Top 10 des concurrents et alternatives à Okta pour la gestion des identités en 2025

Okta est un grand nom dans le monde de la gestion des identités, grâce à son authentification unique, son authentification multifactorielle et ses outils de gestion du cycle de vie des utilisateurs.

C'est l'une des plateformes incontournables pour gérer l'accès sécurisé et protéger les données sensibles.

Mais malgré ses points forts, le prix d'Okta peut être élevé à mesure que vous évoluez. Son processus d'installation est complexe, et la personnalisation et les intégrations sont quelque peu limitées. Si ces éléments sont rédhibitoires, d'autres options s'offrent à vous.

Il existe plusieurs alternatives puissantes à Okta qui offrent plus de flexibilité, des tarifs avantageux et des fonctionnalités adaptées à vos besoins.

Dans cet article, nous explorerons les meilleures alternatives à Okta, des solutions d'entreprise riches en fonctionnalités aux options agiles et open source, afin de vous aider à trouver l'outil de gestion des identités et des accès adapté à votre organisation.

Que rechercher dans les alternatives à Okta ?

Choisir n'importe quelle alternative à Okta n'est pas la meilleure solution.

Environ 90 % des entreprises déclarent que leurs identifiants professionnels sont apparus dans un journal Stealer avant même qu'une violation ne se produise. C'est un signal d'alarme.

Pour éviter ce genre de problèmes et renforcer votre sécurité globale, vous avez besoin d'une solution de gestion des accès qui coche toutes les cases, comme :

Facilité d'utilisation et de déploiement : Installation et gestion faciles sans avoir besoin d'une équipe d'experts, avec une interface utilisateur claire et un tableau de bord administrateur intuitif qui améliore les opérations quotidiennes

Évolutivité : Assure la croissance de votre entreprise, que vous ayez 50 ou 5 000 utilisateurs, tout en maintenant des coûts gérables

Sécurité et conformité : Fournit une authentification multifactorielle robuste, un contrôle d'accès des utilisateurs basé sur les rôles, Fournitune authentification multifactorielle robuste, un contrôle d'accès des utilisateurs basé sur les rôles, des journaux d'audit , le chiffrement des données, la détection avancée des menaces, le signalement des journaux de vol et la conformité aux normes SOC 2, HIPAA et RGPD

Assistance SSO et fédération : Permet une authentification unique et une fédération des identités transparentes grâce à des normes telles que SAML et OIDC, tout en conservant un contrôle centralisé de l'authentification

Intégrations : connectez-vous en toute simplicité à votre infrastructure technologique (systèmes RH, plateformes cloud et outils de productivité) à l'aide de connecteurs et d'API prédéfinis afin de réduire au minimum les tâches manuelles

Personnalisation et flexibilité : Permet d'ajuster les flux d'utilisateurs, les écrans de connexion et les politiques d'accès afin de mieux les aligner sur la logique de votre entreprise

Convivialité pour les développeurs : Fournit des API, des SDK et une documentation claire pour aider à créer des systèmes Fournit des API, des SDK et une documentation claire pour aider à créer des systèmes de gestion des flux de travail personnalisés et à intégrer des fonctionnalités d'identité dans vos applications

Tarification transparente : Modèles de tarification clairs et flexibles, de préférence basés sur l'utilisation ou à plusieurs niveaux, avec des modules complémentaires en option pour que vous ne payiez que ce dont vous avez besoin

👀 Le saviez-vous ? Les attaques de logiciels malveillants ont augmenté de 58 %. Si vous n'avez pas encore investi dans un logiciel de gestion des identités et des accès (IAM), c'est le moment de le faire.

les 10 meilleures alternatives à Okta en un coup d'œil

Voici un aperçu des meilleures alternatives à Octa, en fonction de leur structure, de leurs fonctionnalités clés et de leurs tarifs.

Les 10 meilleures alternatives à Okta

Vous savez désormais ce qu'il faut rechercher avant de choisir une solution de gestion des accès.

Examinons quelques concurrents d'Okta qui répondent à ces critères. Nous comparerons leurs fonctionnalités, leurs limites, leurs tarifs et tout ce qui se trouve entre les deux pour vous aider à trouver la plateforme qui vous convient.

