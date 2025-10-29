PRD et FRD : les différences que tout chef de produit doit connaître

Vous avez déjà lancé la conception d'un produit et constaté que la moitié de l'équipe discutait de ce qu'il fallait créer, tandis que l'autre moitié était déjà plongée dans la manière de le créer ?

Dans les équipes qui évoluent rapidement, ce type de confusion dans la documentation produit est la recette idéale pour un désastre. Cependant, même les professionnels expérimentés confondent souvent les limites entre un document d'exigences de produit (PRD) et un document d'exigences de fonction (FRD).

Dans cet article, nous allons analyser une fois pour toutes les différences entre PRD et FRD, notamment ce qu'ils sont, en quoi ils diffèrent et quand chacun d'eux est le plus important. En bonus, nous verrons également comment ClickUp vous aide à rédiger ces documents. 🏁

Qu'est-ce qu'un document des exigences produit (PRD) ?

Un document des exigences produit (PRD) est un document complet qui décrit toutes les spécifications, fonctionnalités, fonctions et comportements attendus nécessaires pour le développement d'un produit.

Le PRD sert de source unique d'informations fiables pour les équipes interfonctionnelles, notamment les équipes de développement, de conception, d'assurance qualité et les parties prenantes commerciales, tout au long du cycle de vie du produit. Il est stratégiquement conçu pour établir la connexion entre les objectifs commerciaux, les besoins des utilisateurs et les fonctionnalités de haut niveau.

Le document énonce des objectifs, tels que stimuler l'engagement ou augmenter les revenus, et mappe chaque fonctionnalité aux problèmes réels des utilisateurs et aux résultats souhaités.

Hiérarchisé en fonction de son impact sur l'entreprise et de sa pertinence, le PRD permet aux équipes de se concentrer sur l'élaboration de solutions qui répondent à la fois aux besoins du marché et à la stratégie globale de l'entreprise.

Exemples de sections dans un PRD

Voici quelques exemples d'exemple de sections que l'on trouve couramment dans un PRD :

L'aperçu du produit résume ce qu'est le produit ou la fonctionnalité, pourquoi il est développé et comment il s'inscrit dans la stratégie globale.

Les objectifs et les buts définissent les objectifs d'entreprise et les critères de réussite.

Ciblez les profils d'utilisateurs en décrivant à qui s'adresse le produit, leurs besoins, leurs comportements et leurs points faibles. en décrivant à qui s'adresse le produit, leurs besoins, leurs comportements et leurs points faibles.

Les récits d'utilisateurs et les cas d'utilisation expliquent comment les utilisateurs interagiront avec le produit à travers des scénarios réels.

Caractéristiques et fonctionnalités liste les fonctionnalités essentielles et les comportements attendus du produit.

Les hypothèses et dépendances présentent les hypothèses de forfait et les facteurs externes susceptibles d'avoir une incidence sur la livraison.

L'échéancier et les jalons mapper les principales phases, les livrables et les cibles de lancement.

D'autres aspects à noter sont les critères d'acceptation, les exigences non fonctionnelles du projet, les indicateurs de performance et les KPI, ainsi que toutes les questions ou tous les risques associés.

🚀 Avantage ClickUp : le modèle de document sur les exigences produit ClickUp est un cadre prêt à l'emploi qui facilite l'alignement, la collaboration et la clarté tout au long du cycle de vie du développement produit. Obtenez un modèle gratuit Décrivez tous les détails essentiels tout au long du cycle de développement à l'aide du modèle de document de spécifications produit ClickUp. Intégré à ClickUp Docs, le modèle de document sur les exigences du produit guide les équipes à travers toutes les sections essentielles, notamment les objectifs, les utilisateurs cibles, les récits d'utilisateurs, les fonctionnalités, les critères d'acceptation et les échéanciers. Il prend en charge l'édition en temps réel, l'attribution de tâches et l'ajout de commentaires directement dans le document.

💡 Conseil de pro : Intégrez des points de contrôle lors de la rédaction du PRD. Marquez les jalons importants où les équipes de conception, d'ingénierie et de direction produit doivent valider leur compréhension avant d'aller plus loin, afin de maintenir une coordination étroite entre les équipes d'entreprise.

