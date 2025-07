les 12 meilleures alternatives à Notepad++ pour les utilisateurs Mac en 2025

Notepad++ reste un favori parmi de nombreux utilisateurs Windows, mais ne fonctionne pas nativement sur macOS. L'exécuter via Wine ou VMware Fusion est plus une solution de contournement qu'une véritable solution.

Si vous êtes récemment passé à Mac et que la simplicité de Notepad++ vous manque, ne vous inquiétez pas ! Nous avons compilé une liste d'alternatives à Notepad++ pour les utilisateurs Mac, promettant une meilleure interface utilisateur/expérience utilisateur et des fonctionnalités modernes de développement web.

Passons en revue les meilleurs éditeurs de code!

Les meilleures alternatives à Notepad++ en un coup d'œil

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Modification de texte, gestion des tâches et productivité optimisée par l'IA pour les particuliers, les petites et moyennes équipes et les entreprises Outils basés sur l'IA, création de tâches à partir de notes, intégration Git, flux de travail personnalisables Modification en cours, rapide et multilingue pour les développeurs individuels ou les environnements éducatifs Sublime Text Codage et modification de texte ultra-rapides avec un encombrement minimal pour les développeurs solo et les utilisateurs expérimentés Modification multi-curseurs, mode sans distraction, recherche rapide dans les documents, thèmes personnalisables Particuliers : 99 $ (3 ans), Entreprises : 65 $/place/an Visual Studio Code Modification en cours, débogage et intégration Git complets pour les développeurs, les équipes de développement et les collaborateurs open source IntelliSense, débogage en direct, extensions étendues Free Forever BBEdit Modification en cours de texte simple, HTML et script pour les développeurs Web, les rédacteurs techniques et les administrateurs système sous macOS Commandes Unix, aperçu Markdown en direct, pliage de code 59,99 $ (version individuelle), mises à niveau à partir de 29,99 $ Smultron Modification en cours de texte/code simple et visuellement claire pour les utilisateurs Mac individuels Écran partagé, aperçu HTML, mise en évidence de la syntaxe personnalisable 9,99 $ Crochets Développement web front-end (HTML/CSS/JS) pour les freelancers et les développeurs orientés design Aperçu en direct, assistance multilingue, extensions puissantes Free Forever, forfaits payants à partir de 4 $/mois par utilisateur CodeRunner 4 Exécution instantanée de code dans plusieurs langages + langages pour les étudiants, les apprenants et les développeurs indépendants utilisant Mac Vérification syntaxique en direct, débogueur intégré, interface à fenêtre unique Personnel : 19,99 $, licence site : 12 $/ordinateur (min. 5) Geany Modification en cours légère, rapide et multilingue pour les développeurs individuels ou les environnements éducatifs Mise en évidence de la syntaxe, commentaires du compilateur en temps réel, suivi des symboles Tarification personnalisée TextEdit Gestion multimédia dans les documents pour ceux qui ont besoin d'un outil macOS rapide et natif Modes texte enrichi/simple, aperçu HTML, compatibilité entre formats Tarification personnalisée Nova Modification en cours de code moderne et native pour Mac avec une interface utilisateur soignée pour les développeurs web et les petites équipes front-end qui privilégient l'expérience utilisateur, le développement local et les flux de travail Git Scripts personnalisés, outils Git intégrés, dock personnalisable 99 $ UltraEdit Gestion de fichiers volumineux, modification en cours dans plusieurs colonnes et recherche/remplacement avancés pour les développeurs d'entreprise, les analystes de données et les ingénieurs système Sélection verticale de texte, modification en cours avec plusieurs curseurs, organisation imbriquée des fichiers Tarification personnalisée Textastic Modification de code mobile pour les utilisateurs d'iPad/iPhone/Mac, en particulier les étudiants, les amateurs et les développeurs mobiles Assistance préprocesseur, autocomplétion intelligente, molette de curseur à deux doigts Free Forever, Pro : 2,99 $/mois par utilisateur

Que rechercher dans une alternative à Notepad++ pour Mac ?

