Modèles de CV Notion gratuits pour décrocher l'emploi de vos rêves

Un bon CV doit raconter votre histoire : ce que vous avez construit, résolu et dirigé.

Les modèles de CV Notion peuvent vous aider à présenter votre parcours dans un format clair et moderne, moins rigide que les documents Word traditionnels.

Mais lorsque la recherche d'emploi devient sérieuse, vous avez besoin d'un système pour le suivi des rôles, des candidatures et des résultats. C'est là que ClickUp entre en jeu, en donnant une structure et un élan à votre parcours professionnel.

C'est parti ! 📃

Qu'est-ce qu'un modèle de CV Notion ?

Un modèle de CV Notion est un CV numérique personnalisable créé dans Notion. Il est conçu pour aider les utilisateurs à créer, organiser et présenter leurs informations professionnelles dans une mise en forme visuellement attrayante qui peut être facilement mise à jour, partagée sous forme de lien ou exportée pour des candidatures à des emplois.

Ces modèles comportent des sections structurées prêtes à l'emploi, telles que la formation, l'expérience, les compétences et les coordonnées.

🧠 Anecdote amusante : Léonard de Vinci aurait inventé le tout premier CV au XVe siècle, lorsqu'il a postulé pour un emploi auprès du duc de Milan. Oui, c'est bien le même homme qui a peint la Mona Lisa qui est responsable du stress lié à la recherche d'emploi. 😉

Aperçu des modèles de CV Notion et ClickUp

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de CV Notion ?

Un modèle Notion remarquable allie lisibilité, personnalisable et mise en forme stratégique. Voici comment repérer les meilleurs :

disposition claire et facile à parcourir : *Utilise des titres, de l'espace et des sections cohérents afin que les recruteurs puissent trouver rapidement les informations clés telles que votre parcours scolaire et professionnel

*structure flexible : personnalisez des sections telles que les compétences, les projets ou les réalisations pour les adapter à différentes candidatures sans avoir à tout reformater depuis le début

*zones de contenu prêtes pour les mots-clés : ajoute de l'espace pour inclure des mots-clés spécifiques au rôle tirés des descriptions de poste afin d'améliorer la compatibilité avec les systèmes de suivi des candidats (ATS)

Réalisations axées sur l'action : Se concentre sur les points clés qui mettent en évidence un impact mesurable plutôt que des responsabilités génériques

longueur concise : *Limite les CV faciles à lire à une ou deux pages, ce qui permet aux responsables du recrutement de les parcourir en quelques secondes

🧠 Anecdote : Le terme « lettre de motivation » n'est apparu dans le contexte professionnel qu'en 1956, dans une annonce publiée dans le New York Times pour un rôle de chimiste industriel spécialisé dans les peintures.

13 exemples de modèles de CV gratuits pour Notion

Voici quelques modèles de CV Notion qui permettent aux étudiants, aux créatifs et aux professionnels de mettre rapidement en avant leurs compétences et leur expérience.

1. Modèle de CV Notion

Vous en avez assez de vous débattre avec des outils de conception compliqués juste pour créer un CV professionnel ? Ce modèle de CV simple fournit un design classique et une disposition claire pour mettre en valeur vos compétences et votre expérience de manière efficace.

Il s'agit d'un modèle simple qui vous offre une structure fonction et prête à être publiée.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Effectuez une modification en cours et mettez à jour votre CV instantanément sans vous soucier de la mise en forme

Publiez-le sous forme de lien web partageable à inclure dans vos candidatures

Personnalisez des sections telles que votre histoire de travail, votre formation et vos compétences de manière personnalisée

Continuez à améliorer votre CV même après l'avoir envoyé

Utilisez des outils d'IA pour affiner les descriptions et les résumés

📌 Idéal pour : les demandeurs d'emploi et les étudiants qui souhaitent un CV simple sans se prendre la tête avec le design.

🔍 Le saviez-vous ? Les premiers outils de recrutement basés sur l'IA n'ont pas été accueillis favorablement par tout le monde. Amazon a dû abandonner son algorithme de recrutement expérimental après avoir constaté qu'il avait appris à privilégier les candidats masculins, soulignant ainsi comment les biais dans les données d'entraînement peuvent se traduire par des décisions de recrutement biaisées.

