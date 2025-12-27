Les 15 meilleurs outils de sondage gratuits à utiliser en 2026

Vous pouvez mener un sondage parfait et ne rien apprendre pour autant.

Les équipes recueillent constamment des commentaires, mais trop souvent, les résultats restent dans un tableur ou un tableau de bord sans suite.

Les outils de sondage gratuits d'aujourd'hui remédient à cela. Ils offrent des sauts logiques, la personnalisation de la marque et des analyses en temps réel sans les barrières de paiement qui les bloquaient auparavant.

Ce guide présente les 15 meilleurs outils de sondage gratuits pour transformer rapidement les réponses en décisions exploitables.

Voici un aperçu des meilleurs outils de sondage avant d'entrer dans les détails.

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Équipes produit, RH, marketing et équipes interfonctionnelles gérant plusieurs formulaires d'admission Taille de l'équipe : Solo → Enterprise Collectez des réponses, déclenchez des flux de travail, bénéficiez d'informations issues de l'IA, personnalisez votre image de marque, intégrez des formulaires et unifiez votre environnement de travail. Free Forever, personnalisation pour les entreprises disponible Google Forms Sondages internes rapides et sans fioritures, quiz en classe et planification d'évènements Taille de l'équipe : Individus → Petites équipes Intégrez des formulaires, mélangez les questions, restreignez l'accès, limitez les réponses, créez des raccourcis. Free SurveyPlanet Éducateurs, organisations à but non lucratif et entreprises en phase de démarrage qui organisent fréquemment des cycles de feedback Taille de l'équipe : petite → moyenne Questions/réponses illimitées, modèles, multilingue, réponses anonymes, double aperçu Forfaits payants à partir de 20 $/mois Tally Créateurs, start-ups et professionnels indépendants à la recherche de formulaires minimalistes et élégantsTaille de l'équipe : Indépendant → Petites équipes Éditeur de blocs, pas de filigranes, réponses illimitées, domaines personnalisés, champs masqués, Stripe, protection par mot de passe Forfaits payants à partir de 29 $/mois Jotform Équipes des secteurs de la santé, de l'éducation et des entreprises qui ont besoin d'une collecte de données structurée et précise au pixel près Taille de l'équipe : PME → Grande entreprise Plus de 10 000 modèles, logique conditionnelle, paiements, HIPAA, signatures électroniques, mode hors ligne, plus de 100 intégrations Forfaits payants à partir de 39 $/mois SurveyMonkey Équipes RH, marketing et produit menant des recherches formelles ou des sondages axés sur la conformité Taille de l'équipe : toutes tailles Analyse des sentiments, partage QR/SMS, benchmarks, logique de notation, multilinguisme, accès basé sur les rôles. Forfaits payants à partir de 18 $/mois Typeform Marketeurs, designers et créateurs ayant besoin de sondages soignés, interactifs et adaptés à leur marque Taille de l'équipe : Solo → Moyenne Interface utilisateur à question unique, sauts logiques, rappel des réponses, sauvegardes partielles, intégrations, VideoAsk Forfaits payants à partir de 29 $/mois Zoho Sondage Équipes travaillant déjà dans l'écosystème Zoho Taille de l'équipe : PME → Grande entreprise Intégrations natives Zoho, conformité au RGPD, multilinguisme, mode hors ligne, notation, déclencheurs d'e-mails, rapports croisés. Forfaits payants à partir de 6 $/mois Cognito Forms Équipes opérationnelles, comptables et personnel de terrain ayant besoin de formulaires de données dynamiques et nécessitant de nombreux calculs Taille de l'équipe : PME → Moyenne entreprise Préremplissage des données, sections répétées, stockage crypté, portails sécurisés, PDF, calculs avancés Forfaits payants à partir de 19 $/mois forms. application Petites entreprises + freelances ayant besoin de formulaires adaptés aux appareils mobiles Taille de l'équipe : Solo → PME Conception axée sur les appareils mobiles, formulaires de commande, approbations, notifications push, calculatrices, modèles réactifs Forfaits payants à partir de 25 $/mois Qualtrics Entreprises et équipes de recherche menant des études avancées sur l'expérience client/employé et le marché Taille de l'équipe : Enterprise Logique complexe, ramifications, données intégrées, partage multicanal, analyses IA, tableaux de bord, intégrations SAP/Salesforce Tarification personnalisée LimeSurvey Équipes du secteur universitaire et public disposant de compétences techniques et de budgets serrés Taille de l'équipe : PME → Grande entreprise Open source, auto-hébergé, multilingue, scripts logiques, mode hors ligne, exportation SPSS/R, gestion de panel Forfaits payants à partir de 9 $/mois Sogolytics Équipes RH, santé, finance et administration publique nécessitant une sécurité et une conformité strictesTaille de l'équipe : Moyenne → Enterprise Sécurité de l'entreprise, feedback à 360°, benchmarking, flux de travail, tableaux de bord, cryptage, pistes d'audit Forfaits payants à partir de 25 $/mois SoSci Sondage Chercheurs en psychologie, en éducation et en sciences sociales Taille de l'équipe : Milieu universitaire Logique de script, randomisation aléatoire, quotas, accès contrôlé, conformité UE, intégrations académiques Forfaits payants à partir de 57 $/mois Formbricks Équipes SaaS + développeurs axés sur la confidentialité recueillant des commentaires dans l'application Taille de l'équipe : Startup → Enterprise Micro-sondages intégrés à l'application, auto-hébergés, conformes au RGPD/CCPA, suivi de session, SDK, analyse IA, nombre de places illimité. Forfaits payants à partir de 49 $/mois

