Les meilleures alternatives à Mistral /IA pour des modèles linguistiques avancés

Mistral /IA est devenue l'une des startups technologiques les plus en vue en France et est souvent considérée comme la réponse européenne à OpenAI. Si Mistral /IA a su tenir sa promesse, « l'IA de pointe à la portée de tous », de nombreux utilisateurs affirment que les réponses fournies ne sont pas toujours précises ou factuelles.

Cela ne diminue en rien l'importance de l'aide que la technologie IA a déjà apportée au travail de divers secteurs. Une récente étude McKinsey montre que les employés sont beaucoup plus ouverts à l'utilisation de l'IA que leurs dirigeants ne le pensent.

C'est pourquoi il est important d'avoir accès à un assistant IA intelligent et multilingue qui comprend différentes méthodes de travail.

Dans cet article, nous examinerons certaines des meilleures alternatives à Mistral /IA qui peuvent vous aider à rédiger, analyser des informations et faciliter vos tâches quotidiennes.

🤔 Le saviez-vous ? Selon une étude d'Accenture, plus de 40 % de tout le travail aux États-Unis peut être amélioré, automatisé ou réinventé grâce à l'IA générative. Ces changements devraient avoir le plus grand impact sur les secteurs juridique, bancaire, des assurances et des marchés financiers, suivis par le commerce de détail, les voyages, la santé et l'énergie.

Aperçu des meilleures alternatives à Mistral IA

Voici une comparaison rapide des meilleures alternatives de pointe à Mistral AI pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux en fonction de quelques fonctionnalités clés, de la vitesse de traitement, des capacités multimodales, des prix et des évaluations des utilisateurs.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* Évaluations ClickUp Intégrer l'IA à la gestion de projet, aux documents et aux flux de travail ClickUp Brain pour la rédaction et pour résumer, les automatisations, la fonctionnalité Talk to Texte alimentée par l'IA et les agents IA Forfaits gratuits ; personnalisations pour les entreprises G2 : 4,7/5 Capterra : 4,6/5 OpenAI GPT-4 Réponses IA précises et polyvalentes Gère le raisonnement complexe et la résolution de problèmes, l'analyse avancée des données, GPT‑4o pour le traitement en temps réel, les capacités multilingues et les GPT personnalisables Forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur G2 : 4,7/5 Capterra : 4,5/5 Claude IA Discussions naturelles, semblables à celles entre humains Raisonnement contextuel, assistance multilingue, analyse avancée des données, modèles multiples (Haiku, Sonnet, Opus), fonctionnalités de collaboration Forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur G2 : 4,4/5 Capterra : 4,6/5 Google DeepMind Gemini IA multimodale et raisonnement approfondi Compréhension du texte, des images, de l'audio et de la vidéo, mode Deep Think, assistance multilingue, intégration avec Google Workspace, assistants personnalisés (Gems) Free G2 : 4,4/5 Llama (Meta IA) Développement IA évolutif et ouvert Capacités multimodales, options de personnalisation des modèles, grandes fenêtres contextuelles et évolutivité rentable Free G2 : 4,3/5 Cohere Solutions d'IA privées de niveau entreprise Modèles génératifs multilingues, recherche et classement sémantiques, déploiements sécurisés, espace de travail IA pour l'entreprise Tarification personnalisée G2 : 4,5/5 Capterra : 4,5/5 Hugging Face Projets open source de collaboration IA et de traitement du langage naturel (NLP) plus d'un million de modèles open source, des transformateurs pré-entraînés pour le traitement du langage naturel et la vision, des espaces collaboratifs, l'intégration de bibliothèques ML, des outils d'entreprise Forfaits payants à partir de 9 $/mois par utilisateur Microsoft Azure IA Solutions d'IA évolutives et prêtes à l'emploi pour les entreprises Accédez aux modèles OpenAI GPT, à Azure AI Foundry, à des fonctionnalités intégrées de conformité et de sécurité, à des outils avancés de recherche et de récupération, ainsi qu'à des outils de surveillance Tarification personnalisée G2 : 4,4/5 Capterra : 4,6/5 Perplexity IA Recherche en temps réel et recherche IA multimodèle Recherche Web en direct avec citations, assistance de GPT-4, Claude, Grok, téléchargements de fichiers PDF et CSV, Espaces collaboratifs Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur G2 : 4,7/5 Capterra : 4,7/5 AI21 Labs Jurassic-2 Génération de contenu factuel long format Génère du contenu cohérent, multilingue et factuel, suit les instructions sans apprentissage préalable, fournit des API pour résumer et la correction grammaticale, sans latence Tarification personnalisée

Pourquoi opter pour des alternatives à Mistral IA ?