2. Modèle de CV professionnel Notion

Lorsque vous avez dépassé le stade de votre premier emploi et que vous avez besoin de plus qu'un résumé de page, ce modèle de CV professionnel dans Notion est ce qu'il vous faut.

Il vous offre une structure qui vous permet de mettre en valeur la richesse de votre carrière, en trouvant le juste équilibre entre clarté et détails. Vous pouvez ainsi laisser vos réalisations parler d'elles-mêmes sans surcharger votre CV.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Mettez en avant votre travail grâce à une section dédiée à votre expérience

Présentez vos projets parallèles ou votre portfolio dans la section Projets

Ajoutez une section « Compétences » soignée pour mettre en avant votre expertise

Organisez vos informations scolaires et vos jalons professionnels importants

📌 Idéal pour : les professionnels expérimentés qui souhaitent changer de carrière et ont besoin d'un CV détaillé.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de gestion des compétences (avis et tarifs)

3. Modèle de CV Notion par Minimal Startup

Parfois, moins c'est mieux. Ce modèle de CV vous aide à créer un CV professionnel gratuit, épuré, qui met l'accent sur l'essentiel dans une disposition élégante.

Les critiques ont salué son adaptabilité, notant sa facilité à être personnalisé et à être compris, même pour les débutants.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez votre CV en sections claires : profil, formation, expérience de travail et compétences

Utilisez les espaces réservés intégrés pour savoir exactement quoi remplir et gagner du temps lors de l'installation

Optez pour une disposition gratuite afin que les recruteurs se concentrent uniquement sur vos qualifications

Publiez-le sous forme de page web, qui servira également de site web personnel simple pour vos candidatures

📌 Idéal pour : les demandeurs d'emploi qui souhaitent un CV minimaliste et fonction qui peut être créé rapidement.

💡 Conseil de pro : Certaines entreprises modernes (comme Google ou les entreprises technologiques) ont complètement abandonné les lettres de motivation. Elles préfèrent voir des échantillons concrets de votre travail, comme des échantillons d'écriture, des codes GitHub ou même des tweets, pour évaluer les candidats. Veillez à ne pas négliger cet aspect lorsque vous envoyez des e-mails de candidature.

4. Modèle de CV Notion pour les jeunes diplômés

Il peut être difficile de percer sur un marché de l'emploi concurrentiel, mais ce modèle de CV Notion destiné aux étudiants est conçu pour faciliter cette transition.

Avec sa disposition moderne, il vous aide à mettre en avant ce qui compte le plus au début de votre carrière : votre formation, vos compétences et les projets qui mettent en valeur votre potentiel.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Mettez en avant vos résultats scolaires grâce à une section dédiée à votre formation

Mettez en avant vos projets universitaires, vos travaux de fin d'études ou votre travail de recherche pour démontrer vos compétences pratiques

Incluez vos stages, vos rôles à temps partiel ou vos expériences de leadership sur le campus de manière structurée

Utilisez une disposition axée sur les compétences pour mettre en avant vos points forts auprès des recruteurs

📌 Idéal pour : les étudiants, les jeunes diplômés et les professionnels en début de carrière qui souhaitent mettre l'accent sur leur formation, leurs compétences et leurs projets pratiques plutôt que sur leurs années de travail.

📚 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Notion

5. Modèle de CV Notion avec lettre de motivation et portfolio

Si vous recherchez plus qu'un simple CV, ce modèle de CV Notion avec lettre de motivation intégrée vous offre un ensemble complet. Il combine une disposition moderne avec une lettre de motivation assortie et même un modèle Canva pour une personnalisation supplémentaire.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Associez votre CV à une section intégrée pour la lettre de motivation qui explique pourquoi vous recherchez un emploi , afin de garantir la cohérence de votre candidature

Ajoutez des références ou mettez en avant vos activités parallèles pour présenter un profil professionnel achevé

Joignez votre portfolio ou vos échantillons de créations directement dans le modèle

📌 Idéal pour : les professionnels qui souhaitent combiner CV et lettre de motivation, en particulier les créatifs, les designers et les candidats qui ont besoin de présenter des projets parallèles ou des portfolios en plus de leur CV.

