10 modèles gratuits d'analyse concurrentielle dans Excel et ClickUp

Le monde évolue rapidement. Et il y a de fortes chances que vos concurrents le fassent aussi.

Que doit faire une équipe qui veut rester compétitive ? C'est vrai. Vous savez probablement ce que je vais dire.

L'une des meilleures façons de savoir quelle est la prochaine étape à franchir est de procéder à une analyse de la concurrence. Cela vous permet d'avoir une vision globale de votre marché et de ses concurrents.

Pour vous aider, consultez la liste des 10 modèles d'analyse concurrentielle gratuits pour Excel et ClickUp facilitent le suivi, la comparaison et l'apprentissage de vos concurrents ce qui vous donne l'avantage dont vous avez besoin pour être le meilleur. 🥇

Mais d'abord, bien sûr, commençons par une définition claire.

Qu'est-ce qu'un modèle d'analyse concurrentielle ?

Un modèle d'analyse concurrentielle est un document prêt à l'emploi, une feuille de calcul, un jeu de diapositives ou une liste de tâches, conçu pour vous aider à recueillir et à analyser des informations sur vos concurrents.

En examinant les différents aspects d'une autre entreprise (produits, financement, parts de marché, prix et stratégies de marketing), un modèle d'analyse concurrentielle vous permet d'enregistrer des informations pertinentes. Ces modèles fournissent aux membres du conseil d'administration, aux équipes de direction ou aux contributeurs individuels un rapport triable et facile à digérer sur vos concurrents.

Ces informations précieuses vous aident à prendre de meilleures décisions et à planifier vos propres stratégies commerciales en fonction de vos concurrents.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'analyse concurrentielle ?

Un bon modèle d'analyse concurrentielle est clair, facile à utiliser et complet. Il doit comporter des catégories et des champs pertinents qui vous permettent de collecter et de comparer des informations et des données de rassembler les avantages et les inconvénients de vos concurrents.

Un modèle utile doit pouvoir être adapté à votre secteur d'activité et à votre public cible. C'est toujours un avantage lorsque votre analyse concurrentielle est visuellement attrayante mais ce n'est pas forcément une obligation.

Vous devez vous assurer que votre analyse est organisée et c'est là qu'un modèle vous fait gagner beaucoup de temps. En fin de compte, un modèle d'analyse concurrentielle de haute qualité vous permet d'obtenir des informations précieuses sur vos concurrents et vous aide à prendre des décisions éclairées pour la croissance et le succès de votre entreprise.

10 modèles d'analyse concurrentielle gratuits

L'analyse concurrentielle est précieuse pour les entreprises qui cherchent à prendre de l'avance dans leur secteur d'activité et à en savoir plus sur leurs concurrents directs. En utilisant ces modèles Excel et ClickUp gratuits, vous serez sur la bonne voie pour comprendre votre concurrence et prendre des décisions plus intelligentes qui stimuleront votre entreprise.

Voici une liste de nos meilleurs modèles d'analyse concurrentielle à utiliser dès aujourd'hui.

1. Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

Essayer Modèle de tableau blanc d'analyse concurrentielle de ClickUp ! Les éléments peuvent être librement ajoutés, modifiés et positionnés dans cette vue interactive. Sur la base de la métrique que vous avez définie, chaque quadrant représente la performance de chaque élément. Une légende est même incluse pour chaque quadrant.

Utilisez ce modèle complet pour rester informé des forces, des faiblesses et des stratégies de vos concurrents. Il est également possible d'identifier les domaines dans lesquels les équipes excellent et les domaines à améliorer en suivant des indicateurs clés, tels que la part de marché et les offres de produits.

Par exemple, l'équipe marketing peut utiliser ce modèle pour comparer les médias sociaux entre les concurrents. Télécharger ce modèle

2. ClickUp Modèle d'analyse concurrentielle des prix

Modèle d'analyse concurrentielle des prix ClickUp

Avec deux statuts et une vue, ce modèle d'analyse vous aide à enquêter sur vos principaux concurrents pour en savoir plus sur leurs produits, leurs ventes et leurs stratégies de marketing afin de gagner des parts de marché.

Utiliser Modèle d'analyse concurrentielle de ClickUp pour prendre des décisions fondées sur des données concernant vos propres modèles de tarification, ce qui vous permet de rester compétitif tout en maximisant vos bénéfices. Une entreprise de vente au détail, par exemple, peut surveiller les remises et les promotions de ses concurrents afin d'optimiser sa propre stratégie de prix. Télécharger ce modèle

3. Modèle de suivi concurrentiel ClickUp

Modèle de suivi concurrentiel ClickUp

Suivez les produits de vos concurrents !

