Modèles gratuits Asana CRM pour rationaliser la gestion de la relation client

Et si vous pouviez éviter de perdre des clients à cause d'un mauvais suivi ?

Pour la plupart des entreprises, le problème ne vient pas du produit, mais d'un processus désorganisé. Les discussions importantes se perdent dans des feuilles de calcul fragmentées et des boîtes de réception débordantes, et des relations précieuses s'estompent.

🧠 Fait amusant : 70 % des commerciaux estiment que les outils CRM les aident à conclure davantage de ventes.

C'est là qu'une approche CRM, combinée à un outil flexible comme Asana, fait toute la différence. Bien qu'Asana soit principalement connu pour la gestion de projet, ses modèles CRM permettent aux équipes de créer des flux de travail structurés qui gèrent efficacement les interactions avec les clients.

Dans cet article, nous vous présentons quelques modèles Asana populaires pour gérer les relations clients. Et si vous recherchez une solution tout-en-un plus puissante, nous avons également ce qu'il vous faut.

Que sont les modèles CRM Asana ?

Les modèles CRM Asana sont des dispositions de projet prédéfinies conçues pour aider les équipes à gérer les relations clients directement dans Asana. Ces modèles CRM organisent les tâches, les étapes et les responsabilités tout au long du pipeline commercial, ce qui facilite le suivi des prospects, des discussions et des suivis sans avoir à changer d'outil.

Par exemple, un modèle peut inclure des colonnes telles que « Prospect entrant », « Contacté », « Proposition envoyée » et « Fermé », chacune avec des propriétaires et des dates d'échéance attribués automatiquement.

Contrairement aux listes de tâches générales, les modèles CRM d'Asana se concentrent sur le maintien d'une communication structurée avec les clients et la réduction des allers-retours entre les équipes. Ils fonctionnent particulièrement bien pour les entreprises qui gèrent plusieurs comptes ou ont des cycles commerciaux longs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle CRM Asana ?

Le meilleur modèle Asana CRM est clair, flexible et conçu pour réduire le travail manuel. Il doit aider votre équipe à avancer plus rapidement sans oublier les détails importants concernant les clients ni les suivis. Voici quelques fonctionnalités qui favorisent la visibilité et l'action au sein des équipes :

Données clients centralisées : recherchez des modèles qui regroupent toutes les informations clients au même endroit, sans avoir à fouiller dans vos e-mails

Flux de travail pour le suivi des prospects : envisagez les modèles Asana CRM qui permettent de suivre chaque prospect depuis le premier contact jusqu'à la conversion, à l'aide de colonnes basées sur le statut

Automatisation des tâches et rappels de suivi : utilisez un modèle Asana CRM qui attribue automatiquement les tâches en fonction de l'étape du pipeline ou de l'activité, et recevez une notification lorsqu'il est temps de faire le point afin que rien ne passe entre les mailles du filet

Échéancier des contacts : obtenez des modèles qui vous permettent d'afficher l'historique complet de toutes les interactions pour contextualiser chaque discussion

Champs personnalisés pour le CRM : sélectionnez des modèles Asana CRM avec des champs personnalisés tels que la taille de la transaction, la source du prospect ou la priorité pour filtrer et trier plus rapidement

Outils de collaboration : choisissez un modèle qui vous permet d'étiqueter vos coéquipiers, de commenter les mises à jour et d'impliquer instantanément l'équipe commerciale ou marketing

Dates d'échéance intégrées : choisissez des modèles qui garantissent la responsabilité en joignant des délais à chaque tâche

Vue Rapports : Choisissez un modèle Asana CRM qui surveille la progression dans le pipeline à l'aide des modes Kanban, Calendrier ou Liste

Format réutilisable : optez pour un modèle qui vous permet d'appliquer la même structure à de nouveaux clients ou à de nouvelles transactions en un seul clic

6 modèles Asana CRM gratuits

Il est essentiel de disposer d'une structure adéquate pour gérer les relations clients et conclure des contrats simultanément. Ces modèles CRM dans Asana vous aident à organiser vos prospects, à attribuer des tâches et à améliorer la collaboration interfonctionnelle sans l'encombrement habituel.

1. Modèle d'assistance avant-vente Asana

via Asana

Le modèle Asana d'assistance avant-vente se concentre sur les premières étapes d'une transaction, où la coordination a tendance à se dégrader. Il est conçu pour soutenir les cycles commerciaux rapides en alignant les équipes marketing, produit et commerciale.

Vous n'obtenez pas seulement une liste, mais un système connecté où chaque étape de la transaction est suivie, avec des champs personnalisés et des intégrations avec des outils tels que Salesforce et Zoom.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Attribuez des responsabilités claires à l'aide de tâches et de dates d'échéance

Déclenchez la création de projets grâce aux intégrations CRM et Salesforce

Impliquez les parties prenantes à chaque étape de la transaction

🔑 Idéal pour : Les équipes commerciales qui travaillent avec plusieurs services et souhaitent réduire les transferts et améliorer la visibilité sur l'ensemble du pipeline commercial

💡 Conseil de pro : utilisez des outils de suivi des e-mails pour savoir si et quand vos prospects ouvrent vos e-mails. Vous pourrez ainsi planifier vos relances avec précision, sans avoir à deviner.