Les outils tels que Mistral AI peuvent gérer assez bien la rédaction ou le raisonnement, mais ils ne font pas partie intégrante de vos projets et documents. Cela implique des copies interminables, des changements d'onglets et la nécessité de réexpliquer sans cesse le même contexte.

Le résultat ? Des données fragmentées, des projets ralentis et des équipes qui ont l'impression d'avoir toujours une étape en retard.

En raison de sa taille réduite, Mistral 7B manque parfois de profondeur dans les raisonnements complexes ou les discussions nuancées, en particulier par rapport à des modèles plus volumineux.

Ce témoignage honnête d'un utilisateur de Mistral AI reflète un défi auquel beaucoup d'autres sont confrontés. Malheureusement, ce n'est pas tout.

La plateforme IA est également confrontée à ces problèmes courants :

Difficultés avec le raisonnement complexe et les discussions nuancées, en particulier lors du traitement de problèmes avancés ou de logiques en plusieurs étapes

A tendance à produire des réponses verbeuses ou génériques, manquant de la créativité que l'on trouve dans d'autres modèles linguistiques

Précision moindre dans les tâches de code et les réponses techniques, nécessitant des invites, instructions plus détaillées pour obtenir des résultats exploitables

Performances multilingues limitées, les utilisateurs notant des résultats moins satisfaisants dans des langues telles que l'ukrainien

Ces lacunes expliquent pourquoi de nombreuses équipes explorent désormais des alternatives à Mistral /IA qui apportent plus de profondeur, de précision et des capacités multilingues plus solides à leurs flux de travail IA.

Les meilleures alternatives à Mistral IA à utiliser

L'objectif n'est pas seulement de s'éloigner de Mistral. Il s'agit d'utiliser l'IA pour améliorer votre productivité d'une manière qui correspond mieux à votre façon de travailler au quotidien. Peut-être avez-vous besoin de réponses plus claires, d'une assistance linguistique plus solide ou simplement d'un assistant plus intuitif pour gérer vos projets.

Ci-dessous, nous avons passé en revue certaines des meilleures alternatives à Mistral /IA auxquelles des personnes comme vous ont recours.

1. ClickUp (idéal pour intégrer directement l'IA dans la gestion de projet, les documents et les flux de travail)

Transformez des connaissances éparses en informations exploitables en quelques secondes grâce à ClickUp Brain

La plupart des outils d'IA promettent de faciliter le travail, mais voici la vérité : ils ne sont souvent qu'une application supplémentaire parmi tant d'autres dans un ensemble déjà surchargé. Vous pouvez utiliser un outil pour générer du texte, un autre pour résumer les notes de réunion et une plateforme distincte pour gérer les tâches. Ce réseau de contextes dispersés et d'outils cloisonnés est synonyme de prolifération du travail et pèse lourdement sur la productivité et le potentiel de votre équipe.

ClickUp propose une approche différente.

Au lieu d'ajouter l'IA à un autre outil autonome, ClickUp Brain s'intègre directement dans vos systèmes existants, là où se déroule votre travail. Vos tâches, vos documents, vos chats et vos rapports restent tous en connexion, et l'IA connaît déjà le contexte de chaque projet.

Voyons comment le travail se fait.

permettez à l'IA de travailler là où vous travaillez grâce à ClickUp Brain*

Essayez ClickUp Brain gratuitement Vous souhaitez résumer instantanément les fils de discussion d'un projet ? Utilisez ClickUp Brain

ClickUp Brain est intégré à ClickUp, vous n'avez donc pas besoin de passer d'un outil à l'autre pour rédiger vos idées ou déterminer la prochaine étape.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez ouvrir une tâche et résumer instantanément une semaine de commentaires en une mise à jour claire. Vous pouvez rédiger des briefs de projet, nettoyer de longs messages ou même réécrire du contenu pour l'adapter à un ton différent. La fonctionnalité Connected AI de ClickUp Brain, c'est comme si quelqu'un qui connaît déjà vos projets vous chuchotait la prochaine étape à l'oreille.

💯 Essayez ceci : lorsque vous démarrez un nouveau projet, saisissez une invite rapide dans ClickUp Brain, par exemple « Résumer les principaux risques en vous basant sur les lancements passés ». Le système extraira des informations de vos documents et tâches existants pour vous donner une longueur d'avance.

