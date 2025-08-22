Modèles de budget gratuits pour les organisations à but non lucratif pour une planification financière plus intelligente

Gérer une organisation à but non lucratif signifie surveiller de près votre impact. Mais aussi vos revenus.

Chaque don, programme et effort de sensibilisation est lié au budget. Même si les finances ne sont pas la partie la plus passionnante du travail, elles sont essentielles au bon fonctionnement de l'organisation.

La bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin d'outils coûteux ni de feuilles de calcul complexes pour vous organiser. Avec les bons modèles gratuits, la budgétisation devient beaucoup plus facile à gérer et même valorisante.

Ce guide rassemble des modèles de budget faciles à utiliser et adaptés aux organisations à but non lucratif pour vous aider à élaborer un forfait clair et à dépenser judicieusement.

*que sont les modèles de budget pour les organisations à but non lucratif ?

Les modèles de budget pour les organisations à but non lucratif sont des outils simples qui vous aident à planifier, suivre et organiser les finances de votre entreprise. Ils vous offrent un moyen structuré de mapper d'où provient votre argent, par exemple les dons, les subventions ou les évènements de collecte de fonds, et où il est dépensé, par exemple les coûts des programmes, les salaires ou les opérations quotidiennes.

Contrairement aux budgets d'entreprise généraux, ces modèles sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des organisations à but non lucratif. Ils comprennent donc souvent des espaces pour les contributions en nature, les rapports sur les subventions ou les fonds soumis à des restrictions ou non.

aperçu des meilleurs modèles de budget pour les organisations à but non lucratif*

Voici un résumé en tableau des meilleurs modèles de budget pour les organisations à but non lucratif :

*qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de budget pour une organisation à but non lucratif ?

Un modèle solide pour les organisations à but non lucratif doit fournir l'assistance à la fois pour la prise de décisions quotidiennes et pour la planification à long terme. Voici les éléments à prendre en compte :

revenus et dépenses clairs : *Un bon modèle de budget pour les organisations à but non lucratif doit organiser vos dépenses et vos sources de revenus afin de faciliter le suivi et la mise à jour de votre budget

rapports financiers intégrés* : des modèles de budget de fonctionnement pour les organisations à but non lucratif vous permettent de générer facilement des rapports pour votre tableau, vos bailleurs de fonds ou vos demandes de subventions sans avoir à retravailler l'ensemble de votre feuille de calcul

sections dédiées aux dépenses :* les bons modèles séparent les coûts opérationnels de base des dépenses liées aux programmes, ce qui vous permet d'évaluer l'impact et d'allouer les fonds avec précision

*catégories personnalisables : chaque organisation à but non lucratif est différente. Un modèle flexible vous permet d'adapter les éléments budgétaires aux budgets et aux objectifs spécifiques des projets de votre organisation

visibilité sur la santé financière : *Les meilleurs modèles de budget pour les organisations à but non lucratif vous aident à voir combien vous avez, ce qui a été dépensé et ce dont vous aurez besoin pour prendre des décisions éclairées

meilleurs modèles de budget pour les organisations à but non lucratif*

Des plateformes telles que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, proposent plusieurs modèles de budget pour les organisations à but non lucratif afin de simplifier le suivi des dépenses, l'allocation des fonds et la planification financière.

Voici les meilleurs modèles de budget pour les organisations à but non lucratif qu'il propose :

modèle de budget simple ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Effectuez facilement le suivi de vos revenus et de vos dépenses grâce au modèle de budget simple de ClickUp

Ce modèle de budget simple ClickUp vous donne une vue d'ensemble de vos revenus et dépenses mensuels et annuels. Il est conçu comme un grand livre comptable pour le budget de votre organisation à but non lucratif, avec des tâches représentant vos revenus et vos dépenses, regroupées et libellées pour plus de clarté.

Les vues telles que « Revenus », « Dépenses » et « Trésorerie nette » vous aident à voir où vont vos fonds, ce qui rentre et ce qu'il vous reste. Vous pouvez les utiliser pour regrouper vos revenus et repérer les catégories où vous dépensez le plus.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Regroupez les dépenses de vos programmes pour une meilleure visibilité et une meilleure gestion des dépenses

Affichez une vue d'ensemble de toutes les transactions financières effectuées au cours d'une année par type de compte

Exportez et partagez facilement vos rapports et vos budgets avec les membres du conseil d'administration

🔑 Idéal pour : Les organisations à but non lucratif et les particuliers à la recherche d'un modèle de base pour gérer leurs revenus, leurs dépenses et leur progression financière globale.