1. Ping Identity (idéal pour sécuriser l'identité des clients sur les plateformes SaaS)

via Ping Identity

Environ 94 % des entreprises affirment que leurs clients ne leur achèteraient pas leurs produits ou services si elles ne protégeaient pas correctement leurs données personnelles. Si Okta offre une protection solide des identités, Ping Identity va encore plus loin avec sa gestion des identités et des accès clients. Elle offre un contrôle d'accès granulaire, une authentification tenant compte des risques et une authentification multifactorielle adaptative, vous aidant ainsi à sécuriser les données de vos clients à chaque point de contact sans compromettre l'expérience utilisateur.

Contrairement à Okta, Ping vous offre plus de flexibilité dans le déploiement de votre pile d'identité. Que ce soit sur site, dans le cloud ou dans des environnements hybrides, cette solution est idéale pour les entreprises SaaS ayant des besoins complexes en matière d'infrastructure.

Ping prend également en charge l'authentification unique, l'authentification sans mot de passe, la fédération d'identités (SAML, OIDC) et la gestion des identités des employés. Son architecture axée sur l'API le rend hautement personnalisable et adaptable à d'autres applications d'entreprise.

Meilleures fonctionnalités de Ping Identity

Intégrez facilement les API, les systèmes hérités et les applications modernes

Détectez les menaces en temps réel grâce à l'analyse basée sur l'IA

Simplifiez les flux de travail liés aux identités grâce à une API ouverte

Appliquez des politiques en temps réel sur tous les points de contact d'identité, tant pour les clients que pour les employés

Assurez la décentralisation des identités pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données et offrez une authentification unique transparente sur toutes les applications et toutes les plateformes

Limites de Ping Identity

Les fonctionnalités Ping Authorize et Ping Directory peuvent sembler assez complexes

La synchronisation des accès en temps réel est souvent plus lente que celle des autres concurrents d'Okta

Tarifs Ping Identity

Client :

Essentiel : À partir de 35 000 $/an

Plus : À partir de 50 000 $/an

Effectif :

Essentiel : 3 $/mois par utilisateur

Plus : 6 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Ping Identity

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Ping Identity ?

Un avis G2 dit :

L'une des fonctionnalités les plus utiles que j'ai trouvées dans Ping Identity est qu'il offre plusieurs solutions à l'utilisateur pour le SaaS (Security as a Service). Les produits Ping Identity tels que Ping Federate, Ping Access, Ping Directory et Ping ID sont des produits sur lesquels j'ai travaillé et que j'ai trouvés très conviviaux pour les administrateurs.

L'une des fonctionnalités les plus utiles que j'ai trouvées dans Ping Identity est qu'il offre plusieurs solutions à l'utilisateur pour le SaaS (Security as a Service). Les produits Ping Identity tels que Ping Federate, Ping Access, Ping Directory et Ping ID sont des produits sur lesquels j'ai travaillé et que j'ai trouvés très conviviaux pour les administrateurs.

2. SailPoint (Idéal pour automatiser les permissions d'accès et le provisionnement des utilisateurs)

via SailPoint

Alors qu'Okta excelle dans la gestion des accès et l'authentification des utilisateurs, SailPoint va encore plus loin avec l'automatisation de la certification périodique des accès. Cette solution garantit que les utilisateurs disposent à tout moment des niveaux d'accès appropriés, vous aidant ainsi à respecter les exigences de conformité.

SailPoint automatise également les processus d'intégration et de départ des utilisateurs afin de modifier rapidement et précisément les accès lorsque les utilisateurs rejoignent votre entreprise, changent de poste ou la quittent. Vous bénéficiez également d'une modélisation et d'une gestion avancées des rôles pour un contrôle précis des permissions des utilisateurs, afin que seuls les utilisateurs autorisés aient accès aux informations.

