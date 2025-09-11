10 logiciels d'automatisation du recrutement pour rationaliser le processus d'embauche en 2025

Aujourd'hui, recruter ne consiste plus seulement à publier des offres d'emploi et à attendre : le processus est devenu plus agile et met l'accent sur l'amélioration de l'expérience candidat. Vous devez agir rapidement, rester organisé et trouver des candidats qualifiés avant vos concurrents.

La bonne plateforme d'automatisation du recrutement peut transformer votre processus d'embauche, vous aider à trouver facilement les meilleurs talents, gérer les candidats et rationaliser vos flux de travail d'embauche.

C'est pourquoi nous avons dressé cette liste des meilleurs logiciels d'automatisation du recrutement afin de réduire le temps nécessaire à l'embauche et d'optimiser vos efforts d'acquisition de talents.

Prêt à simplifier votre processus de recrutement ? C'est parti !

Outils Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Suivi complet du processus de recrutement et collaboration pour les équipes de toutes tailles Flux de travail de recrutement personnalisé, automatisation des tâches et descriptions de poste basées sur l'IA Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Workable Recherche et recrutement de candidats basés sur l'IA pour les équipes de petite et moyenne taille Publiez vos offres sur plus de 200 sites d'emploi, bénéficiez d'une présélection des CV par IA et planifiez vous-même vos entretiens À partir de 169 $/mois (jusqu'à 20 utilisateurs) Greenhouse Recrutement structuré et flux de travail évolutif pour les équipes de taille moyenne à entreprise Flux de travail personnalisés, fiches d'évaluation des candidats, suivi DE&I Tarification personnalisée Zoho Recruit Automatisation personnalisable du recrutement pour les agences et les équipes RH Correspondance des candidats par IA, analyse des CV, portails clients et candidats Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 30 $/mois Recruit CRM Agences de recrutement de petite et moyenne taille axées sur l'automatisation Automatisation, pipelines Kanban, descriptions de poste GPT À partir de 36 $/mois Manatal Recherche et enrichissement de candidats basés sur l'IA pour les petites à moyennes entreprises Notation des candidats par IA, enrichissement à partir de plus de 20 plateformes À partir de 19 $/mois Paradox Recrutement et automatisation basés sur l'IA conversationnelle pour les équipes de taille moyenne à grande IA conversationnelle pour les étapes du recrutement, assistance multilingue Tarification personnalisée Fetcher Recherche et engagement de candidats assistés par l'IA pour les équipes de petite et moyenne taille Sourcing IA, pipelines axés sur la diversité et communication automatisée par e-mail À partir de 499 $/mois SmartRecruiters Automatisation évolutive du recrutement en entreprise Planification d'entretiens par IA, intégrations CRM, flux de travail flexibles Tarification personnalisée SeekOut Recherche de candidats et planification des effectifs basées sur l'IA pour les moyennes à grandes entreprises Sourcing IA, analyse des effectifs, marché interne des talents Tarification personnalisée

*que rechercher dans un logiciel d'automatisation du recrutement

Lorsque vous choisissez un logiciel d'automatisation du recrutement, il ne suffit pas de se laisser séduire par des tableaux de bord tape-à-l'œil. Concentrez-vous sur les fonctionnalités qui favorisent activement les pratiques d'embauche équitables, rationalisent les tâches manuelles et vous aident à trouver plus rapidement des candidats qualifiés. Voici les incontournables de votre arsenal technologique en matière de recrutement:

Automatisation des flux de travail : attribuez des tâches, planifiez des entretiens et automatisez les communications en quelques clics seulement

Mise en correspondance des candidats : utilisez des outils basés sur l'IA pour mettre en correspondance les candidats avec les descriptions de poste en fonction de critères prédéfinis

Planification des entretiens : coordonnez automatiquement les entretiens sans avoir à multiplier les échanges

Outils de marketing de recrutement : faites la promotion de vos offres d'emploi et attirez les meilleurs talents grâce à des campagnes ciblées

rapports automatisés* : générez des rapports sur les délais de recrutement, l'efficacité des sources et l'engagement des candidats

Outils d'engagement des candidats : tenez les candidats informés et en intérêt tout au long du processus de recrutement

Intégration avec CRM et ATS : synchroniser facilement les données des candidats sans entrée manuelle fastidieuse

🔍 Le saviez-vous ? 92 % des entreprises rapportent avoir constaté les avantages de l'IA dans le domaine du recrutement.