Lorsque vous choisissez le meilleur éditeur de texte pour Mac, assurez-vous que les fonctionnalités de l'outil correspondent à vos besoins en matière d'automatisation du flux de travail de codage. Vous recherchez un éditeur de code simple et léger ? Ou avez-vous besoin de fonctionnalités telles que la modification en cours, la recherche d'expressions régulières (regex) et la coloration syntaxique en temps réel ?

Donnez la priorité à ces facteurs clés :

Optez pour la vitesse et la réactivité : préférez une application qui se lance instantanément et peut gérer des fichiers volumineux sans ralentissements ni plantages

Activez la coloration syntaxique pour plusieurs langages : Cela vous aidera à écrire du code clair en Python, JavaScript, HTML, Markdown, et plus encore

Personnalisez l'interface en fonction de votre flux de travail : La possibilité de modifier les thèmes, les polices de caractères et les dispositions peut être utile pour une expérience sans distraction

Tirez parti de l'intégration native à macOS : vous pouvez être plus productif si votre outil utilise des fonctionnalités spécifiques à Mac telles que la recherche Spotlight, les onglets système ou la synchronisation iCloud

Les 10 meilleures alternatives à Notepad++ pour Mac

Comparez les prix, les fonctionnalités clés et les arguments clés de vente de chaque outil de code IA pour choisir la meilleure alternative de cette liste, au lieu d'utiliser le bloc-notes sur Mac. Lisez maintenant, et appréciez plus tard !

1. ClickUp (Idéal pour la modification de texte, la gestion des tâches et la productivité basée sur l'IA)

Commencez avec ClickUp Écrivez, créez et livrez plus rapidement, le tout depuis la plateforme collaborative et alimentée par l'IA de ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, devrait figurer en tête de votre liste si vous êtes un utilisateur ou un développeur Mac à la recherche d'une solution plus collaborative, flexible et véritablement productive.

ClickUp pour les équipes logicielles rassemble vos notes, votre documentation, vos tâches et vos flux de travail Agile. Vous pouvez tout faire à partir d'un seul outil : exécuter des sprints avec des diagrammes burndown, gérer des épiques entre plusieurs équipes et configurer des automatisations qui informent les parties prenantes en cas de blocage.

Écrivez des notes dans le bloc-notes ClickUp et convertissez-les en tâches

Avec ClickUp Docs et Notepad, vous bénéficiez d'un espace d'écriture sans distraction et entièrement collaboratif. Ajoutez des commentaires, mentionnez vos coéquipiers, intégrez des tâches directement dans vos notes et suivez même la progression, ce que Notepad++ ne peut pas faire

ClickUp Notepad est parfait pour noter des idées, réfléchir à du code ou rédiger rapidement du contenu. Vous pouvez rédiger un article de blog, consigner des bugs, taper des commandes ou simplement réfléchir quand vous le souhaitez.

Imaginez que vous êtes un chef de produit qui vient de quitter une réunion d'équipe après avoir discuté d'un nouvel ensemble de fonctionnalités pour le troisième trimestre. Vous pouvez ouvrir votre Mac et commencer à vider votre esprit dans le bloc-notes ClickUp pour esquisser des concepts de haut niveau. Vous étiquetez quelques lignes qui, vous le savez, deviendront plus tard des tâches de développement.

Une fois les idées concrétisées, vous pouvez transformer ces informations en un livrable avec ClickUp Docs.

Liez les documents ClickUp à des tâches et gérez votre flux de travail à partir de l'éditeur de texte

Dans cet éditeur de texte, vos notes désordonnées se transforment en un brief produit ou un document technique bien organisé, avec des en-têtes, des checklists, des liens intégrés et une mise en forme intelligente. Vous pouvez @mentionner votre ingénieur en chef, attribuer des commentaires à l'équipe de conception et même intégrer une feuille de route ou un fichier Figma directement dans le document.

