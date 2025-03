Comment définir et atteindre des objectifs à court terme (+Exemples)

Serena Williams a dit un jour ,

Mon rêve était d'être le meilleur joueur de tennis du monde.

Serena Williams, joueuse de tennis

Elle a commencé à travailler dans ce sens dès l'âge de trois ans. Lorsqu'elle a atteint cet objectif, elle avait déjà une vingtaine d'années.

La réalisation d'un objectif à long terme, comme devenir numéro un mondial, lancer une entreprise ou devenir maître dans un domaine, n'est pas un parcours linéaire simple. Il se compose de centaines d'objectifs à court terme qui s'additionnent au fil du temps.

Pour rester sur la voie de vos Objectifs à long terme, vous devez vous fixer des objectifs à court et à moyen terme qui s'additionnent les uns aux autres. Que vous ayez un grand rêve ou que vous souhaitiez simplement vivre le mieux possible aujourd'hui, voici quelques objectifs à court terme qui vous guideront.

**Qu'est-ce qu'un objectif à court terme ?

Les objectifs à court terme sont des objets que vous souhaitez atteindre dans une période plus courte, généralement en un jour, une semaine, un mois ou dans un avenir proche. Ils sont :

Simples : Généralement, les objectifs à court terme sont petits et peuvent être achevés rapidement

: Généralement, les objectifs à court terme sont petits et peuvent être achevés rapidement Inclusifs : Souvent, les objectifs à court terme contribuent à la réalisation de l'objectif à long terme

: Souvent, les objectifs à court terme contribuent à la réalisation de l'objectif à long terme Focalisés : les priorités immédiates ou les petites étapes dans la réalisation de vos ambitions à long terme : Priorités immédiates ou petits jalons dans le voyage vers vos ambitions à long terme

: les priorités immédiates ou les petites étapes dans la réalisation de vos ambitions à long terme : Priorités immédiates ou petits jalons dans le voyage vers vos ambitions à long terme Limités : Ils sont fermés et ont une portée minimale

Prenons un exemple simple. Si votre objectif à long terme est de lancer une entreprise de coaching, votre objectifs à moyen terme seraient les suivants

Obtenir une certification

Lancer une marque personnelle/un site web

Construire un réseau sur LinkedIn

Créer des cadres et des modèles

À partir de là, vos objectifs à court terme seraient de :

Étudier pour l'examen de certification pendant 2 heures chaque jour

Obtenir une pratique de coaching de 20 sessions d'une heure

Publier deux fois par semaine sur LinkedIn

Comme vous le voyez, les objectifs à court terme permettent de décomposer vos objectifs à long terme en éléments réalisables, gérables et de la taille d'une bouchée. La principale différence entre les objectifs à court terme et les objectifs à long terme est donc la suivante les objectifs à court terme et les objectifs à long terme est le calendrier et la portée. Mais ce n'est pas tout.

Paramètre Objectifs à court terme Objectifs à long terme Échéancier - Généralement, jour, semaine ou mois - Généralement, 1 à 5 ans - Échéancier - Échéancier - Échéancier - Échéancier - Échéancier - Échéancier - Échéancier - Échéancier - Échéancier - Échéancier - Échéancier - Échéancier - Échéancier Tâches immédiates Tâches complexes et ambitieuses Efforts - Minimaux et instantanés - Maximaux et constants - Effets - Petits et progressifs Efforts minimaux et instantanés Efforts maximaux et constants Portée - Implique généralement un individu ou une petite équipe - Implique généralement des équipes plus importantes - Implique généralement des équipes plus importantes

Importance de la définition d'objectifs à court terme

Si vous avez l'impression qu'il y a déjà beaucoup à faire sans avoir à vous préoccuper d'une énième série d'objectifs, nous vous comprenons. Entre le travail, les relations, la vie sociale, l'entraînement, la santé mentale et l'engagement communautaire, il y a déjà beaucoup à faire pour chaque individu.

Plutôt que d'être une autre source de pression, les objectifs à court terme peuvent être un excellent moyen d'organiser et de hiérarchiser ce que vous voulez dans la vie. Voici comment.