Il y a aussi ClickUp Brain MAX, qui va encore plus loin :

*recherche d'entreprise intégrée : se connecte à des outils tels que Google Workspace, GitHub et Figma, vous permettant de rechercher et de récupérer des fichiers, des tâches et des discussions à l'aide de la recherche sémantique

Talk to Text : prend en charge l'assistance prend en charge l'assistance de la conversion de la parole en texte grâce à l'IA, vous permettant de créer des tâches, de mettre à jour des calendriers, d'attribuer du travail et de rédiger des documents à l'aide de commandes vocales dans 40 langues, ce qui accélère les processus routiniers

Plateforme IA unifiée : vous offre des modèles IA haut de gamme tels que Gemini, ChatGPT, DeepSeek et Claude, le tout en un seul endroit. Cela signifie que vous pouvez accéder à une variété d'outils d'IA pour le code, l'écriture, l'automatisation et l'analyse sans vous offre des modèles IA haut de gamme tels que Gemini, ChatGPT, DeepSeek et Claude, le tout en un seul endroit. Cela signifie que vous pouvez accéder à une variété d'outils d'IA pour le code, l'écriture, l'automatisation et l'analyse sans prolifération IA

Changez de LLM dans ClickUp Brain pour personnaliser votre expérience IA

*réponses contextuelles de l'IA : En tirant parti du graphique de travail approfondi de ClickUp, Brain Max est le fournisseur d'IA qui fournit des résultats d'IA qui s'appuient sur le contexte de vos tâches, documents, réunions et applications connectées

📌 Exemple : un directeur créatif organise une session de brainstorming pour une nouvelle campagne publicitaire. Avec Brain Max, chaque idée est capturée, triée par thème et transformée en tâches pour les rédacteurs, les designers et les planificateurs médias avant même que l'équipe ne quitte la salle. Les équipes qui utilisent Brain Max rapportent gagner 1,1 jour de travail par semaine, achevant leurs tâches quatre fois plus rapidement qu'en tapant manuellement et réduisant leurs coûts logiciels jusqu'à 88 %.

🎥 Découvrez comment maximiser votre productivité et tirer parti des informations fournies par les outils de vos flux de travail grâce à ClickUp Brain :

*vos idées prennent forme dans ClickUp Document

Collaborez sur des propositions grâce à des commentaires et des modifications en cours en temps réel à l'aide de ClickUp Document

ClickUp Document s'apparente à un bloc-notes de partage qui ne manque jamais d'espace.

Vous pouvez commencer modestement, en griffonnant quelques idées pour un projet, puis le voir se transformer en une stratégie complète avec des tableaux, des images et des liens vers des tâches. Ce qui rend cet outil spécial, c'est que tout reste en connexion. Une note dans un document peut instantanément devenir une tâche, et vous pouvez étiqueter vos coéquipiers pour qu'ils puissent intervenir avec leurs commentaires là où vous en avez besoin.

📌 Exemple : un responsable en science des données rédige un plan pour affiner un modèle linguistique dans Docs. En un seul clic, les étapes de formation du modèle deviennent des tâches assignées à des ingénieurs et à des spécialistes des opérations ML, chacune avec des délais et des commentaires riches en contexte, ce qui permet une collaboration fluide sans réunions supplémentaires de planification de sprint.

gardez votre travail clair et réalisable avec ClickUp tâches*

Suivez les dépendances entre les tâches pour éviter les retards dans vos projets avec ClickUp Tasks

Les tâches ClickUp sont comme de petits repères qui vous indiquent exactement ce qui doit être fait ensuite. Chaque tâche peut contenir des discussions, des pièces jointes et des mises à jour sur l'avancement, afin que vous n'ayez jamais à vous demander où en sont les choses.

Vous pouvez personnaliser les tâches en fonction de votre style, que vous aimiez les priorités codées par couleur, les rappels récurrents ou la division des grands objectifs en sous-tâches. Tout est là, visible par votre équipe, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

💡 Conseil de pro : demandez à ClickUp Brain de résumer les longues chaînes de tâches. Cela vous fera gagner du temps et aidera les nouveaux membres de l'équipe à comprendre ce qui a déjà été décidé.

laissez ClickUp Automatisations s'occuper des tâches fastidieuses*

Déclenchez automatiquement des mises à jour de statut générées par l'IA avec ClickUp Automatisations

ClickUp Automatisation est une aide précieuse qui agit en arrière-plan. Vous le configurez une seule fois, puis vous observez les mises à jour, les affectations et les changements de statut se dérouler sans avoir à lever le petit doigt.

Avec le générateur d'IA, il vous suffit de décrire ce que vous souhaitez automatiser, et ClickUp s'occupe de tout configurer pour vous. De l'attribution automatique de nouvelles tâches à la mise à jour du statut des projets, les automatisations vous permettent de rester sur la bonne voie afin que vous puissiez vous concentrer sur du travail important.

