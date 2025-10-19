Les 11 meilleurs assistants vocaux IA pour 2025

Je parle à mon assistant vocal IA plus souvent que je ne le pensais. Des rappels rapides, la rédaction d'un message pendant que je suis en pleine tâche, la consultation de détails sans ouvrir un autre onglet... Tout cela fait désormais partie de mon quotidien de travail.

Il n'est pas parfait, mais il me fait gagner suffisamment de temps et d'énergie pour que je préfère le conserver plutôt que de revenir à un mode de travail sans assistant. Après en avoir essayé plusieurs, j'ai sélectionné ceux qui sont les plus utiles dans un contexte professionnel.

Dans cet article, je partage 11 assistants vocaux IA qui peuvent faciliter le travail des équipes, des agences et des entreprises qui ont besoin d'une communication claire et de flux de travail plus rapides. 🔊

Aperçu des meilleurs assistants vocaux IA

Voici un bref comparatif des meilleurs assistants vocaux IA. 🧑‍💻

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion des tâches et productivité basées sur la voix IA pour les particuliers, les équipes et les entreprises ClickUp Talk to Text dans Brain MAX, agents Autopilot, appels SyncUp, AI Notetaker, chat-to-task, questions-réponses contextuelles Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises Otter. ai Transcription de réunions et prise de notes intelligente pour les freelances, les PME et les équipes hybrides Transcription en temps réel, détection du locuteur, recherche par mot-clé, résumés automatiques, synchroniser le calendrier Gratuit ; forfaits payants à partir de 16,99 $/mois par utilisateur Siri Productivité contrôlée par la voix pour les utilisateurs Apple, y compris les particuliers et les familles Messagerie mains libres, rappels basés sur l'emplacement, fonctionnalités d'assistant personnel et intégration des appareils Free Assistant Google Domotique et automatisation des recherches pour les particuliers et les utilisateurs d'Android Profil vocal, traduction en temps réel, appels Duplex, calendrier et contrôle des appareils intelligents Free Alexa pour l'entreprise Assistance vocale professionnelle pour les bureaux d'entreprise et les grandes équipes Réservation de salles, compétences personnalisées, intégration Salesforce/ServiceNow, rappels de tâches Tarification personnalisée Retell IA Gestion et planification des appels téléphoniques par IA pour les PME et les équipes en contact avec la clientèle Adaptation en temps réel au sentiment, intégration CRM, planification de rendez-vous, analyse des appels Tarification personnalisée Bixby Voice Navigation vocale et productivité pour les utilisateurs d'appareils Samsung Interaction à l'écran, routines intelligentes, contrôle des appareils d'accueil, suggestions prédictives Free PolyAI Automatisation du service client similaire à celui d'un humain pour les centres de contact d'entreprise Développement d'IA vocale sur mesure, authentification de compte, intégration CRM, routage des appels Tarification personnalisée Spitch Automatisation vocale par IA pour les centres de contact multilingues dans les secteurs réglementés Analyse vocale, prise en charge des dialectes régionaux, assistance en temps réel pour les agents, intégration omnicanale Tarification personnalisée Fireflies. ai Informations sur les réunions et conseils pour les équipes commerciales, marketing et clientèle Analyse des sentiments, mises à jour CRM, indicateurs d'écoute/de conversation, alertes par mot-clé, fiches d'évaluation des réunions Gratuit ; les forfaits payants commencent à 18 $/mois par utilisateur Lindy IA Automatisation personnalisée des flux de travail vocaux pour les entrepreneurs indépendants, les équipes et les agences Déclencheurs e-mail vers calendrier, mémos vocaux vers actions à effectuer, préférences d'apprentissage et IA adaptative Gratuit (400 crédits) ; forfaits payants à partir de 49,99 $/mois

Qu'est-ce qu'un assistant vocal IA ?

Un assistant vocal IA facilite le travail en transformant les commandes vocales en actions. Il gère les rappels, prend des notes, affiche des informations lorsque cela est nécessaire et envoie des messages pendant que d'autres tâches sont en cours.

Grâce à l'IA, l'assistant comprend le contexte et s'adapte à mes habitudes de travail, ce qui le rend bien plus fiable qu'un outil vocal basique.

🧠 Anecdote amusante : Lorsque Apple a lancé Siri en 2011, celui-ci était à l'origine basé sur des recherches militaires en matière d'IA financées par la DARPA. Cette technologie était initialement destinée à résoudre des problèmes complexes, et non à régler des alarmes ou à raconter de mauvaises blagues.

Que rechercher dans un assistant vocal IA ?

Les fonctionnalités qui comptent le plus pour moi dans un assistant vocal IA sont les suivantes :

précision : *Je veux qu'il comprenne mes mots dès la première fois, même lorsque je parle rapidement ou dans un espace bruyant

Intégrations : Il doit pouvoir établir une connexion avec les outils que j'utilise déjà, tels que les calendriers, les tableaux de projet ou les systèmes CRM

Sécurité des données : Tout assistant vocal IA que j'utilise doit protéger les données du client et de l'entreprise sans aucun doute possible

Facilité d'utilisation : Si je trouve qu'il est peu pratique ou qu'il me ralentit, je cesserai de l'utiliser

Fonctionnalités pratiques : des fonctionnalités telles que les résumés de réunion, l'assistance multilingue et l'automatisation qui me font gagner du temps dans des situations réelles

Personnalisation : Au fil du temps, je souhaite qu'il s'adapte à ma façon de travailler afin que les commandes soient plus intelligentes et plus naturelles

*utilisation multi-appareils : l'accès depuis un téléphone, un ordinateur portable ou une enceinte connectée garantit que tout reste cohérent où que je sois

Les meilleurs assistants vocaux IA

Passons maintenant à notre sélection des meilleurs assistants vocaux IA. 👇

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui souhaitent intégrer l'IA vocale à leurs flux de travail)

Capturez vos idées, partagez vos instructions et accomplissez vos tâches quatre fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX

Mes journées passent très vite et j'ai besoin d'un assistant vocal IA qui suive le rythme. ClickUp répond à ce besoin en me fournissant trois outils qui s'intègrent naturellement à mon flux de travail. ClickUp offre un environnement de travail ClickUp convergent, avec toutes mes notes, documents, discuter et tâches regroupés sur une seule plateforme. 🔁

Discutez de vos idées au lieu de les taper

Je pense plus vite que je ne tape, et parler à voix haute avec ClickUp Talk to Texte me fait gagner beaucoup de temps. En moyenne, je peux saisir 4 fois plus de contenu avec Brain MAX et gagner près d'une heure chaque jour.

