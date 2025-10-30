les 10 meilleurs cas d'utilisation de ChatGPT pour les environnements de travail modernes

Les RH n'ont jamais eu autant de travail à faire, ni autant de contraintes de temps. Entre le gel des embauches, la pression pour fidéliser les employés et les exigences croissantes en matière de transparence, les équipes RH doivent produire plus de résultats avec moins de moyens.

C'est pourquoi beaucoup se sont tournés vers l'IA, non pas pour remplacer leur jugement, mais pour gagner du temps. Selon un rapport de Gartner, les équipes RH utilisent aujourd'hui l'IA principalement pour automatiser les tâches administratives, ces tâches répétitives qui occupent discrètement des journées entières.

ChatGPT peut, par exemple, rédiger des descriptions de poste, résumer des données de sondage ou proposer des idées de sessions de formation en quelques minutes. Utilisé efficacement, il aide les RH à passer de l'administration à la stratégie, de la paperasserie à la culture.

La question n'est donc pas de savoir si l'IA a sa place dans les RH. Il s'agit plutôt de savoir comment l'utiliser de manière responsable pour obtenir des résultats.

Dans ce guide, vous apprendrez :

Pourquoi les équipes RH adoptent ChatGPT

Cas d'utilisation concrets (avec des invites que vous pouvez copier)

Ce qu'il faut surveiller

Et comment aller plus loin avec ClickUp Brain, l'IA conçue pour l'ensemble de votre flux de travail RH.

Plongeons-nous dans le vif du sujet.

Pourquoi les RH devraient-elles utiliser ChatGPT ?

ChatGPT apporte aux RH un avantage décisif dans les domaines clés : durée du cycle, cohérence et clarté. Il transforme les flux de travail manuels et lents en premières ébauches et résumés structurés, réduit les délais de traitement de plusieurs jours à quelques minutes et standardise le langage tout en gardant les humains dans la boucle.

L'impact se fait sentir dans tous les flux de travail quotidiens : recrutement, intégration, feedback, etc. 👇

Élimine le désordreLes équipes RH passent des heures à rédiger des descriptions de poste, des politiques et des e-mails d'engagement à partir de zéro. ChatGPT automatise ces brouillons répétitifs, permettant aux professionnels de se concentrer sur les personnes, et non sur la formulation.

2. Assure la cohérence de la communicationDes lettres d'offre aux mises à jour internes, l'IA garantit que chaque message semble provenir de la même entreprise, et non de dix voix différentes. Pour les équipes en pleine croissance comptant de nombreux intervenants, cette cohérence renforce la confiance et le professionnalisme.

3. Fait de l'inclusion une seconde natureChatGPT aide à reformuler les descriptions de poste et les politiques dans un langage neutre et accessible, éliminant ainsi les préjugés subtils avant qu'ils n'atteignent les candidats. Néanmoins, l'examen humain reste essentiel pour préserver les nuances et garantir la conformité.

4. Susciter des idées, pas seulement des résultatsLorsque les RH ont besoin d'un nouveau programme de formation, d'un format d'évaluation des performances ou d'une politique d'avantages sociaux remaniée, ChatGPT aide à sortir de l'impasse. Il offre des points de départ structurés, permettant aux équipes de se concentrer sur leur jugement plutôt que sur des brouillons.

5. Synthétise les décisions à la voléeVous avez besoin d'un résumé rapide des entretiens de départ ou d'une liste équilibrée des avantages et des inconvénients avant de modifier une politique ? ChatGPT traite les informations et fait ressortir les tendances, fournissant ainsi aux RH des informations plus rapides et plus claires pour prendre de meilleures décisions.

Il ne s'agit pas là d'applications marginales, mais de petits changements qui rendent les RH gratuites pour consacrer plus de temps à façonner des stratégies, la culture d'entreprise et la croissance plutôt qu'à la paperasserie.

Ce ne sont là que des points de départ. Dans la section suivante, nous approfondirons des cas d'utilisation concrets dans le domaine des ressources humaines, dont certains pour lesquels vous n'avez probablement pas encore pensé.

👀 Le saviez-vous ? Alors que près de 92 % des entreprises soumises à un sondage par McKinsey ont déclaré avoir l'intention d'augmenter leurs investissements dans l'IA, seulement 1 % des dirigeants considèrent que leur entreprise est mature en matière de déploiement. Dans ce contexte, « mature » signifie que l'IA est pleinement intégrée dans leurs flux de travail et génère des résultats commerciaux.

10 cas d'utilisation puissants de ChatGPT pour les équipes RH

Découvrons des cas d'utilisation de ChatGPT dans le domaine des ressources humaines qui peuvent véritablement transformer et optimiser votre travail quotidien et vos processus RH.

Et oui, nous avons inclus des invites que vous pouvez utiliser directement, ainsi que des captures d'écran suggérées pour chacune d'entre elles.

Vous savez comment se déroule la saison des évaluations : vous devez rédiger des commentaires pour plus de 10 employés, et vous vous retrouvez face à un écran vide sans avoir le temps de le faire. Les commentaires génériques ne suffisent pas, mais personnaliser chacun d'entre eux prend des heures.

