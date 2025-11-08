Les 11 meilleures alternatives à SurveySparrow pour des commentaires et un engagement plus intelligents

Vous vous investissez peut-être déjà corps et âme dans votre entreprise, mais comment savoir si vos clients obtiennent ce dont ils ont besoin ?

C'est simple : vous demandez des commentaires. C'est l'un des moyens les plus faciles d'affiner vos produits, d'améliorer vos services et d'offrir une meilleure expérience client.

SurveySparrow est un outil fiable utilisé par de nombreuses entreprises, spécialistes du marketing et chercheurs pour collecter et analyser des données clients essentielles. Mais si vous recherchez un outil plus personnalisé, plus abordable ou doté de fonctionnalités d'analyse avancées, d'autres options s'offrent à vous.

Nous avons sélectionné 11 des meilleures alternatives à SurveySparrow, chacune offrant quelque chose d'unique, qu'il s'agisse d'informations basées sur l'IA, d'un design élégant ou d'une intégration transparente avec vos outils actuels.

👀 Le saviez-vous ? Les entreprises qui exploitent les commentaires de leurs clients en prenant des mesures concrètes ont 2,5 fois plus de chances de fidéliser leur clientèle.

Limites de SurveySparrow

SurveySparrow est connu pour ses sondages de discussion et ses automatisations, mais il présente certains inconvénients qui pourraient vous inciter à envisager d'autres solutions :

Préoccupations liées aux tarifs : certains utilisateurs trouvent cet outil coûteux, les fonctionnalités clés étant réservées aux forfaits les plus chers.

Personnalisation limitée : offre des modifications de base au niveau de l'image de marque, mais ne permet pas un contrôle approfondi de la conception ni une logique avancée.

Analyses de base : fonctionnelles, mais manquent de profondeur et d'informations basées sur l'IA que l'on trouve dans d'autres outils.

Limites des fonctionnalités dans les forfaits inférieurs : les outils essentiels tels que l'automatisation et les rapports avancés sont réservés aux forfaits premium.

Limitations d'intégration : offre l'assistance aux outils courants, mais certaines connexions sont limitées ou nécessitent des solutions de contournement.

Problèmes liés à la gestion des réponses : le filtrage et la segmentation des réponses à grande échelle peuvent s'avérer frustrants pour les sondages d'extension.

Aperçu des alternatives à SurveySparrow

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Création de formulaires personnalisables, collecte de données, analyse et gestion des commentaires grâce à l'IA. • Formulaires ClickUp avec logique conditionnelle • Transformez les réponses aux formulaires en tâches • Automatisation des workflows post-feedback • Tableaux de bord pour les indicateurs en temps réel • Analyse IA via ClickUp Brain forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Typeform Sondages interactifs et attrayants • Expérience utilisateur avec une question à la fois • Sauts logiques • Intégration Stripe pour le paiement Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois. Qualtrics Sondage et gestion de l'expérience au niveau de l'entreprise • Branchement et ciblage avancés • Panel de répondants intégré • Conformité HIPAA, RGPD et ISO Tarification personnalisée Google Formulaires Sondages simples et gratuits • Visualisation automatique via Sheets • Branchement logique • Réponses préremplies • Téléchargement de fichiers • Notifications de réponse Free SurveyMonkey Études de marché et commentaires des clients • Suggestions de questions basées sur l'IA • Tests A/B • Assistance multilingue • Notation pondérée Les forfaits payants commencent à 10 $ par mois. Jotform Création de formulaires avec fonctionnalités de paiement et d'automatisation • Éditeur glisser-déposer • Génération de PDF à partir des réponses • Logique conditionnelle • Mode kiosque • Conformité HIPAA Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 39 $/mois. Zoho Sondage Équipes utilisant la suite Zoho et les commentaires multicanaux • Intégrations d'outils CRM et marketing • Sondages hors ligne et multilingues • Analyses en temps réel Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 6 $. QuestionPro Recherche universitaire et sondages d'entreprise • Cartes thermiques et analyse conjointe • Outils de sondage hors ligne • Système de gestion de panel Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 83 $. Tally Sondages gratuits illimités avec une interface minimaliste • Réponses illimitées avec le forfait gratuit • Intégration Stripe • Assistance de Zapier, Airtable et Notion Les forfaits payants commencent à 29 $. Formstack Collecte de données sécurisée et conforme à la norme HIPAA • Automatisation des flux de travail • Signatures électroniques • Synchroniser les données hors ligne • Pré-remplissage des données CRM Les forfaits payants commencent à 99 $. Alchemer Personnalisation avancée des sondages personnalisés et gestion des commentaires • Tableaux de bord en temps réel • Accès basé sur les rôles • Suivi longitudinal • Intégrations CRM/API Les forfaits payants commencent à 55 $.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les meilleures alternatives à SurveySparrow

Vous recherchez des alternatives à SurveySparrow ? Voici notre sélection des meilleurs outils :

ClickUp (idéal pour la création de formulaires personnalisables, la collecte de données, l'analyse et la gestion des commentaires grâce à l'IA)

Collectez facilement des données structurées avec ClickUp Formulaire et transformez les réponses en tâches exploitables.