Meilleures fonctionnalités de SailPoint

Gérez les identités des utilisateurs dans le cloud et sur les systèmes sur site

Automatisez l'attribution et la suppression des accès

Rationalisez la gestion efficace des accès pour tous les utilisateurs et appliquez une gouvernance stricte des identités grâce à des contrôles basés sur des politiques

Effectuez régulièrement des contrôles d'accès afin de garantir la conformité et de détecter et réagir aux risques liés aux accès en temps réel

Modélisez et attribuez des rôles à l'aide d'outils RBAC avancés

Assurez la gestion des appareils en associant les identités aux terminaux et maintenez la conformité grâce à des rapports et des contrôles avancés pour les audits de conformité informatique

Limites de SailPoint

Les utilisateurs signalent des réponses plus lentes de la part de l'équipe technique, ce qui peut entraîner des obstacles

Les avis soulignent certains problèmes de cache avec cet outil

Tarifs SailPoint

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SailPoint

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de SailPoint ?

Un critique de Capterra déclare :

J'apprécie les fonctionnalités proactives telles que les violations de politique et les multiples niveaux d'approbation au moment de la demande. Les contrôles réactifs tels que les certifications sont utiles dans la mesure où les utilisateurs s'impliquent. Ne s'adapte pas bien aux environnements de grande taille ou lorsque les données ne sont pas propres à 100 %. Par exemple, nous avons de nombreux comptes non corrélés, ce qui n'est pas bien géré pour les certifications.

J'apprécie les fonctionnalités proactives telles que les violations de politique et les multiples niveaux d'approbation au moment de la demande. Les contrôles réactifs tels que les certifications sont utiles dans la mesure où les utilisateurs s'impliquent. Ne s'adapte pas bien aux environnements de grande taille ou lorsque les données ne sont pas propres à 100 %. Par exemple, nous avons de nombreux comptes non corrélés, ce qui n'est pas bien géré pour les certifications.

🧠 Fait intéressant : environ 52 % des vulnérabilités identifiées sont associées aux points d'accès initiaux. C'est pourquoi il est essentiel de contrôler de manière rigoureuse la création, la gestion et la désactivation des identités des utilisateurs.

3. OneLogin (idéal pour la gestion du cycle de vie des identités)

via OneLogin

OneLogin est une alternative solide à Okta, en particulier si vous souhaitez une gestion plus rigoureuse du cycle de vie des utilisateurs avec une interface conviviale. Elle offre un provisionnement dynamique des utilisateurs, un déprovisionnement automatisé et une synchronisation en temps réel des répertoires sur les systèmes cloud et sur site.

Cet outil intègre étroitement ses outils de sécurité du cycle de vie aux systèmes RH, rendant ainsi l'intégration et la sortie des employés à la fois fluides et sécurisées.

Elle renforce également la gestion des accès grâce à l'authentification SmartFactor, qui va au-delà de l'authentification multifactorielle standard en évaluant la fiabilité des appareils, leur emplacement et le comportement des utilisateurs. L'IA Vigilance intégrée surveille l'activité de connexion en temps réel afin de détecter les menaces liées à l'identité et d'y répondre, tandis que l'application adaptative des politiques contribue à renforcer la sécurité sans ralentir votre équipe.

Meilleures fonctionnalités de OneLogin

Simplifiez l'accès grâce à l'authentification unique sur toutes les applications et tous les appareils

Sécurisez la gestion des accès privilégiés grâce à des contrôles d'accès basés sur les rôles et des journaux d'audit

Simplifiez l'approvisionnement et le désapprovisionnement des utilisateurs grâce à des flux de travail automatisés

Réduisez la charge de travail informatique en minimisant les demandes d'accès et les approbations manuelles

Améliorez votre conformité grâce aux rapports intégrés et aux revues d'accès

Limites de OneLogin

Vous aurez peut-être besoin d'extensions pour certaines fonctionnalités administratives avancées

Les fonctionnalités MFA peuvent parfois présenter des bugs

Tarifs OneLogin

Avancé : 6 $/mois par utilisateur

Professionnel : 12 $/mois par utilisateur

Expert : 21 $/mois par utilisateur

Identité B2B : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur OneLogin

G2 : 4,4/5 (plus de 280 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de OneLogin ?

