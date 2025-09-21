Modèles gratuits de conditions générales pour sites web, applications et services

Ignorer vos conditions peut sembler anodin, jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans une situation conflictuelle sans aucune protection juridique.

Des retards de paiement à l'utilisation abusive de contenu, vous vous exposez à des risques juridiques et financiers qui auraient pu être évités grâce à un simple accord. Que vous développiez une plateforme SaaS, gériez un site web de commerce électronique ou lanciez une application mobile, la définition dès le départ de conditions claires et juridiquement contraignantes protège les deux parties.

Mais rédiger un document juridique complet n'est pas vraiment la tâche qui se trouve en haut de la liste des placers dans les favoris d'un fondateur.

C'est là que nos modèles de conditions générales gratuits entrent en jeu : faciles à utiliser, entièrement personnalisables et conformes aux lois en vigueur. Vous vous occupez de votre entreprise. Laissez ces modèles s'occuper des aspects juridiques fastidieux. Alors, allons-y.

Que sont les modèles de conditions générales ?

un modèle de conditions générales est un document juridique pré-rédigé qui décrit les règles que les utilisateurs doivent respecter lorsqu'ils accèdent à un site web, une application ou un service numérique. Il permet de définir le comportement attendu des utilisateurs, limite la responsabilité de l'entreprise et explique les droits et responsabilités des deux parties. *

Si vous proposez des logiciels ou des applications à télécharger, cela peut inclure un contrat de licence de l'utilisateur final (CLUF).

Ces modèles comprennent généralement des sections sur la propriété intellectuelle, les conditions de paiement, le contenu généré par les utilisateurs, le processus de création de compte, la clause de résiliation et le droit applicable

L'utilisation d'un modèle vous permet de ne manquer aucune clause légalement requise tout en économisant du temps et de l'argent sur le recours à une aide juridique.

Les modèles ClickUp sont conçus pour être conformes aux lois sur la confidentialité des données et autres réglementations applicables, en fonction de votre secteur d'activité ou de la région dans laquelle vous opérez. Vous pouvez également effectuer des modifications en cours sur ces modèles pour les adapter à votre produit ou service tout en restant conforme.

💡 Conseil de pro : Incluez une clause pour les dispositions restantes afin que le reste de votre accord reste applicable si une partie est invalidée.

Plus de 20 modèles de conditions générales

Si vous cherchez à gagner du temps tout en restant en conformité avec la loi, un modèle de contrat de conditions générales personnalisées et prêt à l'emploi peut changer la donne.

Vous trouverez ci-dessous une sélection fiable de ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, et d'autres plateformes qui vous aideront à créer des conditions générales qui résisteront à un examen minutieux.

1. Modèle de conditions générales d'utilisation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Bâtissez une base juridique solide grâce au modèle de conditions générales ClickUp prêt à être personnalisé

Le modèle de Conditions générales ClickUp fournit une structure prête à l'édition qui comprend des sections essentielles, telles que l'étendue des services, les limites, les lois applicables, les clauses de non-responsabilité et les droits de l'utilisateur.

Conçu pour s'adapter aux entreprises proposant des produits ou des services, ce modèle offre une assistance légale sans nécessiter de connaissances juridiques approfondies. Il vous aide également à comprendre l'extension maximale autorisée par le contrat légal.

Intégré à ClickUp Docs, il s'intègre aux fonctionnalités de suivi de projet, ce qui vous permet d'attribuer des mises à jour, de collaborer avec votre équipe et même d'automatiser la publication sur vos différentes plateformes.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Couvrez toutes les sections essentielles des contrats de service destinés au public

Incluez des formulations juridiques soumises à modification en cours adaptées à plusieurs secteurs d'activité

Assistance à la transparence vis-à-vis des clients et à l'application des politiques de la plateforme

Accédez à des invites intégrées pour les clauses de préavis et de résiliation

🔑 Idéal pour : les équipes SaaS, les agences ou les fondateurs indépendants qui créent leur première page de conditions générales.

*voici ce que Siobhan Wheelan, capital et ClickUp Consultant agréée chez SDW Consultant, avait à dire sur l'utilisation de ClickUp

ClickUp a transformé la façon dont notre équipe travaille, en fournissant une source unique d'informations qui harmonise notre équipe et nous permet de rester concentrés sur nos objectifs. L'utilisation de modèles, d'automatisations et la mise en place adéquate de nos flux de travail ont changé la donne en termes d'efficacité et de communication.