🧠 Anecdote : le terme « budget » vient du mot français « bougette », qui désigne un petit sac ou une pochette en cuir !

2. Modèle de budget marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Forfaitez et menez à bien vos campagnes avec le modèle de budget marketing de ClickUp

Le modèle de budget marketing de ClickUp présente vos objectifs, vos échéanciers, vos dépenses et vos résultats afin que les forfaits trimestriels restent clairs et réalisables.

Toutes vos campagnes sont organisées par type et par trimestre, avec des champs pour le budget, les dépenses et le solde qui font les calculs à votre place. Vous pouvez ainsi ajuster les détails de vos campagnes au fur et à mesure et afficher la progression de votre situation financière en temps réel.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez le suivi de vos dépenses trimestrielles par rapport à votre budget forfaitaire

Regroupez les campagnes de collecte de fonds par type pour rester organisé et comparer les dépenses

Mettez rapidement à jour l'impact, l'effort et le statut grâce à des champs modifiables

🔑 Idéal pour : Les équipes marketing qui souhaitent rester concentrées sur leurs performances sans perdre de vue leur budget.

📮 ClickUp Insight : Seuls 15 % des managers vérifient la charge de travail avant d'attribuer de nouvelles tâches. 24 % attribuent les tâches uniquement en fonction des délais du projet. Résultat ? Les Teams finissent par être surchargées, sous-utilisées ou épuisées. Sans visibilité en temps réel sur les charges de travail, il est non seulement difficile, mais presque impossible de les équilibrer. Les fonctionnalités d'attribution et de hiérarchisation basées sur l'IA de ClickUp vous aident à attribuer les tâches en toute confiance, en les attribuant aux membres de l'équipe en fonction de leur capacité, de leur disponibilité et de leurs compétences en temps réel. Essayez nos cartes IA pour obtenir un aperçu instantané et contextuel de la charge de travail, des échéances et des priorités. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

3. Modèle de budget de projet ClickUp avec WBS*

Obtenez un modèle gratuit Organisez toutes les données de vos projets en un seul endroit grâce au modèle de budget de projet avec WBS de ClickUp

Le modèle de budget de projet avec WBS de ClickUp vous aide à décomposer les tâches en éléments gérables et à attribuer un budget clair à chaque partie. Grâce à une approche structurée de la répartition des tâches, vous verrez ce qui doit être fait, le temps et l'argent nécessaires à chaque phase, et ce qui se passe en cas de retard.

Tout est organisé par phase de projet, ce qui facilite l'attribution des responsabilités, l'ajustement des échéanciers et le suivi des coûts au fur et à mesure de la progression.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Décomposez vos projets en tâches gérables et allouez les ressources en conséquence

Réorganisez vos tâches et réduisez ou augmentez leur durée par simple glisser-déposer

Attribuez un code couleur à vos tâches en fonction de leur statut et regroupez-les par phase pour plus de clarté

idéal pour : *Les gestionnaires de projet chargés de missions à plusieurs phases pour des organisations à but non lucratif qui ont besoin de structure, de visibilité et de clarté budgétaire.

📢 ClickUp Callout : Simplifiez-vous la budgétisation grâce à l'assistance instantanée de ClickUp Brain. Cet assistant IA vous aide à identifier les tendances budgétaires à partir de données historiques et vous suggère des conseils d'optimisation afin que vous puissiez allouer vos ressources et gérer vos projets efficacement. Analysez les rapports budgétaires pour obtenir instantanément les tendances, les bénéfices et les résumés budgétaires avec ClickUp Brain

4. Modèle de budget d'entreprise ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Créez et gérez facilement vos budgets grâce au modèle de budget d'entreprise de ClickUp

Que se passe-t-il lorsque vos dépenses dépassent vos prévisions et que vous ne vous en rendez compte que lorsqu'il est trop tard ? Le modèle de budget d'entreprise de ClickUp vous permet d'éviter cette situation. Il vous aide à établir les bases d'un processus budgétaire stable et éclairé pour l'ensemble de vos activités commerciales.

