15 modèles de projets passionnants pour rester inspiré en 2025

Vous n'avez pas besoin de permission pour créer quelque chose que vous aimez. ✨

Qu'il s'agisse d'une bande dessinée, d'un fanzine, d'un projet parallèle audacieux ou simplement d'une idée qui vous trotte dans la tête, votre projet passionné mérite mieux qu'une simple place dans vos rêves éveillés.

Ce blog est dédié à cette idée, et à vous. 🫶

Vous êtes peut-être un étudiant qui explore un sujet dans le cadre d'une « Genius Hour », un designer en quête d'inspiration ou quelqu'un qui prend enfin le temps de réaliser un rêve de longue date. Peu importe où vous en êtes, un peu de structure peut vous aider à aller loin. Le bon modèle de projet passion peut stimuler votre esprit critique, clarifier les objectifs de votre projet et vous aider à mieux comprendre le travail qui compte le plus pour vous.

Ces 15 modèles sont conçus pour vous aider à travailler plus intelligemment, sans vous surmener, en vous offrant juste assez de structure pour soutenir votre créativité, sans la brider. Grâce à des fonctionnalités clés pour organiser, hiérarchiser et rester inspiré, vous protégerez le temps que vous consacrez à vos projets passionnants et réaliserez de réels progrès dans un domaine qui vous tient vraiment à cœur.

Que sont les modèles de projets passionnants ?

Un modèle de projet passion est un cadre préconçu qui vous aide à planifier, organiser et suivre un projet personnel ou créatif du début à la fin. Vous pouvez le télécharger pour plus de commodité.

Au lieu de commencer avec une page blanche (ou pire, sans aucun plan), ces modèles donnent une forme à vos idées. Ils comprennent souvent des sections pour définir des objectifs, faire un brainstorming, établir des échéanciers et planifier des activités qui encouragent la réflexion critique et la planification à long terme. Que vous écriviez un livre, développiez une application ou conceviez une bande dessinée, ces modèles vous aident à mieux comprendre le processus de votre projet et à apprendre tout en créant.

Et si votre idée finit par devenir une entreprise ou faire partie de votre parcours de développement personnel ? C'est encore mieux. 🛠️

🎉 Anecdote : Minecraft a été créé par Markus Persson pendant ses nuits et ses week-ends, alors qu'il travaillait à plein temps. Il n'était pas destiné à connaître un tel succès, juste à être amusant. ➡️ Créez le jeu. Esquissez l'idée. Lancez le projet. Le reste peut venir plus tard.

📮ClickUp Insight : Environ 90 % des gens se fixent des objectifs liés à la santé ou à l'évolution de leur carrière, mais les projets passionnants et les loisirs sont souvent laissés de côté. Pourtant, les idées amusantes méritent aussi d'être mises en avant. Notez-les dans le bloc-notes ClickUp ou esquissez-les sur les tableaux blancs ClickUp, et terminez enfin ces projets créatifs que vous remettez à plus tard depuis des mois. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un forfait. 🤓💫 Résultats réels : Les utilisateurs de ClickUp affirment pouvoir accomplir environ 10 % de travail en plus, y compris les tâches amusantes, depuis qu'ils ont adopté cet outil.

15 modèles de projets passionnants pour rester inspiré 🎨🚀

Nous avons rassemblé 15 des meilleurs modèles ClickUp pour vous aider à concrétiser vos idées, quel que soit le sujet. Que vous créiez un portfolio, écriviez un scénario ou conceviez le jeu de vos rêves, vous trouverez ici un modèle pour guider votre flux sans ralentir votre créativité.

Commencez où vous voulez. Modifiez tout. Terminez en beauté et donnez à votre projet passion la structure qu'il mérite.

1. Modèle de forfait de projet créatif ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Structurez votre processus créatif et transformez des idées éparpillées en travaux finis

Les projets créatifs peuvent rapidement devenir chaotiques. Avec autant d'éléments en mouvement, d'idées qui changent et de collaborateurs multiples, il est facile de perdre le fil. Le modèle de forfait de projet créatif apporte une structure à ce chaos en centralisant le brainstorming, la planification, l'attribution des tâches et le suivi de tout, du lancement à la livraison finale.