Qu'est-ce qu'un document d'exigences de fonction (FRD) ?

Un document des exigences fonctionnelles (FRD) est un document officiel qui détaille clairement les fonctionnalités, les fonctionnalités et les comportements spécifiques qu'un système ou un logiciel doit posséder pour répondre aux besoins de l'entreprise.

Il reprend les objectifs et les fonctionnalités générales du PRD et les traduit en exigences système détaillées.

Le FRD définit ce que le produit ou le système doit faire, en décrivant les opérations attendues, les interactions avec l'utilisateur, le traitement des données et les résultats, sans préciser comment ces fonctions doivent être mises en œuvre.

De plus, il sert de contrat entre les parties prenantes d'entreprise et l'équipe de développement, garantissant un partage de la compréhension des capacités fonctionnelles du produit.

Exemples de sections dans un FRD

Voici quelques exemples d'exemples de sections que l'on trouve couramment dans le document d'analyse des besoins:

Introduction et objectif : expliquez l'objectif du document, son champ d'application et le public visé.

L'aperçu du système décrit l'architecture du système et son intégration dans le produit global.

Les flux de travail et les flux de processus mapper les opérations étape par étape et les interactions des utilisateurs.

Les flux de données et les exigences définissent les entrées, les sorties, les mises en forme, les sources et les règles de traitement.

Les exigences en matière d'interface utilisateur et les maquettes fonctionnelles illustrent les écrans et les interactions.

Les exigences d'intégration décrivent comment le système interagit avec d'autres systèmes ou API.

Les autres sections traitent des exigences non fonctionnelles, des critères d'acceptation, des hypothèses et des dépendances, et comprennent un glossaire.

🚀 Avantage ClickUp : le modèle d'exigences fonctionnelles ClickUp transforme les idées de produits de haut niveau en exigences système détaillées et exploitables. Obtenez un modèle gratuit Décrivez tous les composants clés de votre produit dans un document évolutif grâce au document de spécifications fonctionnelles ClickUp. Le modèle de spécifications fonctionnelles est conçu sur mesure pour les équipes d'ingénieurs, les chefs de produit et les analystes QA. Il fournit à toutes les parties prenantes une compréhension claire des éléments essentiels, notamment les spécifications fonctionnelles, les flux de données, les exigences en matière d'interface utilisateur et les critères d'acceptation.

💡 Conseil de pro : incluez des simulations de cas limites. Pour une fonctionnalité de téléchargement de fichiers, spécifiez la taille maximale des fichiers, les formats non pris en charge et le comportement lorsque les limites de stockage sont atteintes. Les ingénieurs peuvent ainsi code de manière robuste et l'équipe d'assurance qualité peut effectuer des tests précis.

Documents relatifs aux exigences produit et aux exigences de fonction : différences clés

Voici une analyse comparative du PRD et du FRD afin d'éviter les priorités mal alignées, la confusion au sein des équipes et les retards dans le déploiement :

Critères PRD FRD Public cible Acteurs d'entreprise, chefs de produit, équipes interfonctionnelles Analystes système, équipes techniques/d'ingénierie, développeurs Focus Objectifs d'entreprise, besoins de l'utilisateur, valeur du produit, « quoi » et « pourquoi ». Comportement du système, « comment » les exigences se traduisent en fonctionnalités techniques mettre en forme Fonctionnalités de haut niveau axées sur l'utilisateur et guidées par une vision, cas d'utilisation Spécifications fonctionnelles détaillées axées sur le système, flux de données, maquettes Niveau de détail Couverture générale de haut niveau, pouvant inclure certaines exigences de fonction non fonctionnelles. Spécifications détaillées et exploitables pour l'ingénierie, spécifiques à une version Propriétaire Chef de produit, parfois analyste d'entreprise Analyste système, responsable ingénierie, parfois analyste entreprise Étape du cycle de vie Idéation précoce, planification et alignement sur les objectifs Conception de la solution, préparation de la construction et assurance qualité Objectif d'utilisation Aligner la vision de l'entreprise, communiquer les priorités Traduire les objectifs du produit en spécifications techniques et en solutions Fréquence des changements Changements moins fréquents ; liés à des décisions stratégiques d'entreprise Peut être mis à jour tout au long du développement à mesure que les solutions techniques évoluent. Exemple de contenu Objectif, buts, récits d'utilisateurs, liste des fonctionnalités, cas d'utilisation et contraintes Flux fonctionnels, processus d'entreprise, maquettes fonctionnelles et intégration des données

📖 À lire également : Document des exigences de l'entreprise vs document des exigences produit (PRD)

Quand utiliser un PRD ou un FRD ?

