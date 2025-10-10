Les 8 meilleurs agents IA pour les designers afin d'automatiser les processus créatifs

Alors que les entreprises et les consommateurs exigent de plus en plus de contenu visuel dans tous les secteurs, la demande en designers talentueux n'a jamais été aussi forte.

Cependant, près de 40 % des entreprises du secteur du design ont du mal à produire de manière constante des designs visuellement attrayants.

Et avec tout ce que les designers ont à faire, il est logique de se tourner vers l'intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches et créer de nouvelles possibilités.

Heureusement, les concepteurs ont fait des progrès significatifs avec les agents IA. Ceux-ci peuvent désormais prendre en charge certaines des tâches les plus répétitives, aidant ainsi les équipes à avancer plus rapidement sans perdre le toucher des concepteurs humains.

Les 8 meilleurs agents IA pour les designers en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif qui vous donnera un aperçu des fonctionnalités et des tarifs de certains des meilleurs agents IA destinés aux designers :

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Planification et automatisation des tâches créatives Agents IA dans les tâches/document/discuter, ClickUp Brain, Tableau blanc, intégration Figma et mises à jour en temps réel Gratuit ; forfaits payants disponibles Canva IA Génération rapide d'images par IA, axée sur le visuel Magic Media, Texte to Image, Texte to Graphic, préréglages de style, intégration Runway Gratuit, payant à partir de : 15 $/mois par utilisateur Khroma Génération personnalisée de palettes de couleurs par IA Formation sur les préférences de couleur, générateur de palettes basé sur un navigateur, scores d'accessibilité Free Galileo IA Génération de dispositions d'interface utilisateur à partir d'invites de textes Conception d'interface utilisateur basée sur des invites, image de marque visuelle, modèles optimisés par Gemini Tarification personnalisée Uizard Création rapide de maquettes fonctionnelles et de prototypes grâce aux invites IA Saisie de texte/captures d'écran, génération automatique d'interface utilisateur, thèmes réactifs, collaboration en temps réel Gratuit, payant à partir de 19 $/mois par utilisateur Runway Récits et effets de vidéo alimentés par l'IA Texte-vidéo, pinceaux animés, voix off, effets IA sur une seule plateforme Gratuit, payant à partir de 15 $/mois par utilisateur Adobe Firefly Équipes créatives dans l'écosystème Adobe Texte/image invites, moodboards, traduction, Scene to Image Free, payant à partir de 9,99 $/mois par utilisateur Figma IA Collaboration en temps réel grâce à l'IA intégrée Disposition automatique, interfaces utilisateur modifiables, suppression d'arrière-plan, recherche d'éléments visuels Gratuit, payant à partir de 20 $/mois par utilisateur

Que sont les agents IA pour les concepteurs ?

Imaginez ceci : vous travaillez sur un nouvel écran d'application. Pendant que vous ajustez la palette de couleurs, un assistant IA vous suggère trois alternatives basées sur les tendances actuelles du marché. Il affine les flux d'utilisateurs, signale les incohérences dans votre disposition et intègre même des graphiques vectoriels qui correspondent au style de votre marque.

C'est la promesse des outils d'agent IA pour les concepteurs. Ces agents spécialisés, souvent alimentés par l'apprentissage automatique, peuvent exécuter des tâches, s'adapter aux entrées de l'utilisateur et fournir l'assistance pour l'ensemble du processus de conception grâce à leur conscience contextuelle, afin d'aider les équipes de conception à travailler plus intelligemment.

Voici un récapitulatif de certaines de ses fonctions :

✅ L'automatisation des tâches répétitives telles que le redimensionnement des ressources, l'ajout d'étiquettes aux fichiers ou le renommage des calques

✅ Génère de multiples idées de conception, explore des variations et propose des solutions innovantes auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé

✅ Permet une collaboration en temps réel, simplifiant la manière dont les équipes de conception partagent leur travail et recueillent des commentaires

✅ Analyse les données utilisateur et accède aux bases de données pour guider la prise de décisions plus éclairées pendant le processus créatif

✅ S'intègre à des outils de conception tels que Figma pour améliorer l'efficacité opérationnelle à tous les niveaux

Que faut-il rechercher dans les agents IA destinés aux concepteurs ?

