Comment automatiser la gestion des stocks grâce à l'IA pour une meilleure précision

La gestion des stocks consiste essentiellement à traiter sans cesse le même vieux problème !

Vos meilleures ventes sont en rupture de stock tandis que les éléments à faible rotation s'accumulent dans le stockage. Les inventaires manuels prennent une éternité et ne permettent toujours pas de détecter toutes les anomalies.

L'intelligence artificielle prend en charge les tâches répétitives tout en effectuant le suivi des stocks en temps réel, prévoyant les fluctuations futures de la demande et signale les anomalies qui indiquent des problèmes.

Dans cet article, nous vous expliquons comment automatiser la gestion des stocks grâce à l'IA, et comment ClickUp rationalise l'ensemble du processus. 🤩

Pourquoi la gestion traditionnelle des stocks est insuffisante

Les méthodes traditionnelles de gestion des stocks ont eu leur heure de gloire, mais elles ne sont plus adaptées aujourd'hui. Voici pourquoi elles ne sont plus suffisantes. 👇

La saisie manuelle des données est une perte de temps qui génère des erreurs. Votre équipe passe des heures à mettre à jour des feuilles de calcul au lieu de se concentrer sur des activités qui font croître votre entreprise.

Vous prenez des décisions en vous basant sur les données d'hier , car , car les logiciels traditionnels de gestion des stocks ne vous offrent pas une visibilité en temps réel sur l'évolution de vos niveaux de stock.

La croissance atteint rapidement ses limites ; ce qui fonctionne pour gérer quelques centaines de produits ne fonctionne plus du tout lorsque vous avez affaire à des milliers de références.

Vos systèmes ne communiquent pas entre eux , vous devez donc constamment transférer manuellement les données entre votre point de vente, votre boutique en ligne et votre logiciel de comptabilité.

Il est pratiquement impossible d'obtenir des informations pertinentes lorsque vos outils de rapports ne permettent pas d'aller au-delà du simple inventaire des stocks et de l'historique des mouvements.

Les prévisions deviennent des conjectures lorsque vous travaillez avec des outils basiques qui ne permettent pas d'analyser efficacement les indicateurs clés de performance de la chaîne d'approvisionnement ni de prévoir les variations de la demande.

Rester en conformité devient un casse-tête, en particulier lorsque les auditeurs exigent des traces documentaires claires, mais que les systèmes manuels ont du mal à en fournir de manière fiable.

Avantages de l'IA dans la gestion des stocks

Voici comment l'utilisation de l'IA pour la gestion des stocks permet d'affiner la prévision, d'accélérer les décisions et de vous aider à rester efficace sans perdre le contrôle. 📄

Prévision intelligente : vous pouvez prédire avec précision le nombre de manteaux d'hiver à commander en juillet en analysant les tendances météorologiques, les données historiques de vente et les tendances du marché 📊.

Réapprovisionnement automatique : le réapprovisionnement automatisé évite les ruptures de stock et les surstocks en passant les commandes au moment optimal en fonction des habitudes de consommation réelles 🔄

Distribution intelligente : l'optimisation en temps réel équilibre les stocks entre les différents emplacements, de sorte que les magasins très fréquentés restent approvisionnés tandis que les emplacements moins fréquentés ne bloquent pas de capital inutile 📍

Réduction des coûts : des décisions d'achat plus judicieuses éliminent le gaspillage lié aux stocks périmés et réduisent considérablement les coûts de stockage 💰

Informations sur les fournisseurs : le suivi continu des performances des fournisseurs permet d'identifier les partenaires les plus fiables en termes de délais de livraison, de qualité et de prix 🚚

Des clients satisfaits : la satisfaction des clients s'améliore lorsque les produits sont disponibles en permanence, plutôt que de voir s'afficher des messages décevants indiquant « rupture de stock » 📱​​​​​​​​​​​​​​​​

🔍 Le saviez-vous ? Environ 8,3 % des produits dans les magasins de détail sont en rupture de stock à un moment donné. Cela signifie qu'un acheteur qui souhaite acheter 10 articles a moins de 50 % de chances de les trouver tous en une seule fois.