ClickUp combine également la gestion des tâches et la documentation : vous pouvez convertir n'importe quelle ligne de texte ou élément de checklist en tâche à partir de ClickUp Docs et du bloc-notes ClickUp.

Cette boucle étroite entre le bloc-notes, les documents et les tâches est idéale pour les rédacteurs et les développeurs. Les rédacteurs peuvent créer un calendrier de contenu dans Documents, puis attribuer des tâches pour les brouillons, les révisions et les dates de publication. Les développeurs peuvent rédiger un cahier des charges, générer des tâches techniques directement à partir de celui-ci et suivre la progression grâce à des vues sprint et des tableaux de bord.

💡 Astuce pro : créez des blocs de code avec mise en évidence de la syntaxe dans ClickUp Docs, parfaits pour stocker des extraits de code, de la documentation ou des références API. Il suffit de taper /code, de sélectionner votre langage de programmation (par exemple, Python, JavaScript, SQL) et de coller votre extrait. Insérez facilement des blocs de code et des extraits de code dans ClickUp Docs dans plusieurs langues via les commandes /

ClickUp est également compatible avec vos outils de développement favoris. Vous pouvez synchroniser GitHub, GitLab ou Bitbucket pour lier automatiquement les validations et les demandes de tirage aux tâches et configurer des webhooks ou des connexions API pour des flux de travail personnalisés qui intègrent ClickUp dans votre pipeline CI/CD.

Utilisez ClickUp Brain pour écrire du code plus rapidement, corriger des extraits de code bogués et explorer plusieurs langages de programmation

Ce qui rend l'ensemble de ce flux de travail encore plus puissant, c'est ClickUp Brain, qui intègre de manière transparente l'IA dans tout votre environnement de travail ClickUp, y compris le bloc-notes, les documents et les tâches.

Utilisez-le pour générer du code standard ou des requêtes SQL, rédiger automatiquement des fiches produit, des plans de blog ou des témoignages d'utilisateurs, résumer des notes de réunion désordonnées en éléments d'action clairs, et même réécrire du contenu dans différents tons ou formats. Il vous aide également à déboguer ou refactoriser du code en ligne dans un document et à automatiser les tâches d'écriture répétitives, telles que les journaux de modifications ou les mises à jour de compte rendu.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment l'IA peut améliorer votre documentation technique :

Vous pouvez également télécharger ClickUp pour Mac et optimiser l'expérience dans son ensemble grâce à une application de bureau dédiée, rapide, intuitive et axée sur la productivité. Prenez des notes à l'aide d'un raccourci clavier global, restez concentré même hors ligne et gérez tout sans surcharger vos onglets.

Il fonctionne même avec les outils macOS tels que Spotlight et les notifications, afin que votre environnement de travail ClickUp soit comme chez vous sur votre Mac.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Accédez à différents modèles linguistiques volumineux (LLM) tels que ChatGPT, Gemini et Claude depuis ClickUp

Profitez d'une grande flexibilité de mise en forme dans ClickUp Docs avec des commandes slash, des tableaux, des bannières, des en-têtes, des blocs de code et des vidéos ou des feuilles de calcul intégrées

Accédez à l'assistance intégrée pour Git afin de gérer les branches, de lier les validations aux tâches et de simplifier les cycles de publication grâce à des trains de publication et des checklists personnalisables

Utilisez les formulaires ClickUp pour collecter des informations auprès de testeurs externes et internes, puis convertissez-les en tâches triées

Limites de ClickUp

Le vaste ensemble de fonctionnalités peut être intimidant pour les débutants

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis TrustRadius partage :

Chaque fois que je dois réviser un code sur une base hebdomadaire, j'ai la possibilité de recréer la même tâche à partir d'une autre, même les commentaires ; je peux personnaliser la création à partir d'un modèle en tant que duplicata ou même une tâche automatisée pour créer le même modèle dans un espace spécifique.