Les agents IA adaptés aux designers doivent aller au-delà des fonctions de base telles que l'automatisation des flux de travail IA et doivent être capables d'améliorer l'efficacité de l'entreprise en cochant quelques cases clés :

interface conviviale et intuitive, qu'il s'agisse d'un Proposez uneet intuitive, qu'il s'agisse d'un outil d'IA basé sur le discuter pour les débutants , d'un outil à commande vocale ou d'un outil intégré à vos outils de conception actuels

S'adapte à différents environnements de conception, des projets UI/UX aux graphiques vectoriels, en passant par les supports marketing

Démontrez un raisonnement et une prise de décision réels en analysant les données saisies par les utilisateurs, en puisant dans des sources de données et en recommandant les étapes suivantes

Adaptez-vous à vos besoins, que vous soyez un designer indépendant ou que vous fassiez partie d'une grande équipe de conception travaillant sur différentes plateformes

Gardez à l'esprit les considérations éthiques. Recherchez des agents qui respectent la confidentialité et offrent des options de conception inclusives

👀 Anecdote amusante : lors d'une démonstration organisée par xAI et OpenAI, des agents autonomes ont planifié des évènements dans le calendrier en « communiquant » entre eux, sans intervention humaine. Bienvenue dans l'ère de la coordination gratuite.

Les meilleurs agents IA pour les designers

Voici une liste d'agents IA destinés aux designers qui méritent votre attention. Chacun d'entre eux met l'accent sur la facilité d'utilisation dans le monde réel tout en offrant performances, rapidité et adaptabilité.

1. ClickUp (Idéal pour la planification et l'automatisation des tâches créatives)

Offrez aux équipes de conception la structure dont elles ont besoin sans nuire à la créativité humaine grâce aux agents IA de ClickUp

Les équipes de conception ont aujourd'hui besoin de moins d'outils dispersés et de systèmes plus connectés. ClickUp rend cela possible en combinant consolidation interne et intégrations.

Voici ce qui distingue ClickUp : il permet aux concepteurs de synchroniser leur travail entre différentes applications sans avoir à changer d'onglet. Les agents IA peuvent ainsi puiser dans toutes vos sources de données, ce qui vous donne un avantage concurrentiel en accélérant les flux de travail.

rédigez du contenu, résumer des discussions, générez des images et bien plus encore avec ClickUp Brain*

ClickUp Brain peut vous aider à réfléchir et à créer du contenu, à générer des maquettes et à mettre en évidence le contexte de travail essentiel dont vous avez besoin

ClickUp Brain est un agent/assistant IA spécialement conçu pour optimiser les flux de travail des designers en automatisant, générant et organisant le travail créatif au sein de la plateforme ClickUp.

Les designers peuvent tirer parti de la génération d'images par IA de Brain pour créer instantanément des concepts artistiques, des maquettes ou des références visuelles à partir de simples invites de texte à l'aide de plusieurs modèles d'IA, tels que Gemini et Claude. Cela s'avère très pratique pour le prototypage rapide, les moodboards ou les présentations aux clients.

Ces images générées par l'IA peuvent être directement jointes à des tâches ou à des documents, ce qui facilite l'itération, le partage et l'intégration d'éléments visuels dans les projets en cours sans avoir à changer d'outil.

ClickUp Brain va au-delà de la création d'images en automatisant les opérations de conception courantes et en améliorant la collaboration. Il peut décomposer des briefs de conception complexes en sous-tâches réalisables, résumer les commentaires des clients et afficher des mises à jour claires sur les projets depuis votre environnement de travail. De plus, les designers peuvent utiliser ClickUp Brain pour affiner le contenu écrit, traduire les communications pour les équipes internationales et déclencher des rappels ou des changements de statut en fonction des règles du flux de travail.