La facilité de gestion

Les objectifs à court terme vous aident à gérer vos forfaits à long terme. Vous avez besoin d'un fonds de retraite ? Investissez de petites sommes chaque mois. Vous rêvez de devenir humoriste ? Participez à un micro ouvert chaque semaine. Vous voulez perdre du poids ? Marchez un kilomètre chaque jour.

Les objectifs à court terme rendent vos ambitions à long terme plus faciles à gérer et à contrôler. Ils évitent l'accablement, la paralysie décisionnelle et d'autres obstacles psychologiques.

Créer un élan

Les objectifs à court terme vous aident à faire fructifier vos efforts. Si vous atteignez régulièrement vos objectifs à court terme, vous gagnez en confiance et en motivation pour en faire plus. Cela crée une dynamique.

Si votre objectif pour l'année est d'écrire votre premier roman, votre objectif à court terme serait d'écrire deux pages ou un chapitre chaque jour. En prenant cette habitude, vous serez en mesure d'écrire davantage et peut-être même d'achever votre objectif plus tôt.

Rester concentré

Les objectifs à court terme vous empêchent de vous laisser distraire pendant l'exécution de la tâche. En divisant un objectif plus important en plusieurs parties, vous pouvez rester concentré sur les tâches sans vous préoccuper de la situation dans son ensemble (pour le moment).

Imaginons que vous soyez un développeur en train de mettre au point un produit. En le divisant en petites fonctionnalités, vous pouvez fixer des objectifs à court terme et vous concentrer sur le code au lieu de vous laisser distraire par les commentaires des utilisateurs ou les demandes des concepteurs.

Suivi de la progression

Les objectifs à court terme sont les jalons de votre feuille de route vers les objectifs à long terme. Ils permettent d'évaluer la progression, de célébrer les victoires, d'identifier les problèmes et de procéder à des ajustements si nécessaire.

J'espère que cela vous a convaincu de vous essayer à la définition d'objectifs à court terme. Voici une série complète d'exemples qui vous inspireront.

Exemples d'objectifs à court terme

Vous pouvez vous fixer des objectifs à court terme pour à peu près tout ce que vous souhaitez réaliser dans tous les domaines de votre vie. Dans cette section, nous répartissons les objectifs que vous pouvez vous fixer en différentes catégories pour faciliter la lecture.

Objectifs à court terme liés à la carrière

Que vous soyez un indépendant, un employé en début de carrière ou un dirigeant, les objectifs à court terme peuvent effacer les étapes menant à la position à laquelle vous aspirez. Essayez les objectifs suivants pour vous guider.

1. Développer une nouvelle compétence

Dans le monde de la technologie et de l'IA, tout le monde a besoin de se perfectionner en permanence. Utilisez un objectif à court terme pour vous aider à acquérir de nouvelles compétences professionnelles, à vous entraîner à utiliser un nouvel outil ou à mettre à jour vos compétences existantes.

Objectif : Apprendre à coder une application d'apprentissage automatique avec Python en quatre semaines.

2. Créer un site web personnel

De nos jours, une grande partie de la croissance professionnelle se fait par le biais du réseautage. Au fur et à mesure que vous gravirez les échelons, vous devrez pouvoir être recherché par des employeurs potentiels, des chasseurs de têtes ou des collaborateurs. Un site web personnel est un bon point de départ.

Objectif : Créer un site web personnel simple sur Notion ou Squarespace avec un profil de base et des informations de contact en deux semaines.

3. Développer le réseau professionnel

L'étape suivante de la stratégie de marque personnelle consiste à disposer d'un réseau professionnel étendu et engagé. Vous pouvez considérer cela comme un objectif à court et à moyen terme, en fonction de la profondeur que vous souhaitez atteindre. Cependant, certains objectifs à court terme que vous pouvez vous fixer sont :

Mettre à jour votre profil LinkedIn avec les dernières informations avant la fin de la semaine

Publier deux fois par semaine sur LinkedIn

Participer à deux évènements de réseautage hors ligne par mois

4. Chercher à obtenir un retour d'information régulier

Le développement professionnel nécessite un retour d'information régulier et constructif de la part des personnes avec lesquelles nous travaillons. Prenez l'habitude de recueillir des commentaires en vous fixant des objectifs à court terme.