Chaque fois que je dois réviser un code sur une base hebdomadaire, j'ai la possibilité de recréer la même tâche à partir d'une autre, même les commentaires ; je peux personnaliser la création à partir d'un modèle en tant que duplicata ou même une tâche automatisée pour créer le même modèle dans un espace spécifique.

2. Sublime Text (Idéal pour le codage ultra-rapide et la modification en cours de texte avec recherche rapide dans les documents)

via Sublime Text

Sublime Text est un éditeur de texte léger et performant principalement utilisé pour le code, le balisage et la prose. Sa fonctionnalité Goto Anything vous permet de parcourir facilement les fichiers de votre projet et d'y effectuer des recherches à l'aide d'une seule barre de commande.

Par exemple, si vous êtes plongé dans une base de code volumineuse et que l'une des fonctions ne fonctionne plus, au lieu d'utiliser Cmd+F, utilisez Cmd+P. Une fois que vous avez trouvé le problème, vous pouvez utiliser la modification en cours avec plusieurs curseurs pour effectuer simultanément la même modification à plusieurs endroits.

Meilleures fonctionnalités de Sublime Text

Installez facilement des paquets à l'aide du système de contrôle des paquets intégré

Personnalisez tout, des raccourcis clavier aux thèmes, à l'aide de fichiers JSON

Utilisez le mode d'écriture sans distraction pour une concentration optimale et des fonctionnalités de modification en cours sur plusieurs plateformes

Limites de Sublime Text

La version gratuite affiche en permanence des fenêtres contextuelles pour acheter la version payante

Les outils et fonctionnalités internes sont limités

Tarifs de Sublime Text

Licence personnelle : 99 $ (pour 3 ans)

Licence Business : 65 $/place/an pour les 10 premières places

Évaluations et avis sur Sublime Text

G2 : 4,5/5 (plus de 1 650 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sublime Text ?

Un critique G2 a déclaré :

Nous pouvons développer des sites web et d'autres applications beaucoup plus rapidement et plus efficacement avec Sublime Text, tout en conservant leur robustesse. L'application Mac s'ouvre en quelques millisecondes et vous pouvez commencer à créer des applications sans délai.

Nous pouvons développer des sites web et d'autres applications beaucoup plus rapidement et plus efficacement avec Sublime Text, tout en conservant leur robustesse. L'application Mac s'ouvre en quelques millisecondes et vous pouvez commencer à créer des applications sans délai.

3. Visual Studio Code (idéal pour le développement multiplateforme et l'assistance linguistique)

via Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur gratuit et open source de Microsoft. Il comprend et vous aide à utiliser votre code grâce à IntelliSense. Outre la mise en évidence de la syntaxe, cet outil vous aide activement à écrire un meilleur code en suggérant des complétions et en fournissant des informations rapides sur les fonctions et les variables au fur et à mesure que vous tapez.

Meilleures fonctionnalités de Visual Studio Code

Déboguez le code directement dans l'éditeur grâce à l'assistance pour les points d'arrêt, l'inspection de la pile d'appels et la surveillance des variables

Personnalisez votre environnement de travail avec des milliers d'extensions disponibles sur VS Code Marketplace, et ajoutez la prise en charge de nouveaux langages, thèmes et outils

Collaborez grâce à une fonctionnalité de partage en direct intégrée pour le partage de code en temps réel et la programmation en binôme, avec une indentation automatique qui garantit une structure cohérente du code de tous les utilisateurs

Limites de Visual Studio Code

L'installation d'un trop grand nombre d'extensions peut ralentir ses performances

Tarifs de Visual Studio Code

Free Forever

Évaluations et avis sur Visual Studio Code

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Visual Studio Code ?

Un critique de Capterra a déclaré :

Il dispose d'un bon terminal pour le débogage et vous donne des codes d'erreur lorsque votre code ne fonctionne pas. Il détecte également les problèmes structurels de votre code si vous avez oublié quelque chose.