Déployez des agents pour gérer vos tâches quotidiennes

Les agents IA de ClickUp sont directement intégrés à ClickUp Tasks, ClickUp Docs et ClickUp Chat, où les designers passent déjà la plupart de leur temps à communiquer avec leurs équipes et à achever leurs tâches ClickUp.

Utilisez les agents ClickUp AI pour automatiser les tâches, répondre aux questions et être plus à faire

Ces agents, qui fonctionnent en parallèle avec ClickUp Automatisations, peuvent exécuter des tâches telles que la mise à jour des statuts, l'attribution des propriétaires, le résumé des discussions et même la génération automatique de sous-tâches.

Il s'agit d'un moyen fluide d'automatiser les tâches et d'intégrer l'IA dans vos flux de travail quotidiens. Vous pouvez également ajouter des agents IA certifiés dans ClickUp, spécialement conçus pour vérifier la conformité des contenus avec la marque ou leur qualité.

Faites un brainstorming en direct avec votre équipe à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Comblez le fossé entre le processus créatif et l'exécution grâce aux tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp permettent aux équipes de conception de réfléchir, d'esquisser des idées innovantes et de mapper les flux d'utilisateurs avec une particularité : chaque note autocollante ou diagramme peut être converti instantanément en tâche. Cela permet de transformer la pensée créative en action, tout en maintenant la dynamique des projets.

*intégrations et recherches puissantes pour la connexion des données

L'association d'outils de conception tels que Figma ou Adobe XD avec ClickUp permet de synchroniser en temps réel les tâches et les mises à jour de conception via les intégrations Enterprise Search + ClickUp de ClickUp.

Les responsables créatifs peuvent attribuer des sous-tâches en fonction des mises à jour des fichiers, tandis que les spécialistes du marketing effectuent le suivi de l'état de préparation des ressources dans le même espace de travail. Il s'agit d'un véritable pont entre les flux de travail créatifs et la gestion structurée des projets de conception.

ClickUp Enterprise Search vous aide à regrouper tout le contexte de travail en un seul endroit

Enfin, ClickUp pour les équipes de conception vous permet de vous organiser au fur et à mesure. Il offre une plateforme collaborative qui rationalise l'ensemble du processus de conception, de la conception à l'approbation finale, en centralisant les tâches, les commentaires et les ressources en un seul endroit. Les concepteurs peuvent utiliser des fonctionnalités telles que Révision pour ajouter, attribuer et résoudre des commentaires directement sur des images, des vidéos et des PDF, ce qui facilite la collecte de commentaires et l'itération sur le travail créatif sans quitter ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être raide pour les équipes qui découvrent les systèmes tout-en-un

Certaines fonctionnalités IA avancées nécessitent un module complémentaire payant

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de ClickUp

Cet utilisateur G2 partage son expérience :

J'utilise ClickUp quotidiennement. De plus, les automatisations et les outils d'IA me font gagner énormément de temps sur les tâches répétitives. La configuration des espaces de projet, des tâches et des automatisations s'est déroulée de manière étonnamment fluide.

J'utilise ClickUp quotidiennement. De plus, les automatisations et les outils d'IA me font gagner énormément de temps sur les tâches répétitives. La configuration des espaces de projet, des tâches et des automatisations s'est déroulée de manière étonnamment fluide.