Voici comment ChatGPT peut vous faciliter la tâche en tant qu'assistant de rédaction. Il vous suffit de partager le rôle, les objectifs et quelques actions clés, et il génère des commentaires spécifiques, personnalisés, équilibrés et adaptés au ton utilisé par les employés.

📌 Exemple : imaginons que vous évaluiez les performances d'un directeur de l'équipe commerciale. Vous souhaitez reconnaître ses cibles de chiffre d'affaires, son leadership et ses compétences en communication. Au lieu de taper à partir de zéro, donnez cette invite, instructions à ChatGPT : « Rédigez un commentaire d'évaluation des performances pour un directeur commercial qui a dépassé les cibles de chiffre d'affaires du deuxième trimestre, encadré deux nouveaux membres de l'équipe et amélioré le temps de réponse aux clients. Restez professionnel, reconnaissant et précis quant au rôle. »

via ChatGPT

Voilà, ChatGPT fournit un texte de feedback qui semble vraiment personnalisé.

Vous pouvez même coller des données sur les employés, telles que des résumés d'objectifs ou des auto-évaluations, dans ChatGPT et lui demander de mettre en évidence leurs points forts, puis de générer des commentaires sur cette base.

2. Création de forfaits d'intégration personnalisés sur 30, 60 et 90 jours

L'intégration des nouveaux employés se résume souvent à une simple checklist, comprenant l'installation des appareils, les formalités administratives liées aux ressources humaines, l'accès à Slack, et c'est tout. Souvent, les nouveaux employés doivent se débrouiller seuls pour comprendre le fonctionnement des choses.

Cependant, un bon processus d'intégration nécessite une structure, des jalons et de la clarté dès le début.

ChatGPT vous sauve la mise dans ce cas. Il vous suffit de lui fournir le titre du rôle, quelques responsabilités clés et les attentes du responsable. Il vous fournit un forfait d'intégration complet de 30, 60 et 90 jours pour le nouveau collaborateur afin de le mettre sur la voie de la réussite.

📌 Exemple : Imaginons que vous venez d'embaucher un spécialiste en marketing de contenu. Vous souhaitez qu'il observe pendant le premier mois, qu'il contribue au cours du deuxième mois et qu'il prenne la propriété au cours du troisième mois. Dites à ChatGPT : « Créez un plan d'intégration de 30 à 60 à 90 jours pour un nouveau spécialiste en marketing de contenu. Au cours des 30 premiers jours, il devra se familiariser avec les outils et les processus. Au bout de 60 jours, il devra contribuer aux campagnes. Au bout de 90 jours, il devra gérer de manière autonome des projets de contenu. Faites en sorte que ce plan soit structuré et convivial. »

via ChatGPT

Il générera un forfait d'intégration par étapes comprenant :

Domaines d'intérêt hebdomadaires

Tâches ou points de contrôle

Implication du manager et du collègue

Outils à explorer

Vous pouvez également créer des modèles pour différents rôles, tels que équipe commerciale, HRBP, développeur, et les réutiliser après quelques modifications mineures.

⚡ Archive de modèles : modèles et formulaires RH gratuits pour améliorer vos processus RH

👀 Le saviez-vous ? Une analyse de Bloomberg a révélé que les outils de recrutement basés sur l'IA, tels que ChatGPT, peuvent parfois refléter des préjugés lors du classement des CV. C'est pourquoi les équipes RH de premier plan associent la rapidité de l'IA à la supervision humaine, en utilisant des outils tels que ChatGPT pour la rédaction et l'assistance à la présélection, et non pour la prise de décision.

3. Transformer les entretiens de départ en thèmes exploitables

Les entretiens de départ sont une mine d'or d'informations honnêtes. Ils contiennent exactement les informations dont vous avez besoin pour améliorer la fidélisation, renforcer le leadership ou remédier à une dynamique d'équipe toxique. Mais ils ne sont utiles que si vous avez réellement le temps de vous asseoir, de les lire tous et d'en extraire les tendances profondes.

Avec ChatGPT, vous pouvez transformer les commentaires épars issus des questions posées lors des entretiens de départ en thèmes clairs. Vous pouvez lui fournir plusieurs réponses de départ, telles que du texte provenant de formulaires, des résumés d'entretiens individuels ou même des messages Slack, et lui demander de :

Trouvez des thèmes communs

Identifiez les principales raisons qui poussent les employés à quitter leur emploi.

Mettez en évidence les problèmes liés aux managers par opposition aux frictions liées au rôle.

Suggérez des modèles applicables à différents départements RH ou à différentes durées d'ancienneté.

Il peut même suggérer comment agir sur chaque problème, par exemple « Envisager des vérifications à plusieurs niveaux » ou « Réviser la fourchette de rémunération pour le rôle X ».

Cela vous aidera lorsque vous préparerez des rapports pour la direction ou planifierez des forfaits de fidélisation.