6. Modèle de CV professionnel et élégant Notion

Ce modèle de CV Notion est conçu pour les professionnels expérimentés qui souhaitent occuper des rôles dans des entreprises ou faire progresser leur carrière. Avec ses sections structurées, il met l'accent sur la crédibilité, l'expertise et une présentation soignée, comme l'attendent les recruteurs dans les secteurs formels.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Présentez un résumé de votre carrière en haut de la page pour mettre immédiatement en avant votre valeur ajoutée

Mettez en avant vos certifications, récompenses ou formations professionnelles pour renforcer votre crédibilité

Utilisez un design épuré, inspiré du monde de l'entreprise, qui met l'accent sur vos qualifications

Section personnalisée pour les candidatures à des postes de direction ou de haut niveau sans encombrer le document

📌 Idéal pour : les professionnels de niveau intermédiaire à supérieur dans le champ des entreprises qui ont besoin d'un CV projetant leur expertise.

Regardez cette vidéo pour obtenir des conseils supplémentaires sur la manière d'impressionner les recruteurs :

7. Modèle de CV moderne et minimaliste Notion

Pour ceux qui croient qu'il faut faire bonne impression tant par le design que par le contenu, ce modèle Notion offre un équilibre parfait entre style personnel et substance.

Son CV en niveaux de gris bien mis en forme lui confère un aspect professionnel. Vous pouvez facilement modifier les titres des sections, réorganiser les parties ou ajuster la mise en forme sans avoir recours à des outils de conception.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Améliorez votre profil grâce à une disposition minimaliste en niveaux de gris, moderne et professionnelle

Intégrez directement vos coordonnées et vos liens vers les réseaux sociaux afin de faciliter la connexion avec les recruteurs

Section personnalisée pour mettre en avant vos compétences, vos aptitudes, votre formation et votre expérience sans encombrer visuellement le document

Assurez l'adaptabilité des jeunes diplômés et des professionnels chevronnés qui recherchent un avantage en matière de design

📌 Idéal pour : les professionnels et les diplômés qui souhaitent un CV élégant et axé sur le design, reflétant leur identité professionnelle moderne.

💡 Conseil de pro : le partage de réalisations rapides ou originales, comme résoudre un Rubik's Cube en 30 secondes ou collectionner 1 000 canards en caoutchouc, peut vous aider à établir des connexions plus solides avec les recruteurs et à laisser une impression durable.

8. Modèle de CV étudiant Notion

Ce modèle Notion destiné aux étudiants vous aide à faire bonne impression dès le début de votre carrière.

Grâce à sa disposition professionnelle et simple, vous pouvez facilement mettre en avant votre formation, vos projets et vos activités extrascolaires. Comme il se trouve dans votre environnement de travail Notion, la gestion des versions est facile et vous pouvez facilement partager votre CV via un lien web ou l'exporter au format PDF si nécessaire.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Exportez votre CV au format PDF lorsque vous avez besoin d'une version traditionnelle pour vos candidatures

Accédez-y et effectuez la modification en cours facilement sur votre mobile ou votre bureau, pour pouvoir le mettre à jour où que vous soyez

Mentionnez vos activités extrascolaires, votre travail de bénévolat ou votre implication sur le campus pour vous démarquer

Personnalisez le modèle et ajoutez des sections pour les bourses, les récompenses ou les recherches, le cas échéant

📌 Idéal pour : les lycéens et les étudiants qui postulent à des stages, des bourses, des rôles sur le campus ou leur premier emploi.

9. CV Notion avec modèle au format LinkedIn

via Notion

Si vous appréciez la structure épurée des profils LinkedIn, ce modèle de CV Notion reprend ce même style dans un format de CV personnalisable.

Avec des sections qui reflètent LinkedIn, telles que les points forts de votre carrière, vos compétences, vos réalisations et plus encore, c'est un moyen professionnel de vous présenter à la fois en ligne et hors ligne.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Reprenez la disposition familière du profil LinkedIn pour faciliter la lecture par les recruteurs

Mettez en avant les jalons et les réalisations de votre carrière dans une structure de type échéancier

Présentez vos projets et vos recommandations dans un style immédiatement reconnaissable

📌 Idéal pour : les professionnels qui souhaitent que leur CV corresponde étroitement à leur profil LinkedIn.

