Top 10 des alternatives à Scrintal pour la réflexion connectée en 2025

Les idées sont faciles à trouver, mais les organiser en quelque chose d'utilisable ? C'est là que le vrai travail commence.

Scrintal vous aide à capturer vos pensées de manière visuelle, en établissant la connexion entre vos idées, vos liens et vos recherches dans une seule carte mentale. Pour de nombreux utilisateurs, c'est un espace idéal pour prendre des notes, réfléchir à voix haute et structurer des idées brutes.

Mais lorsque vous passez de la conceptualisation et du forfait à la mise en œuvre concrète, Scrintal commence à vous sembler limite. Vous pouvez organiser vos pensées, mais pas nécessairement ce que vous allez construire ensuite. C'est là que de nombreux penseurs visuels se heurtent à un mur.

Nous avons rassemblé les 10 meilleures alternatives à Scrintal pour vous aider à passer de l'idée à l'action sans changer d'outil. Si vous recherchez un excellent outil qui combine la réflexion visuelle et une réelle capacité d'exécution, ClickUp est fait pour vous.

Les meilleures alternatives à Scrintal en un coup d'œil

Que rechercher dans une alternative à Scrintal ?

Scrintal se concentre sur l'organisation visuelle des idées, mais la plupart des utilisateurs finissent par s'en lasser lorsque leurs flux de travail exigent plus que de simples cartes mentales autonomes.

Si vous avez atteint la limite avec sa planification de projet limitée, son manque d'intégrations ou ses tableaux blancs statiques, vous n'êtes pas seul. Les meilleures alternatives à Scrintal vont au-delà de l'esthétique et vous aident à réfléchir, planifier et agir, le tout dans un seul et même espace.

Voici les critères à prendre en compte pour choisir une solution plus performante :

cartographie mentale conçue pour l'exécution : *Il ne s'agit pas seulement de capturer des idées, mais aussi d'utiliser des outils qui établissent la connexion entre les pensées et les tâches, les échéanciers ou les documents

assistance IA pour une réflexion plus rapide* : suggestions intelligentes, structure automatisée ou génération de contenu, en particulier si vous explorez des outils IA avancés pour le mind mapping afin d'accélérer la conceptualisation

tableaux blancs avec collaboration intégrée : *Édition en temps réel, canevas multi-utilisateurs et intégrations qui offrent l'assistance pour la planification interfonctionnelle

Documents et gestion des connaissances personnelles évolutifs : Allez au-delà des notes de base grâce à une documentation structurée liée à vos flux de travail plus larges

*gestion intégrée des tâches et de la gestion de projet : planifiez, attribuez et effectuez le suivi du travail sans changer d'outil

🧠 Anecdote amusante : Léonard de Vinci utilisait des schémas basés sur des croquis pour organiser ses pensées, plusieurs siècles avant même que le « mind mapping » ne porte ce nom.

Les 10 meilleures alternatives à Scrintal

Que vous ayez besoin de clarté visuelle, d'une planification plus rapide ou d'une exécution fluide, ces alternatives à Scrintal offrent bien plus que la simple capture d'idées : elles vous aident à organiser, construire et faire avancer votre travail sans friction.

1. ClickUp (idéal pour organiser des tâches, des notes et des projets grâce à la collaboration visuelle)

Organisez facilement vos tâches par statut, priorité et progression, le tout affiché dans une seule vue avec ClickUp

ClickUp est conçu pour les personnes qui pensent en images mais qui doivent produire des résultats. Qu'il s'agisse de cartographier des idées, de planifier des recherches ou de coordonner une équipe, ClickUp rassemble les notes, les cartes mentales, les tableaux blancs et les tâches en un seul endroit, afin que vous puissiez arrêter d'assembler des outils et commencer à travailler avec flux.

Ce qui distingue ClickUp des outils traditionnels de cartographie mentale, c'est sa capacité à établir la connexion entre chaque étape de votre processus de réflexion et le travail réel.

Vous pouvez commencer par esquisser vos idées visuellement, les développer dans un document, attribuer les étapes suivantes sous forme de tâches et tout gérer à l'aide d'échéanciers et de tableaux, le tout dans un environnement de travail unifié.