Il est conçu pour aider les designers, les écrivains, les créateurs et les travailleurs indépendants à rester synchronisés, à conserver leur vision créative et à respecter leurs délais sans stress.

Pourquoi c'est parfait pour votre prochain projet

Organisez l'ensemble de votre processus : divisez vos projets en étapes claires telles que la conception, la production, la révision et la livraison, afin que personne ne se demande jamais quelle est la prochaine étape

Statuts de tâche personnalisés : adaptez les phases telles que « Rédaction », « Révision par le client » et « Modifications finales » au flux de votre équipe

Conservez vos briefs créatifs au même endroit : stockez vos tableaux d'ambiance, vos références et les objectifs de vos projets à un endroit accessible à tous pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde dès le premier jour

Visualisez les échéanciers et les jalons : utilisez des diagrammes de Gantt pour mapper les échéances et les dépendances (et repérez rapidement les obstacles)

Collaborez sur les commentaires : partagez les modifications, les commentaires et les validations sans rien perdre dans le vide de la boîte de réception

Gérez vos ressources créatives : joignez des images, des vidéos, des copies et des fichiers de conception directement aux tâches pour faciliter les transferts

Restez au fait des évaluations : automatisez les rappels pour maintenir les boucles de rétroaction et respecter les délais d'approbation

Suivez facilement la progression : utilisez des tableaux de bord pour surveiller la santé de vos projets et prendre des décisions plus intelligentes au fur et à mesure

🎯 Idéal pour : Les créatifs qui jonglent entre des projets en évolution rapide ou des activités parallèles en solo, avec beaucoup d'inspiration et encore plus d'idées.

💡 Conseil de pro : Utilisez les dépendances de tâches ClickUp pour réduire la fatigue décisionnelle. Lorsque les tâches sont liées dans une séquence, vous savez toujours quoi faire ensuite, sans avoir à trop réfléchir.

2. Modèle de tableau blanc ClickUp pour l'idéation

Obtenez un modèle gratuit Capturez vos éclairs d'inspiration et donnez-leur forme sous forme d'idées de projets réalisables

Les meilleures idées sont souvent chaotiques au départ, et c'est exactement pour cela que ce modèle a été conçu. Le modèle Tableau blanc d'idées ClickUp vous offre une toile numérique infinie pour explorer chaque étincelle d'inspiration, des personnages de bandes dessinées aux noms de produits pour votre activité secondaire, en passant par les prototypes pour les salons scientifiques.

Que vous réfléchissiez à votre prochain court métrage, que vous montiez un projet scolaire à partir de zéro ou que vous planifiiez l'association à but non lucratif de vos rêves, voici votre rampe de lancement créative.

Pourquoi c'est parfait pour votre prochain projet

Espace de brainstorming infini : capturez vos idées à l'aide de notes autocollantes, de formes, de croquis à main levée ou de tout autre moyen

Collaboration en direct : plusieurs coéquipiers (ou camarades de classe) peuvent interagir en temps réel, ce qui est idéal pour les collaborations à distance ou les équipes scolaires

Cartes mentales et diagrammes : créez des réseaux conceptuels, des organigrammes ou des cadres pour démêler les grandes idées

Transformez vos idées en actions : convertissez instantanément vos idées en tâches ClickUp pour maintenir votre élan

Dispositions flexibles : commencez avec des modèles pour l'analyse SWOT, les parcours utilisateurs ou le mappage d'affinités, ou créez les vôtres

Votez et hiérarchisez : faites le tri parmi vos idées créatives, recueillez des commentaires et choisissez celles qui méritent d'être développées

Lien vers les plans d'exécution : connectez votre brainstorming directement à des échéanciers, des tableaux de projet ou des sprints de production

🎯 Idéal pour : les étudiants qui préparent des tableaux Genius Hour, les conteurs qui mappent les arcs narratifs des personnages, les fondateurs de start-ups qui planifient des fonctionnalités ou toute personne qui souhaite transformer des idées éparpillées en étapes structurées.