Objectif : Prévoir des réunions mensuelles en tête-à-tête avec le responsable du rapport et le responsable de niveau supérieur afin de recueillir un retour d'information.

5. Être productif

Plus de 50 % des employés ont déclaré qu'ils ne se sentent pas productifs au travail constate McKinsey. Cela s'explique principalement par le fait que le travail moderne est embourbé dans les distractions. Trop de réunions, de messages Slack, d'e-mails et d'autres outils enlèvent du temps pour faire ce que les employés sont censés faire.

Pour surmonter ce défi, fixez-vous des objectifs à court terme objectifs de productivité à court terme , tels que :

Limiter les réunions à moins de 90 minutes par jour

Passer au moins quatre heures par jour à faire son travail de base, comme le code, la rédaction, etc.

Paramétrer et achever les paramètres de début et de fin de journée

6. Bénéficier d'un mentorat

À un moment donné de votre carrière, vous risquez d'être bloqué. Un bon mentor peut effacer les obstacles et faciliter votre parcours.

Objectif : Trouvez un mentor, discutez de vos objectifs et obtenez de l'assistance. Planifiez des réunions bimensuelles avec lui.

7. S'améliorer dans la prise de parole en public

Quand on dit parler en public, les gens pensent souvent à s'adresser à de grands rassemblements ou à faire un discours. Ce n'est pas forcément le cas. Une bonne prise de parole en public est utile pour motiver votre équipe ou gérer une crise familiale.

Objectif :

Apprendre les techniques de présentation grâce à un cours en ligne ou à un coach en communication

Faire du bénévolat et prendre la parole lors de trois évènements organisés par l'entreprise

S'inscrire à des conférences et faire des présentations à de petits groupes

Objectifs de développement personnel à court terme

Yi Tay, l'ex-PDG de Reka IA, a récemment publié un billet de blog expliquant pourquoi il retourne chez Google. Il y dit quelque chose que la plupart d'entre nous ressentent mais ne formulent pas.

Afin de jongler avec autant de choses à la fois, ma santé physique et mentale en a pris un sacré coup et mon corps s'est gorgé de 15 KG de graisse en raison de l'intensité et d'un mode de vie malsain.

Yi Tay, chercheur scientifique, Google Deep Mind

Notre vie personnelle et notre vie professionnelle sont si étroitement liées que l'une influe sur l'autre. C'est pourquoi le fait de paramétrer objectifs personnels contribue au maintien d'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

8. Prendre des habitudes saines

Beaucoup de choses dans votre vie personnelle peuvent être regroupées dans cette catégorie d'objectifs à court terme. Choisissez donc ce qui vous convient le mieux.

Objectifs :

À faire de la musculation pendant 30 minutes, cinq fois par semaine

Réduisez les glucides dans vos repas et remplacez-les par des protéines

Buvez huit verres d'eau par jour

Faites une promenade de 20 minutes dans le parc le plus proche chaque jour

Dormez sept heures

9. Créer des routines

Les êtres humains sont des créatures d'habitudes. Ce que nous faisons régulièrement façonne notre façon de penser et ce que nous devenons. Que vous les nourrissiez activement ou non, vous formez certaines habitudes et vous vous y tenez jusqu'à ce que quelque chose change.

Il est donc préférable de réfléchir à vos habitudes et d'en tenir compte en vous fixant des objectifs à court terme.

Faire son lit dès le réveil

Tenir un journal pendant 20 minutes chaque jour

À faire la prière, la méditation, la lecture ou la pratique de la pleine conscience

Terminez la journée en éliminant les écrans au moins 60 minutes avant le coucher

10. Favoriser la vie sociale

Il n'est peut-être pas courant de se fixer des objectifs pour sa vie sociale. Elle est censée se faire spontanément, n'est-ce pas ? Cependant, avez-vous déjà eu l'impression que cela faisait des jours que vous n'aviez pas eu un tête-à-tête avec un ami ? Évitez cela en vous fixant des objectifs à court terme en matière de vie sociale.

