commerciale Pro : 60 $/mois par utilisateur

Équipe commerciale Super : 100 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur LeadSquared

G2 : 4,5/5 (plus de 240 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de LeadSquared

Cette évaluation G2 a été partagée :

LeadSquared Equipe Commerciale + Mobile CRM se distingue par son interface intuitive et son intégration transparente, permettant aux équipes de gérer les prospects, de suivre les activités et d'augmenter la productivité sans effort, où qu'elles se trouvent.

4. Keap (idéal pour les petites cliniques qui souhaitent automatiser le suivi des patients et les paiements)

via Keap

Plus de 40 % des patients craignent que leurs factures médicales contiennent des erreurs, et lorsque les erreurs de facturation s'accumulent, la confiance s'effrite rapidement. Pour les petites cliniques et les cabinets de bien-être, les factures éparpillées et les rappels de paiement en retard peuvent faire perdre des heures chaque semaine et mettre en danger les informations sensibles des patients.

Keap regroupe toutes ces fonctions dans un seul logiciel CRM dédié au secteur de la santé. Ce logiciel garantit la sécurité des données de paiement des patients, automatise les rappels de rendez-vous et le suivi de la facturation, et libère du temps pour ce qui compte vraiment : les soins aux patients.

Les meilleures fonctionnalités de Keap

Automatisez les rappels de paiement, de rendez-vous et de suivi sans suivi manuel.

Stockez les informations relatives aux patients et l'information de facturation dans un CRM conforme à la norme HIPAA offrant une sécurité optimale.

Créez des formulaires d'admission simples qui se connectent directement aux flux de travail de communication avec les patients.

Acceptez et suivez les paiements en ligne, réduisez les erreurs de facturation et la paperasserie.

Intégrez-le à des outils de planification et d'e-mail populaires pour faciliter l'engagement des patients.

Limites de Keap

Destiné principalement aux petits cabinets, il peut ne pas être adapté aux systèmes de santé de plus grande envergure.

Certaines automatisations personnalisées nécessitent une installation supplémentaire pour les équipes non techniques.

Son prix peut sembler élevé pour les cliniques disposant d'un budget serré et ayant des besoins CRM basiques.

Tarifs Keap

Pro : 299 $/mois par mois

Évaluations et avis sur Keap

G2 : 4,2/5 (plus de 1 560 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 1 300 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Keap

Cette évaluation Capterra a mis en avant la fonctionnalité suivante :

Mon expérience avec Keap a été globalement positive. C'est un outil fiable pour les entreprises qui souhaitent automatiser leurs processus et centraliser leurs interactions avec leurs clients.

🧠 Le saviez-vous ? Environ 30 % des patients sont en retard à leurs rendez-vous, et le taux moyen d'absentéisme dans le secteur de la santé oscille toujours entre 15 % et 20 %.

5. HIPAA CRM (idéal pour les cabinets soucieux de leur budget et ayant besoin d'une gestion sécurisée des données des patients)

via HIPAA CRM

De nombreuses petites cliniques et cabinets privés souhaitent bénéficier de la sécurité d'un système CRM conforme à la norme HIPAA, mais hésitent en raison des coûts d'installation complexes liés à la portabilité et à la responsabilité en matière d'assurance.

Pour les équipes qui stockent les données des patients dans des tableurs ou des dossiers papier, le risque de violation des données ou de non-conformité HIPAA est trop élevé pour être ignoré.

Le CRM HIPAA de FreeCRM offre une option pratique et gratuite pour gérer les données sensibles des patients, planifier les rendez-vous et interagir avec les patients dans le cloud, tout en respectant les normes strictes de sécurité des données fixées par la loi américaine sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie (Health Insurance Portability and Accountability Act).

Meilleures fonctionnalités du CRM HIPAA

Stockez et gérez en toute sécurité les coordonnées des patients, leurs antécédents médicaux et leurs informations de facturation en un seul endroit.

Fonctionne sur les centres de données Amazon AWS avec redondance intégrée et cryptage puissant des données.

Contrôlez l'accès afin que seul le personnel autorisé puisse consulter les dossiers sensibles des patients.

Suivez la planification des rendez-vous, les interactions avec les patients et les suivis afin d'améliorer les résultats pour les patients.

Utilisez des journaux d'audit et des outils de conformité pour respecter les réglementations HIPAA sans frais supplémentaires.

Limites du CRM HIPAA

Automatisation avancée limitée par rapport aux solutions CRM payantes.