📌 Exemple : vous disposez de 5 notes de départ rédigées par des employés qui ont quitté l'entreprise au cours du dernier trimestre. Certains mentionnent un « manque de perspectives d'évolution », d'autres évoquent une « microgestion » et un autre signale une « absence totale de retour d'information ». Vous les collez dans ChatGPT et lui demandez de résumer les causes profondes. « Résumer les 5 notes d'entretien de départ suivantes. Identifiez les thèmes récurrents, les raisons du départ et suggérez des mesures que les responsables RH peuvent prendre pour remédier à ces problèmes. » (Collez ensuite les commentaires anonymisés sous l'invite. )

via ChatGPT

Vous pouvez également demander à ChatGPT de faire la distinction entre les problèmes personnels et les problèmes systémiques. Exemples :

via ChatGPT

⚡ Archive de modèles : Modèles et questions gratuits pour les entretiens de départ destinés aux équipes RH

4. Rédiger des projets de politiques inclusives dans un langage accessible et neutre sur le plan du genre

Les politiques RH finissent souvent par sembler dépassées, complexes ou involontairement biaisées, utilisant des expressions telles que :

« Président » au lieu de « présidente »

« Il/Elle » au lieu de « Ils/Elles »

Ou de longs paragraphes compliqués qui ressemblent davantage à des clauses de non-responsabilité juridiques qu'à des conseils.

ChatGPT aide à réécrire les politiques de l'entreprise dans un langage clair, inclusif et neutre sur le plan du genre. Vous pouvez saisir votre politique existante (par exemple, votre politique en matière de congé parent ou vos directives POSH) et demander à ChatGPT de :

Réécrivez ce texte dans un langage inclusif et neutre du point de vue du genre

Simplifiez le ton pour une meilleure lisibilité

Décomposez les longues clauses en résumés faciles à comprendre pour les employés

Vous pouvez même le traduire à un niveau de lecture spécifique (comme le niveau 8) pour le rendre plus accessible

📌 Exemple : Imaginons que vous mettiez à jour votre politique en matière de congé paternité et qu'elle stipule toujours que « les pères ont droit à... » Entrez cette invite dans ChatGPT : « Réécrivez cette politique de congé parent dans un langage neutre et inclusif. Adoptez un ton clair, convivial et facile à comprendre pour tous les employés. »(Collez le contenu de votre politique existante sous l'invite. )

via ChatGPT

5. Résumer les résultats d'un long sondage auprès des employés en 5 points clés

Les responsables RH passent des semaines à élaborer des sondages d'employés et à recueillir des commentaires sur l'engagement, la diversité, l'équité et l'inclusion, l'efficacité du leadership, etc. Les réponses s'accumulent rapidement. Vous vous retrouvez soudainement face à des centaines de commentaires non structurés, sans avoir le temps de tous les traiter.

ChatGPT transforme ce chaos en clarté. Collez les réponses ouvertes du sondage, soit par thème (comme « commentaires du manager »), soit toutes ensemble, et demandez à ChatGPT de :

Identifiez les thèmes récurrents les plus importants

Mettez en évidence le sentiment (positif/neutre/négatif)

Résumer les points faibles sous forme de liste à puces claire

Suggérer les prochaines étapes ou les domaines d'action

Vous pouvez même distinguer les modèles propres à chaque service si vous incluez des étiquettes

📌 Exemple : Imaginons que vous venez de mener votre sondage annuel sur l'engagement et que la question ouverte était : « Que pourrions-nous faire pour améliorer votre expérience au travail ? » Vous avez obtenu 145 réponses. Au lieu de les regrouper et de les résumer manuellement, vous les transmettez à ChatGPT : « Résumer les 145 réponses au sondage suivantes en 5 thèmes principaux. Classez-les par ton (positif, négatif, neutre) et suggérez 2 étapes que les RH peuvent prendre pour résoudre les principaux problèmes. » (Collez les réponses brutes sous l'invite. )

via ChatGPT

Et, si vous le demandez, il peut même les transformer en un résumé sous forme de diapositives.

via ChatGPT

📉 ChatGPT va-t-il remplacer les emplois dans les RH ? 72 % des DRH des entreprises du Fortune 500 s'attendent à ce que l'IA remplace certains emplois d'ici trois ans, même s'ils ne pensent pas nécessairement qu'elle remplacera complètement tous les professionnels des RH. Ce changement ne consiste pas à remplacer l'empathie par l'automatisation, mais à redéfinir les domaines dans lesquels les personnes apportent le plus de valeur. ChatGPT et les outils similaires automatiseront les tâches répétitives, telles que la rédaction de documents, le tri des données et la gestion des réponses. Ce qui reste et qui importe le plus, ce sont les discussions qui nécessitent de la confiance, du jugement et de l'attention. L'IA pourrait prendre en charge certaines fonctions RH, mais le rôle de l'humain évoluera, il ne disparaîtra pas.

6. Réfléchissez à des idées de sessions de formation et de développement basées sur les OKR de l'entreprise

Vous avez, avec une probabilité, déjà entendu vos dirigeants dire : « Nous devons améliorer les compétences de nos employés ce trimestre. » Ou pire encore : « Pouvons-nous aligner certaines sessions de formation sur les OKR de notre entreprise ? »

Mais lorsque vous vous asseyez pour planifier le calendrier de formation et de développement, les idées ne viennent pas toujours dans un flux. ChatGPT vous aide à transformer les OKR en opportunités d'apprentissage. Il vous suffit de lui fournir les OKR trimestriels de votre entreprise, ou même des objectifs d'entreprise simplifiés. ChatGPT peut alors :

Suggérez des sujets pertinents en matière de formation et de développement, en lien avec votre exemple spécifique d'OKR