Planifiez visuellement avec ClickUp cartes mentales

Mappez visuellement vos campagnes, tâches et idées, puis transformez-les en actions concrètes grâce à ClickUp cartes mentales

Les cartes mentales ClickUp sont bien plus qu'une simple toile vierge pour le brainstorming : elles sont étroitement connectées à votre flux de travail.

Vous pouvez commencer par une idée simple, développer des branches connexes, puis convertir n'importe quel nœud en tâche d'un simple clic. Cela signifie que vous ne vous contentez pas de mapper vos pensées, vous créez une dynamique à chaque étape. Voici une brève explication sur son utilisation :

Contrairement aux outils autonomes qui isolent vos cartes mentales, ClickUp garde tout lié. Vous pouvez créer deux types de mapper :

Cartes basées sur les tâches : tirez parti de votre environnement de travail existant et visualisez la structure de vos projets

Cartes vierges : à utiliser pour la génération d'idées libres, la planification de recherches ou la mise en lien de concepts

Chaque élément peut inclure des étiquettes, des relations ou des pièces jointes, vous offrant ainsi un contrôle total sans sacrifier la flexibilité.

Devenez plus intelligent et plus rapide avec ClickUp Brain

Trouvez instantanément des réponses, des éléments d'action et des idées dans tout votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain

ClickUp Brain intègre l'IA directement dans votre flux de travail de prise de notes, de planification et de cartographie mentale sans donner l'impression d'être un outil distinct. Il peut résumer vos documents, générer des idées basées sur votre travail et même suggérer automatiquement les prochaines étapes à partir de notes de réunion ou de cartes mentales.

Pour les penseurs visuels, cela signifie que vous n'avez pas besoin de changer d'outil ou de vous fier à des invites génériques. Que vous fassiez du travail sur un tableau blanc désordonné ou que vous rédigiez un document de recherche, ClickUp Brain comprend le contexte et vous aide à avancer plus rapidement, en particulier lorsque vous êtes bloqué ou que vous manquez de temps.

Mieux encore, les utilisateurs de ClickUp Brain peuvent choisir de travailler avec plusieurs modèles d'IA externes tels que ChatGPT, Claude et Gemini, directement depuis leur environnement de travail ClickUp ! 🚀 Oubliez l'utilisation de plusieurs outils d'IA et la création d'un contexte commun à tous. Vous pouvez désormais abandonner la prolifération des IA et tout faire avec ClickUp !

Écrivez, affinez et activez vos idées dans ClickUp Document

Collaborez en temps réel, attribuez des commentaires et liez des tâches directement à partir de vos notes avec ClickUp Docs

ClickUp Docs ressemble à un outil de prise de notes, mais fonctionne comme un traitement de texte dynamique et un espace de travail. Vous pouvez créer, mettre en forme et co-éditer des documents en temps réel, les lier à des tâches, y intégrer des checklists et attribuer des actions directement dans le document.

Pour les flux de travail visuels et nécessitant beaucoup de recherches, cela fait une énorme différence. Vous pouvez esquisser une nouvelle idée, insérer des captures d'écran d'un tableau blanc, étiqueter un membre de l'équipe pour qu'il apporte sa contribution et convertir n'importe quel paragraphe en tâche, le tout sans quitter la page.

Docs prend également en charge les commandes slash, les liens retour et les dossiers imbriqués, ce qui facilite l'organisation des connaissances entre les projets.

💡 Conseil de pro : créez une pile d'invites dans un document ClickUp afin de les réutiliser dans différents projets. Voici quelques exemples : Générez trois idées de titres à partir de ce document de recherche

Résumer cette carte mentale en trois priorités clés pour la semaine prochaine

Transformez ce brainstorming sur tableau blanc en un brief de projet avec des points clés

Transformez vos idées en actions grâce aux tâches, aux échéanciers et aux tableaux blancs

Visualisez les flux de travail, générez des idées alimentées par l'IA et transformez instantanément vos notes autocollantes en tâches grâce aux tableaux blancs ClickUp

ClickUp Whiteboards ne vous aide pas seulement à visualiser vos idées, il vous aide aussi à les mettre en pratique. Chaque tableau blanc, document et carte mentale est connecté à un système complet de gestion des tâches, afin que rien ne reste bloqué dans la phase de planification.