Avec Modèle de suivi concurrentiel de ClickUp grâce au modèle de suivi de la concurrence de ClickUp, les équipes surveillent les activités et les progrès des concurrents au fil du temps. En se tenant au courant des lancements de produits, des campagnes de marketing et des réactions des clients de la concurrence, il est beaucoup plus facile d'adapter ses stratégies pour garder une longueur d'avance.

Une fois le document créé en tant que document partagé, l'ensemble de l'équipe est en mesure de rester informée des produits actuellement disponibles. Par exemple, une équipe de développement de logiciels peut suivre les mises à jour des logiciels concurrents pour s'assurer que son produit est capable de rivaliser avec les autres. Télécharger ce modèle

4. Modèle d'analyse concurrentielle de marché ClickUp

Modèle d'analyse concurrentielle de marché ClickUp

Quelle est la position de votre produit sur le marché ? Essayez une analyse de la concurrence avec des matrices qui vous aideront à visualiser votre position sur le marché.

L'analyse de la concurrence Modèle d'analyse concurrentielle de marché est conçu pour aider les équipes à repérer les tendances et à utiliser les informations pour proposer des produits ou des services innovants. Une startup, par exemple, peut utiliser ce modèle pour identifier un segment de clientèle mal desservi et créer une offre ciblée. Il est également important de détailler vos concurrents directs et indirects. Télécharger ce modèle

5. ClickUp SEO Modèle d'analyse des concurrents

Modèle d'analyse concurrentielle de ClickUp SEO

Le positionnement organique dans les pages de résultats des moteurs de recherche est l'un des moyens les plus rentables de recueillir des prospects, de développer la notoriété de la marque et d'accroître votre part de marché !

Essayez Modèle d'analyse des concurrents SEO de ClickUp pour améliorer votre propre Efforts de référencement et d'augmenter le trafic organique vers le site web de votre produit. Une équipe de marketing de contenu pourrait utiliser ce modèle pour identifier les mots clés les plus performants et créer un contenu attrayant et adapté au référencement, ce qui vous donnerait un avantage concurrentiel.

De cette façon, vous vous assurez que votre stratégie de mots clés est organisée et vous gardez une trace de tous vos efforts de création de contenu en un seul endroit pour tous vos clients Analyse SWOT . Télécharger ce modèle

6. Modèle de matrice de comparaison ClickUp

Modèle de matrice de comparaison ClickUp

Modèle de matrice de comparaison de ClickUp permet aux équipes de comparer plusieurs concurrents sur la base de divers facteurs dans un format matriciel visuellement attrayant pour une analyse SWOT détaillée.

Peut-être avez-vous besoin de comparer plusieurs concurrents sur une poignée de facteurs d'une manière visuellement attrayante et facile à assimiler. Dans ce cas, la matrice de comparaison ClickUp est le modèle idéal pour vous.

Prenez des décisions stratégiques éclairées en identifiant les faiblesses de vos concurrents. Par exemple, une équipe de vente peut utiliser ce modèle pour identifier les domaines dans lesquels son produit surpasse la concurrence ce qui leur permet de mettre l'accent sur ces caractéristiques lors des présentations de vente.

Check out these Modèles de comparaison de produits ! Télécharger ce modèle

7. Modèle de matrice des caractéristiques du produit ClickUp

Modèle de matrice des caractéristiques du produit ClickUp

Ce modèle Modèle de matrice des caractéristiques du produit par ClickUp aide les équipes à comparer leurs produits ou services avec ceux de leurs concurrents. En mettant en évidence les principales caractéristiques, les avantages et les prix, les équipes peuvent mieux comprendre leur position sur le marché et procéder aux ajustements nécessaires.

Un éditeur de logiciels, par exemple, pourrait utiliser cette méthode pour comparer les caractéristiques et les fonctionnalités des applications concurrentes. Vous disposez ainsi d'un avantage concurrentiel sur vos concurrents directs et indirects, ce qui vous permet de mieux identifier les tendances du marché. Télécharger ce modèle Si vous cherchez d'autres exemples, consultez notre liste des meilleurs Matrix templates !

