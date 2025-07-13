Les 10 meilleurs modèles de user stories Jira pour les équipes Agile en 2025

Jira est l'outil incontournable de nombreuses équipes Agile, mais soyons honnêtes, il n'est pas toujours aussi fluide qu'il le devrait. La création et la gestion des user stories peuvent nécessiter quelques clics supplémentaires (et peut-être quelques onglets supplémentaires), surtout si vous essayez de garantir la cohérence au sein de votre équipe.

C'est là que les modèles entrent en jeu. Un modèle d'histoire utilisateur solide peut vous faire gagner du temps, réduire les malentendus et aider votre équipe à se concentrer sur l'essentiel : créer des fonctionnalités qui résolvent réellement les problèmes des utilisateurs.

Dans cet article, nous allons passer en revue certaines des options les plus utiles pour créer des modèles de user stories Jira (et peut-être quelques méthodes plus intelligentes pour créer des modèles de user stories via ClickUp ).

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de user story Jira ?

Un modèle solide pour une user story dans Jira commence par une mise en forme et une structure claires pour présenter votre user story (par exemple, En tant que [utilisateur], je veux [objectif], afin que [valeur]). Il se termine par la suppression des obstacles à une livraison efficace.

Voici cinq qualités clés, outre une mise en forme cohérente, qui font qu'un modèle de user story Jira convient aux équipes de développement logiciel Agile :

Structure claire avec une mise en forme cohérente : un bon modèle utilise un format standard (par exemple, En tant qu'[utilisateur], je souhaite [objectif], afin que [valeur]) pour garantir la clarté et faciliter la lecture et la compréhension de chaque story

Critères d'acceptation intégrés : L'inclusion d'une checklist ou d'une section pour les critères d'acceptation garantit que chaque story est testable et alignée sur la définition de « terminé » (DoD)

Espace pour le contexte et les dépendances : Les modèles avancés incluent des champs ou des invites, des instructions pour le contexte de l'entreprise, les tâches liées ou les bloqueurs, aidant les équipes à hiérarchiser et à estimer plus précisément

Assistance à la collaboration et au perfectionnement : Les meilleurs modèles proposent des questions ou des champs qui encouragent la discussion pendant la préparation du backlog, comme l'impact sur les utilisateurs, les cas limites et les notes de conception

Personnalisables pour différentes équipes et différents flux de travail : Chaque équipe travaille différemment. Les bons modèles Jira sont suffisamment flexibles pour s'adapter à différents rôles (par exemple, développement, assurance qualité, expérience utilisateur) ou types de projets (par exemple, fonctionnalités ou dette technique)

L'utilisation de modèles de récits cohérents améliore la clarté, fait gagner du temps et aide les équipes Agile à gérer efficacement les récits utilisateur Jira.

👀 Anecdote : l'acronyme « INVEST » guide la rédaction d'histoires utilisateur positives : Independent (indépendante), Negotiable (négociable), Valuable (utile), Estimable (estimable), Small (petite) et Testable (testable). L'expert Agile Bill Wake a inventé cet acronyme pour aider les équipes à rédiger des histoires efficaces.

les 10 meilleurs modèles de user stories Jira

Voici les meilleurs modèles de user stories Jira pour vous aider à rédiger des stories claires et exploitables, en phase avec les objectifs de sprint de votre équipe.

Chaque modèle suit un format centré sur l'utilisateur et peut être copié directement dans votre écran de création Jira ou réutilisé via les modèles de story Jira et les modèles de problème si vous avez configuré l'automatisation ou des outils tiers.

1. Modèle Scrum par Jira

via Jira

Vous avez probablement déjà vécu cette situation : les tâches changent sans cesse en cours de sprint, personne ne sait quelles sont les priorités et les développeurs se retrouvent à courir après des exigences vagues dans des fils Slack et des feuilles de calcul. Le travail semble réactif plutôt que planifié, et l'équipe finit par corriger ce qui est « urgent », et non ce qui est important.

Le modèle Scrum de Jira fournit aux équipes une méthode simple et reproductible pour créer des user stories Agile qui commencent par le point de vue de l'utilisateur final et se terminent par des critères d'acceptation clairement définis.

Chaque story est liée à un sprint, dimensionnée en points de story et visible par tous, du propriétaire du produit à l'équipe de développement. Au lieu de deviner la suite, les équipes peuvent se concentrer sur ce qui a déjà été convenu, en apportant de la valeur à chaque sprint, avec du temps intégré pour réviser, ajuster et améliorer.