Les meilleurs logiciels d'automatisation du recrutement

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Il est temps de mettre à niveau votre boîte à outils avec une automatisation avancée du recrutement qui accélère la recherche et la sélection des candidats et réduit les tâches administratives. Découvrons les meilleurs outils d'automatisation du recrutement :

*clickUp (idéal pour le suivi et la collaboration tout au long du processus de recrutement)

Commencez à automatiser la gestion des ressources humaines avec ClickUp Automatisez l'ensemble des flux de travail RH grâce à ClickUp pour les équipes RH, du recrutement à l'intégration en passant par les évaluations de performance

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est votre plateforme de gestion du recrutement ultime qui combine des flux de travail personnalisés, le suivi des candidats, l'automatisation des tâches, et bien plus encore.

Avec ClickUp pour les équipes RH, vous pouvez automatiser les tâches répétitives, rationaliser la gestion des candidats et stocker des notes détaillées sur les candidats à des fins de référence dans une seule application.

Commencez par créer un espace « Recrutement » dédié à votre équipe pour travailler. Il s'agit de votre source unique d'informations fiables pour les pipelines, les descriptions de poste, la notation des candidats et tout le reste.

Ajoutez le modèle ClickUp Hiring Candidates, qui créera un dossier et générera des listes pour chaque service ou poste vacant. Vous pouvez ensuite créer des tâches ClickUp pour chaque candidat, qui serviront de dossiers dynamiques et traçables tout au long du processus de recrutement.

Suivez les pipelines de recrutement grâce aux statuts de tâches personnalisés de ClickUp

Ce modèle fournit une vue structurée du pipeline des candidats, avec des statuts de tâches personnalisés tels que « Soumis », « Entretien téléphonique », « Offre » et « Embauché ». Il comprend également des champs prédéfinis pour enregistrer les CV, les notes des recruteurs et les résultats des entretiens. Vous pouvez même joindre des CV ou des liens vers des portfolios directement aux tâches des candidats, ce qui facilite la comparaison entre les candidats.

Associez-les au modèle de plan d'action pour le recrutement ClickUp, qui aide les équipes de recrutement à établir des échéanciers clairs et à attribuer les responsabilités tout au long du cycle de recrutement. Il comprend des listes de tâches pour la recherche, la présélection, les entretiens et l'intégration, ainsi que des règles d'automatisation ClickUp pour s'assurer qu'aucune étape ne soit oubliée.

Obtenez un modèle gratuit Bénéficiez d'une structure prête à l'emploi pour organiser les étapes de candidature, les listes de contrôle pour les entretiens, les fiches d'évaluation et les rappels grâce au modèle de plan d'action pour le recrutement de ClickUp

Faites passer automatiquement les candidats d'une étape à l'autre, attribuez les tâches suivantes, envoyez des rappels ou déclenchez des suivis afin que vos flux de travail de recrutement restent cohérents et efficaces. Utilisez les échéanciers intégrés pour suivre la progression d'un seul coup d'œil et repérer les goulots d'étranglement avant qu'ils ne retardent le recrutement.

Configurez des automatisations ClickUp personnalisées pour faire progresser les candidats dans le processus, attribuer des tâches à votre équipe et envoyer des rappels et des suivis

Au sein de la plateforme, ClickUp Docs sert de hub central pour les notes sur les candidats, les commentaires sur les entretiens et les évaluations partagées, tandis que ClickUp Brain, l'IA la plus achevée au monde, vous aide à rédiger instantanément des descriptions de poste, à résumer les candidatures et à générer des questions d'entretien, ce qui permet aux recruteurs de gagner un temps précieux.