Vous pouvez faire glisser une note autocollante d'un tableau blanc vers votre liste de tâches, attribuer des délais, ajouter des dépendances et suivre le tout dans un calendrier ou un diagramme de Gantt. Cela crée un flux continu, de la conception à l'achevé, pour les équipes travaillant sur des projets complexes ou les utilisateurs individuels qui font preuve de créativité.

🧠 Anecdote : le concept original du diagramme de Gantt remonte au début des années 1900 et était utilisé pour gérer la construction navale pendant la Première Guerre mondiale, preuve que la planification visuelle a toujours été essentielle pour l'exécution de tâches complexes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des cartes mentales basées sur des tâches ou vierges pour visualiser vos idées et vos flux de travail

Reliez directement les sessions de brainstorming sur les tableaux blancs aux tableaux de sprint ou aux documents

Attribuez des commentaires dans document pour transformer les retours en actions concrètes

Affichez l'ensemble de votre structure de planification sur un échéancier glisser-déposer

Créez des modèles de document pour les recherches récurrentes ou les formats de contenu

Automatisez les flux de travail répétitifs à l'aide de déclencheurs liés à la capture d'idées

Filtrez les notes et les tâches par étiquettes telles que « inspiration », « priorité » ou « recherche nécessaire »

Activez/désactivez les vues personnelles et de l'équipe pour gérer le travail individuel et collaboratif

Effectuez des recherches dans tous les documents, tâches, cartes mentales et commentaires à partir d'un seul endroit

Limites de ClickUp

Cela peut sembler complexe pour les utilisateurs à la recherche d'une interface minimaliste

Peut nécessiter du temps pour être personnalisé en fonction de flux de travail créatifs spécifiques

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp

Comme le dit un utilisateur de G2:

ClickUp offre un large intervalle de fonctionnalités, notamment la gestion des tâches, le suivi du temps, les diagrammes de Gantt, les tableaux Kanban, les cartes mentales, les wikis, etc. Cela en fait un guichet unique pour tous vos besoins en matière de gestion de projet.

ClickUp offre un large intervalle de fonctionnalités, notamment la gestion des tâches, le suivi du temps, les diagrammes de Gantt, les tableaux Kanban, les cartes mentales, les wikis, etc. Cela en fait un guichet unique pour tous vos besoins en matière de gestion de projet.

📮 ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et la conceptualisation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues d'une session de brainstorming en tâches. Et si vous ne parvenez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de votre invite, instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

2. Heptabase (idéal pour la réflexion connectée avec des tableaux blancs spatiaux)

via Heptabase

Heptabase est conçu pour les penseurs qui ont besoin de plus que des notes numériques : un environnement de connaissances visuel. Son interface de tableau blanc spatial vous permet de regrouper des cartes, de dessiner des relations et de zoomer sur des grappes d'idées comme vous le feriez sur un mur physique de notes autocollantes.

Cela en fait un outil idéal pour les chercheurs, les enseignants et les apprenants visuels qui pratiquent des techniques telles que le Zettelkasten ou le mind mapping. Vous n'êtes pas contraint d'utiliser des dossiers ou des échéanciers, mais disposez simplement d'une toile pour explorer l'évolution de vos pensées.

Les meilleures fonctionnalités d'Heptabase

Créez des cartes reliables qui peuvent être regroupées visuellement sur des tableaux blancs infinis

Étiquetez et regroupez les idées similaires sans structure de dossiers rigide

Mettez en évidence des passages et faites ressortir des idées à partir de plusieurs cartes de recherche

Exportez ou structurez vos tableaux à l'aide de modèles de tableau blanc pour des flux de travail reproductibles

Limites de Heptabase

Capacités limitées en matière de gestion des tâches ou d'exécution des projets

L'interface utilisateur peut sembler peu conventionnelle pour les utilisateurs habitués aux outils de prise de note linéaires

Tarifs Heptabase

*essai gratuit

Forfait mensuel : 11,99 $/mois

Évaluations et avis sur Heptabase

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Heptabase

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie la quantité d'informations que leur canevas peut contenir.