Rencontrer des amis tous les vendredis après le travail

Jouer à un jeu ou regarder un film avec un ami tous les mois

Envoyer un texte ou appeler un ami tous les week-ends

Rendre visite à la famille élargie tous les mois

11. Minimiser les médias sociaux

Il est souvent plus facile de faire défiler Instagram et de " liker " un post que de décrocher le téléphone et d'appeler quelqu'un. Cependant, les réseaux sociaux ne suffisent pas à créer des connexions significatives.

Fixez des paramètres à court terme pour minimiser votre utilisation des médias sociaux, qui peuvent ensuite se transformer en habitudes numériques saines sur le long terme.

Limitez l'utilisation d'Instagram à 20 minutes par jour

À ne pas utiliser les médias sociaux jusqu'à deux heures après le réveil

Faire une cure de désintoxication numérique pendant 30 jours

12. Désencombrez votre vie

Aussi organisé que vous soyez, le désordre s'accumule sans qu'on s'en aperçoive. Il est donc utile de se fixer des objectifs pour désencombrer souvent sa vie. Il peut s'agir de :

Se débarrasser des objets (vêtements, articles de papeterie, etc.) que vous n'avez pas utilisés depuis trois mois

Remettre tous les objets dans leur Box

Effacer le bureau, les téléchargements et les autres dossiers courants de votre ordinateur

Trier et archiver les documents, factures, etc.

Se désabonner des e-mails inutiles

13. Lire la suite

A un sondage récent a révélé que 23 % des adultes américains n'ont pas lu de livre depuis un an ! Ceux qui font de la lecture sont lisent moins . Donc, si vous avez eu du mal à lire, ne vous inquiétez pas. Recommencez.

Objectif : Lire cinq pages par jour tous les jours avant d'aller au lit. (Ne vous inquiétez pas si c'est un livre physique, un ebook ou un livre audio. Lire, c'est lire)

14. S'entraîner à cuisiner

Pour être en bonne santé, il est important de préparer des repas à la maison et de manger en famille. Cela permet également de savoir exactement ce que l'on met dans son corps et comment on se sent à la fin. Alors, pourquoi ne pas vous fixer des objectifs à court terme en matière de cuisine ?

Objectif : Cuisiner au moins un repas par jour à l'Accueil pendant cinq jours par semaine. (En fonction de la rapidité avec laquelle vous prenez ce rythme, vous pouvez augmenter l'objectif).

15. Bénévole

Si la vie va trop vite, le bénévolat est un excellent moyen de ralentir et d'explorer des activités qui vous donnent plus de sens et de raison d'être.

Objectif : Faire deux heures de bénévolat tous les dimanches dans le refuge pour chats du quartier.

16. Courir un marathon*

Techniquement, courir un marathon est un objectif à long terme. Mais pour y parvenir, vous pouvez vous fixer un certain nombre d'objectifs à court terme :

Faire du jogging pendant 30 minutes chaque jour

Ajouter cinq minutes au temps de jogging chaque semaine/quinzaine

Assistance à la course au marathon

17. Sortez de votre zone de confort

Y a-t-il quelque chose que vous avez l'intention de faire mais dont vous n'avez jamais trouvé le courage ? C'est le moment ou jamais.

Fixez-vous des objectifs tels que soulever des poids plus lourds, marcher un kilomètre de plus que d'habitude ou faire enfin ce saut à l'élastique.

Objectifs financiers à court terme

Le meilleur moyen d'avoir plus d'argent est de bien gérer ce que l'on a. Les objectifs financiers à court terme peuvent vous aider à constituer une sauvegarde, à augmenter votre patrimoine et à bien gérer votre argent.

