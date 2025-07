10 modèles gratuits de bons de commande à utiliser en 2025

Les détails de la livraison peuvent faire toute la différence dans l'expérience client. 62 % des acheteurs affirment que la rapidité de la livraison influence leur achat, et 85 % ne reviennent pas après une mauvaise expérience. 📦

Vous jonglez avec les adresses, les instructions et les formulaires de commande ? Il est facile de commettre une erreur. Une seule entrée erronée, comme une date de livraison manquée ou des coordonnées incorrectes, peut entraîner des retards.

Ces modèles gratuits de bons de livraison vous aident à rester organisé, à accélérer le traitement des commandes et à rationaliser toutes les étapes, de la découverte du produit à la livraison finale.

Que sont les modèles de commande de livraison ?

Les modèles de bons de livraison sont des formulaires prêts à l'emploi qui aident les entreprises à gérer et à suivre efficacement les expéditions sortantes.

Ils standardisent la création des formulaires de commande et des notes de livraison, garantissant ainsi l'exactitude et la cohérence de chaque transaction. En utilisant un modèle de note de livraison, les équipes peuvent accélérer les processus d'expédition, minimiser les erreurs et améliorer la logistique globale.

Ils facilitent également la planification des stocks en conservant des enregistrements clairs et consultables, ce qui simplifie le contrôle des niveaux de stock et des flux de travail liés à la livraison.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de commande de livraison ?

Un modèle de bon de livraison bien conçu facilite le traitement des commandes et évite les erreurs. Voici les fonctionnalités clés qui distinguent les modèles exceptionnels des modèles basiques :

Détails de livraison essentiels : Créez Créez des modèles de suivi des commandes avec des sections claires pour les détails de livraison tels que les créneaux horaires préférés, les exigences de manutention, les champs d'adresse de livraison, les numéros de contact et les notes d'accès spécial

: ajoutez des tableaux structurés qui répertorient les quantités, les éléments commandés, les dimensions, les poids et les spécifications d'emballage afin d'aider les transporteurs à planifier correctement les chargements et d'éviter les surprises lors de l'expédition Liste d'inventaire organiséeajoutez des tableaux structurés qui répertorient les quantités, les éléments commandés, les dimensions, les poids et les spécifications d'emballage afin d'aider les transporteurs à planifier correctement les chargements et d'éviter les surprises lors de l'expédition

Systèmes de référence fiables : Incluez des numéros de commande et des codes de suivi uniques. Si vous utilisez Incluez des numéros de commande et des codes de suivi uniques. Si vous utilisez un logiciel de commerce électronique , assurez-vous que vos modèles sont compatibles avec la structure des données de votre plateforme

Instructions de livraison claires : réservez une section pour les notes de livraison concernant le stationnement, les codes d'accès ou les préférences du destinataire. Cela aide les chauffeurs à achever les livraisons dès la première fois

Mise en forme professionnelle : Utilisez des dispositions claires avec des regroupements de champs logiques qui fonctionnent aussi bien pour les documents numériques que pour les copies imprimées

Champs conformes à la réglementation : Incluez des espaces pour les certifications requises et les signatures, en particulier pour les marchandises réglementées et les preuves de livraison

Conception adaptée à l'automatisation : créez des modèles qui fonctionnent avec des outils de formulaire et des logiciels de livraison afin de réduire les efforts manuels et d'accélérer le traitement des commandes

📮ClickUp Insight : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments à traiter, mais 36 % ont encore recours à d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin risquent de se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans l'ensemble de vos tâches, discussions et documents, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

📖 À lire également : Comment créer un système de gestion des stocks

10 modèles gratuits de bons de commande

Du chaos à la clarté, vous pouvez gérer toutes vos commandes de livraison en un seul endroit avec ClickUp, l'application qui fait tout pour votre travail !

La plateforme combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Kaylee Hatch, responsable de marque chez Home Care Plus, utilisatrice de ClickUp, déclare :

Cela a permis une plus grande transparence entre les services et a créé un mode de fonctionnement unique. ClickUp peut être adapté à presque tous les besoins en matière de gestion de projet. Il est suffisamment technique pour gérer de grands projets interdépartementaux d'une année sur l'autre, tout en étant personnalisable pour fonctionner comme une simple checklist quotidienne. Au-delà de la simple gestion des tâches, il peut vraiment être le guichet unique pour toute la documentation relative aux processus/projets. C'est un outil essentiel pour que tout le monde soit sur la même page.