Pour savoir quand utiliser un PRD ou un FRD, tout dépend de l'étape de votre projet et du niveau de détail dont votre équipe a besoin.

Commencez par un PRD dès le début du cycle de vie du produit. Utilisez-le pour définir ce que le produit doit accomplir et pourquoi, en vous concentrant sur les objectifs d'entreprise, les besoins des utilisateurs et les fonctionnalités de haut niveau.

C'est l'outil idéal pour aligner les parties prenantes, définir les priorités et s'assurer que tout le monde comprend l'objectif et les résultats attendus du produit ou de la fonctionnalité.

Passez au FRD une fois que le PRD est établi et que l'équipe est prête à traduire les objectifs en spécifications techniques.

Ce document sur les exigences logicielles doit décrire en détail comment le système doit fonctionner. Il est particulièrement important pour les projets d'ingénierie complexes, les environnements réglementés ou lorsque plusieurs équipes de développement ont besoin d'un plan clair à suivre.

Voici quelques questions auxquelles vous devez répondre pour savoir si vous devez combiner les deux documents :

Le projet est-il suffisamment petit ou agile pour fusionner les objectifs généraux et les détails techniques ?

Comment la version et la collaboration seront-ils gérés si un seul document sert à ces deux fins ?

Un seul document peut-il clarifier à la fois les objectifs d'entreprise et les détails de fonction pour toutes les parties prenantes ?

🔍 Le saviez-vous ? Le concept des FRD a pris de l'importance dans le cadre de projets militaires, en particulier au cours des années 1980. La norme MIL-STD-2167A du ministère américain de la Défense, introduite en 1985, soulignait la nécessité de disposer de spécifications détaillées des exigences logicielles, marquant ainsi un changement important vers une documentation structurée dans les projets de logiciels de défense.

📖 À lire également : Documents sur les exigences produit : guide d'expert

Comment ClickUp aide à créer et à gérer les PRD et les FRD

Le logiciel de gestion de produits ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Le logiciel de gestion documentaire fournit aux équipes tout ce dont elles ont besoin pour documenter, collaborer et exécuter efficacement leurs tâches.

Créez une documentation vivante

Avec ClickUp Documents, la création de PRD et FRD structurés devient un jeu d'enfant.

*Collaborez sur des PRD et FRD structurés dans des documents ClickUp partagés

Supposons qu'un chef de produit lance une nouvelle application mobile. Il peut mapper la présentation du produit, la cible et les récits d'utilisateurs dans un document de partage.

Vous souhaitez maintenir votre équipe sur la bonne voie ? Intégrez des checklists interactives pour les exigences de fonctionnalité, utilisez des tableaux pour hiérarchiser les tâches et ajoutez des vues Table ou Tableau pour visualiser les échéanciers et les dépendances.

Du côté du FRD, la même équipe peut se plonger dans les flux de travail détaillés, les spécifications de fonction et les flux de données avec des documents imbriqués.

Utilisez Docs pour sa mise en forme de texte enrichi, ses blocs de code, son intégration multimédia, ses modèles d'ingénierie et ses commentaires en temps réel.

Rédigez des PRD exceptionnels avec ClickUp :

Liez les tâches aux flux de travail

ClickUp Docs vous permet de lier directement les sections PRD aux tâches ClickUp dans votre espace de travail, créant ainsi une connexion claire entre les objectifs généraux et les détails techniques de mise en œuvre.

