Modèles de conception de produits gratuits que vous allez adorer

Tout produit exceptionnel naît d'une étincelle de créativité... et de beaucoup de café. ☕

De la première esquisse au prototype final, la conception de produits relève autant de l'art que de l'architecture. Mais même dans ce cas, la conception est souvent bloquée, non pas par manque de talent, mais parce que les commentaires, les briefs et les idées sont dispersés entre différents outils.

C'est là que les modèles de conception de produits entrent en jeu. Ils donnent forme à votre créativité, standardisent ce qui est reproductible et permettent à vos projets de rester ciblés. Que vous mapper les flux d'utilisateurs, créiez des maquettes fonctionnelles ou gériez des spécifications de conception, le modèle approprié vous aide à passer du concept à l'achevé en toute clarté.

Vous trouverez ci-dessous les meilleurs modèles gratuits de conception de produits pour organiser vos idées, mieux collaborer et concevoir plus intelligemment.

que sont les modèles de conception de produits ?*

Les modèles de conception de produits sont des documents prêts à l'emploi et personnalisables qui permettent aux concepteurs de planifier, d'organiser et de communiquer les éléments nécessaires à la création d'un produit. Ils standardisent le processus de conception du produit, de l'idéation à l'exécution, garantissant ainsi la cohérence et la conformité.

Un modèle de conception de produit type comprend des sections telles que :

personas utilisateur :* profils qui définissent votre public cible et ses besoins

Cartes du parcours utilisateur : échéanciers qui mettent en évidence la manière dont votre public interagit avec un produit

Wireframes : dispositions visuelles préliminaires de l'interface du produit

Fonctionnalités : détails sur les fonctionnalités du produit

Commentaires : détails sur les mises à jour requises du produit sur la base des tests effectués

🔍 Le saviez-vous ? Même dans le monde technologique moderne d'aujourd'hui, 70 % des designers ont recours à des carnets de croquis traditionnels pour démarrer leurs projets ! 📖

Pourquoi les modèles de conception de produits sont-ils importants pour les équipes UX/UI ?

La conception ne repose pas uniquement sur la créativité, mais aussi sur le processus.

Pour les équipes UX/UI, les modèles de conception de produits sont plus qu'un simple raccourci : ils constituent un cadre garantissant cohérence, rapidité et collaboration. Les modèles aident les équipes à :

Standardisez les flux de travail afin que tout le monde soit sur la même page

Réduisez le travail répétitif et libérez du temps pour l'innovation

Assurez-vous de ne rien manquer d'important, des profils d'utilisateurs aux tests d'utilisabilité

Facilitez l'intégration des nouveaux membres de l'équipe grâce à des processus clairs et reproductibles

En bref, les modèles permettent aux équipes UX/UI de fournir de meilleurs produits, plus rapidement, à chaque fois.

💡 Conseil de pro : La conception pour tous L'accessibilité n'est pas une réflexion après coup, c'est une nécessité. Ajoutez des checklist ou des sections sur l'accessibilité à vos modèles afin de vous assurer que vos produits sont utilisables par tous et répondent aux normes modernes dès le premier jour.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de conception de produit ?

Avec des milliers d'outils et de modèles de conception de produits disponibles en ligne, il peut être difficile de choisir le bon. Voici donc quelques aspects à prendre en compte :

Clarté : optez pour un modèle facile à naviguer. Chacun de ses éléments doit être clair, compréhensible et organisé de manière appropriée. Cela permet de présenter facilement les idées de conception

Personnalisation : recherchez un modèle qui vous permet de personnaliser ses éléments. Des sections aux dispositions, vous devriez pouvoir tout adapter en fonction des besoins de votre équipe

Cohérence : choisissez un modèle qui suit une structure cohérente. Par exemple, une section dédiée à l'ajout d'images, à la prise de notes, etc. Cela permet aux équipes de reproduire plus facilement le processus et de fournir des résultats plus rapidement

Exhaustivité : sélectionnez un modèle qui englobe tous les aspects essentiels du processus de conception de produit, tels que la recherche utilisateur, l'analyse concurrentielle et les tests d'utilisabilité . Cela garantit que le produit final sera irréprochable

*facilite la collaboration : sélectionnez un modèle qui vous permet de travailler avec vos collègues en temps réel. C'est encore mieux s'il permet une collaboration fluide avec les clients. Cela rend le processus plus simple et plus méthodique

modèles de conception de produits* en un coup d'œil

Modèles de conception de produits pour les flux de travail UX, UI et de prototypage

Vous avez vu la gamme, voyons maintenant comment chaque modèle de conception de produit ClickUp vous aide à donner vie à vos idées.