ClickUp, le premier environnement de travail IA convergent au monde, facilite la création de formulaires personnalisés, la collecte de données et l'exploitation des commentaires des utilisateurs, tandis que l'IA intégrée aide à transformer ces commentaires en éléments et en informations que vous pouvez suivre !

Commencez par demander à ClickUp Brain de vous aider à créer des questions de sondage basées sur les tendances clés, les lancements de produits récents ou les discussions sur les réseaux sociaux concernant votre produit. Créez ensuite des formulaires personnalisés pour votre marque avec ClickUp Forms.

Vous pouvez transformer chaque envoi de formulaire en tâches, mettre à jour des champs et déclencher des flux de travail d'automatisation, afin de ne rien manquer. Vous pouvez importer des champs de tâches existants et des champs personnalisés ClickUp depuis n'importe où dans votre environnement de travail, afin de garantir la structure et la cohérence des données.

Grâce à des formulaires plus intelligents dotés d'une assistance de logique conditionnelle, vous contrôlez l'expérience et n'affichez que les champs pertinents en fonction des réponses précédentes. Si quelqu'un marque une demande comme « urgente », par exemple, un champ « Date d'échéance » peut apparaître automatiquement, garantissant ainsi que les détails essentiels sont saisis dès le départ.

Si vous avez besoin d'une structure prête à l'emploi, le modèle de formulaire ClickUp fournit une structure de formulaire pré-construite pour les flux de travail courants, notamment les commentaires des clients, les demandes de projet et les tickets d'assistance informatique. Vous pouvez personnaliser le modèle de formulaire de commentaires en fonction de vos besoins, ce qui accélère la création de formulaires tout en conservant un flux de données structuré.

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez l'entrée des données grâce au modèle de formulaire ClickUp pour plus d'efficacité et de précision.

Mais la collecte de réponses n'est que le début de la construction d'une relation client solide. ClickUp Automatisation élimine le travail de suivi manuel qui suit généralement cette étape.

Éliminez la mise en œuvre manuelle des commentaires grâce à ClickUp Automatisation en déclenchant des actions, en attribuant des tâches et en assurant la fluidité des flux de travail.

Vous pouvez définir des règles pour attribuer les envois aux bons membres de l'équipe, informer les parties prenantes ou même déclencher des réponses par e-mail.

Au fur et à mesure que vos données affluent, les tableaux de bord ClickUp vous donnent une image claire de ce qui se passe. Au lieu de trier les réponses individuelles, vous obtenez un aperçu visuel en temps réel des tendances, des goulots d'étranglement et de la charge de travail de l'équipe.

Suivez le suivi de vos commentaires dans les tableaux de bord ClickUp à l'aide de rapports personnalisés, de mises à jour en temps réel et d'indicateurs clés regroupés en un seul endroit.

Vous avez besoin de savoir combien de demandes de priorité élevée sont en attente ? Ou de suivre les scores de satisfaction du service client au fil du temps ? Des widgets personnalisés vous permettent de filtrer et d'afficher les données les plus importantes, afin que votre équipe reste alignée et proactive.

ClickUp est un générateur de formulaires basé sur l'IA qui vous aidera à identifier les problèmes récurrents dans les formulaires de commentaires afin de repérer les déséquilibres dans la charge de travail liés aux demandes entrantes.

Nous achevons la boucle avec ClickUp Brain, qui vous offre également la flexibilité de travailler avec plusieurs LLM, notamment Gemini, ChatGPT et Claude, directement depuis votre environnement de travail ClickUp. Utilisez ClickUp AI pour analyser les commentaires, résumer les tendances et suggérer les prochaines étapes en fonction de son analyse.

Améliorez votre prise de décision grâce à l'intégration LLM de ClickUp Brain en obtenant des informations IA adaptées à votre flux de travail.

Que vous recherchiez la génération de contenu détaillé, l'analyse avancée des données ou des recommandations contextuelles, vous pouvez facilement passer d'un modèle à l'autre. Vous êtes ainsi assuré de bénéficier de l'assistance la plus performante alimentée par l'IA pour vos besoins spécifiques, le tout dans ClickUp.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des champs personnalisés pour chaque question du sondage, des menus déroulants aux champs de texte.

Convertissez les envois de formulaires en tâches pour faciliter le suivi et le contrôle.

Marquez et donnez des étiquettes aux réponses pour les filtrer et les analyser rapidement.

Visualisez les tendances et les informations grâce à des tableaux de bord personnalisables.

Filtrez et triez les réponses à l'aide de n'importe quel champ pour identifier les commentaires clés.