ClickUp a transformé la façon dont notre équipe travaille, en fournissant une source unique d'informations qui harmonise notre équipe et nous permet de rester concentrés sur nos objectifs. L'utilisation de modèles, d'automatisations et la mise en place adéquate de nos flux de travail ont changé la donne en termes d'efficacité et de communication.

2. Modèle de contrat de service générique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les conditions de service et les clauses de paiement à l'aide du modèle de contrat de service générique ClickUp

Le modèle de contrat de service générique ClickUp vous aide à rédiger un contrat juridiquement contraignant qui décrit les services, les échéanciers de livraison et les conditions de paiement. Il établit une connexion directe avec les tâches, les objectifs et les rappels, afin que tout reste avec une visibilité et soit traçable.

Ce modèle de contrat de service est idéal pour créer des conditions adaptées à votre entreprise, qu'il s'agisse d'un projet ponctuel ou d'un travail récurrent.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez des tableaux pour mapper les services, les échéanciers et les responsabilités

Attribuez la propriété des sections à l'aide des champs personnalisés et des tâches

Couvrez les échéanciers, les rémunérations, les livrables et la confidentialité

Incluez des clauses de modification en cours pour le règlement des litiges ou la résiliation

Fournisseur, prestataire d'une structure permettant de définir les rôles et les responsabilités, de détailler les clauses de confidentialité et de définir le processus de résolution des litiges

Sert de contrat-cadre réutilisable que vous pouvez dupliquer et adapter à chaque nouveau client

🔑 Idéal pour : les freelances, les consultants et les agences qui gèrent des contrats de services en plusieurs phases.

3. Modèle de lettre d'accord ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez clairement les attentes du projet à l'aide du modèle de lettre d'accord ClickUp

Le modèle de lettre d'accord ClickUp est un fournisseur, prestataire de document clair et modifiable qui permet de définir la portée du travail, les rôles, les honoraires et les conditions d'un accord entre deux parties. Il est parfait pour les accords ou les partenariats à court terme qui nécessitent néanmoins une clarté et une certitude juridiques.

Le modèle est concis tout en incluant les éléments essentiels : portée du travail, durée, paiement et attentes mutuelles. Il comprend également des notes pratiques pour guider les utilisateurs dans la rédaction de conditions claires, des modalités de paiement aux responsabilités, en passant par les clauses de résiliation.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Précisez vos attentes ligne par ligne grâce à une structure intégrée

Synchronisez toutes les étapes de l'accord à l'aide des mises à jour de statut

Formalisez les accords verbaux dans un document clair et accessible

Définissez les responsabilités mutuelles dans le cadre de projets à court terme ou informels

Recueillez facilement des signatures numériques grâce à des intégrations et suivez les révisions des contrats et l'historique des approbations

🔑 Idéal pour : les professionnels créatifs, les consultants, les petits partenariats, les freelances ou les équipes travaillant sur des projets à portée fixe avec des clients externes

💡Conseil de pro : Faites un rappel aux utilisateurs qu'ils sont seuls responsables des activités effectuées sous leur compte, en particulier lorsqu'il s'agit d'accès aux données ou de facturation. Énoncez clairement les activités interdites telles que le scraping, le spamming ou la rétro-ingénierie afin d'éviter toute zone d'ombre juridique.

4. Modèle de contrat freelance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Protégez vos projets en freelance grâce à des conditions générales et des conditions de paiement claires avec le modèle de contrat freelance ClickUp

Les freelances jonglent souvent entre plusieurs clients, il est donc essentiel de disposer de contrats irréprochables. Le modèle de contrat freelance ClickUp aide les travailleurs indépendants à sécuriser leur travail grâce à des accords juridiquement valables et faciles à modifier.

Conçu pour être rapide, il est intégré à ClickUp Document et connecté au suivi des tâches, ce qui vous évite de changer d'outil pour gérer les livrables, les échéances ou les conditions de paiement.