10. Modèle de CV et de portfolio Notion

Un CV seul peut ne pas suffire. Ce modèle de CV Notion avec liens vers votre portfolio vous permet de combiner votre parcours professionnel avec des preuves concrètes de votre travail.

Des campagnes et études de cas aux réalisations et projets parallèles, vous pouvez tout présenter dans ce modèle cohérent.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Fournissez une fonctionnalité portfolio avec des échantillons de travail, des campagnes ou des projets créatifs

Mettez en avant votre expertise dans votre domaine et les secteurs dans lesquels vous avez travaillé pour créer un profil complet

Utilisez un système d'évaluation pour présenter visuellement vos réalisations et vos compétences personnelles

Organisez les informations supplémentaires telles que les langues, les loisirs et les distinctions pour donner plus de personnalité à votre profil

📌 Idéal pour : les professionnels, les freelances et les créatifs qui souhaitent un CV pouvant également servir de portfolio.

11. Modèle de CV professionnel Notion

Passer les systèmes de suivi des candidats peut être l'un des plus grands obstacles dans votre recherche d'emploi. Ce modèle Notion au format compatible avec les ATS est conçu pour que votre CV ne se perde pas dans le déluge numérique.

Avec sa disposition moderne et professionnelle, il concilie lisibilité pour les recruteurs et analyse automatique, afin que vos compétences et votre expérience ressortent clairement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Optez pour un design professionnel qui convient à tous les champs, qu'ils soient commerciaux, créatifs ou techniques

Partagez votre CV sous forme numérique sur une page Notion ou exportez une version adaptée aux recruteurs lorsque cela est nécessaire

Adaptez-le à plusieurs candidatures en dupliquant et en personnalisant les versions en fonction des différentes descriptions de poste

📌 Idéal pour : les demandeurs d'emploi de tous les secteurs, des développeurs et concepteurs web aux professionnels de l'entreprise.

💡 Conseil de pro : Des moments mémorables ou des exemples tels que le débogage d'un système pendant un vol de 14 heures ou la mise en place d'une campagne virale sur les réseaux sociaux vue par deux millions de personnes vous permettront de vous démarquer.

12. Modèle de CV Notion pour architectes

Un CV uniquement composé de texte ne parvient souvent pas à refléter la créativité de champs tels que l'architecture. Ce modèle Notion met en avant votre expérience, mais se concentre également sur votre philosophie en matière de design et votre portfolio.

Grâce à des espaces dédiés à la présentation de projets et à une option de code QR intégrée, vous pouvez présenter votre travail dans une mise en forme aussi soignée que vos créations.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez un code QR qui est lié directement vers votre portfolio, votre site web ou votre visionneuse de modèles 3D

Présentez vos projets architecturaux à l'aide d'images, de croquis ou d'études de cas accompagnés de descriptions

Mettez en avant vos spécialisations (résidentiel, commercial, urbanisme, intérieur) afin de trouver des projets qui vous correspondent

Ajoutez des outils et des compétences logicielles, tels que AutoCAD, Revit, Rhino ou SketchUp, pour démontrer vos compétences techniques

📌 Idéal pour : les étudiants en architecture, les stagiaires et les architectes agréés qui ont besoin d'un CV permettant de fusionner professionnalisme et preuves visuelles.

13. CV de professionnel de l'informatique Notion avec modèle de lettre de motivation

Pour décrocher un rôle dans l'informatique, vous devez prouver votre expertise technique. Conçu spécialement pour les recruteurs dans le domaine informatique, ce modèle Notion vous aide à mettre en valeur vos compétences techniques, vos certifications et votre expérience pratique des projets dans un format qui se démarque.

Optimisé pour les systèmes ATS grâce à l'intégration stratégique de mots-clés, il garantit que votre profil passe les filtres et parvienne aux bonnes personnes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Rédigez une lettre de motivation personnalisée mettant en avant vos projets et votre passion pour la technologie

Gérez vos références à l'aide d'un outil de suivi dédié, qui inclut leurs compétences et leurs coordonnées

Optimisez votre contenu avec des mots-clés adaptés aux ATS afin d'améliorer votre visibilité dans les recherches des recruteurs

Démontrez votre impact grâce à des faits marquants axés sur vos projets et à des réalisations mesurables

📌 Idéal pour : les développeurs de logiciels, les ingénieurs réseau, les administrateurs système, les spécialistes en cybersécurité et même les personnes en reconversion professionnelle qui se lancent dans le champ informatique.