Voici comment :

Ouvrez l'application de bureau Brain MAX.

Appuyez sur la clé fn (ou votre raccourci personnalisé) et maintenez-la enfoncée pour commencer à enregistrer votre voix (ou cliquez sur l'icône du micro).

Dictez ce que vous souhaitez ajouter sous forme de commentaire, de tâche ou dans tout autre champ de texte dans ClickUp. En exemple, vous pouvez dire : « Créer une tâche pour examiner le dernier rapport avant vendredi » ou « Ajouter un commentaire : veuillez mettre à jour la section d'introduction ».

Lorsque vous arrêtez l'enregistrement (en relâchant la clé ou en cliquant sur « Stop »), votre discours est instantanément transcrit en texte à l'aide de ClickUp AI et collé dans la barre de recherche Brain MAX ou à tout autre endroit de votre ordinateur à partir duquel vous enregistriez.

Affichez la transcription, écoutez l'enregistrement ou exportez les fichiers audio n'importe où dans votre environnement de travail ClickUp (titres de tâches, descriptions, commentaires, documents, discuter, etc.).

Passez plus rapidement de l'idée au texte en dictant avec ClickUp Talk to Text

Voici un exemple de la façon dont je l'utilise tous les jours : lorsque je rédigeais un brouillon pour un e-mail de lancement de produit, j'ai lu le brouillon à haute voix. En moins de 10 minutes, j'avais rédigé une page entière de texte dans ClickUp Documents. Normalement, cela m'aurait pris près de quarante minutes. Le brouillon n'était pas parfait, mais le fait d'avoir quelque chose de concret a grandement facilité la modification en cours. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Talk to Texte, regardez cette vidéo :

Lors des réunions d'équipe, je dis souvent des choses comme : « Créez une tâche pour le test d'assurance qualité final prévu mercredi », et l'enregistreur vocal IA l'ajoute directement à la liste d'assurance qualité.

💡 Bonus : au-delà de la fonction « Talk to Texte », Brain MAX offre également : Effectuez des recherches instantanées dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et toutes vos applications connectées, ainsi que sur le Web, pour trouver des fichiers, des documents et des pièces jointes à l'aide de votre seule voix.

Utilisez des outils d'IA haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini avec un assistant vocal contextuel prêt pour l'entreprise qui comprend votre flux de travail.

Créez des documents, attribuez des tâches et gérez des projets sans les mains, pour booster votre productivité et votre collaboration. Essayez ClickUp Brain MAX , la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour accomplir votre travail, créer des documents, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore.

Note-taking IA pendant les réunions

ClickUp AI Notetaker capture, résume et organise les entrées vocales directement dans votre environnement de travail, ce qui est idéal pour transformer les discussions en tâches exploitables.

Résumer vos réunions sans effort grâce à ClickUp AI Notetaker.

Il convient parfaitement à tous ceux qui participent à des réunions lors de leurs déplacements et recherchent un assistant vocal IA étroitement intégré à la gestion de projet.

Tenez votre équipe informée automatiquement grâce aux agents ClickUp Autopilot

Ce qui m'a le plus surpris, c'est le temps que ClickUp Autopilot Agents m'a fait gagner sur les mises à jour routinières. Avant, je passais trop de temps à rédiger des résumés ou à répondre aux mêmes questions. Désormais, les agents s'en chargent dans nos canaux de projet dans ClickUp Chat.

Voici ceux sur lesquels je compte en permanence :

Weekly Report Agent publie chaque vendredi un résumé clair du projet à l'intention de la direction, ce qui signifie que je n'ai plus besoin de préparer un e-mail séparé.

Daily Report Agent partage chaque matin un résumé qui aide l'équipe à démarrer la journée de manière coordonnée, sans que j'aie à répéter les mises à jour de statut ou de compte.

Team StandUp Agent rassemble les mises à jour de chacun et les publie dans une seule note, ce qui réduit notre compte rendu quotidien de 15 à 5 minutes.

Auto-Answers Agent répond dans le canal lorsque quelqu'un pose des questions telles que « qui est chargé des tests d'assurance qualité » ou « quand la page d'accueil sera-t-elle prête ».

J'ai également créé un agent Autopilot personnalisé pour les appels clients.

Dès que j'enregistre les notes de réunion dans un document, il crée des tâches pour chaque suivi, attribue le bon propriétaire et fixe des délais. Avant, je passais 20 minutes à parcourir les notes manuellement. Désormais, les tâches sont déjà actives avant même l'envoi de l'e-mail de synthèse de l'appel.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Trouvez rapidement des réponses : utilisez utilisez ClickUp Brain MAX pour extraire le contexte des tâches, des documents et des applications connectées afin de pouvoir poser des questions telles que « qu'est-ce qui reste sur la page d'accueil » et obtenir la réponse.

Ne manquez plus jamais les détails d'une réunion : activez l'assistant de prise de notes IA de ClickUp pour rejoindre Zoom, Google Meet ou Teams, enregistrer l'appel et ajouter les transcriptions, les résumés et les actions à entreprendre directement dans un document.

Transformez vos discussions en transcriptions consultables : grâce à la transcription, vous pouvez facilement revenir sur chaque appel, vérifier qui a dit quoi ou extraire les prochaines étapes sans avoir à réécouter l'intégralité de l'enregistrement.

Posez des questions spécifiques à une tâche : utilisez les questions-réponses contextuelles dans ClickUp pour vérifier les échéances, les propriétaires ou les obstacles directement dans votre environnement de travail sans avoir à rechercher les mises à jour.

Partagez des clips rapides : enregistrez de courts clips audio ou vidéo avec enregistrez de courts clips audio ou vidéo avec ClickUp Clips , idéal pour les mises à jour asynchrones ou les présentations rapides sans interrompre le contexte du flux de travail.

Dites-vous en direct pendant que vous travaillez : discutez des projets directement dans discutez des projets directement dans ClickUp Chat , là où se trouvent les tâches et les documents, puis convertissez les messages en tâches.

Participez à des appels en direct : lancez une lancez une synchronisation dans ClickUp Chat pour passer des appels en face à face, partager votre écran et lier des tâches, puis laissez l'IA publier un résumé et les actions à mener après la fin de la réunion.

Limites de ClickUp

Les équipes doivent souvent investir du temps dans l'installation et la personnalisation avant que les flux de travail ne fonctionnent correctement

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 385 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique sur G2 en dit long :

Le nouveau Brain MAX a considérablement amélioré ma productivité. La possibilité d'utiliser plusieurs modèles d'IA, y compris des modèles de raisonnement avancés, à un prix abordable facilite la centralisation de tout sur une seule plateforme. Des fonctionnalités telles que la conversion de la voix en texte, l'automatisation des tâches et l'intégration avec d'autres applications rendent le flux de travail beaucoup plus fluide et intelligent.