Un avis G2 dit :

L'interface utilisateur est facile à utiliser et dispose de toutes les fonctionnalités qui peuvent aider votre organisation à atteindre vos objectifs SSO. En outre, elle offre des fonctionnalités très pratiques telles que le SSO pour bureau et les smarthooks, qui peuvent apporter une valeur ajoutée supplémentaire et améliorer l'expérience utilisateur final.

L'interface utilisateur est facile à utiliser et dispose de toutes les fonctionnalités qui peuvent aider votre organisation à atteindre vos objectifs SSO. En outre, elle offre des fonctionnalités très pratiques telles que le SSO pour bureau et les smarthooks, qui peuvent apporter une valeur ajoutée supplémentaire et améliorer l'expérience utilisateur final.

4. Auth0 (idéal pour l'authentification personnalisable pour les développeurs)

via Auth0

Les cybercriminels lancent 11,5 attaques par minute, et avec un accès au code source, à l'infrastructure et aux systèmes critiques, les développeurs sont des cibles de grande valeur. La plateforme de gestion des accès que vous choisissez doit disposer de fonctionnalités axées sur les développeurs, et Okta peut présenter des lacunes à cet égard.

Auth0, qui fait désormais partie d'Okta mais continue de fonctionner de manière indépendante, offre une approche plus centrée sur les développeurs que sa société mère. Ses API puissantes et ses SDK flexibles permettent à vos équipes de développement d'intégrer de manière transparente l'identité dans leurs applications sans compromettre l'expérience utilisateur ni la sécurité. Alors qu'Okta est plus axé sur les entreprises et plus rigide, Auth0 offre aux développeurs les outils et la liberté nécessaires pour créer des flux d'authentification sécurisés adaptés à leurs cas d'utilisation spécifiques.

Ce logiciel offre également d'autres fonctionnalités de sécurité robustes, telles que la détection des anomalies, la protection contre les bots et la prévention des attaques par force brute. Ces outils vous aident à bloquer de manière proactive les menaces avant qu'elles ne s'aggravent.

Meilleures fonctionnalités d'Auth0

Créez des flux de connexion personnalisés grâce à des API et des SDK puissants, et sécurisez vos applications avec des options de connexion sans mot de passe, biométrique et via les réseaux sociaux

Personnalisez la logique d'authentification à l'aide de règles et d'actions

Détectez et bloquez les menaces grâce à la détection des anomalies intégrée, à la protection contre les bots et à d'autres mesures de sécurité des données intégrées

Gérez des applications multi-locataires avec des magasins utilisateurs isolés

Classez les utilisateurs grâce à une segmentation avancée et à l'étiquetage des métadonnées

Intégrez rapidement les identités grâce à la prise en charge de plusieurs langues et frameworks

Déployez l'authentification à grande échelle dans toutes vos applications mondiales avec une haute disponibilité

Limites d'Auth0

Les forfaits gratuits et bas de gamme ont des limitations strictes en matière d'API

La synchronisation avec des intégrations tierces peut s'avérer délicate

Tarifs Auth0

B2B Jusqu'à 25 000 utilisateurs actifs mensuels : Free Forever Essential : 150 $/mois Professional : 800 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

Jusqu'à 25 000 utilisateurs actifs mensuels : Free Forever

Essentiel : 150 $/mois

Professionnel : 800 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

B2C Jusqu'à 25 000 utilisateurs actifs mensuels : Gratuit pour toujours Essential : 35 $/mois Professional : 240 $/mois Enterprise : Tarifs personnalisés

Jusqu'à 25 000 utilisateurs actifs mensuels : Gratuit pour toujours

Essentiel : 35 $/mois

Professionnel : 240 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Jusqu'à 25 000 utilisateurs actifs mensuels : Free Forever

Essentiel : 150 $/mois

Professionnel : 800 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Jusqu'à 25 000 utilisateurs actifs mensuels : Gratuit pour toujours

Essentiel : 35 $/mois

Professionnel : 240 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Auth0

G2 : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 120 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Auth0 ?