J'apprécie la quantité d'informations que leur canevas peut contenir.

Le saviez-vous ? En 1974, Tony Buzan, éducateur britannique et personnalité de la télévision, a présenté le concept de cartographie mentale dans la série « Use Your Head » de la BBC. Il a présenté un diagramme en couleur, en forme d'arbre, avec des mots rayonnant à partir d'une idée centrale, et a inventé le terme « carte mentale ». Cela a marqué le début de l'utilisation et de la compréhension généralisées de la cartographie mentale comme outil de réflexion visuelle et d'organisation.

3. Obsidian (idéal pour la prise de note Markdown en local et les liens retour)

via Obsidian

Obsidian est conçu pour les utilisateurs qui souhaitent contrôler totalement leurs notes, sans cloud, sans synchroniser de force ni verrouillage. Tout ce que vous créez est stocké sur votre appareil dans des fichiers Markdown en texte simple, ce qui vous offre confidentialité et flexibilité sans sacrifier la structure.

Sa principale force réside dans la pensée en réseau. Grâce aux liens retour et aux vues graphiques, vous pouvez voir comment vos idées se connectent entre les notes. Cela en fait un outil incontournable pour les écrivains, les chercheurs et les penseurs qui souhaitent créer des cartes mentales et prendre des notes qui évoluent avec leur travail au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Concevez un document hors ligne sans dépendre du stockage cloud

Suivez votre réseau de pensées grâce à de puissants liens retour et à un graphique visuel

Étendez les fonctions à l'aide de plugins pour la gestion des tâches, les thèmes et l'automatisation

Capturez vos idées de manière cohérente grâce à des notes quotidiennes et des modèles réutilisables

Limites d'Obsidian

Aucune fonctionnalité intégrée de collaboration ou de partage d'équipe

Courbe d'apprentissage plus raide pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec Markdown ou la réflexion en réseau

Tarifs Obsidian

*gratuit et sans limites

synchroniser (module complémentaire) : 5 $ par utilisateur et par mois

Publication (module complémentaire) : 10 $/site, par mois

Évaluations et avis sur Obsidian

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos d'Obsidian

Un avis publié sur Capterra indique :

J'aime avoir le sentiment de contrôler l'organisation de mes notes et, par conséquent, mon deuxième cerveau

J'aime avoir le sentiment de contrôler l'organisation de mes notes et, par conséquent, mon deuxième cerveau

4. Notion (idéal pour combiner documents, wiki et planification de projets)

via Notion

Notion vous permet de structurer les informations exactement comme vous le souhaitez, des simples notes aux bases de connaissances complètes. Son système de blocs modulaires vous permet de combiner du texte, des bases de données, des éléments intégrés et des checklist pour créer des environnements de travail hautement personnalisés qui s'adaptent à vos besoins.

Il est particulièrement apprécié des entrepreneurs indépendants et des équipes qui souhaitent transformer des notes non structurées en flux de travail collaboratifs et organisés. Que vous créiez un wiki d'équipe ou gériez des projets à travers des pipelines de contenu, Notion s'adapte rapidement et s'associe facilement à des outils qui proposent des modèles de flux de travail prêts à l'emploi pour accélérer les choses.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Utilisez des bases de données pour trier, filtrer et établir la connexion entre les notes et les projets connexes

Créez des pages dynamiques avec des éléments intégrés, des boutons activer/désactiver, des calendriers et des tableaux Kanban

Partagez des pages avec vos collègues ou vos clients pour une collaboration en temps réel

Modèles personnalisés pour les flux de travail récurrents tels que la planification de contenu ou la recherche

Limites de Notion

L'accès hors ligne est limité et peut être peu fiable

Pas de fonctionnalités intégrées de cartographie mentale visuelle ou de tableau blanc

Tarifs Notion

*forfait Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

*entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Ce que disent les utilisateurs réels de Notion

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez Notion, c'est sa flexibilité et sa capacité à s'adapter à presque tous les flux de travail. Que je gère des projets, crée de la documentation, construise des tableaux de bord ou prenne simplement des notes, Notion me permet de concevoir des pages et des bases de données personnalisées sans avoir besoin de code.