📌 Exemple : une agence ou une équipe peut utiliser ClickUp Automatisations pour attribuer instantanément les nouvelles demandes des clients au bon gestionnaire de compte. Les délais et les rappels de suivi sont créés automatiquement, ce qui garantit que chaque client bénéficie d'une attention immédiate sans tri manuel.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Rédigez, résumez et effectuez la modification en cours de documents ou de tâches grâce à une IA qui comprend le contexte du projet

Automatisez la création de tâches et la génération de rapports grâce à votre assistant IA personnel , Brain Max, pour des mises à jour plus rapides de vos projets

Obtenez des réponses instantanées et effectuez des recherches approfondies dans l'ensemble de votre environnement de travail

Mettez en avant les procédures opératoires normalisées pertinentes, les enseignements tirés du passé ou les données client pour faciliter l'intégration

Assistance multilingue grâce à des traductions et des résumés en temps réel

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités avancées d'IA telles que Brain Max peuvent nécessiter des forfaits payants

La configuration d'installations d'automatisation complexes peut prendre du temps

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Cette critique publiée sur G2 note :

Le déploiement continu de nouvelles fonctionnalités et mises à jour témoigne de l'engagement de l'équipe à améliorer l'expérience utilisateur. L'une des nouveautés les plus remarquables est l'outil d'IA ClickUp Brain. Il a transformé ma façon de gérer les tâches et les projets en automatisant les processus routiniers et en fournissant des suggestions intelligentes, ce qui m'a permis de gagner un temps et des efforts considérables.

Le déploiement continu de nouvelles fonctionnalités et mises à jour témoigne de l'engagement de l'équipe à améliorer l'expérience utilisateur. L'une des nouveautés les plus remarquables est l'outil d'IA ClickUp Brain. Il a transformé ma façon de gérer les tâches et les projets en automatisant les processus routiniers et en fournissant des suggestions intelligentes, ce qui m'a permis de gagner un temps et des efforts considérables.

Voici un guide visuel rapide qui vous explique comment établir la connexion entre des outils et des ressources de projet dispersés pour un flux de travail plus fluide avec ClickUp Brain :

2. OpenAI GPT-4 (idéal pour des réponses IA précises et polyvalentes)

via ChatGPT

En matière de modèles linguistiques à grande échelle, GPT-4 a établi une norme que de nombreux autres outils tentent encore d'égaler. La raison de sa réussite : il donne l'impression d'avoir une discussion réfléchie avec quelqu'un qui comprend vraiment le contexte.

Pour les développeurs, les scientifiques des données et les entreprises à la recherche d'une alternative à Mistral AI, GPT-4 offre un raisonnement plus approfondi, une base de connaissances plus large et une meilleure assistance multilingue pour les projets internationaux.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenAI GPT-4

Traitez des tâches complexes avec plus de profondeur et de nuance que les modèles plus petits.

Assistance à l'analyse avancée des données, au code et à la résolution de problèmes

Bénéficiez d'un traitement plus rapide grâce à des modèles tels que GPT‑4o pour un travail en temps réel.

Fournissez une assistance multilingue étendue à vos équipes internationales.

Permettez la personnalisation avec des projets, des GPT personnalisés et divers agents LLM

Limites d'OpenAI GPT-4

Coût plus élevé par rapport à certaines alternatives

Inexactitudes occasionnelles avec des requêtes très spécialisées ou de niche

Tarifs OpenAI GPT-4

Free

Plus : 20 $/mois par utilisateur

Pro : 200 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur OpenAI GPT-4

G2 : 4,7/5 (plus de 840 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 220 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'OpenAI GPT-4

Cette critique G2 a souligné :

Capacité à achever en quelques minutes un travail qui prendrait plusieurs jours à une personne. Il peut mémoriser les conversations, ce qui en fait un outil efficace lorsque nous souhaitons modifier certaines informations à plusieurs reprises.

📮 ClickUp Insight : un tiers des personnes interrogées ont souligné que le développement des compétences était l'une des principales raisons pour lesquelles elles s'intéressaient à l'IA. Imaginez ceci : un collègue non technicien souhaite créer des extraits de code pour une page web. Plus l'IA dispose d'informations sur son travail, plus son aide devient intelligente et utile. C'est là que ClickUp AI se distingue. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, elle comprend déjà vos projets et peut vous guider à chaque étape, voire générer des extraits de code pour vous.

3. Claude (idéal pour les discussions naturelles, semblables à celles entre humains)

via Claude

« Quelqu'un d'autre en a-t-il assez de parler ou d'écouter un chatbot plutôt qu'un être humain réel lorsqu'il essaie d'obtenir de l'assistance ou de résoudre un problème ? » Ce commentaire Reddit résume bien ce que ressentent de nombreuses personnes lorsque les outils d'IA semblent robotiques ou distants.

Mais pas Claude. Développé par Anthropic, il vise à rendre les discussions naturelles, presque comme si vous parliez à quelqu'un qui comprend vraiment ce que vous demandez.