1. Modèle de tableau blanc pour la conception de produits ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des maquettes fonctionnelles complètes à l'aide du modèle de tableau blanc ClickUp Wireframing

La première étape de tout processus de conception de produit est la création d'un wireframe. Mais si vous n'avez aucune expérience dans ce domaine, utilisez le modèle de tableau blanc ClickUp Product Design Wireframing.

Ce modèle gratuit vous permet de créer des maquettes visuelles de produits afin que vous et les autres parties prenantes puissiez visualiser leurs interfaces. Vous pouvez définir les flux d'utilisateurs et mettre en évidence divers éléments du produit, tels que les dispositions, les menus, les couleurs et les images.

Il est particulièrement adapté à la conception d'un produit basé sur l'inspiration, car le modèle vous permet de noter rapidement les arguments clés de vente et de développer des idées similaires.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Réfléchissez et effectuez la modification en cours de vos idées en temps réel avec d'autres personnes

Intégrez des liens, des notes et des images dans des cadres visuels

Partagez vos commentaires et vos retours directement sur un canevas partagé

🔑 Idéal pour : les concepteurs UI/UX et les équipes produit qui planifient visuellement les wireframes et les structures d'interface au cours des premières étapes du développement produit.

🧠 Fait amusant : les êtres humains traitent les images 60 000 fois plus vite que le texte, c'est pourquoi les wireframes et les modèles visuels aident les équipes à s'aligner plus rapidement que les longs documents de conception. 👀

🎬 À voir ensuite : Vous êtes-vous déjà demandé comment l'IA s'intègre réellement dans le flux de travail d'un designer ? Cette présentation rapide montre comment l'IA de ClickUp aide les équipes à trouver des idées, à affiner les maquettes fonctionnelles et à gérer les commentaires, le tout dans un seul et même espace. C'est le chaînon manquant entre l'étincelle créative et l'exécution structurée.

2. Modèle de document de conception ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Restez en phase avec votre équipe sur chaque projet de conception de produit grâce au modèle de document de conception ClickUp

Une collaboration inefficace est-elle le principal obstacle dans votre cadre de conception de produits ? Le modèle de document de conception ClickUp est conçu pour éliminer ce problème.

Ce modèle est simple et facile à utiliser. Il centralise les idées et les ressources dispersées, vous permettant ainsi qu'à votre équipe de créer rapidement des conceptions de produits.

Vous pouvez l'utiliser pour créer des feuilles de route, extraire des actions à mener, définir des objectifs, suivre la progression, et bien plus encore. Le modèle permet également aux utilisateurs d'ajouter des commentaires et de suggérer des modifications en temps réel, ce qui le rend particulièrement idéal pour les équipes à distance.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Structurez le contenu à l'aide d'en-têtes, de tableaux et de texte enrichi

Recueillez les commentaires grâce aux fils intégrés

Standardisez la documentation pour plusieurs projets

🔑 Idéal pour : les responsables de conception et les chefs de produit qui documentent les spécifications, les décisions et les flux de travail en matière de conception afin d'assurer une clarté interfonctionnelle.

📮 Insight ClickUp : 31 % des managers préfèrent les tableaux visuels, tandis que d'autres s'appuient sur des diagrammes de Gantt, des tableaux de bord ou des vues de ressources. Mais la plupart des outils vous obligent à choisir. Si l'afficher ne correspond pas à votre façon de penser, cela devient simplement une source de friction supplémentaire. Avec ClickUp, vous n'avez pas à choisir. Passez d'un diagramme de Gantt alimenté par l'IA à un tableau Kanban, un tableau de bord ou une vue Charge de travail en un seul clic. Et avec ClickUp AI, vous pouvez générer automatiquement des vues ou des résumés personnalisés en fonction de la personne qui les consulte, que ce soit vous, un cadre supérieur ou votre concepteur. 💫 Résultats concrets : CEMEX a accéléré le lancement de ses produits de 15 % et réduit les délais de communication de 24 heures à quelques secondes grâce à ClickUp.

3. Modèle de tableau blanc ClickUp Design Brief

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de tableau blanc ClickUp Design Brief et accélérez votre processus de conception

Le modèle de tableau blanc ClickUp Design Brief est une autre ressource inestimable pour rationaliser le processus de conception, en particulier lorsque vous partez de zéro.

Ce modèle compte tous les détails de conception que vous pourriez manquer si vous n'êtes pas un professionnel. Cela inclut l'image, la taille, la typographie, la hiérarchie, la texture, la cohérence et bien plus encore.

Utilisez-le également pour mettre en évidence les objectifs, les demandes du client et les commentaires de l'utilisateur afin de garantir la bonne exécution des idées de conception.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Clarifiez la portée, les objets et les livrables clés

Alignez les parties prenantes grâce à une vue d'ensemble visuelle de partage

Collaborez facilement à l'aide des outils de tableau blanc intégrés

🔑 Idéal pour : les directeurs créatifs et les parties prenantes d'un projet qui définissent les objectifs de conception, les livrables et les échéanciers pour de nouvelles initiatives créatives.

👀 Anecdote : Cemex, l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de ciment et de béton pour le secteur de la construction, a pu accélérer son délai de mise sur le marché de 15 % grâce à ClickUp ! Ils ont récemment constitué une équipe fantastique de graphistes et de créateurs d'animations graphiques qui recherchaient les outils adéquats pour les aider à se développer efficacement. Grâce à la fonctionnalité « Task Relationships » (Relations entre les tâches) de ClickUp, il est devenu très facile de transférer les projets des chefs de projet aux concepteurs et aux créateurs de graphiques animés. Cela a changé la donne pour eux !

4. Modèle de carte du parcours client ClickUp Product

Obtenez un modèle gratuit Créez sans effort des cartes efficaces du parcours client à l'aide du modèle de carte du parcours client ClickUp

Une cartographie précise du parcours client aide une entreprise à offrir la meilleure expérience possible à ses clients, ce pour quoi 86 % des acheteurs sont prêts à payer un supplément. Heureusement, le modèle de cartographie du parcours client ClickUp Product vous aide également dans cette tâche.

Vous pouvez également utiliser ce modèle intuitif et facile à utiliser pour analyser les interactions avec les clients et générer des cartes de parcours précises. Cela permet d'identifier les points de contact cruciaux, d'obtenir des informations plus approfondies sur les besoins des utilisateurs et de prendre des mesures efficaces pour améliorer l'expérience personnalisée.

Le modèle est également très collaboratif, ce qui vous permet de l'utiliser sans effort avec votre équipe.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Reliez les étapes du parcours aux fonctionnalités clés du produit

Hiérarchisez les améliorations en fonction du comportement des utilisateurs

Harmonisez les équipes autour de décisions de conception axées sur l'utilisateur

🔑 Idéal pour : les stratèges UX et les spécialistes du marketing produit qui mapper les expériences utilisateurs, identifient les points de friction et alignent les améliorations des produits sur le comportement des utilisateurs.

🔍 Le saviez-vous ? La cartographie du parcours utilisateur s'inspire des récits policiers : il s'agit de comprendre le « qui, quoi, où et pourquoi » derrière chaque action de l'utilisateur. 🕵🏻

5. Modèle de flux utilisateur ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de flux utilisateur ClickUp pour créer des flux utilisateur pour vos produits

Semblable au précédent, le modèle ClickUp User Flow Template aide à développer des parcours utilisateurs complets pour fournir une assistance à la conception de produits.

Il cartographie les étapes suivies par un client lorsqu'il utilise un produit ou un service, du début à la fin. Cela vous aide à déterminer les points faibles et à corriger les lacunes, mais ce n'est pas tout ce que fait le modèle.

Grâce à cet outil, vous pouvez également attribuer des tâches et des responsabilités aux membres de votre équipe et suivre la progression afin de concevoir des parcours efficaces et de créer une expérience utilisateur supérieure.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Mapper la logique du produit aux attentes réelles de l'utilisateur

Simplifiez le transfert aux développeurs grâce à des visuels clairs illustrant les flux

Annoter et suivre les modifications au fil des itérations

🔑 Idéal pour : les développeurs et les ingénieurs en conception de produits qui conçoivent des chemins de navigation intuitifs et des actions de l'utilisateur pour des produits ou des applications numériques.

💡 Conseil de pro : vérifiez si chaque étape du flux utilisateur est réellement assistée par la logique de votre produit et les API backend. Cela évite de créer des flux théoriques qui ne peuvent pas être mis en œuvre. ✅

6. Modèle de forfait de projet de conception de site web ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Élaborez un plan de conception de site web facile à suivre grâce au modèle de plan de projet de conception de site web ClickUp

La conception d'un nouveau site web peut sembler une tâche ardue. Du choix de la disposition appropriée à celui de la meilleure palette de couleurs, une série de tâches doivent être accomplies. Cependant, si vous gérez une équipe, le modèle de plan de projet de conception de site web ClickUp est particulièrement utile.

Ce modèle génère une vue Tableau de toutes les tâches de conception du site web afin que vous et votre équipe puissiez collaborer et les accomplir efficacement. Au fur et à mesure que vous remplissez les détails, le modèle planifie les éléments, délègue les actions à entreprendre et suit leur progression afin de garantir leur réalisation dans les délais impartis.

Il vous permet également de hiérarchiser les tâches et d'attribuer ou de réattribuer les responsabilités en cas d'un changement de forfait.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les tâches, les dépendances et les échéances importantes

Attribuez clairement les rôles aux équipes de conception, de développement et d'assurance qualité

Organisez la planification du contenu, du référencement et de l'interface utilisateur/expérience utilisateur en un seul endroit

🔑 Idéal pour : les concepteurs Web, les développeurs et les managers de projet numériques qui supervisent la création et la livraison de sites Web de bout en bout au sein de différentes équipes.

7. Modèle de conception Web ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Abordez la conception de sites web avec un processus structuré grâce au modèle de conception web ClickUp

Le modèle de conception Web ClickUp est une autre ressource gratuite pour planifier la conception de sites Web. Il est clair, complet et ne nécessite aucun apprentissage. Si vous créez des pages d'accueil ou des microsites simples, il peut vous aider à rationaliser le processus.

Le modèle vous permet de planifier l'ensemble du flux de travail de conception de votre site web. Il organise les tâches, les ressources et la communication en un seul endroit. Conçu sous forme de tableau, il fournit également une vue claire de votre progression grâce à des rapports personnalisables.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Structurez vos projets web par pages, sections et sprints

Reliez de manière transparente les tâches de rédaction, de conception et de développement

Gérez les itérations grâce aux commentaires et aux validations

🔑 Idéal pour : les designers indépendants et les équipes d'agences qui organisent la disposition, le contenu et les ressources pour des projets de conception web destinés aux clients.

La conception est itérative Les meilleurs produits se forgent d'un retour d'information continu et d'itérations rapides. Les modèles et les fonctionnalités de commentaire de ClickUp facilitent la collecte d'informations, le suivi des modifications et l'évolution de votre conception, afin que vous puissiez toujours vous améliorer et ne jamais rester bloqué.

8. Modèle ClickUp pour le développement de nouveaux produits

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle ClickUp pour le développement de nouveaux produits afin de concevoir facilement de nouveaux produits à succès

Saviez-vous que sur les 30 000 nouveaux produits lancés chaque année, 95 % échouent? Pour vous assurer que votre innovation ne finisse pas à la poubelle, utilisez le modèle de développement de nouveaux produits ClickUp.

Ce modèle vous aide dans tous les aspects du développement de produits, de la planification à l'exécution. Il vous permet de créer des tâches, d'attribuer des rôles et de suivre les progrès afin de garder le contrôle sur votre processus de développement.

Cela permet d'aligner les équipes interfonctionnelles afin de concrétiser l'inspiration produit. Cela élimine également les inefficacités du processus, garantissant ainsi que le produit nouvellement développé est irréprochable.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Divisez le processus de développement de produit en phases réalisables

Suivez les activités de recherche, de prototypage et de test

Suivez la progression à l'aide de tableaux de bord et de tableaux visuels

🔑 Idéal pour : les chefs de produit et les équipes interfonctionnelles qui mènent à bien de nouvelles initiatives de produits, de la conception au lancement, grâce à des flux de travail structurés.

💡 Conseil de pro : Assurez la connexion de votre pile de conception Les concepteurs utilisent divers outils, notamment Figma, Slack, Google Drive et bien d'autres. Les intégrations de ClickUp vous permettent d'intégrer des conceptions, de lier des ressources et de centraliser les commentaires, afin que votre équipe reste dans un flux sans avoir à changer d'application.

9. Modèle créatif et de conception ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Améliorez votre processus créatif et de conception grâce au modèle créatif et de conception ClickUp

Vous avez du mal à organiser les différents éléments d'un projet de conception de produit ? Utilisez le modèle ClickUp Creative and Design pour résoudre ce problème.

Ce modèle, adapté aux débutants, est particulièrement utile pour les équipes qui développent des produits à partir de zéro. Il sert principalement de ce espace unifié où vous et vos collègues pouvez rassembler et organiser vos idées.

Grâce à cet outil, vous pouvez créer des tâches, suivre leur progression et visualiser l'échéancier global du projet. Le modèle est également visuellement attrayant, avec un organigramme guidant l'ensemble du processus.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Gérez les ressources créatives à chaque étape du processus d'approbation

Hiérarchisez facilement votre travail grâce à des tableaux visuels et des échéanciers

Synchroniser les tâches et les jalons avec les échéances du calendrier

🔑 Idéal pour : les équipes créatives qui gèrent des projets de contenu visuel, de stratégie de marque et de conception marketing pour différents services ou clients.

10. Modèle de portfolio de conception ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez votre portfolio de conception en quelques minutes grâce au modèle de portfolio de conception ClickUp

Si vous êtes un designer à la recherche d'un outil pour créer un portfolio solide pour vos présentations de clients, utilisez le modèle de portfolio de conception ClickUp. Que vous soyez débutant ou expert chevronné, vous pouvez facilement le personnaliser pour créer un lookbook qui vous correspond.

Ce modèle vous permet d'organiser de manière professionnelle tous vos anciens projets et expériences de conception. Vous pouvez également ajouter des détails essentiels, tels que les livrables et les échéanciers, afin de rendre votre présentation plus complète.

Le modèle est simple à naviguer et contient tous les éléments essentiels qui doivent figurer dans un portfolio de conception professionnel.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Présentez vos compétences créatives, vos outils et vos résultats finaux

Reliez les tâches, les visuels et les livrables en un seul endroit

Mettez facilement à jour le contenu grâce au suivi des versions intégré

🔑 Idéal pour : les freelances et les professionnels du design qui souhaitent présenter leurs projets achevés, leurs études de cas et leurs références créatives dans une mise en forme organisée.

11. Modèle simple de conception graphique ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des graphiques solides deux fois plus rapidement grâce au modèle simple de conception graphique ClickUp

La conception graphique peut sembler amusante et facile jusqu'à ce que la date limite approche et que vous en soyez encore à la phase d'imagination. Mais heureusement, c'est là que le modèle simple de conception graphique ClickUp entre en étape.

Il s'agit d'un outil puissant qui rationalise votre processus de conception. Grâce à lui, vous pouvez organiser toutes vos ressources créatives, telles que les images, les vidéos et les textes, afin de planifier votre production de manière détaillée.

Il vous permet également de créer de petites tâches réalisables et de fixer des délais afin que vous puissiez réaliser le graphique dans l'échéancier.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez vos projets de conception graphique sans encombrement

Suivez les révisions, les validations et les fichiers partagés

Visualisez la progression à l'aide de dispositions claires de type Tableau

🔑 Idéal pour : les graphistes internes qui traitent des demandes créatives récurrentes telles que la création de supports marketing, de publicités ou de création de contenu numérique.

