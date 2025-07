Les meilleures alternatives à Workvivo pour l'engagement des employés en 2025

Vous avez choisi Workvivo en pensant qu'il s'agirait d'une plateforme tout-en-un pour l'expérience employé. Mais aujourd'hui, cela ressemble davantage à un tableau d'affichage numérique qu'à un véritable hub d'engagement.

Cela vous semble familier ? Ce n'est pas votre faute.

De nombreuses équipes deviennent trop grandes pour leurs plateformes de communication et recherchent quelque chose de plus simple, plus intelligent et plus agréable à utiliser.

Vous avez peut-être besoin d'un outil plus intuitif, plus social ou plus facile à utiliser pour collaborer avec vos télétravailleurs. Si Workvivo vous semble trop dispersé au lieu d'être simple, vous méritez mieux.

La bonne nouvelle ? Il existe de puissantes alternatives à Workvivo qui vous facilitent la tâche sur une seule et même plateforme. Et oui, nous avons fait toutes les recherches pour vous.

Pourquoi choisir les alternatives à Workvivo ?

Workvivo a aidé de nombreuses organisations à créer un espace numérique pour stimuler l'engagement des employés. Mais ce qui fonctionnait il y a un an peut aujourd'hui sembler obsolète, limité ou déconnecté de la façon dont vos employés travaillent et communiquent.

👀 Le saviez-vous ? Le pourcentage mondial d'employés engagés a chuté à 21 %, les managers étant les plus touchés par cette baisse.

Vous devriez opter pour une alternative à Workvivo si vous souhaitez :

Fonctionnalités avancées d'engagement : certaines plateformes offrent de meilleures fonctionnalités d'engagement des employés et des capacités d'analyse robustes pour vous aider à comprendre et à motiver votre personnel

Intégrations plus fluides : les alternatives peuvent offrir une intégration plus fluide avec vos les alternatives peuvent offrir une intégration plus fluide avec vos logiciels de communication interne existants, vos outils tiers et vos applications externes

Interface conviviale : une interface plus intuitive et conviviale peut favoriser l'adoption et faciliter l'utilisation quotidienne pour tous les employés, y compris les télétravailleurs

Personnalisation flexible : D'autres plateformes offrent davantage d'options de personnalisation, vous permettant d'adapter la communication à vos besoins spécifiques

Meilleure assistance mobile : les alternatives peuvent offrir une assistance mobile supérieure, facilitant ainsi l'engagement des employés de première ligne et des télétravailleurs

💡 Conseil de pro : avant de changer d'outil, discutez avec votre équipe et mappez les problèmes que vous souhaitez résoudre. Cela vous aidera à filtrer le bruit et à sélectionner les fonctionnalités clés qui correspondent aux stratégies RH et aux préférences des employés.

Les alternatives à Workvivo en un coup d'œil

Vous n'avez pas le temps d'examiner chaque outil individuellement ? Voici un aperçu rapide de toutes les alternatives à Workvivo et de leurs cas d'utilisation :

Nom de l'outil Cas d'utilisation Idéal pour Tarifs ClickUp Plateforme tout-en-un pour la gestion du travail et la collaboration en équipe Les équipes à la recherche d'un environnement de travail flexible et connecté pour gérer le travail, la communication et l'engagement Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois Microsoft Teams Collaboration vidéo au sein de l'écosystème Microsoft Équipes utilisant déjà Microsoft 365 et recherchant des fonctionnalités intégrées de visioconférence, de messagerie et de partage de fichiers Gratuit ; forfaits payants à partir de 4 $/mois par utilisateur Workplace de Meta Engagement des employés inspiré des réseaux sociaux Équipes numériques qui souhaitent une plateforme de communication informelle, similaire aux réseaux sociaux, pour tous les employés Forfaits payants à partir de 4 $/mois par utilisateur Slack Travail d'équipe et collaboration rapides grâce à la messagerie instantanée Professionnels qui privilégient la communication en temps réel, en mettant l'accent sur les canaux, la messagerie instantanée et les intégrations intelligentes Gratuit ; forfaits payants à partir de 8,75 $/mois par utilisateur Microsoft Viva Engage Communautés d'employés au sein de l'écosystème Microsoft 365 Entreprises utilisant Microsoft 365, axées sur le développement communautaire et l'engagement des employés Forfaits payants à partir de 2 $/mois par utilisateur Connecteam Gérer des équipes sans bureau avec une approche axée sur le mobile Équipes de première ligne et à distance à la recherche d'une plateforme simple pour la communication et la gestion des tâches Gratuit ; forfaits payants à partir de 35 $/mois Jostle Communication et reconnaissance des employés axées sur la culture d'entreprise Entreprises cherchant à améliorer la connexion, la reconnaissance et la culture interne de leurs employés grâce à une plateforme facile à utiliser Tarification personnalisée Staffbase Communication omnicanale avec les employés Entreprises disposant d'équipes distribuées à l'échelle mondiale et recherchant une plateforme centralisée pour la communication cross-canal Tarification personnalisée Sociabble Communication multicanale et distribution de contenu Les grandes entreprises ou celles dont les employés ne travaillent pas à un poste fixe et qui souhaitent distribuer du contenu sur différents points de contact Tarification personnalisée LumApps Communication personnalisée alimentée par l'IA Entreprises qui souhaitent disposer d'un intranet flexible et centralisé avec un contenu et une communication basés sur l'IA Tarification personnalisée Blink Engagement des employés axé sur le personnel de première ligne Employés de première ligne, sans poste de travail fixe, qui ont besoin d'un accès hors ligne et d'outils de communication en temps réel Gratuit ; forfaits payants à partir de 4,50 $/mois par utilisateur Simpplr Expérience employé unifiée basée sur l'IA Entreprises qui recherchent une plateforme d'engagement centralisant la communication et le partage des connaissances avec personnalisation Tarification personnalisée Firstup Communication automatisée et basée sur l'IA avec vos employés Entreprises cherchant à automatiser et personnaliser la communication de leur personnel à grande échelle grâce à une prise de décision basée sur les données Tarification personnalisée