Comment l'IA automatise l'automatisation des processus clés de gestion des stocks

Lorsque vous combinez les processus d'inventaire avec l'intelligence de ClickUp, votre inventaire se gère pratiquement tout seul.

Voyons comment cela fonctionne dans la pratique grâce aux fonctionnalités d'un logiciel de gestion des stocks. 👀

Prévision de la demande

Vous vous souvenez de l'époque où la prévision consistait à examiner les nombres de l'année précédente et à espérer que tout se passe pour le mieux ? Cette époque est révolue.

L'IA moderne analyse votre historique des ventes, les tendances saisonnières et les tendances du marché pour vous indiquer exactement ce que les clients voudront dans trois mois.

Prenons l'exemple d'un détaillant d'articles de sport. L'IA peut détecter que les ventes de chaussures de randonnée atteignent toujours un pic en mars (saison de planification du printemps), baissent en juin (temps trop chaud), puis remontent en septembre (aventures automnales). Elle remarque que les ventes de vestes imperméables varient entre Seattle et Phoenix. Ces informations transforment les conjectures en stratégie.

Résumer les tendances de la demande à l'aide de ClickUp Brain pour détecter rapidement les schémas et les risques.

ClickUp Brain devient votre partenaire de prévision ici.

Vous pouvez poser des questions telles que « Quelles ont été nos catégories les plus vendues au cours du dernier trimestre ? » ou « Quels sont les produits qui connaissent généralement un pic de ventes pendant la rentrée scolaire ? ». Le système extrait les données, identifie les tendances et présente les informations en langage clair.

Une fois que vous savez ce qui vous attend, ClickUp Automatisation transforme ces informations en actions concrètes.

Déclenchez des tâches d'approvisionnement à l'aide de ClickUp Automatisation en fonction des pics prévus.

Configurez des règles qui créent des tâches d'approvisionnement lorsque les prévisions de la demande atteignent des seuils spécifiques.

Supposons que votre IA prévoie une augmentation de 40 % des ventes d'équipement de camping pour le mois de mai. Les tâches d'approvisionnement apparaissent automatiquement en mars, ce qui laisse à votre équipe deux mois pour constituer les stocks nécessaires.

Gestion des réapprovisionnements

L'IA élimine les surprises en matière de stock en effectuant le suivi simultané des niveaux de stock, de la vitesse de vente et des délais de production des fournisseurs. Elle sait quand passer une nouvelle commande avant même que vous ne le sachiez.

Voici un scénario : votre IA remarque que les ventes d'écouteurs sans fil ont augmenté de 15 % par rapport à la normale, et que le délai de production de votre fournisseur est de trois semaines. Le calcul est simple : passez une nouvelle commande dès maintenant, ou vous risquez de vous retrouver avec des rayons vides dans deux semaines.

Créez des tâches de réapprovisionnement automatiques à l'aide de ClickUp Automatisation lorsque les stocks diminuent

ClickUp Automatisation devient votre système d'alerte précoce.

Lorsque le stock de casques audio passe en dessous de 25 unités, une tâche « Réapprovisionner maintenant » est instantanément créée, attribuée à votre responsable des achats et dotée d'une étiquette associant l'emplacement de l'entrepôt.

Vous souhaitez adopter une approche stratégique en matière de réapprovisionnement ?

Générez des forfaits de réapprovisionnement à l'aide de ClickUp Brain

Demandez à ClickUp Brain de vous faire des recommandations basées sur vos modèles d'équipe commerciale réels.

Par exemple, « Quelles tailles devons-nous privilégier pour notre prochaine commande de chaussures ? » L'assistant IA pourrait suggérer de faire le plein de taille 9 (les plus vendues) tout en réduisant les tailles 13 (les moins vendues).

Obtenez ces résumés et mises à jour plus rapidement grâce aux résumés IA dans les tableaux de bord ClickUp.

Pour avoir une vue d'ensemble, créez un tableau de bord ClickUp qui affiche les niveaux de stock, les points de réapprovisionnement et les expéditions entrantes dans une seule vue. Votre équipe peut ainsi repérer les problèmes en un coup d'œil et prendre des décisions basées sur les indicateurs d'inventaire en temps réel dans le tableau de bord de la chaîne d'approvisionnement.

