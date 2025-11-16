Les 10 meilleurs logiciels CRM pour la gestion des réservations et de la gestion des clients dans les salons de coiffure

Fournir des services de salon est un art. Mais jongler avec les rendez-vous, se souvenir des préférences du client et coordonner les horaires du personnel ? C'est un travail à plein temps en soi.

Vous avez besoin d'un logiciel de gestion de la relation client fiable, capable d'automatiser les réservations, d'envoyer des rappels, de stocker l'historique des services et des achats des clients, et de faire en sorte que tout se passe aussi bien qu'un brushing tout frais.

Dans cet article, nous avons rassemblé les meilleurs logiciels CRM pour salons de coiffure afin de vous aider à gérer vos réservations et vos relations clients. Vous trouverez également des conseils pour choisir le CRM adapté à votre salon, afin de dire adieu aux doubles réservations et aux suivis oubliés, et bonjour à des clients satisfaits et à une plus grande sérénité.

🔎 Le saviez-vous ? Le record mondial Guinness du plus grand salon de coiffure en termes de capacité d'accueil est détenu par Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros (Brésil) avec 227 places. Imaginez l'effervescence lors d'une journée chargée !

Aperçu des meilleurs logiciels CRM pour salons de coiffure

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion tout-en-un des opérations du salon et collaboration de l'équipe Profil clients, prise de rendez-vous, automatisation, tableau de bord, suivi du temps, IA entièrement contextuelle forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Fresha Obtenir des réservations en ligne de nouveaux clients Marché des salons, informations marketing, suivi du comportement des clients Gratuit ; personnalisations disponibles Invoay Gestion avancée des stocks Campagnes CRM, automatisation WhatsApp, suivi biométrique Les forfaits payants commencent à 69 $. Zenoti Réservation en ligne 24h/24, 7j/7 Listes d'attente automatiques, applications doubles, point de vente intégré Tarification personnalisée Phorest Gérer plusieurs branches de salon Synchroniser les emplacements, point de vente, programme de fidélité Tarification personnalisée Salon 360 Gestion des dépenses du salon Suivi des commissions, informations CRM, performances du personnel Tarification personnalisée Zoho Bookings Donner de l'autonomie au personnel du salon Planification du personnel, limites de réservations, services récurrents Les forfaits payants commencent à 6 $. Rosy Propriétaires de salons en herbe Enregistrement à l'extérieur, RosyPay, point de vente, téléchargement d'images Les forfaits payants commencent à 39 $. Vagaro Maintenance d'une base de données clients détaillée Profils clients, formulaires, ventes de stocks, marché Tarification personnalisée Pipedrive Créez un pipeline personnalisé pour votre salon Pipeline équipe commerciale, automatisation, tableaux de bord Créez un pipeline personnalisé pour votre salon

Que devez-vous rechercher dans un logiciel CRM pour salon ?

Environ 80 % des entreprises utilisent des logiciels CRM pour la création de rapports d'équipe commerciale et l'automatisation des processus, et les salons de coiffure suivent le mouvement.

Voici les composants CRM essentiels que doit posséder le système de gestion de salon que vous choisirez.

Prise de rendez-vous : offre la possibilité de prendre rendez-vous en ligne, des rappels automatisés et le fait de synchroniser le calendrier. Un système gratuit qui vous permet de remplir votre agenda et de satisfaire vos clients.

Stockage de l'historique des clients : suit les services passés, l'historique des achats, les préférences et les notes particulières. Le simple fait de se souvenir de la couleur de cheveux ou du type de massage placé dans les favoris d'un client peut renforcer son engagement et sa fidélité.

Systèmes de paiement : s'intègre au point de vente, offre l'assistance de plusieurs options de paiement et automatise la facturation. Des transactions fluides signifient moins d'attente et plus d'efficacité.

Gestion du personnel : attribuez les rendez-vous, suivez les heures et évitez les surréservations et l'épuisement professionnel. Recherchez une fonctionnalité intégrée de suivi des performances pour garder votre équipe sur la bonne voie.

Automatisation du marketing : envoie des e-mails ciblés, des promotions par SMS et des offres de programme de fidélité. Vous aide à rester en connexion avec vos clients et à augmenter le nombre de visites répétées.

Gestion des stocks : surveille les niveaux de stock et envoie des rappels pour les réapprovisionnements. Vous ne serez plus jamais à court de produits essentiels en plein service.