💡 Conseil de pro : Voici un conseil pour votre recherche d'emploi: considérez les entretiens informatifs comme des micro-projets. Renseignez-vous sur le rôle de la personne, préparez une mini-étude de cas ou une idée à discuter, et donnez suite avec une idée ou une suggestion concrète. Cela transforme les conversations informelles en connexions mémorables et fondées sur la valeur qui peuvent accélérer vos opportunités.

Limites de Notion pour la création de CV

Si Notion offre des possibilités impressionnantes de personnalisation et de partage, il présente également des inconvénients clés pour la création de CV soignés :

exportation PDF médiocre : *Son exportation PDF intégrée ne permet pas de contrôler les marges et peut modifier les polices de caractère, produisant des PDF non consultables qui nuisent à la lisibilité des ATS

Ralentissements : Le lancement de pages volumineuses ou le travail avec du contenu complexe peuvent ralentir considérablement la plateforme, ce qui affecte la modification en cours du CV

Pas d'espace de travail centralisé : les CV et les documents de candidature sont stockés sur des pages isolées, ce qui rend difficile le rapprochement des CV avec les tâches, les entretiens ou le suivi de la recherche d'emploi

*collaboration limitée : le partage d'un CV Notion pour obtenir des commentaires est compliqué, car il ne dispose pas de contrôle de version, de commentaires et de flux de travail structurés

🔍 Le saviez-vous ? 99 % des responsables du recrutement utilisent déjà l'IA sous une forme ou une autre pour les aider dans leur travail. Cependant, plus de la moitié (54 %) d'entre eux se soucient de savoir si votre CV ou votre lettre de motivation a été généré par l'IA. Cela signifie que la transparence et l'authenticité sont plus importantes que jamais.

Alternatives gratuites aux modèles Notion

Bien que Notion propose des modèles de CV, ceux-ci donnent souvent l'impression d'être des documents statiques.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

Il comble les lacunes de Notion en intégrant les CV parfaits dans un flux de travail plus large, où les candidatures, les suivis et les commentaires sont regroupés dans une interface conviviale.

Voici quelques-uns des meilleurs modèles ClickUp à utiliser pour planifier votre recherche d'emploi. 🎯

1. Modèle de CV généraliste pour cadre supérieur ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Mettez en avant les étapes importantes de votre carrière dans une disposition claire grâce au modèle de CV généraliste pour cadres supérieurs de ClickUp

Mettez en avant vos compétences en matière de leadership grâce au modèle de CV de cadre général ClickUp, conçu pour les professionnels.

Conçu dans ClickUp Document, il vous offre la flexibilité nécessaire pour mettre en avant vos réussites mesurables, votre expertise opérationnelle et votre leadership, sans vous soucier d'une mise en forme fastidieuse.

La collaboration en temps réel et le contrôle des versions vous permettent d'affiner facilement votre CV grâce aux commentaires de vos mentors ou de vos pairs, le tout en un seul endroit.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Commencez en force avec une section dédiée au résumé qui met en avant votre vision et votre impact en tant que cadre supérieur

Créez plusieurs versions de CV pour différents rôles et stockez-les soigneusement dans la bibliothèque Hub Documents

Utilisez le formatage de texte enrichi dans les documents pour mettre en avant vos réalisations, vos indicateurs et vos transformations clés

📌 Idéal pour : Les cadres supérieurs, les directeurs et les dirigeants qui souhaitent créer un plan de carrière afin de présenter leurs réalisations stratégiques dans un CV mis en forme adaptable.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Docs transforme votre CV en un document vivant, et non en un fichier statique. Intégrez votre CV, vos lettres de motivation et vos notes professionnelles dans ClickUp Documents Voici comment procéder : version pour différents rôles : *Conservez un CV principal et dupliquez-le pour les rôles dans le domaine du SaaS, des produits ou de l'ingénierie sans avoir à le réécrire à partir de zéro

modification en cours et collaboration en temps réel : *Partagez avec un mentor ou un collègue, obtenez des commentaires instantanés et peaufinez ensemble

Tâches et mises à jour liées : Connectez votre CV Doc à votre liste de recherche d'emploi dans ClickUp afin que les mises à jour (comme les nouvelles certifications) soient toujours synchronisées

2. Modèle de CV technique ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Personnalisez facilement vos expériences techniques grâce au modèle de CV technique ClickUp

Alors que les autres modèles de CV techniques se contentent de présenter des informations, celui-ci transforme votre travail en un récit clair axé sur la résolution de problèmes et l'innovation.