3. Modèle de tableau blanc ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Esquissez et visualisez librement et de manière collaborative les concepts de vos projets passionnants

Certaines idées ont simplement besoin d'être dessinées, littéralement. Le modèle Tableau blanc de dessin ClickUp vous permet d'esquisser, d'illustrer et de visualiser des concepts sans aucune structure qui vous freine. Que vous dessiniez des scènes pour votre bande dessinée, que vous planifiiez l'interface d'un jeu indépendant ou que vous dessiniez à main levée une carte mentale personnelle, cet espace vous aide à penser de manière visuelle et créative.

Ils sont particulièrement efficaces pour les projets passionnants où les visuels comptent plus que les mots.

Pourquoi c'est parfait pour votre prochain projet

Esquissez librement : utilisez des outils de dessin pour créer des diagrammes, des prototypes ou des storyboards, qu'il s'agisse de flux d'interface utilisateur ou d'idées créatives

Ajoutez du contenu multimédia : insérez des images, des icônes ou du texte pour accompagner vos visuels

Organisez par calques : regroupez les éléments et travaillez par calques pour gérer plus facilement les dessins complexes

Collaborez en temps réel : co-créez, modifiez et annotez avec votre équipe, même à l'autre bout du monde

Partagez votre travail : exportez des tableaux blancs sous forme d'images ou de fichiers PDF pour les présentations aux clients ou la documentation

Réutilisez les modèles : enregistrez les tableaux pour les réutiliser lors d'ateliers ou de sessions de formation récurrents

🎯 Idéal pour : Les penseurs visuels qui créent des bandes dessinées, des jeux vidéo, des prototypes ou des échéanciers artistiques, ainsi que tous ceux qui préfèrent mapper leurs idées avec un stylo plutôt qu'avec un clavier.

💡 Conseil de pro : Dans ClickUp, vous pouvez diviser votre projet passion en jalons ClickUp tout au long de la semaine, et pas seulement en tâches. Les jalons vous permettent de célébrer de petites « victoires » et de suivre votre progression dans le cadre global.

4. Modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez des flux de travail créatifs complexes avec clarté et contrôle, du début à la fin

Si votre projet passionné est en train de devenir une activité secondaire sérieuse (ou un futur emploi à temps plein), ceci est fait pour vous. Que vous gériez le lancement d'un podcast en solo ou jongliez entre plusieurs initiatives bénévoles, le modèle de gestion de projet ClickUp vous permet de structurer votre travail tout en restant flexible.

Parce que rester organisé ne devrait pas rimer avec sacrifice de la créativité.

Pourquoi c'est parfait pour votre prochain projet

Décomposez vos projets : créez des listes de tâches et des sous-tâches avec leurs propriétaires, leurs échéances et leurs priorités

Flux de travail personnalisés : créez des tableaux agiles, des phases en cascade ou tout autre modèle intermédiaire

Échéanciers visuels : utilisez des diagrammes de Gantt pour gérer les dépendances et respecter les délais

Tableaux de bord en temps réel : suivez la progression, la charge de travail de l'équipe et les indicateurs clés de performance dans une seule vue

Gestion intelligente des ressources : attribuez le travail en fonction des disponibilités, même si vous êtes seul

Automatisation et alertes : maintenez votre élan grâce à des rappels, des déclencheurs et des tâches récurrentes

Suivi des risques et des problèmes : identifiez rapidement les obstacles et prenez-les de court

Ressources centralisées : joignez des fichiers, des documents et des liens afin d'avoir tout ce dont vous avez besoin au même endroit

🎯 Idéal pour : Les personnes ayant une activité secondaire, les freelancers ou les créateurs indépendants qui jonglent entre plusieurs idées et responsabilités sans équipe dédiée.

🧐 Le saviez-vous ? Un espace numérique encombré peut être aussi épuisant mentalement qu'un bureau en désordre. Organiser les tâches, les documents et les ressources dans un seul environnement de travail réduit la fatigue liée au changement de contexte.

5. Modèle de forfait de projet de haut niveau ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Concentrez-vous sur les jalons importants et les objectifs à long terme sans vous perdre dans les détails

Tous les projets passionnés ne sont pas informels : certains ont des objectifs ambitieux et des ambitions à long terme. Ce modèle de plan de projet de haut niveau ClickUp vous aide à prendre du recul, à rester concentré sur les jalons et à progresser sans microgérer chaque étape.