✨ Idéal pour : les équipes Agile qui veulent cesser de réagir et commencer à livrer grâce à un flux de travail de sprints clair et structuré

2. Modèle de gestion de campagne par Jira

via Jira

L'aspect le plus difficile de la gestion de campagne réside dans la transition entre la planification et l'exécution. Les tâches sont attribuées, puis réorganisées. Les délais s'estompent. Les validations restent dans la boîte de réception de quelqu'un tandis que l'équipe continue d'avancer sans elles.

Le modèle de gestion de campagne de Jira a été créé parce que les équipes Agile perdent du temps à créer des modèles et à gérer la campagne et la coordination qui l'entoure.

Chaque tâche devient un élément traçable avec des propriétaires et des critères d'acceptation clairs, et chaque élément de progression est visible par l'équipe. Ce modèle vous permet de remplacer les malentendus par la responsabilité sans avoir à créer un nouveau système à partir de zéro à chaque fois.

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui ont lancé des idées exceptionnelles tardivement en raison de retards dans leur exécution

3. Modèle de contrôle des processus par Jira

via Jira

Les problèmes surviennent entre « Nous avons fait cela cent fois » et « Pourquoi avons-nous échoué cette fois-ci ? ». Lorsque les processus restent dans la tête des gens ou sont transmis de manière informelle, des étapes sont ignorées, le contexte est perdu et les erreurs se répètent.

Le modèle Process Control Template de Jira résout ce problème en transformant les flux de travail répétitifs en systèmes structurés et traçables grâce aux automatisations Jira.

Chaque étape devient un problème Jira avec un propriétaire défini, des critères d'acceptation clairs et une automatisation qui permet de faire avancer les choses. Plus besoin de repartir de zéro, ni de compter sur votre mémoire ou de relancer deux fois la même personne. La cohérence est intégrée.

✨ Idéal pour : les équipes qui doivent exécuter des processus récurrents sans avoir à les réexpliquer à chaque fois

4. Modèle DevOps par Jira

via Jira

Après avoir corrigé un bug, appliqué un correctif et supposé que le déploiement avait été effectué, un client signale le même problème quelques jours plus tard. Il s'avère que le déploiement a échoué et que personne ne l'a signalé. L'équipe de développement pensait que l'équipe d'exploitation s'en était chargée. L'équipe d'exploitation n'a jamais reçu le ticket de l'utilisateur.

C'est là que le modèle DevOps de Jira fait toute la différence. Il connecte vos flux de travail de développement et informatiques en un pipeline unique et visible, rationalisant ainsi la création et la résolution des problèmes. Vous pouvez créer des récits utilisateur, suivre les modifications, lier les validations et intégrer des règles d'automatisation afin que rien ne se perde dans la traduction.

✨ Idéal pour : les équipes informatiques et logicielles qui ont besoin d'améliorer la transition entre le code et le déploiement

📮 ClickUp Insight : ClickUp a découvert que 27 % des personnes interrogées rencontrent des difficultés avec les réunions qui ne font pas l'objet d'un suivi, ce qui entraîne la perte d'éléments d'action, des tâches non résolues et une baisse de la productivité. Ce problème est aggravé par la manière dont les équipes assurent le suivi de leur travail. Selon notre sondage sur la communication au sein des équipes, près de 40 % des professionnels assurent manuellement le suivi des éléments d'action, une approche chronophage et source d'erreurs, tandis que 38 % utilisent des méthodes incohérentes qui augmentent les risques de mauvaise communication et de non-respect des délais. ClickUp résout ce chaos en transformant instantanément les décisions prises lors des réunions en tâches assignées au sein de la même plateforme où le travail est effectué.

5. Modèle de gestion de projet par Jira

via Jira

La moitié de l'effort nécessaire à la gestion d'un projet consiste simplement à le garder visible. Lorsque les mises à jour des tâches sont réparties dans cinq outils distincts et que les échéanciers ne sont pas clairs, les équipes ont du mal à rester alignées. Les managers passent plus de temps à suivre le travail qu'à le faire avancer.

Le modèle de gestion de projet de Jira permet d'éviter cela. Il offre un emplacement unique pour planifier les tâches, attribuer les responsabilités et suivre la progression de l'ensemble du projet.