Le modèle de CV technique ClickUp est spécialement conçu pour les responsables informatiques, des directeurs techniques aux architectes système. Il vous offre des sections structurées pour mettre en avant vos compétences techniques, vos certifications et vos projets au niveau de l'entreprise.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Présentez vos compétences techniques et vos certifications dans des sections dédiées et faciles à consulter

Reliez directement à vos résultats d'entreprise des initiatives complexes telles que les migrations vers le cloud, les refontes de sécurité ou les projets de modernisation

Tirez parti de ClickUp Brain pour affiner vos déclarations techniques, quantifier vos résultats et mettre en avant votre leadership en un clin d'œil

📌 Idéal pour : les directeurs techniques, les directeurs informatiques, les directeurs d'ingénierie, les responsables informatiques et les architectes système qui ont besoin d'un CV.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain agit comme votre créateur de CV IA personnel intégré à votre espace de travail. Grâce à des fonctionnalités telles que AI Writer for Work, vous pouvez rédiger des conseils et des puces percutants pour votre CV à partir de votre expérience. Obtenez des réponses contextuelles à partir de votre environnement de travail et créez des CV percutants avec ClickUp Brain Vous pouvez également utiliser l'IA pour préparer vos entretiens, en lui demandant de générer des réponses personnalisées à des questions techniques. Elle peut également vous donner des sujets de discussion et vous montrer comment parler de vos forces et de vos faiblesses.

3. Modèle de CV de chef de produit ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Présentez votre parcours professionnel grâce au modèle de CV de chef de produit ClickUp

Tout chef de projet trouve difficile de concilier stratégie, exécution et orientation client sur une seule page. Le modèle de CV de chef de produit ClickUp est conçu pour mettre en valeur précisément cet intervalle.

Vous pouvez présenter votre capacité à façonner la vision d'un produit, à lancer des fonctionnalités importantes et à rallier des équipes interfonctionnelles autour d'objectifs mesurables.

Conçu dans ClickUp Document, il vous offre un cadre intuitif pour mettre en avant à la fois votre stratégie globale et les détails de votre exécution qui vous distinguent des autres candidats.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des CV spécifiques à chaque rôle pour les produits SaaS, B2B, B2C ou les plateformes

Documentez l'impact basé sur des indicateurs tels que les taux d'adoption, les échéanciers de lancement et la croissance des revenus dans des sections structurées et réutilisables

Démontrez votre leadership interfonctionnel en liant clairement l'ingénierie, la conception et les résultats de l'entreprise dans votre CV

Utilisez la modification en cours powered par IA pour affiner vos résumés ou améliorer votre formulation

📌 Idéal pour : Les chefs de produit qui dirigent la stratégie et l'exécution et qui ont besoin d'un CV qui prouve leurs compétences.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX est une autre fonctionnalité impressionnante. Vous pouvez utiliser l'IA pour votre recherche d'emploi, car elle comprend le contexte de votre espace de travail (tâches, documents, historique des projets et applications connectées). Utilisez la fonctionnalité Talk to Text pour parler de vos projets passés : Brain MAX capture vos paroles, les met en forme instantanément en listes à puces ou en résumés soignés, et automatise la rédaction grâce à la fonction de conversion de la voix en texte. Capturez vos idées et terminez vos tâches 4 fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Texte de ClickUp Brain MAX

📚 À lire également : Guide pour rédiger une proposition d'emploi gagnante

4. Modèle de CV de gestionnaire de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Mettez en avant votre leadership grâce au modèle de CV de gestionnaire de projet ClickUp

La plupart des CV de chefs de projet se lisent comme des listes de tâches, mais le vôtre doit montrer comment vous obtenez des résultats sous pression. Le modèle de CV de chef de projet ClickUp est conçu pour mettre en valeur l'étendue et l'ampleur de vos compétences en matière de leadership.