Qu'il s'agisse d'un documentaire solo ou du lancement de votre application, voici votre tableau stratégique.

Pourquoi c'est parfait pour votre prochain projet

Suivez vos jalons et vos objectifs : mettez en évidence les livrables importants et suivez leur statut en un coup d'œil

Vues prêtes pour les cadres : résumez les échéanciers, les risques et la progression dans des tableaux de bord clairs et détaillés

Indicateurs clés de performance personnalisés : ajoutez des champs de budget, de ressources ou de performance adaptés à votre projet

Visualisations d'échéanciers : utilisez des diagrammes de Gantt pour définir le cheminement complet de votre projet, du lancement à la livraison

Mises à jour des parties prenantes : partagez des rapports clairs avec vos collaborateurs ou vos soutiens, sans les submerger

Lien vers des forfaits plus complets : accédez à des tâches détaillées et à des feuilles de route lorsque vous en avez besoin

Visibilité du journal des modifications : suivez les mises à jour clés et les points de décision en toute transparence

🎯 Idéal pour : les créatifs qui présentent leur projet pour obtenir un financement, les fondateurs qui se préparent au lancement ou toute personne ayant besoin d'une vue d'ensemble pour rester sur la bonne voie.

6. Modèle de charte de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Clarifiez votre vision, votre portée et vos objectifs avant même de commencer votre projet

Chaque projet passion commence par un « pourquoi ». Que vous lanciez un magazine local, une initiative de recherche personnelle ou une collaboration sur un projet artistique communautaire, le modèle de charte de projet ClickUp vous aide à définir votre objectif et à le clarifier dès le premier jour.

Parce que l'alignement ne doit pas être une réflexion après coup, mais la première étape.

Pourquoi c'est parfait pour votre prochain projet

Définissez l'objectif et les buts : clarifiez dès le départ la mission de votre projet et les résultats attendus

Définissez clairement le périmètre : décrivez ce qui est inclus (et ce qui ne l'est pas) pour éviter toute dérive du périmètre

Liste des parties prenantes : identifiez les sponsors, les membres de l'équipe ou les collaborateurs afin d'éviter toute approximation

Anticipez les risques : signalez rapidement les problèmes et définissez des plans d'atténuation

Obtenez les approbations : obtenez les signatures avant le début de l'exécution pour que tout soit officiel

Documents d'assistance liés : ajoutez des contrats, des échéanciers et des forfaits pour une consultation rapide

Suivez les modifications : documentez l'évolution de la portée ou de la stratégie tout au long du projet

🎯 Idéal pour : les équipes motivées par leur passion, les créateurs indépendants ou les créateurs qui lancent un projet nécessitant l'adhésion d'un client, d'un évaluateur de subventions ou de votre futur vous.

📖 En savoir plus : Vous souhaitez transformer votre projet passion en un système basé sur des sprints ? Découvrez comment Scrum fonctionne pour les projets personnels, même si vous êtes seul dans votre équipe.

7. Modèle de guide de gestion de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez un système reproductible qui adapte votre processus créatif et les connaissances de votre équipe

Vous souhaitez que votre projet passionnant ressemble moins à un passe-temps du week-end et davantage à une machine bien huilée ? Le modèle de guide de gestion de projet ClickUp devient le manuel d'utilisation de votre projet, idéal pour les collectifs créatifs ou les entrepreneurs prêts à se développer.

Votre processus. À votre façon. Documenté et reproductible.

Pourquoi c'est parfait pour votre prochain projet

Guides étape par étape : documentez chaque phase de votre flux de travail, du lancement à l'analyse rétrospective

Checklists et modèles réutilisables : gardez à portée de main les documents standard tels que les registres des risques et les notes de réunion

Hub de ressources centralisé : liez les politiques, les outils, les formations et les modèles pour une intégration rapide

Sections personnalisées : adaptez le guide à la méthode et au langage de votre équipe

Toujours à jour : révisez et faites évoluer facilement vos flux de travail à mesure que votre projet prend forme

Assistance à la prise en main : utilisez-le comme outil de formation pour vos collaborateurs ou futurs coéquipiers

🎯 Idéal pour : Les fondateurs de collectifs créatifs, les dirigeants d'organisations à but non lucratif ou les créateurs de projets à long terme qui souhaitent documenter ce qui fonctionne et enseigner aux autres comment s'en servir.