Voici comment cela fonctionne : chaque tâche devient un problème Jira avec des échéances, une propriété et des mises à jour de statut intégrées, afin que les équipes puissent rester informées de ce qui se passe sans réunions ni suivis supplémentaires.

✨ Idéal pour : les équipes qui souhaitent un suivi fiable de leurs projets sans avoir à effectuer des vérifications manuelles constantes

📮 Insight ClickUp : Selon notre sondage, près de 88 % des dirigeants s'appuient encore sur des vérifications manuelles, des tableaux de bord ou des réunions pour obtenir des mises à jour. Le coût ? Une perte de temps, des changements de contexte et, souvent, des informations obsolètes. Plus vous consacrez d'énergie à rechercher des mises à jour, moins vous en avez pour agir. Les agents Autopilot de ClickUp, disponibles dans les listes et les chats, affichent instantanément les changements de statut et les fils de discussion critiques. Vous n'aurez plus jamais à demander à votre équipe de vous envoyer des « mises à jour rapides ». 👀 💫 Résultats réels : Pigment a amélioré l'efficacité de la communication de son équipe de 20 % grâce à ClickUp, qui a permis aux équipes de rester mieux connectées et alignées.

6. Modèle de gestion des services informatiques par Jira

via Jira

Les équipes informatiques gèrent souvent les demandes via des boîtes de réception partagées ou des fils de discussion, ce qui rend difficile le suivi de la propriété et des délais de réponse. En conséquence, les tickets sont retardés et les problèmes s'aggravent avant que quiconque ne prenne des mesures.

Le modèle de gestion des services informatiques de Jira résout ce problème en organisant les demandes, les incidents et les alertes dans un seul système. Ce modèle Agile aide les équipes à enregistrer les demandes, à les attribuer automatiquement et à y répondre plus rapidement grâce à des alertes intégrées et des plannings d'astreinte.

Grâce à l'automatisation, à l'assistance multicanale et aux rapports intégrés, les équipes peuvent gérer les demandes de service entrantes et les incidents critiques sans perdre de temps à se coordonner par e-mail.

✨ Idéal pour : les équipes informatiques qui ont besoin de moyens rapides, organisés et évolutifs pour traiter les demandes de service et répondre aux incidents

💡 Conseil de pro : La gestion des épopées agiles peut s'avérer délicate. Divisez les épopées en user stories plus petites dès qu'elles sont ajoutées au backlog, n'attendez pas la planification du sprint. Cela aidera votre équipe à estimer le travail plus tôt, à repérer plus rapidement les dépendances et à éviter les surprises de dernière minute. Utilisez des libellés ou des champs personnalisés pour regrouper les stories et les rendre traçables dans un outil de gestion de sprint tel que ClickUp.

7. Modèle de suivi des tâches pour gérer les projets par Jira

via Jira

Un collègue confirme qu'une tâche est terminée, mais elle n'apparaît toujours pas dans le deck. Quelqu'un d'autre l'a marquée comme bloquée, mais n'a jamais informé l'équipe. Pendant ce temps, les délais approchent et personne n'a une vue d'ensemble de ce qu'il reste à faire.

Jira a conçu le modèle de suivi des tâches spécialement pour ce type de situation.

Le modèle fournit aux équipes une plateforme unifiée pour attribuer, mettre à jour et suivre les tâches. Vous pouvez créer des problèmes Jira avec des détails, des échéances et des critères d'acceptation, afin qu'il n'y ait aucune confusion quant au statut ou à la propriété des tâches.

✨ Idéal pour : les équipes qui ont du mal à rester sur la même page lorsqu'elles jonglent avec plusieurs tâches dans le cadre d'un projet.

👀 Anecdote : les user stories sont apparues à la fin des années 1990 dans le cadre de l'Agile et de l'Extreme Programming (XP) pour remplacer les spécifications détaillées par des exigences simples et centrées sur l'utilisateur. Cette approche mettait l'accent sur la collaboration et l'adaptabilité, aidant les équipes à créer rapidement de la valeur en se concentrant sur les besoins des utilisateurs et les raisons qui les motivent.

8. Modèle de suivi des bugs par Jira

via Jira

Imaginons que vous trouviez un bug pendant les tests, que vous le notiez dans le chat et que vous passiez à autre chose. Quelques jours plus tard, il n'est toujours pas corrigé et affecte désormais autre chose. Personne ne l'a enregistré, personne n'a assuré le suivi et personne ne sait à qui il appartient.