Le nouveau Brain MAX a considérablement amélioré ma productivité. La possibilité d'utiliser plusieurs modèles d'IA, y compris des modèles de raisonnement avancés, à un prix abordable facilite la centralisation de tout sur une seule plateforme. Des fonctionnalités telles que la conversion de la voix en texte, l'automatisation des tâches et l'intégration avec d'autres applications rendent le flux de travail beaucoup plus fluide et intelligent.

2. Otter. ai (idéal pour la transcription de réunions et la prise de note)

J'ai essayé Otter.ai pour la première fois lors d'un appel client chaotique où tout le monde parlait en même temps. L'assistant vocal IA a tout enregistré tout en générant des sous-titres en direct, ce qui s'est avéré utile lorsque la connexion de quelqu'un a été coupée au milieu d'une phrase.

Ce qui a retenu mon attention, c'est la façon dont il a automatiquement créé des étiquettes pour les différents intervenants et créé des horodatages, me permettant ainsi de savoir qui a dit quoi par la suite. La plateforme apprend vos habitudes de réunion et fait ressortir les sujets récurrents dans différents appels, ce que l'on n'attend généralement pas d'un outil de transcription.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Enregistrez plusieurs discussions simultanément sur différentes plateformes de vidéo telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet

Recherchez parmi des mois d'enregistrements de réunions archivés à l'aide de mots-clés ou d'expressions spécifiques pour localiser des moments précis

Générez des résumés automatisés de réunion qui extraient les décisions clés, les échéances et les tâches de suivi des discussions

Partagez des liens de transcription en direct avec les membres de votre équipe afin que les participants puissent suivre même en cas de problèmes de qualité audio

Limites d'Otter.ai

La précision de la transcription diminue en cas d'accents prononcés ou de bruit de fond

L'identification du locuteur échoue lorsque plusieurs personnes parlent en même temps

Le forfait gratuit de l'outil de prise de notes IA vous limite à 300 minutes de transcription par mois

Retards de traitement en temps réel lors de discussions rapides

Tarifs Otter.ai

Free

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Otter. ai : évaluations et avis

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 95 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit a partagé :

Je l'adore. Je l'utilise tous les jours pour mes réunions. Les transcriptions nécessitent quelques ajustements après l'enregistrement pour corriger le jargon, les marmonnements et certaines prononciations incorrectes, mais une fois que j'ai fait cela, Otter bot est génial. Je lui demande de résumer des informations pour moi, de créer des brouillons d'e-mail pour les suivis, et même d'analyser des conversations pour trouver les causes profondes et autres éléments.

Je l'adore. Je l'utilise tous les jours pour mes réunions. Les transcriptions nécessitent quelques ajustements après l'enregistrement pour corriger le jargon, les marmonnements et certaines prononciations incorrectes, mais une fois que c'est fait, Otter bot est génial. Je lui demande de résumer des informations pour moi, de créer des brouillons d'e-mail pour les suivis, et même d'analyser des conversations pour en dégager les causes profondes, entre autres.

3. Siri (idéal pour le contrôle vocal dans l'écosystème Apple)

via Apple

Si vous souhaitez rester simple, vous pouvez utiliser Siri comme assistant personnel IA. Il est intégré à tous vos appareils Apple et j'ai remarqué qu'il répond plus rapidement que les assistants du cloud, car il traite les demandes simples directement sur votre iPhone ou iPad.

J'ai configuré des raccourcis pour que, lorsque je dis « je rentre à la maison », ma playlist de conduite se lance, mon heure d'arrivée soit envoyée à ma famille et les lumières de la maison s'allument via HomeKit. L'assistant mémorise vos habitudes et vous suggère des automatisations, même s'il peut parfois être insistant avec des notifications pour des raccourcis que vous n'avez utilisés qu'une seule fois.

Les meilleures fonctionnalités de Siri

Définissez des rappels basés sur l'emplacement qui se déclenchent automatiquement lorsque vous arrivez ou quittez des lieux spécifiques

Envoyez des messages et passez des appels téléphoniques sans les mains pendant vos séances d'entraînement, en conduisant ou en cuisinant, lorsque vos mains sont occupées à d'autres tâches

Accédez à vos informations personnelles (Calendrier, photos, contacts et note) grâce à des requêtes vocales

Limites de Siri

Fonctions limitées lors de l'utilisation d'appareils Android ou de services non Apple

Difficultés avec les demandes complexes en plusieurs étapes qui nécessitent un raisonnement contextuel

Ne peut pas interagir avec de nombreuses applications tierces par rapport à Google Assistant

La reconnaissance vocale varie considérablement selon les accents régionaux

Tarifs Siri

Gratuit avec les appareils Apple

Évaluations et avis sur Siri

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que pensent les utilisateurs réels de Siri ?

Un utilisateur de Reddit partage :

Je l'utilise pour envoyer des messages lorsque je ne peux pas décrocher mon téléphone. Il fonctionne presque à chaque fois. Une de mes connaissances à mobilité réduite l'utilise pour passer des appels, envoyer des messages et faire des captures d'écran sans avoir à tenir son téléphone.

Je l'utilise pour envoyer des messages lorsque je ne peux pas décrocher mon téléphone. Il fonctionne presque à chaque fois. Une personne de mon entourage à mobilité limitée l'utilise pour passer des appels, envoyer des messages et faire des captures d'écran sans avoir à tenir son téléphone.

🔍 Le saviez-vous ? Les assistants vocaux font désormais partie intégrante du quotidien aux États-Unis, avec une utilisation qui devrait atteindre 153,5 millions de personnes cette année. Cela représente une augmentation de 8,1 % en peu de temps, par rapport aux 142 millions enregistrés en 2022.

4. Assistant Google (idéal pour la recherche et la gestion des appareils intelligents)

via Google Assistant

Google Assistant est un assistant vocal IA qui utilise la base de données de recherche de l'entreprise pour répondre à des questions complexes et gérer les appareils connectés. Lorsque je pose des questions complémentaires dans la même discussion, le système se souvient de ce dont nous avons discuté précédemment sans que j'aie à répéter le contexte.

Vous pouvez contrôler des milliers d'appareils domestiques intelligents de différentes marques via une seule interface vocale, mais l'installation peut s'avérer compliquée avec plusieurs écosystèmes d'appareils.