Il dispose d'un bon terminal pour le débogage et vous donne des codes d'erreur lorsque votre code ne fonctionne pas. Il détecte également les problèmes structurels de votre code si vous avez oublié quelque chose.

💡 Astuce de pro : utilisez la palette de commandes (Cmd/Ctrl + Maj + P) pour accéder à toutes les fonctionnalités de VS Code sans avoir à mémoriser les raccourcis clavier.

4. BBEdit (idéal pour le texte simple, HTML et la modification en cours)

via BBEdit

Vous souhaitez manipuler facilement du texte sélectionné dans un long morceau de code ?

Les expressions régulières compatibles Perl de BBEdit peuvent effectuer des opérations complexes de recherche et de remplacement dans plusieurs fichiers. Vous pouvez également utiliser Text Factories pour créer des flux de travail de transformation de texte réutilisables et mieux contrôler votre contenu.

Meilleures fonctionnalités de BBEdit

Exécutez des commandes Unix directement à partir de feuilles de travail shell modifiables, en combinant les opérations de ligne de commande avec la modification en cours du texte

Prévisualisez les documents Markdown en direct pendant que vous écrivez, grâce aux outils HTML intégrés et à la validation du balisage

Accédez au pliage de code pour différents langages, permettant aux utilisateurs de réduire des sections en fonction de la structure du document

Limites de BBEdit

Il n'existe pas de version iOS

L'assistance linguistique est insuffisante et les plugins sont rares, comme l'ont signalé certains utilisateurs

Tarifs BBEdit

Particuliers : 59,99 $

Mise à niveau depuis la version 14. x : 29,99 $

Mise à niveau depuis la version 13. x ou antérieure : 39,99 $

Mise à niveau depuis l'App Store Mac : 39,99 $

Tarification multi-utilisateurs : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur BBEdit

G2 : 4,3/5 (plus de 60 avis)

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos de BBEdit ?

Un critique G2 a déclaré :

BBEdit est une alternative moyenne à Notepad++. Le produit offre une sensation de légèreté agréable lors de son utilisation, ce qui est avantageux même pour les non-codeurs.

BBEdit est une alternative moyenne à Notepad++. Le produit offre une sensation de légèreté agréable lors de son utilisation, ce qui est avantageux même pour les non-codeurs.

5. Smultron (idéal pour la modification en cours de texte/code simple et visuellement claire pour les utilisateurs Mac individuels)

via Smultron

Dans Smultron, vous pouvez regrouper des documents connexes, passer de l'un à l'autre en toute transparence et conserver un aperçu clair de votre travail. Cela est particulièrement utile lorsque vous jonglez entre plusieurs projets de codage ou plusieurs contenus.

Meilleures fonctionnalités de Smultron

Divisez votre écran en plusieurs volets avec synchronisation du défilement pour afficher et naviguer côte à côte dans différentes parties de votre document

Prévisualisez le contenu HTML directement dans l'application pour voir à quoi ressembleront vos pages Web sans passer par un navigateur

Personnalisez la coloration syntaxique pour des langages tels que C++, Java, Python, HTML et CSS afin de l'adapter à votre style de codage et à vos préférences

Limites de Smultron

Vous ne pouvez pas collaborer avec d'autres membres de l'équipe sur un document

L'interface peut sembler obsolète

Tarifs Smultron

Smultron 14 : 9,99 $

Évaluations et avis sur Smultron

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Aucun avis disponible

👀 Le saviez-vous ? Notepad++ est extrêmement léger, n'utilisant que ~15 Mo au démarrage, contre ~80 Mo pour Sublime et ~300 Mo pour VS Code

6. Brackets (idéal pour le développement web front-end en temps réel, y compris la modification en cours de HTML, JS et CSS)

via Brackets

Lorsque vous travaillez sur une conception Web et apportez des modifications à votre CSS, Adobe Brackets vous montre immédiatement les changements dans Chrome grâce à sa fonctionnalité d'aperçu en direct. Sélectionnez un élément HTML, appuyez sur Cmd+E, et toutes les règles CSS associées apparaissent en ligne, prêtes à être modifiées rapidement.