🧐 Le saviez-vous ? Les esprits créatifs ont tendance à être non linéaires : l'utilisation d'un tableau blanc ClickUp ou d'une disposition visuelle active davantage de connexions entre les idées que les listes de texte seules. Les penseurs organisés bénéficient des champs personnalisés de ClickUp tels que « Niveau d'énergie » ou « Temps estimé », qui les aident à travailler avec leur bande passante plutôt que contre elle.

8. Modèle ClickUp pour planifier un projet

Les grands projets passionnés ne tombent pas du ciel, ils sont conçus avec intention. Le modèle de planification de projet ClickUp vous aide à poser les bases avant de vous lancer. Que vous publiiez un recueil de poésie, restauriez des meubles vintage ou planifiiez un évènement communautaire, ce modèle vous permet de rester concentré et réfléchi tout au long du processus.

Pour voir grand, il faut commencer par planifier intelligemment.

Pourquoi c'est parfait pour votre prochain projet

Définissez les objectifs et la portée : assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde quant à ce que vous construisez et pourquoi

Mappez vos échéanciers : utilisez des jalons et des dépendances pour planifier l'ensemble du parcours

Affectez les ressources : attribuez les tâches aux bonnes personnes, aux bons outils et au bon budget

Évaluez les risques dès le début : repérez les signaux d'alerte avant qu'ils ne deviennent des obstacles

Décomposez les tâches : transformez les grands objectifs en tâches gérables

Communiquez clairement : définissez les attentes et les mises à jour grâce à des forfaits destinés aux parties prenantes

Contraintes documentaires : consignez les hypothèses et les limites pour éviter les surprises

🎯 Idéal pour : Les créatifs réfléchis et les personnes autonomes qui souhaitent construire avec détermination, de l'idée à la réalisation, sans perdre leur élan.

🎉 Fait amusant : votre cerveau reçoit une dose de dopamine lorsque vous cochez la moindre tâche, même la plus insignifiante, comme « créer un tableau d'inspiration »

9. Modèle de checklist de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Divisez votre projet en petites étapes pour rester organisé et sur la bonne voie

Certains projets passionnés ont simplement besoin d'un système satisfaisant, tel qu'une checklist. Le modèle de checklist de projet ClickUp vous aide à décomposer les tâches, à rester sur la bonne voie et à sentir la dynamique s'installer à chaque case cochée, que vous prépariez une exposition artistique en solo ou que vous animiez un podcast récurrent.

Car la progression n'est pas seulement une question de productivité, c'est aussi une affaire personnelle.

Pourquoi c'est parfait pour votre prochain projet

Checklists prédéfinies et personnalisées : démarrez rapidement ou créez les vôtres à partir de zéro

Suivi de l'état d'avancement : voyez en un coup d'œil ce qui est terminé, ce qui est en cours et ce qui est bloqué

Progression visuelle : suivez rapidement le pourcentage d'avancement pour rester motivé

Rappels et alertes : ne manquez jamais une échéance, ni une étape minime mais cruciale

Réutilisable pour les travaux récurrents : clonez des checklists pour l'intégration, l'assurance qualité, les évènements, etc

Liaison des tâches : connectez des éléments à des tâches, des documents ou des ressources pour une exécution plus approfondie

Attribuez la propriété : assurez-vous que chaque box est accompagnée d'un nom

🎯 Idéal pour : Les créateurs qui gèrent des étapes détaillées et répétitives, comme les développeurs de jeux indépendants, les podcasteurs ou les organisateurs d'évènements qui ont besoin d'une structure sans stress.

💡 Conseil de pro : combinez votre tableau blanc de brainstorming avec le modèle de checklist de projet. Une fois que vous avez esquissé ce qui vous passionne, divisez-le en étapes simples et réalisables pour continuer à avancer.

10. Modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez chaque échéance et chaque livrable afin de pouvoir rythmer votre créativité

Les échéances peuvent sembler insurmontables, mais avec un échéancier créatif, elles deviennent des jalons que vous attendez avec impatience. Le modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp vous aide à avoir une vue d'ensemble et à faire avancer les choses, que vous lanciez une bande dessinée en ligne, prépariez un portfolio ou produisiez un court métrage.