Gratuit ne signifie pas nécessairement limité, surtout si vous recueillez des commentaires qui influencent vos décisions. Voici les éléments à prendre en compte lorsque vous choisissez un logiciel de sondage fiable et gratuit :

Limites de questions élevées ou illimitées : évitez les outils qui limitent le nombre de questions que vous pouvez poser.

Conception et personnalisation de la marque : modifiez les couleurs, les logos et les polices de caractère sans filigrane.

Branchement logique et modèles de saut : posez des questions plus pertinentes en fonction des réponses précédentes.

Options d'exportation et analyses : accédez aux données brutes et aux tableaux de bord pour donner du sens aux résultats.

Disposition adaptée aux appareils mobiles : assurez-vous que vos sondages et formulaires s'affichent correctement sur tous les appareils.

Pas de publicités ni de logos imposés : profitez d'une expérience gratuite et sans distraction.

Intégrations d'outils : synchronisez facilement avec Google Sheets, Slack, les CRM et bien plus encore.

Limites de données généreuses : certains outils limitent les réponses ou le stockage de données dans les forfaits Free.

Interface conviviale : un générateur épuré qui vous fait gagner du temps et réduit les frictions.

Le bon outil facilite la création, le partage et l'exploitation des sondages, sans vous imposer trop tôt des barrières tarifaires.

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, plongeons-nous dans les outils qui répondent à vos besoins :

1. ClickUp (idéal pour les formulaires intégrés aux flux de travail)

Transformez les réponses en actions grâce aux formulaires ClickUp qui offrent une connexion directe à vos flux de travail.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Sa fonctionnalité intégrée ClickUp Forms ne se contente pas de collecter les réponses aux sondages, elle déclenche également des actions.

Vous pouvez créer des formulaires pour tout type de besoin, de la capture de prospects et des rapports de bogues aux demandes internes et aux sondages. Chaque réponse peut automatiquement devenir une tâche, être attribuée à la bonne personne, se voir attribuer une priorité en fonction des réponses et déclencher des suivis, sans qu'aucun tri manuel ne soit nécessaire.

Utilisez ClickUp AI pour extraire instantanément des informations à partir des données des formulaires.

Les résultats des formulaires sont directement transférés dans les tableaux de bord ClickUp. Ces tableaux de bord comprennent des cartes d'analyse IA, des tendances prédictives, des alertes d'anomalies et des diagrammes générés automatiquement par ClickUp Brain.

ClickUp Automatisations transforme les réponses aux formulaires en flux de travail. Dès qu'une personne soumet un formulaire, la tâche peut être étiquetée, acheminée vers la bonne étape et transmise à la bonne personne, ce qui permet à votre équipe de passer moins de temps à trier et plus de temps à répondre.

Par exemple, les envois « urgents » peuvent être attribués à un propriétaire spécifique et automatiquement déplacés vers une étape à haute priorité, tandis que les « commentaires » sont placés dans une liste de tâches en attente pour être examinés.

Au lieu de configurer manuellement les déclencheurs et les conditions, vous pouvez décrire l'automatisation en langage clair (« Lorsqu'une réponse à un sondage est marquée comme urgente, attribuez-la à CX et ajoutez une date d'échéance ») et ClickUp Brain construit l'ensemble du flux de travail pour vous.

Choisissez parmi plus de 200 modèles de modèles de ClickUp d’automatisation prédéfinis pour démarrer rapidement.

Les formulaires sont faciles à personnaliser avec votre propre image de marque et prennent en charge le téléchargement de fichiers, tels que des captures d'écran ou des vidéos. Vous pouvez également accepter les envois publics ou anonymes, ce qui est idéal pour les commentaires des clients ou les sondages d'opinion, et les intégrer à des outils tels que les CRM, les plateformes d'e-mail ou les bases de données via Zapier ou Make.

⭐ Le changement radical Les capacités avancées de l'IA de ClickUp ( ClickUp Brain, ClickUp BrainGPT et Super Agents ) en font un choix incontournable pour la gestion des sondages. La plupart des outils de sondage se limitent à « recueillir des commentaires ». Le véritable avantage réside dans la transformation des réponses en décisions et en actions sans avoir à exporter quoi que ce soit ni à relancer les gens. Transformez rapidement les réponses brutes en un rapport lisible : utilisez ClickUp Brain pour résumer un document et en extraire les points clés en quelques secondes, afin que vos conclusions soient claires et immédiatement partageables.

Obtenez une analyse et un acheminement en un seul flux : ClickUp AI Agents peut consolider les commentaires, effectuer une analyse des sentiments et générer des rapports d'analyse, puis acheminer les résultats vers les bons propriétaires.