Personnalisez les sessions d'apprentissage par équipe ou par fonction

Proposez des mises en forme (par exemple, ateliers, micro-apprentissage, apprentissage entre pairs)

Ajoutez des titres de session potentiels, des résultats et même des idées pour briser la glace

📌 Exemple : Supposons que l'un de vos OKR soit « Améliorer la collaboration interfonctionnelle afin d'accélérer les délais d'échéancier de livraison. » Ouvrez ChatGPT et saisissez cette invite : « Les OKR de notre entreprise pour ce trimestre se concentrent sur l'amélioration de la collaboration interfonctionnelle et de la responsabilité des équipes. Suggérez 5 idées de sessions de formation et de développement alignées sur ces objectifs, y compris les titres, les formats et les résultats attendus. »

via ChatGPT

Une fois que vous avez présélectionné une idée de session, vous pouvez approfondir votre réflexion avec ChatGPT :

via ChatGPT

👀 Le saviez-vous ? Plus de 88 % des organisations se préoccupent de la fidélisation de leurs employés. Selon les personnes interrogées dans le cadre d'un sondage, fournir des possibilités d'apprentissage est la stratégie n° 1 en matière de fidélisation, comme le font savoir les répondants. Les outils d'IA tels que ChatGPT peuvent renforcer les initiatives de formation et de développement des RH en proposant des parcours d'apprentissage personnalisés et en créant des simulations de formation réalistes.

7. Création de modèles de reconnaissance entre pairs basés sur les valeurs de l'entreprise

La reconnaissance stimule le moral, renforce la culture d'équipe et améliore la fidélisation. Mais la plupart des marques de reconnaissance sont soit trop génériques (« Excellent travail ! »), soit provenant uniquement des supérieurs hiérarchiques directs.

Ce dont vous avez vraiment besoin, ce sont des félicitations entre collègues qui reflètent la manière dont les gens se comportent au travail, et pas seulement ce qu'ils font. Et si ces félicitations sont liées aux valeurs de votre entreprise, c'est encore mieux, car elles contribuent directement à accroître la satisfaction des employés dans toutes les équipes.

ChatGPT aide votre équipe à se reconnaître de manière plus significative. Vous pouvez l'utiliser pour générer des modèles de messages de reconnaissance des employés basés sur :

Valeurs spécifiques à l'entreprise (par exemple, « obsession du client », « penchant pour l'action », « inclusivité »)

L'action ou la contribution d'une personne

Ton (léger, sincère ou formel)

Mettre en forme (Slack post, e-mail, commentaire sur l'outil RH)

Cela permet aux employés de rédiger plus facilement ces messages sans trop réfléchir ni être bloqués.

📌 Exemple : Supposons que l'une de vos valeurs soit « l'appropriation totale ». Un membre de l'équipe est resté après le travail pour corriger un bug dans un produit avant une démonstration client. Vous souhaitez que ses collègues reconnaissent cet effort, mais ils ne savent pas comment le formuler. Vous fournissez à ChatGPT la valeur et la situation. « Créez un message de reconnaissance par les pairs de type Slack pour un collègue qui a fait preuve d'un « sens aigu des responsabilités » en restant tard pour corriger un bug critique avant une démonstration client. Restez convivial, authentique et liez clairement ce message à la valeur. »

via ChatGPT

💡 Conseil de pro : alors qu'un outil d'IA autonome vous oblige à saisir le contexte et à passer manuellement d'une application à l'autre, ClickUp Brain fonctionne directement dans votre espace de travail, éliminant ainsi le besoin de passer manuellement d'une application à l'autre. Il extrait automatiquement les détails pertinents des tâches, des objectifs et des documents de l'entreprise, de sorte que les messages de reconnaissance sont liés au travail et aux valeurs réels, conformément au contexte des ressources humaines.

📮 ClickUp Insight : Seuls 7 % des professionnels dépendent principalement de l'IA pour la gestion et l'organisation des tâches. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les outils sont limités à des applications spécifiques telles que les calendriers, les listes à faire ou les applications e-mail. Avec ClickUp, la même IA optimise vos e-mail ou autres flux de communication, votre calendrier, vos tâches et votre documentation. Il suffit de demander : « Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? ». ClickUp Brain effectuera une recherche dans votre espace de travail et vous indiquera exactement ce que vous avez à faire en fonction de l'urgence et de l'importance. Ainsi, ClickUp regroupe plus de 5 applications dans une seule super application !

⚡ Archive de modèles : Modèles gratuits de plans de dotation en personnel pour les recruteurs

8. Générer des questions d'entretien comportementales adaptées au rôle et à la culture d'entreprise

Le recrutement ne se limite pas aux compétences ; il s'agit également de s'assurer que le candidat s'intègre bien à la culture d'entreprise. Pourtant, la plupart des responsables ont du mal à formuler des questions comportementales pertinentes, et ils ont rarement le temps de les adapter à chaque rôle.