Planifiez. Allez-y à votre rythme. Créez en toute confiance.

Pourquoi c'est parfait pour votre prochain projet

Échéanciers visuels et vues Gantt : planifiez chaque phase, échéance et dépendance

Mettez en évidence les chemins critiques : voyez comment le travail est connecté et ce qui risque d'entraîner des retards

Suivez la progression en temps réel : obtenez des mises à jour sur le statut sans avoir à relancer qui que ce soit

Joignez des briefs et des ressources : conservez vos fichiers et vos références créatives à portée de main

Collaboration intégrée : laissez des commentaires, des approbations et des mises à jour directement sur les éléments de l'échéancier

Replanification flexible : modifiez facilement les dates ou les tâches à mesure que vos forfaits évoluent

Célébrez les jalons : marquez les moments clés pour booster le moral et la motivation

🎯 Idéal pour : Les créatifs visuels, les écrivains ou les créateurs qui ont des projets passionnants qui évoluent par phases et qui ont besoin d'une feuille de route pour rester sur la bonne voie.

📖 En savoir plus : Vous définissez des objectifs à long terme pour votre projet passion ? Voici quelques conseils pour vous aider à y voir plus clair : Objectifs de développement personnel

Objectifs personnels

11. Modèle de tableau blanc « Échéancier de projet » ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Mappez des échéanciers flexibles et collaboratifs qui évoluent avec votre projet

Certains forfaits ne se font pas dans des feuilles de calcul, mais sont esquissés en temps réel. Le modèle de tableau blanc Échéancier de projet ClickUp est parfait pour ces moments où vous « pensez à voix haute » et où vos idées s'expriment visuellement. Il allie structure et liberté pour que votre échéancier fonctionne à votre façon.

Quand les notes autocollantes rencontrent la stratégie, voici ce que vous obtenez.

Pourquoi c'est parfait pour votre prochain projet

échéanciers par glisser-déposer* : créez et réorganisez visuellement les phases, les tâches et les échéances de vos projets à la volée

Dispositions personnalisées et codes de couleurs : mettez en évidence les risques, les priorités et les étapes à l'aide de repères visuels simples

Collaboration en équipe en direct : planifiez et ajustez les échéanciers ensemble, à distance et de manière entièrement interactive

Liaison des tâches : reliez les jalons et les livrables pour montrer comment les éléments dépendent les uns des autres

Exporter et partager : transformez votre Tableau blanc en PDF ou en image pour faciliter les présentations ou les mises à jour des parties prenantes

Intégration des tâches ClickUp : convertissez instantanément les éléments du tableau blanc en tâches suivibles

Commenter et annoter : laissez des notes, recueillez des commentaires et apportez des modifications en toute transparence

🎯 Idéal pour : les équipes qui aiment la planification flexible et visuelle, en particulier pour les projets qui évoluent souvent ou qui nécessitent une coordination fréquente entre les parties prenantes.

💡 Conseil de pro : définissez toujours une définition de « terminé », même pour vos objectifs personnels. Cela vous évitera de tomber dans le piège du perfectionnisme et vous permettra d'avancer avec clarté.

12. Modèle de planification de projet étudiant ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Respectez le calendrier de vos projets scolaires sans stress grâce à une structure intégrée

Que vous construisiez une maquette pour votre exposition scientifique ou que vous réalisiez votre premier zine, les projets menés par des étudiants sont une mine d'or créative. Le modèle de planification de projet étudiant ClickUp vous aide à jongler entre les délais, les idées et la collaboration, sans vous précipiter à la dernière minute.

Car même les devoirs scolaires peuvent se transformer en quelque chose que vous aimez.

Pourquoi c'est parfait pour votre prochain projet

Organisez les phases académiques : divisez le travail en étapes telles que la recherche, la rédaction, la modification en cours et l'envoi

Suivez les échéances et les jalons : restez au fait des dates d'échéance et réduisez la panique de dernière minute

Stockez vos notes et références : gardez à portée de main tous vos liens de recherche, citations et idées

Suivi visuel de la progression : identifiez ce qui est terminé et ce qui nécessite votre attention

Collaboration en groupe : attribuez des tâches, laissez des commentaires et suivez les contributions du groupe en un seul endroit

Checklists d'envoi : assurez-vous que toutes les exigences sont remplies avant de rendre votre travail

🎯 Idéal pour : Les étudiants qui travaillent sur des projets scolaires, des explorations Genius Hour ou des candidatures à l'université qui servent également de vitrines créatives.