2. Modèle de pipeline commercial Asana

Le modèle de pipeline commercial Asana est idéal pour les équipes commerciales qui ont besoin d'un système simplifié et léger pour suivre les informations clients, les prospects et les suivis dans un espace centralisé. Sa plus grande force réside dans sa flexibilité.

Contrairement aux modèles CRM traditionnels, ce modèle s'intègre parfaitement à votre flux de tâches, plutôt que d'être séparé de celui-ci. Vous pouvez inclure des détails tels que le statut des prospects, la taille des opportunités, etc. à l'aide de champs personnalisés, et filtrer les opportunités par taille de transaction, propriétaire ou étape.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Automatisez vos processus en reliant votre pipeline commercial à Asana Rules pour mettre à jour automatiquement les champs, attribuer des tâches, etc.

Analysez les nouveaux prospects, les opportunités à risque et plus encore grâce aux modes Liste, Tableau, Calendrier ou Échéancier

Stockez des notes et des tâches de suivi sous chaque compte

🔑 Idéal pour : Les commerciaux qui souhaitent disposer de pipelines visuels et de flux de travail intégrés sans avoir à activer/désactiver plusieurs plateformes.

3. Modèle de suivi des comptes Asana

Le modèle de suivi des comptes Asana est conçu pour les équipes chargées de la réussite client qui ont besoin d'un moyen simple de gérer les relations après-vente. Il va au-delà du suivi du pipeline en se concentrant sur les clients existants, en capturant les points de contact, les problèmes en cours et les échéanciers de renouvellement.

Triez les comptes par priorité, étape ou score de santé, et filtrez tout dans plusieurs vues. De plus, l'intégration avec Salesforce, HubSpot et Zendesk vous permet de synchroniser les mises à jour clés en toute transparence, ce qui vous fait gagner du temps.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Stockez les notes clients et les tâches de suivi au même endroit

Visualisez les échéanciers et les renouvellements à venir

Collaborez en temps réel entre les équipes commerciales, d'assistance et opérationnelles

🔑 Idéal pour : Les responsables de la réussite client qui se concentrent sur la fidélisation, les ventes incitatives et le maintien de l'engagement des clients grâce à une interaction continue.

💡 Conseil de pro : créez une liste « No Contact » pour les prospects qui n'ont pas donné suite après plusieurs tentatives. Cela vous aidera à garder votre pipeline propre et permettra à votre équipe commerciale de savoir clairement où concentrer ses efforts sans alourdir les rapports.

4. Modèle de transfert après-vente Asana

Comme son nom l'indique, le modèle de transfert après-vente Asana se concentre sur ce qui se passe après la conclusion de la vente, en veillant à ce qu'aucun aspect de l'expérience d'intégration du client ne soit négligé.

Il connecte directement Salesforce, Zendesk et HubSpot aux flux de travail des tâches, permettant ainsi aux équipes d'agir immédiatement lorsqu'une transaction est marquée comme « fermée-remportée »

Tout, de l'attribution des tâches aux fils de discussion, est géré au même endroit, offrant ainsi une visibilité totale aux équipes internes et aux clients dès le premier jour.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Déclenchez instantanément des tâches d'intégration grâce aux mises à jour CRM

Attribuez des propriétaires et des dates d'échéance à chaque étape du transfert

Mappez les responsabilités entre les équipes et assurez la coordination de tous grâce à la messagerie intégrée

🔑 Idéal pour : Les équipes en contact avec la clientèle qui gèrent l'intégration après-vente, la mise en œuvre et l'installation des services à travers différents outils et départements.

5. Modèle de mise en œuvre client Asana

Gagner un nouveau client est une grande victoire ! Cependant, un transfert hésitant ou lent de votre équipe commerciale à l'équipe chargée de la réussite client peut rapidement compromettre une excellente première impression.

Le modèle de mise en œuvre client Asana garantit que vos nouveaux clients bénéficient immédiatement de l'attention qu'ils méritent, sans que votre équipe ait à redoubler d'efforts.

Ce modèle garantit une transition fluide, automatise les flux de travail et définit clairement les rôles, afin que votre équipe et vos clients soient parfaitement alignés dès le premier jour.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Restez au fait du processus de mise en œuvre client grâce à des tableaux de bord de rapports et des champs personnalisés

Désignez clairement la propriété et fixez des dates d'échéance spécifiques pour chaque phase de la mise en œuvre

Assurez la cohérence des processus en enregistrant et en réutilisant des flux de travail personnalisés pour les transferts

🔑 Idéal pour : les équipes commerciales, de réussite client et de service qui s'engagent à fournir une intégration et une mise en œuvre après-vente fluides et efficaces à travers différents outils et services.