8. Modèle de marché comparatif ClickUp

Modèle de marché comparatif ClickUp

Modèle d'analyse comparative du marché de ClickUp est conçu pour comparer les performances de divers produits, services ou stratégies par rapport à des critères prédéterminés, afin de réaliser l'analyse ultime de la concurrence.

Utilisez ces informations pour identifier votre avantage concurrentiel et les approches les plus efficaces, et prenez des décisions fondées sur des données. A équipe de développement de produits peut utiliser ce modèle pour évaluer et comparer les prototypes avant de choisir la version finale.

En outre, un modèle d'analyse comparative du marché (ACM) est utile pour déterminer la valeur d'une maison à l'aide de propriétés comparables récemment vendues. Télécharger ce modèle

9. Template.net Modèle d'analyse concurrentielle Excel

Via Template.net

Ce modèle basé sur Excel de Template.net offre un format familier et facilement personnalisable pour les équipes qui cherchent à analyser leur concurrence. En suivant les données des concurrents dans Excel, les équipes utilisent des fonctions intégrées telles que les graphiques et les tableaux croisés dynamiques pour visualiser et analyser leurs résultats.

Une équipe financière pourrait utiliser ce modèle pour comparer les principales mesures financières des concurrents, telles que la croissance du chiffre d'affaires ou les marges bénéficiaires. Mais ce n'est qu'un exemple.. gardez à l'esprit qu'Excel est flexible . Télécharger ce modèle

10. SlideTeam PowerPoint Modèle d'analyse concurrentielle

Via SlideTeam

Ce modèle d'analyse concurrentielle PowerPoint aide les équipes à présenter les résultats de leur marché cible dans un format visuellement attrayant et digeste.

En transformant des données brutes en présentations attrayantes, les équipes communiquent leurs idées avec beaucoup plus de clarté. Une équipe de direction, par exemple, peut utiliser ce modèle pour présenter le paysage concurrentiel lors d'une réunion de planification stratégique sans passer des heures devant un ordinateur à créer une présentation à partir de zéro. Télécharger ce modèle Related: **Modèles de tableaux de bord prospectifs

Avantages de l'utilisation d'un modèle d'analyse concurrentielle détaillée

Quel est l'intérêt d'effectuer une analyse concurrentielle dans le cadre de votre stratégie commerciale globale ?

Vous en apprenez beaucoup plus sur votre marché

L'analyse de la concurrence aide les équipes à mieux comprendre leur secteur d'activité et leur marché cible. Cette connaissance leur fournit les informations dont elles ont besoin pour élaborer un plan d'action solide.

Par exemple, grâce à l'analyse de la concurrence, un éditeur de logiciels peut identifier les tendances en matière de préférences des clients, ce qui l'aide à aligner son produit sur les exigences du marché. 🎯

Elle permet de découvrir de meilleures opportunités pour votre entreprise

En examinant les forces et les faiblesses des concurrents, les équipes découvrent des opportunités potentielles pour croissance et d'expansion . Ce processus peut révéler des lacunes dans les offres des concurrents ce qui signifie que vous venez de découvrir une occasion d'introduire une solution unique.

Identifier visuellement les écarts entre l'état actuel et l'état souhaité d'une organisation

Par exemple, un développeur d'applications de fitness pourrait découvrir que ses concurrents ne disposent pas d'un suivi nutritionnel complet et décider d'intégrer cette fonctionnalité dans son application et de la mettre en avant comme une caractéristique qui le distingue.

Elle peut influencer la qualité de vos produits ou de vos stratégies commerciales

Les équipes qui analysent les produits des concurrents produits et services des concurrents d'affiner leur offre et de se démarquer. Pourquoi ? L'étude des concurrents permet d'identifier les meilleures pratiques et les fonctionnalités innovantes. À partir de là, il suffit de les ajouter à ses propres produits.

Un détaillant de vêtements, par exemple, peut observer qu'un concurrent propose des recommandations de style personnalisées par le biais d'un questionnaire de style et décide de mettre en œuvre une expérience similaire pour améliorer l'expérience de ses clients.

Connaître les stratégies et les tactiques de vos concurrents vous donne un avantage certain. Les modèles de paysage concurrentiel permettent aux équipes d'élaborer de meilleures stratégies dans de multiples aspects de leur activité.