Ce modèle divise le contrat en sections modifiables pour la portée, les frais, les délais, les clauses de résiliation et les conditions de confidentialité. Vous pouvez faire appel à vos clients pour obtenir leur accord, attribuer des tâches pour les mises à jour du contrat et automatiser les rappels afin de garantir une signature dans les délais.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Incluez des échéanciers de révision et d'approbation afin d'éviter tout dépassement du périmètre initial

Établissez des directives claires concernant la propriété, les modifications en cours et les délais

Dupliquez facilement pour chaque mission dans votre CRM freelance

Structurez l'étendue du travail et des livrables à l'aide de blocs de tâches

🔑 Idéal pour : Les designers, développeurs, rédacteurs et freelances travaillant à distance qui cherchent à rationaliser leur intégration tout en protégeant leurs droits.

5. Modèle de contrat de consultation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez clairement les conditions, les frais et le champ d'application à l'aide du modèle de contrat de consultation ClickUp

Le modèle de contrat de consultation ClickUp est conçu pour traiter tous les détails, depuis la description des responsabilités et des prestations jusqu'à la définition des conditions de paiement, des clauses de confidentialité et des dispositions de résiliation.

Comme il s'agit d'un modèle natif de ClickUp, il offre un flux de travail unifié : l'examen des propositions, l'approbation des contrats, le suivi des jalons et la correspondance avec les clients se font en un seul endroit. Il est particulièrement utile lorsque le consultant travaille de manière indépendante mais a besoin de documents d'entreprise.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Documentez clairement les conditions complexes de vos services de conseil en vous appuyant sur des bases juridiques solides

Intégrez facilement les droits de propriété intellectuelle et les limites de responsabilité

Centralisez les approbations consultant-client au sein d'un environnement de travail sécurisé

Utilisez des tâches pour décomposer les services, les échéanciers et les livrables

🔑 Idéal pour : les consultants, les agences et les cabinets de services professionnels qui gèrent plusieurs clients et contrats de services.

6. Modèle de contrat d'achat et de vente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les conditions de vente, les détails de paiement et la livraison en un seul endroit grâce au modèle de contrat d'achat et de vente ClickUp

Lorsque les transactions financières impliquent des biens ou des services, il est essentiel de disposer d'un contrat d'achat et de vente formel. Le modèle de contrat d'achat et de vente ClickUp est conçu pour les entreprises en pleine expansion qui ont besoin de finaliser rapidement leurs contrats sans longues négociations juridiques.

Ce modèle est idéal pour les commandes récurrentes, les flux de travail d'approvisionnement ou les contrats fournisseur-client, et fournit l'assistance aux intégrations avec les outils financiers et ERP.

Ce qui distingue cet outil, c'est sa capacité à gérer l'ensemble du flux de travail, de la définition des conditions de l'accord au suivi des jalons importants après la signature, le tout au sein d'une plateforme centralisée.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Formalisez vos conditions tarifaires, vos conditions d'expédition et vos politiques de retour

Établissez des échéanciers et synchronisez les jalons de livraison avec le reste de votre pipeline opérationnel

Utilisez les vues des tâches pour le suivi des étapes du contrat et des approbations des acheteurs et des vendeurs

Fournissez des pistes d'audit avec des signatures intégrées et un historique des versions

Enregistrez les conditions de paiement, les détails des produits et les informations sur les clients dans des mises en forme réutilisables

🔑 Idéal pour : les équipes commerciales, les vendeurs en ligne et les prestataires de services gérant des transactions volumineuses ou récurrentes.

7. Modèle de contrat de sous-traitance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Respectez les clauses contractuelles lorsque vous faites appel à une aide extérieure grâce au modèle de contrat de sous-traitance ClickUp

Le modèle de contrat ClickUp pour prestataires est conçu pour les équipes qui font fréquemment appel à des freelances ou à des prestataires indépendants. Ce qui le distingue, c'est la façon dont il lie chaque section du contrat aux étapes réelles d'exécution dans votre flux de travail ClickUp.