De l'équipe commerciale aux salaires, en passant par les dépenses opérationnelles et les budgets mensuels, le modèle organise tout de manière claire. Les dépenses sont classées par catégorie, ce qui vous permet de suivre les coûts, d'identifier les tendances et de planifier de manière ciblée.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez des champs personnalisés tels que le type d'emploi, le type de produit et la valeur prévue pour stocker de l'information importante

Aperçu du budget par type ou aperçu complet du budget total avec plusieurs affichages

Saisissez des données financières détaillées à l'aide de formulaires intégrés

🔑 Idéal pour : Les entreprises qui souhaitent afficher une vue d'ensemble de leurs revenus, de leurs dépenses et des coûts liés à leur équipe.

5. Modèle de budget évènement ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Forfaitez des évènements de réussite grâce au modèle de budget évènementiel de ClickUp

Le secret d'un évènement de collecte de fonds réussi réside dans l'organisation minutieuse de chaque détail, le respect du budget et des délais. Le modèle de budget évènement de ClickUp vous aide à atteindre cet objectif !

Grâce à cela, vous pouvez gérer plusieurs évènements en un seul endroit, depuis l'attribution des tâches et le suivi des fournisseurs jusqu'aux dépenses du programme et aux mises à jour en temps réel. Cela vous aide à ventiler chaque évènement par type, public et lieu, tout en gardant un œil attentif sur les dépenses réelles par rapport à ce qui était forfait.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Attribuez des responsabilités à vos coéquipiers avec des dates d'échéance, des priorités et un budget alloué

Conservez les coordonnées des fournisseurs, les devis et les factures au même endroit

Affichez les tâches par statut, notamment À faire, en cours et Achevé

🔑 Idéal pour : Les organisateurs d'évènements et les Teams qui souhaitent bénéficier d'une visibilité et d'un contrôle total sur leur budget et leur logistique.

💡 Conseil de pro : utilisez la liste des lieux/services comme aide-mémoire pour la planification de vos évènements. Téléchargez des photos, enregistrez les coordonnées et prenez des notes après chaque interaction avec un fournisseur. Ainsi, lors de votre prochaine planification, vous saurez déjà qui a livré et qui n'a pas livré. Planifiez le lieu des évènements et des programmes de sensibilisation à l'aide de la vue Plan de ClickUp

6. Modèle de gestion de projet budgétisé ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez-vous que vos projets respectent votre budget grâce au modèle de gestion de projet budgétisé de ClickUp

Le modèle de gestion de projet budgétisé de ClickUp vous aide à maîtriser le budget et l'échéancier de vos projets. Il est conçu pour vous aider à mapper vos tâches en tenant compte des détails budgétaires, afin que vous ne gériez jamais à l'aveuglette.

Ils vous permettent d'estimer, d'affecter et d'exécuter vos projets en pleine connaissance de leur impact financier à chaque étape. Grâce à des champs clairs pour les coûts, les efforts et le statut, il devient plus facile de faire avancer vos projets sans dépasser votre budget.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Ajoutez des estimations de coûts et effectuez le suivi des dépenses réelles au fur et à mesure de la progression du travail

Soyez alerté rapidement en cas de dépassement budgétaire grâce aux formules intégrées

Déterminez l'échéancier et les jalons du projet en discutant activement avec votre équipe

🔑 Idéal pour : Les Teams qui gèrent des projets avec des budgets fixes et qui doivent gérer les échéanciers et les dépenses.

7. Modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Forfaitez et contrôlez les coûts tout au long du cycle de vie du projet grâce au modèle de gestion de projet de ClickUp

Avant de se lancer dans une tâche, la même question se pose toujours : combien va coûter ce projet ? Le modèle de gestion de projet de ClickUp vous offre un moyen clair et structuré de collecter des estimations, de suivre les approbations et de maintenir des attentes en matière de compte réalistes.

Grâce à des formulaires intégrés pour soumettre des propositions, des ventilations détaillées des coûts et un tableau pour gérer le statut des approbations, tout le monde reste informé.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Soumettez vos demandes de budget de projet à l'aide d'un formulaire interne prêt à être partagé

Suivez le statut d'approbation en un coup d'œil et faites avancer facilement vos demandes

Visualisez les échéances et les échéanciers budgétaires sur un calendrier intégré

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet à but non lucratif qui ont besoin d'un moyen collaboratif pour le suivi et l'approbation des coûts d'un projet.