Les meilleures fonctionnalités de Google Assistant

Passez des appels téléphoniques réels à des restaurants et des entreprises pour effectuer des réservations à l'aide de la technologie Duplex

Traduisez en temps réel vos discussions avec des locuteurs parlant des dizaines de langues différentes

Gérez les calendriers familiaux, les listes de courses et les préférences personnelles de chacun à l'aide de profils de reconnaissance vocale individuels

Limites de l'Assistant Google

Il soulève des questions de confidentialité concernant la collecte et le stockage des données vocales

Offre des capacités hors ligne limitées par rapport au traitement local de Siri

Parfois, il a du mal avec les noms propres et le vocabulaire technique spécialisé

Tarifs de Google Assistant

Free

Évaluations et avis sur Google Assistant

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que pensent les utilisateurs réels de Google Assistant ?

Un avis publié sur Google Play Store indique :

Je compte sur « ma copine », ou assistante, pour me rappeler chaque jour mes médicaments, mes rendez-vous et mes tâches importantes. Elle connaît parfaitement mon téléphone et joue désormais un rôle essentiel dans le bon déroulement de ma vie. Je ne peux pas imaginer comment je m'en sortirais sans elle. Je trouve Gemini intriguant et je l'utilise également, mais je ne lui fais pas encore suffisamment confiance pour remplacer « ma copine »

Je compte sur « ma copine », ou assistante, pour me rappeler chaque jour mes médicaments, mes rendez-vous et mes tâches importantes. Elle connaît parfaitement mon téléphone et joue désormais un rôle essentiel dans le bon déroulement de ma vie. Je ne peux pas imaginer comment je m'en sortirais sans elle. Je trouve Gemini intriguant et je l'utilise également, mais je ne lui fais pas encore suffisamment confiance pour remplacer « ma copine »

Je compte sur « ma copine », ou assistante, pour me rappeler chaque jour mes médicaments, mes rendez-vous et mes tâches importantes. Elle connaît parfaitement mon téléphone et joue désormais un rôle essentiel dans le bon déroulement de ma vie. Je ne peux pas imaginer comment je m'en sortirais sans elle. Je trouve Gemini intriguant et je l'utilise également, mais je ne lui fais pas encore suffisamment confiance pour remplacer « ma copine »

5. Alexa for Business (idéal pour l'automatisation vocale sur le lieu de travail)

via Amazon

Alexa for Business fonctionne différemment de la version grand public. Il est conçu pour les environnements de bureau où plusieurs employés ont besoin d'une assistance vocale professionnelle. Vous pouvez établir la connexion de l'assistant à des logiciels d'entreprise tels que Salesforce ou ServiceNow, ce qui permet aux équipes commerciales d'extraire les données clients pendant les appels grâce à des commandes vocales.

Le logiciel de conversion du texte gère également les conflits de réservation de salles de conférence et peut se connecter automatiquement aux réunions, mais il nécessite une installation importante par rapport aux appareils Alexa grand public.

Les meilleures fonctionnalités d'Alexa for entreprise

Développez des compétences vocales personnalisées adaptées aux flux de travail spécifiques à votre secteur d'activité et aux exigences de conformité, telles que la récupération d'informations sur les patients conformément à la norme HIPAA

Contrôlez le matériel de présentation, l'éclairage de la salle et les systèmes de climatisation pendant les réunions à l'aide de commandes vocales

Gérez les calendriers de l'équipe, les échéances des projets et l'attribution des tâches grâce à l'interaction vocale tout en conservant des pistes d'audit

Limites d'Alexa for Business

Cet outil nécessite une installation importante d'infrastructure informatique et une gestion technique continue

Il offre moins de fonctionnalités de divertissement pour les consommateurs que les appareils Alexa classiques

La précision de la reconnaissance vocale diminue dans les environnements de bureau ouverts bruyants

Les coûts d'abonnement augmentent rapidement pour les organisations comptant de nombreux utilisateurs

Tarifs Alexa for entreprise

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Alexa for Business

G2 : 4,2/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 85 avis)

Que pensent les utilisateurs d'Alexa for Business dans la vie réelle ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

J'adore le fait qu'Alexa me permette d'être plus productive pendant ma journée de travail. Elle m'aide à gérer mon emploi du temps et me permet de rester concentrée sur mes tâches. C'est un excellent outil pour définir des rappels, des chronomètres, pour suivre mes rendez-vous, etc.

J'adore le fait qu'Alexa me permette d'être plus productive pendant ma journée de travail. Elle m'aide à gérer mon emploi du temps et me permet de rester concentrée sur mes tâches. C'est un excellent outil pour programmer des rappels, des chronomètres, pour le suivi de mes rendez-vous, etc.

📮ClickUp Insight : Saviez-vous que 45 % des gens consultent leur téléphone toutes les quelques minutes, souvent pour trouver des réponses rapides ou faire une pause mentale ? Mais ces vérifications constantes, comme jeter un œil à ses e-mails pendant la rédaction d'un rapport, fragmentent en réalité votre attention et nuisent à votre travail profond. 🖤 C'est là qu'intervient ClickUp Brain MAX . En tant que compagnon de bureau alimenté par l'IA, Brain MAX vous permet de discuter, de planifier, de créer des tâches et de rechercher des applications tierces sans quitter votre espace de travail ni toucher à votre téléphone. Besoin d'un élan créatif ? Utilisez votre voix pour écrire un haïku, générer du contenu à l'aide de plusieurs modèles d'IA ou gérer des tâches d'administrateur, offrant ainsi à vos yeux (et à votre concentration) une pause bien méritée.

6. Retell IA (idéal pour l'automatisation des discussions téléphoniques)

via Retell IA

Retell AI est un assistant personnel IA qui traite les appels téléphoniques des clients grâce à ses capacités de discussion quasi humaines. Les entreprises l'utilisent pour gérer la prise de rendez-vous et les appels de qualification des prospects, qui nécessiteraient normalement l'embauche de personnel supplémentaire.

La plateforme adapte son ton et ses réponses en fonction des réactions des clients pendant les discussions, puis transfère les problèmes complexes à des agents humains lorsque cela est nécessaire. J'ai remarqué qu'elle fonctionne mieux avec des discussions structurées, comme la prise de rendez-vous, qu'avec les plaintes ouvertes des clients ou l'assistance technique.