Le modèle de suivi des bugs de Jira permet d'éviter ces lacunes. Il fournit à votre équipe une approche structurée pour capturer, hiérarchiser et résoudre les bugs grâce à des flux de travail dédiés.

Ils permettent de garder les bugs visibles, traçables et en mouvement avant qu'ils ne s'accumulent.

✨ Idéal pour : les équipes logicielles qui ont besoin de suivre et de résoudre les bugs sans perdre de temps à cause de transferts de tâches peu clairs

9. Modèle de tableau Kanban par Jira

via Jira

La plupart des équipes ne réalisent pas combien de temps elles passent à essayer de comprendre ce qui se passe. La tâche de quelqu'un est en retard, mais personne ne le remarque. Une mise à jour rapide se transforme en une synchronisation de 30 minutes. Le travail est fait, mais la visibilité fait défaut.

Le modèle de tableau Kanban de Jira aide les équipes à éviter cette confusion. Il vous offre un système visuel pour gérer les tâches à différentes étapes, telles que « À faire », « En cours » et « Terminé ». Chaque élément est un problème Jira avec un statut et une propriété clairs, ce qui évite toute confusion quant à la personne chargée d'une tâche ou à l'endroit où elle en est.

✨ Idéal pour : les équipes qui ont besoin de visibilité sur les tâches quotidiennes sans microgestion

10. Modèle de gestion du service client par Jira

via Jira

Dans la plupart des équipes d'assistance, les demandes arrivent plus vite qu'elles ne sont triées. Les e-mails, les messages de chat et les tickets d'assistance s'accumulent à différents endroits. En peu de temps, un simple retard se transforme en suivi manqué.

Le modèle de gestion du service client de Jira est la clé pour éviter ces situations.

Le modèle aide les équipes à configurer des portails personnalisés, à définir des types de demandes clairs et à acheminer les problèmes entrants vers les bonnes personnes. Au lieu de se démener pour rattraper leur retard, les équipes d'assistance peuvent rester organisées et fournir des réponses personnalisées.

✨ Idéal pour : les équipes de service client qui ont besoin d'un moyen évolutif de gérer l'assistance externe sans perdre de vue les demandes individuelles

Limites de Jira

Jira est un outil puissant pour le suivi des problèmes et l'assistance des flux de travail agiles, mais il présente des lacunes que de nombreuses équipes découvrent lorsqu'elles étendent son utilisation. Voici ce que vous devez savoir avant de rédiger une bonne user story dans Jira :

Jira ne propose pas de gestion des ressources intégrée, ce qui signifie que vous ne pouvez pas afficher ni équilibrer les charges de travail entre les personnes ou les équipes sans outils tiers

Il n'existe pas de gestion native des portfolios pour aligner plusieurs projets sur les objectifs de l'entreprise, surveiller les interdépendances ou suivre la santé des portfolios

Les fonctionnalités de suivi budgétaire sont manquantes : les équipes ne peuvent pas attribuer de coûts, surveiller les dépenses ou gérer le temps par rapport à l'argent dans Jira sans plugins

La planification de la capacité et de la charge de travail est limitée, vous ne pouvez donc pas facilement voir qui est surchargé ou sous-utilisé, ce qui peut entraîner des retards ou un épuisement professionnel

La prise de décision est limitée par des outils de prévision restreints, mais Jira ne simule pas les charges de travail futures ni n'évalue l'impact des changements sur l'ensemble des projets

Modèles Jira alternatifs

ClickUp résout bon nombre des problèmes laissés en suspens par Jira. Pour commencer, ClickUp offre aux équipes un système unique pour gérer les personnes, les échéanciers et les livrables sans avoir besoin de multiples intégrations.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos projets, votre documentation et vos discussions, le tout accéléré par une IA de nouvelle génération. Elle vous offre plus de 1 000 modèles parmi lesquels choisir, que vous gériez une feuille de route produit, planifiiez des sprints, suiviez des budgets ou aligniez des objectifs interfonctionnels. Grâce à des fonctionnalités intégrées telles que la vue Charge de travail pour la planification des capacités, les champs personnalisés pour le suivi des budgets et du temps, les objectifs pour l'alignement au niveau du portfolio et ClickUp Brain pour des informations et des rapports instantanés, vous n'avez pas besoin d'assembler plusieurs outils pour obtenir une vue d'ensemble complète de vos projets.