Les options d'assistance et de personnalisation peuvent être plus basiques que celles des systèmes d'entreprise.

Peut ne pas être adapté aux grands fournisseurs de soins de santé disposant de plusieurs emplacements.

Tarifs du CRM HIPAA

Free

Pro : 2 $/mois par utilisateur

Entreprise et HIPAA : 50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur les logiciels CRM HIPAA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

6. Zendesk (le meilleur pour la collaboration interdépartementale et l'engagement sécurisé des patients)

via Zendesk

Lorsque les patients doivent répéter leurs antécédents médicaux à plusieurs services, cela signifie que les systèmes sont cloisonnés, ce qui entraîne une perte de temps et compromet la qualité des soins.

Zendesk vise à combler ces lacunes en agissant comme une solution CRM et de service unifiée qui établit une connexion entre le personnel de première ligne, les équipes administratives et les fournisseurs médicaux grâce à une vue partagée des patients.

Grâce à ses outils de sécurité et omnicanaux conformes à la norme HIPAA, Zendesk aide les équipes de soins de santé à fournir une assistance sécurisée, efficace et personnalisée à chaque point de contact.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Fournissez un dossier patient unifié accessible à tous les services et canaux.

Automatisez la gestion des tickets, le suivi des rendez-vous et les rappels pour réduire les goulots d'étranglement.

Permettez des communications sécurisées avec les patients par e-mail, discuter, téléphone et messagerie sociale.

Créez des espaces en libre-service tels que des portails patients et des bases de connaissances.

Accédez à des tableaux de bord personnalisables et à des informations basées sur l'IA pour identifier les tendances en matière de soins.

Limites de Zendesk

Les outils d'IA avancés nécessitent un forfait supérieur et entraînent des coûts supplémentaires.

Une certaine configuration technique est nécessaire pour personnaliser entièrement les flux de travail.

Pas de forfait gratuit permanent ; les fonctionnalités avancées peuvent rapidement augmenter les coûts.

Tarifs Zendesk

Suite Équipe : 69 $/mois par utilisateur

Suite Professional : 149 $/mois par utilisateur

Suite Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zendesk

G2 : 4,3/5 (plus de 6 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Zendesk

Cette critique de G2 indique :

L'intégration avec notre CRM et les applications tierces est transparente, ce qui permet d'afficher une vue centralisée des interactions avec les clients. Les rapports fiables de Zendesk nous aident également à suivre les indicateurs clés et à améliorer en permanence nos opérations d'assistance.

7. Caspio (idéal pour créer des applications de gestion des soins de santé entièrement personnalisées sans code)

via Caspio

De nombreux cabinets médicaux rencontrent des difficultés car leurs logiciels existants sont rigides, regorgent de fonctionnalités qu'ils n'utilisent pas ou sont extrêmement coûteux à mettre à niveau.

Caspio simplifie cette complexité en offrant aux hôpitaux, cliniques et cabinets privés une plateforme low-code leur permettant de créer exactement ce dont ils ont besoin, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle.

Que vous ayez besoin d'un portail patient, d'un flux de travail d'admission ou d'un système d'information hospitalier entièrement intégré, le générateur glisser-déposer de Caspio aide les équipes non techniques à déployer rapidement des applications conformes à la norme HIPAA. De plus, vous ne payez que pour le stockage, les fonctionnalités et les performances que vous utilisez réellement.

Les meilleures fonctionnalités de Caspio

Créez des portails patients, des tableaux de bord, des formulaires et des applications de suivi personnalisés sans aucun codage.

Intégrez-le en toute sécurité à d'autres outils de santé et effectuez l'automatisation des flux de travail courants.

Contrôlez l'accès des utilisateurs, générez des rapports détaillés et participez à une réunion HIPAA dès l'installation.

Lancez des projets en quelques semaines au lieu de plusieurs mois, adaptez-les et modifiez-les à tout moment.

Limites de Caspio

L'installation initiale peut nécessiter une planification technique pour les intégrations complexes.

Certaines fonctionnalités avancées de conformité entraînent des frais mensuels supplémentaires.

Une utilisation intensive ou des volumes de données importants peuvent augmenter les coûts du forfait.