Voici les 10 modèles gratuits de bons de commande qui vous aideront à améliorer vos processus de livraison :

1. Modèle de formulaire de commande ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez le suivi des livraisons, les coordonnées des fournisseurs et les mises à jour des stocks grâce au modèle de formulaire de commande de livraison ClickUp

Pratique et simple, le modèle de formulaire de commande ClickUp aide les équipes logistiques à garder le contrôle sur les expéditions en organisant tous les détails des commandes dans un hub central.

Ce modèle centralise le suivi des commandes, les mises à jour des stocks et les échéanciers de livraison dans un flux de travail simplifié. Il réduit le temps de traitement et garantit la livraison dès la première tentative grâce à la collecte de signatures intégrée.

Voici comment les utiliser :

Suivez les commandes du début à la fin grâce aux statuts personnalisés (Ajouté à l'inventaire → En transit → Fournitures reçues)

Triez les commandes par service à l'aide de vues dédiées afin de les adapter à la capacité et à la charge de travail de chaque équipe

Ajoutez des informations sur les fournisseurs, leurs coordonnées, leurs adresses de facturation et bien plus encore grâce aux champs personnalisés

Surveillez automatiquement les délais de production pour respecter les délais de livraison et améliorer la satisfaction client

🚚 Idéal pour : les responsables des achats qui gèrent des commandes importantes auprès de fournisseurs, les responsables d'entrepôt qui ont besoin d'informations en temps réel sur le transit des marchandises et les fournisseurs, prestataires logistiques tiers qui gèrent des expéditions en transbordement

🧠 Anecdote : La toute première commande de livraison de repas en ligne a été passée en 1994 : il s'agissait d'une pizza de Pizza Hut, commandée via un site web appelé PizzaNet. Eh oui, la première envie de l'Internet était une pizza ! 🍕

Vous souhaitez créer vos propres processus de prise en charge à l'aide de formulaires ? Regardez cette vidéo pour savoir comment faire avec ClickUp !

2. Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez l'ensemble du cycle de vie de vos commandes à partir d'un seul tableau de bord grâce au modèle de formulaire de commande de produits ClickUp

Vous en avez assez de rechercher des feuilles de calcul et des informations de contact éparpillées pour gérer vos commandes de produits ?

Le modèle de formulaire de commande de produits ClickUp centralise l'ensemble de votre processus de commande, de la passation initiale à l'exécution.

Ce modèle est idéal pour gérer les commandes des clients et en assurer le suivi, de la demande à la livraison. Le modèle de formulaire de commande de livraison est mieux adapté à la coordination interne des livraisons ou au suivi côté fournisseur. Que vous traitiez des achats en ligne ou gériez les stocks d'un magasin physique, ce modèle vous permet de conserver des données de commande cohérentes et organisées.

Ce modèle de formulaire de commande vous aide à :

Suivez les commandes grâce à des statuts personnalisés tels que Nouvelle commande, Emballage, En transit, Traitée et Livrée

Organisez toutes les informations relatives aux commandes grâce à 14 champs personnalisés pour les détails des produits, les numéros de suivi, les prix et les instructions spéciales

Affichez vos commandes de cinq façons différentes, notamment le tableau Statut des commandes, le formulaire de commande de produits, la liste des problèmes liés aux commandes, la liste des nouvelles commandes et le guide de démarrage

Configurez des mises à jour de statut et des notifications automatisées pour que tout le monde reste synchronisé

Connectez-vous à votre messagerie électronique, à votre CRM et à vos systèmes de paiement grâce à des intégrations intégrées

🚚 Idéal pour : Les petites et moyennes entreprises, les équipes de commerce électronique et les chefs de produit qui ont besoin d'un système flexible pour suivre et traiter les commandes tout en conservant une visibilité claire tout au long du processus.

3. Modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez les bons de commande et les niveaux de stock grâce au modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp

Le modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp centralise les achats en combinant le suivi des commandes et le logiciel de gestion des stocks ERP dans un seul hub.

Il permet aux entreprises, y compris les transitaires, de surveiller les niveaux de stock et de gérer efficacement les relations avec les fournisseurs. Vous pouvez également surveiller efficacement le statut des commandes sans rien manquer.