Voici les meilleurs modèles ClickUp pour les équipes Agile, qui les aident à planifier plus intelligemment, à travailler plus rapidement et à tout suivre, des objectifs généraux aux tâches quotidiennes.

1. Modèle de user story ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez la progression des user stories grâce au modèle ClickUp User Story

Une fonctionnalité est ajoutée au sprint, mais personne ne sait vraiment pourquoi elle est importante ni comment sa réussite sera mesurée. Les développeurs travaillent dessus malgré tout, et le résultat ne correspond pas aux besoins réels de l'utilisateur.

Le modèle d'histoire utilisateur ClickUp permet d'éviter ce scénario. Il propose des descriptions d'histoires utilisateur, une structure définie incluant le point de vue de l'utilisateur final, le résultat souhaité et, surtout, des critères d'acceptation pour les petites histoires utilisateur.

Ces critères indiquent précisément à l'équipe de développement ce qui doit être fait pour que l'histoire soit considérée comme achevée, ce qui réduit les retouches et les allers-retours pendant les tests.

✨ Idéal pour : les équipes Agile qui souhaitent réduire les divergences de livraison et clarifier la définition du terme « terminé »

2. Modèle de tâche ClickUp Basic User Story

Obtenir le modèle gratuit Transformez des notes éparpillées en travail exploitable et visible à l'aide du modèle de tâche ClickUp Basic User Story

Les user stories finissent souvent dans des feuilles de calcul, des tableaux blancs, des fils Slack ou des documents éparpillés, car différentes équipes les rédigent et les stockent dans les outils qu'elles utilisent au quotidien. Par exemple, un designer en note une pendant un atelier. Un chef de projet en enregistre une autre dans une présentation PowerPoint. Aucun d'entre eux n'a tort, mais l'user story se retrouve désormais à quatre endroits différents, et personne ne sait quelle version est la plus récente.

Cela oblige les équipes à passer du temps à synchroniser des éléments qui devraient déjà être alignés.

Le modèle de tâche ClickUp Basic User Story résout ce problème en offrant à chacun un endroit unique pour rédiger, stocker et travailler sur les récits d'utilisateurs de manière cohérente et organisée.

Chaque story est rédigée dans le même format, stockée au même endroit et liée à des tâches, des sous-tâches et des tableaux de sprint. Vous pouvez étiqueter les besoins des utilisateurs, attribuer des points de story et ajouter des critères d'acceptation.

✨ Idéal pour : les équipes qui souhaitent disposer d'un format unique et cohérent pour gérer et rédiger des user stories

Depuis le passage à ClickUp, Savitree Cheaisang, vice-présidente adjointe chez Bubblely, déclare : « Mon entreprise est beaucoup mieux organisée et capable de contrôler l'échéancier de chaque projet, en assurant le suivi de toutes les activités qui s'y déroulent. J'adore la fonction de calcul qui permet de passer rapidement en revue les nombres au lieu de les exporter dans Excel et de faire un calcul manuel. » « Mon entreprise est beaucoup mieux organisée et capable de contrôler l'échéancier de chaque projet, en assurant le suivi de toutes les activités qui s'y déroulent. J'adore la fonction de calcul qui permet de passer rapidement en revue les nombres au lieu de les exporter dans Excel et de faire un calcul manuel. »

3. Modèle de planification de story ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Donnez à tous les membres de votre équipe une compréhension commune de ce qui importe le plus pour l'utilisateur et à quel moment, grâce au modèle de cartographie des récits de ClickUp

Les équipes développent souvent des fonctionnalités dans le bon ordre sur le plan technique, mais dans le mauvais ordre pour l'utilisateur.

Le résultat : un produit qui fonctionne sur le papier, mais qui semble incomplet dans la pratique. Cela se produit généralement lorsque les user stories sont planifiées de manière isolée, sans tenir compte du parcours complet de l'utilisateur.

Le modèle de cartographie des récits ClickUp aide les équipes à résoudre ce problème en organisant les récits des utilisateurs en fonction de la manière dont ils interagissent réellement avec le produit. Vous pouvez regrouper les tâches par étape du parcours, les organiser en sprints et les hiérarchiser en fonction de leur valeur ajoutée. La planification devient ainsi une carte visuelle, et non plus une simple liste.