Collaborez avec votre équipe en ajoutant des commentaires, des assignés et des sous-tâches.

Suivez la progression des sondages et les taux de réponse pour chaque affichage et chaque statut.

Redirigez les utilisateurs vers n'importe quel lien après l'envoi pour une expérience plus fluide.

ClickUp limitations

Nécessite du temps pour être maîtrisé en raison de ses nombreuses fonctionnalités.

Les fonctionnalités avancées des formulaires, telles que la logique conditionnelle, nécessitent un forfait supérieur.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un critique de G2 déclare :

J'adore utiliser les automatisations et les intégrations de ClickUp. Cet outil offre un énorme potentiel pour planifier, suivre et communiquer automatiquement les tâches. Je l'ai également utilisé pour des intégrations avec nos franchisés à l'aide de formulaires et de sondages, ce qui a été formidable.

J'adore utiliser les automatisations et les intégrations de ClickUp. Cet outil offre un énorme potentiel pour planifier, suivre et communiquer automatiquement les tâches. Je l'ai également utilisé pour des intégrations avec nos franchisés à l'aide de formulaires et de sondages, ce qui a été formidable.

👀 Le saviez-vous ? Les entreprises qui utilisent ClickUp Automatisation gagnent environ 1 heure par jour et par employé, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail. C'est comme si vous gagniez une semaine de travail supplémentaire chaque année, sans faire d'heures supplémentaires !

2. Typeform (idéal pour les sondages interactifs et attrayants)

via Typeform

Lorsqu'il s'agit de créer des sondages qui ressemblent davantage à un dialogue naturel qu'à un questionnaire rigide, Typeform se démarque.

L'affichage d'une seule question à la fois crée une expérience plus interactive qui maintient l'intérêt des répondants. L'interface élégante et moderne est hautement personnalisable, vous permettant d'adapter les polices de caractère, les couleurs et l'image de marque à vos besoins.

Mais il ne s'agit pas seulement d'esthétique : les sauts logiques personnalisent l'expérience du sondage, guidant les répondants vers différents chemins en fonction de leurs réponses.

L'intégration facile avec HubSpot, Slack, Google Sheets et Zapier facilite l'automatisation. Des options d'intégration simples vous permettent également d'insérer des sondages dans des e-mail, sur des sites web et dans des fenêtres contextuelles.

Meilleures fonctionnalités de Typeform

Suivez la progression des répondants en temps réel pour identifier les points d'abandon et optimiser le flux.

Activez les réponses vidéo et GIF pour obtenir des commentaires plus riches et plus intéressants.

Encaisser les paiements dans les sondages grâce à l'intégration Stripe pour les dons ou les réservations.

Intégrez des formulaires dans des sites web avec une expérience interactive de type chatbot pour un engagement accru.

Utilisez des champs cachés pour le suivi automatique des sources des campagnes et pour segmenter les réponses.

Limites de Typeform

Flexibilité de conception limitée pour les structures de sondage plus complexes

Le forfait Free impose des limites strictes en matière de réponses.

Tarifs Typeform

Free

Basique : 29 $/mois

Plus : 59 $/mois

Entreprise : 99 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Typeform

G2 : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Typeform ?

Un avis publié sur TrustRadius indique :

Nous l'utilisions pour recueillir des informations supplémentaires auprès des personnes intéressées par nos cours. Nous avons pu le faire sans les submerger de questions sur un seul écran, mais en leur présentant une question à la fois.

Nous l'utilisions pour recueillir des informations supplémentaires auprès des personnes intéressées par nos cours. Nous avons pu le faire sans les submerger de questions sur un seul écran, mais en leur présentant une question à la fois. *

💡 Conseil de pro : testez la structure de votre sondage à l'aide d'un test A/B. La plupart des gens ne testent que les objets ou le contenu des e-mails, mais la structure de votre sondage (ordre des questions, longueur, ton) peut considérablement modifier la qualité des réponses. Essayez différentes versions et comparez les taux d'achevé et la profondeur des réponses.

3. Qualtrics (idéal pour les sondages et la gestion de l'expérience au niveau de l'entreprise)

via Qualtrics

Plus qu'un simple outil de sondage, Qualtrics est une plateforme complète de gestion de l'expérience. Il est idéal pour les organisations qui mènent des recherches à grande échelle sur leurs clients, leurs employés et le marché.

Les fonctionnalités avancées de branchement et de logique de Qualtrics vous permettent de créer des sondages hautement personnalisés pour les équipes logicielles, qui s'adaptent de manière dynamique en fonction des réponses des participants.

La distribution est tout aussi flexible, couvrant les e-mails, les SMS, les applications mobiles et les formulaires intégrés aux sites web.

Contrairement à de nombreux concurrents, Qualtrics propose également un panel de répondants intégré, permettant aux entreprises d'accéder à des données démographiques ciblées pour leurs recherches.