18. Créez un fonds pour les mauvais jours

La première étape de la planification financière consiste à disposer d'un bon fonds d'urgence. Cela vous aidera non seulement à faire face aux situations d'urgence, mais vous donnera aussi la confiance nécessaire pour faire des investissements plus risqués avec le reste de l'argent.

Objectif : Affecter 200 $ par mois à un fonds d'urgence jusqu'à ce que vous atteigniez 3 000 $.

19. Créer un budget mensuel

Sachez où va votre argent, minimisez les dépenses inutiles et dépensez là où c'est important grâce à un budget clair et utile.

Objectif : Établir un budget mensuel complet le premier jour de chaque mois. Surveillez les écarts par rapport au budget et ajustez le forfait du mois suivant en conséquence.

20. Gérer ses finances personnelles

De nos jours, il est facile de dépenser de l'argent. Les achats en un clic, le paiement en ligne, l'achat immédiat et le paiement ultérieur, etc. facilitent les achats impulsifs et les rendent plus attrayants. La seule façon de dépenser intelligemment est de bien gérer ses finances personnelles.

Objectifs :

Rechercher un logiciel de comptabilité

Abonnez-vous à un outil qui gère les finances personnelles comme vous le souhaitez

Établissez des paramètres pour vos dépenses, par exemple en limitant vos achats en ligne à moins de 100 $

Paramétrer des rapports et des notifications pour vous assurer que vous n'enfreignez pas vos propres règles

21. Commencer à investir

Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à investir. Parmi les objectifs financiers à court terme, les forfaits d'investissement sont peut-être les plus importants, car la valeur composée des bons investissements peut être exponentielle.

Objectifs :

Paramétrer 10 % de votre revenu mensuel pour les investissements

Diversifier le portefeuille d'investissement en allouant 40 % aux fonds de dette, 30 % aux fonds d'actions, etc.

Augmenter le montant investi de 10 % chaque année

Créer des investissements supplémentaires pour des forfaits à court terme tels que les voyages ou l'achat d'une nouvelle voiture

22. Remboursez vos dettes à l'avance

Les prêts tels qu'un prêt immobilier ou un prêt étudiant offrent des options de remboursement anticipé. Tirez-en parti et remboursez vos dettes dès que vous le pouvez.

Objectifs : Payer 150 $ de plus chaque mois pour rembourser les dettes de carte de crédit.

23. Éliminer les dépenses inutiles

À faites-vous un abonnement à un magazine que vous n'utilisez jamais ? À faites-vous payer une assurance pour un appareil que vous ne possédez plus ? L'élimination de ces dépenses inutiles nécessite un objectif de désencombrement financier.

Objectif : Identifier et éliminer les dépenses inutiles chaque trimestre. Déplacez l'argent ainsi économisé sur un compte d'épargne distinct en vue d'une utilisation ultérieure.

24. Améliorer le score de crédit

Un bon score de crédit peut offrir un gain financier à long terme sous le formulaire de taux d'intérêt plus bas, un accès facile aux prêts, etc. Chaque individu doit se fixer des objectifs à court terme pour améliorer son score de crédit en :

Effectuer les paiements à temps pour toutes les factures

Respecter la limite de crédit de chaque carte

Vérifiez votre rapport de crédit tous les six mois et veillez à contester les transactions ou les frais inexacts

Objectifs à court terme pour les étudiants

Si les objectifs ci-dessus sont courants et largement applicables, ils ne couvrent pas certaines étapes de la vie, comme l'université. Voici quelques objectifs à court terme pour les étudiants.

25. Achevé tous les devoirs à l'avance

Si vous êtes du genre à faire des pieds et des mains le jour où vous devez rendre un devoir, cet objectif vous sera utile.

Objectif : Terminer et remettre le travail hebdomadaire deux jours avant la date d'échéance.

26. Améliorer les notes

Pour améliorer vos résultats scolaires à long terme, vous devez améliorer vos notes à court terme. Pour faire cela, essayez ce qui suit :

Étudiez toutes les leçons le jour où elles ont été enseignées (et ne les reportez pas à la veille de l'examen)

Passez des examens blancs pour évaluer les résultats de votre apprentissage

Achevez tous les devoirs dans les délais impartis

Bien dormir avant le jour de l'examen

27. Atteindre l'excellence dans tous les domaines

L'éducation n'est pas seulement une question de notes, mais aussi d'expérience scolaire. Ne passez donc pas à côté des activités extrascolaires.