💟 Bonus : Brain MAX est votre agent IA tout-en-un et votre compagnon de bureau, spécialement conçu pour optimiser les flux de travail de conception. Grâce à une intégration profonde de vos fichiers de conception, outils de gestion de projet, e-mails et calendriers, Brain MAX dispose toujours du contexte complet de vos projets créatifs. Il suffit d'utiliser des commandes vocales pour trouver des idées, générer des concepts d'images, organiser les commentaires ou automatiser les tâches de conception répétitives. Brain MAX comprend instantanément vos instructions et les exécute. Vous pouvez accéder à plusieurs modèles d'IA de pointe (tels que GPT, Claude et Gemini) pour tout, du brainstorming créatif et de la génération de contenu à la résolution de problèmes techniques et à la création d'images, le tout à partir d'une seule plateforme. Récupérez instantanément des ressources, gérez les échéanciers des projets, attribuez des tâches et assurez le suivi des révisions, chaque action respectant les permission et la confidentialité de votre environnement de travail.

2. Canva IA (idéal pour la génération rapide d'images basées sur l'IA et privilégiant le visuel)

via Canva IA

Si vous passez votre temps à extraire des ressources de bibliothèques de stock ou à rechercher le style d'illustration approprié sur différentes plateformes, vous n'êtes pas seul.

Pour les designers qui ont besoin rapidement de visuels personnalisés, mais qui ne veulent pas passer des heures sur Photoshop, l'IA de Canva offre une solution rapide. Vous pouvez lui demander de concevoir pour vous à partir d'invites, de créer des images, du code ou même un clip vidéo. Elle dispose même d'une fonctionnalité de reconnaissance vocale pour vous aider à décrire vos invites en détail.

Grâce à des outils tels que Magic Media et Text to Image, Canva vous permet de générer des graphiques, des icônes ou des scènes entières en fonction de votre invite précise et de votre style visuel. Pas besoin de plugins ni de changer d'application : il vous suffit de saisir le texte dont vous avez besoin et de le déposer directement dans votre disposition.

Les meilleures fonctionnalités de Canva IA

Générez instantanément des images IA à l'aide de la fonctionnalité Texte to Image de Magic Media, avec des styles personnalisables

Utilisez Text to Graphic pour créer des icônes, des autocollants et des illustrations adaptés à votre marque

Créez de courtes vidéos alimentées par l'IA à l'aide de l'intégration du modèle Gen-2 de Runway

Testez des préréglages de style tels que Watercolor, Neon et Retrowave pour correspondre à votre orientation visuelle

Limites de l'IA Canva

Aucune invite de suivi ; nécessite de nouvelles entrées pour les modifications

Les images générées sont toujours de forme carrée, sauf si elles sont ajustées manuellement

Le forfait Free vous limite à 50 images IA et 5 vidéos, qui s'épuisent rapidement

Tarifs de Canva IA

Free

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Équipes : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva IA

G2 : 4,7/5 (plus de 4 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 50 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Canva IA

Cet utilisateur G2 souligne :

Les fonctionnalités IA fonctionnent comme par magie. Ajouter de la musique, générer du contenu basé sur l'IA, créer sa propre musique à l'aide d'outils IA intégrés, et bien plus encore, font de cet outil incontournable une machine miracle.

Les fonctionnalités IA fonctionnent comme par magie. Ajouter de la musique, générer du contenu basé sur l'IA, créer sa propre musique à l'aide d'outils IA intégrés, et bien plus encore, font de cet outil incontournable une machine miracle.

3. Khroma (Idéal pour la génération personnalisée de palettes de couleur IA)

via Khroma

Lorsque vous concevez pour une marque, la plupart des outils de couleur vous submergent de choix ou vous enferment dans les goûts de quelqu'un d'autre.

Khroma change la donne en entraînant son IA à vos préférences, en apprenant ce que vous aimez (et détestez) et en générant des palettes qui correspondent réellement à votre style visuel.

Au lieu de puiser dans des échantillons aléatoires, l'agent IA de Khroma apprend à partir de milliers de palettes créées par des designers et combine cet apprentissage avec vos choix de couleur, formant ainsi une base de connaissances interne. L'objectif ultime : vous aider à avancer rapidement tout en accomplissant des tâches spécifiques et en gardant votre créativité humaine au premier plan.