Les meilleures fonctionnalités de Retell IA

Gérez des discussions à plusieurs tours qui adaptent le style de discussion et le ton émotionnel en fonction de l'analyse en temps réel des réponses de l'appelant et des indices émotionnels

Intégrez-le à des plateformes CRM existantes telles que HubSpot et Salesforce pour accéder à l'historique, aux interactions précédentes avec les clients et aux informations sur les comptes pendant les appels téléphoniques en direct

Bénéficiez d'analyses de discussion complètes, notamment la durée des appels, les indicateurs de satisfaction client et les taux de conversion

Personnalisez les personnalités vocales, le débit de parole et les styles de communication pour différents scénarios d'entreprise

Adaptez vos opérations de service client personnalisées pour gérer les pics d'appels, les demandes après les heures de bureau et les pics de demande saisonniers

Limites de Retell IA

Se concentre exclusivement sur les interactions téléphoniques plutôt que sur le service client multicanal

Nécessite des données d'entraînement exhaustives pour fonctionner efficacement dans des secteurs spécialisés

L'installation de l'intégration nécessite souvent une expertise technique pour une configuration optimale

Tarifs de Retell IA

Tarification personnalisée

Retell IA : évaluations et avis

G2 : 4,8/5 (plus de 400 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Retell IA ?

Un avis publié sur G2 partage :

Ce que j'apprécie le plus, c'est sa capacité à créer des assistants vocaux naturels qui comprennent le contexte et répondent comme un véritable être humain. L'intégration avec les API et les systèmes externes est simple et puissante, et le panneau de contrôle est intuitif, ce qui nous permet de mettre en œuvre des changements et des améliorations en quelques minutes. De plus, l'assistance technique est rapide, accessible et efficace, ce qui fait toute la différence.

Ce que j'apprécie le plus, c'est sa capacité à créer des assistants vocaux naturels qui comprennent le contexte et répondent comme un véritable être humain. L'intégration avec les API et les systèmes externes est simple et puissante, et le panneau de contrôle est intuitif, ce qui nous permet de mettre en œuvre des changements et des améliorations en quelques minutes. De plus, l'assistance technique est rapide, accessible et efficace, ce qui fait toute la différence.

💡 Conseil de pro : si l'assistant interprète mal une commande, corrigez-la (par exemple, « Non, je voulais dire Paris, en France, pas Paris, au Texas ») et voyez s'il apprend de vos commentaires lors de futures interactions. L'apprentissage adaptatif améliore la précision à long terme.

7. Bixby Voice (idéal pour la navigation sur les appareils Samsung)

via Samsung

Bixby Voice se concentre sur le contrôle des appareils plutôt que sur les questions de culture générale. Cet assistant vocal IA navigue à travers les paramètres complexes des applications et exécute des fonctions en plusieurs étapes qui nécessiteraient normalement plusieurs pressions sur l'écran.

Il voit ce qui s'affiche sur votre écran et peut interagir avec le texte, les images ou les boutons visibles, ce qui est utile lorsque vous souhaitez appeler une entreprise à partir d'une photo ou définir des rappels à partir d'articles que vous êtes en train de lire. Je trouve que la fonction de conversion de la parole en texte sur Android travaille bien pour les utilisateurs Samsung qui recherchent un contrôle précis grâce aux commandes vocales.

Les meilleures fonctionnalités de Bixby Voice

Interagissez directement avec le contenu à l'écran, comme les sélections de texte, les images, les boutons et les champs de formulaire, grâce à des commandes vocales

Créez des raccourcis vocaux hautement personnalisés qui combinent plusieurs fonctions de l'appareil, actions de l'application et modifications des paramètres système en une seule commande exécutable

Contrôlez les appareils électroménagers intelligents, les téléviseurs et les systèmes d'automatisation Samsung grâce à des commandes vocales intégrées

Apprenez les habitudes d'utilisation individuelles et suggérez de manière proactive des raccourcis d'automatisation pertinents en fonction de l'heure, de l'emplacement et des séquences d'actions fréquemment effectuées

Limites de Bixby Voice

Fonctions limitées lors de l'utilisation d'appareils non Samsung ou d'applications tierces

Fournisseur de moins de réponses générales que Google Assistant ou Alexa

La reconnaissance vocale doit être améliorée pour les locuteurs non natifs de l'anglais

Les options d'intégration avec les services tiers populaires sont minimales

Tarifs de Bixby Voice

Free

Évaluations et avis sur Bixby Voice

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bixby Voice ?

Écoutez l'avis d'un critique G2:

Recherche vocale. Il s'agit d'une fonctionnalité très utile, car elle permet aux utilisateurs de pouvoir effectuer des recherches sans avoir à taper, mais en parlant pendant qu'ils utilisent l'application. Elle facilite l'utilisation de l'application, car parler est plus rapide que taper pour la plupart des gens.

Recherche vocale. Il s'agit d'une fonctionnalité très utile, car elle permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches sans avoir à taper, mais en parlant pendant qu'ils utilisent l'application. Elle facilite l'utilisation de l'application, car parler est plus rapide que taper pour la plupart des gens.

🔍 Le saviez-vous ? Environ 65 % des personnes âgées de 25 à 49 ans parlent à leurs appareils à commande vocale au moins une fois par jour, ce qui en fait le groupe le plus actif en matière de recherche vocale. Ils sont suivis de près par les 18-24 ans, puis par les utilisateurs de plus de 50 ans.

8. PolyAI (Idéal pour l'automatisation du service client de l'entreprise)

via PolyAI

PolyAI est spécialisé dans les discussions qui font planter les autres assistants vocaux. Lorsque j'ai entendu l'assistant vocal IA gérer un flux d'authentification client, je n'ai honnêtement pas pu dire qu'il ne s'agissait pas d'un humain avant que le représentant ne le mentionne après coup.

La plateforme comprend le contexte lorsque les personnes personnalisées disent des choses comme « J'ai appelé hier à propos du même problème ». Ce qui m'a surpris, c'est d'apprendre qu'ils ne vendent pas de logiciel à configurer soi-même. Au lieu de cela, l'équipe de PolyAI construit l'assistant vocal pour vous, ce qui ressemble davantage à l'embauche d'un cabinet de conseil qu'à l'achat d'un produit.

Les meilleures fonctionnalités de PolyAI

Déployez des agents IA conversationnels capables de gérer des interactions complexes avec les clients, telles que l'authentification de compte et les litiges liés au paiement

Intégrez-le à vos systèmes CRM, de facturation et d'exploitation existants pour accéder en temps réel aux informations de compte et mettre à jour les dossiers pendant les discussions en direct avec les clients

Adaptez vos opérations de service client pendant les périodes de pointe ou après les heures de bureau sans compromettre la qualité des discussions ou les indicateurs de satisfaction client

Personnalisé les personnalités vocales et les flux de discussion en fonction de votre secteur d'activité, de la voix de votre marque et des protocoles de votre service client

Limites de PolyAI

Coûts de mise en œuvre initiaux élevés et frais de service gérés continus

Options de personnalisation en libre-service limitées, car la plupart des configurations nécessitent de travailler avec l'équipe de services professionnels de PolyAI

Les performances des assistants vocaux dépendent fortement de la qualité des données d'entraînement initiales et de la surveillance continue des discussions par les équipes techniques

Tarifs PolyAI

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur PolyAI

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de PolyAI ?