🧠 Fait amusant ! Une communication plus détaillée sur le lieu de travail rend les employés près de cinq fois plus productifs!

Les meilleures alternatives à Workvivo à utiliser

Tous les logiciels d'engagement des employés ne sont pas créés égaux, et c'est une bonne chose. En fonction de la taille, du style et de l'installation de votre équipe, l'outil idéal peut être très différent.

Trouvez celle qui vous convient le mieux.

1. ClickUp (plateforme tout-en-un pour la gestion du travail et la collaboration en équipe)

Découvrez la puissance du chat intégré alimenté par l'IA. Répondez aux questions répétitives, automatisez les rapports quotidiens et hebdomadaires, triez et attribuez les messages, et bien plus encore avec ClickUp Autopilot Agents

Si vous en avez assez de rechercher des astuces de productivité qui ne fonctionnent jamais, ClickUp est la mise à niveau que votre équipe mérite.

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, redéfinit la gestion de projet en rendant la communication, la collaboration et l'engagement des employés faciles, voire amusants !

Commençons par ClickUp Chat, le centre névralgique des discussions en temps réel. Que vous participiez à une séance de brainstorming avec une équipe de projet, que vous partagiez des mises à jour avec votre service ou que vous publiiez des annonces à l'échelle de l'entreprise, Chat organise tout en un seul endroit.

Créez des canaux de discussion pour n'importe quel sujet, équipe ou initiative, et tenez tout le monde informé sans avoir à fouiller dans les e-mails ou à basculer entre différents outils. Bonus ! Vous pouvez attribuer des tâches directement depuis les discussions. Plus besoin d'allonger votre liste de tâches !

Simplifiez la communication, stimulez l'engagement et gérez tout le travail de votre équipe dans un environnement de travail connecté avec ClickUp

Maintenant que vous discutez intelligemment, transformez ces discussions en actions avec les tâches ClickUp. Attribuez des tâches, définissez des priorités, joignez des documents et suivez la progression, le tout dans un environnement de travail élégant et personnalisable.

Avec plus de 15 vues, telles que des listes, des tableaux Kanban, des calendriers et des échéanciers, ClickUp s'adapte à votre flux de travail, et non l'inverse.

Vous en avez assez de l'excuse classique « Oups, j'ai raté votre message » ? Les @mentions dans les tâches, les documents et même les tableaux blancs facilitent le retour d'information, les questions ou l'étiquetage des coéquipiers directement là où le travail se fait.

Peaufinez votre écriture, résumez les discussions, obtenez des informations en temps réel sur votre environnement de travail et transcrivez vos réunions avec ClickUp Brain

Besoin d'un cerveau supplémentaire dans votre équipe ? Découvrez ClickUp Brain, votre coéquipier alimenté par l'IA.

Il résume les documents et les discussions, rédige des réponses, extrait les politiques et répond même aux questions spécifiques à l'environnement de travail.

Il transcrit même vos réunions vocales et vidéo pour que vous ne manquiez jamais rien. Il est parfait pour l'intégration, les équipes à distance ou toute personne qui accorde de la valeur à son temps (c'est-à-dire tout le monde). Avec ClickUp Brain, vous n'avez pas besoin de 10 applications différentes pour atteindre vos objectifs de collaboration.

En matière de documentation, ClickUp Knowledge Management est votre hub interne toujours à jour.