Utilisez ce modèle pour définir clairement le périmètre du projet, les délais et les attentes sans avoir à passer d'un contrat à l'autre et d'un outil de projet à l'autre. Vous pouvez attribuer des rôles, créer des outils de suivi de l'avancement et lier les fichiers du projet directement à votre contrat, ce qui facilite l'intégration et réduit le risque de litiges.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Conservez les accords juridiques et la livraison des projets dans le même environnement de travail

Suivez les différentes étapes du contrat, de la rédaction à la signature, à l'aide de statuts personnalisés

Attribuez des délais et des livrables aux sous-traitants à l'aide de tâches

Conservez vos archives, vos communications et vos registres de paiement dans un tableau de bord visuel unique

🔑 Idéal pour : Les entreprises qui embauchent des professionnels indépendants ou sous contrat dans plusieurs départements.

8. Modèle de contrat de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Couvrez les rôles, les responsabilités et les protections juridiques grâce au modèle de contrat de travail ClickUp

Le modèle de contrat de travail ClickUp est conçu pour les environnements de recrutement en constante évolution où la précision et la conformité sont essentielles. De la description des rôles aux détails sur le salaire, les avantages sociaux et les attentes en matière de conduite, ce modèle permet de tout structurer. Il se synchronise facilement avec les tableaux de bord et les flux de travail, vous permettant de gérer les processus de recrutement parallèlement à la rédaction des contrats.

Des mesures de sécurité strictes garantissent que seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux documents sensibles.

De plus, pour le contenu régis par les lois sur le droit d'auteur, vous pouvez facilement gérer les permission afin de garantir que l'accès n'est accordé qu'aux personnes autorisées par écrit, protégeant ainsi votre propriété intellectuelle au sein de ClickUp.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez les conditions d'emploi et les attentes en matière de comportement dans un seul document

Collaborez avec les responsables du recrutement à l'aide des commentaires intégrés aux tâches

Utilisez des tableaux de bord pour le suivi de l'état d'avancement de la révision de plusieurs contrats

Conservez les accords signés avec les checklist d'intégration des employés

🔑 Idéal pour : les équipes RH, les recruteurs et les fondateurs de start-ups qui développent leurs équipes en toute clarté juridique.

9. Modèle d'avenant à un contrat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez à jour vos contrats en toute simplicité sans avoir à réécrire l'intégralité de votre accord grâce au modèle d'avenant à un contrat ClickUp

Lorsque les accords initiaux nécessitent des modifications de clauses, le modèle d'avenant au contrat ClickUp vient à votre secours. Au lieu de rédiger un tout nouveau document, vous pouvez utiliser ce modèle pour enregistrer, partager et suivre rapidement toute mise à jour juridique, tout en conservant votre accord initial intact.

De l'insertion de nouvelles clauses à la révision de clauses obsolètes, ce modèle vous permet de documenter les modifications en toute transparence. Vous pourrez également attribuer des tâches de révision, suivre l'historique des versions et informer les parties prenantes, le tout à partir du même environnement de travail.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Conservez les conditions contractuelles d'origine tout en signalant les nouvelles modifications

Suivez le statut des modifications grâce à des flux de travail de tâches clairs

Coordonnez les approbations juridiques dans le cadre des flux de travail de projet

Référencez les accords originaux à l'aide de champs de document liés

🔑 Idéal pour : les équipes juridiques internes, les administrateurs de contrats et les gestionnaires de projet qui ont besoin de réviser des accords sans repartir de zéro.

10. Modèle de mémo de transaction ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Consignez les conditions de négociation et suivez les transactions sans perdre aucun détail grâce au modèle de mémo de transaction ClickUp

Le modèle de mémo de transaction ClickUp est léger, ciblé et parfait pour les négociations préalables à la signature d'un contrat, les partenariats avec des fournisseurs ou les approbations internes à enjeux élevés. Contrairement aux contrats complets, ce modèle offre un espace centralisé pour s'accorder sur les prix, les livrables, les échéanciers et les responsabilités clés.

Le modèle facilite les approbations rapides et la coordination interne, grâce à des champs dédiés aux collaborateurs, aux notes de confidentialité et au détail des rémunérations. Il s'intègre également à tâche ClickUp, ce qui vous permet de suivre les révisions, de fixer des dates d'échéance et de gérer la communication avec toutes les parties afin de coordonner les équipes sans longs délais juridiques.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Mettez en avant les parties prenantes, les dates, la rémunération et les conditions d'engagement

Suivez chaque modification ou approbation grâce aux flux de travail de tâches

Définissez des rappels pour les signatures, les révisions et les suivis

Organisez vos mémos par étape de transaction à l'aide de balises de statut

🔑 Idéal pour : les équipes de production, les investisseurs, les managers commerciaux et les responsables d'agences qui gèrent plusieurs négociations à la fois.