Pour tous ceux qui recherchent une alternative à Mistral IA, Claude se distingue par sa capacité à gérer un raisonnement réfléchi, l'analyse de données et les discussions multilingues. La plupart des avis sur Claude suggèrent qu'il le fait sans perdre cette touche humaine.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Fournissez des réponses naturelles, semblables à celles d'un être humain, qui ressemblent davantage à une conversation qu'à un script.

Offrez l'assistance à l'analyse des données, aux tâches de codage et aux recherches approfondies grâce à un raisonnement avancé.

Proposez plusieurs modèles d'IA (Haiku, Sonnet, Opus) pour vous adapter à différentes complexités de tâches.

Facilitez la collaboration grâce à des fonctionnalités axées sur le travail d'équipe et la gestion des documents

Connectez-vous aux outils existants pour une intégration plus fluide dans vos flux de travail.

Limites de Claude

Absence d'outils intégrés de génération d'images ou de vidéo

Peut nécessiter davantage d'échanges de messages pour achever des tâches plus longues.

Tarifs Claude

Free

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Équipe : 25 $/mois par utilisateur

Max : 100 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Claude

G2 : 4,4/5 (plus de 55 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Claude

Cette critique de Capterra a été capturée :

Claude me donne l'impression de parler à une personne réelle qui est très intelligente. Il est réaliste et répond honnêtement à mes requêtes. J'obtiens généralement des réponses précises.

👀 Anecdote amusante : selon une étude, le simple fait d'ajouter la phrase « Réfléchissons étape par étape » aux instructions d'un LLM peut multiplier par plus de trois la précision de ses résultats sur un intervalle de tâches, des mathématiques au raisonnement stratégique .

4. Google DeepMind Gemini (idéal pour l'IA multimodale et le raisonnement approfondi)

via Gemini

Gemini est comme un assistant discret capable de gérer à peu près tout ce que vous lui confiez. Il ne se limite pas au texte : vous pouvez lui fournir des images, des fichiers audio et même de la vidéo, et il trouvera toujours le moyen de les comprendre et d'y répondre de manière réfléchie.

Récemment, il a même résolu cinq des six problèmes posés lors des Olympiades internationales de mathématiques, démontrant ainsi sa capacité à réfléchir à des défis complexes. Ce qui rend Gemini si spécial, c'est sa façon de travailler à vos côtés. Que vous consultiez des articles de recherche, traduisiez entre plusieurs langues ou tiriez des conclusions à partir de grands ensembles d'informations, il vous apporte calme, stabilité et fiabilité.

Et si vous utilisez déjà Gmail, Docs ou d'autres outils Google, Gemini s'intègre parfaitement sans effort supplémentaire.

Les meilleures fonctionnalités de Google DeepMind Gemini

Traitez et générez du contenu dans plusieurs mises en forme, notamment du texte, des images, de l'audio et de la vidéo

Gérez le raisonnement avancé et la résolution de problèmes en plusieurs étapes grâce au mode Deep Think

Fournissez une assistance multilingue solide à vos équipes et projets internationaux

Intégrez-les facilement aux outils de l'environnement de travail Google tels que Gmail, Docs, Sheets et Meet

Proposez des assistants IA personnalisés (Gems) pour les flux de travail IA et l'analyse de données spécialisées

Limites de Google DeepMind Gemini

Produit parfois des citations inexactes ou des données en temps réel obsolètes

La génération d'images multimodales continue de s'améliorer pour les invites complexes

Tarifs de Google DeepMind Gemini

Free

google IA Pro : *19,99 $/mois par utilisateur

google IA Ultra : *249,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Google DeepMind Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 250 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Google DeepMind Gemini

Cette critique publiée sur G2 note :

Gemini est devenu un élément central de notre flux de travail. Au fil du temps, les réponses se sont considérablement améliorées, en particulier avec le nouveau modèle 2.5 Flash. J'apprécie également sa bonne compatibilité avec Vertex AI pour l'indexation des fichiers ; l'intégration est fluide, le modèle suit bien les instructions et fournit des résultats précis

5. Llama (Meta AI) (Idéal pour le développement d'une IA évolutive et ouverte)

via Meta

« Nous sommes constamment à l'écoute des commentaires de la communauté des développeurs et de nos partenaires afin d'améliorer encore nos modèles et nos fonctionnalités, et nous sommes impatients de travailler avec la communauté pour continuer à itérer et à débloquer leur valeur », déclare Ryan Daniels, porte-parole de Meta.

C'est précisément cet esprit d'ouverture qui rend Llama si attrayant. Conçu pour les développeurs et les entreprises qui souhaitent davantage de contrôle, Llama 4 offre des capacités multimodales, comprenant à la fois le texte et les images tout en restant rapide et rentable.

