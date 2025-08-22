Modèles gratuits de portfolio immobilier pour investisseurs et agents

Gérer plusieurs propriétés sans structure claire peut s'avérer très difficile, surtout lorsque vous devez jongler entre les listes et les coordonnées des clients.

Les modèles de portfolio immobilier mettent de la commande dans le chaos grâce à une méthode structurée pour organiser, présenter et assurer le suivi de vos actifs.

Que vous soyez investisseur, agent immobilier ou promoteur, un modèle de portfolio vous aide à présenter votre portfolio existant mis à jour ou à en créer un nouveau de manière professionnelle. Il élimine les approximations, améliore la transparence et rend tout accessible.

Découvrons les modèles de portfolio immobilier, comment choisir celui qui vous convient et les meilleurs modèles à prendre en considération.

*que sont les modèles de portfolio immobilier ?

Les modèles de portfolio immobilier sont des documents préconçus qui aident les professionnels de l'immobilier à suivre et à présenter leurs biens immobiliers. Ces modèles apportent structure et clarté à votre portfolio, vous faisant gagner du temps et réduisant l'encombrement.

Voici les éléments standard d'un modèle immobilier :

type et nom du bien* : cette section comprend le type et le nom du bien. Cela aide les investisseurs et les acheteurs à comprendre facilement les listes et à faire leur choix

adresse et emplacement* : ajoutez l'adresse achevée et les détails de la localité. Cela aide les clients à évaluer l'accessibilité, l'attractivité et la valeur potentielle

Prix d'achat et date : cette section contient des informations détaillées sur le prix d'achat et la date d'acquisition du bien immobilier. Elle facilite l'analyse de la plus-value et le calcul du retour sur investissement

valeur marchande actuelle :* Basée sur une analyse du marché, y compris l'évaluation actuelle de la propriété, afin d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées

*images et descriptions des biens : incluez des images de haute qualité et donnez une brève description. Indiquez le nombre de pièces, de salles de bains, la superficie et les équipements supplémentaires tels qu'une piscine, un jardin ou un home cinéma

*services fournis : Décrivez les services que vous fournissez en matière de gestion immobilière. Cela comprend la sélection des locataires, l'entretien, la rénovation et tout autre service lié à l'immobilier

*coordonnées de l'entreprise ou de l'agent : ajoutez les coordonnées de votre entreprise, son nom, son adresse, ses coordonnées et son nombre de licence. Des coordonnées achevées permettent aux acheteurs potentiels de vous connecter facilement

*les meilleurs modèles de portfolio immobilier en un coup d'œil

Voici un résumé en tableau des meilleurs modèles de portfolio immobilier :

*qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de portfolio immobilier ?

Un bon modèle immobilier garantit que les biens et les services sont listés de manière professionnelle dans une disposition facile à suivre. Voici les éléments à prendre en compte pour choisir le modèle idéal :

Clair et intuitif : recherchez un modèle qui vous aide à simplifier la saisie des données immobilières grâce à des dispositions claires et intuitives. Cela permet aux clients d'avoir un aperçu achevé dans une mise en forme facile à suivre

Organisé : choisissez une mise en forme qui regroupe clairement les informations sous des titres de clé telles que l'emplacement, la valeur, les revenus et les dépenses. Tout est ainsi à sa place et facile à consulter

visuellement attrayant* : utilisez des modèles qui offrent de l'espace pour les photos, les graphiques ou les icônes de vos biens afin de rendre votre portfolio plus professionnel et plus facile à comprendre

calculs automatisés* : optez pour des modèles avec des formules intégrées pour calculer automatiquement, gagner du temps et réduire les erreurs manuelles

facile à mettre à jour* : sélectionnez une mise en forme flexible et simple à modifier à mesure que des biens sont ajoutés, vendus ou mis à jour. Votre portfolio reste ainsi à jour et reflète l'offre actuelle

Personnalisable : choisissez un modèle que vous pouvez personnaliser avec votre logo, vos couleurs et vos Messages pour un rendu professionnel et une crédibilité accrue

*modèles de portfolio immobilier

Un modèle de portfolio immobilier doit donner un aperçu clair des listes immobilières et présenter les services que vous proposez.