Traitement des bons de commande

Obtenir l'approbation d'une nouvelle commande est une chose. Mais créer et envoyer les bons de commande ? C'est là que les choses se compliquent généralement.

L'IA rationalise l'ensemble de ce processus en apprenant de vos habitudes d'achat et en automatisant les tâches administratives. Elle sait quels fournisseurs vous utilisez pour des produits spécifiques, les quantités de commande habituelles et les conditions standard.

Dans ClickUp, cela se traduit par des flux de travail fluides.

Lorsqu'un responsable approuve une demande de réapprovisionnement, les agents IA de ClickUp peuvent immédiatement à votre place en étape. Ils créent une tâche de bon de commande, l'attribuent à la bonne personne et l'ajoutent à votre liste « Bons de commande en attente ».

Générez instantanément des bons de commande et des e-mail à l'aide de ClickUp Brain

Ensuite, lorsque vous devez rédiger un e-mail à un fournisseur, ClickUp Brain peut extraire vos trois dernières commandes auprès de ce fournisseur, copier les détails pertinents et rédiger un message professionnel en quelques secondes.

Il connaît vos quantités habituelles, vos dates de livraison préférées et vos conditions standard. La rédaction des bons de commande devient une tâche de 30 secondes au lieu d'une épreuve de 30 minutes.

🧠 Anecdote : il arrive parfois que le système indique qu'un article est en stock, alors qu'il n'est en réalité pas disponible. On parle alors de stock fantôme, qui résulte d'un vol, d'un égarement ou d'une erreur de suivi.

Transferts de stock

Imaginez deux magasins de votre chaîne : celui du centre-ville regorge de manteaux d'hiver en février, tandis que celui situé en montagne est complètement en rupture de stock. Les systèmes d'automatisation de gestion des stocks détectent automatiquement ces déséquilibres et recommandent des transferts afin d'optimiser les ventes dans tous les emplacements.

L'intelligence provient de l'analyse simultanée des modèles de vente, des demandes saisonnières et des tendances locales. Peut-être que le magasin du centre-ville a passé trop de commandes de manteaux de grande taille, mais que le magasin de montagne n'arrive pas à garder les grandes tailles en stock.

Les logiciels de gestion des stocks basés sur l'IA (/IA) permettent la connexion de tous ces éléments.

ClickUp Automatisation met immédiatement en œuvre ces informations.

Lorsque le magasin A atteint 150 % de sa cible de stock et que le magasin B passe en dessous de 40 %, des tâches de transfert apparaissent automatiquement pour votre équipe logistique. Le système calcule les quantités optimales et suggère même les éléments à privilégier en fonction de la vitesse de la demande.

Pour les décisions de transfert complexes, ClickUp Brain fournit des recommandations détaillées.

Obtenez des suggestions de transfert basées sur l'IA grâce à ClickUp Brain

Posez des questions telles que « Que devons-nous transférer de Dallas à Austin cette semaine ? ». Le système prend en compte les tendances des ventes, les promotions à venir, les données historiques et les facteurs saisonniers pour suggérer des produits et des quantités spécifiques.

De plus, il pourrait recommander de déplacer les robes d'été du nord vers le sud en août, ou de transférer le matériel de randonnée des magasins urbains vers les magasins de banlieue avant le printemps.

💡 Conseil de pro : configurez des alertes pour les données « presque erronées », et pas seulement pour les erreurs. L'IA peut détecter des éléments qui ne sont pas techniquement des erreurs, mais qui présentent tout de même un risque, comme un prix qui diffère de 10 $ ou un stock qui semble correct, mais qui n'a pas changé depuis des semaines. Ces signaux passent souvent inaperçus jusqu'à ce qu'ils deviennent coûteux.

Gestion des références

Toutes les entreprises en pleine croissance sont confrontées au même problème : des catalogues de produits qui gonflent au fil du temps.

L'analyse intelligente des références examine la vitesse de vente, les marges bénéficiaires, les coûts de stockage et les tendances saisonnières afin de classer l'ensemble de votre catalogue. Les articles à rotation rapide bénéficient d'un traitement de priorité. Les stocks dormants sont signalés pour être liquidés. Les éléments saisonniers sont classés de manière appropriée afin de faciliter les décisions relatives au timing.