En parlant de cartes visuelles, voici une excellente vidéo pour débutants qui explique comment créer une carte de processus en quelques étapes simples sur ClickUp :

✨ Idéal pour : les équipes Agile qui ont besoin de mapper les parcours des utilisateurs et de planifier le développement en fonction du comportement réel des utilisateurs

4. Modèle de gestion Agile Scrum ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Vous souhaitez que la propriété, le statut et la progression des tâches soient visibles par toutes les personnes concernées ? Découvrez le modèle de gestion Agile Scrum de ClickUp

Les équipes Scrum passent souvent trop de temps à gérer le processus lui-même. Nous discutons de la nécessité de rechercher les mises à jour, d'ajuster les tableaux en cours de sprint ou d'organiser des réunions supplémentaires pour comprendre ce qui bloque la progression.

Le modèle de gestion Agile Scrum de ClickUp offre aux équipes un système clair pour planifier des sprints, gérer les récits d'utilisateurs et suivre la vélocité en temps réel afin de les aider à avancer rapidement.

Le modèle comprend des tableaux de bord de sprint, des vues du backlog et des diagrammes burndown, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la création de valeur plutôt que sur la correction du flux de travail.

✨ Idéal pour : les équipes Scrum qui souhaitent gérer efficacement leurs sprints sans s'enliser dans les mises à jour manuelles

5. Modèle de gestion de projet agile ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de gestion de projet agile ClickUp pour apporter de l'agilité à différents services de votre entreprise sans avoir à revoir l'ensemble de vos processus

L'agilité ne se limite pas aux équipes logicielles, mais les équipes non liées au développement rencontrent souvent des difficultés lorsqu'elles tentent de la mettre en œuvre.

Voici pourquoi : les demandes arrivent par e-mail, le travail est suivi dans des documents et des tableaux, et les cérémonies telles que les rétrospectives deviennent des cases à cocher au lieu de véritables boucles d'amélioration.

Le modèle de gestion de projet agile ClickUp aide les équipes à appliquer la gestion de projet agile de manière structurée, même en dehors de l'ingénierie. Les formulaires convertissent automatiquement les demandes en éléments de backlog. Les tableaux et les sprints aident les équipes à exécuter et à ajuster les forfaits en fonction de la progression. De plus, les rétrospectives, les revues et les sessions de planification restent liées au travail réel.

✨ Idéal pour : les équipes non développeurs qui utilisent des outils Agile pour gérer les priorités, suivre le travail et s'améliorer en continu

6. Modèle de planification de sprint agile ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de planification de sprint agile ClickUp pour vous assurer que tout le monde sait ce qu'il a à faire et pourquoi c'est important avant le début du sprint

C'est la veille du début d'un sprint. Tout le monde est encore en train de finaliser ses tâches, de passer en revue quelques dépendances et d'évaluer la capacité réelle de l'équipe. Les comptes rendus se transforment en réunions de planification, et le sprint semble déjà précipité avant même d'avoir commencé.

Vous êtes déjà stressé ?

Le modèle de planification de sprint agile ClickUp est conçu pour y remédier. Il aide les équipes à mapper les objectifs du sprint, à décomposer les récits des utilisateurs et à définir la propriété des tâches. Et devinez quoi ? Tout cela est terminé avant le début du sprint.

Grâce aux vues Échéancier et à la cartographie des dépendances, il est plus facile de repérer les risques à un stade précoce et d'équilibrer la charge de travail de l'équipe de manière réaliste.

✨ Idéal pour : les équipes Agile qui souhaitent réduire les forfaits de dernière minute et exécuter des sprints avec clarté et contrôle

7. Modèle ClickUp pour le marketing agile

Obtenir le modèle gratuit Transformez le marketing agile en un véritable système sur lequel votre équipe peut compter grâce au modèle de marketing agile de ClickUp

La plupart du temps, les équipes marketing font tout correctement : briefs concis, idées fortes et exécution rapide. Mais même les équipes les plus performantes peuvent être freinées par une mauvaise communication. Par exemple, une campagne peut être retardée parce que le designer n'était pas au courant d'un changement dans le brief. Il est frustrant de voir autant d'efforts partir dans la mauvaise direction.

Le modèle ClickUp Agile Marketing est conçu pour ce type d'environnement.