Conçue pour être évolutive, elle facilite l'expérimentation, le test et le déploiement d'applications d'IA sans nécessiter d'infrastructure lourde. La communauté autour de Llama se développe rapidement, l'écosystème de Meta prenant en charge tout, des chatbots à l'analyse de documents en passant par les outils avancés de raisonnement agentique.

Les meilleures fonctionnalités de Llama

Proposez des modèles multimodaux natifs avec intelligence de texte et visuelle

Fournissez des fenêtres contextuelles de pointe pour analyser des documents longs

Permettez une évolutivité rentable grâce à une inférence et un déploiement efficaces

Intégrez des plateformes telles qu'AWS pour simplifier la création et les tests

Fournissez une assistance à une grande communauté open source pour favoriser la collaboration et l'innovation

Limites de Llama

Certains modèles avancés (comme Behemoth) sont encore en étape de prévisualisation

Peut nécessiter davantage d'expertise technique pour une personnalisation personnalisée et un déploiement complets

Tarifs Llama

Free

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Llama

G2 : 4,3/5 (plus de 145 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Llama

Cette critique publiée sur G2 note :

Meta Llama 3 est fantastique pour comprendre et répondre au langage naturel, rendant les discussions fluides et naturelles. Il est très précis par rapport aux versions précédentes de Llama et fournit des réponses pertinentes, ce qui améliore la productivité et l'expérience utilisateur. Il s'intègre également aux applications de développement.

👀 Anecdote : le terme « intelligence artificielle » a été inventé en 1956 lors d'un atelier estival au Dartmouth College, où des chercheurs ont exploré l'idée de machines capables de « penser »

6. Cohere (idéal pour les solutions d'IA privées de niveau entreprise)

via Cohere

« Je préfère largement Cohere à l'API GPT Assistant... Elle est plus rapide, fournit des résultats cohérents et les citations sont précises », a partagé un utilisateur de Reddit lors d'une discussion sur les déploiements d'IA dans le monde réel. Ce sentiment explique pourquoi de nombreuses équipes se tournent vers Cohere.

Conçu pour les entreprises qui ont besoin d'une IA sécurisée et personnalisable, Cohere rassemble des modèles génératifs multilingues, de puissants outils de recherche et un espace de travail IA adapté aux cas d'utilisation complexes des entreprises.

De l'analyse de documents aux assistants alimentés par l'IA, Cohere se distingue par sa capacité à affiner les modèles sur des données propriétaires tout en assurant la maintenance d'une confidentialité stricte des données.

Les meilleures fonctionnalités de Cohere

Générez du texte multilingue grâce à des modèles de commande haute performance

Fournisseur, prestataire d'une recherche multimodale précise et d'un classement sémantique grâce à Embed et Rerank

Affinez les modèles à partir des données propriétaires de votre entreprise grâce à la génération augmentée par la récupération

Proposez des déploiements de sécurité et privés via des environnements VPC, cloud ou sur site

Facilitez la collaboration au sein de votre entreprise grâce à North, un environnement de travail IA sur mesure pour les équipes modernes

Limites de Cohere

Nécessite une expertise technique pour une personnalisation avancée

Informations publiques limitées sur la tarification standardisée

Tarifs Cohere

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cohere

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 avis)

👀 Anecdote amusante : Watson d'IBM, qui a remporté le célèbre jeu télévisé Jeopardy ! en 2011, a ensuite été utilisé dans le domaine de la santé pour aider les médecins à diagnostiquer le cancer et à recommander des traitements.

7. Hugging Face (idéal pour la collaboration open source en matière d'IA et les projets de traitement du langage naturel)

via Hugging Face

Hugging Face ressemble un peu à un café communautaire convivial pour les développeurs d'IA, avec une interface intuitive. C'est un lieu où les gens font ouvertement le partage de modèles, d'idées et d'outils, s'aidant mutuellement à apprendre et à créer. Pas besoin d'être un génie de la technologie pour s'y retrouver.

Que vous cherchiez à apprendre à un ordinateur à comprendre le langage, à créer un assistant vocal ou simplement à explorer ce que l'IA peut faire, Hugging Face vous offre un espace accueillant pour vous lancer.