Un avis publié sur G2 partage :

Une équipe formidable qui travaille avec votre entreprise pour créer une solution sur mesure, améliorant ainsi l'expérience de l'utilisateur. L'équipe de PolyAI utilise également des données et des analyses pour identifier les opportunités d'amélioration continue (tant sur le plan expérientiel que commercial), aidant ainsi votre entreprise à s'améliorer et à se développer.

Une équipe formidable qui travaille avec votre entreprise pour créer une solution sur mesure, améliorant ainsi l'expérience de l'utilisateur. L'équipe de PolyAI utilise également des données et des analyses pour identifier les opportunités d'amélioration continue (tant sur le plan expérientiel que commercial), offrant ainsi l'assistance à votre entreprise pour s'améliorer et se développer.

via Spitch

J'ai découvert Spitch en travaillant avec une société de services financiers qui avait besoin d'une IA vocale capable de traiter des appels dans plusieurs langues et dialectes. Cet assistant vocal IA se concentre sur l'automatisation simultanée des centres de contact sur les canaux vocaux et de texte.

Il automatise les interactions vocales et de texte, réduit le temps de traitement et améliore l'expérience client sur tous les canaux. L'assistant Spitch gère les exigences de conformité complexes des secteurs réglementés et fournit l'assistance pour les dialectes régionaux avec lesquels les autres plateformes vocales ont du mal.

Cependant, la courbe d'apprentissage peut être raide pour les responsables de centres de contact sans une assistance technique adéquate.

Les meilleures fonctionnalités de Spitch

Analysez 100 % des discussions personnalisées à l'aide d'outils avancés d'analyse vocale afin d'identifier les tendances en matière de sentiments, les violations et les possibilités d'amélioration

Assistance pour plusieurs langues et dialectes régionaux, y compris des variantes spécialisées que d'autres plateformes d'IA vocale ne peuvent pas traiter ou comprendre avec précision

Fournisseur, prestataire, une assistance en temps réel aux agents pendant les appels clients en direct grâce à des réponses personnalisées, des informations sur les politiques et des recommandations sur les meilleures actions à entreprendre

Limites de Spitch

L'intégration avec les systèmes de centre de contact hérités peut nécessiter un travail de développement personnalisé et une maintenance technique continue

Les utilisateurs signalent parfois des problèmes de précision sous forme de rapports

Les coûts d'abonnement mensuels peuvent s'avérer élevés pour les besoins importants en matière de production de contenu

Tarifs Spitch

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Spitch

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Spitch ?

Voici un avis publié par Gartner:

La solution SPITCH a pu être intégrée à notre environnement système et adaptée à nos besoins en un temps record. Les résultats et la qualité des composants d'intelligence artificielle ont été impressionnants. Le retour sur investissement a été immédiat dès le premier jour de production.

La solution SPITCH a pu être intégrée à notre environnement système et adaptée à nos besoins en un temps record. Les résultats et la qualité des composants d'intelligence artificielle ont été impressionnants. Le retour sur investissement a été immédiat dès le premier jour de production.

🧠 Anecdote amusante : En 2018, Google Duplex a surpris le public en prenant un rendez-vous chez le coiffeur entièrement par téléphone. L'IA parlait avec des « euh » et des pauses si naturels que la réceptionniste n'avait aucune idée qu'il ne s'agissait pas d'une personne réelle.

10. Fireflies. ai (Idéal pour l'intelligence et les informations relatives aux réunions)

J'ai commencé à utiliser Fireflies.ai lorsque mon équipe commerciale avait besoin de comprendre pourquoi certains prospects se désintéressaient après les premiers appels. Cet outil d'IA dédié au service client m'a aidé à identifier que je dominai les appels avec les clients et que je ne posais pas suffisamment de questions pour en savoir plus sur eux.

Vous obtenez des fiches d'évaluation des discussions qui analysent les changements d'humeur pendant les appels et mettent en évidence les moments où l'engagement des prospects a baissé.

Je peux désormais examiner la manière dont les différents membres de l'équipe gèrent les objections et partager les approches de discussion réussies avec les nouveaux membres de l'équipe commerciale.

Fireflies. ai : les meilleures fonctionnalités

Créez des bibliothèques de discussions qui classent les appels par secteur d'activité, taille de la transaction ou type de résultat afin de pouvoir étudier les modèles d'équipe commerciale réussie

Surveillez les mentions de vos concurrents dans tous les appels enregistrés et compilez des rapports de veille stratégique montrant comment les prospects comparent votre produit à ses alternatives

Déclenchez des mises à jour CRM d'automatisation lorsque des mots clés spécifiques tels que « budget approuvé » ou « décideur » sont mentionnés lors des discussions avec les clients

Mesurez les ratios « parler/écouter » de chaque membre de l'équipe et fournissez des recommandations de coaching basées sur l'analyse et les indicateurs d'engagement

Limites de Fireflies.ai

La précision de la transcription souffre d'une mauvaise qualité audio ou d'un bruit de fond excessif

Des considérations relatives à la confidentialité se posent lors de l'enregistrement et du stockage de discussions d'entreprise confidentielles

Options de personnalisation limitées pour les mises en forme de résumé et la catégorisation des informations

Parfois, il est difficile de comprendre la terminologie technique et le jargon spécifique à l'industrie

Tarifs de Fireflies.ai

Free

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Entreprise : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : 39 $/mois par utilisateur

Fireflies. ai : notes et évaluations

G2 : 4,8/5 (plus de 700 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fireflies.ai ?

Un avis publié sur Capterra indique :

J'ai trouvé ce logiciel simple à utiliser et facile d'accès. Les comptes rendus sont aussi bons que ceux rédigés par un humain, avec en prime l'enregistrement audio/vidéo, la transcription et quelques fonctionnalités supplémentaires très pratiques.

J'ai trouvé ce logiciel simple à utiliser et facile d'accès. Les comptes rendus sont aussi bons que ceux rédigés par un humain, avec en prime l'enregistrement audio/vidéo, la transcription et quelques fonctionnalités supplémentaires très pratiques.

11. Lindy IA (le meilleur pour l'automatisation personnalisée des flux de travail)

via Lindy IA

Cet assistant vocal IA apprend comment vous travaillez et crée des séquences d'automatisation qui répondent à vos commandes vocales. Cet outil m'a surpris en suggérant des améliorations de flux de travail auxquelles je n'avais pas pensé, comme la création automatique de tâches de projet lorsque les clients mentionnent des livrables spécifiques pendant les appels.