Pour ceux qui traitent des données sensibles, sa conformité aux normes HIPAA, RGPD et ISO 27001 garantit une sécurité de premier ordre, ce qui en fait un bon choix pour des secteurs tels que la santé, la finance et l'enseignement supérieur.

Meilleures fonctionnalités de Qualtrics

Utilisez des cartes thermiques pour le suivi des clics et des interactions des utilisateurs dans le cadre de vos recherches sur l'expérience utilisateur.

Tirez parti de l'analyse conjointe pour comprendre quelles fonctionnalités et quels prix sont les plus importants.

Intégrez des sondages dans des applications mobiles pour recueillir des commentaires en temps réel sans code supplémentaire.

Déclenchez des sondages de suivi en fonction des interactions des clients dans les systèmes d'assistance ou d'équipe commerciale.

Capturez des données comportementales à l'aide d'outils d'enregistrement de session pour achever le parcours des répondants.

Limites de Qualtrics

Courbe d'apprentissage abrupte en raison de son ensemble complet de fonctionnalités

Les nombreuses options de personnalisation personnalisée peuvent être déroutantes pour des besoins simples en matière de sondage.

Tarifs Qualtrics

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Qualtrics

G2 : 4,3/5 (plus de 730 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Qualtrics ?

Un critique G2 écrit :

Le principal atout de Qualtrics Strategy & Research réside dans sa flexibilité. Il est suffisamment puissant pour réaliser des sondages avancés et complexes, tout en restant suffisamment intuitif pour permettre aux équipes de se lancer sans avoir à écrire de code.

Le principal atout de Qualtrics Strategy & Research réside dans sa flexibilité. Il est suffisamment puissant pour réaliser des sondages avancés et complexes, tout en restant suffisamment intuitif pour que les équipes puissent l'utiliser sans avoir à écrire de code.

👀 Le saviez-vous ? En 1886, Marcel Proust a rempli un « album de confessions » contenant des questions personnelles, ce qui a conduit à la création du désormais célèbre questionnaire de Proust. Il était loin de se douter que cela inspirerait les quiz de personnalité modernes pour les générations à venir !

4. Google Formulaires (idéal pour les sondages simples et gratuits)

via Google Forms

Google Forms, l'un des outils de sondage les plus conviviaux et les plus économiques, vous permet de créer et de diffuser des sondages en quelques minutes, sans vous soucier des limites de réponses.

Bien qu'il ne dispose pas d'éléments de conception avancés ni d'analyses approfondies, il offre une logique de branchement de base, une visualisation automatique des données et une intégration directe avec Google Sheets pour un suivi facile des réponses.

Comme il est intégré à l'écosystème Google, la création de sondages Google Forms est utile pour les équipes qui utilisent déjà Gmail, Drive et Docs.

Les meilleures fonctionnalités de Google Formulaire de Google

Préremplissez les réponses à l'aide de vos e-mails ou de vos réponses précédentes pour accélérer la réalisation des sondages.

Générez des codes QR pour permettre aux répondants en personne d'accéder instantanément aux sondages.

Configurez la validation des réponses pour garantir des réponses précises et achevées.

Activez le téléchargement de fichiers dans les sondages pour l'envoi de documents ou les devoirs.

Utilisez des modules complémentaires tels que Form Publisher pour convertir automatiquement les réponses en Google Docs ou PDF.

Configurez des notifications par e-mail pour les nouvelles réponses afin que vos équipes soient informées en temps réel.

Limites de Google Formulaires

Options de personnalisation limitées par rapport aux outils de sondage haut de gamme

Aucune intégration native en dehors de l'écosystème Google

Tarifs de Google Forms

Free

Évaluations et avis sur Google Forms

G2 : 4,6/5 (plus de 42 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Formulaires ?

Un critique de Capterra déclare :

Google Forms offre une excellente expérience utilisateur grâce à ses modèles prédéfinis qui vous permettent de vous lancer très rapidement. Il propose également une interface simple et intuitive de type glisser-déposer fournie par Google.

Google Forms offre une excellente expérience utilisateur grâce à ses modèles prédéfinis qui vous permettent de vous lancer très rapidement. Il propose également une interface simple et intuitive de type glisser-déposer, fournie par Google.

🧠 Anecdote amusante : Google Formulaire vous permet de noter automatiquement les quiz et de mélanger les questions pour éviter la triche, ce qui le rend étonnamment utile pour les enseignants et les formateurs.

5. SurveyMonkey (idéal pour les études de marché et les commentaires des clients)

via SurveyMonkey

Pour ceux qui recherchent un équilibre entre accessibilité et analyses de données plus sophistiquées, SurveyMonkey marque l'étape en tant qu'option polyvalente.

Il combine une grande facilité d'utilisation avec des suggestions de questions basées sur l'IA, une logique de saut, une pondération des réponses et des rapports d'automatisation. Cela en fait un excellent choix pour les entreprises qui ont besoin de commentaires détaillés sans la complexité d'une plateforme nécessitant beaucoup de recherches.