Meilleures fonctionnalités de Brackets

Installez des extensions puissantes telles qu'Emmet pour un codage HTML/CSS plus rapide, Beautify pour mettre en forme le code et Git pour le contrôle des versions

Travaillez avec plusieurs langages de programmation, notamment HTML, CSS, JavaScript, Python et PHP, grâce à la coloration syntaxique et à la complétion de code

Utilisez plusieurs curseurs pour modifier le code simultanément, ce qui accélère les tâches de codage répétitives

Limites de Brackets

Manque d'options de personnalisation de l'interface utilisateur

Il peut ralentir lorsque vous travaillez sur un projet complexe

Tarifs Brackets

Free Forever

Équipe : 4 $/mois par utilisateur

Enterprise : 21 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Brackets

G2 : 4,4/5 (plus de 230 avis)

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos de Brackets ?

Un critique G2 a déclaré :

Son interface est claire. Vous pouvez l'utiliser à tout moment, où que vous soyez. Facile à adapter et à installer.

Son interface est claire. Vous pouvez l'utiliser à tout moment, où que vous soyez. Facile à adapter et à installer.

📮 Insight ClickUp : 33 % de nos répondants indiquent le développement des comp s comme l'un des cas d'utilisation de l'IA qui les intéresse le plus. Par exemple, les travailleurs non techniques peuvent vouloir apprendre à créer des extraits de code pour une page web à l'aide d'un outil d'IA. Dans ce cas, plus l'IA dispose d'informations contextuelles sur votre travail, meilleures seront ses réponses. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, l'IA de ClickUp excelle dans ce domaine. Elle sait sur quel projet vous travaillez et peut vous recommander des étapes spécifiques ou même effectuer facilement des tâches telles que la création d'extraits de code.

7. CodeRunner 4 (Idéal pour l'exécution instantanée de code dans plusieurs langages)

via CodeRunner 4

Contrairement aux éditeurs basiques qui ne suggèrent que des mots isolés pour compléter automatiquement le code, le moteur de complétion de CodeRunner 4 comprend le contexte. Il propose des suggestions qui vont au-delà des termes individuels et utilise un algorithme de recherche intensif pour vous aider à trouver la bonne complétion parmi des milliers de possibilités.

Les 4 meilleures fonctionnalités de CodeRunner

Transformez-le en un logiciel de suivi des bugs à l'aide des outils de point d'arrêt intégrés pour suivre l'exécution étape par étape, explorer la pile d'appels et résoudre les problèmes

Détectez les erreurs au fur et à mesure que vous tapez grâce à la vérification syntaxique en direct qui met en évidence les problèmes directement dans votre code

Travaillez avec une interface à fenêtre unique dotée d'un navigateur de fichiers intégré et d'une barre latérale de documentation

Limites de CodeRunner 4

Ne dispose pas de fonctionnalités de collaboration en temps réel, de révision de code et de programmation en binôme

Tarifs de CodeRunner 4

Licence personnelle : 19,99 $

Licence site : 12 $ par ordinateur (5 minimum)

Évaluations et avis sur CodeRunner 4

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos de CodeRunner 4 ?

Un critique G2 a déclaré :

Code Runner est l'un des IDE les plus puissants en matière d'écriture et d'exécution de code. Il aide les développeurs à écrire du code grâce à son intellisense.

Code Runner est l'un des IDE les plus puissants en matière d'écriture et d'exécution de code. Il aide les développeurs à écrire du code grâce à son intellisense.