Un critique de Capterra écrit :

Sécurisé, vraiment sécurisé. Je n'ai pas eu besoin de coder manuellement des fonctionnalités telles que les limites API, l'authentification multifactorielle, etc. Tout était prêt à l'emploi. Le prix. Je suis désolé de le dire, mais si je compare le prix d'Auth0 pour une start-up, j'aurais recommandé une option moins chère pour les tests. Tout est parfait avec Auth0, sauf le prix.

Sécurisé, vraiment sécurisé. Je n'ai pas eu besoin de coder manuellement des fonctionnalités telles que les limites API, l'authentification multifactorielle, etc. Tout était prêt à l'emploi. Le prix. Je suis désolé de le dire, mais si je compare le prix d'Auth0 pour une start-up, j'aurais recommandé une option moins chère pour les tests. Tout est parfait avec Auth0, sauf le prix.

👀 Le saviez-vous ? Les identités machines sont désormais 80 fois plus nombreuses que les identités humaines.

5. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (Idéal pour les entreprises utilisant l'écosystème Microsoft)

Microsoft Azure Active Directory (actuellement Microsoft Entra ID) se distingue comme une plateforme de sécurité d'identité de premier plan, offrant une meilleure intégration dans les écosystèmes d'entreprise par rapport à Okta. S'appuyant sur la solide infrastructure cloud de Microsoft, ce logiciel permet une authentification unique (SSO) transparente, une authentification multifactorielle et un accès conditionnel, intégrés nativement dans les environnements Microsoft 365, Azure et Windows.

Contrairement à Okta, Microsoft Azure Active Directory fait partie d'une suite plus large de solutions de sécurité et de productivité. Il offre également des politiques d'accès conditionnel granulaires et une authentification adaptative basée sur les risques. Cette alternative à Okta est particulièrement adaptée si vous utilisez déjà l'écosystème Microsoft.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Mettez en œuvre des politiques d'accès conditionnel basées sur les risques en temps réel des utilisateurs et des appareils, et automatisez l'approvisionnement des utilisateurs, les révisions d'accès et les flux de travail du cycle de vie

Utilisez l'authentification sans mot de passe avec FIDO2, la biométrie et Microsoft Authenticator

Surveillez et réagissez aux menaces liées aux identités à l'aide de Microsoft Defender et Sentinel

Intégrez-la en profondeur à Microsoft 365 pour débloquer des fonctionnalités avancées de Microsoft Teams telles que l'accès sécurisé des invités et les permissions spécifiques aux applications

Simplifiez la conformité grâce à des outils de rapports et de gouvernance intégrés

Limites de Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

L'accès à toutes les fonctionnalités est limité si les outils Microsoft ne constituent pas votre écosystème principal

Les petites entreprises peuvent se sentir dépassées par un trop grand nombre de fonctionnalités

Tarification de Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

50 000 premiers utilisateurs mensuels actifs : Gratuit

Premium 1 (plus de 50 000 utilisateurs actifs mensuels) : 0,00325 $/utilisateur actif mensuel

Premium 2 (plus de 50 000 utilisateurs actifs mensuels) : 0,01625 $/utilisateur actif mensuel

Évaluations et avis sur Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

G2 : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) ?

Un avis G2 dit :

Il est très utile dans les processus de gestion des utilisateurs et de contrôle des domaines de notre entreprise. De plus, il est très facile à intégrer à différents systèmes. Par exemple, il peut être intégré à O365 en rédigeant n'importe quelle politique.

Il est très utile dans les processus de gestion des utilisateurs et de contrôle des domaines de notre entreprise. De plus, il est très facile à intégrer à différents systèmes. Par exemple, il peut être intégré à O365 en rédigeant n'importe quelle politique.

6. JumpCloud (Idéal pour la mise en œuvre d'un modèle de sécurité zéro confiance)

via JumpCloud

L'utilisation abusive des identifiants privilégiés déclenche 74 % de toutes les violations de données. JumpCloud aide à réduire ce risque grâce à un modèle de sécurité zéro confiance. Il vérifie en permanence l'identité des utilisateurs, l'état des appareils et le contexte d'accès avant d'accorder des permissions, réduisant ainsi la surface d'attaque à chaque étape.