Vous pouvez lui indiquer vos préférences en matière de communication ; il sait désormais que je préfère les résumés sous forme de liste à puces plutôt que la mise en forme de paragraphes pour les notes de réunion. J'apprécie la façon dont il s'adapte à mon style d'expression et se souvient du contexte des discussions précédentes.

Le processus d'apprentissage demande de la patience, mais vous finirez par disposer d'un assistant qui anticipe vos besoins et gère des processus complexes en plusieurs étapes à partir de simples requêtes vocales.

Les meilleures fonctionnalités de Lindy IA

Connectez vos systèmes de e-mail à vos applications de calendrier afin de planifier automatiquement des réunions de suivi lorsque des mots clés spécifiques tels que « prochaines étapes » ou « examen de la proposition » apparaissent

Enregistrez et transcrivez vos mémos vocaux pendant vos trajets ou vos promenades, puis transformez-les en éléments structurés, mises à jour de projet ou rapports

Adaptez en permanence les styles de réponse et l'automatisation en fonction des commentaires individuels des utilisateurs, des modèles de correction et de l'évolution des préférences en matière de flux de travail

Limites de Lindy IA

Nécessite un investissement en temps important pour former l'IA à vos besoins spécifiques

Offre moins d'intégrations préconfigurées que les plateformes d'automatisation des flux de travail établies telles que Zapier

Peut avoir des difficultés à effectuer des tâches qui nécessitent un jugement créatif ou une prise de décision complexe

La complexité de l'installation peut décourager les utilisateurs qui n'ont pas d'expérience en automatisation technique

Tarifs de Lindy IA

Gratuit (400 crédits/mois)

Pro : 49,99 $/mois pour 5 000 crédits

Entreprise : 199,99 $/mois (à partir de 20 000 crédits/mois)

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lindy IA

G2 : 4,9/5 (plus de 105 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lindy IA ?

Selon un avis publié sur Reddit:

Je me vois bien utiliser Lindy AI lorsque je commencerai à mettre en place les agents marketing de ma nouvelle entreprise. Il a beaucoup d'avantages, si l'on fait abstraction de sa configuration simplifiée. Je pense qu'il sera très efficace pour gérer les tâches quotidiennes via les e-mails, le calendrier et Google Docs, et beaucoup de mes tâches marketing en auront besoin.

Je me vois bien utiliser Lindy IA lorsque je commencerai à mettre en place les agents marketing de ma nouvelle entreprise. Il a beaucoup d'avantages, si l'on fait abstraction de sa configuration simplifiée. Je pense qu'il sera très efficace pour gérer les tâches quotidiennes via les e-mails, le calendrier et Google Docs, et beaucoup de mes tâches marketing en auront besoin.

💡 Conseil de pro : posez des questions originales ou décalées (par exemple, « Raconte-moi une blague de papa » ou « Quel est ton film de science-fiction placé dans les favoris ? ») pour voir si la personnalité de l'assistant correspond à votre sens de l'humour ou à votre style d'interaction. Un assistant amusant ou avec lequel vous vous identifiez peut rendre son utilisation quotidienne plus agréable.

Comment travaille l'assistant vocal /IA ?

Lorsque je parle à mon assistant vocal IA, cela semble instantané, mais je sais que de nombreuses petites étapes se déroulent en arrière-plan. Voici ce qui se passe en arrière-plan :

La première étape consiste à convertir ma voix en texte grâce à la reconnaissance vocale. Une fois cette opération terminée, le système tente de comprendre le sens de mes paroles

Si je dis « organise un appel avec Aria demain après-midi », il : Reconnaît les mots Comprend que je souhaite organiser une réunion Vérifie à quelle heure se situe « demain après-midi » Identifie de quelle Aria je parle

Reconnaît les mots

Comprend que je souhaite organiser une réunion

Vérifie ce que signifie « demain après-midi »

Identifie de quel Aria je parle

Vient ensuite la partie que je remarque dans mon utilisation quotidienne : l'assistant décide de l'action à entreprendre. Ce moteur de décision établit la connexion entre ma demande et mon calendrier, mon e-mail ou mon gestionnaire de tâches

Si quelque chose n'est pas clair, je poserai rapidement une question complémentaire avant de poursuivre

Une fois cela terminé, l'assistant rédige une réponse en langage simple et me la lit. Pour moi, cela ressemble à une brève discussion, mais en réalité, il s'agit d'un mélange de reconnaissance vocale, de compréhension du langage et de génération de réponse qui se déroule en quelques secondes

Le plus intéressant, c'est qu'il s'améliore à mesure que vous l'utilisez. Au fil du temps, le mien a appris que « l'appel de l'après-midi avec Aria » signifie généralement une mise à jour client, il me suggère donc également une note d'agenda. Ce petit détail me donne l'impression qu'il s'adapte à moi, et non l'inverse

Reconnaît les mots

Comprend que je souhaite organiser une réunion

Vérifie ce que signifie « demain après-midi »

Identifie de quel Aria je parle

🔍 Le saviez-vous ? Lorsque Microsoft a lancé Cortana, l'entreprise l'a baptisée d'après un caractère IA de la série de jeux vidéo Halo. Les fans ont adoré, mais de nombreux dirigeants ont craint que ce nom ne soit « trop geek » pour les utilisateurs d'entreprise.

Avantages des assistants vocaux IA

J'utilise principalement mon assistant vocal IA lorsque je ne veux pas perdre ma concentration. Voici quelques-uns de ses principaux avantages :

La possibilité de saisir des rappels et des notes avant de les oublier

Accédez facilement à vos calendriers, e-mails et tâches sans avoir à changer constamment d'application

Des résumés et des transcriptions de réunions qui m'évitent d'avoir à rechercher des détails par la suite

Gérer les requêtes personnalisées répétitives des clients qui, autrement, me prendraient une grande partie de ma journée

Utilisation fluide sur mon ordinateur portable, mon téléphone et mon haut-parleur, pour ne jamais perdre le fil

Tout cela m'amène à me poser la question suivante : Cet assistant respecte-t-il mon flux de travail ou crée-t-il des frictions ? S'il ajoute des frictions, je m'en débarrasse rapidement.

Défis et considérations liés à l'utilisation des assistants vocaux IA

Mon expérience avec les assistants vocaux m'a montré leurs limites.