Voici les meilleurs modèles de portfolio immobilier que vous devriez explorer par ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, et d'autres plateformes :

modèle de gestion de portfolio ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Gérez vos biens immobiliers, identifiez les tendances et alignez vos objectifs grâce au modèle de gestion de portfolio ClickUp

La gestion d'un portfolio immobilier comporte de nombreux aspects. Organiser les investissements immobiliers, analyser les tendances du marché, visualiser la progression, etc. Le modèle de gestion de portfolio ClickUp simplifie ce processus.

Classez vos projets immobiliers en trois catégories (achevé, à risque et actifs) afin de suivre leur progression en toute transparence. Pour un meilleur suivi, effectuez la maintenance des documents relatifs aux procédures opératoires normalisées des projets afin de pouvoir vous y référer rapidement.

Vous pouvez également surveiller les indicateurs clés pour forfait et ajuster vos projets immobiliers existants. Un bonus ? Vous pouvez définir une formule pour le chiffre d'affaires afin de garantir des calculs précis.

voici pourquoi vous allez aimer ce modèle*

Gagnez en confiance, en facilité et en score ICE pour les nouvelles demandes de projet et suivez leur progression

Suivez votre équipe, les coûts estimés, les dépenses, le solde et la progression des projets

Créez des sous-tâches et des checklists pour chaque projet immobilier afin de rationaliser le processus

Définissez des déclencheurs et des réponses automatisées pour garantir leur exactitude

🔑 Idéal pour : Les investisseurs immobiliers qui souhaitent organiser, suivre et présenter leurs biens immobiliers.

2. Modèle de portfolio de gestion de projet ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Suivez vos investissements immobiliers et surveillez leur progression grâce au modèle de portfolio de gestion de projet ClickUp

Une entreprise a plusieurs projets immobiliers, et le suivi et la planification de chacun d'entre eux nécessitent d'évaluer des détails minutieux. Le modèle de portfolio de gestion de projet ClickUp est le fournisseur d'une approche structurée pour suivre ces détails, garantissant ainsi une planification immobilière efficace.

Utilisez-le pour suivre et gérer vos projets en fonction de leur statut (à faire, en cours, achevé). Ajoutez des étiquettes à chaque tâche à traiter et surveillez l'avancement des projets.

Vous souhaitez mieux contrôler votre forfait ? Utilisez ClickUp Portfolios.

Il est fournisseur d'un espace structuré pour définir et lier les objectifs du projet, établir des stratégies à l'aide de listes et partager des portfolio avec un accès restreint. ClickUp Portfolios vous offre également un espace pour hiérarchiser les tâches afin de maintenir vos projets immobiliers sur la bonne voie.

Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Créez un canal de communication spécifique à chaque projet et intégrez-le à Slack

Listez l'estimation de durée et la date de création des projets de construction

Ajoutez le budget de chaque projet immobilier, ainsi que le montant dépensé

Ajoutez des commentaires à chaque étape pour tenir votre équipe informée

🔑 Idéal pour : les sociétés de gestion immobilière qui souhaitent gérer plusieurs investissements immobiliers pour une planification et un suivi efficaces.

3. Gestion de projet immobilier ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Organisez les détails de vos projets immobiliers et gérez vos ressources grâce au modèle de gestion de projet immobilier ClickUp

Si vous avez du mal à regrouper tous vos projets au même endroit, le modèle de gestion de projet immobilier ClickUp vous permet de tout organiser.

Le modèle vous aide à classer vos projets immobiliers et à suivre leur progression grâce à des étapes personnalisées en fonction de l'échéancier du projet. Cela vous permet d'allouer les ressources et les budgets à toutes les tâches.

Pour chaque tâche d'un projet immobilier, créez une liste de sous-tâches et indiquez les relations et les dépendances, y compris les blocs, les tâches et les attentes, afin de minimiser les risques.

Si vous cherchez à simplifier encore davantage les choses, ClickUp est là pour vous aider.

Le logiciel de gestion immobilière ClickUp vous aide à gérer et à suivre efficacement vos projets, en tenant votre équipe informée et à jour pour les réunions et les signatures de contrats. Mieux encore, vous pouvez également faciliter la vie de vos clients en mapant vos listes pour un suivi facile.

Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Créez un échéancier pour chaque tâche du projet et définissez les dépendances pour un suivi simplifié

Liste les coûts et la durée de chaque tâche et sous-tâche du projet

Ajoutez des formules d'automatisation pour les jours de variance et les coûts afin de garantir l'exactitude des informations

Définissez des rappels pour chaque tâche, notamment l'installation d'un toit, la visite du site, la préparation, etc

🔑 Idéal pour : les agents immobiliers et les courtiers qui souhaitent rendre leurs listes plus faciles à comprendre et à suivre pour leurs clients.

4. Modèle ClickUp pour agents immobiliers

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez les processus clés, visualisez la progression et organisez les informations grâce au modèle ClickUp pour agents immobiliers

Vous souhaitez que tous les détails soient regroupés dans un seul espace compact ? Utilisez le modèle ClickUp pour agents immobiliers avec les outils de productivité dont vous avez besoin pour garantir un flux de travail structuré pour vos projets immobiliers.

Il vous aide à maintenir une liste de vos clients passés et actuels, y compris leurs coordonnées, dans un tableur organisé. Répertoriez tous les détails de chaque bien immobilier, y compris l'adresse, la superficie, la date de mise en vente et le statut actuel.

De plus, vous pouvez créer des tâches pour diverses activités, notamment la planification des visites et le suivi des clients potentiels.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Classez les propriétés par type, avec un intervalle allant de Beverly Fortress à Rancho Bernardo

Mentionnez le lien vers la liste et la valeur marchande de chaque bien immobilier

Créez un document listant toutes les informations relatives aux biens dont vous disposez

Personnalisez le formulaire de demande d'affichage en fonction du processus de vente du bien immobilier

🔑 Idéal pour : les nouveaux agents immobiliers qui souhaitent organiser les détails des propriétés et les informations sur leurs clients en un seul endroit.

Voici ce que Lee Adkins, cofondateur et directeur des partenariats chez Amplified Solutions Consulting, pense de l'utilisation de ClickUp.

J'ai utilisé pratiquement toutes les checklist et tous les outils de gestion de projet qui existent, et nous avons retenu ClickUp comme étant le plus robuste et le plus flexible, tout en restant très facile à utiliser pour l'utilisateur final.

J'ai utilisé pratiquement toutes les checklist et tous les outils de gestion de projet qui existent, et nous avons retenu ClickUp comme étant le plus robuste et le plus flexible, tout en restant très facile à utiliser pour l'utilisateur final.

5. Modèle de portfolio immobilier au format PDF par Fortune Builders*

via Fortune Builders

Grâce au modèle de portfolio immobilier au format PDF de Fortune Builders, il est facile de garder toutes les informations relatives à vos projets immobiliers bien organisées.

Liste et gérez les biens sous contrat, en cours, entièrement vendus et l'ensemble des projets. Du prix d'achat aux coûts de rénovation, en passant par les coûts fixes, les investissements, le prix de vente et les bénéfices moyens, conservez toutes vos informations financières au même endroit !

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Ajoutez les coordonnées de votre entreprise afin que les clients puissent vous contacter pour une connexion

Mentionnez votre champ de travail, le calendrier du projet, les résultats des investissements et une image d'un mapper

Ajoutez une brève description du bien, ainsi que les coordonnées de chaque liste

🔑 Idéal pour : les gestionnaires immobiliers, les promoteurs et les constructeurs qui souhaitent renforcer leur crédibilité en collant leur expérience.

6. Modèle de portfolio immobilier par Template. Net*

via Modèle. Net

Les clients veulent des informations complètes et structurées sur les biens immobiliers. Le modèle de portefeuille immobilier de Template.Net est un fournisseur de disposition simple qui vous permet d'inclure toutes les listes immobilières et les informations sur votre entreprise.