Créez des descriptions de poste, résumer des CV, analysez les profils des candidats et bien plus encore grâce à l'IA contextuelle de ClickUp Brain

Vous cherchez d'autres façons d'utiliser l'IA dans le recrutement ? Voici nos meilleurs conseils :

💡 Conseil de pro : automatisez les mises à jour de votre pipeline de candidats avec ClickUp Autopilot Agents. Lorsqu'un nouveau candidat postule, un agent peut automatiquement lui attribuer une étiquette par rôle, créer une tâche avec son CV en pièce jointe et l'ajouter à la liste ou au tableau approprié. Il peut même noter les CV à l'aide de l'IA afin que les recruteurs voient instantanément les candidats les plus adaptés en tête de liste.

*les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des flux de travail de recrutement personnalisés pour accompagner les candidats à chaque étape du processus

Utilisez des modèles prédéfinis de suivi des candidats pour créer facilement des pipelines structurés

Mettez en place une automatisation des tâches sans code pour planifier les entretiens et gérer automatiquement les suivis

Utilisez Docs pour créer des notes collaboratives et des profils de candidats que vous pouvez mettre à jour en temps réel et restaurer grâce au contrôle des versions

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités peuvent être difficiles à maîtriser pour les petites équipes

Les options de personnalisation personnalisées peuvent nécessiter un certain temps d'apprentissage

Tarifs ClickUp

*évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici ce qu'en dit un utilisateur de G2:

ClickUp résout les problèmes liés au marketing, aux ventes, aux finances, au recrutement, au contenu... dans presque tous les services. Nos scripts de vente se trouvent dans ClickUp. L'intégration d'un nouveau client est automatiquement extraite de l'automatisation ClickUp. Les utilisateurs qui créent des formulaires Google verront une tâche automatiquement créée. Nos agents recevront une alerte si la tâche prend trop de temps. Il y a tellement de choses. ClickUp est tout, partout, tout à la fois. Et maintenant, avec ClickUp AI... Waouh, nous résumons la transcription de nos réunions (et bien plus encore).

📮 ClickUp Insight : 45 % des travailleurs ont déjà envisagé d'utiliser l'automatisation, mais n'ont pas encore franchi le pas. Des facteurs tels que le manque de temps, l'incertitude quant aux meilleurs outils et le choix trop vaste peuvent dissuader les gens de franchir la première étape vers l'automatisation. ⚒️ Grâce à ses agents IA faciles à créer et à ses commandes basées sur le langage naturel, ClickUp facilite la mise en place d'automatisations. De l'attribution automatique des tâches aux résumés de projet générés par l'IA, vous pouvez débloquer une automatisation puissante et même créer des agents IA personnalisés en quelques minutes, sans courbe d'apprentissage. 💫 Résultats concrets : QubicaAMF a réduit le temps consacré à la création de rapports de 40 % grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes automatisés de ClickUp, transformant ainsi des heures de travail manuel en informations en temps réel.

via Workable

Workable est conçu pour les équipes de recrutement qui souhaitent agir rapidement sans passer à côté des meilleurs talents. Il se distingue sur le marché des logiciels d'automatisation du recrutement en combinant dans un seul système des fonctionnalités puissantes de sourcing, de mise en correspondance des candidats assistée par l'IA et de suivi rationalisé des candidats.

Publiez vos offres d'emploi sur plus de 200 sites d'emploi en un seul clic et accédez à une base de données de plus de 400 millions de profils pour trouver rapidement des candidats passifs. La présélection automatisée des CV, les entretiens auto-programmés et les descriptions de poste générées par l'IA réduisent considérablement les tâches répétitives. Cela vous permet de vous concentrer sur la sélection des meilleurs candidats au lieu de vous noyer dans le travail administratif.