Ce que j'apprécie le plus chez Notion, c'est sa flexibilité et sa capacité à s'adapter à presque tous les flux de travail. Que je gère des projets, crée de la documentation, construise des tableaux de bord ou prenne simplement des notes, Notion me permet de concevoir des pages et des bases de données personnalisées sans avoir besoin de code.

5. Milanote (idéal pour les penseurs visuels et la planification de type moodboard)

via Milanote

Milanote est comme un tableau d'affichage numérique pour les créatifs. Son interface glisser-déposer vous permet d'organiser vos notes, images, liens et checklist comme vous le souhaitez, sans grille rigide ni blocs de texte. Cet outil est idéal si vous travaillez mieux en ayant une vue d'ensemble.

Il est particulièrement apprécié des designers, des spécialistes du marketing et des rédacteurs qui souhaitent réfléchir librement, créer des storyboards ou élaborer des forfaits de contenu de manière visuelle.

Et si vous préférez un peu de structure pour démarrer, des modèles de brainstorming flexibles associés à Milanote peuvent vous aider à guider votre flux créatif sans vous enfermer dans un carcan.

Les meilleures fonctionnalités de Milanote

Forfait des moodboards, des campagnes ou des briefs créatifs à l'aide de tableaux libres

Ajoutez et organisez des éléments visuels, des listes à faire et des notes de texte dans un seul et même espace

Partagez des tableaux pour une collaboration en temps réel ou asynchrone avec vos collègues ou vos clients

Organisez vos idées par couches à l'aide de colonnes et de cartes codées par couleur

Limites de Milanote

Pas de calendrier, de suivi des tâches ou de vues traditionnelles des projets

L'accès hors ligne a pour limite d'être réservé aux utilisateurs du forfait Pro

Tarifs Milanote

*forfait Free

*forfait de paiement par personne : 12,50 $/mois par utilisateur

Mettez à niveau votre forfait d'équipe : 49 $/mois pour un maximum de 10 personnes

Évaluations et avis sur Milanote

G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Ce que disent les utilisateurs réels de Milanote

Un avis publié sur G2 indique :

J'utilise Milanote depuis déjà quelques mois et cela a changé la donne en matière de prise de note et de collaboration avec une équipe. C'est devenu un élément essentiel de mes tâches quotidiennes, de ma planification et de ma cartographie des processus pour m'assurer que je suis en mesure de mener à bien les tâches qui me sont confiées.

J'utilise Milanote depuis déjà quelques mois et cela a changé la donne en matière de prise de notes et de collaboration avec une équipe. C'est devenu un élément essentiel de mes tâches quotidiennes, de ma planification et de ma cartographie des processus pour m'assurer que je suis en mesure de mener à bien les tâches qui me sont confiées.

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez de prendre des notes pendant les réunions ? Laissez ClickUp AI Notetaker le faire pour vous ! Il se joint à vos appels, capture les points clés et transforme les discussions en résumés organisés et exploitables, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Concentrez-vous sur vos réunions pendant que ClickUp AI Notetaker prend tout en note pour vous

6. Xmind (idéal pour la cartographie mentale structurée avec des modèles)

via Xmind

Xmind est l'un des outils les plus reconnus dans l'espace des cartes mentales, réputé pour ses visuels épurés et sa logique structurée. Il est idéal pour les professionnels et les étudiants qui ont besoin de créer des diagrammes formels prêts à être présentés plutôt que des tableaux blancs libres.

Cet outil propose une variété de dispositions de cartes, allant du diagramme en arête de poisson à la matrice, et offre une assistance pour la mise en forme avancée, telle que les cadres et les lignes de relation. Il convient parfaitement à tous ceux qui préfèrent une cartographie hiérarchique et soignée à une approche créative et dispersée.