6. Modèle de journal des appels Asana

Vous êtes-vous déjà retrouvé à essayer de déchiffrer des notes de rendez-vous écrites à la hâte sur un bout de papier, ou pire encore, à les perdre complètement ? Le modèle de journal des appels Asana est la solution qu'il vous faut.

Ce cadre réutilisable assure la cohérence de l'ensemble de vos enregistrements d'appels, ce qui réduit considérablement le travail initial requis pour chaque interaction.

Le plus intéressant ? La création d'un journal des appels numérique modifiable dans un outil de gestion de projet tel qu'Asana élimine le risque de perdre ou de mal interpréter les notes, en fournissant immédiatement le contexte de l'appel, les étapes suivantes et les détails spécifiques.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Renforcez les relations avec vos clients en consultant l'historique des appels afin de mieux comprendre leurs besoins courants et d'anticiper leurs exigences futures

Identifiez les éléments nécessitant une action immédiate directement à partir des appels

Joignez les documents pertinents (tels que Google Docs ou Google Sheets) directement aux notes d'appel

🔑 Idéal pour : les équipes commerciales, le service client, les gestionnaires de comptes et toute personne ayant besoin d'une approche numérique structurée pour enregistrer, suivre et analyser les interactions avec les clients afin d'améliorer les pratiques CRM et les performances de l'équipe.

Limites des modèles Asana CRM

Si les modèles Asana CRM aident à organiser les flux de travail et à améliorer la visibilité, ils ne remplacent pas complètement les systèmes CRM complets. Il existe des lacunes réelles dont il faut être conscient, en particulier si votre équipe gère des volumes importants ou un suivi commercial avancé.

Pas de notation native des prospects : Asana ne dispose pas d'un système intégré de notation des prospects, ce qui nécessite un suivi manuel des indicateurs tels que les niveaux d'engagement et le potentiel des transactions à l'aide de champs personnalisés. Cette approche est nettement moins efficace que les outils de notation automatisés proposés par : Asana ne dispose pas d'un système intégré de notation des prospects, ce qui nécessite un suivi manuel des indicateurs tels que les niveaux d'engagement et le potentiel des transactions à l'aide de champs personnalisés. Cette approche est nettement moins efficace que les outils de notation automatisés proposés par les solutions CRM spécialisées

Gestion limitée des contacts : Asana n'est pas conçu pour stocker de grands volumes de données de contact. Vous pouvez suivre les noms et les informations de base des clients, mais il n'existe pas de base de données structurée avec l'historique, les préférences ou les journaux de communication multicanaux

Pas d'intégration e-mail intégrée : Asana ne propose pas de synchronisation native des e-mails pour envoyer ou recevoir des messages au sein de la plateforme. Sans plugins, vous devrez passer sans cesse d'Asana à des outils tels que Microsoft Outlook ou Gmail pour gérer vos communications

Les rapports ne sont pas spécifiques au CRM : les tableaux de bord de rapports dans Asana sont conçus pour un usage général. Ils n'offrent pas d'analyses axées sur les ventes telles que les entonnoirs de conversion, les rapports de prévision ou le suivi de la vitesse des transactions sans personnalisation poussée

15 alternatives gratuites aux modèles CRM Asana

Bien sûr, des plateformes comme Asana offrent une base solide, mais pour ceux qui recherchent une suite d'outils de productivité encore plus complète et des fonctionnalités CRM plus intégrées, des alternatives comme ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, constituent une meilleure option.

La solution CRM de ClickUp rassemble l'ensemble de vos opérations commerciales dans un environnement de travail personnalisable, avec suivi du pipeline, communication, automatisation, tableaux de bord et documentation.

Grâce à ClickUp Brain intégré , à des agents IA prédéfinis et à plus de 50 widgets de tableau de bord, vous pouvez suivre les transactions, analyser les performances et coordonner les équipes sans changer d'outil.

Apprenez à créer des modèles personnalisés dans ClickUp :

1. Modèle CRM simple ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos contacts et suivez la progression de votre équipe commerciale grâce au modèle CRM simple de ClickUp

La gestion des relations n'a pas besoin d'être complexe. Le modèle CRM simple ClickUp se concentre sur l'essentiel : coordonnées, suivi des statuts et historique des activités.

Idéale pour les freelancers et les petites équipes, cette solution simplifiée permet de garder une vue d'ensemble claire et facile à gérer sans submerger les utilisateurs de fonctionnalités inutiles.

Les prospects peuvent être mis à jour via un flux de travail Kanban, filtrés par statut (Nouveau, Contacté, Suivi, Fermé) et suivis à l'aide de checklists et d'étiquettes. Malgré sa simplicité, le modèle prend en charge la visualisation de la progression, les dates d'échéance et les intégrations.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Capturez toutes les informations de contact essentielles dans une seule vue

Suivez vos prospects grâce à une interface simple par glisser-déposer

Conservez des notes de contact et des échéanciers pour une visibilité contextuelle

Définissez des rappels et automatisez les suivis

🔑 Idéal pour : les équipes qui recherchent un CRM convivial pour débutants dans un environnement de gestion des tâches sans installation fastidieuse.

