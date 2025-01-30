6 Les meilleurs logiciels de gestion des processus d'entreprise en 2025

Commençons par une statistique impressionnante, voulez-vous ? 👀

Le marché de la gestion des processus d'entreprise (Business Process Management - BPM) devrait atteindre 14.4 milliards de dollars américains d'ici 2025. Il est évident que de plus en plus d'entreprises choisissent d'utiliser des logiciels de BPM pour drive efficiency et prendre de meilleures décisions.

Les entreprises tournées vers l'avenir utilisent divers outils pour augmenter leur chiffre d'affaires, simplifier leurs opérations et, d'une manière générale, faire fonctionner leurs lieux de travail comme des machines rentables et bien huilées.

A partir de logiciel de gestion de projet et logiciel de forfaits d'évènements à gestion des tâches les choix sont infinis.

Dans cet article, nous allons plonger dans le monde de la gestion des processus d'entreprise et explorer six des meilleurs outils de gestion des tâches Outils de BPM leurs fonctionnalités clés et la manière dont vous pouvez trouver l'outil le mieux adapté à vos besoins automatisation des processus d'entreprise pour votre organisation unique.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, définissons exactement ce qu'est le BPM.

Qu'est-ce que la gestion des processus d'entreprise ?

La gestion des processus Business consiste à créer, analyser, surveiller et transformer les processus fondamentaux de l'entreprise. En bref, la BPM identifie les opportunités, les réussites et les problèmes d'une entreprise par le biais d'un contrôle continu des processus.

Les processus Business permettent à une entreprise d'avancer dans la bonne direction et aux équipes de faire leur travail et de suivre la progression de manière plus efficace.

Les applications sont très variées et varient d'une entreprise à l'autre, mais voici quelques exemples courants de l'utilisation d'un BPM efficace :

: Le BPM peut automatiser certaines parties du processus d'intégration des nouveaux employés processus d'intégration réduisant ainsi le temps passé à achever les documents. Il permet également d'assurer une transition plus harmonieuse car les processus et les politiques d'une organisation sont clairement documentés, ce qui facilite le passage de témoin. Marketing de contenu : Les logiciels de BPM peuvent aider une entreprise à développer des processus efficaces et faciles à suivre des flux de travail efficaces et faciles à suivre pour le marketing de contenu qui intègrent la rédaction, la modification en cours, l'optimisation et la publication. Il peut également aider à gérer le contenu existant ainsi que la programmation et la mise à jour du contenu la création de nouveaux contenus pour permettre aux entreprises d'atteindre leurs objectifs de marketing.

Quels sont les 3 types de BPM ?

Types de gestion des processus d'entreprise

Il existe trois grands types de gestion des processus d'entreprise :

1. BPM centrée sur l'homme

Comme son nom l'indique, ce type de BPM est utilisé pour les processus exécutés par des humains et nécessite généralement l'approbation du personnel. Le BPM centré sur l'humain implique un suivi et des notifications simples dans un tableau de bord intuitif.

2. BPM centré sur les documents

On parle de BPM centré sur le document lorsqu'un document est au cœur du processus. Ce type de BPM permet des processus tels que la mise en forme, la vérification, la gestion de projet, la gestion des documents et la réception des signatures de documents.

3. BPM centré sur l'intégration

Le BPM centré sur l'intégration est utilisé entre des systèmes logiciels existants - il peut s'agir de systèmes de gestion de la relation client (CRM) et de systèmes de gestion de la relation client (GRC) Systèmes ERP . Généralement, ce type de BPM est utilisé avec une intervention humaine minimale, car ces systèmes disposent d'un accès API pour accélérer les processus.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des processus d'entreprise ?

Les logiciels de BPM analysent, surveillent et transforment les processus d'entreprise.

Les logiciels de gestion des processus d'entreprise sont généralement dotés de fonctionnalités qui fournissent l'automatisation du flux de travail des rapports avancés, des outils de collaboration et des capacités d'intégration.

A quoi servent les outils BPM ?

Les entreprises utilisent les outils BPM pour :

Examiner et analyser les processus globaux

Aligner les fonctions de l'entreprise sur les besoins des clients

Contrôler et mesurer les ressources de l'entreprise

Optimiser les processus de l'entreprise

Contrôler les coûts pour rentabiliser les opérations quotidiennes et les processus essentiels

**Vous voulez un exemple ? Bien sûr !

L'utilisation de systèmes BPM pourrait vous alerter sur le fait que des tâches répétitives entraînent un travail manuel excessif pour vos employés. Ou peut-être qu'une les documents de proposition d'une entreprise ne permettent pas de fermer les équipes commerciales assez rapidement, même avec des modèles d'e-mail marketing .

Une fois le problème identifié, les entreprises peuvent y travailler jusqu'à ce qu'il soit entièrement résolu.

$$$a Qu'est-ce qui fait un bon outil de BPM ?

Lors du choix de votre outil de BPM, il convient d'être attentif à certaines des fonctionnalités les plus importantes :

Personnalisable : Un BPM efficace doit être facilement personnalisable afin que vous puissiez l'adapter à l'évolution des besoins de votre entreprise

: Un BPM efficace doit être facilement personnalisable afin que vous puissiez l'adapter à l'évolution des besoins de votre entreprise **Intégration : votre BPM doit s'intégrer à tous les logiciels existants utilisés par votre entreprise. Assurez-vous d'en choisir un qui offre un intervalle d'intégrations

Facilité d'utilisation : Vous ne voulez pas constammentdépendre de votre équipe informatique pour les modifications et la création de nouveaux flux de travail. Recherchez un logiciel qui fournit des modèles et des fonctionnalités de glisser-déposer et qui ne nécessite pas de connaissances en matière de codage

: Vous ne voulez pas constammentdépendre de votre équipe informatique pour les modifications et la création de nouveaux flux de travail. Recherchez un logiciel qui fournit des modèles et des fonctionnalités de glisser-déposer et qui ne nécessite pas de connaissances en matière de codage Outils de rapports : Pour mesurer l'efficacité de votre gestion des processus, vous avez besoin de capacités de rapports efficaces

Collaboration : Un peu comme les entreprises choisissent les entreprisesDes systèmes de téléphonie IP pour rester connectées en déplacement, votre système de gestion des processus d'entreprise devrait disposer d'options d'interconnectivité bureau, iOS et Android pour faciliter la collaboration

: Un peu comme les entreprises choisissent les entreprisesDes systèmes de téléphonie IP pour rester connectées en déplacement, votre système de gestion des processus d'entreprise devrait disposer d'options d'interconnectivité bureau, iOS et Android pour faciliter la collaboration Assistance : Lorsque vous investissez dans un outil de BPM, assurez-vous qu'il est accompagné d'une assistance complète afin que vous puissiez traiter tous les problèmes rapidement et efficacement

Il existe bien d'autres fonctionnalités à rechercher, l'important étant d'identifier les besoins de votre entreprise et ce que vous souhaitez réaliser avec un outil de BPM.

6 des meilleurs logiciels de gestion des processus métier en 2024

1. ClickUp