Les meilleures fonctionnalités de Hugging Face

Fournisseur d'accès à plus d'un million de modèles open source, d'ensembles de données et d'applications IA pour un prototypage rapide

Proposez des modèles de transformateurs pré-entraînés pour les tâches de NLP, de reconnaissance vocale, de vision et multimodales

Favorisez le développement collaboratif grâce à Espaces pour déployer et partager des démos d'IA

Assistance d'une intégration transparente avec des bibliothèques ML telles que PyTorch et TensorFlow pour l'entraînement et le réglage fin des modèles

Fournissez des outils de niveau entreprise pour un développement IA sécurisé avec des fonctionnalités telles que l'authentification unique (SSO), les journaux d'audit et les contrôles d'accès granulaires

Limites de Hugging Face

Nécessite des ressources informatiques importantes pour exécuter des modèles volumineux

Outils de visualisation limite pour l'architecture des modèles et les résultats

Tarifs Hugging Face

Pro : 9 $/mois par utilisateur

Équipe : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : 50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Hugging Face

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Hugging Face

Cet avis publié sur Gartner Peer Insights est partagé :

La plateforme offre une vaste bibliothèque de modèles pré-entraînés et de NLP, ce qui réduit le temps et l'effort nécessaires au développement. Ce qui a bien travaillé, c'est l'intégration exceptionnelle avec des bibliothèques telles que PyTorch et TensorFlow.

👀 Le saviez-vous ? Les films Her (2013) et Ex Machina (2014) ont remporté des Oscars pour leurs scénarios explorant les relations entre les humains et l'IA. Tous deux étaient véritablement innovants et en avance sur leur temps.

8. Microsoft Azure IA (idéal pour les solutions d'IA évolutives et adaptées aux entreprises)

via Microsoft

« Comme pour tout autre service sur Azure, si vous savez ce que vous faites et pourquoi vous utilisez un service, vous obtiendrez le résultat escompté. » Ce commentaire Reddit résume parfaitement Microsoft Azure IA. Il ne s'agit pas d'une baguette magique prête à l'emploi, mais d'une plateforme puissante et fiable qui récompense les équipes qui comprennent leurs objectifs.

Azure AI est conçu pour les entreprises qui souhaitent développer des applications intelligentes à grande échelle tout en assurant la sécurité et la conformité des données. De la création de chatbots RH à l'exploitation de l'exploration des connaissances et du service client à grande échelle, des entreprises telles que Vodafone et McDonald's ont utilisé Azure AI pour créer des expériences plus personnalisées et plus efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Azure IA

Déployez une large sélection de modèles, y compris la dernière série GPT d'OpenAI, avec des API unifiées

Personnalisez les applications d'IA personnalisées à l'aide d'Azure AI Foundry et des chaînes d'outils d'agent

Protégez vos données et garantissez la conformité grâce à des mesures de sécurité et de protection intégrées

Accédez à des fonctionnalités avancées de recherche et de récupération avec Azure IA Search

Surveillez et optimisez les performances des applications à grande échelle

Limites de Microsoft Azure IA

Nécessite des ingénieurs expérimentés pour les installations complexes

Les fonctionnalités et la disponibilité peuvent varier selon les régions

Le réglage des modèles peut devenir coûteux à long terme

Tarifs de Microsoft Azure IA

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft Azure IA

G2 : 4,4/5 (plus de 2 090 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 920 avis)

Ce que disent les utilisateurs de Microsoft Azure IA

Cette critique publiée sur G2 note :

Microsoft Azure se distingue par sa suite complète de services cloud qui répondent à un large intervalle de besoins d'entreprise, de l'hébergement simple d'application aux solutions avancées d'IA et d'apprentissage automatique. Sa portée mondiale, grâce à un vaste réseau de centres de données, garantit une haute disponibilité, une faible latence et la conformité réglementaire dans toutes les régions.

9. Perplexity IA (idéal pour la recherche en temps réel et la recherche IA multimodèle)

via Perplexity

Plus d'un tiers des Américains ont désormais recours à des outils d'IA pour leurs recherches dans le cadre de projets de travail ou scolaires. Cette tendance croissante montre à quel point l'IA est devenue un outil fiable pour trouver des informations et comprendre des sujets complexes. Parmi les nombreuses options disponibles, Perplexity IA se distingue comme l'un des outils les plus fiables pour la recherche en temps réel.

Contrairement aux chatbots statiques, Perplexity effectue des recherches actives sur le Web pendant que vous discutez, en récupérant des informations récentes et référencées pour fournir l'assistance à ses réponses.

Que vous analysiez des données, rédigiez des articles de recherche ou prépariez des présentations, vous avez accès à plusieurs modèles d'IA tels que GPT-4 Omni, Claude 3, Grok et DeepSeek R1, le tout en un seul endroit.

Vous pouvez même télécharger des fichiers PDF, CSV ou des images pour obtenir des résumés et des informations en quelques secondes. Pour les équipes, ses espaces collaboratifs facilitent le partage des résultats et permettent à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde lors de projets nécessitant beaucoup de recherches.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity IA

Effectuez des recherches en temps réel sur le Web avec des sources citées pour chaque réponse.