Transformez automatiquement les « informations » en « travail » : ces mêmes agents peuvent créer des tâches de suivi à partir des résultats des sondages et les faire avancer, afin que rien ne s'arrête après la rédaction du rapport.

Tenez tout le monde informé sans avoir à rédiger de résumés manuellement : un agent IA de synthèse automatisé peut transformer les données saisies en résumés concis, afin que les parties prenantes restent informées avec beaucoup moins de travail lié aux rapports. unpeut transformer les données saisies en résumés concis, afin que les parties prenantes restent informées avec beaucoup moins de travail lié aux rapports. Voici un aperçu du travail de ClickUp BrainGPT👇 ClickUp BrainGPT identifie les préoccupations récurrentes, reconnaît les commentaires positifs et suggère les prochaines étapes à suivre. L'IA ne s'arrête pas là : vous pouvez effectuer des recherches dans les formulaires, les réponses, les tâches, les documents, les chats, les tableaux de bord et les pièces jointes en quelques secondes. ClickUp Enterprise Search extrait automatiquement le contexte de votre environnement de travail afin que vous ne perdiez jamais de vue la manière dont votre équipe exploite les données des sondages.

Tout cela se traduit par des résultats concrets. Les équipes qui utilisent ClickUp gagnent jusqu'à une heure par employé et par jour, ce qui se traduit par un gain d'efficacité de 12 %.

Des organisations telles que Stanley Securities ont réduit leur temps pour la préparation des rapports de plus de 50 % grâce à des flux de travail connectés à des formulaires qui rendent les données accessibles et exploitables.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Affichez les propriétaires de formulaires, le nombre d'envois et les flux de travail connectés à partir du hub de formulaires centralisé.

Commencez avec des modèles prédéfinis pour les commentaires, les demandes informatiques et les admissions, ou créez vos propres modèles en contrôlant entièrement la disposition, la logique et les déclencheurs de flux de travail.

Partagez des formulaires via un lien ou intégrez-les à des sites Web, des wikis ou des portails. Idéal pour les centres d'aide, les pages d'accueil ou les cas d'utilisation en contact avec la clientèle.

Utilisez des menus déroulants, des téléchargements de fichiers, des dates, des évaluations et bien plus encore pour créer des formulaires destinés aux rapports de bogues, aux commentaires, aux réponses à des invitations, etc.

Associez les réponses aux sondages à des champs tels que la région ou l'impact sur les revenus pour faciliter le filtrage, la création de rapports et la segmentation des tableaux de bord.

Le nouveau Forms Hub vous offre un contrôle de niveau entreprise sur l'accès aux formulaires, les permissions, les analyses et la visibilité des envois. Vous pouvez suivre les volumes de réponses, contrôler qui peut afficher ou modifier les données des formulaires et intégrer des formulaires dans des portails externes ou internes avec une gouvernance plus stricte.

Limitations de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être légèrement élevée pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur G2 indique :

Clickup sur ordinateur est incroyablement facile à utiliser et intuitif, avec de nouvelles commandes IA intégrées pour vous aider si jamais vous vous perdez. La possibilité de créer des formulaires, de gérer des tâches, des éléments de calendrier et des réunions fait de ClickUp un outil indispensable pour toute petite entreprise en pleine croissance. De plus, la nouvelle fonctionnalité de chat rend les applications de chat externes telles que Slack ou Teams obsolètes et inutiles pour ceux qui cherchent à réduire le nombre d'applications qu'ils utilisent.

2. Google Forms (idéal pour les sondages rapides et simples)

via Google Forms

Si vous êtes déjà intégré à l'écosystème Google, Google Forms est idéal pour les utilisateurs qui souhaitent créer des sondages avec une installation minimale. Il s'agit du créateur de sondages entièrement gratuit de Google.

L'interface simple et sans code de l'outil et son intégration native avec les outils Google Workspace le rendent parfait pour les commentaires internes, les sondages de satisfaction client, les quiz en classe ou la planification d'évènements. Vous pouvez commencer immédiatement à utiliser des modèles prédéfinis ou créer votre propre questionnaire à partir de zéro avec des types de questions basiques telles que des questions à choix multiples, des menus déroulants et des réponses courtes.

Les meilleures fonctionnalités de Google Forms

Créez un sondage dans Google Forms et intégrez-le directement à des sites Web ou à des intranets pour faciliter la participation.

Limitez l'accès aux formulaires à des utilisateurs ou domaines spécifiques pour les sondages internes.

Définissez des limites de réponses et fermez automatiquement les formulaires une fois le plafond atteint.

Utilisez les raccourcis clavier et les outils de duplication rapide pour accélérer la création de formulaires.

Limites de Google Forms

Google Forms offre gratuitement une logique conditionnelle de base, mais ne dispose pas des fonctionnalités avancées de logique de saut, de notation et de tableaux de bord analytiques en temps réel que l'on trouve dans les outils payants.

Les outils de rapports sont limités.

Tarifs Google Forms

Free

Évaluations et avis sur Google Forms

G2 : 4,6/5 (Google Workspace, plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Forms ?