Fixez-vous des paramètres pour participer à un club ou à une activité sportive pendant une heure chaque week-end.

28. Bénévole

Un autre aspect du développement global est l'expérience du bénévolat. Fixez-vous des paramètres pour passer vos week-ends à aider une organisation caritative locale.

Il n'est pas nécessaire que ce soit sur le terrain. Le bénévolat peut également se faire à distance ou depuis l'Accueil, comme enseigner une compétence dans une classe en ligne, aider des personnes à mettre à jour leur site web ou répondre à des e-mails de conseils en matière de carrière.

29. Se préparer à une carrière$$a

L'université est aussi le moment de se préparer à entrer dans le monde professionnel. Commencez donc par vous fixer des objectifs à court terme, tels que :

Créer un CV décrivant votre pedigree professionnel

Constituer un portfolio de projets personnels pour démontrer vos compétences

Rejoindre des groupes de réseautage professionnel pour établir des connexions

Acquérir de l'expérience en matière de leadership en gérant des projets ou des évènements universitaires

Acquérir de l'expérience en tant que stagiaire

30. Renforcer les compétences comportementales

L'enseignement collégial ne fait souvent pas directement acquérir les compétences comportementales nécessaires sur le lieu de travail, telles que la communication, la résolution de problèmes, la collaboration, la résilience, la résolution de conflits, le fait de donner/prendre du feed-back, etc.

Objectif : Se rapprocher d'un mentor pour comprendre les compétences comportementales nécessaires pour exceller au travail. Créer une approche étape par étape pour les développer.

Objectifs à court terme pour les jeunes professionnels

Des millions d'emplois ont été créés en 2024 rien qu'aux États-Unis, créant ainsi des opportunités pour les jeunes professionnels de lancer leur carrière. Pour vous épanouir dans vos nouveaux rôles et progresser dans votre carrière, ces objectifs à court terme vous aideront.

31. Forfaitiser votre journée de travail

Créez une routine afin de vous assurer que vous avez bien forfaité votre journée de travail pour être efficace. Pour un travailleur du savoir, une journée typique comprend la vérification des e-mails, la réponse aux messages instantanés, la participation à des réunions et la collaboration avec des collègues, en plus de l'achèvement de ses tâches individuelles.

Objectif : Forfaitiser la journée pour s'assurer que les tâches importantes sont achevées dans le respect de vos objectifs objectifs de l'équipe . Vous pouvez même utiliser des techniques telles que le bloc de calendrier ou Pomodoro pour faire les choses terminées.

32. Améliorer la communication professionnelle

La majeure partie du travail d'aujourd'hui consiste à communiquer les uns avec les autres, que ce soit par le biais d'e-mails, de présentations, de réunions, de mémos ou de sessions de brainstorming. Cherchez donc à améliorer votre communication en vous fixant des objectifs tels que :

Rédiger des e-mails plus courts et plus clairs

Rédiger des notes d'information complètes ou des documents d'exigences pour les collègues

S'entraîner à rédiger des comptes rendus de réunion afin de mieux gérer les éléments d'action

33. Développer des compétences en matière de prise de décision

Les professionnels en début de carrière, en particulier dans les startups et les petites entreprises, devront prendre un certain nombre de décisions importantes.

Pour les prendre correctement, fixez des objectifs à court terme afin de créer des paramètres de prise de décision. Comprenez l'évaluation des risques, les bonnes pratiques, les inconnues, etc.

Conservez des ressources telles que Document sur le cadre décisionnel de ClickUp maniables.