ChatGPT peut générer des questions d'entretien stratégiques qui correspondent à la fois au rôle et à la culture de votre entreprise, vous aidant ainsi à évaluer des traits de caractère tels que la propriété, l'adaptabilité et la communication. Il vous suffit de lui indiquer le rôle, le titre, quelques responsabilités et les valeurs de votre entreprise ou les traits de caractère de votre équipe, et il générera des questions d'entretien comportementales qui permettront d'évaluer :

Propriété

Style de communication

Adaptabilité

Gestion des conflits

Alignement des valeurs

Vous pouvez même lui demander d'attribuer l'étiquette à chaque question à la caractéristique qu'elle révèle, ce qui est très utile pour former de nouveaux recruteurs.

📌 Exemple : Vous recrutez un responsable du service client. Vous recherchez une personne empathique, capable de communiquer clairement et de désamorcer les situations difficiles. Vous invitez ChatGPT : « Générez 5 questions d'entretien comportemental pour un responsable du service client. Concentrez-vous sur la communication, l'empathie, la résolution des conflits et l'alignement de la valeur avec une culture axée sur le client. »

via ChatGPT

Vous pouvez également demander à ChatGPT de mettre en forme le résultat sous forme de fiche d'évaluation d'entretien, comme suit :

via ChatGPT

Ou générez des questions d'abonné approfondies en fonction de chaque réponse. Cela vous permettra de passer de bons entretiens à des entretiens de classe mondiale avec un minimum de préparation.

🏁 Checklist de questions d'entretien comportemental pour les professionnels des ressources humaines 1. Préparation avant l'entretien Plannez chaque compétence en fonction de comportements concrets que vous souhaitez mettre en évidence.

Réexaminez les valeurs et la culture de votre entreprise afin d'identifier les traits communs.

Sélectionnez 1 à 2 incidents ou défis critiques courants dans le rôle de votre fonction.

Préparez un ensemble de questions comportementales spécifiques au rôle et à la culture d'entreprise. 2. Principaux domaines de questions comportementales Pour la résolution de problèmes et la prise de décision « Parlez-moi d'une situation où vous avez été confronté à un problème sans solution claire. Comment l'avez-vous abordé ? » Pour la collaboration et la communication « Décrivez une situation où vous avez dû travailler avec quelqu'un dont le style était très différent du vôtre. »

9. En tant que fournisseur, nous offrons un accompagnement en temps réel aux managers et des conseils adaptés à chaque situation

Les nouveaux managers se voient souvent confier des responsabilités avant d'avoir reçu des conseils. Lorsque des moments difficiles surviennent, beaucoup finissent par chercher les mots justes sur Internet. ChatGPT peut agir comme un coach en temps réel, les aidant à se préparer à des discussions difficiles, à affiner leur ton et à rédiger des messages de feedback réfléchis afin qu'ils puissent diriger avec clarté et confiance.

Vous pouvez l'utiliser pour :

Simulez des scénarios de discussion en tête-à-tête (par exemple, « comment parler à un membre de l'équipe sur la défensive »).

Jouez des rôles dans des discussions difficiles telles que des avertissements liés aux performances, des discussions sur les retards de salaire ou le licenciement d'un employé.

Réécrivez vos notes brutes dans un langage adapté au coaching.

Suggérez des sujets de discussion et des ajustements de ton.

Fournissez des cadres tels que SBI (Situation-Comportement-Impact) ou Radical Candor.

📌 Exemple : Un nouveau manager doit remédier à l'absentéisme d'un membre très performant de son équipe. Il souhaite se montrer ferme tout en restant encourageant. Au lieu de paniquer ou d'envoyer un message Slack froid, ils tapent ceci dans ChatGPT : « Comment dire à un employé très performant que ses retards affectent le rythme de l'équipe sans le démotiver ? »

via ChatGPT

10. Générer des parcours de carrière basés sur les descriptions de rôle existantes

Les employés se sentent souvent bloqués lorsqu'ils ne savent pas à quoi ressemble leur évolution professionnelle, et la plupart des organisations n'ont pas mapper de parcours clairs. ChatGPT vous aide à créer en quelques minutes des plans de carrière clairs, ambitieux et alignés sur le développement des compétences, ce qui en fait un outil pratique pour vos efforts de planification des ressources humaines.

Voici ce qu'il faut fournir :

Titre du rôle actuel + responsabilités professionnelles

Tout titre connu de niveau supérieur (ou même « suggérer des rôles de niveau supérieur »)

Facultatif : compétences dont votre organisation tient compte (valeur, par exemple, communication, propriété, esprit critique, analyse de données)

ChatGPT peut alors générer :

Un parcours professionnel logique (par exemple, chef de projet junior → chef de projet → chef de projet senior → responsable produit)

Compétences requises à chaque niveau

Certifications ou opportunités internes pour les obtenir

Suggestions de types de projets adaptés aux différentes étapes de croissance

Cela permet également de relier chaque étape du parcours à une compétence précieuse que vos employés peuvent acquérir, ce qui favorise leur fidélisation à long terme. Parallèlement, alignez chaque étape sur des références salariales compétitives afin de retenir les meilleurs talents et de garantir la transparence de la rémunération.

📌 Exemple : imaginez que vous ayez un collaborateur chargé de la réussite client qui souhaite évoluer, mais qui ne sait pas s'il doit s'orienter vers les ventes, la gestion des comptes ou les opérations. Vous donnez à ChatGPT cette invite : « En vous basant sur le rôle d'un associé à la réussite client, suggérez 2 ou 3 parcours professionnels possibles. Pour chaque parcours, listez le titre du poste supérieur, les compétences clés à acquérir et les projets ou expériences recommandés pour y parvenir .

via ChatGPT

Vous pouvez l'utiliser pour encadrer vos employés, fournir de l'assistance à vos managers lors d'entretiens individuels, ou même créer votre premier cadre de carrière interne.