Analyses et rapports : génère des rapports sur les revenus, les réservations et les services les plus performants. Aide à prendre des décisions basées sur les données, ouvrant la voie à : génère des rapports sur les revenus, les réservations et les services les plus performants. Aide à prendre des décisions basées sur les données, ouvrant la voie à de meilleures stratégies de gestion de la clientèle

Accessibilité mobile : offre un accès cloud via une application mobile. Gérez votre salon à tout moment, où que vous soyez.

Intégrations : se synchronise avec votre site web, vos réseaux sociaux, vos outils marketing et votre logiciel de comptabilité. Crée un système fluide pour tout gérer, des réservations aux finances.

🧠 Anecdote amusante : Martha Matilda Harper, une entrepreneuse canadienne, a ouvert le tout premier salon de beauté moderne à Rochester, dans l'État de New York, en 1891. Elle a également été la première à avoir l'idée de franchiser ses salons !

Les 10 meilleurs logiciels CRM pour salons de coiffure

Pour vous aider à prendre votre décision, voici une liste des 10 meilleurs logiciels CRM pour salons de coiffure. Nous vous présenterons leurs fonctionnalités, leurs limites et leurs tarifs, ainsi que leurs évaluations et avis, afin que vous puissiez trouver celui qui convient le mieux à votre salon.

ClickUp (le meilleur pour la gestion tout-en-un des opérations du salon et la collaboration en équipe)

Personnalisez les flux de travail de votre salon avec ClickUp CRM

Gérer un salon ne nécessite pas seulement de la créativité, mais aussi de la coordination, de la cohérence et de la connexion. C'est là que ClickUp entre en jeu. En tant que premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde, ClickUp vous permet de créer un CRM pour salon qui répond exactement à vos besoins, que vous gériez les rendez-vous, suiviez les équipes commerciales ou personnalisiez le service client.

Avec ClickUp CRM, optimisé par l'IA, vous pouvez générer des rapports détaillés, communiquer avec vos clients et établir des connexions avec d'autres outils que vous utilisez déjà. ClickUp vous permet d'organiser votre CRM à l'aide d'espaces, de dossiers et de listes. Vous pouvez créer des listes pour les prospects, les contacts, les clients et les transactions (forfaits de services ou abonnements). Chaque client ou prospect est représenté sous forme de tâche, ce qui facilite le suivi de chaque interaction et opportunité.

Utilisez ClickUp Docs pour créer des profils clients détaillés et des historiques de services. Gardez toutes les informations sur vos clients à portée de main. Stockez les informations de contact, l'historique des rendez-vous, les préférences et les commentaires dans une vue organisée. Personnalisez chaque interaction et suivez les détails qui vous permettront de fidéliser vos clients à long terme.

Gérez vos plannings directement avec les tâches ClickUp et les échéanciers. Planifiez, reprogrammez et effectuez facilement le suivi de vos rendez-vous, puis automatisez les rappels pour réduire les absences et fidéliser votre clientèle.

Simplifiez le travail de prise de rendez-vous avec ClickUp Tasks.

Suivez des informations spécifiques telles que les coiffeurs préférés, les formules de couleur, les allergies ou le statut de fidélité à l'aide des champs personnalisés ClickUp. Vous pouvez également regrouper les clients par type de service, fréquence de visite ou dépenses totales afin d'adapter vos offres et votre communication.

Automatisez les tâches répétitives telles que l'envoi de rappels de rendez-vous, le signalement des clients perdus ou le fait de résumer les activités commerciales hebdomadaires de l'équipe commerciale. Les agents IA peuvent être configurés pour fonctionner selon des calendriers ou des déclencheurs, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le travail manuel.

ClickUp Calendrier vous offre une vue d'ensemble claire de vos réservations et vous aide à planifier en un clin d'œil les rendez-vous non réservés.

Connectez votre calendrier ClickUp pour afficher et planifier vos rendez-vous de manière intuitive.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp vous permet de planifier automatiquement votre travail👇🏼

Éliminez les tâches répétitives. Configurez les automatisations ClickUp pour envoyer automatiquement des confirmations de rendez-vous, des vœux d'anniversaire ou des messages de suivi. Transformez vos clients potentiels en clients fidèles sans lever le petit doigt.