Les meilleures fonctionnalités de Workable

Tirez parti de l'analyse des CV basée sur l'IA et du raffinement du texte des fiches d'évaluation pour standardiser les évaluations et améliorer l'évaluation des candidats

Configurez des notifications automatisées par e-mail pour tenir les candidats et les membres de l'équipe de recrutement informés tout au long du processus de recrutement

Proposez des entretiens à planifier soi-même en synchronisant le calendrier pour une coordination plus rapide

Limites de Workable

Certaines fonctionnalités d'IA ne sont disponibles que dans les niveaux de prix supérieurs

La personnalisation des rapports peut sembler limitée par rapport aux outils BI autonomes

Tarification Workable

Standard : 299 $/mois pour un maximum de 20 utilisateurs

Premier : 599 $/mois pour un maximum de 20 utilisateurs

évaluations et avis Workable*

G2 : 4,5/5 (plus de 650 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 600 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Workable ?

Un avis publié sur Capterra indique :

L'interface utilisateur est excellente, le centre d'aide IA est très utile et les entretiens avec les candidats peuvent être programmés par connexion de notre e-mail officiel... Le portail est parfois lent lorsque les données sont nombreuses, mais il faut plus de 10 secondes pour mettre en mémoire tampon et recharger la page suivante

🔍 Le saviez-vous ? 90 % des recruteurs affirment que l'IA a accéléré le processus de recrutement, tandis que près de 80 % rapportent qu'elle leur a permis de réaliser des économies. Les outils d'automatisation ne sont pas seulement une tendance, ils sont en train de devenir la nouvelle norme en matière de recrutement, permettant de trouver, de sélectionner et d'embaucher plus rapidement que jamais.

3. Greenhouse (idéal pour les recrutements structurés et les flux de travail évolutifs)

via Greenhouse

Greenhouse se distingue dans l'espace des logiciels de recrutement par son approche structurée de l'embauche. Il vous aide à évoluer avec précision et équité. Au lieu de laisser les décisions d'embauche à l'intuition, Greenhouse assure la cohérence à chaque étape, de la recherche de candidats à l'intégration.

Utilisez-les pour configurer des flux de travail personnalisés, utiliser des tableaux de bord pour harmoniser les évaluations de votre équipe et automatiser la planification des entretiens. Ils vont au-delà d'un simple système de suivi des candidatures grâce à des intégrations approfondies, des outils DE&I puissants et des rapports détaillés qui améliorent les décisions d'embauche et favorisent la réussite à long terme des talents.

Les meilleures fonctionnalités de Greenhouse

Mettez en place des processus de recrutement structurés avec des flux de travail personnalisés et des kits d'entretien

Utilisez des fiches d'évaluation des candidats pour harmoniser les commentaires et prendre des décisions cohérentes et éclairées

Connectez-vous à plus de 500 intégrations prêtes à l'emploi, telles que LinkedIn, Indeed et ZipRecruiter, pour synchroniser vos données et rationaliser votre flux de travail

Limites de Greenhouse

Les utilisateurs signalent que la navigation dans les rapports peut être difficile

Les e-mails envoyés via la plateforme peuvent parfois atterrir dans les dossiers spam des candidats

Tarifs Greenhouse

Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Greenhouse*

G2 : 4,4/5 (plus de 3 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 730 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Greenhouse ?

Voici ce qu'un utilisateur de G2 dit à propos de Greenhouse :

Nous apprécions particulièrement sa grande personnalisation et son interface facile à prendre en main et à travailler. J'aime le fait qu'ils facilitent l'utilisation de leur produit par votre équipe de recrutement, tout en encourageant les bonnes habitudes et la bonne tenue des dossiers.

➡️ En savoir plus : Découvrez une journée dans la vie d'un recruteur

4. Zoho Recruit (idéal pour l'automatisation personnalisable du recrutement pour les agences de placement et les équipes RH)

via Zoho Recruit

Zoho Recruit combine ATS et CRM en un seul outil pour plus de rapidité, d'évolutivité et de flexibilité. En un seul clic, vous pouvez publier des offres d'emploi sur plus de 75 tableaux, gérer l'ensemble de votre vivier de talents grâce à des étapes personnalisées et automatiser le processus de recrutement, de la recherche de candidats à leur intégration.