Un critique de Capterra déclare :

Google Forms est une solution utile et efficace pour les besoins basiques à intermédiaires. Ce n'est peut-être pas l'outil le plus avancé, mais il est suffisant pour la plupart des fonctions RH quotidiennes.

📮 ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et des allers-retours entre les réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp regroupe vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable !

3. SurveyPlanet (le meilleur pour les sondages gratuits illimités)

via SurveyPlanet

Vous avez besoin de mener plusieurs sondages sans vous soucier d'une limite de questions ou de réponses ? SurveyPlanet peut vous aider. Son forfait gratuit généreux comprend un nombre illimité de sondages, de questions et de répondants. Cela en fait l'outil idéal pour les enseignants, les associations à but non lucratif et les entreprises en phase de démarrage qui mènent fréquemment des campagnes de feedback.

Les meilleures fonctionnalités de SurveyPlanet

Appliquez des modèles de sondage pré-rédigés à des sujets tels que les ressources humaines, l'éducation ou les études de marché.

Utilisez les questions conditionnelles et la logique de saut (forfait Pro) pour guider les répondants en fonction de leurs réponses.

Créez un sondage anonyme en plusieurs langues avec des contrôles de confidentialité clairs.

Prévisualisez les sondages en tant que participant et administrateur pour vérifier le flux et la mise en forme.

Limitations de SurveyPlanet

Le forfait Free ne permet pas de personnaliser la marque ni d'utiliser les branchements logiques.

Pas de tableaux de bord analytiques intégrés : les données doivent être examinées ou exportées manuellement.

Tarifs SurveyPlanet

Free

Pro : 20 $/mois

Enterprise : 350 $/an

Évaluations et avis sur SurveyPlanet

G2 : 4,1/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SurveyPlanet ?

Un critique G2 déclare :

J'apprécie particulièrement le fait que SurveyPlanet vous permette non seulement de savoir quel participant a donné quel commentaire, ce qui vous aide à combler les lacunes, mais aussi d'afficher les données sous forme de graphiques et de visuels pour faciliter la lecture des résultats.

💡 Conseil de pro : au lieu de passer au crible des dizaines de tâches générées par les sondages, demandez-vous simplement « Sur quoi dois-je me concentrer en premier ? ». ClickUp Brain analyse l'urgence, les dépendances et l'impact pour faire ressortir instantanément les tâches les plus critiques.

4. Tally (idéal pour les formulaires simples, de type Notion)

via Tally

Tally simplifie considérablement la création de formulaires grâce à son éditeur basé sur des blocs. Il vous suffit de saisir et de structurer votre formulaire comme un document, sans glisser-déposer fastidieux ni interface encombrée.

Bien qu'il soit gratuit, il supprime les filigranes et vous donne accès à un nombre illimité d'envois, à des domaines personnalisés, à des notifications de réponse et même à des raccourcis clavier pour accélérer les choses.

Comparez les meilleures fonctionnalités

Créez des formulaires instantanément à l'aide de l'éditeur « type-to-create » de Tally, qui convertit automatiquement ce que vous tapez en questions structurées.

Ajoutez des champs cachés et des variables personnalisées pour personnaliser les réponses ou effectuer le suivi des sources de référence.

Encaisser les paiements via Stripe directement dans votre formulaire avec le forfait Pro.

Recevez instantanément des notifications par e-mail et Slack lorsqu'une nouvelle réponse est soumise.

Générez des questions de départ à l'aide de l'IA en fonction de l'objectif de votre sondage.

Limites de comptage

Ne fournit pas d'assistance pour la logique de sondage complexe au-delà des champs conditionnels de base.

Ne dispose pas d'outils d'analyse intégrés ; repose sur des intégrations avec des outils tels que Google Sheets ou Airtable.

Calculer le prix

Free

Pro : 29 $/mois

Entreprise : 89 $/mois

Comptez les évaluations et les avis

G2 : 4,7/5 (plus de 25 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tally ?

Un critique de G2 déclare :

La documentation est complète et le formulaire peut être publié en plusieurs langues, ce qui en fait une excellente option pour une grande variété d'entreprises.

🧠 Anecdote : le Net Promoter Score (NPS), développé par Fred Reichheld en 2003, a révolutionné les commentaires des clients en posant une question simple : « Dans quelle mesure êtes-vous susceptible de nous recommander à un ami ? » Aujourd'hui, c'est l'un des indicateurs les plus utilisés dans les études sur l'expérience client.

5. Jotform (idéal pour les formulaires professionnels hautement personnalisables)

via Jotform

Pour les équipes qui ont besoin d'un design parfait au pixel près et de fonctionnalités avancées, Jotform propose l'un des créateurs de formulaires les plus puissants du marché. Il prend en charge plus de 10 000 modèles, une logique conditionnelle avancée, des intégrations de paiement et la conformité HIPAA.

Le générateur par glisser-déposer vous permet de contrôler entièrement la disposition, l'image de marque et le comportement du formulaire. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez, des formulaires d'admission complexes aux flux de travail d'inscription avec approbations, téléchargements de fichiers et calculs en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Automatisez les flux de travail d'approbation pour examiner, accepter ou rejeter les envois grâce à une logique personnalisée.