Contrairement aux demandes d'approvisionnement internes, ce modèle est conçu pour les transactions avec les fournisseurs. Il vous aide à émettre des bons de commande, à suivre l'exécution des commandes par les fournisseurs et à aligner les achats sur les besoins en stock.

Vous pouvez gagner du temps grâce à des fonctionnalités telles que :

Statuts personnalisés pour suivre les commandes, du paiement à la livraison

Alertes de niveau de stock qui vous avertissent lorsqu'il est temps de passer une nouvelle commande

Champs pour les coordonnées des fournisseurs, les coûts et les délais de production

Plusieurs vues, notamment des diagrammes de Gantt et des tableaux Kanban, pour une meilleure visibilité des processus

🚚 Idéal pour : Les responsables de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises de vente au détail et les entreprises de commerce électronique qui ont besoin d'automatiser leurs processus d'approvisionnement et de maintenir des niveaux de stock optimaux.

👀 Le saviez-vous ? L'une des plus grandes entreprises de messagerie au monde, United Parcel Service (UPS), a été fondée en 1907 par deux adolescents à Seattle. Au départ, ils livraient des colis à vélo et à pied.

4. Modèle de commande d'articles promotionnels ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Restez organisé grâce au modèle de commande de produits promotionnels ClickUp, votre hub central pour la gestion des produits dérivés de votre marque

Lorsque les commandes de marchandises augmentent, le chaos aussi. Sans un flux de travail structuré, même les demandes les plus simples peuvent se transformer en éléments manquants et en livraisons erronées.

Le modèle de commande de goodies de ClickUp Company organise toutes vos commandes d'articles promotionnels dans un seul hub. Du suivi du statut des commandes à la surveillance des niveaux de quantité, ce modèle vous aide à garder une trace de chaque détail de l'expédition.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Suivez le statut de chaque commande, de « Nouvelle » à « Expédiée »

Suivez les niveaux de stock pour éviter les ruptures de stock des éléments populaires

Contrôlez les normes de qualité pour chaque lot de commandes

Traitez efficacement les demandes de commande provenant de différents services

🚚 Idéal pour : Les équipes marketing et les services RH qui gèrent les commandes de marchandises de l'entreprise et doivent tenir à jour des registres organisés de l'inventaire des articles promotionnels.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour le commerce électronique afin de stimuler les ventes

5. Modèle de gestion des stocks ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez les niveaux de stock, gérez les commandes et surveillez les données sur les produits grâce au modèle de gestion des stocks ClickUp

Le modèle de gestion des stocks ClickUp vous aide à garder le contrôle de votre liste de produits et de vos besoins en matière de stocks dans un hub centralisé.

Vous pouvez rapidement créer un formulaire de commande de livraison et suivre le statut de l'expédition, tout en conservant une visibilité claire sur vos niveaux de stock.

Ce modèle est conçu pour le suivi et la prévision des stocks, et non pour le traitement direct des bons de commande. Il s'associe parfaitement au modèle de bon de commande et d'inventaire pour boucler la boucle entre la visibilité des stocks et les commandes auprès des fournisseurs.

Fonctionnalités clés :

Créez des tâches avec des statuts personnalisés tels que « En stock », « En rupture de stock » et « Plus utilisé » pour connaître instantanément la disponibilité des éléments

Ajoutez des informations essentielles grâce aux champs personnalisés, notamment « Date de la prochaine commande », « Stock actuel » et « Quantité commandée »

Passez de la vue Tableur à la vue Échéancier et à la vue Liste pour analyser vos données d'inventaire sous différents angles

Configurez les automatisations ClickUp pour recevoir des alertes lorsque les stocks sont faibles

🚚 Idéal pour : Les petites et moyennes entreprises ont besoin d'un système simple pour gérer leurs stocks, suivre les commandes et maintenir des niveaux de stock optimaux.

💡 Conseil de pro : Vous voulez réduire le nombre de livraisons manquées et d'appels frustrants ? Ajoutez toujours des instructions claires dans le journal des livraisons. Pensez aux codes d'accès, aux conseils de stationnement, aux entrées difficiles, bref, à tout ce dont les chauffeurs ont besoin pour faire leur travail correctement dès la première fois. 📦🚚

6. Modèle de formulaire de modification de commande ClickUp pour les rénovations

Obtenir le modèle gratuit Restez au courant des changements apportés à vos projets de rénovation grâce au modèle de formulaire de modification de commande pour les rénovations de ClickUp

Avez-vous déjà eu un projet de rénovation dont les plans ont soudainement changé ? Cela arrive plus souvent qu'on ne veut bien l'admettre. Le modèle de formulaire de modification de commande pour les rénovations de ClickUp aide les équipes de construction à rester sur la bonne voie lorsque des mises à jour arrivent.