Si son système de mise en correspondance des candidats et d'analyse des CV basé sur l'IA simplifie la présélection, des fonctionnalités telles que les portails clients et candidats offrent une visibilité totale aux deux parties tout au long du processus de recrutement. Grâce à ses options de personnalisation avancées, à son assistance pour le recrutement temporaire et à ses fonctionnalités de recrutement à distance, Zoho Recruit s'adapte à vos flux de travail de recrutement au lieu de vous imposer un système rigide.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Recruit

Améliorez l'engagement des candidats à l'aide de Zia, l'assistant IA de Zoho Recruit, pour mettre en relation les candidats avec les offres d'emploi et générer des scores de compatibilité

Gérez facilement vos clients et vos candidats grâce à des portails dédiés

Simplifiez la planification des entretiens grâce à Calendar Bookings, qui permet aux candidats de choisir leurs créneaux horaires et réduit les conflits et la charge de travail liée à la planification manuelle

Limites de Zoho Recruit

Les fonctions de l'application mobile peuvent sembler basiques par rapport à la version web

Les personnalisations avancées personnalisées peuvent nécessiter une assistance technique

Tarifs Zoho Recruit

Gratuit à vie

Standard : 30 $/utilisateur

Professionnel : 60 $/utilisateur

Entreprise : 90 $/utilisateur

évaluations et avis sur Zoho Recruit*

G2 : 4,4/5 (plus de 1 790 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 070 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Recruit ?

Un utilisateur de Capterra rapporte que cet outil peut être légèrement coûteux, mais qu'il reste néanmoins :

Une excellente plateforme tout-en-un pour la gestion des offres d'emploi et des CV. Nous n'avons pas une grande équipe RH, et Zoho Recruit permet à notre petite équipe RH de faire ce qu'elle aime le plus avec une grande efficacité ! Il n'y a pas une seule fonctionnalité que nous attendons d'une plateforme de recrutement qui manque dans Zoho Recruit !

➡️ En savoir plus : Modèles et formulaires RH gratuits pour améliorer les processus RH

5. Recruit CRM (idéal pour les agences de recrutement axées sur l'automatisation)

via Recruit CRM

Recruit CRM combine les fonctions ATS et CRM dans un seul logiciel d'automatisation du recrutement spécialement conçu pour les agences de recrutement et les cabinets de recherche de cadres. Grâce à un système de notation bimétrique, ce CRM de recrutement élimine les tâches manuelles fastidieuses grâce à une automatisation puissante des flux de travail, à l'analyse des CV par IA et à la mise en correspondance avancée des candidats.

Vous pouvez rechercher des candidats directement sur LinkedIn, gérer visuellement vos pipelines à l'aide d'un tableau Kanban et même permettre aux candidats de mettre à jour leur profil en un seul clic. De plus, son intégration GPT pour les descriptions de poste et les modèles d'e-mail vous aide à aller plus vite et à consacrer plus de temps à recruter les meilleurs talents plutôt qu'à jongler avec des feuilles de calcul.

Les meilleures fonctionnalités de Recruit CRM

Utilisez des modèles prédéfinis ou personnalisez les flux de travail en fonction de vos besoins spécifiques en matière de recrutement

Recevez des alertes proactives pour les candidats en attente ou la progression des offres d'emploi, afin de garantir des interventions rapides et de maintenir la dynamique

Mettez en place un traitement par lots pour gérer de grands volumes de données et optimiser les performances

Limites du CRM Recruit

Les textes groupés et les rapports avancés sont réservés aux niveaux de prix supérieurs

Certains utilisateurs signalent des problèmes occasionnels de synchronisation avec les intégrations LinkedIn

Tarifs Recruit CRM

Pro : 100 $/mois par utilisateur

Entreprise : À partir de 125 $/mois par utilisateur

Entreprise : à partir de 165 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

évaluations et avis sur Recruit CRM*

G2 : 4,8/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 430 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Recruit CRM ?

Voici ce qu'en dit un utilisateur de G2:

Recruit CRM & ATS est très facile à utiliser et dispose de tous les outils dont vous avez besoin pour rationaliser le recrutement : automatisation, intégrations et flux de travail personnalisables.