Intégrez plus de 100 applications, notamment des CRM, des outils de gestion de projet et des plateformes de stockage cloud.

Configurez des e-mails conditionnels et des réponses automatiques en fonction des données des échelles d'évaluation des sondages.

Recueillez des signatures électroniques avec des champs juridiquement contraignants.

Activez le mode kiosque ou la collecte de données hors ligne pour une utilisation sur site sans Internet.

Des informations basées sur l'IA et des cartes de résumé qui mettent en évidence les résultats clés sans analyse manuelle.

Limitations de Jotform

Certains utilisateurs signalent que les formulaires avec une logique complexe peuvent se charger lentement.

Les écarts de prix entre les différents niveaux peuvent être importants pour les petites équipes.

Tarifs Jotform

Starter : Gratuit

Bronze : 39 $/mois

Silver : 49 $/mois

Gold : 129 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jotform

G2 : 4,7/5 (plus de 3 600 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jotform ?

Un critique de Capterra déclare :

J'adore JotForm, c'est très facile de créer des formulaires. On l'utilise pour recueillir des commentaires sur des évènements et des produits. Même s'il y a une limite de 100 envois par mois, la version gratuite reste super utile.

👀 Le saviez-vous ? La plupart des gens ne voient pas d'inconvénient à remplir des sondages s'ils pensent que l'entreprise tiendra réellement compte de leurs commentaires.

6. SurveyMonkey (idéal pour les commentaires et analyses de niveau entreprise)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey offre des fonctionnalités avancées de branchement, une prise en charge multilingue et des analyses détaillées pour les équipes chargées d'analyser des sondages complexes. Il est couramment utilisé par les équipes RH, marketing et produit pour suivre les tendances et les sentiments au fil du temps.

Il fournit également l'assistance pour la comparaison par rapport à des références, ce qui permet aux entreprises de mesurer leurs résultats par rapport aux normes du secteur.

Meilleures fonctionnalités de SurveyMonkey

Analysez les réponses en texte libre à l'aide de l'analyse des sentiments et de l'extraction de mots-clés.

Effectuez la distribution de vos sondages via plusieurs canaux, notamment par SMS, intégration dans des sites Web et codes QR.

Personnalisez les chemins de réponse grâce à des modèles logiques et de notation avancés.

Permettez la réalisation de sondages multilingues grâce à la gestion automatique des traductions.

Limitations de SurveyMonkey

Des analyses IA avancées (sentiment, regroupement) sont disponibles dans les niveaux payants.

Les options de personnalisation de la marque sont limitées dans les forfaits d'entrée de gamme.

Tarifs SurveyMonkey

Free

Team Advantage : 32 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Team Premier : 92 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (plus de 23 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 10 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SurveyMonkey ?

Un critique de G2 déclare :

SurveyMonkey permet à nos collègues non techniciens de créer en quelques minutes des sondages soignés et adaptés aux appareils mobiles. Grâce à la riche bibliothèque de modèles de questions et à la logique de branchement, nous avons rarement besoin de partir de zéro, et le tableau de bord analytique en temps réel permet de partager presque instantanément les informations avec les parties prenantes...

7. Typeform (idéal pour les formulaires interactifs et design)

via Typeform

Pour les marques qui privilégient l'expérience utilisateur et le design, Typeform utilise une interface épurée, avec une seule question à la fois, qui ressemble davantage à une discussion qu'à un sondage classique.

Ses solides capacités logiques et ses intégrations avec des outils tels que HubSpot, Slack et Notion sont à la hauteur de son attrait visuel. Cela le rend particulièrement adapté à la génération de prospects, à la collecte de commentaires, aux quiz et aux flux d'intégration, en particulier lorsque l'engagement dans les questions de sondage sur l'expérience utilisateur et les taux d'achèvement sont primordiaux.

Meilleures fonctionnalités de Typeform

Concevez des sondages avec des sauts logiques et des calculs pour personnaliser le flux du sondage en temps réel.

Intégrez des formulaires dans des pages Web tout en conservant la réactivité et la fidélité du design.

Collectez automatiquement les réponses partielles, réduisant ainsi l'impact des abandons.

Utilisez les réponses rappelées pour faire référence à des réponses antérieures dans des questions ultérieures.

Intégrez la vidéo via VideoAsk pour une collecte de données interactive en face à face.

Limites de Typeform

Nombre de réponses limité dans les forfaits gratuits et basiques.

Les fonctionnalités avancées de personnalisation de la marque ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs.

Tarifs Typeform

Free

Basique : 29 $/mois

Plus : 59 $/mois

Entreprise : 99 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Typeform

G2 : 4,5/5 (plus de 870 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 920 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Typeform ?

Un critique de G2 déclare :

L'interface est élégante, facile à utiliser et attrayante pour les répondants. La logique conditionnelle et les intégrations rendent les flux de travail fluides.