34. Créer un forfait de développement personnel

Donnez à votre carrière la forme que vous souhaitez grâce à un forfait à la fois complet et flexible. Créez des objectifs de développement personnel pour :

Identifier cinq domaines clés de croissance

Dresser une liste et prendre des étapes concrètes pour progresser dans chaque domaine

Discuter de la progression avec le supérieur hiérarchique et obtenir un retour d'information

Comprendre ce qu'il faut pour obtenir une promotion et acquérir ces compétences

Plaider en faveur d'une promotion

35. Créer un équilibre entre le travail et la vie privée

Fixez des objectifs à court et à moyen terme pour assurer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Fixez des objectifs tels que :

Aménagez votre journée de travail de la manière la mieux adaptée à votre situation de vie

Ne pas consulter les courriels ou discuter au bureau après 18 heures

Réserver les week-ends à la nourriture personnelle

Prendre les trois semaines de congé auxquelles vous avez droit

36. Apprenez à dire non

Les professionnels en début de carrière sont particulièrement réticents à dire non, de peur de manquer quelque chose ou même d'être réprimandés. Pourtant, dire non est un élément essentiel de la productivité.

Apprenez à refuser toutes les tâches ou demandes qui ne relèvent pas de vos priorités ou de vos responsabilités.

37. Négocier un avantage ou une augmentation$$a

Un bon développement professionnel nécessite également des compétences en matière de négociation. La capacité à présenter votre dossier avec assurance et à négocier votre rémunération ou vos avantages est une compétence clé à posséder.

Objectif : Constituer votre dossier en vue d'une augmentation avant la prochaine évaluation. Apprenez à négocier l'augmentation que vous souhaitez.

Objectifs à court terme pour les managers

Le management n'est pas une compétence innée. Elle s'apprend lentement et laborieusement. Pour devenir un meilleur manager, vous devez investir du temps et de l'énergie pour apprendre à l'être.

38. Apprendre à être un manager$$a

Commencez par lire livres de gestion pour comprendre ce qu'est le leadership et ce que l'on attend de vous. Incorporez les leçons et les cadres de travail de ces ouvrages dans vos tâches quotidiennes. Évaluez et optimisez au fur et à mesure.

Objectif : Lire 10 livres de management en un trimestre.

39. Chercher à obtenir un retour d'information

Le retour d'information se fait généralement du haut vers le bas, ce qui signifie que les managers donnent souvent un retour d'information aux membres de leur équipe. Pour être un meilleur manager, vous devez entendre ce que votre équipe a à dire.

Objectif : Mener des rétrospectives mensuelles pour recueillir des commentaires sur vos performances en tant que manager.

40. Introspect

Les managers ont souvent l'impression de n'être que des baby-sitters. La façon dont ils gèrent leurs équipes pourrait en être l'une des principales raisons. Pour modifier le manager que vous êtes aujourd'hui et devenir le manager que vous voulez être, fixez des objectifs à court terme en vue de changements de comportement.

Objectif : Mener des entretiens individuels avec vous-même chaque mois afin d'identifier les lacunes dans vos propres performances.

Objectifs à court terme pour les entrepreneurs

Aux États-Unis, 5.5 millions d'applications nouvelles pour les entreprises ont été déposées l'année dernière. Si l'on y ajoute les freelances, les solopreneurs et les travailleurs indépendants, le monde de l'entrepreneuriat est en plein essor. La réussite dans ce champ nécessite des objectifs à court terme réfléchis.

41. Validez votre idée d'entreprise

En tant qu'entrepreneur, vous devez savoir que votre idée est valable et potentiellement rentable avant de passer du temps à la développer. Faites-le d'abord. Fixez des objectifs pour valider votre idée d'entreprise au moyen de recherches secondaires, de sondages, d'entretiens, etc.

Objectif : Confirmer l'adéquation produit-marché dans les six mois.

42. Identifier la cible

Une fois votre idée validée, réfléchissez aux personnes qui trouveront le plus de valeur dans votre produit, c'est-à-dire à l'avatar de votre client idéal.

Objectif : Définir le profil de votre client idéal en un mois

43. Créer une feuille de route pour le produit$$

En théorie, votre idée fonctionne. Il est maintenant temps de la mettre en pratique. Fixez des objectifs à court terme qui contribueront à votre forfait à long terme de création d'un produit à succès.