💡 Conseil de pro : Personnalisez toujours les flux de travail d'automatisation afin qu'ils correspondent à votre processus de recrutement. N'oubliez pas que les paramètres par défaut sont rarement optimaux. Modifiez les questions de sélection des candidats, les délais d'envoi des e-mails et les déclencheurs pour obtenir de meilleurs résultats.

via Manatal

Manatal, un logiciel d'automatisation du recrutement basé sur l'IA, optimise votre processus de recrutement pour vous aider à trouver des candidats plus intelligemment, à les sélectionner plus rapidement et à mieux les placer. Il va au-delà de la simple analyse des CV en enrichissant les profils des candidats avec des données provenant de plus de 20 plateformes de réseaux sociaux, offrant ainsi aux recruteurs une vue à 360° sans travail supplémentaire.

Vous pouvez publier vos offres sur plus de 2 500 sites d'emploi, automatiser la notation des candidats et créer des pages carrières personnalisées en quelques minutes. Les pipelines intuitifs, les tableaux Kanban personnalisables et les recommandations basées sur l'IA de Manatal permettent de gérer de manière évolutive et personnalisée le recrutement à grande échelle, sans installation fastidieuse ni interface utilisateur confuse.

Les meilleures fonctionnalités de Manatal

Utilisez l'interface glisser-déposer pour créer des flux de travail personnalisés pour différents processus de recrutement

Suivez les indicateurs de performance clés pour identifier les goulots d'étranglement et optimiser vos stratégies de recrutement

Personnalisez vos pages Carrière personnalisées sans code pour renforcer l'image de marque de votre entreprise

Limites de Manatal

Automatisation limite pour la communication avec les candidats entre les différentes étapes du recrutement

Certaines fonctionnalités CRM avancées nécessitent une installation manuelle

Tarifs Manatal

Professionnel : 19 $/mois par utilisateur

Entreprise : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise Plus : 59 $/mois par utilisateur

forfait personnalisé : *Tarification personnalisée

Évaluations et avis Manatal

G2 : 4,8/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 130 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Manatal ?

Voici ce qu'en dit un utilisateur de G2:

Manatal propose des fonctionnalités très intéressantes, telles qu'une extension Chrome, qui peuvent aider les équipes à identifier les profils déjà ajoutés à l'ATS. Il dispose également d'une page Carrières personnalisable.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de forfaits de dotation en personnel pour les recruteurs

7. Paradox (le meilleur pour le recrutement et l'automatisation basés sur l'IA conversationnelle)

via Paradox

Paradox bouleverse les méthodes traditionnelles de recrutement en utilisant l'IA conversationnelle pour automatiser vos campagnes de recrutement du début à la fin. Au lieu de vous laisser vous débattre avec des tableaux de bord complexes, son assistant IA, Olivia, se charge de la recherche d'emploi, de la présélection, de la planification des entretiens, de la préparation des candidats et de l'intégration, le tout à travers de simples discussions par discuter ou texte.

Il transforme les flux de travail ATS fastidieux en interactions rapides et fluides qui maintiennent l'intérêt des candidats et réduisent les tâches manuelles pour les responsables du recrutement. Que vous rencontriez des difficultés dans la recherche de candidats, la gestion d'évènements ou la génération d'offres, Paradox aide les recruteurs à gagner du temps et à se concentrer sur l'établissement de relation, plutôt que de se battre avec des logiciels.

Les meilleures fonctionnalités de Paradox

Entrez instantanément en connexion avec des candidats potentiels et engagez-les dans plus de 100 langues

Générez des lettres d'offre et des documents d'intégration grâce à des flux conversationnels

Organisez des évènements de recrutement virtuels ou en personne grâce à une coordination basée sur l'IA

Limites de Paradox

L'essai gratuit offre des fonctionnalités ATS limite pour les recruteurs qui ont besoin d'une gestion robuste du pipeline

Tarification paradoxale

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Paradox

G2 : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

que disent les utilisateurs réels à propos de Paradox ?*

Un évaluateur G2 partage son avis :

Ce que j'apprécie le plus chez Paradox, c'est qu'il permet vraiment de gagner du temps. Je n'ai plus besoin de contacter manuellement les candidats ni de les filtrer pour trouver ceux qui correspondent à nos besoins... Il pourrait être légèrement plus convivial. Cependant, je dirais qu'une fois que vous avez compris son fonctionnement, cela devient plus facile.