SurveyMonkey propose également divers modes de distribution, notamment par e-mail, SMS, réseaux sociaux et intégration à des sites web.

Il offre même des fonctionnalités de benchmarking, permettant aux entreprises de comparer les résultats de leurs sondages aux normes du secteur.

Les meilleures fonctionnalités de SurveyMonkey

Effectuez des tests A/B dans les sondages pour comparer les mises en forme de questions et améliorer l'engagement.

Planifiez des sondages récurrents avec des rappels automatisés et des modèles SurveyMonkey pour continuer à recueillir les commentaires des clients personnalisés.

Appliquez une logique de sondage pour afficher ou masquer des questions en fonction des réponses précédentes.

Créez des sondages multilingues avec traduction automatique pour une portée mondiale.

Attribuez des notes pondérées aux réponses pour une analyse avancée des données et la création de rapports.

Limites de SurveyMonkey

Le forfait Free offre un nombre limite de réponses et ne dispose pas des fonctionnalités avancées proposées par d'autres alternatives à SurveyMonkey

Les forfaits haut de gamme peuvent être coûteux pour les petites entreprises.

Tarifs SurveyMonkey

Équipe Advantage : 18 $/utilisateur/mois

Team Premier : 44 $/utilisateur/mois

Forfait individuel – Premier annuel : 57 $/mois

Forfait individuel – Advantage Annual : 23 $/mois

Forfait mensuel standard : 10 $/mois

Entreprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (plus de 24 940 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 10 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels de SurveyMonkey ?

Un avis publié sur TrustRadius indique :

SurveyMonkey est également idéal lorsque vous souhaitez obtenir des graphiques sur les données que vous avez reçues, ce qui vous évite de devoir les fournir manuellement. Je ne vois pas dans quel cas il ne serait pas approprié d'utiliser SurveyMonkey.

SurveyMonkey est également idéal lorsque vous souhaitez obtenir des graphiques sur les données que vous avez reçues, ce qui vous évite de devoir les fournir manuellement. Je ne vois pas dans quel cas il ne serait pas approprié d'utiliser SurveyMonkey.

🧠 Anecdote amusante : Brand Right Marketing a transformé son flux de travail à l'aide des automatisations et des modèles de tâches ClickUp, réduisant ainsi le temps d'installation des projets de 50 % et permettant aux campagnes de rester sur la bonne voie.

6. Jotform (idéal pour la création de formulaires avec des fonctionnalités de paiement et d'automatisation)

via Jotform

Contrairement aux plateformes de sondage traditionnelles, Jotform se distingue par son générateur de formulaires par glisser-déposer. Il dispose également d'une fonctionnalité de logique conditionnelle avancée, permettant aux utilisateurs de créer des expériences dynamiques et personnalisées.

L'un de ses arguments clés de vente est la possibilité de collecter des paiements directement dans les sondages, grâce à des intégrations avec PayPal, Stripe et Square.

De plus, il peut générer automatiquement des fichiers PDF personnalisés à partir des réponses, ce qui en fait un outil puissant pour les entreprises qui gèrent des contrats, des candidatures ou des rapports de sondage.

Pour les secteurs qui nécessitent une collecte de données assurant la sécurité, Jotform propose également des options conformes à la norme HIPAA, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises du secteur de la santé, de la finance et du droit.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Utilisez le mode kiosque pour collecter des données sur place en transformant une tablette en station de formulaire dédiée.

Appliquez une logique conditionnelle aux e-mails pour envoyer aux répondants des e-mails de suivi personnalisés en fonction de leurs réponses.

Automatisez les flux de travail des formulaires pour acheminer les envois vers différents membres de l'équipe.

Configurez des flux de travail d'approbation pour examiner et valider les envois de formulaires avant leur traitement.

Intégrez Dropbox ou Google Drive pour stocker automatiquement les fichiers soumis.

Activez les calculs intelligents dans les formulaires pour obtenir des estimations de prix ou des évaluations basées sur des scores.

Limites de Jotform

Le forfait Free offre un nombre limite d'envois et un stockage limite par rapport aux autres alternatives à Jotform

L'interface peut sembler encombrée en raison du grand nombre de fonctionnalités.

Tarifs Jotform

Starter : Gratuit

Bronze : 39 $/mois

Silver : 49 $/mois

Gold : 129 $/mois

Entreprise : prix personnalisés

Évaluations et avis sur Jotform

G2 : 4,7/5 (plus de 3 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jotform ?

Un avis publié sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez Jotform, c'est son intuitivité. La possibilité de créer des conditions pour les formulaires m'a été très utile. Les widgets sont également très pratiques. J'ai récemment intégré le processus de flux de travail, ce qui m'a permis de gagner beaucoup de temps.