Lancer un MVP d'ici la fin du mois

Identifier et prioriser les fonctionnalités à ajouter à chaque sprint

Créer un forfait pour construire le produit de manière incrémentale

Fixer des paramètres

44. Créer un forfait de mise sur le marché$$

Objectifs :

Concevoir un discours d'une minute qui communique la valeur de votre entreprise, en une semaine

Définir une stratégie de promotion de votre entreprise par le biais de canaux en ligne d'ici ce trimestre

Construire un site web avec des pages d'atterrissage pour capturer des prospects d'ici la fin du trimestre

Mettre en place des paramètres sur LinkedIn, Instagram et X en une semaine

45. Mettre en place un CRM$$a

Chaque entreprise - B2B ou B2C, tous secteurs confondus - a besoin d'un système robuste pour suivre toutes les interactions avec les clients en un seul endroit. Commencez par le paramétrer.

Objectif : Effectuer des recherches sur les outils de gestion de la relation client et souscrire à l'un d'entre eux en l'espace d'une semaine.

46. Obtenir une sécurité

En tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas vous contenter de piloter l'entreprise ; vous devez aussi apporter le carburant.

Objectif : Approcher deux investisseurs par mois pour obtenir un financement de démarrage

47. Augmenter la base de clients

Objectifs : Augmenter votre clientèle de 20 % en trois mois afin de démontrer votre potentiel de croissance aux investisseurs.

48. Générer des revenus

La meilleure validation de votre idée d'entreprise est un client payant.

Objectif : Faire signer le premier client pour générer 100 000 $ de chiffre d'affaires

49. Embauchez votre premier employé

Qu'il s'agisse d'un assistant de direction pour gérer votre calendrier, d'une personne chargée de l'assistance client pour traiter les requêtes ou d'un stagiaire pour gérer votre marketing sur les médias sociaux, procédez en toute confiance à cette première embauche.

Objectif : Embaucher un stagiaire en médias sociaux dans les deux semaines.

50. Investir en soi

L'entrepreneuriat est difficile. Il est fait de hauts et de bas. Il implique de prendre des décisions complexes et d'en assumer seul les conséquences. Pour être un bon entrepreneur, vous devez investir en vous-même.

Objectif : Faire appel à un coach en leadership pour vous assister dans votre parcours d'entrepreneur.

Si vous vous demandez si des objectifs comme boire de l'eau ou trouver un coach sont vraiment efficaces, vous n'avez pas tort. Pour fixer un objectif efficace, il faut un peu plus que cela.

Malgré tous vos efforts, il n'est pas facile de définir et d'atteindre vos objectifs. Voici quelques défis auxquels vous risquez d'être confronté et comment les surmonter.

Common Challenges When Setting Short-Term Objectifs (Défis courants lors de la définition d'objectifs à court terme)

Se surcharger avec trop d'objectifs

Lorsque vous vous fixez des objectifs, surtout en début d'année, vous êtes tenté de "transformer" votre vie en vous fixant trop de paramètres. Cela vous submergera et épuisera vos ressources, ce qui vous conduira à l'épuisement.

Pour éviter cela, donnez la priorité à un nombre raisonnable d'objectifs et consacrez suffisamment de temps et d'énergie à chacun d'entre eux.

Manque de responsabilité

Un objectif que vous ne réalisez pas n'est qu'un vœu. Pour vous tenir compte de la réalisation de vos objectifs, paramétrez un outil de suivi des objectifs ou inscrivez-vous auprès d'un partenaire de responsabilisation.

Procrastination

La procrastination est un problème universel. Qu'il s'agisse de reporter son réveil ou de ne pas aller à la salle de sport après une longue journée de travail, la procrastination est omniprésente. Souvent, elle n'est pas due à la paresse, mais au sentiment d'être débordé.

Pour éviter la procrastination, il faut

Fixant de petits objectifs réalisables

Achevé des paramètres qui vous incitent à achever les objectifs que vous vous êtes fixés

En suivant la progression de manière visible

Célébrer les petites victoires