ClickUp Brain rend cette analyse de discussion. Posez des questions telles que « Quels produits n'ont pas été vendus depuis six mois ? » ou « Quelles références occupent de l'espace sans générer de profit ? ».

Identifiez les stocks morts et les priorités de nettoyage à l'aide de ClickUp Brain

L'IA fournit des réponses instantanées, accompagnées de recommandations d'actions à entreprendre.

Coordination et communication avec les fournisseurs

Le suivi des fournisseurs se transforme souvent en un jeu de mémoire : ce qui a été dit, qui a été tagué et ce qui a été fait. Les logiciels de gestion automatisée des stocks permettent de mettre fin à ce chaos et de conserver les mises à jour côté approvisionnement là où se déroule le travail d'inventaire.

Dans ClickUp Chat, chaque espace, dossier et liste dispose de son propre canal. Cela signifie que vos discussions avec les fournisseurs, les mises à jour des réapprovisionnements et les validations de bons de commande restent exactement là où se trouvent les tâches et les échéanciers.

Si vous avez été absent ou avez manqué un fil de discussion, ClickUp AI CatchUp résume tout pour vous. Vous obtiendrez un aperçu rapide de ce qui a été discuté, des problèmes en suspens et des mises à jour sur lesquelles vous devez agir.

Utilisez AI CatchUp dans ClickUp Chat pour vous tenir au courant des fils avec les fournisseurs.

Lorsque des problèmes surviennent et que quelqu'un oublie de transformer un message en tâche (ce qui arrive plus souvent qu'on ne veut bien l'admettre), IA Task Creation prend le relais. Il suffit d'un clic pour que l'IA crée une tâche en utilisant l'intégralité de la discussion comme contexte : description, assigné, etc.

Vous n'avez même pas besoin de quitter le fil de discussion.

Transformez les messages des fournisseurs en tâches détaillées à l'aide de la création de tâches par IA dans ClickUp Chat

Pour rester proactif, laissez ClickUp Agents intervenir à votre place ici aussi. Par exemple, vous pouvez assigner un agent pour surveiller le canal des stocks à la recherche de mentions de retards de livraison et créer automatiquement des suivis si aucune action n'est entreprise dans les 24 heures.

Ou configurez-en une pour publier un résumé hebdomadaire de l'activité des fournisseurs, des bons de commande ouverts et des problèmes signalés, sans avoir à courir après les informations ni à tout contrôler dans les moindres détails.

Publiez automatiquement les mises à jour hebdomadaires des fournisseurs avec ClickUp Autopilot Agents

Cas d'utilisation par secteur d'activité

Vous vous demandez comment tout cela se traduit dans votre domaine ? Voici un aperçu de la manière dont différents secteurs utilisent l'IA pour l'assistance à l'optimisation des stocks et garder une longueur d'avance. 📈

Commerce de détail

L' optimisation des denrées périssables permet aux magasins d'alimentation de disposer en permanence de produits frais tout en minimisant le gaspillage lié aux éléments périmés.

L' analyse des tendances identifie rapidement les produits phares afin que vous puissiez tirer parti des pics de demande avant que vos concurrents ne s'en aperçoivent.

L'équilibrage multi-sites garantit que vos éléments les plus vendus sont disponibles dans les magasins à forte fréquentation, tandis que les emplacements moins fréquentés ne sont pas surstockés.

Fabrication

La planification des matières premières permet d'éviter les arrêts de production en assurant la maintenance des niveaux de stock optimaux pour les composants essentiels.

Le suivi des travaux en cours optimise le flux de production et réduit les coûts de stockage tout au long du processus de fabrication.

L'intégration du contrôle qualité ajuste automatiquement les stocks en fonction des taux d'évaluation de défauts et des besoins de retouches.

L'approvisionnement généré par l'IA crée des commandes, négocie les conditions contractuelles et identifie des fournisseurs alternatifs en cas de perturbation.

Santé

La gestion des médicaments essentiels garantit que les médicaments vitaux ne sont jamais en rupture de stock, tout en gérant les dates d'expiration strictes.

Le suivi des dispositifs médicaux assure la maintenance des niveaux optimaux d'instruments chirurgicaux et d'équipements de diagnostic dans tous les services.