8. Modèle de proposition budgétaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Préparez des propositions convaincantes et détaillées grâce au modèle de proposition budgétaire de ClickUp

Le modèle de proposition budgétaire ClickUp vous aide à présenter votre prochain projet de manière convaincante. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour présenter clairement votre proposition, de l'aperçu du projet aux contrats, en passant par le détail des coûts.

Les sections consacrées au personnel, aux fournitures de bureau, à la logistique et aux évènements sont déjà intégrées dans des pages imbriquées, vous n'avez donc pas à partir de zéro. Chaque partie est conçue pour aider les membres du conseil d'administration à avoir une vue d'ensemble et à prendre des décisions financières en toute confiance.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Présentez le résumé de votre projet, vos objectifs et votre échéancier en un seul endroit

Utilisez des tableurs pour faciliter le suivi de vos estimations de dépenses

Tout peut être partagé et modifiable pour une collaboration en temps réel grâce à ce modèle de proposition budgétaire

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet ou les Teams qui préparent une demande de financement ou des propositions à des clients pour des projets à but non lucratif.

Bonus : rédigez, organisez et partagez vos propositions de projet, vos rapports budgétaires et le suivi de vos dépenses dans un espace unique et intuitif grâce à ClickUp Docs. Collaborez en temps réel, intégrez des tableaux et des échéanciers, et reliez les tâches associées pour que tout reste connecté, clair et prêt à être révisé.

9. Modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Effectuez le suivi et déclarez vos dépenses mensuelles grâce au modèle de rapports de dépenses mensuelles de ClickUp

Le modèle de rapport mensuel des dépenses de ClickUp est idéal pour saisir clairement et efficacement les coûts réels de vos programmes. Il vous guide dans la saisie des informations relatives aux employés et la classification des coûts tels que les frais de déplacement, d'hébergement, de repas, etc., ce qui vous permet de rester organisé et responsable.

Ils comprennent une section dédiée qui récapitule tous les types de dépenses, tandis qu'une ventilation détaillée vous permet d'ajouter des dates, des descriptions et des montants pour chaque dépense.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez vos dépenses dans des catégories faciles à utiliser et adaptées aux coûts courants

Assurez l'exactitude de vos totaux grâce aux champs « sous-total » et « avance de caisse »

Fournisseur, prestataire, des descriptions claires pour chaque entrée de dépense, ainsi que le type, la date et le compte

🔑 Idéal pour : Les employés et les responsables qui souhaitent suivre leurs dépenses mensuelles de manière transparente grâce au suivi.

10. Modèle de rapport budgétaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Fournisseur, prestataire, un aperçu détaillé de vos performances grâce au modèle de rapport budgétaire de ClickUp

Le modèle de rapport budgétaire de ClickUp met vos performances financières au front, ce qui vous permet de repérer plus facilement les domaines dans lesquels vous atteignez vos objectifs et ceux dans lesquels vous pouvez vous améliorer.

Le modèle présente une ventilation mensuelle des dépenses réelles et prévues, avec un espace pour ajouter des notes. Il offre également un aperçu annuel et un résumé concurrentiel, vous permettant ainsi d'avoir une bonne vue d'ensemble et de maîtriser les détails.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Répartissez les montants et les coûts entrants par région

Mettez en évidence les écarts et ajoutez des notes pour obtenir des informations plus détaillées

Suivez le suivi annuel des tendances

🔑 Idéal pour : Les propriétaires d'entreprises et les équipes financières qui souhaitent analyser leurs dépenses et améliorer la précision de leur budgétisation.

💡 Conseil de pro : ajoutez des diagrammes ou des graphiques à votre rapport pour visualiser les tendances et les variations. Cela rend la présentation des données financières plus attrayante et aide les membres du tableau à saisir plus rapidement les clés.

11. Modèle de gestion financière ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Prenez le contrôle de vos finances grâce au modèle de gestion financière de ClickUp

Vous souhaitez structurer les finances de votre entreprise et faciliter leur gestion ? Le modèle de gestion financière de ClickUp rassemble tous les aspects du processus financier de votre organisation à but non lucratif dans un seul et même espace connecté.

Les dons, les factures, les remboursements, les commandes et bien plus encore sont clairement organisés afin que votre équipe sache exactement où chercher et quoi faire ensuite.