Liez directement la documentation liée aux flux de travail correspondants avec ClickUp Docs

Par exemple, si le PRD spécifie un « flux de paiement en plusieurs étapes », chaque étape peut être liée aux tâches FRD correspondantes, y compris les entrées/sorties du système et les comportements de l'interface utilisateur.

Toute mise à jour dans le PRD est automatiquement répercutée dans les tâches liées, ce qui permet de synchroniser la documentation et l'exécution au sein de l'équipe.

📮 ClickUp Insight : 40 % des managers définissent la réussite par la réalisation ou le dépassement des objectifs, tandis que d'autres mettent l'accent sur les échéanciers (23 %), la croissance de l'équipe (11 %) ou les commentaires des parties prenantes (13 %). Mais les résultats de réussite d'un projet ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont rendus possibles par des processus efficaces. Avec ClickUp, vous pouvez créer un projet qui offre les deux. Utilisez les tableaux de bord pour suivre la progression en temps réel, et ClickUp Docs + tâches pour que les attentes restent claires et connectées à chaque étape. 💫 Résultats concrets : Boardriders a livré ses actifs 4 semaines plus tôt, en tirant parti des outils de gestion de l'échéancier et de collaboration de ClickUp.

🌟 Bonus : les agents IA de ClickUp peuvent automatiser, rationaliser et améliorer le processus de planification et de développement des produits. Personnalisez les agents pour : Créez ou effectuez la modification en cours de sections PRD, résumer les exigences ou convertissez les commentaires des parties prenantes en éléments exploitables

Organisez les feuilles de route des produits, décomposez les tâches, attribuez les ressources et suivez la progression

Exploitez les informations pertinentes issues des documents, des tâches et de discuter pour éclairer vos décisions de planification

Connectez-vous à des outils externes (tels que GitHub, GitLab, Bitbucket et Figma) pour rationaliser le flux d'informations et automatiser les tâches de développement courantes

Répondez aux questions sur le code et créez même des demandes de tirage prêtes pour la production (avec des intégrations telles que Codegen) Créez des agents personnalisés dans ClickUp à l'aide d'invites, d'instructions simples en langage naturel

Bénéficiez d'une assistance basée sur l'IA

ClickUp Brain agit comme un coéquipier alimenté par l'IA, aidant les équipes à rédiger, résumer et affiner le contenu des PRD et FRD.

L'AI Writer for Work exploite le contexte de tous les documents, tâches et discussions, garantissant ainsi que votre documentation est précise, concise et exploitable. Il peut même suggérer des modifications, générer du contenu ou mettre en évidence les lacunes dans les exigences.

Utilisez l'outil AI Writer for Work de ClickUp Brain pour rédiger des sections PRD ou FRD dans des tons spécifiques

Voici quelques invitations, instructions que vous pouvez utiliser : Résumer ce PRD en un aperçu sur une page destiné aux dirigeants

Extrayez toutes les exigences de fonction liées au flux de travail de paiement à partir de ce FRD

Rédigez des critères d'acceptation pour la fonction de recherche en vous basant sur ces récits d'utilisateurs.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX, l'assistant IA de bureau, est un outil de productivité achevé qui rassemble tous les éléments de votre travail. Vous n'avez pas besoin de gérer plusieurs applications IA telles que ChatGPT, Claude ou Gemini ; il centralise tout en un seul abonnement, une seule interface et une seule source d'informations fiables pour votre équipe. Voici ce qu'il offre : Automatisation inter-applications : déclenchez des flux de travail et trouvez des informations dans ClickUp, Google Drive, Notion, GitHub, OneDrive, SharePoint, etc.

Interface vocale : interagissez par texte ou par voix pour dicter des tâches, des résumés et des flux de travail.

IA multimodèle : choisissez entre ChatGPT, Claude et Gemini pour trouver le modèle le mieux adapté à chaque scénario.

Assurez la visibilité des parties prenantes

Les tableaux de bord ClickUp offrent une vue centralisée de tous vos travaux PRD et FRD, transformant des données de projet complexes en visuels simples et exploitables. Grâce à des cartes personnalisables, les équipes peuvent afficher les tâches, les échéanciers et la progression en temps réel.