Stockez les politiques RH, les procédures opératoires normalisées, les guides d'intégration et bien plus encore dans un espace collaboratif et consultable. Il fonctionne comme un intranet social vivant, conçu pour évoluer avec votre équipe et votre base de connaissances.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain directement dans ClickUp Docs pour rédiger instantanément des documents personnalisés et collaborer avec votre équipe afin de recueillir des commentaires en temps réel.

Trouvez, stockez, partagez et mettez à jour les connaissances de l'entreprise de manière collaborative avec ClickUp Knowledge Management

Et lorsque vous avez besoin d'obtenir des commentaires fiables de la part de vos employés ? Les formulaires ClickUp vous facilitent la tâche. Réalisez des sondages de pulsation, recueillez des commentaires anonymes, félicitez vos employés pour leur excellent travail ou vérifiez simplement l'ambiance grâce à des sondages rapides.

Vous pouvez même automatiser les suivis, alerter les responsables et transformer les réponses en tâches. Ainsi, vous ne vous contentez pas d'écouter, vous agissez sur ce qui compte vraiment.

Recueillez les commentaires des employés, menez des sondages Pulsation, collectez des idées et suivez le moral de l'équipe grâce aux formulaires ClickUp

Si vous souhaitez aller au-delà de la communication à sens unique et vraiment travailler ensemble, c'est ici qu'il faut le faire.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent rencontrer une légère courbe d'apprentissage

L'application mobile peut avoir des affichages limités par rapport à l'application de bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Krijn E., directeur créatif chez Flying Kiwi, déclare :

... nous avons essayé de nombreux outils différents pour la gestion de projet et la communication interne, mais ClickUp est celui qui répond enfin à toutes nos attentes. Il est intelligent, innovant et incroyablement bien organisé. Qu'il s'agisse de gérer des tâches, de suivre la progression ou de rester synchronisé en équipe, ClickUp fait tout cela de manière transparente...

... nous avons essayé de nombreux outils différents pour la gestion de projet et la communication interne, mais ClickUp est celui qui répond enfin à toutes nos attentes. Il est intelligent, innovant et incroyablement bien organisé. Qu'il s'agisse de gérer des tâches, de suivre la progression ou de rester synchronisé en équipe, ClickUp fait tout cela de manière transparente...

2. Microsoft Teams (idéal pour la collaboration en équipe axée sur la vidéo)

via Microsoft Teams

Si votre équipe utilise déjà l'écosystème Microsoft, Microsoft Teams est une option naturelle. Il relie la communication, la collaboration et l'engagement.

Des visioconférences HD à la messagerie en temps réel en passant par le partage de documents, Teams offre un environnement de travail centralisé avec des outils de collaboration à distance efficaces. De plus, Microsoft 365 et les outils d'engagement des employés tels que Viva Engage facilitent la collaboration.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Organisez les discussions par canaux pour les équipes, les services ou les projets

Organisez des visioconférences, partagez des écrans et enregistrez des réunions pour faciliter la collaboration à distance

Collaborez sur des fichiers Word, Excel ou PowerPoint sans quitter l'application

Utilisez Teams Phone pour des appels et des communications vocales intelligents et unifiés

Limites de Microsoft Teams

Courbe d'apprentissage abrupte

L'interface peut parfois présenter des bugs

Tarification de Microsoft Teams

Free Forever

Microsoft 365 Personnel : 9,99 $/mois

Microsoft 365 Famille : 12,99 $/mois

Microsoft Teams Essentials : 4 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium : 22 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4,4/5 (plus de 15 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 10 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Teams ?

Un avis sur Capterra indique :

Il y a une courbe d'apprentissage lorsque vous commencez à utiliser Microsoft Teams. L'interface demande un certain temps d'adaptation, car elle regroupe de nombreuses fonctionnalités sur une seule plateforme.

Il y a une courbe d'apprentissage lorsque vous commencez à utiliser Microsoft Teams. L'interface demande un certain temps d'adaptation, car elle regroupe de nombreuses fonctionnalités sur une seule plateforme.

3. Slack (Idéal pour le travail d'équipe et la collaboration rapides)

via Slack

Slack convient aux équipes qui s'appuient sur la messagerie instantanée, la collaboration en temps réel et les intégrations intelligentes. Il rassemble les personnes, les projets et les flux de travail dans un espace central conçu pour l'efficacité et l'agilité.

Il fournit des canaux de communication organisés, une collaboration facile via Slack Connect et des intégrations avec plus de 2 600 applications. Cela aide votre équipe à avancer rapidement et à rester alignée, sans encombrer votre boîte e-mail.