Voici ce que Katrina Julia, créatrice et PDG de FIT Life Creation, a à dire à propos de l'utilisation de ClickUp :

ClickUp est le MEILLEUR système de gestion de projet, tableau de bord, CRM + mise à l'échelle que j'ai jamais rencontré ! Il m'a aidé à économiser des centaines, voire des milliers d'heures, à établir des priorités et à me concentrer sur le développement de l'entreprise, avec un chiffre d'affaires quotidien de 500 000 à plusieurs millions de dollars. Nous passons maintenant au suivi des conversions et des résultats ! J'ADORE ClickUp !

2. Modèle CRM avancé ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez l'ensemble du cycle des relations clients avec le modèle CRM ClickUp

Le modèle CRM avancé ClickUp offre une solution complète pour chaque phase de l'engagement client, de la prospection au renouvellement. Avec 22 statuts personnalisés, des libellés de priorité, l'intégration des e-mails et des dossiers de tâches spécifiques aux clients, il vous offre un aperçu haute définition de votre machine commerciale.

Avec la notation des prospects, les journaux de contacts et les flux de travail prêts pour l'automatisation, ce modèle ne se contente pas de stocker des données, il les transforme en actions quotidiennes.

Les équipes commerciales peuvent segmenter les prospects, attribuer des suivis, suivre l'historique des réunions et générer des échéanciers pour les transactions, le tout à partir d'un environnement de travail centralisé.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Stockez et gérez des données clients détaillées à l'aide de champs personnalisés tels que « Secteur d'activité » et « Titre »

Suivez les transactions par statut dans les vues Processus commercial, Liste et Affectations

Automatisez les rappels, les e-mails et les prochaines actions à l'aide des flux de travail intégrés

Attribuez des tâches et surveillez leur propriété tout au long du parcours commercial

🔑 Idéal pour : les équipes commerciales et marketing à la recherche d'un CRM structuré mais flexible qui s'intègre à leur système de gestion des tâches existant.

3. Modèle de pipeline commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les prospects et établissez des prévisions commerciales grâce au modèle de pipeline commercial ClickUp

Le modèle de pipeline commercial ClickUp est conçu pour aider les équipes à gérer chaque étape de leur cycle commercial avec clarté et contrôle.

Avec 30 statuts, une fonctionnalité glisser-déposer et des vues structurées telles que Procédures opératoires normalisées pour l'équipe commerciale et Vue Équipe, il simplifie le suivi du pipeline tout en permettant à votre équipe de rester concentrée sur l'avancement des transactions.

Le modèle utilise une combinaison de vues Liste, de tableaux Kanban et de tableaux de bord pour suivre la génération de prospects, la qualification, les propositions et les conversions. Il comprend également des fonctionnalités d'enregistrement des e-mails et de déclenchement de l'automatisation pour maintenir la dynamique à chaque étape du tunnel de conversion.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les transactions du début à la fin grâce à des statuts codés par couleur

Définissez des tâches automatiques pour les suivis et les envois de propositions

Calculez le chiffre d'affaires potentiel et le taux de clôture grâce aux tableaux de bord

Optimisez les échéanciers de conversion grâce à l'analyse intégrée du pipeline

🔑 Idéal pour : Les équipes commerciales qui recherchent un système de pipeline adaptable et offrant une grande visibilité, avec des outils intégrés de gestion des tâches et de suivi des prospects.

📮 ClickUp Insight : Selon notre sondage, près de 88 % des dirigeants s'appuient encore sur des vérifications manuelles, des tableaux de bord ou des réunions pour obtenir des mises à jour. Le coût ? Une perte de temps, des changements de contexte et, souvent, des informations obsolètes. Plus vous consacrez d'énergie à rechercher des mises à jour, moins vous en avez pour agir. Les agents Autopilot de ClickUp, disponibles dans les listes et les discussions, affichent instantanément les changements de statut et les fils de discussion critiques. Vous n'aurez plus jamais à demander à votre équipe de vous envoyer des « mises à jour rapides ». 👀 💫 Résultats réels : Pigment a amélioré l'efficacité de la communication de son équipe de 20 % grâce à ClickUp, qui a permis aux équipes de rester mieux connectées et alignées.

4. Modèle de gestion du pipeline commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Coordonnez les chargés de compte et les représentants du développement commercial grâce au modèle de gestion du pipeline commercial ClickUp

Le modèle de gestion du pipeline commercial ClickUp va encore plus loin dans l'organisation du pipeline grâce à une logique de processus intégrée et des indicateurs clés de performance spécifiques à chaque phase.