Grâce à ce modèle, vous pouvez rapidement mettre en évidence les différences de coûts, les nouveaux besoins en matériel et les changements d'horaire afin que tout soit clair pour tout le monde et que rien ne soit oublié.

Fonctionnalités clés qui facilitent le suivi des projets :

Champs personnalisés pour noter les raisons des modifications, les impacts sur le budget et les documents justificatifs pour chaque demande

Suivi du statut pour voir si les modifications sont nouvelles, en cours d'examen, approuvées ou refusées

Champs pour préciser l'emplacement du projet et les affectations des équipes

Outils de collaboration intégrés pour les discussions en équipe et le partage de fichiers

🚚 Idéal pour : Les entreprises de construction, les entrepreneurs et les équipes de rénovation qui doivent gérer efficacement les changements de projet tout en tenant informés leurs clients et les parties prenantes.

🚀 Automatisez le suivi des livraisons et les réponses avec ClickUp Brain Gérer les commandes de livraison implique souvent de rechercher les bonnes informations de contact, de vérifier deux fois l'inventaire ou de fouiller dans les messages pour trouver la dernière date de livraison connue. Avec ClickUp Brain, vous pouvez éviter ces allers-retours. Posez des questions en langage naturel telles que « Quel est le statut de la commande du client de jeudi dernier ? » ou « Quel fournisseur livre notre magasin de Chennai ? » et obtenez des réponses instantanées. ClickUp Brain connecte vos tâches, documents, formulaires et commentaires dans un environnement de travail intelligent qui pense pour vous. ✅

7. Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez et suivez efficacement vos commandes d'approvisionnement grâce au modèle de formulaire de commande d'approvisionnement ClickUp

La gestion des commandes d'approvisionnement peut être chaotique : le suivi des éléments, des quantités, des coûts et des fournisseurs dans des feuilles de calcul dispersées entraîne souvent des livraisons manquées et des écarts de stock.

Alors que le modèle de bon de commande se concentre sur les transactions avec les fournisseurs et les niveaux de stock, ce modèle de formulaire de commande d'approvisionnement ClickUp est idéal pour traiter les demandes d'approvisionnement internes et les commandes spécifiques à un service.

Ce modèle vous aide à :

Suivez les commandes grâce à des champs personnalisés pour les détails des éléments, les quantités, les coûts et les informations sur les fournisseurs

Suivez la progression des commandes à l'aide d'options de statut telles que « Ajouté à l'inventaire », « En attente d'approbation », « En cours de livraison » et « Fournitures reçues »

Affichez les commandes sous différents angles grâce à des dispositions telles que « Liste des nouvelles commandes » et « Commandes par service »

🚚 Idéal pour : Les équipes d'approvisionnement et les responsables de la chaîne logistique ont besoin d'un système centralisé pour gérer les commandes, suivre les stocks et entretenir les relations avec les fournisseurs.

🧠 Anecdote : Depuis les années 1890, les dabbawalas de Mumbai livrent des repas faits maison aux employés de bureau avec une précision remarquable, en utilisant un système de codes couleurs plutôt que la technologie. Leur fonctionnement est si efficace qu'il a été étudié par des écoles de commerce du monde entier.

8. Modèle de formulaire de commande de biscuits ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez vos commandes de biscuits et satisfaites vos clients grâce au modèle de formulaire de commande de biscuits ClickUp

Pour les boulangeries très fréquentées, gérer les commandes de biscuits n'est pas toujours une mince affaire. Jongler entre les quantités, les livraisons et l'exactitude des adresses peut rapidement devenir stressant.

Le modèle de formulaire de commande de biscuits ClickUp transforme le chaos des commandes en une procédure fluide grâce à un formulaire intuitif conçu pour les boulangers. Ce formulaire en ligne vous permet d'enregistrer et de suivre les commandes dans un emplacement centralisé.