✨ Conseil bonus : Vous vous demandez quelle étape de votre processus de recrutement présente le taux d'abandon le plus élevé ? Ou quelles sources vous apportent les meilleurs candidats ? Utilisez les analyses d'automatisation pour découvrir les tendances et laissez les données vous guider vers les choix les plus judicieux.

via Fetcher

Fetcher allie l'aspect humain à l'IA dans son logiciel d'automatisation du recrutement. Au lieu de passer des heures sur plusieurs sites d'emploi ou bases de données, vous obtenez des lots de candidats sélectionnés par l'IA et correspondant à vos besoins spécifiques en matière de recrutement.

Fetcher personnalise également vos actions de communication grâce à des campagnes d'e-mails automatisées qui suscitent un réel engagement, vous aidant ainsi à constituer plus rapidement un solide vivier de talents. Grâce à des critères de diversité, une automatisation flexible, des modes de sourcing et des analyses intelligentes, vous bénéficiez d'un avantage qui évolue au rythme de vos objectifs de recrutement ambitieux.

Les meilleures fonctionnalités de Fetcher

Utilisez le tableau de bord analytique de Fetcher pour surveiller l'efficacité du sourcing, l'engagement des candidats et les performances de l'équipe

Prenez des décisions d'embauche optimisées grâce à des données en temps réel sur le sourcing et l'engagement

Intégrez-les facilement à vos systèmes ATS, CRM et e-mail

Limites de Fetcher

Idéal pour le sourcing externe, mais ne constitue pas un système complet de suivi des candidats

Les prix peuvent être élevés pour les petites équipes qui ont besoin de recruter un grand nombre de personnes

Tarifs Fetcher

Croissance : 499 $/mois

Amplify : 849 $/mois

Évaluations et avis Fetcher

G2 : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 30 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Paradox ?

Voici ce qu'en dit un utilisateur de G2:

Fetcher. ai a changé la donne pour notre agence. Auparavant, nous passions des heures à rechercher manuellement des candidats, mais grâce à Fetcher, nous avons pourvu toutes les positions sans effort. L'IA devient plus intelligente au fil du temps et nous envoie des candidats de grande qualité qui correspondent réellement au profil recherché. Plus besoin de passer au crible des CV sans fin.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils de recrutement basés sur l'IA pour les équipes de recrutement

9. SmartRecruiters (le meilleur pour l'automatisation évolutive du recrutement en entreprise)

via SmartRecruiters

SmartRecruiters est conçu pour automatiser l'automatisation du recrutement à grande échelle, en combinant un ATS intelligent avec des outils d'IA qui accélèrent les décisions d'embauche. Son assistant IA Winston automatise la planification des entretiens, les offres et l'intégration, avec des flux de travail flexibles pour les startups et les entreprises internationales.

SmartRecruiters s'intègre également à Zoom, LinkedIn, DocuSign et d'autres plateformes que vous utilisez déjà. Cela facilite la collaboration entre les équipes et renforce l'engagement des candidats tout au long du processus de recrutement.

Les meilleures fonctionnalités de SmartRecruiters

Créez des flux de travail configurables adaptés aux besoins spécifiques de chaque équipe en matière de recrutement

Obtenez des suggestions et des informations pour agir plus rapidement et de manière plus stratégique

Centralisez la recherche de candidats, la gestion de la relation client, les évaluations et le marketing de recrutement

Limites de SmartRecruiters

Les fonctionnalités avancées de rapports nécessitent parfois une installation supplémentaire

Accéder au service client peut s'avérer compliqué et prendre beaucoup de temps

Tarifs SmartRecruiters

Tarification personnalisée

évaluations et avis sur SmartRecruiters*

G2 : 4,3/5 (plus de 490 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 140 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de SmartRecruiters ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

La plateforme est intuitive, ce qui permet aux responsables du recrutement, aux recruteurs et même aux candidats de se mettre plus facilement d'accord. De plus, la flexibilité qui permet de personnaliser les flux de travail pour nos processus commerciaux complexes est un atout majeur.