Tarifs Caspio

Lite : 100 $/mois par utilisateur

Plus : 300 $/mois par utilisateur

Entreprise : 600 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Caspio

G2 : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 220 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Caspio

Cette évaluation G2 a permis de mettre en évidence les points suivants :

Deux facteurs essentiels ont motivé notre sélection de Caspio : (1) la capacité à offrir un niveau de sécurité conforme à la norme HIPAA et (2) le fait que le paiement ne se fasse pas par utilisateur. Nous utilisons des applications avec de nombreux utilisateurs différents qui interagissent avec les mêmes sources de données.

8. Pipedrive (idéal pour les équipes commerciales qui souhaitent une gestion intuitive du pipeline)

via Pipedrive

Lorsqu'ils appellent un fournisseur de soins de santé ou une autre entreprise, 60 % des patients n'attendent pas plus d'une minute en ligne, et seuls 32 % prennent la peine de rappeler s'ils n'obtiennent pas de réponse.

La même impatience existe dans l'équipe commerciale : les prospects s'attendent à un suivi rapide et opportun, sans aucune friction.

Pipedrive aide les équipes commerciales à répondre à ces attentes grâce à un pipeline intuitif, des rappels basés sur l'IA et des automatisations qui permettent de suivre les transactions sans submerger les commerciaux de tâches administratives.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Automatisez la gestion des prospects et les suivis grâce à des flux de travail basés sur l'IA.

Personnalisez plusieurs pipelines d'équipe commerciale pour les adapter à des processus uniques.

Intégrez plus de 500 applications et outils pour unifier votre infrastructure technologique.

Générez des informations commerciales, des prévisions et des rapports personnalisés en temps réel.

Utilisez des modules complémentaires pour la génération de prospects, le suivi des visiteurs Web et la gestion des documents.

Limites de Pipedrive

Le niveau d'automatisation est plus basique que celui des CRM d'entreprise.

Certaines intégrations avancées s'appuient sur des connecteurs tiers tels que Zapier.

La migration des données depuis d'autres CRM peut nécessiter un effort d'installation supplémentaire.

Tarifs Pipedrive

Lite : 19 $/mois par utilisateur

Croissance : 34 $/mois par utilisateur

Premium : 64 $/mois par utilisateur

Ultimate : 89 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Pipedrive

Cette évaluation G2 a noté :

Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience dans la configuration de CRM, le processus a été très simple et rapide. Il existe de nombreuses intégrations et automatisations que vous pouvez configurer, ce qui était limite avec notre autre CRM.

9. Insightly (le meilleur pour l'intégration CRM + marketing + gestion de projet)

via Insightly

Gérer l'équipe commerciale, le marketing et les projets à partir d'un seul endroit peut sembler fastidieux, surtout lorsque les outils manquent de connexion ou nécessitent des solutions de contournement constantes.

Insightly s'attaque de front à ce problème avec un CRM moderne et flexible qui combine la gestion du pipeline, l'automatisation du marketing, la gestion des tickets d'assistance et des intégrations approfondies dans une plateforme unifiée.

Cela signifie que les équipes en pleine croissance peuvent personnaliser les flux de travail, automatiser les tâches et aligner plus rapidement les équipes de commercialisation, sans épuiser les ressources sur des systèmes déconnectés.

Les meilleures fonctionnalités d'Insightly

Centralisez vos contacts, vos pipelines et les activités de votre équipe commerciale dans un seul CRM.

Automatisez les flux de travail, le marketing par e-mail et la gestion des prospects grâce à des outils intégrés.

Gérez vos projets parallèlement à vos pipelines de vente grâce à des objets et des dispositions personnalisés.

Connectez plus de 500 applications à l'aide d'AppConnect pour un flux de données fluide.

Utilisez des applications mobiles pour mettre à jour les dossiers et gérer les tâches lors de vos déplacements.

Limites d'Insightly

La courbe d'apprentissage pour la mise en place d'une automatisation personnalisée peut être raide.

Certaines intégrations peuvent nécessiter une configuration supplémentaire ou des outils tiers.

Certaines fonctionnalités avancées sont réservées aux forfaits haut de gamme.

Tarifs Insightly

Plus : 29 $/mois par utilisateur

Professionnel : 49 $/mois par utilisateur

Entreprise : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Insightly

G2 : 4,2/5 (plus de 920 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 1 200 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'Insightly

Cette évaluation G2 a été partagée :

Insightly est très réactif. La fonction de recherche est incroyable. Je trouve l'interface simple à naviguer et, lorsqu'il s'agit d'automatiser, Insightly dispose de puissantes fonctionnalités d'automatisation. Le CRM est suffisamment convivial pour être utilisé quotidiennement.