Passez d'un modèle d'IA à l'autre, notamment GPT-4, Claude, Grok et DeepSeek.

Téléchargez des fichiers PDF, CSV, des images et des fichiers texte pour résumer rapidement et analyser.

Collaborez avec vos collègues dans Espaces et définissez des instructions personnalisées pour obtenir des réponses cohérentes.

Connectez-vous à plus de 800 outils de productivité grâce à des intégrations telles qu'Albato et Boost Space.

Limites de Perplexity IA

La collaboration d'équipe manque de discuter partagés et de rapports avancés.

Les URL d'images publiques restent accessibles, ce qui soulève des questions de sécurité.

Les tarifs pour l'entreprise sont plus élevés que ceux des alternatives similaires.

Tarifs de Perplexity IA

Free

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise Pro : 40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Perplexity IA

G2 : 4,7/5 (plus de 45 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Perplexity IA

Cette critique de Capterra a été partagée :

Je l'utilise quotidiennement et j'ai créé une multitude de collections adaptées à différents contextes qui m'aident dans l'organisation quotidienne de mon travail très polyvalent. Cela fonctionne à merveille, et je pense que l'évolution future des LLM associés le rendra encore plus rentable.

10. AI21 Labs Jurassic-2 (idéal pour la génération de contenu factuel de longue forme)

Parfois, vous avez simplement besoin d'un outil d'IA stable et fiable, en particulier lorsque vous créez de longs rapports ou des documents détaillés où la précision est primordiale.

C'est là qu'intervient Jurassic-2 d'AI21 Labs. Il est conçu pour aider les personnes et les équipes à rédiger des contenus clairs et soignés qui semblent avoir été écrits par quelqu'un qui connaît bien le sujet.

Jurassic-2 peut traiter des textes volumineux et complexes sans perdre le suivi des faits. Il comprend également plusieurs langues et peut suivre vos instructions sans avoir besoin de nombreux exemples au préalable. Les entreprises l'utilisent souvent lorsqu'elles souhaitent rédiger des rapports professionnels, des guides techniques ou même simplement des articles bien structurés sans passer des heures à la modification en cours.

AI21 Labs Jurassic-2 : les meilleures fonctionnalités

Générez du contenu long, factuel et cohérent, adapté aux cas d'utilisation de l'entreprise et techniques.

Utilisez le suivi d'instructions sans apprentissage pour une gestion plus naturelle des invites.

Accédez à des fonctionnalités multilingues pour la génération de contenu mondial.

Tirez parti des API spécifiques à certaines tâches, telles que Wordtune pour le résumé, la paraphrase et la correction grammaticale.

Réduisez la latence et optimisez les coûts par rapport aux modèles concurrents plus volumineux.

Limites de Jurassic-2 d'AI21 Labs

Limite à la génération de texte sans capacités intégrées d'image ou multimodales.

Les options de réglage fin nécessitent des compétences et des ressources supplémentaires.

AI21 Labs Tarifs Jurassic-2

*tarification personnalisée

AI21 Labs Jurassic-2 : évaluations et avis

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Si vous êtes toujours à la recherche d'autres options que celles que nous avons présentées, voici plusieurs autres outils d'IA qui gagnent en popularité grâce à leur capacité à gérer des tâches spécialisées :

Writer (modèles Palmyra) : propose des modèles affinés, une confidentialité de niveau entreprise et des guides de style pour une communication cohérente

Dust : conçu pour créer des assistants IA personnalisés qui s'adaptent aux flux de travail de votre équipe

Jasper IA : génère des textes publicitaires, du contenu pour les blogs et des messages de marque grâce à des fonctionnalités de collaboration pour les agences et les équipes de contenu

Essayez ClickUp pour une IA contextuelle

Nous avons exploré plusieurs outils d'IA impressionnants, chacun offrant des moyens d'écrire, de planifier et de réfléchir plus rapidement.

Mais voici la réalité : la plupart de ces outils, y compris Mistral AI, ressemblent encore à des applications distinctes que vous devez intégrer à votre flux de travail. Cela implique des changements de contexte constants et la saisie répétée des mêmes informations.

ClickUp est différent. Au lieu d'être un simple chatbot ou générateur de documents IA parmi tant d'autres, il place l'IA directement là où se trouve déjà votre travail : vos projets, vos tâches et vos documents.

Avec ClickUp Brain et ClickUp Brain Max, vous ne vous contentez pas de générer du texte ; vous automatisez des flux de travail entiers, transformez des idées en plans concrets et obtenez des réponses dans leur contexte sans quitter votre environnement de travail.

Si vous êtes prêt à aller au-delà des outils d'IA qui fonctionnent en silos et à intégrer l'intelligence au cœur de vos projets, inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!