Il est structuré pour aider les chargés de compte (AE) et les représentants du développement commercial (BDR) à collaborer à toutes les étapes des transactions sans perdre en visibilité.

Avec 25 statuts, 18 champs personnalisés, dont Chiffre d'affaires de l'entreprise et Nombre d'employés, et une assistance à l'automatisation, il offre un système puissant pour suivre les prospects, du premier contact à la conclusion.

Il comprend des vues personnalisées pour chaque représentant, des rapports sur l'ancienneté des transactions et des indicateurs de goulots d'étranglement. Les notifications et les automatisations permettent aux équipes de rester alignées et aux prospects engagés à chaque étape.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Attribuez des opportunités aux AE et aux BDR avec le contexte complet de la transaction

Assurez la cohésion de votre équipe grâce à l'automatisation intégrée et aux vues partagées

Suivez les performances des commerciaux grâce à des indicateurs de charge de travail individuels dans la vue Équipe

Créez des protocoles d'escalade et des alertes de clôture

🔑 Idéal pour : Les équipes commerciales de taille moyenne à grande qui ont besoin d'une gestion structurée du pipeline avec des rôles clairs et une visibilité partagée entre les membres de l'équipe.

💡 Conseil de pro : créez un modèle de notation des prospects personnalisé basé sur des données réelles, et pas seulement sur les formulaires remplis. Les comportements tels que la consultation des pages de tarifs ou la participation à des démonstrations peuvent être pondérés davantage que les actions génériques, comme l'ouverture d'e-mails.

5. Modèle CRM pour équipes commerciales ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les prospects et les interactions avec les clients grâce au modèle CRM pour équipes commerciales de ClickUp

Le modèle CRM pour les équipes commerciales ClickUp aide les équipes commerciales à rester organisées, à suivre leurs performances et à gérer toutes les discussions avec les clients. Il prend en charge l'ensemble de votre entonnoir de vente, du premier contact à la conversion, grâce à des fonctionnalités d'analyse et d'automatisation intégrées qui vous font gagner du temps.

Le modèle comprend des outils pour le suivi des comptes, les notes clients, l'attribution des tâches et les échéanciers des transactions, le tout intégré à un tableau de bord interactif

De plus, vous bénéficiez de la personnalisation du pipeline, de la planification des actions de prospection et du suivi par e-mail directement dans ClickUp, ce qui en fait un environnement de travail véritablement tout-en-un pour les opérations commerciales modernes.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Gérez les discussions et les transactions à travers les étapes personnalisées du pipeline

Surveillez l'activité de votre équipe grâce aux vues Tableau, Liste et Résumé

Intégrez Slack, l'e-mail et d'autres outils commerciaux

Accédez à l'historique des transactions et aux communications avec les clients en un seul endroit

🔑 Idéal pour : Les équipes commerciales qui ont besoin d'un CRM évolutif et facile à utiliser pour gérer les prospects, suivre les interactions et améliorer la prise de décision à l'aide d'informations basées sur les données.

6. Modèle de hub client ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez le travail et les relations avec vos clients grâce au modèle Hub client ClickUp

Le modèle ClickUp Client Hub combine une gestion de projet légère avec des fonctionnalités CRM, offrant aux équipes en contact avec les clients une plateforme centralisée pour suivre les communications, les livrables et les tâches en cours.

Il sert de hub centralisé pour toutes les données clients, y compris les notes de réunion, l'historique des comptes, les mises à jour de facturation et les contacts clés.

La structure intuitive facilite la recherche rapide, la documentation et la collaboration interne. Ce modèle de hub est pratique pour les agences, les équipes juridiques ou les cabinets de conseil qui gèrent des relations de grande valeur et ont besoin de transparence à chaque point de contact.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez les projets et les communications de vos clients dans un environnement de travail unifié

Automatisez les mises à jour de routine, les transferts de tâches et les rappels

Suivez les livrables grâce à des mises à jour détaillées du statut tout au long du cycle de vie du client

Maintenez la visibilité entre les collaborateurs internes et externes

🔑 Idéal pour : Les agences, les consultants ou les gestionnaires de comptes qui souhaitent disposer d'un environnement de travail centralisé pour gérer à la fois l'exécution des projets et les flux de travail liés aux relations clients.

7. Modèle de hub de compte ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez vos clients et vos relations grâce au modèle Hub de compte ClickUp

Le modèle de hub de compte ClickUp offre un aperçu complet des comptes clients stratégiques et fournit une assistance pour la planification des comptes, l'identification des opportunités et les flux de travail de renouvellement.

Les utilisateurs peuvent attribuer des gestionnaires de compte, enregistrer les interactions passées et créer des parcours de vente incitative, le tout via des tableaux de bord personnalisables.

Avec sept statuts, des champs personnalisés tels que Valeur totale du contrat (TCV) et Sentiment du client, ainsi que des automatisations intégrées, ce modèle aide les équipes à centraliser les données des comptes, à surveiller les points de contact et à rester en tête des suivis importants.