Vous pouvez diviser les campagnes en tâches, planifier des sprints, attribuer la propriété et suivre les changements en temps réel. Il est conçu pour s'adapter, donc lorsque les plans changent, vous ne perdez pas de temps à tout recommencer.

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui ont besoin d'un moyen flexible et organisé pour planifier et exécuter rapidement leurs campagnes

8. Modèle d'histoire agile ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Assurez-vous que chaque sprint fait avancer le produit de manière ciblée à l'aide du modèle ClickUp Agile Story

Plus de la moitié des professionnels de l'informatique utilisent Agile de manière systématique pour gérer chaque fonctionnalité logicielle, tandis que beaucoup d'autres combinent Agile avec d'autres approches.

Pourtant, malgré leur adoption généralisée, les équipes ont souvent du mal à organiser leurs backlogs et à les aligner sur les objectifs du produit.

Le modèle ClickUp Agile Story résout ce problème en normalisant la manière dont les récits d'utilisateurs sont rédigés, commandés et exécutés.

Ensuite, les récits sont organisés par ordre de priorité, liés aux objectifs du sprint et associés à des objectifs produit plus larges. Les équipes peuvent suivre la progression à l'aide de diagrammes burndown, mettre à jour le statut des récits en temps réel et synchroniser les tâches quotidiennes et la planification à long terme.

✨ Idéal pour : les équipes produit et développement qui souhaitent disposer d'un backlog structuré et clair, garantissant une progression réelle

👀 Anecdote : à l'origine, la réunion quotidienne « stand-up » durait exactement 15 minutes, soit juste le temps nécessaire pour faire le point rapidement et efficacement.

9. Modèle de feuille de route agile ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Assurez-vous que l'équipe avance ensemble grâce au modèle de feuille de route agile ClickUp

Les équipes ont souvent tendance à perdre de vue l'ensemble lorsqu'elles se concentrent excessivement sur des tâches individuelles. Sans forfait clair, les sprints peuvent dérailler, les dépendances être oubliées et la communication se rompre.

Le modèle de feuille de route agile ClickUp aide les équipes à rester alignées en fournissant un échéancier visuel des objectifs, des sprints et des dépendances, le tout en un seul endroit. Il facilite l'estimation des efforts, le suivi de la progression et l'ajustement des forfaits à mesure que les priorités évoluent.

Ce modèle offre aux équipes la clarté et la structure dont elles ont besoin pour respecter les délais et éviter les surprises.

✨ Idéal pour : les équipes Agile qui ont besoin d'un aperçu clair de l'échéancier et des dépendances de leur projet

10. Modèle d'évènements Sprints Agile ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Assurez le bon déroulement des cérémonies de sprint et la mesurabilité des résultats grâce au modèle d'évènements Sprints Agile de ClickUp

De nombreuses équipes pensent que les évènements Agile sprint, notamment la planification, les comptes rendus et les revues, ne sont que des réunions chronophages qui ralentissent la progression. En réalité, lorsqu'elles sont bien organisées, ces cérémonies permettent aux équipes d'identifier rapidement les obstacles.

Le modèle d'évènements ClickUp Agile Sprints structure tous les sprints en un seul endroit, ce qui facilite la planification, le suivi et la collaboration efficace. Il aide les équipes à éviter les pertes de temps et fait en sorte que chaque sprint compte pour l'obtention de résultats.

✨ Idéal pour : les équipes Agile qui gèrent plusieurs projets et souhaitent rationaliser les cérémonies de sprint et renforcer la collaboration

Maîtrisez les modèles d'histoires utilisateur avec ClickUp

Les retouches nuisent à l'efficacité. Les modèles d'user stories capturent les discussions qui permettent aux équipes de rédiger de meilleures stories plus rapidement, de s'aligner sur des objectifs communs et d'apporter une réelle valeur ajoutée avec moins de confusion. Tout cela se traduit par moins de retouches.

Bien que Jira soit un outil puissant largement utilisé pour gérer les flux de travail Agile, l'absence d'automatisation intégrée ralentit les processus.

C'est là que ClickUp entre en jeu en tant que leader incontesté. Grâce à ses fonctionnalités d'automatisation, ClickUp permet d'économiser environ une heure par jour et par employé et d'augmenter l'efficacité du travail de 12 %.

Donnez à votre équipe les moyens de travailler plus intelligemment en vous inscrivant dès maintenant à ClickUp!