Les meilleures fonctionnalités de Khroma

Entraînez un algorithme personnalisé en fonction des couleurs que vous avez choisies afin de bloquer les teintes indésirables

Générez une infinité de palettes de couleurs, de dégradés et d'échantillons typographiques directement dans votre navigateur

Filtrez et recherchez des palettes par teinte, nuance, valeur, code hexadécimal ou valeurs RVB

Enregistrez vos favoris avec des métadonnées en couleur, y compris les scores d'accessibilité (WCAG)

Affichez les palettes dans différents contextes de conception, tels que le texte, les superpositions d'images et les maquettes

Limites de Khroma

Pas d'accès hors ligne ; uniquement accessible via un navigateur

Capacité limitée à modifier manuellement les palettes générées

Pas d'intégration avec des outils de conception tels que Figma ou Adobe

Tarifs Khroma

Free

Évaluations et avis sur Khroma

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : vous avez du mal à gérer plusieurs projets de conception sans nuire à la créativité ? Creative Project Management: A Guide for Project Managers (Gestion de projets créatifs : guide à l'intention des chefs de projet) vous montre comment organiser votre flux de travail sans ralentir l'élan innovant de votre équipe.

Si vous en avez assez de gérer manuellement des tâches répétitives, voici un guide rapide sur la manière dont ClickUp utilise l'IA pour automatiser le travail :

4. Galileo IA (idéal pour générer des dispositions d'interface utilisateur à partir de suggestions de texte)

via Galileo IA

La création de maquettes ne devrait pas prendre des jours. Imaginons que vous conceviez le tableau de bord d'une application cryptographique ou un système de réservation pour musiciens. Chacun de ces projets a des flux, des couleurs et des besoins de disposition différents. Mais à chaque fois, vous devez repartir de zéro pour reconstruire le squelette de l'interface utilisateur.

Galileo IA change la donne. Il vous permet de saisir une seule invite (« une page de listes pour un magasin d'équipement de randonnée avec un thème bleu, une barre de filtrage et des cartes ») et génère instantanément des designs d'interface utilisables.

Depuis qu'il a rejoint Google, Galileo (aujourd'hui Stitch) a intégré les modèles Gemini afin de produire des designs générés par IA encore plus riches, aidant ainsi les équipes de conception à créer rapidement des interfaces utilisateur cohérentes et réactives pour n'importe quel secteur ou plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Galileo IA

Générez des interfaces conviviales en décrivant simplement ce que vous souhaitez

Appliquez une identité visuelle cohérente avec des thèmes de couleur adaptatifs à tous les composants

Accédez à une bibliothèque de modèles variés pour des secteurs tels que la vente au détail, le SaaS ou le bien-être

Personnalisez les éléments courants de l'interface utilisateur tels que les barres de recherche, les filtres et les cartes produits

Prévisualisez et itérez sur les interfaces grâce à des commentaires et des ajustements en temps réel

Limites de l'IA Galileo

Nécessite du temps pour être maîtrisé en raison de son large éventail de fonctionnalités

Les modèles ne sont pas suffisamment flexibles pour permettre des changements de conception radicaux

Une utilisation intensive des ressources peut ralentir les performances sur les appareils bas de gamme

Tarifs de Galileo IA

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Galileo IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent de Galileo IA

Un avis d'utilisateur dit :

J'apprécie vraiment Galileo IA jusqu'à présent. La vitesse à laquelle il génère des maquettes propres est incroyable. Ce n'est pas parfait, mais cela vous donne un excellent point de départ qui vous fait gagner des heures de travail. J'ai hâte de voir d'autres mises à jour.

J'apprécie vraiment Galileo IA jusqu'à présent. La vitesse à laquelle il génère des maquettes propres est incroyable. Ce n'est pas parfait, mais cela vous donne un excellent point de départ qui vous fait gagner des heures de travail. J'ai hâte de voir d'autres mises à jour.