Visualisez la santé de votre entreprise en un coup d'œil. Surveillez les rendez-vous, la fidélisation des clients, les stylistes les plus performants et les tendances en matière de revenus à l'aide des tableaux de bord ClickUp. Prenez plus facilement des décisions plus intelligentes, fondées sur des données.

Vous n'avez pas le temps d'enregistrer manuellement chaque rendez-vous ? Nous avons la solution. Dès qu'une réservation en ligne arrive, il vous suffit d'indiquer à ClickUp Brain le type de service, le nom du client et l'heure du rendez-vous. En quelques secondes, il vous créera une liste de tâches organisée.

Trouvez facilement des créneaux gratuits dans votre calendrier en demandant à ClickUp Brain de créer votre planning à votre place.

Les services personnalisés augmentent le chiffre d'affaires de 10 à 15 %. Lorsque vous prenez le temps d'adapter vos offres aux préférences de vos clients, ceux-ci le remarquent forcément.

Mais pour cela, vous avez besoin d'une base de données clients bien organisée, facile à paramétrer grâce aux modèles de vente et de CRM de ClickUp.

Par exemple, le modèle CRM ClickUp vous permet de visualiser l'ensemble de votre pipeline, les informations sur vos clients, les dates d'échéance et tout ce qui se trouve entre les deux.

Obtenez un modèle gratuit Suivez le suivi de vos informations précieuses sur vos clients grâce au modèle CRM ClickUp.

Utilisez-les pour :

Organisez les données personnalisées en un seul endroit, ce qui facilite la recherche d'informations.

Rationalisez la communication et l'assistance à la clientèle

Automatisez les tâches répétitives afin de libérer du temps pour des activités plus complexes.

Tirez des informations exploitables des données clients pour personnaliser les expériences

Gérer des rendez-vous consécutifs peut être difficile, mais ClickUp est là pour vous aider. Configurez des rappels pour les réservations ou laissez ClickUp Brain le faire pour vous. Et si vous n'avez pas votre ordinateur portable sous la main ? Pas de problème ! Vous pouvez configurer et effectuer la modification en cours des rappels directement depuis votre mobile.

Le meilleur logiciel de gestion de salon doit s'intégrer de manière transparente à votre infrastructure technologique, vous offrant ainsi une vue achevée de vos opérations. ClickUp Integrations synchronise avec plus de 300 plateformes, y compris les systèmes CRM les plus populaires.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Configurez des rappels de rendez-vous automatisés, mettez à jour le statut des tâches ou affectez des membres de l'équipe en fonction du type de service grâce à plus de 50 déclencheurs d'actions.

Suivez le suivi du temps pour chaque service avec ClickUp Project Time Tracking

Collectez les données clients grâce aux modèles de formulaires ClickUp qui s'intègrent directement à votre logiciel de gestion de salon.

Créez et suivez les tâches liées à l'inventaire des produits, définissez des rappels de réapprovisionnement et restez informé des niveaux de stock, le tout dans ClickUp.

ClickUp limitations

Légère courbe d'apprentissage pour les débutants qui utilisent la plateforme pour la première fois.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un critique de G2 déclare :

J'adore la façon dont ClickUp organise et planifie mes tâches quotidiennes. Si vous avez des réunions ou des tâches répétitives sur une base hebdomadaire ou bihebdomadaire, vous pouvez les saisir dans ClickUp et obtenir une excellente visibilité sur votre échéancier de travail. C'est encore mieux lorsque vous avez des collègues à bord et que vous pouvez coordonner et déléguer la responsabilité de certaines tâches. Pour moi, le fait de pouvoir cocher les tâches au fur et à mesure que je les accomplis chaque jour me donne un sentiment agréable de progression et me permet de consigner mon rendement quotidien.

J'adore la façon dont ClickUp organise et planifie mes tâches quotidiennes. Si vous avez des réunions ou des tâches répétitives sur une base hebdomadaire ou bihebdomadaire, vous pouvez les saisir dans ClickUp et obtenir une excellente visibilité sur votre échéancier de travail. C'est encore mieux lorsque vous avez des collègues à bord et que vous pouvez coordonner et déléguer la responsabilité de certaines tâches. Pour moi, le fait de pouvoir cocher les tâches au fur et à mesure que je les accomplis chaque jour me donne un sentiment agréable de progression et me permet de consigner mon rendement quotidien.