Maintenance de l'attrait visuel grâce à des images et des couleurs vives. Ajoutez une diapositive séparée avec vos coordonnées afin que vos clients puissent facilement vous contacter. Vous pouvez également ajouter des guides sur l'achat et la vente d'une maison afin d'augmenter la valeur de votre portfolio.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Listez les témoignages de vos clients afin que les clients potentiels se sentent en confiance lors de l'achat d'un bien immobilier

Mentions tous les services de gestion immobilière que vous fournissez, prestataire

Ajoutez des détails sur l'équipe commerciale récente dans les sections, telles que le prix de vente et les détails du bien immobilier

🔑 Idéal pour : Les investisseurs immobiliers qui souhaitent organiser toutes leurs listes immobilières afin d'attirer des clients potentiels.

7. Modèle de portfolio pour photographe immobilier par Template. Net

via Modèle. Net

Vous êtes photographe immobilier et vous cherchez à attirer des clients, mais vous avez du mal à capter leur attention ? Le modèle de portfolio pour photographe immobilier de Template.Net est un fournisseur de solution structurée.

Ajoutez votre portfolio et votre expertise pour renforcer votre image de marque personnelle et garantir à vos clients un aperçu achevé de vos compétences. Personnalisez chaque élément des diapositives en fonction de l'image de marque.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Incluez votre travail collé, ainsi que les coordonnées de vos clients et des images

Ajoutez des mentions pertinentes dans des magazines populaires pour établir votre crédibilité

Mentionnez votre e-mail et votre numéro de téléphone afin que les clients potentiels puissent vous contacter pour collaborer

🔑 Idéal pour : les photographes immobiliers et les Teams marketing qui souhaitent compiler toutes les photos immobilières afin d'attirer des clients.

8. Modèle de brochure de portfolio immobilier commercial par Template. Net

via Modèle. Net

Le modèle de brochure de portfolio immobilier commercial de Template.Net est conçu pour présenter de manière exhaustive les services fournis par votre agence immobilière en tant que fournisseur.

Grâce à des images et des champs de texte, le modèle effectue la maintenance d'une apparence structurée, permettant aux clients potentiels d'avoir un aperçu complet. Avec des diagrammes et des éléments, le modèle vous permet de créer une disposition simple qui communique efficacement vos services.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Incluez les emplacements de choix et les solutions de location que vous proposez

Listez les fonctionnalités avancées fournies par tous vos biens immobiliers

Ajoutez des mentions à titre de référence, ainsi que la brochure

🔑 Idéal pour : les agents immobiliers qui souhaitent présenter leurs projets immobiliers de manière organisée et visuellement attrayante.

9. Modèle de portfolio pour architecte d'intérieur par Freepik

via Freepik

Vous souhaitez attirer l'attention des clients pour vos projets de décoration d'intérieur ? Le modèle de portfolio pour architecte d'intérieur de Freepik vous aide à présenter tous les détails de vos projets en un seul endroit, afin que vos clients puissent évaluer vos compétences par rapport à leurs besoins.

Retouchez les images à l'aide d'invites et ajustez les effets pour garantir un rendu professionnel.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Ajoutez vos projets et les images associées pour mettre en avant vos compétences

Ajoutez une section « À propos » pour garantir l'exhaustivité de vos informations

Obtenez des variantes et des références stylistiques pour améliorer votre portfolio

Créez des vidéos à partir d'images et superposez des images pour assurer la maintenance d'un aspect professionnel

🔑 Idéal pour : les architectes d'intérieur qui souhaitent informer leurs clients potentiels et attirer de nouveaux clients en leur présentant leurs projets précédents.

créez une marque personnelle forte avec ClickUp*

Un modèle de portfolio immobilier bien conçu est un outil indispensable pour rester organisé, professionnel et prêt à accueillir des investisseurs. Que vous gériez quelques propriétés résidentielles ou un portfolio diversifié d'actifs commerciaux, le modèle adapté vous aidera à présenter efficacement votre portfolio.

ClickUp facilite la gestion des listes immobilières et des informations clients dans un seul et même espace.

Grâce à de puissantes fonctionnalités de collaboration et à des outils d'analyse intégrés, il permet un travail d'équipe fluide tout en assurant un suivi clair et facile des performances. Ne laissez pas des informations dispersées sur vos biens vous faire perdre des clients.

✅ Inscrivez-vous à ClickUp et regroupez toutes vos listes et informations clients dans un seul environnement de travail ClickUp.