5. Uizard (idéal pour la création rapide de wireframes et de maquettes à l'aide de suggestions IA)

via Uizard

Vous est-il déjà arrivé que cinq parties prenantes vous demandent une maquette avant la fin de la journée ?

C'est le scénario pour lequel Uizard a été conçu. Au lieu de faire glisser des boîtes dans Figma ou de redessiner le même wireframe pour la troisième fois, il suffit de décrire ce dont vous avez besoin en texte simple.

Au lieu de construire manuellement chaque élément, les utilisateurs décrivent simplement leurs besoins dans un texte simple et naturel, instance : « Un tableau de bord web pour un site de commerce électronique affichant les produits les plus vendus, un diagramme des revenus et un tableau des commandes récentes. »

Le moteur propriétaire d'Uizard traite cette invite et génère instantanément un prototype d'interface utilisateur achevé et modifiable. Ce résultat est plus qu'une simple image statique ; il comprend des dispositions logiques qui respectent les modèles de conception établis, des thèmes cohérents pré-appliqués (couleurs et polices de caractère) et des composants modulaires entièrement structurés, prêts à être modifiés immédiatement.

Les meilleures fonctionnalités d'Uizard

Générez des maquettes d'interface utilisateur modifiables à partir de texte simple, de captures d'écran ou de croquis dessinés à la main

Créez instantanément des thèmes de conception réactifs adaptés à votre marque

Utilisez l'IA pour suggérer des textes, créer des ressources graphiques et mapper l'attention des utilisateurs

Passez de l'afficheur filaire à l'afficheur maquette pour obtenir une fidélité optimale

Collaborez avec vos équipes en temps réel et partagez instantanément des liens publics

Limites d'Uizard

Autodesigner nécessite un forfait payant, l'accès à l'IA étant limite dans la version gratuite

Certaines dispositions générées semblent trop simplistes ou génériques

Manque de contrôle approfondi du système de conception et d'outils d'accessibilité

Tarifs Uizard

Free

Pro : 19 $/mois

Entreprise : 39 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Uizard

G2 : 4,5/5,0 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 190 avis)

Ce que les utilisateurs pensent d'Uizard

Cet utilisateur de Capterra note :

Grâce à Uizard, je n'ai plus besoin de me contenter d'imaginer mon idée dans ma tête, je peux désormais la croquis rapidement. Cela accélère considérablement le processus de création d'un design.

Grâce à Uizard, je n'ai plus besoin de me contenter d'imaginer mon idée dans ma tête, je peux désormais la croquis rapidement. Cela accélère considérablement le processus de création d'un design.

6. Runway (Idéal pour la narration vidéo et les effets spéciaux basés sur l'IA)

via Runway

Aujourd'hui, les concepteurs ont tout à faire, de la conception visuelle à la modification en cours de vidéo, en passant par le nettoyage audio et parfois même la création de scripts animés.

Mais changer d'outil pour chaque tâche perturbe le flux de travail et fait perdre du temps. Lorsque votre créativité est en pleine effervescence, la dernière chose que vous souhaitez est de passer des heures à passer d'un logiciel à l'autre juste pour animer un clip de 10 secondes ou supprimer un arrière-plan.

C'est pourquoi Runway se démarque. Ce logiciel d'automatisation des tâches rassemble dans un seul et même espace la création vidéo, la modification en cours, la génération audio et les effets visuels basés sur l'IA. Vous pouvez esquisser vos idées sous forme de texte et les voir instantanément rendues sous forme de vidéo dynamique.