Ce que j'apprécie le plus chez Jotform, c'est son intuitivité. La possibilité de créer des conditions pour les formulaires m'a été très utile. Les widgets sont également très pratiques. J'ai récemment intégré le processus de flux de travail, ce qui m'a permis de gagner beaucoup de temps.

7. Zoho Survey (idéal pour la création de sondages à moindre coût avec intégration CRM)

via Zoho Sondage

Conçu pour travailler efficacement avec Zoho CRM, Zoho Analytics et Zoho Mail, Zoho Survey est une excellente option si votre entreprise utilise déjà la suite Zoho.

La collecte de sondages hors ligne, l'assistance multilingue et la personnalisation de la marque blanche le rendent particulièrement utile pour les entreprises qui mènent des recherches mondiales ou des campagnes de sondage auprès de leurs employés.

Des outils avancés de filtrage et de segmentation des réponses aident les entreprises à analyser les tendances, tandis que des rapports automatisés fournissent des informations rapides.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Sondage

Créez un nombre illimité de sondages avec des thèmes personnalisables et des options de personnalisation de marque.

Analysez les réponses en temps réel grâce à des rapports détaillés et à l'analyse des sentiments.

Automatisez la distribution des sondages et les suivis grâce à Zoho CRM et aux outils marketing.

Recueillez les réponses aux sondages par e-mail, sur les réseaux sociaux et via des intégrations sur des sites web.

Limites de Zoho Survey

Le forfait Free offre un nombre limite de réponses et ne propose pas d'analyses avancées.

Certaines intégrations nécessitent des connecteurs tiers tels que Zapier.

Tarifs de Zoho Survey

Free Forever

Basique : 6 $/mois par utilisateur

Plus : 10 $/mois par utilisateur

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : 68 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 430 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Survey ?

Un critique de Capterra écrit :

Excellent outil de sondage, très achevé et simple d'utilisation. Je le recommande à tous les utilisateurs de Zoho One.

Excellent outil de sondage, très achever et simple d'utilisation. Je le recommande à tous les utilisateurs de Zoho One.

💡 Conseil de pro : utilisez des sondages anonymes auprès des employés pour encourager les commentaires honnêtes et favoriser une culture d'ouverture et d'amélioration continue.

8. QuestionPro (idéal pour la recherche universitaire et les sondages d'entreprise)

via QuestionPro

Pour ceux qui mènent des études de marché détaillées ou des tests de produits, QuestionPro offre un niveau d'analyse approfondie que beaucoup d'autres outils de sondage ne proposent pas.

Il comprend des types de questions avancés, tels que les cartes thermiques, l'analyse conjointe et l'analyse des sentiments, fournissant des informations qui vont au-delà des simples données à choix multiples. Ses capacités hors ligne le rendent idéal pour la recherche sur le terrain, tandis que son panel d'audience intégré permet aux entreprises d'accéder à des données démographiques cibles pour la distribution des sondages.

Si votre priorité est la prise de décision basée sur les données, cette plateforme est également un fournisseur d'informations de qualité scientifique nécessaires à des décisions d'entreprise plus stratégiques.

Meilleures fonctionnalités de QuestionPro

Créez des sondages avec des branches logiques, des pipelines et des scores.

Analysez les réponses grâce à des analyses basées sur l'IA et des prévisions prédictives.

Distribuez vos sondages sur plusieurs canaux, notamment par e-mail et sur les réseaux sociaux.

Réalisez des études universitaires et des études de marché à l'aide d'un système de gestion de panel.

Limites de QuestionPro

Le forfait Free offre un accès limité aux fonctionnalités premium.

L'interface peut être complexe pour les débutants.

Tarifs QuestionPro

Essentiels : Gratuit

Avancé : 99 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Édition Team : 83 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Research Suite : prix personnalisés

Évaluations et avis sur QuestionPro

G2 : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 480 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de QuestionPro ?

Un critique de G2 déclare :

La facilité d'utilisation pour créer, évaluer et intégrer des sondages en fait un excellent outil !

La facilité d'utilisation pour créer, évaluer et intégrer des sondages en fait un excellent outil !

💡 Conseil de pro : si vous essayez de comprendre comment les utilisateurs prennent réellement leurs décisions, par exemple quelles fonctionnalités du produit ils accordent la plus grande valeur, l'analyse conjointe est plus performante que les échelles d'évaluation traditionnelles. Au lieu de demander ce qui est important, vous présentez des compromis (par exemple, prix vs vitesse vs fonctionnalités) et obligez les répondants à faire un choix. Cela révèle leurs véritables préférences et vous aide à concevoir des offres que les gens sont plus susceptibles d'acheter ou d'adopter. Astuce de pro : utilisez cette technique lorsque vous mappez, fixez des prix ou créez des forfaits à plusieurs niveaux.