Les meilleures fonctionnalités de Xmind

Lancez-vous dans un brainstorming structuré grâce à des dizaines de modèles de cartes mentales prêts à l'emploi

Choisissez parmi les dispositions en arbre, en arête de poisson et en matrice celle qui correspond le mieux à votre style de réflexion

Concentrez-vous mieux grâce au mode ZEN pour une modification en cours claire et sans distraction

Accédez à vos cartes mentales où que vous soyez grâce à l'assistance multiplateforme sur mobile et tablette

Limites de Xmind

Ne convient pas à la gestion des tâches ou à la planification approfondie des projets

Fonctionnalités de collaboration limitées pour les flux de travail en équipe

Tarifs Xmind

*forfait Free

Forfait Pro : 10 $/mois

Forfait Premium : 15 $/mois

*forfait entreprise : 18 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Xmind

G2 : 4,3/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 110 avis)

Ce que disent les utilisateurs réels de Xmind

Un avis publié sur G2 indique :

J'ai trouvé XMind très intuitif dès ma première utilisation. Il est très simple et affiche clairement les thèmes principaux et les branches secondaires.

J'ai trouvé XMind très intuitif dès ma première utilisation. Il est très simple et affiche clairement les thèmes principaux et les branches secondaires.

7. Freeplane (idéal pour les flux de travail avancés et personnalisables de carte mentale)

via Freeplane

Freeplane est conçu pour les utilisateurs qui souhaitent contrôler entièrement leurs cartes mentales, de la structure au script. Il s'agit d'un logiciel open source, gratuit et idéal pour les penseurs techniques qui ne recherchent pas une interface utilisateur sophistiquée, mais qui veulent de la puissance brute et de la flexibilité.

Vous pouvez créer des branches conditionnelles, automatiser le comportement du mapper et utiliser des scripts pour étendre les fonctionnalités. Ce n'est pas l'option la plus sophistiquée, mais si vous cartographiez des systèmes, des arbres logiques ou des exemples de cartes mentales qui nécessitent une grande complexité, Freeplane est la solution qu'il vous faut.

Les meilleures fonctionnalités de Freeplane

Ajoutez des scripts et des conditions aux nœuds pour créer des mapper interactives

Utilisez les raccourcis pour créer efficacement de grands mapper

Personnalisez les éléments visuels avec des icônes, des couleurs et des connecteurs

Exportez des mapper dans plusieurs mises en forme, notamment HTML et XML

Limites de Freeplane

Interface obsolète et courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs non techniciens

Pas de collaboration en temps réel ni de synchronisation cloud intégrées

Tarifs Freeplane

100 % gratuit et open source

Évaluations et avis sur Freeplane

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote amusante : il a été prouvé que le mind mapping améliore la mémorisation ! Selon une étude analysant l'impact de l'utilisation du mind mapping sur les étudiants en médecine de la Queen Mary University of London Medical School, l'utilisation de cartes mentales a permis d'améliorer la mémorisation de 10 à 15 %.

8. GitMind (idéal pour le brainstorming rapide en ligne et les organigrammes)

via GitMind

GitMind est un outil léger, basé sur un navigateur, qui permet de créer rapidement des cartes mentales et des diagrammes. Il est idéal pour les équipes à distance qui ont besoin d'un espace de partage pour esquisser des idées, créer des organigrammes ou définir rapidement la structure d'un projet.

Grâce à la collaboration en temps réel, aux capacités d'IA, à l'enregistrement automatique dans le cloud et aux exportations en un clic, GitMind est parfaitement adapté aux équipes travaillant dans différents fuseaux horaires, ou à toute personne souhaitant tester de nouvelles techniques de brainstorming dans un environnement convivial.