Vous avez besoin d'ajuster un cadre ? D'échanger des éléments ? D'ajouter une voix off ? Runway gère tout cela en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Runway

Générez des vidéos cinématiques à partir de suggestions de texte, d'images ou d'entrées vidéo

Ajoutez des voix off synchronisées et des fichiers audio personnalisés grâce à la synthèse de texte

Transformez des images fixes en clips animés à l'aide de pinceaux animés

Effectuez des modifications en cours, remplacez et mélangez des éléments visuels à l'aide d'outils basés sur l'IA

Créez des textures et des ressources 3D pour les jeux ou les animations

Limites de la passerelle

Pas d'accès hors ligne ; nécessite une connexion Internet stable

La qualité de génération d'images est inférieure à celle des principaux concurrents

Des forfaits plus élevés peuvent être nécessaires pour les projets de vidéo prolongés ou en haute résolution

Tarification Runway

Free

Standard : 15 $/mois par utilisateur

Pro : 35 $/mois par utilisateur

Illimité : 95 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Runway

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent de Runway

Cet utilisateur G2 partage son expérience :

RunwayML est l'un des meilleurs outils d'IA disponibles sur le marché, il est très simple d'utilisation. J'apprécie particulièrement son outil d'image/texte-vidéo qui fonctionne comme une baguette magique. Il est très facile à intégrer dans mon flux de travail de modification en cours vidéo

RunwayML est l'un des meilleurs outils d'IA disponibles sur le marché, il est très simple d'utilisation. J'apprécie particulièrement son outil d'image/texte-vidéo qui fonctionne comme une baguette magique. Il est très facile à intégrer dans mon flux de travail de modification en cours vidéo

👀 Anecdote amusante : les chercheurs de DeepMind ont créé des agents IA qui jouent à des jeux comme StarCraft II et trouvent des failles dans le jeu que les joueurs humains n'avaient jamais découvertes.

7. Adobe Firefly (idéal pour les équipes créatives dans l'écosystème Adobe)

via Adobe Firefly

Si vous travaillez déjà avec des outils tels que Photoshop, Illustrator ou Express, Adobe Firefly s'intègre parfaitement à votre flux de travail sans le perturber. Il vous aide à créer des maquettes visuelles, des storyboards de campagnes ou à localiser du contenu directement dans les applications que vous utilisez quotidiennement.

Vous avez besoin de générer quelques visuels pour un dossier de présentation ou de traduire une vidéo tout en assurant la maintenance de son ton ? Firefly s'en charge grâce à une interface claire et des résultats fiables.

De plus, cette solution est conçue dans une optique de production : elle utilise des systèmes d'IA qui offrent l'assistance de plusieurs mises en forme tout en garantissant la sécurité commerciale des ressources graphiques.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Firefly

Générez des images, des vecteurs et des vidéos courtes de haute qualité à partir de textes ou d'images

Assortissez le style ou la structure à l'aide d'images de référence et sélectionnez des formats personnalisés

Utilisez Firefly Boards pour créer des moodboards et des idées d'équipe grâce à l'IA

Traduisez des vidéos dans plus de 20 langues tout en conservant le ton et la synchronisation labiale

Créez des effets de vidéo, des illustrations spatiales et des visuels d'emballage avec Scene to Image et Texte to Video

Limites d'Adobe Firefly

Limite la génération de vidéos à 5 secondes, même sur les forfaits payants

Pas de boîte de dialogue négative ni de modification en cours des invites pour affiner les résultats

La génération de texte dans les images est souvent peu fiable ou déformée

Tarifs Adobe Firefly

Free

Firefly Standard : 9,99 $/mois par utilisateur

Firefly Pro : 29,99 $/mois par utilisateur

Firefly Premium : 199,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Adobe Firefly

G2 : 4,57/5,0 (5+ avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent d'Adobe Firefly

Cet utilisateur G2 ajoute :

Adobe Firefly est incroyablement intuitif, surtout si vous connaissez bien l'écosystème Adobe. Je le trouve utile pour générer rapidement des idées et créer du contenu de haute qualité pour les réseaux sociaux sans avoir besoin de compétences approfondies en conception.

Adobe Firefly est incroyablement intuitif, surtout si vous connaissez bien l'écosystème Adobe. Je le trouve utile pour générer rapidement des idées et créer du contenu de haute qualité pour les réseaux sociaux sans avoir besoin de compétences approfondies en conception.