Vous pouvez l'utiliser pour détailler comment vous coordonnez des équipes interfonctionnelles, gérez les changements de priorités et menez à bien des projets complexes dans les délais et le budget impartis.

De la gestion agile des sprints au déploiement en entreprise, ce modèle de CV de chef de projet met en avant votre capacité à trouver le juste équilibre entre stratégie, exécution et alignement des parties prenantes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez une disposition chronologique inversée pour mettre en avant vos récentes réussites et votre évolution de carrière

Traduisez les méthodologies de projet (Agile, Waterfall, Hybrid) en résultats d'entreprise clairs

Ajoutez une lettre de motivation de chef de projet et présentez le budget, la portée et la gestion des risques en termes quantifiables et adaptés aux recruteurs

idéal pour : *les gestionnaires de projet, les responsables de programme et les experts en livraison qui veillent à ce que l'exécution se déroule sans heurts.

5. Modèle de CV d'ingénieur ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Mettez en avant vos compétences en ingénierie grâce au modèle de CV d'ingénieur ClickUp

La plupart des CV d'ingénieurs sont soit noyés dans le jargon technique, soit simplifiés à l'extrême au point d'en devenir vagues. Le modèle de CV d'ingénieur ClickUp traduit les projets complexes en réalisations que les recruteurs peuvent rapidement comprendre, sans pour autant nuire à la crédibilité technique.

Ce CV d'ingénieur travaille le mieux si vous personnalisez votre CV pour des rôles dans les domaines DevOps, full-stack ou ingénierie des données.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Présentez vos choix architecturaux, vos améliorations en matière d'évolutivité et vos gains de fiabilité dans un langage adapté au monde de l'entreprise

Utilisez une disposition minimaliste et conviviale pour les recruteurs, qui met néanmoins en valeur votre expertise technique approfondie

Conservez plusieurs versions organisées dans ClickUp pour différents rôles d'ingénieur ou différentes entreprises

Ajoutez des liens directs vers vos projets, vos référentiels GitHub ou vos études de cas pour renforcer votre crédibilité

📌 Idéal pour : les responsables techniques, les architectes système et les développeurs seniors qui ont besoin de mettre en avant à la fois leurs compétences techniques et les résultats en entreprise qu'ils ont obtenus.

6. Modèle de recherche d'emploi ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez plusieurs candidatures grâce au modèle de recherche d'emploi ClickUp

La recherche d'emploi peut sembler fastidieuse : vous devez personnaliser vos CV, suivre les e-mail des recruteurs et vous souvenir des dates de suivi. Le modèle de recherche d'emploi ClickUp vous libère du stress lié à ce processus en organisant toutes les étapes de votre recherche en un seul endroit.

Grâce à ce modèle, vous disposez d'un système clair pour saisir les opportunités, gérer les candidatures et suivre les interactions avec les recruteurs, le tout dans l'espace de travail flexible de l'alternative Notion.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez vos progrès en un coup d'œil grâce à des étapes telles que Offre enregistrée , Candidature envoyée , Entretien , Offre et Fermé

Utilisez des étiquettes, des commentaires et les automatisations ClickUp pour vous rappeler les suivis, gérer les discussions et conserver les documents liés directement aux candidatures

Passez d'une vue à l'autre : Candidatures de priorité (mettez en avant les rôles urgents), Liste des entreprises (suivez les employeurs potentiels cibles), Étape de candidature (faites progresser les offres d'emploi dans votre pipeline) et Guide de démarrage (guide d'installation rapide)

📌 Idéal pour : les étudiants, les personnes en reconversion professionnelle et les professionnels chevronnés qui recherchent une méthode structurée et reproductible pour gérer leurs candidatures.

🚀 Avantage ClickUp : les automatisations de ClickUp se chargent des tâches répétitives et des mises à jour afin que vous puissiez vous concentrer sur la préparation de votre candidature. Vous pouvez créer des automatisations personnalisées basées sur des déclencheurs « si ceci, alors cela ». Par exemple, lorsque vous marquez une tâche comme « postulée », son statut peut automatiquement changer dans votre outil de suivi des candidatures.