Créez des tableaux de bord ClickUp personnalisés avec des cartes pour analyser les performances et la progression

Voici comment vous pouvez utiliser différentes cartes dans la pratique : Liste des tâches : suivi de toutes les fonctionnalités du produit décrites dans le cahier des charges logiciel et surveillance des tâches pour chaque composant fonctionnel.

Diagramme à barres/lignes : analysez l'avancement des fonctionnalités au fil du temps pour le PRD ou comparez le temps de développement estimé et réel pour les tâches FRD afin de mettre en évidence les écarts d'efficacité.

Carte texte : Ajoutez un résumé des objectifs du PRD ou des notes clarifiant les exigences techniques spécifiques du FRD pour l'équipe.

Voici ce que Raúl Becerra, chef de produit chez Atrato, avait à dire sur l'utilisation de l'outil de gestion du backlog produit:

Nous avons réalisé que nous manquions d'un moyen efficace pour le suivi des tâches et que nous n'avions pas une vision claire de ce que faisait l'équipe produit, alors nous avons commencé à chercher une nouvelle plateforme. C'est ainsi que nous avons découvert ClickUp. Cette plateforme était la combinaison parfaite : ni trop technique et confuse, ni trop basique. Elle nous offrait la flexibilité nécessaire pour créer, déplacer et organiser les équipes et les projets à notre guise.

Nous avons réalisé que nous manquions d'un moyen efficace pour le suivi des tâches et que nous n'avions pas une vue claire de ce que faisait l'équipe produit, alors nous avons commencé à chercher une nouvelle plateforme. C'est ainsi que nous avons découvert ClickUp. Cette plateforme était la combinaison parfaite : ni trop technique et confuse, ni trop basique. Elle nous offrait la flexibilité nécessaire pour créer, déplacer et organiser les équipes et les projets à notre guise.

Vous cherchez des conseils sur l'utilisation de l'IA pour la documentation technique ? Regardez cette vidéo :

Ajoutez ClickUp comme « exigence » dans votre flux de travail produit !

Les PRD et les FRD ont des objectifs différents, mais ils sont les deux faces d'une même médaille. Un PRD définit le « quoi » et le « pourquoi », tandis qu'un FRD définit le « comment ».

ClickUp rationalise ces deux documents dans un environnement de travail IA convergent, un environnement numérique unifié qui intègre plusieurs outils et flux de travail dans une seule plateforme.

Esquissez vos PRD, traduisez-les en FRD détaillés, attribuez des tâches, suivez les dépendances et collaborez avec votre équipe sans avoir à passer d'un outil à l'autre. De plus, grâce à l'assistance alimentée par l'IA de ClickUp Brain, le processus de documentation devient encore plus facile.

Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅

Foire aux questions (FAQ)

Pas toujours. Pour les projets ou les équipes de petite taille utilisant Agile, vous pouvez vous contenter d'un PRD, voire d'un document combiné. Mais si votre projet est complexe, fortement réglementé ou implique plusieurs équipes travaillant en parallèle, disposer des deux peut éviter toute confusion.

Le PRD est généralement élaboré par le chef de produit, avec la contribution des concepteurs, des développeurs et des parties prenantes. Les analystes d'entreprise ou les analystes système s'occupent généralement du FRD, en traduisant le PRD en exigences techniques détaillées, en flux de travail et en comportements système.

Oui, en particulier pour les petits projets ou les sprints Agile. Vous pouvez créer un document unique et complet qui couvre à la fois ce que le produit fait (PRD) et comment il fonctionne (FRD). Mais dans le cas de projets plus importants ou plus complexes, il est souvent préférable de les séparer.

Vous pouvez commencer avec Microsoft Word ou Google Docs, mais la collaboration et le contrôle des versions peuvent s'avérer complexes avec des équipes plus importantes. ClickUp se distingue comme l'une des meilleures options pour créer à la fois des PRD et des FRD. ClickUp Docs vous permet de créer des documents structurés et faciles à parcourir, avec des tableaux, des checklist et des visuels intégrés. De plus, ClickUp Brain vous aide à écrire plus rapidement, à résumer des notes longues et à vous assurer que rien ne vous échappe.