11. Modèle de révision de contrat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Passez en revue les accords juridiques sans manquer une seule clause grâce au modèle de révision de contrat ClickUp

Le modèle de révision de contrat ClickUp est conçu pour aider les équipes juridiques, les responsables et les clients à suivre, commenter et résoudre les commentaires sur les contrats avant leur exécution. Au lieu de signaler manuellement les problèmes dans des documents dispersés, vous obtenez afficher clairement ce qui est en attente, ce qui est approuvé et qui est seul responsable de la prochaine étape.

Ce modèle comporte des fonctionnalités de checklist pour l'approbation, des notes de révision, des sections de signalement des risques et des attributions aux réviseurs, toutes liées à l'accord original. De plus, utilisez des sections dédiées pour stocker les exigences légales, annoter les clauses et suivre le statut des contrats tout au long des phases client, interne et d'exécution.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez cinq vues prédéfinies pour gérer les flux de travail contractuels

Centralisez les commentaires et les approbations des contrats entre les différentes parties prenantes

Mettez en évidence les clauses de risque, les incohérences et les problèmes de conformité

Faites passer vos contrats du stade de projet à celui d'exécution dans un espace structuré unique

🔑 Idéal pour : les équipes juridiques, les gestionnaires de contrats ou les start-ups qui développent des partenariats B2B.

12. Modèle de contrat de location ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Protégez votre propriété grâce à des conditions claires en utilisant le modèle de contrat de location ClickUp

Le modèle de contrat de location ClickUp fournit un format pré-structuré qui couvre les conditions de location, les dépôts de garantie, les calendriers de paiement, les responsabilités des locataires et les politiques d'utilisation des biens. Cela permet aux propriétaires de définir facilement les conditions, les responsabilités et les modalités de location.

Contrairement aux PDF génériques de location, ce modèle s'intègre à des outils de planification, des rappels récurrents et des outils de suivi de documents, offrant ainsi aux gestionnaires immobiliers un moyen numérique de gérer les contrats de location. Le résultat est qu'il simplifie la tâche tout en protégeant les intérêts du propriétaire et du locataire.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Fixez des échéanciers pour le paiement du loyer, les dépôts de garantie et les renouvellements

Reliez les dossiers des locataires et les détails des contrats à un hub de projet unique

Conservez les accords signés pour un accès rapide et une conformité optimale

Automatisez les alertes en cas d'expiration de bail ou de violation des règles

🔑 Idéal pour les propriétaires, les équipes immobilières et les gestionnaires immobiliers dans les espaces de coworking qui gèrent des baux résidentiels à court ou à long terme.

13. Modèle d'accord de partenariat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez clairement vos conditions de collaboration à l'aide du modèle d'accord de partenariat ClickUp

Vous lancez une nouvelle entreprise avec un partenaire ? Le modèle d'accord de partenariat ClickUp vous aide à établir les bases d'une coentreprise, d'une alliance d'entreprise ou d'un investissement en partage. Il couvre tout, des contributions financières aux rôles des partenaires et à la résolution des conflits.

Il est conçu pour garantir la clarté et la responsabilité entre les partenaires, avec des outils intégrés pour le partage de fichiers, les notifications et le suivi des délais.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez clairement les rôles des partenaires, la répartition du capital et les droits de décision

Abordez les stratégies de sortie, les conditions de dissolution et les procédures de règlement des litiges

Partagez les modifications en cours et les approbations avec sécurité avec les parties prenantes

Conservez tous les accords et mises à jour avec vos partenaires dans un seul environnement de travail

🔑 Idéal pour : les partenaires d'entreprise, les cofondateurs, ou les agences qui s'engagent dans des projets collaboratifs.

14. Modèle de politique d'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez les règles internes grâce au modèle de politique d'entreprise ClickUp

Chaque organisation a besoin d'un code de conduite et de fonctionnement documenté. Le modèle de politique d'entreprise ClickUp offre aux équipes RH et à la direction un espace dédié à la rédaction, au stockage et à la gestion des politiques internes. Il s'agit d'une installation simple basée sur des documents qui permet de conserver tous les détails, des normes de conduite sur le lieu de travail aux politiques en matière de congés payés, en un seul endroit.