Que vous assuriez le suivi des relations au niveau de l'entreprise ou des clients d'une start-up, ce modèle garantit que les données restent organisées et que les performances restent mesurables.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Gérez les mises à jour du statut des comptes à l'aide d'étapes visuelles simples

Organisez les jalons clés, les réunions et les conditions de renouvellement

Alignez votre stratégie de compte sur vos objectifs marketing et produit

Automatisez les mises à jour et les rappels courants grâce à trois flux de travail intelligents

🔑 Idéal pour : Les gestionnaires de comptes ou les équipes de service qui ont besoin d'un système simple pour suivre les informations clients, maintenir la visibilité et gérer les relations quotidiennes avec les clients.

💡 Astuce Pro : ajoutez un tableau de bord comme vue pour suivre les objectifs, repérer les tendances et maintenir votre équipe sur la même longueur d'onde, le tout dans un espace personnalisable.

8. Modèle ClickUp pour l'intégration des clients

Obtenez un modèle gratuit Guidez vos nouveaux clients grâce au modèle ClickUp pour l'intégration des clients

Le modèle ClickUp Customer Onboarding aide les équipes à créer des expériences d'intégration client fluides et reproductibles, sans le chaos des étapes dispersées.

Il permet aux équipes d'élaborer des programmes de formation, des checklists d'accueil, des présentations de la plateforme et de suivre la progression des tâches

Chaque tâche est associée à des livrables clairs, tandis que les intégrations avec les outils d'e-mail et d'assistance facilitent la communication. Les responsables de l'intégration peuvent également surveiller le temps passé par client, les indicateurs clés de réussite et les commentaires afin d'apporter des améliorations futures.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Mappez chaque étape du processus grâce à des échéanciers d'intégration personnalisés

Collectez les données clients grâce à des formulaires d'inscription et des champs personnalisés

Organisez vos clients en différents forfaits de services grâce à la vue Par forfait de services

Suivez la satisfaction et l'engagement de vos clients en temps réel grâce à des questionnaires de satisfaction

Suivez la progression de l'intégration à travers six étapes détaillées

🔑 Idéal pour : Les responsables de la réussite client, les équipes d'intégration et les startups SaaS qui souhaitent offrir un parcours d'intégration personnalisé et mesurer l'engagement à chaque point de contact.

9. Modèle de gestion des comptes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les comptes clés et les renouvellements grâce au modèle de gestion des comptes ClickUp

Le modèle de gestion des comptes ClickUp aide les entreprises à rester organisées tout en gérant leurs clients à forte valeur ajoutée grâce à une vue complète du cycle de vie des comptes stratégiques.

Grâce à des vues intégrées telles que Comptes prioritaires, À risque et Guide de réussite client, ce modèle vous permet de centraliser les données clients et d'éviter de perdre vos comptes les plus importants.

Chaque profil de compte comprend les comptes rendus de réunion, les contrats, les tâches en cours et les documents associés. Cette source centrale d'informations fiables contribue à renforcer les relations et à générer de la valeur à long terme. Les tableaux de bord intégrés mettent en évidence la contribution au chiffre d'affaires, le risque de renouvellement et les facteurs de satisfaction.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les dates de renouvellement, les informations de contact et l'engagement grâce à des champs personnalisés tels que Engagement par e-mail et Date de clôture

Identifiez les opportunités de vente incitative à l'aide d'affichages de notation personnalisés

Coordonnez-vous avec les équipes marketing et produit à partir des commentaires sur les comptes

Accédez à des vues essentielles telles que Comptes à risque et Comptes prioritaires pour prendre rapidement des décisions

🔑 Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client, les responsables de compte et les équipes commerciales qui ont besoin de surveiller la santé des clients, de prévenir leur départ et de garantir l'accessibilité des données clients à l'ensemble de l'équipe.

10. Étapes ClickUp pour créer un modèle d'entonnoir de vente

Obtenez un modèle gratuit Créez des entonnoirs structurés avec le modèle ClickUp « Étapes pour créer un entonnoir commercial »

La planification d'un entonnoir de vente efficace nécessite clarté et orientation. Le modèle ClickUp Steps to Create Sales Funnel guide les équipes à travers chaque phase de l'entonnoir, de la sensibilisation à la fidélisation, en mappant les activités clés, le contenu et les messages pour chaque étape.

Chaque section est divisée en objectifs suivis et points de contrôle de conversion. Le modèle aide même les équipes commerciales et marketing à collaborer plus efficacement, en réduisant les décalages et en améliorant la qualité des prospects grâce à des stratégies de nurturing plus ciblées et plus efficaces.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Visualisez l'ensemble du tunnel de vente à l'aide des vues Liste, Gantt et Tableau

Attribuez des tâches pour le contenu, la communication et le suivi à chaque étape

Connectez les tâches, les plans de prospection et le contenu des campagnes

Améliorez la collaboration grâce aux sous-tâches, priorités, commentaires et automatisation intégrés

🔑 Idéal pour : Les responsables commerciaux, les spécialistes du marketing et les fondateurs qui élaborent des stratégies commerciales évolutives et cherchent à suivre les prospects, les efforts en matière de contenu et les performances de conversion dans un seul système.