2. Fresha (idéal pour obtenir des réservations en ligne de nouveaux clients)

via Fresha

Fresha se distingue comme un logiciel de gestion de salon qui excelle dans la gestion et l'acquisition de clients. En plus des fonctionnalités CRM de base telles que la prise de rendez-vous et le suivi de l'historique des clients, il offre une place de marché intégrée où les clients potentiels peuvent découvrir vos services et prendre rendez-vous directement.

Cette double fonction simplifie le parcours client, aidant votre salon à attirer de nouveaux clients tout en gérant efficacement les clients existants. L'intégration transparente des outils de marketing et de réservation de Fresha permet de gagner du temps et de stimuler à la fois la fidélisation et la croissance de la clientèle.

Les meilleures fonctionnalités de Fresha

Gagnez de nouveaux clients sur le marché de l'industrie de la beauté et du bien-être

Identifiez vos campagnes et canaux marketing les plus performants

Suivez le comportement, les préférences et les habitudes de réservation de vos clients grâce aux rapports CRM

Limites de Fresha

Certains utilisateurs sont facturés pour les réservations effectuées via la plateforme, même si le rendez-vous est ensuite annulé.

Nécessite l'intégration d'un système de point de vente tiers pour les transactions.

Tarifs Fresha

Free

Fonctionnalités payantes en option

Évaluations et avis sur Fresha

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,6/5 étoiles (plus de 1 430 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fresha ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'adore la simplicité d'utilisation pour prendre des rendez-vous et organiser mon emploi du temps et celui de mes clients. L'inscription a été très rapide et tout a fonctionné parfaitement dès le lancement de mon entreprise.

J'adore la simplicité d'utilisation pour prendre des rendez-vous et organiser mon emploi du temps et celui de mes clients. L'inscription a été très rapide et tout a fonctionné parfaitement dès le lancement de mon entreprise.

👀 Le saviez-vous ? Les entreprises enregistrent une augmentation moyenne de 27 % de leur chiffre d'affaires lorsqu'elles utilisent des systèmes de réservation en ligne.

3. Invoay (le meilleur pour la gestion avancée des stocks)

via Invoay

En communiquant régulièrement avec vos clients, même lorsqu'ils n'ont pas de session programmée, vous établissez des relations solides avec eux et renforcez leur fidélité. Le logiciel de gestion de salon Invoay est idéal pour cela. Vous pouvez automatiser les reçus de factures, partager régulièrement vos meilleures offres et bien plus encore grâce à cette plateforme.

Le système offre également une gestion avancée des stocks afin de vous assurer de toujours disposer des produits essentiels.

Les meilleures fonctionnalités d'Invoay

Gérez les performances, les horaires et l'assiduité de vos employés grâce à un système de suivi biométrique intégré.

Automatisez les campagnes CRM , l'engagement personnalisé et les rappels sur WhatsApp.

Créez des forfaits et des abonnements, y compris des promotions personnalisées et des chèques-cadeaux, en fonction des préférences de vos clients.

Limites d'Invoay

Il manque d'options de personnalisation pour les flux de travail CRM spécifiques aux salons.

Certains utilisateurs ont fait rapport de déconnexions fréquentes, de calculs incorrects et de problèmes de planification, ce qui indique des problèmes potentiels de stabilité.

Tarifs Invoay

À partir de : 69 $/mois

Grow : 99 $/mois

Développer : 149 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Invoay

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Invoay ?

Un avis TrustPilot dit :

Leur logiciel offre presque toutes les fonctionnalités recherchées par un salon, de la facturation au marketing par SMS (commentaires, recommandations, points de fidélité) en passant par les rapports (clients perdus, fidèles, nouveaux) et bien plus encore.

Leur logiciel offre presque toutes les fonctionnalités recherchées par un salon, de la facturation au marketing par SMS (commentaires, recommandations, points de fidélité) en passant par les rapports (clients perdus, fidèles, nouveaux) et bien plus encore.

4. Zenoti (le meilleur pour les réservations en ligne 24h/24 et 7j/7)

via Ze n oti

59 % des personnes interrogées se disent frustrées de devoir patienter au téléphone pour prendre rendez-vous, et près d'une personne sur cinq trouve peu pratique d'attendre les heures d'ouverture de l'entreprise pour prendre rendez-vous.