💡 Astuce Pro : lorsque vous rencontrez une résistance, changez de vue. Si la liste vous semble trop longue, passez au Tableau blanc. Changer de mise en forme peut changer votre façon d'appréhender le travail.

13. Modèle ClickUp Création et conception

Obtenez un modèle gratuit Organisez les ressources de conception, les commentaires et les validations dans un flux de travail simplifié

Le travail de conception se nourrit de l'itération. Que vous lanciez une marque personnelle, esquissiez des pages de bande dessinée ou planifiiez une impression, le modèle Création et conception de ClickUp vous offre les outils nécessaires pour créer, affiner et livrer sans interrompre votre flux.

Parce que même les brouillons les plus désordonnés méritent un système efficace.

Pourquoi c'est parfait pour votre prochain projet

Flux de travail visuels : suivez les étapes de conception, de la conception à la révision, jusqu'à la livraison

Organisation des ressources : stockez vos fichiers de conception, maquettes et ressources avec contrôle des versions

Outils adaptés aux commentaires : laissez des commentaires, annotez des visuels et gérez les révisions en un seul endroit

Statuts et étiquettes personnalisés : libellez par priorité, type ou client pour rester organisé

Intégration d'outils : connectez-vous à Figma, Adobe ou vos plateformes de conception préférées

Flux de travail d'approbation : rationalisez les validations grâce aux notifications automatisées

Accès convivial pour les clients : invitez les parties prenantes à examiner et approuver les conceptions sans chaos

🎯 Idéal pour : Les designers, illustrateurs et créateurs passionnés qui jonglent entre des projets parallèles ou des projets de portfolio alimentés par leur passion.

🧐 Le saviez-vous ? Le premier prototype de Flappy Bird a été codé en quelques heures seulement lors d'un sprint organisé pendant le week-end, sans plan précis, juste par curiosité. Réfléchissez : Modèle créatif et design + passion = réussite virale. 🚀

14. Modèle de storyboard ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez visuellement chaque image de votre histoire à l'aide de scripts, de scènes et d'un rythme

Chaque histoire commence quelque part, et le modèle de storyboard ClickUp vous aide à lui donner vie, image par image. Que vous écriviez le scénario d'un court métrage ou que vous dessiniez une bande dessinée, utilisez cet espace pour organiser les visuels, les dialogues et les flux avec une clarté créative.

Donnez vie à votre histoire avant même qu'elle n'existe.

Pourquoi c'est parfait pour votre prochain projet

Structure scène par scène : ajoutez des visuels, des notes et des scripts à chaque image de votre histoire

Téléchargez des croquis et des images : incluez des illustrations conceptuelles, des miniatures ou des idées de disposition à titre de référence

Séquençage d'échéancier : organisez et réorganisez les scènes pour affiner votre récit

Commentaires en temps réel : collaborez avec votre équipe sur les scripts, le rythme ou le flux visuel

Options d'exportation : partagez le storyboard complet pour que vos clients puissent le consulter, l'approuver ou le produire

Intégration des tâches : liez les éléments du storyboard aux tâches de production pour un transfert fluide

Mise en forme du script : ajoutez des dialogues, une narration ou des notes pour chaque image

Exporter vers Google Slides : partagez votre storyboard sous forme de présentation visuelle pour vos cours, vos présentations clients ou vos revues créatives

🎯 Idéal pour : Les cinéastes, les animateurs, les éducateurs et les conteurs qui construisent des récits riches à travers des projets parallèles ou des œuvres visuelles passionnées.

🧐 Le saviez-vous ? Toy Story de Pixar a commencé par un storyboard sommaire et quelques croquis de personnages épinglés sur un mur, preuve que la planification visuelle (comme le modèle de storyboard) peut donner vie à des mondes entiers.