💡 Conseil de pro : Considérez votre CRM comme la source unique de vérité en liant toutes les communications, documents et décisions clés directement aux fiches de contact. Cela permet à toute votre équipe de rester alignée et élimine le chaos lié à la dispersion des informations entre plusieurs outils.

11. Modèle de forfait commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Restez concentré sur vos objectifs grâce au modèle de forfait commercial ClickUp

Le modèle de forfait commercial ClickUp aide les équipes à définir des objectifs commerciaux clairs, à aligner leurs stratégies et à suivre leurs performances sans encombrement. Il présente les objectifs stratégiques, les tactiques commerciales, la planification territoriale et les objectifs trimestriels dans un document structuré.

Conçu comme un modèle de liste prêt à l'emploi, il offre des vues structurées telles que Échéancier, Gantt et Composants du plan commercial, afin que votre équipe sache toujours ce qu'elle doit faire ensuite et comment cela s'inscrit dans des cibles plus larges.

Le modèle prend également en charge le suivi des performances et l'alignement interfonctionnel. Vous pouvez créer des vues pour différentes gammes de produits, canaux de vente ou équipes.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Analysez la progression et affinez votre stratégie à l'aide de tableaux de bord afin de coordonner vos objectifs avec le marketing et les opérations

Suivez la progression de chaque stratégie CRM à l'aide des vues Gantt et Calendrier

Collaborez entre les membres de l'équipe grâce à des sous-tâches et des attributions

Utilisez les résumés de projet pour suivre les performances et pivoter rapidement si nécessaire

🔑 Idéal pour : Les responsables commerciaux, directeurs et cadres qui planifient une croissance structurée alignant les équipes, les échéanciers et les livrables au sein d'un environnement de travail CRM collaboratif unique.

12. Modèle de rapport commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les performances et les informations grâce au modèle de rapport commercial ClickUp

Analyser les tendances de performance et les communiquer efficacement est essentiel pour la réussite de votre équipe commerciale. Le modèle de rapport commercial ClickUp propose des dispositions prédéfinies pour les rapports de performance commerciale quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.

Des diagrammes, des tableaux et des champs dynamiques vous aident à visualiser la progression et à mettre en évidence les indicateurs clés de performance (KPI).

Que vous mesuriez les taux de conversion, suiviez les performances des commerciaux ou analysiez les tendances en matière de gains/pertes, ce modèle transforme les données brutes en résumés convaincants, prêts à être présentés à la direction

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les régions, les réalisations, les trimestres et bien plus encore à l'aide de champs personnalisés tels que Trimestre commercial et Région commerciale

Accédez à plusieurs affichages pour générer des rapports par année, par mois ou par type de produit/service

Mettez en avant les indicateurs clés de performance tels que le taux de réussite, la vitesse du pipeline et le chiffre d'affaires

Améliorez la collaboration interfonctionnelle grâce à des tableaux de bord et des échéanciers structurés

🔑 Idéal pour : les analystes commerciaux, les responsables et les équipes opérationnelles qui établissent des rapports sur les performances et cherchent à créer des rapports commerciaux cohérents et étayés par des données sur différents cycles et équipes.

🔎 Le saviez-vous ? Les plateformes CRM mobiles ont connu une croissance significative, les entreprises qui les utilisent ayant enregistré une augmentation de 150 % de leurs objectifs commerciaux.

13. Modèle ClickUp Sales Tracker

Obtenez un modèle gratuit Suivez les performances et l'activité du pipeline avec le modèle ClickUp Sales Tracker

Les activités commerciales quotidiennes nécessitent une surveillance constante, en particulier dans les environnements où tout va très vite. Le modèle ClickUp Sales Tracker surveille les données commerciales sous tous les angles : par produit, par équipe et dans le temps.

Des vues telles que Volume des ventes par mois et Statut des ventes par produit vous permettent de garder facilement le contrôle de votre pipeline tout en conservant des données propres, à jour et visuellement attrayantes.

Le modèle comprend des journaux d'appels, des étiquettes de statut, des notes sur les transactions et des actions horodatées pour une traçabilité complète. Les équipes peuvent personnaliser les champs pour les aligner sur les données CRM, créer des alertes pour les suivis et visualiser les indicateurs de performance quotidiens à l'aide de diagrammes ou de widgets.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les coûts unitaires, les retours, les expéditions et les marges bénéficiaires grâce à des champs personnalisés tels que Frais d'expédition et Objectif de profit

Identifiez rapidement les abandons et les retards dans les processus

Enregistrez et suivez les actions quotidiennes de l'équipe commerciale avec horodatage

Analysez les tendances et les commandes des clients sans changer d'outil

🔑 Idéal pour : les équipes commerciales internes, les responsables SDR et les équipes qui recherchent une visibilité sur leurs flux de travail tout en souhaitant gérer les performances individuelles et collectives, mesurer les résultats et optimiser les efforts commerciaux grâce à un suivi basé sur les données.