8. Geany (idéal pour les modifications en cours et pour éviter les IDE complets)

via Geany

Geany dispose d'une interface claire et épurée. La barre latérale vous permet d'accéder rapidement aux fichiers ouverts et aux symboles du projet, tandis que l'interface à onglets facilite le travail sur plusieurs fichiers. Vous pouvez compiler du code, afficher les messages du compilateur et corriger les erreurs sans quitter l'éditeur.

Meilleures fonctionnalités de Geany

Écrivez du code plus rapidement grâce à la coloration syntaxique et à l'auto-complétion pour plus de 50 langages de programmation

Créez et exécutez du code directement dans l'éditeur à l'aide de commandes de compilation personnalisables et d'un retour d'information en temps réel du compilateur

Suivez les symboles, les fonctions et les variables dans l'ensemble de votre projet grâce au navigateur de symboles intégré

Limites de Geany

La version Windows ne dispose pas d'un terminal intégré par défaut

L'installation du plugin nécessite une configuration manuelle

Tarifs Geany

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Geany

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

9. TextEdit (idéal pour gérer les fichiers multimédias dans les documents)

via TextEdit

Si vous souhaitez expliquer quelque chose visuellement dans vos notes, essayez TextEdit. Déposez une image dans votre document et la barre d'outils Markup apparaît, vous permettant d'ajouter des annotations sous forme de dessins ou de texte.

Vous pouvez également utiliser cet outil de développement logiciel pour convertir des formats de documents afin d'améliorer la compatibilité des fichiers. Ouvrez un document Word, effectuez des modifications rapides et enregistrez-le au format .docx sans installer Microsoft Office.

Il en va de même pour les fichiers OpenOffice et divers autres formats, ce qui fait de TextEdit un pont fiable entre les types de documents.

Meilleures fonctionnalités de TextEdit

Passez du mode texte simple au mode enrichi en un seul clic pour l'adapter à votre tâche (écrire du code propre ou créer des documents mis en forme)

Appliquez des styles de texte personnalisés à tous vos documents pour conserver une mise en forme cohérente sans travail répétitif

Écrivez votre code HTML et voyez à quoi il ressemblera dans un navigateur, directement dans l'application

Limites de TextEdit

Pas d'interface à onglets pour gérer plusieurs documents

Il offre des fonctionnalités de modification en cours de base sans fonctionnalités avancées telles que la coloration syntaxique

Tarifs de TextEdit

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TextEdit

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

👀 Le saviez-vous ? JavaScript et HTML/CSS sont les langages de programmation les plus populaires parmi les développeurs de logiciels.

10. Nova (le meilleur pour une assistance native sur Mac)

via Nova

Au cours des tests bêta, l'équipe Nova a découvert des bugs dans le moteur de disposition de texte d'Apple qu'elle n'a pas pu corriger. Elle a donc créé son propre gestionnaire de disposition de texte à partir de zéro. Cela a permis de résoudre les bugs et de rendre Nova adapté aux développeurs Mac qui souhaitent un éditeur natif qui parle leur langue.

Les meilleures fonctionnalités de Nova

Créez des scripts personnalisés dans différents langages que vous pouvez déclencher à tout moment à l'aide des boutons de la barre d'outils ou des raccourcis clavier

Basculez entre plusieurs outils de la barre latérale, tels que le statut Git, la navigation dans les fichiers et la navigation par symboles, à l'aide du dock personnalisable

Suivez les modifications et gérez le contrôle des versions grâce aux outils Git intégrés pour le clonage, la mise en attente, la validation et la publication des mises à jour

Limites de Nova

L'écosystème des extensions est limité

Tarifs Nova

Nova : 99 $

Évaluations et avis sur Nova

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Fait amusant : bien que la documentation technique et Stack Overflow soient des ressources d'apprentissage populaires, 37 % des développeurs utilisent également l'IA.

11. UltraEdit (idéal pour la gestion de fichiers volumineux)

via UltraEdit

Utilisez le mode fichiers volumineux amélioré d'UltraEdit lorsque vous êtes submergé par d'énormes ensembles de données ou fichiers de code source. Vous pouvez activer/désactiver des fonctionnalités telles que les numéros de ligne et le pliage de code pour répondre aux besoins de votre flux de travail, garantissant ainsi une modification en cours réactive, quelle que soit la taille du fichier.