🧠 Anecdote : les outils de sondage n'ont pas toujours été numériques. La première avancée majeure en matière de collecte de données à grande échelle a eu lieu en 1890, lorsque Herman Hollerith a utilisé des cartes perforées pour traiter les données du recensement américain, réduisant ainsi de plusieurs années le temps nécessaire au comptage manuel. Les plateformes de sondage basées sur l'IA d'aujourd'hui font la même chose à une échelle très différente : elles transforment les réponses brutes en informations exploitables en quelques secondes au lieu de plusieurs mois.

8. Zoho Survey (idéal pour les équipes qui utilisent déjà l'écosystème Zoho)

via Zoho Sondage

Zoho Survey s'intègre naturellement dans la suite Zoho, offrant une option fiable pour les équipes qui utilisent déjà Zoho CRM, Zoho Campaigns ou Zoho Analytics.

Il s'adresse aux entreprises à la recherche d'un outil de sondage de milieu de gamme offrant des fonctionnalités de personnalisation, de logique et de rapports satisfaisantes, le tout soutenu par des intégrations natives dans leur infrastructure existante.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Sondage

Déclenchez des campagnes par e-mail via Zoho Campaigns en fonction des résultats des sondages.

Configurez des rapports de sondage à tableaux croisés et des analyses de tendances dans Zoho Analytics.

Utilisez des variables personnalisées et de notation pour segmenter automatiquement les répondants.

Partagez vos sondages sur Facebook, Twitter ou sous forme de fenêtres contextuelles pour élargir votre audience.

Collectez des réponses hors ligne sur des applications mobiles, même sans connexion Internet.

Limitations de Zoho Survey

L'interface utilisateur peut sembler dépassée par rapport aux outils plus récents.

Certains utilisateurs signalent des ralentissements avec des ensembles de données volumineux provenant des répondants.

Tarifs de Zoho Survey

Free

Basique : 9 $/mois

Plus : 35 $/mois

Pro : 49 $/mois

Enterprise : 109 $/mois

Évaluations et avis sur Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 440 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Survey ?

Un critique de Capterra déclare :

Excellent outil de sondage, très complet et simple d'utilisation. Je le recommande à tous les utilisateurs de Zoho One.

9. Cognito Formulaires (idéal pour la collecte et le calcul avancés de données)

via CognitoForms

Cognito Forms est particulièrement adapté aux cas d'utilisation allant au-delà des commentaires de base, tels que les estimations de coûts, les inscriptions à des évènements ou les rapports internes. Il combine la logique des formulaires, les calculs et le formatage conditionnel pour prendre en charge des flux de travail plus complexes.

Particulièrement utile pour les équipes opérationnelles, les comptables et les services sur le terrain, il vous permet de créer des formulaires dynamiques, basés sur des données, sans avoir besoin de coder.

Meilleures fonctionnalités de Cognito Forms

Préremplissez les données des envois précédents pour améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Utilisez des sections répétitives pour saisir plusieurs entrées dans un seul envoi.

Stockez les entrées avec cryptage et accédez-y via des portails de sécurité.

Personnalisez les PDF pour les impressions telles que les reçus ou les certificats.

Limitations de Cognito Forms

La courbe d'apprentissage des fonctionnalités avancées est supérieure à la moyenne.

Stylisme visuel limité par rapport à des outils tels que Typeform.

Tarifs Cognito Forms

Free

Pro : 19 $/mois

Équipe : 39 $/mois

Enterprise : 129 $/mois

Évaluations et avis sur Cognito Forms

G2 : 4,5/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cognito Forms ?

Un critique de Capterra déclare :

Formulaire excellent et puissant, s'intègre à Zapier et me permet de réaliser le suivi des visiteurs avec Google Analytics. Expérience fluide.

10. applications pour formulaires (Idéal pour les formulaires adaptés aux mobiles avec automatisation)

Conçue dans un souci de simplicité et de mobilité, l'application forms. est idéale pour les utilisateurs qui ont besoin de créer, partager et gérer rapidement des formulaires, en particulier à partir d'un appareil mobile.

Cette plateforme logicielle d'automatisation des formulaires facilite également le partage de formulaires via les réseaux sociaux, les sites web ou WhatsApp, et permet même des flux d'approbation de base sans nécessiter d'installation technique.

Formulaires. Les meilleures fonctionnalités de l'application

Acceptez les commandes ou les réservations via les champs de produit.

Automatisez les flux d'approbation grâce à des changements de statut personnalisables pour les envois.

Suivez et gérez les réponses grâce à des notifications push pour rester informé en temps réel.

Tirez parti des champs de calculatrice pour la tarification ou la logique de notation dans le formulaire.

Exportez les données des formulaires dans des rapports détaillés ou des tableaux de bord visuels pour obtenir rapidement des informations pertinentes.

Bénéficiez de l'aide de l'IA pour la conception des questions.

Formulaires. Limitations de l'application.

L'assistance pour les domaines personnalisés est disponible uniquement dans les forfaits payants.

La flexibilité de conception est plus limitée que celle des outils de création de formulaires haut de gamme.

Formulaires. Tarifs de l'application

Free

Basique : 25 $/mois

Pro : 35 $/mois

Premium : 99 $/mois

Formulaires. Évaluations et avis sur les applications

G2 : 4,5/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 240 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de l'application forms. ?