Zenoti répond à ce besoin en permettant la prise de rendez-vous en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il comprend également une fonctionnalité de gestion des listes d'attente, de sorte qu'en cas d'annulation, le créneau peut être rapidement comblé, ce qui permet de réduire les pertes de temps et de revenus.

Les meilleures fonctionnalités de Zenoti

Deux applications pour les réservations côté franchise et côté client

La liste d'attente automatique comble les créneaux laissés vacants par les annulations de dernière minute.

POS intégré pour des paiements fluides et centralisés

Limites de Zenoti

Le logiciel est assez complexe et peut sembler intimidant pour les débutants.

Certains utilisateurs ont rencontré des plantages et des bugs fréquents, en particulier sur l'application mobile.

Tarifs Zenoti

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zenoti

G2 : 4,4/5 étoiles (plus de 190 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zenoti ?

Un critique de Capterra écrit :

Zenoti est un excellent système de prise de rendez-vous et de gestion des clients. Il est très pratique de pouvoir regrouper en un seul endroit les communications avec les clients, les réservations en ligne, les rendez-vous, les paiements, le marketing et les commentaires.

Zenoti est un excellent système de prise de rendez-vous et de gestion des clients. Il est très pratique de pouvoir regrouper en un seul endroit les communications avec les clients, les réservations en ligne, les rendez-vous, les paiements, le marketing et les commentaires.

5. Phorest (idéal pour gérer plusieurs branches de salon)

via Phorest

Phorest se distingue par son contrôle multi-sites et son suivi des stocks en temps réel, ce qui le rend idéal pour les propriétaires de salons qui gèrent plusieurs branches. Son système de point de vente sécurisé centralise les données relatives aux revenus, ce qui vous permet de surveiller les revenus de tous vos emplacements sans avoir à changer de plateforme.

Vous pouvez également gérer les horaires du personnel et les stocks de produits par emplacement, ce qui vous aide à réduire le gaspillage et à planifier vos achats plus efficacement. De plus, les profils des clients et les points de fidélité se synchronisent automatiquement, garantissant une expérience client cohérente dans chaque branche.

Les meilleures fonctionnalités de Phorest

Communiquez directement avec le client via l'API WhatsApp.

Proposez la réservation directe en ligne depuis Google Search et Maps.

Gérez les rendez-vous et la facturation de toutes vos branches de salon en un seul endroit.

Limites de Phorest

Les tarifs plus élevés peuvent ne pas convenir aux petits salons ou aux professionnels indépendants.

Des ralentissements occasionnels ont été signalés dans l'application mobile pendant les heures de pointe.

Les délais de réponse de l'assistance peuvent varier en fonction de l'emplacement et du niveau d'abonnement.

Tarifs Phorest

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Phorest

G2 : 4,4/5 (plus de 35 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 380 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Phorest ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'adore le fait qu'il soit plus simple que le calendrier de mon iPhone. Je peux voir tous mes rendez-vous de la journée et ceux de tous mes collègues. Je peux simplement ajouter des modules complémentaires pour rendre le service personnalisé et ajouter du temps si je le souhaite. Extrêmement facile à utiliser et génial !

J'adore le fait qu'il soit plus simple que le calendrier de mon iPhone. Je peux voir tous mes rendez-vous de la journée et ceux de tous mes collègues. Je peux simplement ajouter des modules complémentaires pour rendre le service personnalisé et ajouter du temps si je le souhaite. Extrêmement facile à utiliser et génial !

6. Salon 360 (le meilleur pour la gestion des dépenses du salon)

via Salon 360

Si vous cherchez à mieux contrôler les finances de votre salon, Salon 360 peut être une option utile. Outre les fonctionnalités standard telles que la réservation en ligne et l'automatisation de la communication, il offre des outils permettant de suivre les conversions de ventes et de surveiller la productivité du personnel.

Le logiciel comprend également un suivi des dépenses et des commissions, ce qui vous permet de garder un œil sur les entrées et les sorties. Ce type de visibilité facilite la gestion des coûts de l'entreprise sans vous sentir dépassé.

Les meilleures fonctionnalités de Salon 360

Créez un catalogue en ligne de vos services

Suivez les heures facturables et les performances pour gérer équitablement les primes et les commissions du personnel.

Surveillez les dépenses et les performances de vos branches, et suivez les conversions grâce à des rapports en temps réel afin d'ajuster votre stratégie CRM

Limites de Salon 360

Les petits salons peuvent être submergés par des fonctionnalités trop nombreuses.