8. Figma IA (idéal pour la collaboration en temps réel grâce à l'IA intégrée)

via Figma

Les délais n'attendent pas que les noms des calques soient clarifiés, que les ressources manquantes soient ajoutées ou que les maquettes statiques soient finalisées. Figma IA vous aide à contourner les étapes répétitives, telles que le renommage des calques ou la suppression des arrière-plans d'images, afin que vous puissiez vous concentrer sur la résolution des problèmes réels liés au produit et l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Les concepteurs peuvent transformer des interfaces utilisateur statiques en prototypes interactifs en un seul clic, générer du contenu fictif réaliste ou utiliser la recherche visuelle pour trouver des composants existants dans tout l'environnement de travail.

Mieux encore, des fonctionnalités telles que les suggestions de disposition automatique et les écrans modifiables générés par l'IA réduisent le temps nécessaire entre la conception et l'itération.

Les meilleures fonctionnalités de Figma IA

Générez des maquettes d'interface utilisateur modifiables à partir d'instructions de texte à l'aide de systèmes de conception intégrés

Transformez des designs statiques en prototypes cliquables en un seul clic

Renommez automatiquement les calques et remplacez le texte de remplacement par du contenu rédigé par l'IA

Supprimez instantanément les arrière-plans des images et traduisez le texte du fichier de conception

Utilisez la recherche visuelle pour trouver des ressources à partir d'images ou de captures d'écran téléchargées

Limites de l'IA Figma

Certaines fonctionnalités (comme l'interface utilisateur générée par l'IA) sont encore en bêta et ne sont pas disponibles partout

Aucun contrôle avancé pour affiner les conceptions générées après la première ébauche

La fiabilité des fonctionnalités peut varier en fonction de la complexité de l'invite, des instructions ou du cas d'utilisation

Tarifs de Figma IA

Free

Professionnel : 20 $/mois par utilisateur

Organisation : 55 $/mois par utilisateur

Entreprise : 90 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Figma IA

G2 : 4,7/5,0 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 810 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Figma IA

Cet utilisateur de Capterra se distingue :

L'idée derrière Figma est formidable. Elle a été conçue pour aider les équipes de contenu et de conception à travailler ensemble au développement d'applications, au lieu que les deux soient cloisonnées pendant le processus de développement.

L'idée derrière Figma est formidable. Elle a été conçue pour aider les équipes de contenu et de conception à travailler ensemble au développement d'applications, au lieu que les deux soient cloisonnées pendant le processus de développement.

👀 Anecdote amusante : Amazon teste actuellement des agents IA personnalisés qui agissent comme des conseillers d'achat, suggérant des éléments, comparant les prix et achevant des achats en fonction de votre comportement et de vos intentions.

ClickUp vous aide à allier créativité et automatisation

La plupart des équipes de conception ne manquent pas de créativité. Ce qui leur manque, c'est le temps : le temps d'itérer, de répondre aux commentaires, de peaufiner les détails et de respecter les délais.

C'est là que l'IA a un impact réel en ouvrant la voie, permettant aux équipes de se concentrer sur le travail de conception proprement dit. L'automatisation des tâches répétitives, telles que la dénomination des calques, le résumé des fils de discussion et le suivi des mises à jour, libère de l'espace mental et accélère la livraison.

ClickUp est l'une des rares plateformes à avoir trouvé le bon équilibre.

Il intègre des outils IA dans le travail que votre équipe effectue déjà. Vous pouvez esquisser des idées sur un tableau blanc, les transformer en tâches, impliquer les développeurs et les livrer, le tout en un seul endroit.

Et cela fonctionne. Après être passé à ClickUp, Trinetix a constaté une augmentation de 20 % de la satisfaction de son équipe de conception.

Si votre équipe recherche des résultats similaires et apprécie les structures, ClickUp mérite que vous vous y intéressiez de plus près. Inscrivez-vous dès maintenant!