14. Modèle ClickUp pour les appels commerciaux

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez vos activités de prospection grâce au modèle d'appels commerciaux ClickUp

Chaque appel a de la valeur, s'il est correctement enregistré. Le modèle Appels commerciaux ClickUp permet aux commerciaux d'enregistrer les résultats des discussions, de joindre des notes d'appel et de définir des actions de suivi. Les champs personnalisés pour les contacts et les dates d'appel garantissent la clarté, la traçabilité et la facilité d'action de l'ensemble de votre processus CRM, afin qu'aucun prospect ne soit perdu.

Les appels peuvent être classés par objectif (présentation, démonstration, négociation) et liés à des transactions ou à des contacts. La structuration de ces données permet un meilleur accompagnement, moins de répétitions et un passage plus rapide dans l'entonnoir

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Obtenez un aperçu de vos appels commerciaux et suivez leur progression grâce à la vue résumé

Suivez les appels commerciaux par statut grâce à des pipelines structurés et des journaux d'appels

Stockez les coordonnées, les notes d'appel et les calendriers de suivi en un seul endroit

Attribuez des suivis et gérez les résultats à l'aide de statuts personnalisés

Organisez vos actions à l'aide d'affichages conçus pour la visibilité et la dynamique

🔑 Idéal pour : Les commerciaux, les équipes de prospection et les formateurs qui analysent les données des appels et souhaitent suivre leurs efforts de prospection, organiser les suivis et améliorer les résultats de chaque appel client.

💡 Conseil de pro : Pour établir des relations durables avec vos clients, il est essentiel de rationaliser votre cycle CRM. Suivez ces étapes essentielles pour transformer vos prospects en ambassadeurs fidèles : Identifiez les prospects : repérez les clients potentiels qui correspondent à votre profil idéal ✅

Qualifiez vos prospects : déterminez quels prospects sont vraiment prêts et susceptibles de se convertir ✅

Cultivez vos prospects : établissez une relation et apportez-leur de la valeur jusqu'à ce qu'ils soient prêts à acheter ✅

Concluez des contrats : guidez vos prospects jusqu'aux dernières étapes pour une conversion réussie ✅

Fournissez un service client : offrez un service après-vente exceptionnel pour fidéliser et satisfaire vos clients ✅

15. Modèle de processus commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Structurez votre flux de travail commercial avec le modèle de processus commercial ClickUp

Le modèle de processus commercial ClickUp organise chaque étape du cycle commercial dans une disposition unique basée sur les tâches qui décrit votre processus de vente étape par étape, de la qualification des prospects à la conclusion de la vente.

Il organise les activités dans des statuts et des champs personnalisés, avec des flux de travail visuels qui facilitent le suivi des performances et la collaboration entre les différents rôles.

Chaque étape est équipée de checklists de tâches, de points d'approbation et de liens vers des ressources afin de faciliter la gestion efficace du flux de travail. Cela permet d'intégrer plus rapidement les nouveaux représentants et de maintenir les plus expérimentés en phase avec les changements stratégiques.

Les automatisations rationalisent davantage les tâches courantes, telles que les suivis et les mises à jour de statut.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Décomposez les étapes commerciales en tâches détaillées avec la responsabilité des personnes assignées

Utilisez les vues Gantt, Tableau et Calendrier pour suivre les échéanciers et les suivis

Stockez les informations de contact, les e-mails, les scores des prospects et les journaux d'appels grâce à des champs personnalisés

Identifiez les goulots d'étranglement dans votre pipeline et examinez la progression des tâches dans un tableau de bord unique

🔑 Idéal pour : les responsables commerciaux, les spécialistes de l'habilitation et les équipes qui mettent en place des flux de travail évolutifs afin de standardiser leur processus de vente et de clarifier chaque étape de la transaction, de la découverte à la conclusion.

Optimisez votre pipeline commercial avec ClickUp

Si vous gérez plusieurs outils pour le CRM, les mises à jour de projet, les rapports et la communication avec les clients, vous perdez du temps. Alors qu'Asana propose des modèles CRM qui constituent un bon point de départ, ClickUp offre une plateforme unique pour gérer tous les aspects de vos opérations commerciales.

Que vous partiez de zéro ou que vous souhaitiez améliorer votre installation actuelle, ClickUp vous aide à conclure des contrats, à fidéliser vos clients et à développer votre chiffre d'affaires.

Automatisez les tâches répétitives, attribuez des prospects, suivez les étapes des transactions et surveillez les performances à partir de tableaux de bord personnalisables. Ainsi, chaque flux de travail, chaque contact, chaque vente est regroupé au même endroit.