Tarifs Salon 360

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Salon 360

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

🧠 Anecdote amusante : Au Moyen Âge, les barbiers faisaient plus que de couper les cheveux. Ils pratiquaient également des interventions chirurgicales, du travail dentaire et même des saignées ! C'est pourquoi le poteau de barbier classique est rayé de rouge et de blanc, symbolisant le sang et les bandages.

7. Zoho Bookings (idéal pour donner de l'autonomie au personnel du salon)

via Zoho Bookings

Zoho Bookings est un outil CRM qui fonctionne également comme un système de gestion de salon. Il vous permet de limiter le nombre de rendez-vous et de réduire les annulations ou les reports de dernière minute.

Vous pouvez liste les prix exacts des services afin que vos clients aient une clarté achevée sur le coût total avant de réserver. Pour réduire le nombre de rendez-vous manqués, la plateforme vous permet de percevoir les paiements à l'avance, ce qui vous garantit de protéger votre temps et vos revenus même en cas d'annulation.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Bookings

Fixez des délais et décidez du nombre de réservations en ligne que vous souhaitez par jour.

Permettez à vos employés de définir leurs propres paramètres d'horaires et de gérer les rendez-vous à venir.

Planifiez les services récurrents et effectuez le suivi des stocks pour les traitements en plusieurs sessions.

Limites de Zoho Bookings

L'outil CRM pour salon manque d'être personnalisé

La gestion de l'heure d'été peut poser problème

Tarifs de Zoho Bookings

Basique : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 9 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho Bookings

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 étoiles (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Bookings ?

Un critique de G2 écrit :

Extrêmement facile à configurer pour plusieurs utilisateurs travaillant à des heures différentes, voire dans des fuseaux horaires différents. Facile à modifier et à personnaliser en cas de changements imprévus ou planifiés dans les horaires.

Extrêmement facile à configurer pour plusieurs utilisateurs travaillant à des heures différentes, voire dans des fuseaux horaires différents. Facile à modifier et à personnaliser en cas de changements imprévus ou planifiés dans les horaires.

8. Rosy Salon Software (idéal pour les propriétaires de salons en herbe)

via Rosy Salon Software

Lancer votre nouvelle entreprise de spa ou de salon de coiffure peut être intimidant, mais Rosy Salon Software est là pour vous aider. Avec son système d'enregistrement à l'extérieur et son système de paiement exclusif RosyPay, Rosy Salon Software est idéal pour les propriétaires de salons qui se lancent dans l'aventure.

Ce logiciel est abordable et facile à utiliser. Il comprend des outils essentiels tels que la gestion des stocks, la communication avec les clients et un système de point de vente (POS) intégré.

Les meilleures fonctionnalités de Rosy Salon

Permettez aux clients de s'enregistrer lorsqu'ils sont à proximité afin d'avertir immédiatement le coiffeur.

Simplifiez le traitement des cartes de crédit grâce aux préautorisations et aux transactions par carte enregistrée.

Téléchargez et effectuez la modification en cours des images des clients pour une consultation rapide.

Limites de Rosy Salon

Les rapports de recommandation ne sont pas assez sophistiqués.

La plateforme limite la planification à des créneaux de 15 minutes, ce qui peut ne pas convenir à tous les types de services.

Tarifs Rosy Salon

À partir de 39 $/mois

Personnalisation disponible

Évaluations et avis sur Rosy Salon

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,6/5 étoiles (plus de 140 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rosy Salon ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie la simplicité et la flexibilité du système, et je peux l'utiliser aussi bien pour les employés que pour les prestataires indépendants.

J'apprécie la simplicité et la flexibilité du système, et je peux l'utiliser aussi bien pour les employés que pour les prestataires indépendants. Avis recueilli et hébergé par G2. com.

9. Vagaro (idéal pour la maintenance d'une base de données client détaillée)

via Vagaro

Vagaro est avant tout une place de marché pour le secteur du bien-être et de la beauté qui propose également un logiciel CRM complet pour les salons. L'une de ses fonctionnalités phares est la création de profils clients très détaillés, qui vous aident au suivi de leurs préférences, des services qu'ils ont utilisés et de leur historique.

Grâce à ce niveau de personnalisation, vous pouvez renforcer l'engagement des clients personnalisés, leur offrir des expériences sur mesure et augmenter leur fidélité.