Un critique de G2 déclare :

Avec l'application Forms, nous n'avons pas ressenti le besoin d'un service client personnalisé. Les utilisateurs peuvent facilement achever nos sondages sans nous contacter, ce qui, selon moi, leur offre une meilleure expérience.

11. Qualtrics (idéal pour la recherche en entreprise et l'expérience client)

via Qualtrics

Réputé pour sa profondeur et sa précision, Qualtrics est conçu pour les grandes entreprises qui mènent des études de marché sophistiquées ou des programmes de gestion de l'expérience. Il prend en charge des méthodologies avancées telles que l'analyse conjointe, le Net Promoter Score (NPS) et le suivi du cycle de vie des employés, le tout dans le respect de normes strictes en matière de conformité et de sécurité des données.

Les meilleures fonctionnalités de Qualtrics

Créez des sondages à l'aide d'une logique avancée, de branchements et de flux de travail de données intégrés.

Effectuez une distribution multicanal, notamment par e-mail, SMS, interceptions d'applications, etc.

Visualisez les tendances des commentaires grâce à des tableaux de bord avancés et des permissions basées sur les rôles.

Utilisez des analyses basées sur l'IA pour extraire les sentiments, les intentions et les thèmes clés.

Automatisez les déclencheurs et les flux de travail en fonction des commentaires en temps réel.

Bénéficiez d'informations prédictives basées sur l'IA et d'analyses de texte automatisées.

Limitations de Qualtrics

La courbe d'apprentissage est raide pour les nouveaux utilisateurs.

Les fonctionnalités premium ne sont disponibles que dans les forfaits Enterprise supérieurs.

Tarifs Qualtrics

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Qualtrics

G2 : 4,4/5 (plus de 4 200 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Qualtrics ?

Un critique de G2 déclare :

Il offre des fonctionnalités puissantes pour créer des sondages personnalisés et analyser les données en profondeur. Les outils logiques et les tableaux de bord de rapports nous aident à identifier des tendances et à améliorer la stratégie entre plusieurs équipes.

👀 Le saviez-vous ? 84 % des responsables du service client et de l'assistance considèrent que les données et les analyses clients sont « très ou extrêmement importantes » pour atteindre leurs objectifs. C'est exactement pour cette raison qu'il est plus important que jamais de recueillir les bonnes informations grâce à des sondages.

12. LimeSurvey (idéal pour les chercheurs universitaires et les chercheurs à but non lucratif)

via LimeSurvey

LimeSurvey est un outil de sondage open source qui jouit d'une excellente réputation dans les milieux universitaires et publics. Il offre une flexibilité et un contrôle maximum aux équipes disposant d'un savoir-faire technique et de budgets limités. L'hébergement personnalisé, l'assistance multilingue et les scripts logiques en font une option solide pour les projets nécessitant beaucoup de recherche.

Meilleures fonctionnalités de LimeSurvey

Assistance pour la collecte de données hors ligne grâce à des intégrations tierces.

Exportez les données vers SPSS, R et Excel pour une analyse avancée.

Gérez les panels de membres de participants et anonymisez les réponses en toute sécurité.

Limitations de LimeSurvey

L'interface semble dépassée et peut manquer d'intuitivité.

Nécessite une installation plus technique que les outils commerciaux.

Tarifs LimeSurvey

Basique : 39 $/mois

Expert : 36 $/mois (facturé annuellement)

Entreprise : 105 $/mois (facturé annuellement)

Entreprise : tarification personnalisée (facturation annuelle)

Évaluations et avis sur LimeSurvey

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,4/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de LimeSurvey ?

Un critique de Capterra déclare :

Outil utile pour les sondages. Mais il n'est pas facile à utiliser pour ceux qui n'ont pas de connaissances en codage. J'ai passé du temps sur le forum pour trouver des solutions. Heureusement, les experts du forum offrent une assistance très efficace.

13. Sogolytics (idéal pour les secteurs soumis à des contraintes de conformité et les équipes RH)

via Capterra

Sogolytics est spécialisé dans les outils de sondage sécurisés et adaptés aux entreprises, dotés de fonctionnalités utiles pour les sondages confidentiels sur l'engagement des employés, les commentaires des patients et le suivi du sentiment des clients.

Il fournit également l'anonymat automatique, le cryptage fort et les pistes d'audit, ce qui en fait un outil incontournable pour les secteurs réglementés qui accordent la priorité à l'intégrité des données parallèlement à la collecte de commentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Sogolytics

Menez des programmes de feedback à 360° grâce à des modèles et des analyses intégrés.

Activez l'analyse comparative automatisée par rapport aux données historiques ou à celles du secteur.

Générez des rapports PDF et des tableaux de bord prêts à être présentés aux dirigeants ou au conseil d'administration.

Limitations de Sogolytics

Moins d'options de personnalisation de la conception pour l'image de marque

Les prix peuvent être élevés pour les petites organisations.

Tarifs Sogolytics

Pro gratuit

Plus : 99 $/mois

Pro : 199 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sogolytics

G2 : 4,6/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 730 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sogolytics ?