Contrairement à l'approche plus cloisonnée d'Okta en matière d'identité, JumpCloud unifie la gestion des utilisateurs, la sécurité des appareils et les contrôles d'accès au sein d'une plateforme cloud native unique. Votre équipe informatique bénéficie d'une visibilité et d'un contrôle complets sans complexité supplémentaire.

JumpCloud simplifie également l'accès sécurisé des fournisseurs grâce à des permissions granulaires et limitées dans le temps et à l'application centralisée des politiques. De plus, sa gestion multiplateforme des terminaux (Windows, macOS, Linux) fait de JumpCloud l'un des principaux concurrents d'Okta pour les environnements hybrides.

Meilleures fonctionnalités de JumpCloud

Gérez les utilisateurs, les appareils et les accès à partir d'une console unique basée sur le cloud

Bénéficiez d'une assistance multiplateforme pour les systèmes Windows, macOS et Linux

Fournissez une autorisation à distance sécurisée avec des permissions granulaires basées sur les rôles et les droits d'accès des utilisateurs

Rationalisez l'accès des fournisseurs grâce à des identifiants à durée limitée et des pistes d'audit

Intégrez le SSO et l'authentification multifactorielle (MFA) dans les applications cloud et sur site

Automatisez l'approvisionnement et le désapprovisionnement des utilisateurs dans tous les services

Appliquez des politiques unifiées sur tous les appareils pour les correctifs, le chiffrement et la conformité

Limites de JumpCloud

L'installation initiale peut s'avérer complexe si vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec les logiciels de gestion des accès

Les paramètres préconfigurés pour l'authentification unique ne sont pas toujours précis et doivent être ajustés

Tarifs JumpCloud

Gestion des appareils : 11 $/mois par utilisateur

SSO : 13 $/mois par utilisateur

Répertoire principal : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Pour les MSP : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur JumpCloud

G2 : 4,5/5 (plus de 3 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de JumpCloud ?

Un avis G2 dit :

J'utilise Jumpcloud comme solution IAM centralisée pour gérer l'accès aux applications et la gestion des appareils. J'ai beaucoup travaillé sur l'intégration des applications afin d'activer la fonctionnalité SSO et permettre aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités de manière fluide et résiliente.

J'utilise Jumpcloud comme solution IAM centralisée pour gérer l'accès aux applications et la gestion des appareils. J'ai beaucoup travaillé sur l'intégration des applications afin d'activer la fonctionnalité SSO et permettre aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités de manière fluide et résiliente.

7. Keycloak (idéal pour héberger vous-même votre solution de gestion des identités et des accès)

via Keycloak

L'un des principaux inconvénients d'Okta est sa rigidité, qui rend la personnalisation difficile. Keycloak, en revanche, est une plateforme de gestion des accès open source qui offre une grande flexibilité et un auto-hébergement complet sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni frais de licence. Elle convient parfaitement aux organisations qui recherchent contrôle, rentabilité et sécurité dans un environnement entièrement autogéré.

Cette plateforme de gestion des accès s'intègre parfaitement à LDAP et Active Directory, prend en charge les fournisseurs d'identité personnalisés et adapte les flux de connexion et les interfaces utilisateur à vos besoins.

Principales fonctionnalités de Keycloak

Mettez en œuvre des protocoles standard tels que OAuth2, OpenID Connect et SAML

Appliquez l'authentification multifactorielle pour plus de sécurité

Personnalisez les flux de connexion, les thèmes et les interfaces utilisateur

Gérez les utilisateurs, les rôles et les permissions via une console d'administration centrale

Assistance à la connexion via les réseaux sociaux avec des fournisseurs tels que Google, Facebook et Twitter

Déployez-la sur site ou dans n'importe quel environnement cloud pour un contrôle total

Automatisez le provisionnement des utilisateurs grâce au courtage et à la fédération d'identités

Étendez les fonctionnalités à l'aide de plugins personnalisés et d'API REST

Limites de Keycloak

Son installation et sa personnalisation nécessitent un apprentissage fastidieux

Vous aurez peut-être besoin d'une expertise interne pour gérer et assurer la maintenance

Tarifs Keycloak

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Keycloak

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos de Keycloak ?