Les meilleures fonctionnalités de GitMind

Utilisez des dizaines de modèles gratuits pour créer des cartes mentales, des diagrammes et des diagrammes

Collaborez facilement grâce à la modification en cours et aux commentaires en temps réel

Exportez vos diagrammes au format PDF, PNG ou TXT en un seul clic

Travaillez en toute transparence grâce à l'enregistrement automatique dans le cloud et à la synchronisation entre appareils

Limites de GitMind

Personnalisé à l'état limite par rapport aux outils professionnels

L'accès hors ligne n'est pas disponible dans la version gratuite

Tarifs GitMind

*forfait Free

Forfait Pro : 19 $/mois

Forfait Ultra : 39 $/mois

Évaluations et avis sur GitMind

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. Logseq (idéal pour la tenue d'un journal structuré et la gestion des connaissances personnelles basée sur les tâches)

via Logseq

Logseq combine la création de plans, les liens retour et les notes quotidiennes dans un système de connaissances localisé. Conçu pour les utilisateurs qui pensent en listes à puces plutôt qu'en notes longues, il est particulièrement puissant pour la tenue d'un journal, le suivi de projets et la création de journaux de réflexion interconnectés.

Sa vue graphique vous permet de prendre du recul et de voir comment vos pensées évoluent, tandis que la gestion des tâches intégrée aide à combler le fossé entre les idées et leur mise en œuvre. Si vous aimez la réflexion en réseau, la création de plans et la gestion visuelle de projet à travers la structure plutôt que le design, Logseq est fait pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Logseq

Créez un contexte à long terme grâce à des notes quotidiennes et à des captures de type journal

Stockez localement vos fichiers au format Markdown pour conserver la pleine propriété de vos données

Reliez les contenus connexes à l'aide de liens retour et d'une vue graphique pour afficher la connexion

Gérez vos flux de travail personnels à l'aide de requêtes et de filtres de tâches

Limites de Logseq

Pas de collaboration native ni de modification en cours

L'interface visuelle peut sembler austère aux utilisateurs habitués aux outils traditionnels

Tarifs Logseq

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Logseq

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. Noteey (idéal pour prendre des notes visuelles minimalistes gratuites)

via Noteey

Noteey est conçu pour les minimalistes qui souhaitent tout de même conserver une certaine structure. Son interface épurée vous permet de prendre des notes visuelles sans distraction, ce qui est idéal pour capturer rapidement des idées, mapper des schémas simples ou organiser des recherches légères.

Il ne cherche pas à être un gestionnaire de tâches ou une base de connaissances à part entière. Il vise plutôt à vous aider à penser clairement, visuellement et sans encombrement. Si vous partez de zéro, combiner Noteey avec des modèles de cartes mentales externes peut vous aider à structurer vos idées en étape.

Les meilleures fonctionnalités de Noteey

Organisez vos notes visuelles grâce à une zone de travail glisser-déposer

Classez vos idées ou références à l'aide de cartes à code de couleur

Synchronisez facilement vos appareils grâce à l'enregistrement automatique dans le cloud

Écrivez et mappez en toute concentration grâce à une interface utilisateur minimaliste et sans distraction

Limites de Noteey

Aucune intégration ni outil de gestion des tâches

Ne permet pas la collaboration en temps réel ni l'accès hors ligne

Tarifs Noteey

*forfait Free

Forfait bureau Pro : 99 $ (achat unique)

Forfait bureau Pro Plus : 159 $ (achat unique)

Évaluations et avis sur Noteey

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ne réécrivez plus vos plans ; réfléchissez une seule fois et agissez rapidement avec ClickUp

La plupart des applications de prise de notes visuelles s'arrêtent au brainstorming. C'est là que commence la véritable frustration : reconstruire le même plan dans des documents, des tâches, des échéanciers et encore une autre application.

ClickUp change cela.

Vous pouvez créer des tableaux, mapper vos pensées et les transformer instantanément en tâches suivies. Il rassemble les cartes mentales, les tableaux blancs, les documents et les tâches afin que vos idées ne soient pas seulement esthétiques, mais qu'elles fassent avancer les choses.

Que vous gériez des recherches, élaboriez un plan de commercialisation ou rédigiez un script vidéo, ClickUp permet de tout connecter et de tout rendre exploitable en un seul endroit.

Inscrivez-vous à ClickUp pour ne plus dupliquer vos idées et commencer à les développer.