Grâce à ce modèle de politique d'entreprise chargé dans ClickUp, vous pouvez attribuer la propriété de différentes sections de la politique, planifier des révisions et même assurer le suivi de la prise de connaissance par les employés.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez les attentes sur le lieu de travail dans un format clair et professionnel

Déployez facilement les mises à jour dans des services ou équipes spécifiques

Intégrez des liens hypertextes vers des documents juridiques externes ou des wikis intranet

Créez une source unique de vérité pour la conformité et la conduite

Les sections sont pré-libellées pour le personnalisable et le contrôle des versions, ce qui facilite les mises à jour à mesure que la culture d'entreprise ou la législation évolue

🔑 Idéal pour : les responsables RH, les directeurs des opérations ou les fondateurs qui élaborent la politique et la structure internes de leur entreprise

15. Modèle de manuels, politiques et procédures pour les employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Standardisez vos opérations grâce au modèle de manuel de l'employé

Le modèle ClickUp « Manuels, politiques et procédures à l'intention des employés » regroupe tous les documents internes (politiques en matière d'assiduité, règles relatives aux congés payés, directives d'utilisation des technologies de l'information, protocoles de sécurité et procédures d'escalade) dans un seul document de référence actualisé.

Structuré en sections avec des fonctionnalités de navigation rapide et d'attribution des tâches, il travaille comme un hub de connaissances consultable pendant l'intégration, la formation et les audits.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Regroupez toutes les politiques, procédures et manuels dans un seul environnement de travail

Attribuez des tâches de modification en cours ou de conformité à des membres spécifiques de votre équipe

Collaborez sur les mises à jour à l'aide des documents et commentaires intégrés

Définissez des cycles de révision avec des rappels et des notifications automatiques

🔑 Idéal pour : les responsables RH, les chefs d'équipe et les fondateurs qui souhaitent formaliser les processus internes.

16. Modèle de conditions générales d'utilisation d'un site web par Template. Net

Le modèle de conditions générales pour sites web de Template. Net offre un cadre juridique fondamental pour les entreprises en ligne, les blogueurs et les plateformes numériques. Il couvre des éléments essentiels tels que la propriété du contenu, la limitation de responsabilité, les activités interdites et les clauses de juridiction, conférant ainsi à votre site web une crédibilité juridique et une clarté pour les utilisateurs.

Le modèle est modifiable et peut être rapidement adapté à votre modèle d'entreprise. Il comprend des sections claires, les obligations des utilisateurs et des exemples intégrés pour faciliter la mise en conformité sans consultations juridiques coûteuses.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Obtenez le consentement juridiquement contraignant des utilisateurs grâce à une section de reconnaissance intégrée

Préremplissez les champs pour le nom d'utilisateur, l'e-mail et la date afin de gagner du temps sur les tâches de l'administrateur

Personnalisez des clauses personnalisées telles que la responsabilité, les droits de propriété intellectuelle et les règles d'utilisation sans avoir à tout mettre en forme à partir de zéro

Publiez ou intégrez instantanément sans modifier la disposition

🔑 Idéal pour : les propriétaires de sites web, les produits SaaS et les agences qui recueillent le consentement des utilisateurs.

17. Modèle de condition générales pour le commerce électronique par Template. Net

Conçu pour les boutiques en ligne et les places de marché, le modèle de conditions générales de vente en ligne de Template. Net comprend des clauses essentielles relatives aux transactions, à l'expédition, aux taxes, aux remboursements et aux responsabilités des utilisateurs.

Que vous vendiez des biens physiques, des abonnements ou des produits numériques, ce modèle vous aide à définir clairement les droits et responsabilités des acheteurs et des vendeurs. Les champs modifiables et les clauses recommandées offrent une assistance pour une mise en œuvre rapide sur diverses plateformes et vitrines personnalisées.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Précisez clairement les délais de retour, les clauses de non-responsabilité relatives à l'expédition et les conditions tarifaires afin d'informer les utilisateurs

Ajoutez ou supprimez des clauses sans avoir à reformater le document

Utilisez les champs intégrés pour recueillir l'accord écrit du client

Intégrez ce formulaire à une page de paiement ou envoyez un formulaire post-achat pour vous conformer à la législation

🔑 Idéal pour : les détaillants en ligne, les dropshippers et les propriétaires de plateformes de commerce électronique.