Les meilleures fonctionnalités de Vagaro

Effectuez la maintenance de dossiers clients détaillés avec des photos, l'historique des services, les préférences et les achats passés.

Concevez et envoyez des formulaires, des sondages et des décharges personnalisés, enregistrés dans les profils des clients pour un accès facile.

Mettez en place une gestion des stocks basée sur les demandes des clients et vendez des produits exclusifs sur le marché.

Limites de Vagaro

Fonctionnalités de rapports limitées par rapport à d'autres systèmes de gestion de salon

La structure tarifaire peut être coûteuse pour les petits salons ou les petites entreprises.

Tarifs Vagaro

Un seul emplacement :

À partir de 24 $/mois

Plusieurs emplacements :

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Vagaro

G2 : 4,6/5 (plus de 260 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Vagaro ?

Un critique de G2 déclare :

J'adore la façon dont Vagaro allie fonction et flux : il regroupe les plannings, les notes SOAP et les dossiers clients en un seul endroit sans paraître encombrant.

J'adore la façon dont Vagaro allie fonction et flux : il regroupe les plannings, les notes SOAP et les dossiers clients en un seul endroit sans paraître encombrant.

10. Pipedrive (le meilleur pour personnaliser le pipeline pour votre salon personnalisé)

via Pipedrive

Pipedrive, traditionnellement un CRM, fait également office de puissant logiciel de gestion de salon. Il vous permet de planifier facilement vos sessions et de personnaliser votre pipeline d'équipe commerciale en fonction de vos besoins. Grâce à une gestion avancée des stocks, vous pouvez assurer un suivi efficace des produits et des niveaux de stock.

Le logiciel intègre également l'automatisation de la communication avec les clients, ce qui vous fait gagner du temps tout en garantissant que vos clients restent informés.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Concevez des pipelines d'équipe commerciale qui reflètent le parcours spécifique de vos clients.

Automatisez la communication avec vos clients grâce aux e-mail et aux SMS

Suivez les indicateurs de performance de votre salon, les taux de fidélisation des clients et les tendances des revenus du secteur de la beauté grâce à des tableaux de bord visuels et des rapports détaillés.

Limites de Pipedrive

Vous devez passer au forfait Advanced pour bénéficier de l'intégration des e-mails.

Il manque des fonctionnalités spécifiques à l'industrie, telles que la gestion des stocks adaptées aux produits de beauté.

Cela peut être intimidant pour les propriétaires de petits salons en raison de ses fonctions CRM avancées et de sa courbe d'apprentissage abrupte.

Pas d'intégration directe au point de vente (POS) pour un traitement fluide des transactions au sein du salon

Tarifs Pipedrive

Lite : 19 $/mois par utilisateur

Croissance : 34 $/mois par utilisateur

Premium : 64 $/mois par utilisateur

Ultimate : 89 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pipedrive ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie à quel point Pipedrive est convivial, même pour les utilisateurs qui ne sont pas des experts en technologie. Le pipeline de ventes visuel me permet de voir d'un seul coup d'œil où en sont chaque transaction, et les étapes personnalisables me permettent de l'adapter à différents flux de travail.

J'apprécie la convivialité de Pipedrive, même pour les utilisateurs qui ne sont pas des experts en technologie. Le pipeline de ventes visuel m'aide à voir exactement où en est chaque transaction en un coup d'œil, et les étapes personnalisables me permettent de l'adapter à différents flux de travail.

Donnez un coup de jeune à votre salon avec ClickUp

La gestion d'un salon nécessite plus qu'un simple CRM de base. Il doit offrir un système qui gère tout, de la gestion des rendez-vous au suivi des équipes commerciales. Si de nombreux outils CRM fournissent d'excellentes fonctionnalités, vous devez souvent faire des compromis sur certains aspects.

Vous souhaitez simplifier la mise en œuvre du CRM? ClickUp est le choix idéal pour regrouper toutes vos opérations. Gestion des tâches ? C'est bon. Flux de travail automatisés ? C'est bon. Tableaux de bord personnalisés ? Absolument !

Que vous suiviez les rendez-vous, les campagnes marketing ou les horaires du personnel, ClickUp s'adapte à vos processus comme aucun autre logiciel de gestion de salon ne peut le faire.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et prenez le contrôle des opérations de votre salon !