Utilisez-les pour créer des devis, suivre les échéanciers de facturation, gérer les détails des produits et services, et tenir à jour vos registres de dépenses sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez clairement les étapes des devis, la progression des factures et les calendriers de paiement

Gérez les coordonnées des fournisseurs, les coûts et la documentation dans des champs prédéfinis

Accédez aux procédures opératoires normalisées modifiables pour garantir la qualité et la transparence de vos services

🔑 Idéal pour : Les équipes financières et opérationnelles prêtes à rationaliser les dépenses, le suivi et la documentation de l'entreprise.

12. Modèle ClickUp pour la planification d'évènements à but non lucratif

Obtenez un modèle gratuit Organisez et réalisez des évènements fructueux grâce au modèle de planification d'évènements à but non lucratif de ClickUp

La planification d'un évènement pour une organisation à but non lucratif exige précision et coordination entre toutes les Teams impliquées. Le modèle de planification d'évènements à but non lucratif de ClickUp crée un espace partagé où les échéanciers, les tâches et les responsabilités sont alignés.

Ils sont fournisseurs de listes structurées pour le suivi des étapes des évènements, des tâches détaillées et des flux d'approbation, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur l'essentiel et de propulser les organisations à but non lucratif vers un impact plus important.

Optimisé par ClickUp for Non-Profits, il offre une suite d'outils conçus pour prendre en charge votre flux de travail unique. Il vous permet d'affecter des bénévoles et du personnel, de suivre la progression du financement en temps réel et d'utiliser des champs personnalisables pour saisir les informations clés.

Vous pouvez visualiser l'ensemble de vos forfaits d'évènements caritatifs grâce à plusieurs affichages et utiliser le suivi du temps pour gérer les heures de bénévolat. De plus, grâce aux formulaires intégrés, vous pouvez facilement recueillir les candidatures ou les commentaires des bénévoles, tandis que les tableaux de bord intégrés vous offrent un aperçu rapide du statut de votre équipe.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez le calendrier de l'évènement et le temps dont vous disposez pour achever les tâches à l'aide d'un diagramme de Gantt

Réunissez toutes vos idées et conservez toutes les ressources supplémentaires au même endroit

Suivez la progression de chaque tâche grâce au suivi automatisé de l'avancement

🔑 Idéal pour : Les Teams à but non lucratif qui organisent des campagnes, des collectes de fonds ou des évènements communautaires.

13. Modèle de rapport annuel pour organisations à but non lucratif ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Mettez en avant vos réalisations grâce au modèle de rapport annuel pour organisations à but non lucratif de ClickUp

Votre impact mérite d'être reconnu, et ce modèle de rapport annuel pour les organisations à but non lucratif de ClickUp vous offre une structure adaptée à cet effet. Il propose une disposition claire pour présenter vos réalisations, vos résultats financiers et votre vision d'avenir dans un document cohérent.

Avec des sections consacrées aux témoignages de changement, aux mentions spéciales et aux résumés financiers, ce modèle vous aide à rédiger un récit convaincant qui inspire et renforce la confiance des dirigeants d'organisations à but non lucratif.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Naviguez facilement entre les sections grâce à une table des matières intégrée

Ajoutez des données, des anecdotes et des remerciements dans une disposition claire et structurée

Intégrez des mises à jour de tâches, des liens ou des visuels directement dans votre rapport grâce à ce modèle pour organisations à but non lucratif

🔑 Idéal pour : Les Teams à but non lucratif qui souhaitent résumer leur année avec clarté et professionnalisme.

🧠 Fait amusant : Des études montrent que le bénévolat aide la communauté tout en améliorant votre bien-être. Les actes de générosité peuvent réduire le stress, améliorer le bonheur et même renforcer votre sentiment de connexion, faisant ainsi de la gentillesse une situation gagnant-gagnant pour toutes les personnes concernées.

faites avancer votre mission grâce à ClickUp et à une estimation précise des coûts de vos programmes*

Les modèles de budget pour les organisations à but non lucratif vous facilitent la gestion de vos finances en vous offrant un moyen clair et organisé de forfait, de suivi et de partage de votre budget avec les membres de votre conseil d'administration.

Ils permettent à votre équipe de voir où vont les fonds et ce qui est nécessaire ensuite, afin que vous puissiez vous concentrer davantage sur l'impact et moins sur la paperasse.

ClickUp vous aide à aller plus loin en regroupant tout au même endroit, ce qui facilite le travail d'équipe et renforce la connexion. Que vous coordonniez des bénévoles, gériez des projets ou suiviez les dons, ClickUp permet à toute votre équipe de rester alignée et d'avancer.