18. Modèle de conditions générales d'abonnement par Template. Net

Le modèle de conditions générales d'abonnement de Template. Net couvre les contrats de service continus, en particulier pour les outils SaaS, les boîtes d'abonnement ou les adhésions. Il décrit les cycles de facturation, les clauses de renouvellement, les politiques d'annulation, les droits des utilisateurs et les engagements en matière d'assistance.

Cette ressource prête à l'emploi vous permet de définir comment les utilisateurs interagissent avec les services récurrents et ce qui se passe lorsqu'ils annulent, mettent à niveau ou enfreignent les conditions générales. Elle s'intègre également parfaitement aux flux d'intégration, aux portails de paiement ou aux formulaires d'inscription.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Obtenez le consentement préalable pour les frais récurrents et les renouvellements automatiques

Définissez clairement les conditions de remboursement et d'annulation afin d'éviter tout litige

Personnalisez les détails du service et les niveaux de prix sans modifier la disposition

Utilisez les champs intégrés pour documenter l'accord avec le nom, la date et la signature

🔑 Idéal pour : les plateformes SaaS, les adhésions numériques, les services d'abonnement par colis

19. Modèle de condition de l'application mobile par Template. Net

Comme son nom l'indique, le modèle de conditions générales pour applications mobiles de Template. Net offre aux développeurs et aux start-ups un moyen rapide de se conformer aux exigences des boutiques d'applications. Il couvre les droits de propriété intellectuelle, les achats intégrés, le comportement des utilisateurs, l'accès aux données et les liens vers des sites tiers.

Que vous lanciez votre application sur iOS, Android ou les deux, ce modèle garantit que vos conditions générales sont conviviales et conformes à l'application. Vous trouverez également des sections consacrées aux clauses d'arbitrage, aux contrats de licence et aux conditions générales qui limitent la responsabilité, le tout mis en forme pour une lisibilité optimale sur mobile.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez des limites d'utilisation et empêchez le partage non autorisé des identifiants de connexion

Obtenez l'acceptation par les utilisateurs de votre politique de confidentialité, de vos conditions générales et de vos clauses de non-responsabilité

Intégrez le consentement légal dans le flux d'inscription de votre application

Rendez vos conditions générales personnalisées rapidement sans faire appel à un juriste externe

🔑 Idéal pour : les développeurs d'applications, les équipes chargées de la conformité, les chefs de produit gérant des plateformes destinées aux utilisateurs

20. Modèle de conditions générales par Iubenda

via iubenda

Le modèle de conditions générales d'utilisation proposé par iubenda est un document juridique personnalisable conçu pour garantir la conformité internationale. Il est idéal pour les sites web et les plateformes qui traitent avec des utilisateurs transfrontaliers, collectent des données ou opèrent dans des secteurs réglementés.

L'outil génère automatiquement des clauses en fonction de vos sélections (type d'entreprise, modèle de paiement et utilisation des données) et s'intègre aux outils de confidentialité et aux politiques en matière de cookies d'iubenda. Il est particulièrement utile pour les équipes qui souhaitent bénéficier d'une précision juridique sans avoir à engager un conseiller juridique dédié.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez clairement l'usage personnel et l'usage commercial, et interdisez d'emblée le partage des identifiants

Définissez vos règles en matière de collecte de données et de confidentialité sans faire appel à une équipe juridique

Obtenez l'accord de l'utilisateur grâce aux champs de signature et de date intégrés

Intégrez-les directement dans le processus d'inscription à votre application ou dans votre portail utilisateur

🔑 Idéal pour : les entreprises SaaS internationales, les plateformes fintech et les applications basées sur les données.

21. Modèle d'échantillon de conditions générales fourni par Termsfeed

via Termsfeed

Le modèle de conditions générales de TermsFeed offre un cadre juridique complet couvrant les droits des utilisateurs, les obligations, les limites de responsabilité, les règles relatives au contenu et le droit applicable. Il est conçu pour fournir une assistance à un large intervalle de cas d'utilisation, des plateformes SaaS et boutiques en ligne aux applications mobiles.