Un critique Reddit déclare :

L'installation initiale est un peu fastidieuse, mais pas très compliquée. Je n'ai jamais eu à effectuer de maintenance après l'installation/configuration initiale. Je l'utilise depuis 3 ans. Je dirais que le démarrage (si vous devez redémarrer) est assez lent, mais je n'ai pas exploré les options de configuration HA.

L'installation initiale est un peu fastidieuse, mais pas très compliquée. Je n'ai jamais eu à effectuer de maintenance après l'installation/configuration initiale. Je l'utilise depuis 3 ans. Je dirais que le démarrage (si vous devez redémarrer) est assez lent, mais je n'ai pas exploré les options de configuration HA.

via CyberArk

Environ 68 % des entreprises affirment qu'une mauvaise synchronisation entre les logiciels de gestion des identités, les outils de sécurité et les systèmes de sécurité affaiblit leur capacité à détecter les attaques. CyberArk comble cette lacune critique en offrant une alternative plus solide à Okta, qui combine la gestion des accès privilégiés et la sécurité avancée des identités.

Il s'intègre facilement à un large intervalle d'outils informatiques et de sécurité, vous offrant une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur l'ensemble de votre environnement. De plus, son architecture évolutive prend en charge les déploiements hybrides et cloud, ce qui en fait une solution idéale pour les besoins organisationnels en constante évolution.

Meilleures fonctionnalités de CyberArk

Protégez les comptes privilégiés grâce à des contrôles d'accès avancés

Surveillez et enregistrez les sessions privilégiées en temps réel

Automatisez la détection et la réponse aux menaces liées à l'utilisation abusive des identifiants

Sécurisez l'accès à distance des fournisseurs et des tiers grâce à des permissions granulaires

Utilisez des agents IA sécurisés pour signaler et traiter tout accès non autorisé en temps réel

Configurez le stockage et la rotation des mots de passe pour les comptes sensibles

Limites de CyberArk

Le système de rotation des mots de passe est souvent défaillant

Il est difficile de trouver des procédures spécifiques dans la documentation du produit

Tarifs CyberArk

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CyberArk

G2 : 4,4/5 (plus de 190 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de CyberArk ?

Un critique de Capterra écrit :

C'est vraiment pratique d'avoir tous vos comptes et mots de passe centralisés de manière sécurisée, la page est très intuitive et conviviale. Cela n'arrive pas souvent, mais de temps en temps, la synchronisation des mots de passe pour certains comptes ne fonctionne pas et nous devons contacter l'équipe d'administrateurs Cyberark pour vérifier.

C'est vraiment pratique d'avoir tous vos comptes et mots de passe centralisés de manière sécurisée, la page est très intuitive et conviviale. Cela n'arrive pas souvent, mais de temps en temps, la synchronisation des mots de passe pour certains comptes ne fonctionne pas et nous devons contacter l'équipe d'administrateurs Cyberark pour vérifier.

🧠 Anecdote : Le mot de passe le plus courant au monde reste « 123456 ». Malgré les avertissements constants sur sa vulnérabilité, il est utilisé par plus de 23 millions de comptes dans le monde.

9. ManageEngine (idéal pour les équipes informatiques hybrides)

via ManageEngine

ManageEngine intègre la gestion des appareils à l'accès aux identités, offrant ainsi un contrôle transparent sur les utilisateurs et les terminaux.

En plus de la gestion des identités et des accès, vous bénéficiez d'une authentification unique, d'une authentification multifactorielle et de pistes d'audit détaillées. Il prend en charge les environnements hybrides avec des intégrations sur site et dans le cloud et offre un contrôle d'accès robuste basé sur les rôles.

Vous pouvez même créer des applications personnalisées à faible code pour la gestion de la sécurité et les déployer sur site.