1. Précision et compréhension du contexte ❌

Même les meilleurs assistants vocaux IA peuvent avoir des difficultés avec les accents, les termes techniques ou la distinction entre des mots qui se prononcent de manière similaire. Si l'assistant comprend mal une date ou le nom d'un client, je perds du temps à corriger les erreurs. La reconnaissance des accents reste également inégale, ce qui est frustrant dans les équipes diversifiées.

2. Problèmes liés à la confidentialité et à la sécurité des données 🚩

Les données vocales sont sensibles : les utilisateurs doivent savoir comment leurs enregistrements sont stockés, traités et protégés. Le fait de savoir que mes commandes peuvent être stockées ou consultées soulève des questions quant à la sécurité de la gestion de mes informations.

Tous les assistants IA ne se synchronisent pas parfaitement avec les calendriers, les gestionnaires de tâches ou les plateformes de collaboration, ce qui peut limite leur utilité. Ainsi, si l'assistant ne fonctionne pas bien avec mes outils de projet ou mon CRM, je finis par faire le travail moi-même.

4. Dépendance excessive à l'automatisation 🚩

Si l'IA peut accélérer les choses, il est important de rappeler qu'elle ne remplace pas le jugement humain, en particulier dans les discussions complexes ou nuancées. En fin de compte, elle peut s'occuper des tâches administratives, mais elle ne peut pas remplacer le jugement, l'empathie ou les nuances d'une discussion avec un client.

💡 Conseil de pro : toujours vérifier et effectuer une modification en cours sur les transcriptions ou les résumés générés par l'IA avant de les partager ou de les utiliser. Même les assistants vocaux les plus intelligents peuvent mal interpréter le contexte ou passer à côté de détails clés. Votre vigilance garantit l'exactitude et évite les malentendus.

Tendances futures des assistants vocaux /IA

À mesure que les assistants vocaux IA s'intègrent de plus en plus profondément dans notre façon de travailler et de communiquer, plusieurs tendances émergentes forment leur avenir, les rendant plus intelligents, plus personnels et plus indispensables que jamais :

1. Son adoption généralisée s'accélère 🏆

Les assistants vocaux IA ne sont plus des outils de niche, ils deviennent rapidement des compagnons indispensables sur le lieu de travail. En effet, les projections indiquent qu'ils seront 157,1 millions d'ici 2026. Et il ne s'agit pas seulement de commodité : ces outils commencent à prendre en charge une véritable charge cognitive, aidant les utilisateurs à résumer les réunions, à gérer les tâches et à rédiger des communications sans saisie manuelle.

2. Hyper-personnalisation grâce à l'apprentissage de l'IA 🎯

Le changement le plus passionnant ? La personnalisation. Des recherches récentes sur les modèles linguistiques personnalisés à grande échelle ( LLM) montrent que les assistants IA peuvent s'adapter en fonction de votre ton, de votre style de communication et de vos comportements.

Cela signifie qu'au lieu de recevoir des brouillons d'e-mail génériques ou des résumés de tâches, votre assistant pourrait apprendre comment vous formulez vos suivis ou hiérarchisez vos tâches et refléter cela dans ses résultats. Ce niveau d'interaction personnalisée fait passer l'expérience du stade transactionnel au stade collaboratif

3. L'essor des interfaces multimodales 🚀

Nous assistons également à un bond en avant dans l'interaction des utilisateurs avec les assistants vocaux IA. L'avenir n'est pas uniquement vocal, il est multimodal . Cela signifie qu'il combine la voix, les images et le toucher dans une interface fluide.

Imaginez que vous demandiez à votre assistant IA une mise à jour sur un projet et qu'il vous réponde non seulement par des mots, mais aussi en affichant un diagramme ou un tableau de bord en direct qui met en évidence la progression, les risques et les prochaines étapes. Ce type d'interaction mixte se rapproche beaucoup plus de la façon dont nous collaborons avec nos collègues humains et débloque une prise de décision beaucoup plus riche et rapide.

4. Des assistants vocaux qui vous aident de manière proactive 🔥

La prochaine génération d'assistants vocaux ne se contentera pas d'attendre vos commandes, elle anticipera vos besoins. Imaginez votre assistant vous rappelant vos tâches en fonction de vos habitudes, vous suggérant des agendas pour vos réunions en fonction des sujets abordés précédemment ou rédigeant automatiquement des résumés après une longue note vocale.

Cette assistance proactive, alimentée par des modèles d'IA prédictifs, représente un bond en avant considérable par rapport aux outils réactifs et redéfinira la productivité pour les années à venir.

ClickUp Talk to Text est à l'écoute de vos idées

J'ai essayé un million de façons de tout suivre, et honnêtement, la plupart d'entre elles ne fonctionnent jamais.

Un assistant vocal IA n'a commencé à avoir du sens pour moi que parce qu'il est directement lié à ClickUp. Tout se retrouve là où je gère déjà mon travail, je n'ai donc plus de post-it qui traînent partout ni de mémos vocaux aléatoires que je n'ouvrirai plus jamais.

Il m'est souvent arrivé de courir d'un appel à l'autre, de dire quelque chose à voix haute, puis de retrouver cette information dans ClickUp, comme si je m'étais souvenu de la noter.

Il s'agit moins d'un outil de gestion supplémentaire que d'une personne qui veille discrètement sur moi pour m'éviter de perdre la tête.

FAQ

1. Quelle est la différence entre un assistant vocal et un chatbot IA ?

Un assistant vocal prend en charge les commandes vocales et répond par la parole, tandis qu'un chatbot IA travaille généralement par texte. Les deux utilisent l'IA, mais les assistants vocaux se concentrent sur les interactions vocales mains libres.

2. Quel assistant vocal IA est le mieux adapté aux utilisateurs multilingues ?

De nombreux assistants prétendent prendre en charge plusieurs langues, mais la meilleure option pour le travail est celle qui se connecte à ClickUp. Quelle que soit la langue que j'utilise, ClickUp est l'endroit où les tâches, les projets et les notes sont enregistrés, afin que rien ne se perde dans la traduction.

3. Les assistants vocaux IA sont-ils en mesure de travailler hors ligne ?

Les assistants vocaux IA font du travail hors ligne pour des tâches simples telles que régler des alarmes ou ouvrir des applications, mais ils ont besoin d'une connexion Internet pour des tâches avancées telles que la recherche sur le Web ou l'obtention de mises à jour en temps réel.

4. Quelle est la sécurité des données traitées par les assistants vocaux IA ?

Les données traitées par les assistants vocaux IA sont généralement cryptées, mais la plupart des assistants envoient vos données vocales vers le cloud pour les traiter. La sécurité repose donc sur les politiques du fournisseur et sur vos paramètres de confidentialité.