➡️ En savoir plus : Comment améliorer vos compétences en matière de recrutement

via SeekOut

SeekOut offre une puissance considérable en matière de logiciels d'automatisation du recrutement, combinant une recherche approfondie de talents et des outils de gestion des talents dans une plateforme unifiée. Il est conçu pour relever les défis difficiles en matière de recrutement, qu'il s'agisse de trouver des talents effacés, de pourvoir des rôles techniques spécialisés ou de constituer des viviers diversifiés.

Il vous aide à trouver plus rapidement les bons talents grâce à une recherche alimentée par l'IA, à des messages personnalisés et à des analyses de la main-d'œuvre sur plus de 750 millions de profils publics. De plus, la place de marché des talents favorise la mobilité interne, aidant les entreprises non seulement à recruter, mais aussi à développer et à fidéliser leur main-d'œuvre.

Les meilleures fonctionnalités de SeekOut

Constituez des viviers de candidats diversifiés grâce à des critères de sourcing personnalisés

Faites la connexion des données externes sur les candidats aux systèmes RH internes pour améliorer la planification des ressources humaines

Favorisez la croissance et la mobilité interne de vos employés grâce à une plateforme de recrutement intégrée

Limites de SeekOut

Certaines fonctionnalités, telles que la planification des effectifs, nécessitent une installation et une intégration plus approfondies

Certains utilisateurs font des rapports de données incorrectes qui ne correspondent pas aux profils LinkedIn des candidats

Tarifs SeekOut

Tarification personnalisée

Évaluations et avis SeekOut

G2 : 4,5/5 (plus de 750 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 180 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de SeekOut ?

Voici ce qu'en dit un utilisateur de G2:

Nous utilisons Seekout depuis plus d'un an et demi. Cet outil a amélioré nos recherches. Nous sommes généralement affectés à des rôles spécialisés, qui requièrent des compétences très complexes, et Seekout est toujours notre premier choix pour lancer nos recherches. Il est très facile à utiliser et propose des options incroyables pour les experts et les professionnels de la santé. Il nous permet d'améliorer et de favoriser la diversité, qui est l'un de nos principaux objectifs.

➡️ En savoir plus : Modèles de checklist pour l'intégration des employés dans Excel et ClickUp

✨ Mentions spéciales Si vous recherchez encore plus d'options pour rationaliser vos flux de travail de recrutement, voici quelques autres plateformes de recrutement qui méritent d'être mentionnées : JazzHR : un ATS économique pour les petites entreprises, avec des flux de travail personnalisables, la planification d'entretiens et des outils de recherche de candidats

Breezy HR : une plateforme intuitive offrant une gestion du pipeline par glisser-déposer, une messagerie automatisée et une planification autonome des entretiens par les candidats

Loxo : un CRM de recrutement moderne avec sourcing basé sur l'IA, prise de contact en un clic et fonctionnalités ATS intégrées, conçu pour les cabinets de recrutement de cadres

Recruitee : une plateforme collaborative axée sur le recrutement d'équipe, la planification automatisée et les sites de carrière de marque

*boostez vos flux de travail de recrutement avec ClickUp

Aujourd'hui, le recrutement exige rapidité, organisation et une attention particulière portée à l'expérience candidat. Un logiciel d'automatisation adapté peut donner un avantage décisif aux responsables du recrutement. Que vous recherchiez des talents, gériez les candidatures ou coordonniez les entretiens, les outils modernes d'automatisation du recrutement éliminent les tâches fastidieuses afin que vous puissiez recruter mieux, plus rapidement et plus intelligemment.

L'environnement de travail convergent basé sur l'IA de ClickUp rassemble tout cela : des flux de travail de recrutement personnalisés, des descriptions de poste générées par l'IA, la planification automatisée des entretiens et la collaboration centralisée entre les équipes. Finis les changements de plateforme et les suivis manqués : vous bénéficiez d'un processus de recrutement rationalisé du début à la fin.

Prêt à transformer votre façon de recruter ?