Un critique de G2 déclare :

La flexibilité offerte pour analyser les données de sondage et générer des rapports sous différents angles est formidable. L'assistance est excellente.

📖 À lire également : La puissance des formulaires ClickUp : rationaliser le travail des équipes logicielles

14. SoSci Sondage (idéal pour la recherche universitaire et psychologique)

via SoSci sondage

SoSci Sondage est conçu pour les recherches nécessitant un volume important de données dans les domaines de la psychologie, de l'éducation et des sciences sociales. Bien qu'il ne soit pas aussi sophistiqué sur le plan visuel, il offre une flexibilité inégalée en matière de script, d'aléatoire et de contrôle des répondants.

Bien qu'il soit principalement utilisé dans les régions germanophones, cet outil fournit l'assistance pour l'anglais et la conformité des données internationales.

Les meilleures fonctionnalités du sondage SoSci

Écrivez des conditions logiques complexes et effectuez une randomisation aléatoire des questions.

Contrôlez les quotas de réponse, le timing et l'accès des répondants.

Stockez vos données en toute sécurité, conformément à la réglementation de l'UE.

Utilisez les raccourcis clavier pour naviguer et tester plus rapidement.

Intégrez des ensembles de données académiques ou des panels externes.

Limitations du sondage SoSci

L'interface est technique et manque d'options de personnalisation visuelle.

Ressources d'assistance limitées pour les utilisateurs anglophones

Tarifs du sondage SoSci

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur le sondage SoSci

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

15. Formbricks (idéal pour la collecte de commentaires open source et axée sur la confidentialité)

via FormBricks

Idéal pour les équipes SaaS et les développeurs soucieux de la confidentialité, Formbricks permet de collecter des commentaires dans l'application sans envoyer les données des utilisateurs à des serveurs tiers. En tant qu'outil open source, il offre également un contrôle total de l'hébergement, garantissant par défaut la conformité au RGPD et au CCPA.

Les meilleures fonctionnalités de Formbricks

Réalisez des sondages dans l'application à des moments clés tels que l'intégration d'un client , l'utilisation d'une fonctionnalité ou une annulation.

Utilisez le suivi basé sur les sessions pour analyser l'évolution du sentiment au cours du parcours d'un utilisateur.

Déployez-le grâce à des intégrations de widgets faciles à utiliser pour les développeurs, qui ne nécessitent qu'un minimum d'efforts en amont.

Limitations de Formbricks

Nécessite des connaissances en installation et en hébergement pour les développeurs.

Personnalisation visuelle limitée par rapport aux outils commerciaux

Tarifs Formbricks

Free

Startup : 49 $/mois

Scale & Enterprise : tarification personnalisée

Enterprise (auto-hébergement) : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Formbricks

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Formbricks ?

Un critique de G2 déclare :

Ce que j'apprécie particulièrement chez Formbricks, c'est sa facilité d'intégration. Que vous utilisiez une option sans code ou un SDK comme React, l'installation est rapide et fluide. De plus, la plateforme est entièrement axée sur la confidentialité, entièrement conforme au RGPD et au CCPA, et si vous le souhaitez, vous pouvez l'héberger vous-même, ce qui est génial.

Les sondages ? ClickUp les fait passer au niveau supérieur.

Des plateformes de niveau universitaire aux micro-sondages axés sur la confidentialité, les outils de sondage à votre disposition sont variés et en constante évolution. Mais si vous recherchez une solution qui ne se contente pas de collecter des données, mais qui va plus loin en les transformant en tâches exploitables, ClickUp s'impose comme le meilleur choix global.

La plateforme ne se limite pas à la création de formulaires. ClickUp relie directement les réponses aux formulaires au flux de travail de votre équipe, ce qui vous permet d'attribuer des tâches, de définir des priorités, de suivre le statut et de répondre, le tout sans changer d'outil. Il est particulièrement puissant pour les équipes qui utilisent déjà ClickUp pour la gestion de projet, offrant ainsi une expérience véritablement intégrée, de l'enquête à l'exécution.

Prêt à transformer vos données de sondage en actions ? Inscrivez-vous à ClickUp et commencez dès aujourd'hui à créer des flux de travail plus intelligents.

Foire aux questions

Le meilleur outil de sondage gratuit dépend de vos besoins. Si vous souhaitez une installation rapide, Google Forms est une option simple. Si vous avez besoin de sondages qui se connectent à des flux de travail (comme la conversion des réponses en tâches et le routage des suivis), un outil tel que ClickUp, avec automatisation et tableaux de bord intégrés, est plus adapté.

Oui, de nombreux outils de sondage gratuits incluent désormais des fonctionnalités essentielles telles que des modèles, une logique de base, le partage de liens et l'exportation. Les limitations les plus courantes concernent les limites de réponses, les contrôles de marque, la logique avancée et la profondeur des rapports.

Certains le font, mais beaucoup réservent les fonctionnalités avancées de branchement/saut logique aux forfaits payants. Si votre sondage nécessite une logique complexe (différents chemins en fonction des réponses), vérifiez les limites logiques du forfait gratuit avant la validation.