En comprenant le paysage concurrentiel, les équipes prennent des décisions plus éclairées en matière de marketing, de développement de produits, de tarification et d'engagement des clients. Les stratégies relatives à l'engagement des clients, aux ventes et à la distribution, et même au marketing et à la publicité, peuvent toutes être améliorées grâce à une analyse concurrentielle approfondie.

Vous créez des objectifs et des points de référence mieux informés

Avec un modèle d'analyse concurrentielle, les équipes peuvent plus facilement comparer leurs performances aux normes actuelles du marché. La nature comparative d'une analyse concurrentielle permet aux équipes de fixer des objectifs réalistes et d'établir des critères de référence de mesurer les progrès accomplis par rapport à ces objectifs.

À titre d'exemple, un agence de marketing numérique pourrait évaluer l'image de marque de ses concurrents fidélisation des clients et fixer des objectifs pour les dépasser, afin de favoriser la croissance de l'entreprise. 📈

Utilisez ClickUp pour suivre les progrès avec des objectifs numériques, monétaires, vrai/faux et des objectifs de tâches

Quel est le positionnement de votre marque par rapport à vos concurrents et à votre public cible ? C'est une question cruciale à laquelle une analyse concurrentielle vous aide à répondre clairement. En comprenant les arguments de vente uniques des marques concurrentes, les équipes sont en mesure de mettre l'accent sur leurs propres points forts et de développer une identité de marque convaincante.

Par exemple, une entreprise de cosmétiques écologiques pourrait mettre en avant ses pratiques durables et ses ingrédients naturels pour se différencier de ses rivaux après avoir découvert que personne d'autre dans l'industrie des cosmétiques n'utilisait cet angle d'attaque.

Anticiper les mouvements de vos concurrents

L'analyse des concurrents aide les équipes à anticiper leurs mouvements et à garder une longueur d'avance. L'intérêt de l'analyse concurrentielle est qu'elle aide les équipes à découvrir des modèles et des opportunités potentielles.

Cela aide les équipes à se préparer aux défis potentiels qui les attendent, ou à déterminer la manière dont elles vont s'y prendre pour atteindre leurs objectifs mener leurs campagnes de marketing pour Q4. Le principal avantage d'une analyse concurrentielle réside dans les possibilités apparemment infinies qu'elle offre en termes d'utilisation des données découvertes.

Supposons que vous fassiez partie de l'équipe marketing d'une entreprise de boissons. Vous remarquez une tendance vers des produits à faible teneur en sucre et développez de nouvelles gammes de produits juste à temps pour les fêtes de fin d'année, en gardant une longueur d'avance sur la concurrence.

Identifier des partenariats et des collaborations potentiels

Qui n'aime pas les relations mutuellement bénéfiques ? Les modèles d'analyse de la concurrence peuvent révéler des possibilités de collaboration avec d'autres entreprises de votre secteur.

Un cadre d'analyse de la concurrence permet de découvrir les atouts des concurrents qui complètent les vôtres. Par exemple, une startup technologique spécialisée dans l'analyse pilotée par l'IA pourrait s'associer à une plus grande entreprise offrant des services complémentaires tels que la livraison de données B2B, pour finalement étendre sa portée et améliorer ses offres. 🤝

Améliorer l'expérience client

En comprenant les forces et les faiblesses des concurrents, les équipes doivent d'abord identifier les domaines d'amélioration pour pouvoir ensuite améliorer l'expérience client.

Par exemple, l'équipe produit d'un service de boîtes d'abonnement peut apprendre que les concurrents ont des processus d'expédition plus efficaces, ce qui l'incite à rationaliser sa propre logistique pour garantir des livraisons en temps voulu et des clients satisfaits.

Suivre les concurrents avec les modèles d'analyse concurrentielle L'analyse concurrentielle est un outil essentiel pour toute entreprise désireuse de garder une longueur d'avance. En utilisant l'un de ces 10 modèles, vous obtiendrez des informations importantes sur vos concurrents et sur le marché, ce qui vous permettra de prendre des décisions plus éclairées concernant vos propres produits et services.

Il n'y a rien de plus précieux que des informations sur vos concurrents directs, alors pourquoi ne pas faire un suivi pour obtenir un avantage concurrentiel ?

Commencez à identifier les domaines d'amélioration et de croissance, exploitez les nouvelles opportunités et, en fin de compte, obtenez un plus grand succès. Si vous ne l'avez pas encore fait, envisagez d'intégrer ces modèles d'analyse concurrentielle à votre stratégie commerciale - vos résultats vous en remercieront.