9. Tally (idéal pour les sondages gratuits illimités avec une interface minimaliste)

via Tally

Tally offre une alternative simple et entièrement gratuite pour les startups, les freelancers et les petites équipes.

Contrairement à de nombreux outils de sondage freemium conçus pour la collecte de commentaires, Tally n'impose pas de limites de réponses et ne cache pas les fonctionnalités clés derrière des paywalls. L'interface intuitive, basée sur des blocs, donne l'impression de rédiger un document lorsque l'on crée un formulaire, ce qui la rend accessible même aux utilisateurs non techniciens.

Malgré sa simplicité, il offre tout de même une logique intégrée, des calculs et l'intégration du paiement Stripe, ce qui le rend plus polyvalent qu'il n'y paraît à première vue.

Comparez les meilleures fonctionnalités

Personnalisez vos formulaires avec votre marque, des sauts logiques et des champs conditionnels.

Automatisez les réponses grâce à des intégrations telles que Notion, Airtable et Zapier.

Utilisez des webhooks pour envoyer les données des formulaires vers d'autres applications et automatiser les flux de travail.

Limites du décompte

Le forfait Free inclut la marque Tally, sauf en cas de mise à niveau.

Moins d'intégrations par rapport aux outils destinés aux entreprises

Prix de Tally

Pro : 29 $/mois

Entreprise : 89 $/mois

Comparez les évaluations et les avis

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tally ?

Un avis publié sur G2 indique :

Il s'agit d'un générateur de formulaires simple, facile à utiliser, mais très puissant. J'ai mes formulaires de génération de prospects lorsque les gens arrivent sur mon site web, mes formulaires d'inscription pour les personnes qui souhaitent obtenir un devis pour mes services, mes formulaires pour recueillir les inscriptions à un webinaire, et tous les formulaires que j'utilise dans mon entreprise ont été créés avec Tally. Cela fonctionne pour moi depuis plus de 9 mois. J'ai l'intention de continuer à utiliser leurs services à mesure que nous nous développons. 🙂

Il s'agit d'un générateur de formulaires simple, facile à utiliser, mais très puissant. J'ai mes formulaires de génération de prospects lorsque les gens arrivent sur mon site web, mes formulaires d'inscription pour les personnes qui souhaitent obtenir un devis pour mes services, mes formulaires pour recueillir les inscriptions à un webinaire, et tous les formulaires que j'utilise dans mon entreprise ont été créés avec Tally. Cela a fonctionné pour moi depuis plus de 9 mois. J'ai l'intention de continuer à utiliser leurs services à mesure que nous nous développons. 🙂

👀 Le saviez-vous ? Le Net Promoter Score (NPS), un indicateur d'entreprise désormais omniprésent, a été introduit en 2003 pour recueillir les commentaires des clients. Il doit sa popularité à la simplicité de mise en œuvre des questionnaires en ligne.

10. Formstack (idéal pour la collecte de données en sécurité et conformes à la norme HIPAA)

via Formstack

Pour les organisations qui ont besoin d'un outil de sondage avec automatisation intégrée des flux de travail, Formstack est un concurrent sérieux. Au-delà des simples sondages interactifs, il permet aux équipes d'automatiser les approbations, d'acheminer les réponses et de déclencher des actions spécifiques en fonction des réponses des utilisateurs.

Grâce à sa logique condition, ses fonctionnalités de sécurité avancées et sa conformité HIPAA, il est largement utilisé dans les secteurs qui exigent à la fois une personnalisation et une protection stricte des données, tels que les soins de santé et les services juridiques.

Meilleures fonctionnalités de Formstack

Prémplissez les formulaires avec les données CRM afin de réduire la saisie manuelle et d'améliorer la précision.

Activez les signatures électroniques dans les sondages pour les transformer en accords juridiquement contraignants.

Configurez des flux de travail d'approbation en plusieurs étapes pour acheminer les réponses vers différents services.

Sécurisez vos données grâce à la conformité SOC 2 et au chiffrement pour les secteurs traitant des informations sensibles.

Collectez les données des formulaires hors ligne et synchronisez-les automatiquement lorsque vous vous reconnectez.

Utilisez la population dynamique pour personnaliser les formulaires en fonction des informations fournies par les utilisateurs.

Limites de Formstack

Courbe d'apprentissage plus raide pour l'automatisation des flux de travail complexes

Fonctionnalités limitées dans le forfait Free

Tarifs Formstack

Formulaires : 99 $/mois

Suite : 299 $/mois

Entreprise : prix personnalisés

Évaluations et avis sur Formstack

G2 : 4,3/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 110 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Formstack ?

Un critique de Capterra déclare :

Il offre une grande valeur pour le prix et est relativement facile à utiliser. Nous l'utilisons depuis plusieurs années et ne pouvons plus nous en passer. Il est essentiel à l'efficacité du flux d'une petite entreprise et coûte beaucoup moins cher que de payer un administrateur pour faire les mêmes tâches.