👀 Le saviez-vous ? Selon un sondage SHRM, les principales priorités des employés en matière d'évolution de carrière sont les suivantes : Rémunération financière et compensation

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée et temps passé en famille

Opportunités de croissance et de développement professionnels

Limites de l'utilisation de ChatGPT dans les ressources humaines

ChatGPT peut accomplir beaucoup de choses, mais il ne remplace pas le jugement des RH, l'intelligence émotionnelle ou l'expertise en matière de conformité. Voici quelques points à surveiller :

Il manque de contexte sans informations claires : si vous ne fournissez pas de détails sur les rôles, la dynamique d'équipe ou les données RH pertinentes, ChatGPT proposera par défaut des suggestions génériques.

Ce n'est pas juridiquement fiable : évitez d'utiliser les brouillons de ChatGPT pour les contrats, les politiques ou les documents soumis à des exigences de conformité sans les avoir préalablement révisés. Demandez toujours à votre équipe juridique de valider le contenu avant le partage à l'extérieur.

Il peut refléter des préjugés cachés : comme il apprend à partir de données historiques, ChatGPT peut parfois reproduire des préjugés dans les tâches liées au recrutement ou à la performance. Utilisez-le pour fournir de l'assistance à vos décisions, pas pour les prendre.

Cela soulève des questions en matière de sécurité des données : comme ChatGPT fonctionne sur des serveurs externes, la saisie d'informations sensibles (telles que les plaintes, les dossiers médicaux ou les détails relatifs à la rémunération) peut présenter des risques pour la confidentialité si elle n'est pas effectuée avec précaution.

Il ne peut pas remplacer l'intelligence émotionnelle : ChatGPT peut vous aider à rédiger avec empathie, mais il ne comprend pas les nuances émotionnelles. Dans les cas délicats tels que les licenciements ou les forfaits d'amélioration des performances, fiez-vous d'abord au jugement humain.

Considérez ChatGPT comme votre partenaire de travail, et non comme votre décideur. Il peut accélérer le travail, mais la décision finale doit toujours revenir aux RH.

⚡ Bonus : Si vous travaillez dans les ressources humaines et que vous vous demandez comment intégrer correctement l'IA dans vos flux de travail, du recrutement à la gestion des performances, ces cours sur l'IA destinés aux professionnels des ressources humaines, avec une évaluation élevée, peuvent vous aider à améliorer vos compétences.

Alternatives à ChatGPT dans le domaine des ressources humaines

ChatGPT est idéal pour générer rapidement des idées, mais les RH ont besoin de plus qu'un simple chatbot. Pour une véritable amélioration des processus RH, où vous pouvez attribuer des tâches, suivre les flux de travail et collaborer entre les équipes, ClickUp donne vie à ce cadre.

Il s'agit d'une application tout-en-un pour le travail, qui comprend un flux de travail de gestion des ressources humaines permettant d'assurer l'assistance aux principales fonctions RH telles que le recrutement, l'intégration, la performance et la mise à jour des politiques. ClickUp comprend le cycle de vie complet de votre travail :

Il connaît les rôles que vous cherchez à pourvoir.

Les modèles d'intégration que vous avez enregistrés

Les cycles de performance à venir

Les politiques et procédures dans vos documents

Les délais, les propriétaires et les flux de travail au sein de votre équipe

Gérez facilement le recrutement, l'intégration et la croissance des employés avec ClickUp HR.

Imaginez maintenant associer ce contexte de travail à une IA puissante et intégrée. Avec ClickUp Brain, les équipes RH bénéficient d'un copilote alimenté par l'IA qui simplifie le recrutement, l'intégration, les mises à jour des politiques, et bien plus encore.

ClickUp Brain protège également les données sensibles des employés. Il respecte les permission d'accès à l'environnement de travail, offre l'assistance SSO et offre des pistes d'audit détaillées. Aucune donnée n'est jamais utilisée pour entraîner les modèles d'IA.

Voici ce qu'un utilisateur de ClickUp a déclaré sur G2: J'adore utiliser ClickUp ! La gestion des tickets, des documents et de toutes les informations associées n'a jamais été aussi simple et fluide. Tout ce dont j'ai besoin se trouve au même endroit, structuré de manière logique. L'un des principaux avantages pour nous : chaque nouvel employé qui nous rejoint après avoir utilisé d'autres plateformes, en particulier Jira, remarque immédiatement à quel point ClickUp est intuitif. La courbe d'apprentissage est quasi inexistante. Ils se rendent rapidement compte à quel point il est plus facile, plus rapide et tout simplement meilleur de travailler avec ClickUp par rapport aux anciens outils. ClickUp a véritablement transformé notre façon d'organiser et de gérer le travail. Il est plus léger, plus intelligent et plus convivial, tout en restant suffisamment puissant pour gérer des flux de travail complexes. Pour nous, ce n'est pas seulement un outil, c'est un gain de productivité que tout le monde apprécie sincèrement. J'adore utiliser ClickUp ! La gestion des tickets, des documents et de toutes les informations associées n'a jamais été aussi simple et fluide. Tout ce dont j'ai besoin se trouve au même endroit, structuré de manière logique. L'un des principaux avantages pour nous : chaque nouvel employé qui nous rejoint depuis d'autres plateformes, en particulier Jira, remarque immédiatement à quel point ClickUp est intuitif. La courbe d'apprentissage est quasi inexistante. Ils se rendent rapidement compte à quel point il est plus facile, plus rapide et tout simplement meilleur de travailler avec ClickUp par rapport aux anciens outils. ClickUp a véritablement transformé notre façon d'organiser et de gérer le travail. Il est plus léger, plus intelligent et plus convivial, tout en restant suffisamment puissant pour gérer des flux de travail complexes. Pour nous, ce n'est pas seulement un outil, c'est un boost de productivité que tout le monde apprécie sincèrement.