15. Modèle de promotion ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Lancez votre projet passion avec un flux de travail marketing clair et stratégique

Même les meilleures idées ont besoin d'un public. Si votre projet passionné comprend un lancement, une sortie ou un évènement, le modèle Promotion de ClickUp vous aide à le promouvoir avec clarté. Des publications teaser aux rétrospectives post-lancement, chaque étape est mappée.

Parce que le partage de votre travail doit être aussi créatif que sa réalisation.

Pourquoi c'est parfait pour votre prochain projet

Tableaux de flux de travail pour les campagnes : organisez tout, de la stratégie au lancement, en passant par l'analyse post-mortem

Listes de tâches pour le contenu et la conception : attribuez des livrables, suivez les échéances et harmonisez les ressources

Affichage du calendrier : forfait les déploiements et évitez les conflits de canaux grâce à un aperçu visuel simple

Tableaux de bord de performance : surveillez les indicateurs clés de performance (KPI) et le retour sur investissement (ROI) de vos campagnes sans avoir à fouiller dans

Flux de commentaires et d'approbation : assurez la continuité de tout grâce aux étapes de révision intégrées

Modèles de briefs et de rapports : standardisez les documents de campagne et intégrez des outils tels que Google Forms pour les commentaires, les inscriptions ou le suivi des envois

Suivi des ressources et du budget : gardez le contrôle sur vos ressources pour ne rien oublier

🎯 Idéal pour : Les créateurs, les artisans indépendants et les travailleurs à temps partiel qui souhaitent promouvoir leur travail comme des pros, même s'ils sont seuls dans leur studio.

Vous n'avez pas besoin de transformer votre passion en source de revenus 🌱. Créer quelque chose simplement parce que vous aimez le faire est une raison suffisante ! 💜

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de projet passionnant ?

Un bon modèle de projet passionnant ne se contente pas d'être esthétique : il vous assiste tout au long de votre processus créatif sans vous gêner. Que vous travailliez sur vos propres projets passionnants ou que vous guidiez vos élèves dans les leurs, le modèle adéquat doit vous offrir une structure et un espace d'exploration.

Alors, comment choisir celui qui vous convient ?

Voici les fonctionnalités clés à rechercher :

Personnalisation facile : vous devriez pouvoir modifier les dispositions, les champs et les sections pour les adapter à votre façon de penser et de travailler

Clarté visuelle : qu'il s'agisse d'un échéancier, d'une checklist ou d'un tableau Kanban, une interface épurée rend votre projet réalisable et ne vous submerge pas

Flux de travail flexibles : choisissez des modèles qui correspondent à votre style préféré, comme des tableaux blancs pour la conceptualisation, des listes pour l'exécution ou des échéanciers pour la planification à long terme

Conseils intégrés : des invites, des instructions pour définir vos objectifs, réfléchir de manière critique et passer aux étapes suivantes vous aident à rester concentré (et à terminer en beauté)

Suivi de la progression : des checklists, des tableaux de bord ou des diagrammes de Gantt vous aident à respecter votre planning et à célébrer vos victoires en cours de route

Outils adaptés à la créativité : bonus si le modèle comprend des emplacements pour ajouter des croquis, intégrer des présentations Google Slides ou stocker des ressources créatives dans une seule vue

Et soyons réalistes : cela doit être amusant à utiliser. Après tout, ce projet est une source de joie, pas seulement une liste de cases à cocher. ✅

📅 Vous recherchez une approche plus structurée pour planifier vos projets ? Découvrez nos modèles de forfait de projet favoris pour vous lancer.

Votre projet passion mérite un forfait ✨

Les grandes idées ont besoin de plus que de la motivation, elles ont besoin d'élan, surtout lorsque vous essayez d'atteindre un public spécifique. Que vous poursuiviez un rêve, construisiez quelque chose pour vous-même ou transformiez une étincelle en activité secondaire, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous offre tout ce dont vous avez besoin pour passer de l'idée à la réalisation en un seul endroit.

Fini les pages blanches. Fini les notes éparpillées. Un flux de travail clair et connecté, du brainstorming à la planification, jusqu'au lancement.

Choisissez un modèle. Personnalisez-le. Et lancez-vous dans la création d'un projet qui vous passionne et dont vous serez fier.