Il offre une grande valeur pour le prix et est relativement facile à utiliser. Nous l'utilisons depuis plusieurs années et ne pouvons plus nous en passer. Il est essentiel à l'efficacité du flux de travail d'une petite entreprise et coûte beaucoup moins cher que de payer un administrateur pour effectuer les mêmes tâches.

📮 ClickUp Insight : 13 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour prendre des décisions difficiles et résoudre des problèmes complexes. Cependant, seules 28 % d'entre elles déclarent utiliser régulièrement l'IA dans leur travail. Une raison possible : les préoccupations en matière de sécurité ! Les utilisateurs peuvent ne pas vouloir partager des données sensibles pour la prise de décision avec une IA externe. ClickUp résout ce problème en intégrant la résolution de problèmes basée sur l'IA directement dans votre environnement de travail sécurisé. Des normes SOC 2 aux normes ISO, ClickUp est conforme aux normes de sécurité des données les plus strictes et vous aide à utiliser en toute sécurité la technologie d'IA générative dans votre environnement de travail.

11. Alchemer (idéal pour la personnalisation avancée des sondages et la gestion des commentaires)

via G2

Pour les entreprises qui exigent une personnalisation maximale, des analyses approfondies et une sécurité d'entreprise, Alchemer (anciennement SurveyGizmo) est la solution idéale.

Alchemer vous permet de créer des tableaux de bord entièrement personnalisés, où les informations en temps réel peuvent être filtrées, visualisées et partagées entre les équipes. Il répond à des normes de sécurité rigoureuses, notamment la conformité au RGPD, à la loi HIPAA et à la norme SOC 2, ce qui en fait un choix idéal pour les organisations qui traitent des données confidentielles ou réglementées.

L'API et la prise en charge des webhooks de la plateforme permettent une intégration facile avec les CRM, les outils d'automatisation et les plateformes d'analyse, garantissant ainsi que les données de sondage ne sont pas isolées.

Les meilleures fonctionnalités d'Alchemer

Déclenchez des actions d'automatisation à partir des réponses aux sondages pour mettre à jour les enregistrements CRM ou attribuer des tâches.

Utilisez les branches de sondage pour créer des expériences hyper-personnalisées en fonction des réponses.

Intégrez des tableaux de bord interactifs dans vos rapports pour visualiser et partager les résultats de vos sondages de manière dynamique.

Mettez en place des contrôles d'accès basés sur les rôles pour gérer la création des sondages et la visibilité des données entre les équipes.

Automatisez les alertes par e-mail en fonction des réponses aux sondages pour un suivi immédiat.

Réalisez des études longitudinales en effectuant un suivi des répondants au fil du temps pour obtenir des informations plus approfondies.

Limites d'Alchemer

Prix plus élevés par rapport aux outils de sondage plus simples

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent des modules complémentaires supplémentaires.

Tarifs Alchemer

Collaborateur : 55 $/mois par utilisateur

Professionnel : 165 $/mois par utilisateur

Accès complet : 275 $/mois par utilisateur

Plateforme d'entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Alchemer

G2 : 4,4/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Alchemer ?

Un avis publié sur Capterra indique :

La possibilité d'intégrer d'autres outils et plateformes a été un énorme avantage pour moi. Je peux connecter mon compte Alchemer à d'autres applications que j'utilise au travail, ce qui a considérablement amélioré mon efficacité et ma productivité.

La possibilité d'intégrer d'autres outils et plateformes a été un énorme avantage pour moi. Je peux connecter mon compte Alchemer à d'autres applications que j'utilise au travail, ce qui a considérablement amélioré mon efficacité et ma productivité.

La meilleure alternative à SurveySparrow ? ClickUp fait tout

La collecte de réponses n'est qu'une partie de l'équation. La véritable valeur réside dans la transformation des commentaires en informations exploitables. Si des outils tels que Typeform, Qualtrics et Google Formulaires ont chacun leurs atouts en tant qu'alternatives à SurveySparrow, ClickUp se distingue comme la solution tout-en-un ultime.

De la recherche préalable au sondage à la formulation des bonnes questions, en passant par la distribution et enfin l'analyse et l'action, ClickUp s'occupe de tout. Mieux encore, vous pouvez créer des agents ClickUp personnalisés pour orchestrer l'ensemble de ce flux de travail.

Grâce à ses formulaires personnalisés, son automatisation et ses intégrations approfondies, ClickUp facilite la collecte des commentaires des clients, le tout dans le cadre de vos flux de travail existants. Que vous recueilliez les avis des clients, meniez des sondages auprès des employés ou gériez les commentaires des parties prenantes, ClickUp veille à ce que chaque réponse ait un impact réel.

Si vous souhaitez sérieusement renforcer l'engagement et prendre des décisions basées sur les données, ClickUp est le choix le plus judicieux. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et transformez votre façon de collecter et d'utiliser les commentaires !