7. Modèle de liste de recherche d'emploi ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez la progression de vos candidatures pour chaque rôle auquel vous postulez grâce au modèle de liste de recherche d'emploi ClickUp

La recherche d'emploi peut être décourageante, surtout lorsque vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire. Le modèle de liste de recherche d'emploi ClickUp vous offre un moyen structuré d'enregistrer chaque opportunité, de comparer les options et d'avancer dans votre processus avec confiance.

Contrairement à un outil de suivi générique, il est conçu comme un CRM personnel pour votre recherche d'emploi. Vous pouvez suivre les rôles, les évaluations des entreprises, les intervalles de salaire et la progression des entretiens tout en conservant vos documents et vos notes liés à chaque opportunité.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez des colonnes de statut claires pour voir ce qui est en attente, ce qui nécessite un suivi et ce qui est achevé

Enregistrez vos attentes en matière de rémunération, vos préférences en matière d'emplacement, vos contacts professionnels ou votre ancienneté (par exemple, manager ou vice-président du rôle)

Comparez les opportunités côte à côte, créez plusieurs suivis (comme les rôles de direction par rapport aux rôles de consultant) et évaluez les avantages, les bénéfices et l'adéquation avec votre carrière

📌 Idéal pour : Les professionnels qui recherchent un moyen simple et efficace de gérer leur recherche d'emploi.

📮 ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de discussion autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation à partir d'une simple invite textuelle de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment la synthèse des fils de discussion, la rédaction ou la révision de textes, l'extraction d'informations de l'environnement de travail, la génération d'images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de trois applications par notre application tout-en-un pour le travail !

8. Modèle de lettre de motivation ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Contactez les entreprises avec des informations détaillées sur votre profil grâce au modèle de lettre de motivation ClickUp

Un CV bien rédigé raconte votre histoire, mais votre lettre de motivation montre pourquoi elle est importante pour l'entreprise. Le modèle de lettre de motivation ClickUp offre un cadre professionnel et facile à modifier, vous permettant de créer une connexion entre vos compétences uniques et le rôle.

Il vous aide à vous concentrer sur ce qui intéresse réellement les responsables du recrutement : pourquoi vous voulez ce poste, comment votre expérience peut avoir un impact et ce qui vous différencie des autres candidats.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Restez professionnel grâce à des en-têtes, des espaces et des sections prédéfinis

Enregistrez vos atouts clés (comme vos compétences en leadership ou les résultats que vous avez obtenus) et adaptez-les à chaque entreprise

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger des introductions ou des conclusions personnalisées pour des rôles et des secteurs spécifiques

Partagez votre brouillon avec un mentor, un coach de carrière ou un collègue directement dans le document pour obtenir des commentaires en temps réel

📌 Idéal pour : Les demandeurs d'emploi qui souhaitent personnaliser chaque candidature et la rendre convaincante sans perdre des heures à la reformater.

Voici ce que Julia Hatfield, directrice des dons annuels à l'université Ohio Wesleyan, avait à dire à propos de son expérience avec ClickUp :

ClickUp nous aide à respecter les délais (ou à les ajuster si nécessaire) et à suivre les projets qui impliquent de nombreux acteurs. J'apprécie particulièrement la possibilité de suivre la progression d'une tâche jusqu'à son achèvement dans l'application et d'ajouter des commentaires et des pièces jointes à une tâche.

ClickUp nous aide à respecter les délais (ou à les ajuster si nécessaire) et à suivre les projets qui impliquent de nombreux acteurs. J'apprécie particulièrement la possibilité de suivre l'avancement d'une tâche jusqu'à son achèvement dans l'application et d'ajouter des commentaires et des pièces jointes à une tâche.

recherche d'emploi « CV » avec ClickUp

Au final, les modèles de CV Notion remplissent leur fonction : ils vous aident à créer un CV soigné et professionnel.

Mais c'est tout. Vous ne disposez d'aucun moyen pour gérer vos candidatures, pour le suivi des retours, ou pour préparer vos entretiens.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous aide dans ce domaine. Avec Docs, vous pouvez créer des CV et des lettres de motivation en quelques minutes, collaborer en temps réel sur les modifications et tout stocker dans un espace organisé.

Associez-le à ClickUp Brain et vous bénéficierez d'une aide alimentée par l'IA pour affiner vos points forts et adapter vos CV à différents rôles. Il peut même générer des lettres de motivation personnalisées.

Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