Le modèle est doté de fonctionnalités intelligentes pour gérer votre entreprise de boulangerie en toute simplicité, telles que :

Suivez la progression des commandes grâce à des statuts tels que « En cours de préparation », « En cours de livraison » et « Livré »

Saisissez les informations essentielles à l'aide des champs personnalisés pour la quantité, le prix, l'e-mail et les adresses des clients

Passez d'une vue à l'autre : Tableau de traitement des commandes pour suivre la progression, Formulaire de commande de cookies pour la saisie des données et Base de données des commandes pour un aperçu complet

Surveillez les délais et le statut des commandes grâce au suivi du temps et aux notifications par e-mail

🚚 Idéal pour : Les pâtissiers amateurs et les propriétaires de boulangeries qui souhaitent gérer leurs commandes sans jongler entre plusieurs feuilles de calcul ou formulaires papier.

9. Modèle de traitement des commandes ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez l'ensemble de votre flux de travail de traitement des commandes à l'aide de statuts, de champs et d'automatisations personnalisés grâce au modèle de traitement des commandes ClickUp

C'est la haute saison et les commandes affluent. Au lieu de vous précipiter, utilisez le modèle de traitement des commandes ClickUp pour garder le contrôle sur vos stocks, vos expéditions et les informations client, le tout dans un hub facile à gérer. Il assure le bon déroulement de vos opérations, vous permettant ainsi de consacrer plus de temps au développement de votre marque.

Ce modèle se distingue par sa structure pratique et prête à l'emploi qui vous aide à :

Suivez les commandes à travers huit étapes de statut, de « Ouverte » à « Livrée », pour une visibilité claire sur l'état d'avancement de chaque commande

Saisissez les détails essentiels des commandes à l'aide de champs personnalisés pour les coûts, les quantités et les transporteurs

Basculez entre la vue Tableau pour une gestion visuelle des commandes et la vue Liste pour les mises à jour groupées

Surveillez les tendances de la demande de produits pour prendre des décisions plus éclairées en matière de stocks

🚚 Idéal pour : les équipes de commerce électronique, les coordinateurs logistiques et les responsables des opérations qui doivent traiter un volume élevé de commandes tout en maintenant la qualité et la rapidité.

📖 À lire également : Gestion de projet de site web : guide pour les agences avec modèles

10. Modèle de suivi des ventes ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez les transactions, surveillez les indicateurs et améliorez les performances commerciales grâce au modèle de suivi des ventes ClickUp

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un formulaire de livraison, il joue un rôle clé dans le processus. Après tout, avant de pouvoir expédier une commande, vous devez conclure la vente. Ce modèle vous aide à gérer le pipeline commercial qui mène directement à l'exécution.

Le modèle de suivi des ventes ClickUp facilite le suivi des performances, l'identification des tendances et la transformation de chaque victoire en une livraison bien exécutée. Que vous soyez une petite équipe ou une entreprise en pleine croissance, utilisez ce modèle pour suivre la dynamique des ventes, définir les priorités et vous concentrer sur ce qui fait bouger les choses.

Voici ce que vous obtenez :

Statuts personnalisés pour suivre les étapes des transactions grâce à la gestion du pipeline par glisser-déposer

plus de 10 champs personnalisés pour saisir des indicateurs tels que le nombre d'appels à froid et le nombre total de produits vendus

Plus de cinq affichages, dont une vue hebdomadaire et des rapports de fin de journée, pour une analyse multifacette

Suivi du temps intégré pour mesurer le retour sur investissement par activité commerciale

🚚 Idéal pour : Les responsables commerciaux et les propriétaires de PME qui souhaitent standardiser leurs processus commerciaux tout en conservant une certaine flexibilité pour personnaliser leurs offres en fonction des contrats.

Rationalisez vos commandes de livraison avec ClickUp

La gestion des commandes de livraison est désormais beaucoup plus simple. Avec ClickUp, vous pouvez facilement suivre les commandes, respecter les échéanciers d'expédition et rester organisé du début à la fin.

Avec des modèles gratuits, des vues flexibles et des tableaux de bord personnalisables, ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer les commandes de livraison comme un pro. Vous devez équilibrer la charge de travail de votre équipe ou planifier des itinéraires plus intelligents ? Utilisez le suivi du temps de ClickUp pour respecter les délais.

De plus, grâce à plus de 1 000 intégrations, vous pouvez synchroniser vos applications préférées et gérer vos livraisons en un seul endroit.

Prêt à faire passer la gestion de vos livraisons au niveau supérieur ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!