Voyons maintenant comment ClickUp Brain fournit l'assistance pour des scénarios RH réels.

Vous savez déjà à quel point la sélection des candidats peut être épuisante et incohérente, en particulier lorsque différents responsables du recrutement recherchent des profils différents. Dans le cadre plus large du processus d'acquisition de talents, cette incohérence vous ralentit et risque de vous faire passer à côté du candidat idéal. ClickUp Brain, votre logiciel d'évaluation des recrutements, vous aide à accélérer la sélection des candidats en intégrant l'IA à l'endroit même où se trouvent déjà vos exigences professionnelles, vos notes d'entretien et les contributions de votre équipe.

Vous pouvez :

Colle ou joignez les CV des candidats à l'intérieur d'une tâche.

Utilisez l'IA pour résumer chacun d'entre eux en mettant en avant leurs atouts clés, leurs points faibles et leur adéquation avec la culture d'entreprise.

Vous pouvez même lui demander de comparer deux candidats potentiels en fonction des critères de priorité du poste.

Et comme il fonctionne dans votre environnement de travail ClickUp, il comprend votre pipeline de recrutement, les commentaires de votre équipe et même les valeurs de votre entreprise (si vous les avez documentées dans ClickUp Docs ou ClickUp tâches ).

Stockez facilement les documents d'intégration et de départ dans les bons dossiers à l'aide de ClickUp Docs.

Par exemple : vous pouvez demander à Brain : « Résumer l'adéquation de ce candidat au rôle de responsable du marketing de croissance. Concentrez-vous sur son expérience en matière de leadership et ses connaissances dans le domaine du SaaS. »

Utilisez ClickUp Brain pour générer des résumés de candidats que vos professionnels des ressources humaines peuvent ensuite transmettre à la bonne équipe pour examen.

📮 ClickUp Insight : Un employé sur cinq affirme que le fait de savoir quand les décisions seront prises l'aiderait à travailler plus rapidement. Pourtant, dans le tourbillon d'une journée bien remplie, la communication des échéanciers est souvent négligée. ClickUp Brain résout ce problème en agissant comme votre copilote de travail alimenté par l'IA. Il recueille automatiquement les mises à jour des tâches, des fils de discussion et des documents, et fournit des résumés quotidiens, des notes de décision et des commentaires récapitulatifs. Fini le temps où il fallait courir après les gens (ou les informations).

💡 Conseil de pro : si vous enchaînez les entretiens ou si vous préférez simplement parler plutôt que taper, la fonctionnalité de synthèse vocale de Brain Max vous facilite encore plus la tâche. Il vous suffit d'exprimer vos pensées à voix haute, par exemple « Résumer le CV de ce candidat et mettre en avant son expérience en matière de leadership d'équipe », et Brain Max se chargera de transcrire et d'organiser vos propos.

Préparez vos entretiens avec des questions plus pertinentes et spécifiques au rôle à pourvoir.

L'IA transforme la manière dont les entreprises recrutent, qu'il s'agisse de descriptions de poste plus intelligentes ou de la sélection et de la prospection automatisées.

🎥 Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les recruteurs utilisent l'IA pour gagner du temps, réduire les préjugés et recruter plus rapidement les bons talents.

ClickUp Brain vous aide à générer des questions d'entretien spécifiques au comportement et en fonction des rôles en fonction de la description du poste, des valeurs de l'entreprise et des critères de recrutement, sans jamais quitter votre environnement de travail.

Exemple d'invite, instructions : « Créez 5 questions comportementales pour un directeur marketing afin d'évaluer son leadership, sa capacité à collaborer avec d'autres services et son esprit d'initiative. »

Et comme tout se trouve dans ClickUp, vous pouvez joindre les questions aux tâches d'entretien, les attribuer aux membres du panel et suivre les commentaires.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp AI Notetaker qui se connecte automatiquement à vos appels, enregistre l'audio ou la vidéo et stocke tout dans des documents ClickUp privés. Après l'appel, il génère : Transcription consultable

Résumé intelligent de réunion

Éléments classés par catégorie

Liste des intervenants, décisions clés et prochaines étapes

Automatisez l'intégration grâce à des forfaits sur mesure pour chaque rôle.

Alors que ChatGPT aide à rédiger des forfaits d'intégration, ClickUp Brain va plus loin en élaborant des forfaits personnalisés de 30, 60 et 90 jours et en les intégrant directement dans des flux de travail exploitables.