10. NexHealth (le meilleur pour éliminer le travail administrateur manuel lié aux patients)

via NexHealth

Un formulaire manquant ou un rendez-vous manqué peut entraîner des heures de travail administratif supplémentaire pour les réceptionnistes déjà très occupés, et frustrer les patients avant même qu'ils ne franchissent la porte.

NexHealth résout ce problème en automatisant les tâches répétitives qui ralentissent les cabinets médicaux. Il fonctionne de manière transparente avec votre logiciel de gestion des patients existant pour synchroniser en temps réel les rendez-vous, les formulaires, les paiements et les rappels directement avec votre système de dossiers médicaux.

Les meilleures fonctionnalités de NexHealth

Automatisez la prise de rendez-vous en ligne et la planification des rappels.

Numérisez la gestion des patients grâce à des formulaires d'admission qui se synchronisent instantanément.

Envoyez des rappels d'automatisation et des campagnes marketing.

Traitez les paiements plus rapidement et réduisez les tâches de facturation manuelles.

Vérifiez automatiquement l'éligibilité à l'assurance avant les visites.

Limites de NexHealth

La personnalisation pour les flux de travail spécifiques à chaque cabinet peut sembler limitée.

Les options de rapports avancés pourraient être plus approfondies pour certaines cliniques.

Les tarifs peuvent être plus élevés pour les petits cabinets individuels.

Tarifs NexHealth

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur NexHealth

G2 : 4,8/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Ce que les utilisateurs disent de NexHealth

Cet utilisateur de G2 a note :

Ce que j'apprécie le plus chez NexHealth, c'est la façon dont il rationalise l'ensemble de l'expérience patient. De la prise de rendez-vous facile et des rappels automatisés à l'intégration transparente des dossiers médicaux électroniques, il réduit le travail administratif et améliore la communication.

11. Creatio (idéal pour les entreprises qui ne peuvent pas attendre des mois pour des personnalisations CRM)

via Creatio

Pour les entreprises où même les modifications mineures des flux de travail peuvent prendre des mois en raison de goulots d'étranglement informatiques, Creatio révolutionne la situation grâce à son CRM natif IA, sans code, et à l'automatisation des processus.

Au lieu de se heurter à des limites codées, les équipes de soins de santé peuvent rapidement créer, modifier et adapter leurs processus d'équipe commerciale, de marketing et de service tout en améliorant leur efficacité opérationnelle sans avoir besoin d'une aide technique approfondie.

La véritable différence de cette plateforme réside dans la manière dont elle combine des conseils basés sur l'IA, tels que des invites et des instructions sur la meilleure action à entreprendre, avec un concepteur véritablement flexible et sans code, afin que les équipes opérationnelles puissent s'adapter rapidement tout en restant alignées.

Les meilleures fonctionnalités de Creatio

Automatisez les flux de travail complexes liés à l'équipe commerciale, au marketing et aux services sans code.

Utilisez l'IA pour recommander des actions, effectuer une prévision des équipes commerciales et réduire la saisie manuelle des données.

S'intègre facilement à des outils tiers tels que QuickBooks et Zoho.

Concevez des tableaux de bord personnalisés et des modèles de processus pour différentes équipes.

Adaptez les flux de travail à tous les services tout en assurant la maintenance d'une vue unique du client.

Limites de Creatio

Courbe d'apprentissage initiale pour une personnalisation avancée.

Certains éléments de l'interface utilisateur peuvent sembler dépassés.

Les options avancées de personnalisation de la marque entraînent un coût supplémentaire dans les forfaits les moins chers.

Tarifs Creatio

Croissance : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : 55 $/mois par utilisateur

Illimité : 85 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Creatio

G2 : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 120 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Creatio

Cette évaluation G2 mettait en avant la fonctionnalité :

Creatio offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes et utiles, notamment la possibilité de créer rapidement et simplement des processus sans avoir à programmer, ce qui accélère l'adoption de la technologie dans tous les domaines de l'organisation.

12. Zoho CRM (le meilleur pour une collaboration multi-équipes rentable)

via Zoho CRM

Les budgets serrés et les équipes dispersées peuvent rendre la collaboration impossible, en particulier lorsque chaque service souhaite disposer de ses propres outils.

Zoho CRM répond à ces besoins en offrant aux entreprises en pleine croissance un système tout-en-un abordable et conforme, dans lequel plusieurs équipes (équipe commerciale, marketing, assistance et outils de communication avec les patients) peuvent travailler ensemble dans des espaces dédiés.