Meilleures fonctionnalités de ManageEngine

Assistance pour les environnements informatiques hybrides avec des options de déploiement flexibles

Intégrez-la en toute transparence à Active Directory, Azure AD et LDAP

Surveillez l'activité de connexion et générez des rapports d'audit détaillés

Appliquez un contrôle d'accès basé sur les rôles pour garantir le principe du moindre privilège

Limites de ManageEngine

Certaines tâches de configuration avancées, telles que l'intégration de plugins personnalisés, nécessitent davantage de documentation et une assistance directe

Ce logiciel de gestion des identités est plus cher que les autres concurrents d'Okta

Tarifs ManageEngine

Professionnel : À partir de 104 $/mois pour le cloud

Enterprise : À partir de 124 $/mois pour le cloud

UEM : à partir de 139 $/mois pour le cloud

Sécurité : À partir de 205 $/mois pour le cloud

(Seuls les tarifs annuels et permanents sont disponibles pour les solutions sur site)

Évaluations et avis sur ManageEngine

G2 : 4,4/5 (plus de 2 600 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 220 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ManageEngine ?

Un avis G2 dit :

Sa capacité à automatiser la sauvegarde de la configuration garantit la conformité et assure le suivi en temps réel des modifications sur tous les appareils du réseau. Il dispose également d'une interface conviviale.

Sa capacité à automatiser la sauvegarde de la configuration garantit la conformité et assure le suivi en temps réel des modifications sur tous les appareils du réseau. Il dispose également d'une interface conviviale.

10. Cisco Duo (idéal pour prévenir les attaques par hameçonnage)

via Cisco Duo

Les attaques par hameçonnage basées sur les identifiants ont augmenté de 703 %, et Okta seul ne suffit peut-être pas à protéger votre entreprise. Vous avez besoin d'une solution de gestion des identités qui donne la priorité à la prévention du hameçonnage. C'est exactement ce qu'offre Cisco Duo.

Duo est très convivial et offre une authentification multifactorielle résistante au phishing. Grâce à la prise en charge de FIDO2 et WebAuthn, Duo aide à bloquer l'accès, même en cas de vol des identifiants. S'appuyant sur le solide écosystème de sécurité de Cisco, il offre également des politiques d'accès adaptatives, des contrôles de l'état des appareils et des intégrations transparentes avec les applications cloud et sur site.

Meilleures fonctionnalités de Cisco Duo

Appliquez des politiques d'accès adaptatives en fonction des risques liés aux utilisateurs et aux appareils

Vérifiez l'état des appareils avant d'accorder l'accès aux applications

Activez le SSO sécurisé dans les applications cloud et sur site

Intégrez facilement les VPN, RDP, plateformes cloud et systèmes hérités

Limites de Cisco Duo

La plateforme s'appuie sur des fournisseurs d'identité tiers pour offrir des services d'annuaire complets

Les rapports de base peuvent s'avérer insuffisants pour les besoins complexes en matière de conformité

Tarifs Cisco Duo

Free Forever

Essentiels : 3 $/mois par utilisateur

Avantage : 6 $/mois par utilisateur

Premier : 9 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Cisco Duo

G2 : 4,5/5 (plus de 390 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 530 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cisco Duo ?

Un avis TrustRadius dit :

L'application destinée aux utilisateurs finaux est très facile à utiliser. Nous n'avons jamais reçu de plaintes de la part des membres de l'équipe non techniciens concernant des difficultés d'utilisation de Cisco Duo. Le contrôle administratif global est bon, mais je suggérerais d'offrir davantage de contrôle, comme la possibilité de définir des délais personnalisés pour les notifications MFA et leur temps d'approbation, ce qui serait utile dans les cas où les utilisateurs ont besoin de plus ou moins de temps pour répondre.

L'application destinée aux utilisateurs finaux est très facile à utiliser. Nous n'avons jamais reçu de plaintes de la part des membres de l'équipe non techniciens concernant des difficultés d'utilisation de Cisco Duo. Le contrôle administratif global est bon, mais je suggérerais d'offrir davantage de contrôle, comme la possibilité de définir des délais personnalisés pour les notifications MFA et leur temps d'approbation, ce qui serait utile dans les cas où les utilisateurs ont besoin de plus ou moins de temps pour répondre.