Vous pouvez :

Utilisez l'IA pour générer du contenu d'intégration par étapes en fonction du rôle, des objectifs de l'équipe et de la culture.

Décomposez instantanément ce forfait en tâches, attribuez-les à des propriétaires, fixez des échéances et ajoutez des dépendances.

Enregistrez-le comme modèle réutilisable pour les futures embauches.

Exemple de demande : « Créez un plan d'intégration de 30 à 60 à 90 jours pour un nouveau responsable de la réussite client axé sur l'engagement des clients, les systèmes d'assistance et la communication entre les équipes. »

Générez un forfait d'intégration de 30, 60 ou 90 jours avec ClickUp Brain.

De plus, une fois que l'IA a fait le gros du travail, ClickUp Automations vous aide à passer à l'action. Par exemple :

Attribuez automatiquement des tâches de bienvenue aux responsables RH, informatiques et du recrutement.

Planification de réunions et vérification entre collègues

Informez les parties prenantes lorsque chaque phase d'intégration est achevée.

Suivez l'achevement des tâches grâce aux tableaux de bord intégrés.

Simplifiez votre flux de travail et automatisez les tâches administratives répétitives grâce à ClickUp Automatisations.

Utilisez ClickUp Documents et Wikis comme source unique d'informations fiables pour les RH. ChatGPT peut rédiger des brouillons, mais ClickUp garantit que chaque politique, processus et guide reste à jour, référencé et consultable par tous les membres de l'équipe.

Libre-service RH alimenté par l'IA

Les questions répétitives des employés, telles que « Combien de jours de congé me reste-t-il ? » ou « Où puis-je trouver la dernière version de notre politique de télétravail ? », peuvent faire perdre beaucoup de temps à votre équipe. ClickUp Brain + AI Agents transforme votre espace de travail en un hub RH intelligent et en libre-service pour les employés.

Les employés peuvent :

Posez des questions en langage naturel.

Obtenez des réponses instantanées et personnalisées en fonction du rôle ou du service.

Découvrez les dernières politiques et avantages sociaux depuis votre environnement de travail.

Recevez des suggestions de suivi ou des liens vers des tâches ou des documents liés.

Contrairement aux simples chatbots, les agents ClickUp AI ne se contentent pas de répondre à des questions, ils terminent des tâches.

Imaginons qu'un employé demande : « Puis-je reporter mes congés payés non utilisés à l'année suivante ? » L'agent IA peut :

Consultez le dernier document sur les politiques

Créez une tâche pour enregistrer leurs demandes de congés payés.

Informez les RH si la question concerne l'examen d'un cas.

Ajoutez un commentaire avec des conseils contextuels de l'équipe RH.

Mettez votre flux de travail en pilote automatique avec les agents ClickUp AI.

ClickUp AI agents

Les cartes IA transforment vos données RH en résumés, rapports et informations, qu'il s'agisse de mises à jour des effectifs ou de réunions hebdomadaires, afin que vous passiez moins de temps à collecter des informations et plus de temps à les exploiter.

Les cartes IA transforment vos données RH en résumés, rapports et informations, qu'il s'agisse de mises à jour des effectifs ou de réunions hebdomadaires, afin que vous passiez moins de temps à collecter des informations et plus de temps à les exploiter.

Rationalisation des commentaires sur les évaluations de performance

Comme tout le travail, de la définition des objectifs aux notes individuelles en passant par les mises à jour de projet, est regroupé dans ClickUp, ClickUp Brain peut générer des commentaires sur les performances basés sur des actions réelles.

Exemple d'invite : « Donnez-moi votre avis sur les performances de Rhian au deuxième trimestre en vous basant sur ses tâches quotidiennes et ses objectifs. »

Tâches et objectifs de Rhian pour le deuxième trimestre :

A dirigé le lancement de la campagne d'e-mail estivale, qui a généré 12 % de prospects en plus par rapport au premier trimestre

Collaboration avec l'équipe de conception pour améliorer les pages d'accueil—le résultat étant une augmentation de 9 % des conversions.

Responsable des rapports de performance bihebdomadaires et présentation des conclusions à la direction*

Devait encadrer un membre junior de l'équipe et améliorer la délégation des tâches

Objectif : améliorer la gestion du temps et réduire de 30 % les modifications de contenu de dernière minute

Ces exemples montrent comment les outils d'IA destinés aux ressources humaines peuvent réellement rendre votre travail plus rapide, plus intelligent et plus stratégique.

Réinventez l'efficacité des RH avec ClickUp

Le travail des RH est difficile. Vous devez gérer à la fois le recrutement, l'intégration, le feedback et la culture d'entreprise. Si ChatGPT vous aide à aller plus vite, il nécessite tout de même beaucoup de contexte et de copier-coller. C'est là que ClickUp change la donne.

Il s'agit d'un outil précieux qui comprend votre façon de travailler. Des commentaires générés par l'IA à l'intégration automatisée et aux notes de texte, ClickUp AI s'intègre parfaitement à votre flux de travail RH quotidien. Si vous êtes prêt à prendre des décisions RH plus intelligentes et plus fluides, il est temps d'adopter ClickUp.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!