Grâce à son mélange d'IA contextuelle et d'interface intuitive, les équipes maintiennent leur connexion sans dépenser de budget supplémentaire pour des logiciels disparates ou des versions personnalisées coûteuses.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Créez la connexion entre des équipes interfonctionnelles grâce à des espaces de travail collaboratifs axés sur les objectifs.

Automatisez les tâches et personnalisez vos communications grâce à Zia, l'assistant IA de Zoho.

Personnalisez les flux de travail, les cadences et les prévisions commerciales à l'aide d'outils sans code.

Intégrez facilement plus de 1 000 applications via Zoho Marketplace.

Migrez rapidement depuis d'autres CRM ou tableurs grâce à une intégration guidée.

Limites de Zoho CRM

La personnalisation avancée peut s'avérer complexe sans assistance technique.

Certains utilisateurs mentionnent des performances plus lentes avec des ensembles de données volumineux.

Au début, la richesse des fonctionnalités peut sembler intimidante pour les petites équipes.

Tarifs de Zoho CRM

Standard : 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : 35 $/mois par utilisateur

Entreprise : 50 $/mois par utilisateur

Ultimate : 65 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (plus de 2 790 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 6 960 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Zoho CRM

Cet utilisateur de G2 a note :

Zoho CRM offre une interface robuste et personnalisable qui s'intègre parfaitement à notre écosystème de marketing numérique. Les flux de travail d'automatisation, la notation des prospects et les outils de communication multicanaux nous permettent d'offrir des expériences personnalisées à grande échelle.

13. PatientPop (idéal pour la croissance des cabinets et la visibilité en ligne)

via PatientPop

Pour de nombreux cabinets médicaux indépendants, l'irrégularité du flux de patients et une faible présence en ligne peuvent rendre la croissance impossible.

PatientPop, qui fait désormais partie de Tebra, répond à ce problème en fournissant une plateforme tout-en-un qui améliore la visibilité en ligne de votre entreprise, attire de nouveaux patients et garantit que votre agenda reste bien rempli.

Ses outils aident les cabinets à apparaître en tête des résultats de recherche, à recueillir des avis élogieux et à proposer une prise de rendez-vous facile, où que vous soyez. Les patients peuvent ainsi prendre rendez-vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans que votre réception ne soit débordée.

Les meilleures fonctionnalités de PatientPop

Automatisez les réservations en ligne et les rappels de rendez-vous pour remplir votre agenda sans effort.

Améliorez votre classement dans les moteurs de recherche et votre réputation grâce à des fonctionnalités intégrées de référencement et de gestion des avis.

Modernisez l'expérience patient grâce à une planification universelle et des formulaires adaptés aux appareils mobiles.

Libérez du temps pour votre personnel en numérisant les tâches routinières telles que l'admission, la vérification des assurances et les suivis.

Limites de PatientPop

Les options de rapports peuvent être limitées pour les besoins analytiques avancés.

Certains utilisateurs notent des problèmes occasionnels de rafraîchissement lors de la génération de rapports.

Certains modules complémentaires d'automatisation peuvent entraîner des coûts supplémentaires pour les cabinets traitant un volume important de patients.

Tarifs PatientPop

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur PatientPop

G2 : 4,1/5 (plus de 230 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de PatientPop

Cette évaluation G2 a été notée :

L'accès aux diagrammes des clients par téléphone ou bureau est excellent. La possibilité de créer rapidement et facilement des notes standard est une fonctionnalité très pratique.

ClickUp, Check Up, avec HIPAA Wrapped

La conservation des informations sur les patients est le fondement de la relation de confiance entre les fournisseurs de soins de santé et les personnes dont ils s'occupent.

Si de nombreux CRM promettent de gérer les données des patients, tous ne les protègent pas réellement conformément aux réglementations en matière de santé. Certains systèmes sont excellents pour les équipes commerciales, mais ils présentent trop de lacunes en matière de cryptage, de contrôle d'accès et de pistes d'audit nécessaires pour répondre à des questions telles que « Qui a consulté ce fichier et quand ? ».

ClickUp change la donne. 🌟

Il s'agit d'un espace de travail flexible où vous pouvez assurer la sécurité des dossiers sensibles des patients, automatiser les rappels de rendez-vous et les suivis, et vous assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux informations appropriées. Si vous souhaitez sérieusement protéger les données des patients et offrir une tranquillité d'esprit à votre équipe, inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp!