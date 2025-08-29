Comment utiliser l'IA pour des campagnes de lancement de produits plus intelligentes

chaque lancement de produit ressemble à un chaos contrôlé. *

Vous jonglez avec 47 fils de discuter sur une seule campagne. Votre designer en est à la 12e révision de l'image principale. Le service juridique souhaite « juste une petite modification » du texte. Et votre PDG vient de vous demander si vous pouvez avancer le lancement d'une semaine.

Cela vous semble familier ?

voici ce qui change avec l'IA :* au lieu de gérer le chaos, vous orchestrez la victoire. L'IA s'occupe des tâches fastidieuses (coordination des briefs, variations des ressources, suivi des performances) pendant que vous vous concentrez sur la stratégie qui fait réellement bouger les nombres.

Il ne s'agit pas d'un énième article sur le thème « L'IA va sauver le marketing ». Il s'agit d'un guide pratique que vous pouvez mettre en œuvre pour réduire de moitié le temps de lancement et doubler l'efficacité de vos campagnes.

✨ Anecdote amusante : la campagne « Adoptable » de Pedigree a utilisé l'IA pour associer chaque publicité à un chien disponible à l'adoption dans un refuge local, de sorte que chaque publicité Pedigree est devenue une publicité pour un vrai chien à proximité. Lorsqu'un chien était adopté, l'IA remplaçait en temps réel par le chien suivant disponible localement. Au cours des deux premières semaines, environ 50 % des chiens fonctionnalités ont été adoptés et le trafic vers les profils des refuges a été multiplié par 6.

Qu'est-ce que l'exécution de campagnes basée sur /IA ?

L'exécution de campagnes IA pour les lancements de produits consiste à utiliser de manière rigoureuse des outils d'IA, des modèles et des agents IA pour forfaiter, produire, lancer et optimiser des campagnes marketing multicanales de bout en bout.

que couvre l'exécution de campagnes basée sur l'IA* ?

Forfait de campagne et définition de l'audience à l'aide des données personnalisées, de la modélisation prédictive et du traitement du langage naturel

Développement créatif avec des garde-fous pour assurer la maintenance de la cohérence de la marque dans les textes, les images et la vidéo

Orchestrez les tâches, les propriétaires et les échéanciers grâce à des flux de travail automatisés qui réduisent l'effort manuel

Optimisation des campagnes en temps réel grâce à des informations et des tableaux de bord basés sur l'IA qui ajustent les campagnes en fonction d'indicateurs clés

Une boucle d'apprentissage qui réutilise les performances des campagnes collées dans les invites, les briefs et les stratégies marketing

⭐ Modèle fonctionnel Gérez chaque étape du lancement de votre produit, de la conception à l'analyse post-lancement, grâce au modèle de checklist pour le lancement de produit ClickUp, une checklist étape par étape.

IA dans le marketing par rapport à l'exécution traditionnelle

Oui, nous comprenons. Vous en avez assez d'entendre parler de « l'IA tout » sans jamais aller au-delà de quelques automatisations simples. Nous approfondirons ce sujet dans cet article, mais pour l'instant, voici une table résumant les clés différences entre l'exécution traditionnelle de campagnes et l'exécution de campagnes basées sur l'IA pour les lancements de produits.

Catégorie Exécution traditionnelle des campagnes Exécution de campagnes optimisée par /IA Forfait Forfaits canal par canal dans des documents dispersés Forfait unifié avec des flux de travail automatisés et des propriétaires clairement identifiés (attribués par l'IA en fonction des instructions ou des campagnes passées) Cible Segments larges issus de recherches manuelles Cible plus intelligente grâce aux données personnalisées et à la modélisation prédictive Créativité Copie linéaire → conception → révision Génération parallèle d'actifs grâce à l'IA générative et aux garde-fous de la marque Orchestration Les responsables recherchent les mises à jour et les validations Les agents IA acheminent les briefs, les validations et les dépendances dans les délais impartis Surveillance Rapports hebdomadaires avec des informations en retard Tableaux de bord en direct pour une optimisation des campagnes en temps réel Optimisation Changements peu fréquents, dictés par les opinions Ajustements continus et basés sur les données des indicateurs clés et des KPI Gouvernance Les messages divergent selon les canaux Maintenance de la cohérence de votre marque grâce à des vérifications avant publication

Que peut faire l'IA aux campagnes de lancement ? $$a Autrement dit, quels sont les cas d'utilisation ?

Voici comment l'IA transforme vos idées en résultats dans vos campagnes marketing, avec moins d'effort manuel, un apprentissage plus rapide et un alignement plus étroit sur les indicateurs clés.

Automatisez l'automatisation du développement créatif (textes, images, scripts)

Rédigez des publicités, des e-mail, des pages de destination et des scripts vidéo à l'aide de l'IA générative et de modèles prêts à l'emploi

Maintenance de la cohérence de votre marque en intégrant vos directives de marque dans votre IA générative. Vous bénéficierez ainsi de garde-fous pour l'ensemble des ressources de votre campagne

Créez rapidement des variantes pour différents segments d'audience et différentes localisations

📌 Exemple : Lexus a lancé l'ES avec un spot télévisé scénarisé par l'IA, accélérant ainsi le développement créatif tout en restant fidèle à l'histoire de la marque.

🧠 Le saviez-vous ? Les utilisateurs de ClickUp Brain peuvent accéder à plusieurs modèles d'IA externes tels que ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres directement depuis leur environnement de travail ClickUp. Abandonnez la prolifération des IA et utilisez une IA contextuelle qui a accès à toutes vos données de travail pour produire des ressources de campagne personnalisées en fonction de vos besoins.

Prévoyez les segments d'audience cibles et les canaux

Analysez les données personnalisées et le comportement des utilisateurs afin d'identifier les groupes à forte intention d'achat grâce à la modélisation prédictive

Recommandez des canaux marketing et des budgets en vous basant sur les performances des campagnes collées et les indicateurs d'engagement en temps réel

Améliorez le scoring des prospects à mesure que les données de campagne arrivent, afin de pouvoir ajuster vos campagnes en toute confiance

📌 Exemple : NBCUniversal a déployé un système de forfait et d'activation basé sur l'IA afin de créer des segments d'audience prédictifs et axés sur la confidentialité sur tous les canaux.

Rationalisez l'échéancier des campagnes, la délégation des tâches et la coordination

Transformez les briefs en tâches avec des propriétaires, des dates d'échéance et des dépendances grâce à des flux de travail automatisés et des agents IA

Acheminez automatiquement les approbations et les mises à jour afin de réduire les goulots d'étranglement dans l'exécution des campagnes

Conservez une source unique d'informations afin que les responsables de campagne et les parties prenantes restent alignés

📌 Exemple : The Estée Lauder Companies a intégré l'IA générative à ses flux de travail marketing afin de générer automatiquement des ressources pour ses campagnes, d'acheminer le travail via des processus d'approbation standard et d'accélérer les transferts entre les marques et les marchés. Le résultat est un échéancier plus court et une coordination plus étroite sans compromettre la gouvernance.

Obtenez des informations en temps réel grâce à des tableaux de bord alimentés par /IA

Regroupez les publicités, les e-mail, le Web et les outils d'analyse dans un affichage unique des indicateurs de performance clés

Utilisez les informations fournies par l'IA et la détection des anomalies pour suggérer les prochaines étapes en matière de cible, de création ou de dépenses

Activez l'optimisation des campagnes en temps réel afin d'agir avant que les petits problèmes ne prennent de l'ampleur

📌 Exemple : Yum Brands a fait état de rapports sur des campagnes basées sur l'IA qui adaptent les offres et le timing en fonction de signaux en temps réel, améliorant ainsi l'engagement et le comportement d'achat pour des marques telles que KFC et Taco Bell.

Optimisation spécifique à chaque canal (e-mail, réseaux sociaux, publicité payante)

E-mail : testez les objets et les heures d'envoi, personnalisez les flux et ciblez différents segments d'audience pour augmenter les taux de conversion

Réseaux sociaux : générez des variantes de publications, tirez des enseignements des interactions sur les réseaux sociaux et planifiez la création de contenu dans différents formats

Payant : actualisez les créations et les audiences de vos campagnes publicitaires, puis optimisez vos campagnes en fonction du ROAS et du CPA grâce à des informations basées sur l'IA

📌 Exemple : le générateur de selfies assisté par IA du film Barbie a stimulé la création de contenu généré par les utilisateurs (UGC) sur plusieurs canaux et l'itération rapide de créations, aidant ainsi la campagne à attirer l'attention sur les plateformes sociales avant même son lancement.

Exécution étape par étape d'une campagne IA pour un lancement

Voici le flux de cinq étapes que vous pouvez utiliser pour lancer vos produits sans précipitation. Restez simple, restez actif et laissez l'IA se charger des tâches fastidieuses afin que votre équipe marketing puisse se concentrer sur les décisions plutôt que sur les tâches administratives.

Étape 1 : Alignez les résultats, les garde-fous et les données

Définissez le paramètre de destination afin que l'IA sache ce qui est « bon »

Définissez les indicateurs clés du jour 0 au jour 30, tels que les taux de conversion, les indicateurs d'engagement et le trafic sur le site web

Listez les contraintes budgétaires, les accords de niveau de service (SLA) en matière d'approbation et les droits de décision afin d'éviter les ret

Regroupez les performances des campagnes passées, les données personnalisées et le comportement des utilisateurs dans un affichage

Définissez des garde-fous pour que l'IA effectue la maintenance de la cohérence de la marque dans tous les éléments de la campagne

Utilisez la modélisation prédictive et le traitement du langage naturel pour définir des repères intelligents et une arborescence d'indicateurs clés de performance (KPI)

ne laissez pas l'IA partir de zéro. * Des garde-fous clairs et une source unique de vérité sont ce qui transforme l'IA d'un générateur d'idées chaotiques en un moteur d'exécution précis. Exprimez clairement vos intentions et équipez votre IA de toutes les données d'assistance dont elle a besoin pour vous aider.

Étape 2 : Rédigez le brief source à l'aide de /IA

Transformez les données brutes en un forfait clair et testable

Analysez les données de campagne pour former le position, les offres et les segments d'audience cibles

Générez une matrice créative, un forfait de diffusion et une première ébauche de texte

Résumer les notes des parties prenantes dans une checklist et mettre en évidence les risques afin de réduire les risques liés à l'échéancier

Créez des plans de messages pour différents segments d'audience afin de réduire l'effort manuel ultérieur

Définissez des critères de réussite pour chaque canal marketing afin que l'optimisation soit sans ambiguïté

🟣 Des données au brouillon en quelques minutes. Ne partez plus de zéro. Utilisez l'IA pour synthétiser les réunions des parties prenantes, les données de performance passées et le contexte du marché dans un brief structuré et exploitable. C'est votre premier brouillon le plus rapide jamais réalisé.

Étape 3 : Mappez le forfait et traduisez-le en travail concret

Rendez le forfait visible et exécutable pour chaque propriétaire

Créez un calendrier unique répertoriant les jalons, les propriétaires et les dépendances pour l'exécution des campagnes

Convertissez le forfait en tâches avec des propriétaires et des dates clairs afin que les responsables de campagne puissent suivre la progression

Offrez à vos équipes un environnement de travail partagé pour forfait, exécuter et suivre ensemble les campagnes

Mettez en place des flux de travail automatisés pour les admissions, les approbations et les rappels afin que rien ne bloque

Documentez les droits de décision et les procédures d'escalade pour agir rapidement malgré les contraintes budgétaires

🟣 Les forfaits échouent souvent non pas à cause d'une mauvaise stratégie, mais d'une propriété mal définie. Associez toujours chaque livrable à un nom et à une date.

Étape 4 : Produisez des ressources et effectuez des révisions sur rails

Diffusez rapidement des créations de qualité, sans déviation du message

Utilisez l'IA générative pour créer des textes, des images et des scripts, puis localisez-les pour différents segments d'audience

Commencez à partir de modèles prêts à l'emploi pour les calendriers, les briefs et les checklists afin de garantir que la mise en forme reste cohérente

Acheminez les révisions et les transferts à l'aide d'agents IA et de flux de travail automatisés afin de réduire la durée du cycle

Verrouillez les revendications et le ton à l'aide de garde-fous de marque afin que les variations restent cohérentes avec le message

Suivez l'historique des versions et les approbations dans votre système d'enregistrement pour garantir l'auditabilité

🟣 Création de la cohérence, pas du chaos. L'IA peut produire 100 variantes publicitaires en une heure. Le véritable avantage ? Utilisez des flux de travail d'approbation automatisés et la version pour les gérer sans que votre équipe ne se noie dans les fils de discussion Slack et les chaînes d'e-mail.

Étape 5 : Lancez, optimisez et apprenez

Gérez le lancement comme un système en direct, et non comme des rapports hebdomadaires

Centralisez les signaux dans des tableaux de bord alimentés par l'IA pour optimiser vos campagnes en temps réel

Ajustez les campagnes en fonction de l'audience, de la créativité et des dépenses à mesure que les signaux changent, et pas seulement à la fin du sprint

Observez d'abord les indicateurs avancés, puis les indicateurs de performance clés pour orienter vos décisions importantes

Intégrez les enseignements tirés dans les invites et les guides afin que chaque lancement soit plus intelligent

Partagez un résumé d'une page pour mettre les parties prenantes d'accord sur les réussites, les lacunes et les prochains tests

🟣 Optimisez en temps réel, pas a posteriori. Le plus grand changement rendu possible par l'IA ? Passer des autopsies post-lancement à la chirurgie en direct des campagnes. Si une publicité échoue à 14 h, vous pouvez changer de cap à 14 h 15, et non après avoir déjà dépensé le budget.

Une fois le lancement effectué et les signaux reçus, la prochaine étape est simple : mesurez ce qui compte et agissez en temps réel.

Le meilleur outil d'IA pour les campagnes de lancement de produits

Le lancement d'un produit est un effort à haut risque qui mobilise plusieurs équipes et exige précision, rapidité et adaptabilité. ClickUp et sa suite de fonctionnalités basées sur l'IA (ClickUp Brain, Brain Max, AI Agents, AI Notetaker, AI Calendar, Talk-to-Text et multi-model AI) fournissent des solutions ciblées pour chaque phase de votre lancement.

Grâce à des environnements de travail spécialement conçus pour les Teams marketing et produit, vous bénéficiez de la plateforme la plus complète pour une planification plus intelligente, une exécution fluide et des opérations rationalisées.

ClickUp AI : votre partenaire pour une planification et des opérations plus intelligentes

Exécutez vos programmes marketing, des campagnes multicanales aux évènements mondiaux, avec ClickUp for Marketing Teams

clickUp est l'application tout pour le travail*, qui regroupe la planification, la production et l'optimisation dans un seul environnement de travail alimenté par l'IA, afin que les lancements se déroulent de bout en bout sans prolifération d'outils ni changement de contexte.

Grâce à ClickUp AI intégrée dans les documents, les tableaux blancs, les tâches et les tableaux de bord, votre équipe avance plus vite, reste alignée et maintient une gouvernance rigoureuse.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment ClickUp AI intègre chaque aspect de votre travail👇

comment ClickUp rationalise les lancements de produits*

Forfait plus intelligemment grâce à l'IA qui extrait le contexte des documents, des tâches, des briefs et des travaux antérieurs, puis le transforme en feuilles de route, en maps de messages et en checklist

Produisez plus rapidement en convertissant directement la stratégie sur les tableaux blancs en tâches ClickUp avec des propriétaires et des dates, tout en synchronisant le travail créatif et celui des canaux

Lancez vos produits en toute confiance grâce aux tableaux de bord ClickUp en direct qui unifient les signaux des canaux et mettent en évidence les meilleures actions à entreprendre, afin que le suivi des indicateurs clés de performance réels du lancement soit assuré

Répétez continuellement les opérations tandis que les agents IA et les automatisations acheminent les approbations, publient les mises à jour et clarifient les transferts, pendant que votre équipe se concentre sur la stratégie

*planification stratégique avec l'IA

clickUp Brain * intègre l'IA directement dans votre gestion de projet, vous aidant à rédiger, résumer et automatiser au sein de ClickUp.

Il agit comme le stratège IA de votre campagne. Il répond instantanément aux questions concernant votre forfait de lancement, récupère les études sur la concurrence, résume les documents clés et génère des briefs de campagne, le tout depuis votre environnement de travail. Grâce à la conscience contextuelle de Brain, vous obtenez des informations précises et exploitables, adaptées à votre produit et à votre marché.

💡 Conseil de pro : créez des visuels avec ClickUp Brain et gérez vos recherches et vos textes à l'aide des derniers GPT, Claude, Gemini et autres, à partir d'un environnement de travail unique et unifié Voici un exemple de Brain au travail👇

Pour les spécialistes du marketing qui souhaitent aller plus loin, en établissant la connexion entre tous les outils, en automatisant sur les applications et en travaillant sans intervention manuelle, ClickUp Brain MAX est l'étape suivante. Il fait passer l'intelligence au niveau supérieur grâce à l'IA multimodèle.

Brain Max peut analyser de vastes ensembles de données, fournir une prévision des résultats des campagnes et être un fournisseur de recommandations avancées pour les stratégies de mise sur le marché. Il peut même simuler des scénarios de lancement, vous aidant ainsi à identifier les risques et à optimiser votre feuille de route avant le début de l'exécution.

Voici quelques informations supplémentaires sur l'application IA qui met fin à la prolifération des outils :

Fonctionne en dehors du navigateur comme une application autonome pour Mac/Windows

Connectez ClickUp à toutes vos autres applications de travail (Google Drive, Slack, Jira, Figma, etc.) et au Web

Fournisseur d'une intelligence contextuelle inter-application, d'une recherche universelle et d'une automatisation, ainsi que de fonctionnalités avancées telles que la conversion de la parole en texte et le changement de modèle multi-LLM

Brain MAX est une application de bureau révolutionnaire conçue pour résoudre le problème croissant de la prolifération de l'IA, c'est-à-dire la perte de productivité causée par la jonglerie entre des outils d'IA déconnectés, des flux de travail fragmentés et la perte de contexte. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo 👇

Opérations fluides grâce aux agents IA et à l'automatisation

Automatisez les flux de travail répétitifs et complexes grâce aux agents IA. En exemple, un agent IA peut surveiller votre checklist de lancement, attribuer automatiquement des tâches à mesure que les dépendances sont effacées, signaler les obstacles et informer les parties prenantes en temps réel. Les agents peuvent également s'intégrer à des outils externes (tels que des plateformes CRM ou marketing), garantissant ainsi de synchroniser vos opérations de lancement.

Utilisez ClickUp Automations et IA Automation Builder pour transmettre les briefs aux réviseurs, relancer les propriétaires avant que les SLA ne soient dépassés et mettre à jour le statut dans toutes les listes, sans suivi manuel.

Activez les automatisations personnalisées dans ClickUp pour rationaliser vos campagnes de lancement de produits et gagner en efficacité

Ne manquez jamais une échéance ou un jalon. Les rappels et notifications basés sur l'IA de ClickUp permettent à votre équipe de rester sur la bonne voie, en signalant les tâches en retard et en mettant en évidence les priorités urgentes afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Collaboration et documentation sans effort

ClickUp AI Notetaker participe à vos réunions de lancement (Zoom, Google Meet, Teams, etc.), transcrit les discussions et génère automatiquement des notes de réunion structurées, des éléments à mener et des suivis. Il peut résumer de longues discussions en étapes claires et concrètes, et les partager instantanément avec votre équipe, garantissant ainsi que tout le monde est sur la même longueur d'onde et responsable.

Vous pouvez capturer des idées, des mises à jour ou des commentaires à tout moment grâce à la fonction Talk-to-Text. Que vous soyez en pleine session de brainstorming ou en visite sur site, il vous suffit de parler et ClickUp transcrira vos pensées directement en tâches, documents ou commentaires. Cela accélère la documentation et réduit l'entrée manuelle, rendant la collaboration plus rapide et plus inclusive.

Capturez des transcriptions précises de vos réunions avec ClickUp AI Notetaker

Planification et coordination sans faille

Planifiez toutes les activités, réunions et échéances de la campagne en un seul endroit grâce au calendrier ClickUp AI. Ce calendrier IA suggère les horaires de réunion optimaux en fonction de la disponibilité de l'équipe, résout automatiquement les conflits et se synchronise avec les calendriers externes. Il peut également générer et mettre à jour des échéanciers au fur et à mesure que votre forfait de lancement évolue, garantissant ainsi que chaque livrable soit parfaitement synchronisé.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la solution de calendrier que vous attendiez👇

Vous pouvez associer des évènements du calendrier à des tâches, des documents ou des jalons spécifiques. Recevez des rappels proactifs et des mises à jour de statut afin que votre équipe soit toujours prête pour la suite.

des informations et une prise de décision plus intelligentes grâce à l'IA multimodèle*

Tirez parti de la puissance de plusieurs modèles d'IA pour obtenir des informations plus approfondies. Analysez les commentaires des clients, les tendances du marché et les performances des campagnes en temps réel. Générez des comparaisons avec la concurrence, des analyses de sentiment et des rapports prédictifs pour éclairer votre stratégie de lancement et vous adapter rapidement à l'évolution des conditions.

De plus, la recherche IA d'entreprise de ClickUp explore les tâches, les documents, les discuter et même les applications connectées telles que Slack ou Gmail pour vous fournir les ressources adéquates à portée de main.

planifiez votre stratégie et vos flux de travail de manière intelligente*Planifiez vos ICP, vos matrices créatives et vos flux de travail de lancement sur un canevas qui transforme les formes en tâches, sans copier-coller ni dérive. Les tableaux blancs ClickUp restent liés aux documents, aux tâches et aux sprints, afin que les plans restent à jour au fur et à mesure que le lancement évolue.

Transformez vos idées en actions coordonnées et établissez la connexion avec le reste de votre travail, des tâches aux documents en passant par discuter, grâce aux tableaux blancs ClickUp

modèles pour la planification des lancements et les calendriers de contenuUtilisez les modèles ClickUp * pour créer en quelques minutes des calendriers de lancement, des checklist et des briefs créatifs, puis localisez-les pour les différentes régions sans avoir à reconstruire le flux de travail. Les modèles sont liés aux tâches et aux échéanciers, ce qui permet aux opérations et à la création de rester alignées dès le premier jour.

Voici quelques exemples :

🚀 Modèles ClickUp pour la planification du lancement de produits

Modèle de stratégie produit : mapper votre stratégie de commercialisation, fixez des objectifs et alignez votre équipe sur les objectifs de lancement. modèle de forfait de projet pour le lancement d'un produit * : planifiez, attribuez et effectuez le suivi de toutes les tâches liées au lancement en un seul endroit pour une exécution fluide.

📅 Modèles ClickUp pour les calendriers de contenu

modèle de calendrier promotionnel * Planifiez et gérez toutes vos activités de promotion, vos publications de contenu et vos échéances de campagne dans un calendrier visuel unique. modèle de calendrier de contenu * Forfait, rédigez et publiez du contenu sur tous les canaux, attribuez des tâches aux rédacteurs/concepteurs et effectuez le suivi des échéances de manière facile.

⭐️ Bonus : Essayez ces modèles gratuits de lancement de produit pour vous assurer que votre lancement se déroule sans encombre, de la planification initiale à la mise sur le marché.

AdCreative.ai pour créer rapidement des variantes visuelles et textuelles afin d'assurer l'assistance aux campagnes payantes

Runway pour les ressources vidéo et animées basées sur l'IA lorsque votre histoire de lancement nécessite des animations graphiques

Klaviyo pour l'orchestration des e-mail et des SMS avec segmentation prédictive dans les piles e-commerce

Comment mesurer la réussite d'un lancement de produit à l'aide de l'IA ?

Vous ne pouvez pas corriger ce que vous ne voyez pas. Utilisez l'IA pour transformer les données brutes des campagnes en actions claires, afin que votre équipe marketing puisse orienter les performances en temps réel, et non après coup.

définissez vos paramètres de tableau de bord IA*

Choisissez un indicateur clé de performance (KPI) principal et 3 à 5 indicateurs clés de performance liés au chiffre d'affaires

Effectuez des analyses comparatives à l'aide de modèles prédictifs basés sur les performances des campagnes collées, ainsi que sur la saisonnalité et le contexte concurrentiel

Effectuez le suivi des indicateurs clés tels que les taux de conversion, les indicateurs d'engagement et le trafic sur le site web par canal

Définissez des seuils d'action qui déclenchent un changement de budget, de création ou d'audience

⭐️ Gain rapide : commencez avec seulement 3 indicateurs clés de performance pour votre premier lancement basé sur l'IA. La plupart des Teams qui essaient de tout suivre finissent par n'optimiser rien. La concentration prime sur la fantaisie.

consultez les résultats en temps réel*

Centralisez les signaux dans des tableaux de bord alimentés par l'IA pour optimiser vos campagnes en temps réel

Analysez les données par audience, création, offre et emplacement, et superposez les sentiments NLP issus des avis, des réseaux sociaux et de l'assistance

Utilisez la détection des anomalies pour signaler les pics ou les baisses inattendus avant qu'ils ne prennent de l'ampleur

Conservez une source unique d'informations afin que les responsables de campagne et les parties prenantes restent alignés

⚠️ Attention : ne fixez pas des seuils d'action trop stricts. Une baisse de 5 % du taux de conversion peut être une variation quotidienne normale, et non une crise de campagne. Laissez de la marge à votre IA.

identifiez ce qui fonctionne et misez dessus*

Effectuez une analyse rapide des campagnes sur les variantes afin d'identifier l'adéquation entre les messages et le marché et d'augmenter les ventes

Réorientez vos dépenses vers les audiences et les créations les plus performantes et mettez les autres en pause

Rafraîchissez les produits peu performants grâce à des variantes générées par l'IA qui préservent la cohérence de la marque

Utilisez la modélisation d'attribution pour identifier les canaux marketing qui génèrent les utilisateurs les plus précieux

effectuez une prévision et fermez la boucle*

Prévoyez les résultats du projet à l'aide de modèles prédictifs utilisant des indicateurs de jour 0 à 7

Effectuez des analyses de cohortes pour lire les modèles de fidélisation et de valeur à court terme après le lancement

Intégrez les informations recueillies dans les invites, instructions et briefs afin d'améliorer la cible et la création de contenu

Archivez les ressources, les décisions et les enseignements afin que le prochain lancement soit plus intelligent

💡 Conseil de pro : affichez une fiche de résultats d'une page avec visibilité pour tous, comprenant 1 KPI principal, 3 indicateurs avancés et les deux mesures que vous prendrez si les résultats sont supérieurs ou inférieurs au forfait.

Exemples concrets de lancements optimisés par /IA

1. Heinz : designs d'emballages de ketchup générés par /IA

Heinz a utilisé le générateur d'images DALL·E pour créer des centaines de visuels uniques et imaginatifs représentant des bouteilles de ketchup pour une grande campagne créative. Les meilleurs designs ont été intégrés au lancement du produit et diffusés sur les réseaux sociaux, les canaux numériques et les canaux de relations publiques.

🎯 Résultats : la campagne a généré un buzz organique, suscité un engagement élevé et renforcé la notoriété de la marque Heinz. L'IA a permis à la fois la création rapide d'actifs et une nouvelle façon de tester la pertinence culturelle.

2. BMW : campagne publicitaire personnalisée en temps réel

BMW a utilisé l'IA dans des panneaux d'affichage numériques pour analyser les données de trafic en temps réel et modifier les créations en fonction de la vitesse du flux de trafic : un trafic rapide déclenchait de brèves annonces, tandis qu'un trafic plus lent affichait de l'information détaillée sur les produits.

🎯 Résultat : L'engagement et la cible ont été améliorés grâce à l'ajustement dynamique des messages en fonction de la vitesse et du contexte.

3. Sephora : maquilleur virtuel pour les lancements

Sephora a lancé son outil Virtual Artist, qui combine la réalité augmentée et l'IA pour permettre aux utilisateurs d'essayer virtuellement des milliers de produits de maquillage en temps réel à l'aide de la caméra de leur téléphone ou de leur ordinateur. L'IA analyse la géométrie du visage et le teint de la peau pour appliquer un maquillage numérique réaliste, offrant des recommandations personnalisées et des looks achevés.

🎯 Résultats : les recommandations personnalisées de produits ont stimulé les conversions ; les essais virtuels ont renforcé la confiance des clients dans les nouveaux lancements et réduit les retours de produits.

4. Nestlé : recommandations personnalisées de produits

Nestlé utilise des recommandations de produits personnalisées basées sur l'IA pour améliorer l'engagement des consommateurs et l'équipe commerciale. En analysant les données des consommateurs telles que l'historique des achats, les habitudes alimentaires et les modes de vie, les plateformes basées sur l'IA de Nestlé fournissent des suggestions nutritionnelles et des recommandations de produits personnalisées. Ces systèmes comprennent des chatbots et des moteurs de recommandation qui guident les utilisateurs tout au long de leur parcours d'achat grâce à des conseils personnalisés en temps réel, améliorant ainsi la satisfaction et la fidélisation des clients.

🎯 Résultat : l'IA a aidé Nestlé à optimiser ses dépenses marketing, à améliorer ses taux de conversion et à renforcer la fidélité à la marque en tant que fournisseur, prestataire de contenu pertinent et personnalisé à grande échelle.

📮 ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'espace de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discuter, les documents, etc., tout en assurant la maintenance du contexte de l'ensemble de votre espace de travail.

Les enjeux importants des campagnes de lancement de produits

Les lancements de produits condensent des mois de travail en quelques sprints. Les budgets sont visibles, les échéanciers sont serrés et chaque canal doit raconter la même histoire au même moment. C'est là que les choses deviennent risquées, et c'est là que l'IA vous aide à garder le contrôle.

1. Échéanciers serrés et multiples variables

Les fenêtres de lancement sont courtes, les ressources se multiplient rapidement et chaque dépendance ajoute un risque. Les outils d'IA aident les managers de campagne à compresser la planification et la production en automatisant les briefs, les validations et l'installation des canaux, afin que les petites équipes marketing puissent maintenir leur élan.

📌 Exemple : Maybelline a lancé le mascara Falsies Surreal Extensions en utilisant May, un avatar numérique. May a permis à l'équipe marketing de créer et d'adapter simultanément des visuels cohérents sur de nombreuses surfaces, réduisant ainsi considérablement les délais d'exécution.

2. Pression pour faire sensation sur plusieurs canaux

Le premier jour est crucial. Vous avez besoin d'une portée, d'une fréquence et d'un storytelling cohérent sur tous les canaux marketing. L'orchestration basée sur l'IA vous aide à adapter vos créations à chaque support tout en assurant la maintenance de la cohérence de votre marque.

📌 Exemple : la campagne « Create Real Magic » de Coca-Cola a invité les fans à co-créer des œuvres d'art à l'aide de l'IA, puis les a diffusées sur des panneaux d'affichage et des points de contact numériques. Il s'agissait d'une campagne multicanal basée sur l'IA générative et les actifs emblématiques de la marque, conçue pour avoir un impact à grande échelle et créer le buzz.

3. Risque de retards, de désalignement et de messages incohérents

Les flux de travail fragmentés entraînent des transferts manqués et des ressources non conformes à la marque. L'exécution de campagnes basée sur l'IA centralise les forfaits, met en évidence les obstacles et utilise l'automatisation pour harmoniser les approbations et les ressources.

📌 Exemple : Cadbury India a utilisé l'IA vocale et le ML dans le cadre de sa campagne « Not Just A Cadbury Ad 2.0 » pour générer des milliers de spots vidéo géolocalisés mettant en fonctionnalité la superstar indienne Shah Rukh Khan, tout en assurant la maintenance d'un message de marque cohérent et en s'adaptant à l'échelle locale, un modèle permettant d'éviter les incohérences sous la pression du lancement.

Avantages de l'utilisation de l'IA pour les campagnes de lancement de produits

l'IA *aide les équipes marketing à aller plus vite, à rester alignées et à prendre de meilleures décisions. Grâce à des outils basés sur l'IA et à des flux de travail automatisés, vous transformez une stratégie marketing fragmentée en un forfait unique qui favorise une exécution cohérente des campagnes sur tous les canaux.

Pourquoi est-ce important ?

planification et alignement plus rapides *grâce à des assistants de planification de campagne qui rédigent des briefs, des échéanciers et des checklists tout en réduisant l'effort manuel

cible plus intelligente* grâce à l'analyse des données personnalisées, du comportement des utilisateurs et des tendances du marché afin d'identifier différents segments d'audience et d'améliorer la notation des prospects

créations créatives à grande échelle* utilisant l'IA générative pour la création de contenu, avec des garde-fous pour maintenir la cohérence de la marque dans tous les éléments de la campagne

orchestration de bout en bout* : les agents IA acheminent le travail, gèrent les validations et éliminent les dépendances afin que les responsables de campagne puissent se concentrer sur les décisions

prise de décision en temps réel* grâce aux informations fournies par l'IA à partir des données de campagne, mettant en évidence des indicateurs clés tels que les taux de conversion, les indicateurs d'engagement et le trafic sur le site web pour une optimisation en temps réel de la campagne

expérimentation intégrée* pour optimiser rapidement les campagnes sur tous les canaux marketing et les variantes de campagnes publicitaires à l'aide d'informations basées sur la IA

*amélioration continue, car les performances des campagnes collées entraînent les invites et les modèles d'IA à améliorer les performances des campagnes à chaque sprint

Les pièges à éviter lors des lancements basés sur l'IA

L'IA accélère l'exécution des campagnes, mais elle amplifie également les lacunes si vos bases ne sont pas solides. Évitez ces pièges courants :

résultats vagues et indicateurs clés :* si vous ne définissez pas d'indicateur clé de performance (KPI) et de seuils clairs, l'IA optimise le mauvais objectif

données désordonnées et lacunes dans le suivi :* la fragmentation des données de campagne et la mauvaise hygiène UTM rendent les informations peu fiables et lentes

multiplication des outils et efforts manuels : *l'ajout de solutions ponctuelles en dehors de votre flux de travail crée des doublons et des transferts manqués

*évitez les interventions humaines : définissez les paramètres de décision afin que les agents IA n'imposent pas de changements importants sans vérification préalable

lancement sans contrôle qualité préalable : *automatisez les vérifications des liens, des pixels, des flux et du langage des revendications afin d'éviter les erreurs évitables

optimisation hebdomadaire plutôt qu'en temps réel :* utilisez les alertes d'anomalie et les tableaux de bord en direct pour optimiser vos campagnes en temps réel, plutôt que de vous contenter des récapitulatifs du Monday

*ignorer la confidentialité et la conformité : harmonisez les politiques de consentement, d'utilisation des données et de conservation avant d'analyser le comportement des utilisateurs

ne pas boucler la boucle : *Intégrez les enseignements tirés dans les invites et les briefs, sinon vous répéterez les mêmes erreurs lors du prochain lancement

💡 Conseil de pro : conservez l'IA dans une source unique de vérité (briefings, ressources, échéanciers et tableaux de bord dans un seul environnement de travail) afin de pouvoir automatiser les tâches répétitives sans perdre le contrôle ni le contexte.

L'avenir des lancements de produits : collaboration entre l'humain et /IA

L'avenir des lancements repose sur la collaboration : vous définissez l'orientation et l'IA s'occupe du reste. Vous consacrerez plus de temps au position, aux offres et au récit, tandis que les agents IA se chargeront de l'orchestration, des analyses et des ajustements en temps réel sur tous les canaux.

Ce dont vous serez responsable

Stratégie, position et tarification

Messages et orientation créative avec des garde-fous clairs

Droits de décision finale et seuils d'action liés aux indicateurs de clé

Gouvernance de marque, éthique et décisions en matière de risques

ce que /IA va exécuter*

Flux de travail automatisé pour les briefs, les transferts et les validations

Variantes d'actifs conformes à la marque et rapides pour différents segments d'audience

Optimisation des campagnes en temps réel à l'aide de signaux en direct et de modèles prédictifs

Analyse continue des campagnes pour identifier les meilleures actions à mener

🎯 Vous êtes le chef d'orchestre, l'IA est l'orchestre. Votre valeur ne réside pas dans le fait de jouer de tous les instruments. Elle réside dans le fait de connaître la partition, de définir le tempo et de diriger la performance. L'IA se charge de l'exécution ; vous êtes l'auteur du chef-d'œuvre.

Comment votre modèle opérationnel évolue

Des lancements ponctuels à une salle de lancement permanente qui ne ferme jamais ses portes

Des rapports hebdomadaires aux tableaux de bord en direct qui guident les décisions quotidiennes

Passez des silos de canaux à un système unique d'enregistrement des forfaits, des actifs et des résultats

De la coordination manuelle aux agents IA assistant les responsables de campagne

🚀 Du projet au mouvement perpétuel. Cessez de forfaitaire des campagnes et commencez à exploiter une « machine » de lancement. Grâce à l'optimisation en temps réel assurée par l'IA, votre « salle de lancement » devient un moteur de croissance toujours actif.

Compétences à acquérir dès maintenant

Rédigez des invites et des checklists clairs qui codifient les garde-fous

Lire les informations fournies par l'IA et savoir quand les ignorer

Concevez des tests qui lient les changements créatifs à l'impact de l'entreprise

Documenter les actions afin que les petites équipes marketing puissent multiplier leurs succès

💡 Le nouveau MVP du marketing : le traducteur IA. Le membre le plus précieux de votre équipe n'est pas seulement un stratège ou un créateur, c'est la personne qui peut traduire les objectifs de l'entreprise en invites exploitables par l'IA et interpréter les informations fournies par l'IA en décisions commerciales.

Des garde-fous qui vous permettent de garder le contrôle

Liste standard de revendications produit et règles de ton pour maintenance de la cohérence de la marque

Effectuez un contrôle qualité préalable des liens liés, des pixels et des flux avant toute mise en ligne

Pratiques de confidentialité dès la conception pour le consentement, l'utilisation et la conservation des données

Une source unique de vérité pour que les changements se répercutent de manière fiable sur l'ensemble du travail

Lancez plus rapidement, apprenez plus rapidement : placez /IA au cœur de votre prochain lancement

Vous avez vu comment l'IA transforme le chaos du lancement en un système clair et reproductible. Lorsque vous gérez la planification, les ressources, les échéanciers et les indicateurs clés à partir d'un seul endroit, vous prenez des décisions plus éclairées en temps réel et vous livrez dans les délais sur tous les canaux

Si vous souhaitez bénéficier d'un flux de bout en bout sans multiplier les outils, utilisez ClickUp AI comme centre de commande pour vos lancements. Vous rédigerez des briefs plus solides grâce à l'IA, accélérerez les processus d'approbation grâce à l'automatisation et piloterez une salle de lancement en direct à l'aide de tableaux de bord. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur le travail qui fait avancer les choses

FAQ

Non. L'IA accélère le travail, mais vous restez maître de la stratégie, du récit et des garde-fous. Utilisez l'IA pour automatiser les tâches répétitives, faire émerger des informations et suggérer les prochaines étapes, tandis que vous prenez les décisions concernant le position, les offres et la marque.

• Titres et textes publicitaires • Objets et corps des e-mails • Textes des pages de destination et descriptions de produits • Scripts vidéo, storyboards et publications sur les réseaux sociaux • Variantes adaptées à la marque pour différents segments d'audience et différentes localisations • Ébauches de briefs, FAQ et résumés pour les parties prenantes • Textes alternatifs et textes accessibles

Oui, utilisez l'IA pour produire des traductions, adapter le ton et localiser des exemples • Verrouillez un glossaire et une liste de revendications afin que la formulation reste cohérente • Effectuez des vérifications préalables pour les revendications juridiques ou spécifiques à une région • Gardez un humain dans la boucle pour les nuances, la conformité et l'assurance qualité finale

Un forfait GTM où l'IA prend en charge toutes les étapes : recherche, segmentation, création, orchestration et optimisation. • Définissez l'ICP, le position et une mapper des messages • Définissez une combinaison de canaux et une matrice créative avec des garde-fous clairs • Automatisez la saisie, les approbations et les mises à jour afin que le travail se déroule sans accroc • Mesurez à partir d'une « salle de lancement » en direct et itérez en fonction des premiers indicateurs

Simplifiez-vous la vie : utilisez un seul hub au lieu de cinq outils avec ClickUp• Gérez les briefs, les ressources, les échéanciers et les tableaux de bord dans ClickUp• Utilisez ClickUp Brain pour mettre en place des garde-fous, automatiser les flux de travail et obtenir des informations en temps réel• Automatisez les rappels et les validations pour que les campagnes avancent sans interruption