La conformité réglementaire assure automatiquement le suivi des numéros de lot, des dates d'expiration et des informations de rappel pour les besoins d'audit.

La préparation aux situations d'urgence permet la maintenance de stocks suffisants pour faire face à une augmentation imprévue du nombre de patients ou à des urgences médicales.

Alimentation et boissons

L'optimisation de la fraîcheur équilibre les niveaux de stock et la durée de conservation afin de minimiser le gaspillage et de maximiser la rentabilité.

L'intégration de la planification des menus ajuste les commandes d'ingrédients en fonction des changements saisonniers du menu et des préférences des clients.

La gestion de la chaîne du froid surveille les produits sensibles à la température tout au long de la chaîne d'approvisionnement afin d'éviter leur détérioration.

La réduction des déchets identifie les tendances en matière de gaspillage alimentaire afin d'optimiser la taille des portions et la fréquence des commandes.

🔍 Le saviez-vous ? Lorsqu'un léger changement dans la demande des clients affecte la chaîne d'approvisionnement, cela déclenche souvent des changements beaucoup plus importants en amont. Les fabricants réagissent de manière excessive, les distributeurs commandent trop et l'ensemble du système se retrouve avec des stocks excédentaires. C'est ce qu'on appelle l'effet coup de fouet, qui résulte généralement d'une mauvaise communication et de conjectures.

Automobile

La disponibilité des pièces garantit que les composants appropriés sont stockés pour l'entretien courant et les réparations d'urgence.

L'ajustement saisonnier anticipe la demande pour des éléments tels que les pneus, les batteries et les filtres à air en fonction des conditions météorologiques.

Le suivi des modèles de véhicules permet de gérer les stocks de pièces détachées pour différentes marques, différents modèles et différentes années sans engager trop de capital.

La gestion des garanties coordonne la disponibilité des pièces avec les demandes de garantie et les calendriers d'entretien.

Commerce électronique

L'optimisation des entrepôts répartit les stocks entre les centres de distribution afin de minimiser les coûts d'expédition et les délais de livraison.

La prévision des retours anticipe les retours de produits et optimise les niveaux de stock en conséquence.

La planification de la haute saison permet de se préparer aux périodes de forte affluence pendant les fêtes et aux évènements promotionnels grâce à des prévisions précises de la demande.

Les stocks transfrontaliers gèrent les niveaux de stocks internationaux tout en tenant compte des douanes, des droits de douane et des retards d'expédition.

🔍 Le saviez-vous ? Au lieu de fermer boutique une fois par an pour effectuer un grand inventaire, les équipes peuvent effectuer des contrôles plus petits et réguliers grâce au comptage par cycle. Cette méthode permet de détecter les problèmes à un stade précoce, de garantir l'exactitude des données d'inventaire et de ne pas interrompre les opérations quotidiennes.

Foire aux questions

Oui, l'IA peut gérer les stocks en automatisant des processus tels que la prévision de la demande, le suivi en temps réel et le réapprovisionnement des stocks. Les systèmes d'IA analysent les données historiques de vente et les facteurs externes afin d'optimiser les niveaux de stock, de réduire les erreurs et d'améliorer l'efficacité globale.

La gestion des stocks peut être entièrement automatisée à l'aide des technologies d'IA. L'automatisation couvre des tâches telles que la surveillance des niveaux de stock, la prévision de la demande et le déclenchement de réapprovisionnements lorsque les stocks sont faibles. Cela réduit l'effort manuel, minimise le risque de surstockage ou de rupture de stock et garantit un fonctionnement plus fluide.

Pour créer un système de gestion des stocks basé sur l'IA, commencez par collecter et intégrer les données pertinentes, telles que l'historique des ventes et les informations sur les fournisseurs. Mettez en œuvre des modèles d'apprentissage automatique pour analyser ces données et prévoir la demande. Configurez des flux de travail automatisés pour des tâches telles que les réapprovisionnements et utilisez des outils tels qu'Amazon Rekognition Custom Labels pour le suivi des stocks à partir d'images. Surveillez et mettez à jour régulièrement vos modèles d'IA afin de les adapter à l'évolution des besoins de votre entreprise.