💡 Conseil de pro : au lieu de concevoir à plusieurs reprises les mêmes boutons, cartes ou en-têtes, créez une bibliothèque de composants centralisée. Cela accélère la création de maquettes, garantit la cohérence visuelle et facilite les mises à jour globales si les spécifications changent en cours de projet. 📈

12. Modèle ClickUp Design Ideation

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle ClickUp Design Ideation pour créer de nouveaux produits créatifs grâce à l'effort d'équipe

Vous souhaitez créer un nouveau design de produit, mais vous n'avez aucune idée en tête ? Laissez le modèle ClickUp Design Ideation vous aider à trouver de nouvelles idées à partir de zéro.

Ce modèle fonctionne comme un espace collaboratif où vous et les membres de votre équipe pouvez échanger des idées. En fonction des contributions de chacun, vous pouvez hiérarchiser et sélectionner la meilleure proposition, puis lancer le processus créatif.

Le modèle vous permet également de suivre la progression de votre conception, ce qui en fait une solution tout-en-un.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Regroupez les idées par thème, persona ou cas d'utilisation

Reliez les concepts de conception aux exigences ou aux objectifs des utilisateurs

Suivez vos idées depuis le brainstorming jusqu'à l'étape de prototypage

🔑 Idéal pour : les équipes d'innovation, les concepteurs et les professionnels de la création qui capturent, organisent et hiérarchisent les idées brutes lors de sessions de brainstorming.

13. Modèle de tableau Kanban pour équipes de conception ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez facilement tous vos projets de conception à l'aide du modèle de tableau Kanban ClickUp Design Teams

La gestion des flux de travail de conception peut rapidement devenir chaotique, en particulier lorsque plusieurs créatifs sont impliqués. Le modèle de tableau Kanban pour équipes de conception ClickUp vous aide à garder le contrôle.

Ce modèle vous offre un tableau visuel où vous pouvez gérer vos projets de conception par étape, comme le brainstorming, la conception en cours, la révision et la finalisation. Vous pouvez attribuer des rôles, ajouter des pièces jointes, suivre les échéances et conserver les commentaires au même endroit.

Il vous permet également de personnaliser les colonnes, les libellés et les priorités afin de les adapter au processus de conception unique de votre équipe.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les blocages, les dépendances et les commentaires des clients

Réorganisez et redéfinissez les priorités des tâches grâce à la fonctionnalité glisser-déposer

Classez le travail à l'aide d'étiquettes personnalisées avec code couleur

🔑 Idéal pour : les responsables de conception et les équipes collaboratives qui assurent le suivi des tâches de conception, de la progression et de la propriété dans un flux de travail visuel et axé sur le statut.

🧠 Anecdote amusante : la méthode Kanban, souvent utilisée dans les modèles de tableaux de conception, a été inventée par Toyota dans les années 1940. 🚘

concevez de nouveaux produits sans effort avec ClickUp*

Une conception de produit réussie ne repose pas uniquement sur la créativité, mais aussi sur la structure, l'itération et l'alignement de tous les acteurs autour de l'expérience de l'utilisateur.

Que vous mapperiez un nouveau parcours utilisateur, créiez des maquettes fonctionnelles ou gériez des livrables de conception, les modèles adaptés améliorent la clarté, la rapidité et la collaboration.

L'intervalle de modèles de conception de produits gratuits de ClickUp donne aux équipes une longueur d'avance sans les obliger à réinventer la roue à chaque fois. Prêt à rationaliser votre flux de travail de conception de produits ? Découvrez dès aujourd'hui les modèles de conception de produits de ClickUp et commencez à les utiliser gratuitement !

Foire aux questions sur les modèles de conception de produits

Les modèles de conception de produits couvrent l'ensemble du cycle de vie de la conception (recherche, idéation, tests), tandis que les modèles d'interface utilisateur se concentrent uniquement sur la disposition visuelle de l'interface.

Oui. Les modèles tels que les modèles Tableau blanc et document de ClickUp centralisent les idées, les commentaires et les ressources, réduisant ainsi les changements d'outils et le chaos lié aux différentes versions.

Sélectionnez celui qui correspond à votre étape de flux de travail (création de maquettes fonctionnelles, cartographie du parcours client ou documentation) et qui offre des options de personnalisation en fonction de la taille de votre équipe et du type de projet.