Le modèle est disponible en plusieurs formats (HTML, PDF, DOCX et Google Docs) et est pris en charge par un générateur interactif de conditions générales pour une personnalisation facile. Ce générateur vous permet de sélectionner les clauses applicables en fonction de votre type de service, de votre stratégie de monétisation et de votre juridiction.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Obtenez des clauses prêtes à l'emploi pour les comptes utilisateurs, la propriété intellectuelle, les litiges et la résiliation

Appliquez rapidement les règles grâce à des formulations prêtes à l'emploi

Protégez votre entreprise grâce à des clauses de non-responsabilité et des sections sur le droit applicable intégrées

Personnalisez chaque plateforme (application, site web, SaaS) sans repartir de zéro

🔑 Idéal pour : les fondateurs, les équipes produit et les propriétaires de sites qui ont besoin rapidement de conditions légales applicables

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de conditions générales ?

Maintenant que vous avez découvert les meilleurs modèles gratuits, vous devez savoir comment choisir celui qui vous convient. Un modèle de conditions générales solide est un document juridique qui doit protéger votre produit, vos utilisateurs et votre réputation. Le modèle adéquat comprend des éléments juridiques non négociables qui rendent les conditions juridiquement contraignantes.

Voici quelques points à garder à l'esprit :

Clause relative à la propriété intellectuelle : choisissez un modèle de conditions générales qui protège vos droits de propriété exclusive et vos droits de propriété intellectuelle contre toute utilisation abusive

Conditions de paiement : Recherchez un modèle décrivant clairement les cycles de facturation, les conditions de remboursement et le processus de facturation des frais. Précisez qui prend en charge les frais juridiques en cas de réclamation

Règles de comportement des utilisateurs : Choisissez des modèles de conditions générales qui définissent les attentes en matière de comportement des utilisateurs et faites référence aux directives communautaires, le cas échéant

Clause de responsabilité : recherchez un modèle qui limite votre responsabilité en cas de dommages accessoires ou indirects, y compris les dommages corporels, et précisez que les utilisateurs agissent à leurs propres risques

Clause relative aux coordonnées : Optez pour un modèle de conditions générales fournissant aux utilisateurs une adresse e-mail officielle ou un lien vers un formulaire d'assistance où ils peuvent poser leurs questions ou demander des éclaircissements concernant le contrat

Conditions générales relatives au contenu généré par les utilisateurs : sélectionnez un modèle définissant la propriété et la responsabilité du contenu ajouté par les utilisateurs

Section relative au droit applicable : Utilisez un modèle qui confirme que les conditions de l'accord sont applicables dans la juridiction concernée

Clause de résiliation : choisissez des modèles qui couvrent les cas dans lesquels l'accès peut être révoqué, en particulier en cas de violation ou d'inscription sur une liste de parties soumises à des restrictions, ainsi que les options d'arbitrage ou de médiation

Droits des tiers : optez pour un modèle de conditions générales qui identifie clairement les sites web tiers lors de l'intégration de plugins, de passerelles de paiement ou d'intégrations sociales afin d'éviter tout chevauchement potentiel de responsabilités

Conformité aux lois sur la confidentialité des données : privilégiez les modèles qui expliquent les lois régissant le traitement et la protection des données des utilisateurs

Référence à la loi Digital Millennium Copyright Act : sélectionnez des modèles de conditions générales qui incluent des mesures relatives à la violation du droit d'auteur

*débloquez la clarté juridique avec ClickUp

N'attendez pas qu'un litige survienne pour mettre de l'ordre dans vos documents. Que vous embauchiez un nouvel employé, rédigiez un accord de partenariat ou publiiez les conditions générales d'une application, les modèles vous font gagner du temps et réduisent les risques.

Les modèles juridiques prêts à l'emploi de ClickUp vous permettent d'éviter la mise en forme et de passer directement à l'exécution. Vous pouvez personnaliser, suivre et collaborer sur tout ce qui se trouve dans un seul environnement de travail, sans avoir à activer/désactiver d'un outil à l'autre ou à rechercher les modifications en cours.

Créez, gérez et partagez des contrats, des politiques et des accords en quelques clics seulement.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui sur ClickUp pour commencer !