Meilleures fonctionnalités d'UltraEdit

Sélectionnez et modifiez des blocs de texte verticalement pour mettre à jour plusieurs lignes simultanément ou reformater des données tabulaires

Utilisez plusieurs sélections pour placer plusieurs curseurs dans votre document et modifier différentes sections à la fois

Regroupez les fichiers et dossiers de manière logique, avec une assistance pour l'organisation imbriquée et la mise en évidence de la syntaxe spécifique à chaque projet

Limites d'UltraEdit

La recherche dans un contenu dense peut être lente

La modification en cours sur deux fichiers ou plus en mode écran partagé n'est pas intuitive

Tarifs UltraEdit

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur UltraEdit

G2 : 4,7/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'UltraEdit ?

Un critique G2 a déclaré :

Lorsque mon équipe a commencé à travailler avec des fichiers XML pour notre produit, et que les fichiers sont devenus suffisamment volumineux, nous avons demandé à notre équipe informatique un produit qui nous permettrait, en tant que propriétaires du produit, de créer/afficher et modifier nos fichiers, et qui soit facile à prendre en main. UltraEdit était exactement ce qu'il nous fallait.

Lorsque mon équipe a commencé à travailler avec des fichiers XML pour notre produit et que ces fichiers sont devenus suffisamment volumineux, nous avons demandé à notre équipe informatique un produit qui nous permettrait, en tant que propriétaires du produit, de créer/afficher et modifier nos fichiers et qui serait facile à prendre en main. UltraEdit était exactement ce qu'il nous fallait.

12. Textastic (Idéal pour la modification de code sur mobile)

via Textastic

Textastic utilise des API natives iOS et macOS telles que Core Text, ce qui se traduit par une vitesse exceptionnelle, même avec des fichiers volumineux. Sa capacité à réinitialiser les fichiers ouverts pour éviter les erreurs et ses touches supplémentaires pour les caractères de programmation témoignent d'une prise en compte approfondie des besoins en matière de codage sur mobile et sur bureau.

Meilleures fonctionnalités de Textastic

Compilez et prévisualisez le code du préprocesseur comme Sass et LESS grâce à l'assistance complète de Textastic pour les préprocesseurs de développement web

Naviguez dans le texte avec précision à l'aide de la molette à deux doigts pour une sélection fluide sur les appareils tactiles

Accélérez le codage grâce à l'autocomplétion intelligente pour HTML, CSS, JavaScript, C, Objective-C et PHP

Limites de Textastic

Pas d'intégration Git directe — nécessite l'application Working Copy pour les fonctionnalités Git

Tarifs Textastic

Free Forever

Textastic Pro : 2,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Textastic

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Aucun avis disponible

💡 Astuce pro : utilisez le serveur WebDAV intégré de Textastic pour transférer sans fil des fichiers entre votre Mac/PC et vos appareils iOS sans aucun câble.

Essayez la meilleure alternative à Notepad++ : ClickUp

Si vous êtes passé à macOS, vous n'avez aucune raison de vous priver d'éditeurs de code efficaces. Les alternatives à Notepad++ que nous avons présentées offrent un large éventail de solutions, des éditeurs légers aux environnements de développement avancés.

Mais voici le problème : pourquoi se contenter d'un simple éditeur de code alors que vous pouvez bénéficier d'un écosystème complet pour améliorer votre productivité ?

ClickUp est l'application tout-en-un pour les développeurs front-end, les rédacteurs et les équipes qui veulent faire plus que simplement écrire du code. Elle apporte clarté, structure et automatisation à votre flux de travail, synchronise les mises à jour en temps réel et offre un espace de communication pour les équipes.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et transformez instantanément chaque idée en action.