Meilleures fonctionnalités de Slack

Organisez des discussions avec des canaux pour les équipes, les projets ou les sujets

Participez à des réunions quotidiennes, des clips ou des messages instantanés pour une collaboration en temps réel

Recherchez dans tous les messages et fichiers grâce à la recherche basée sur l'IA de Slack

Automatisez les tâches répétitives avec Workflow Builder et Slack IA

Limites de Slack

Cela peut s'avérer coûteux pour les grandes organisations

La version gratuite limite l'historique des messages et des fichiers à 90 jours

Tarifs Slack

Free

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

Business+ : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise Grid : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 34 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slack ?

Un avis sur Reddit dit :

J'utilise Slack pour mes clients et je le trouve efficace. L'ambiance décontractée est appréciable et les fonctionnalités de gestion de projet permettent de rester organisé. C'est idéal pour gérer les tâches lors de mes déplacements.

J'utilise Slack pour mes clients et je le trouve efficace. L'ambiance décontractée est appréciable et les fonctionnalités de gestion de projet permettent de rester organisé. C'est idéal pour gérer des tâches lors de mes déplacements.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, les fils Slack et des fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, les bonnes discussions et les détails des tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : Des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

4. Microsoft Viva Engage (idéal pour les communautés d'employés centrées sur Microsoft 365)

via Microsoft Viva Engage

Initialement connu sous le nom de Yammer, Microsoft Viva Engage est le réseau social moderne de Microsoft destiné aux entreprises, conçu pour rassembler les employés, quel que soit leur lieu de travail.

Il vous aide à créer une communauté, à connecter les dirigeants aux employés et à favoriser une communication centralisée. Il s'intègre directement aux outils Microsoft 365 tels que Microsoft Teams, SharePoint et Outlook, ce qui facilite l'intégration de l'engagement dans le flux de travail quotidien de votre équipe.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Viva Engage

Créez des communautés basées sur les intérêts pour favoriser les interactions informelles et le partage des connaissances

Connectez les employés et les dirigeants grâce au Leadership Corner et aux évènements en direct

Partagez votre expertise et vos dernières actualités à l'aide des fonctionnalités Storylines, Campaigns et Answers dans Viva

Utilisez Microsoft Copilot pour générer du contenu et lancer des discussions grâce à l'IA

Limites de Microsoft Viva Engage

Options de personnalisation avancées limitées

Nécessite une licence supplémentaire pour les fonctionnalités premium telles que Copilot et Analytics

Tarifs de Microsoft Viva Engage

Microsoft Viva Employee Communications and Communities : 2 $/mois par utilisateur

Microsoft Viva Workplace Analytics et Employee Feedback : 6 $/mois par utilisateur

Microsoft Viva Suite : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Viva Engage

G2 : Avis non disponibles

Capterra : 4,2/5 (plus de 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Viva Engage ?

Un avis sur Capterra indique :

J'ai un abonnement Microsoft 365 pour mon entreprise, et Viva s'intègre parfaitement à bon nombre de ses composants. Je peux donc facilement exploiter le travail initialement effectué à une fin précise et l'appliquer à de futurs besoins.

J'ai un abonnement Microsoft 365 pour mon entreprise, et Viva s'intègre parfaitement à bon nombre de ses composants. Je peux donc facilement exploiter le travail initialement effectué à une fin précise et l'appliquer à de futurs besoins.

5. Connecteam (Idéal pour la gestion des équipes sans bureau)

via Connecteam

Connecteam est une plateforme mobile conçue pour les entreprises dont les employés travaillent en première ligne, sans bureau ou à distance et qui ont besoin d'un outil simple pour communiquer, gérer leurs tâches et s'engager.

Cette solution est particulièrement efficace pour les entreprises qui cherchent à remplacer les e-mails, les feuilles de calcul et les multiples applications par une plateforme unifiée. Qu'il s'agisse de partager des mises à jour, d'effectuer un suivi du temps ou de recueillir des commentaires, Connecteam vous aide à synchroniser la gestion de votre équipe.

Meilleures fonctionnalités de Connecteam

Créez des plannings pour vos employés, des mises à jour sur l'entreprise, des annonces et des évènements, le tout dans un seul hub de communication

Utilisez une messagerie instantanée sécurisée pour vos discussions personnelles, en groupe ou à l'échelle de l'entreprise

Numérisez vos opérations quotidiennes grâce à des checklists, des formulaires et des outils de rapports en temps réel

Utilisez le suivi GPS et simplifiez la paie grâce à des outils intégrés

Limites de Connecteam

Fonctionnalités limitées dans le forfait Free

Nécessite un temps d'apprentissage initial

Tarifs Connecteam

Forfait Small Business : Gratuit pour toujours pour un maximum de 10 utilisateurs

Basic : 35 $/mois

Avancé : 59 $/mois

Expert : 119 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Connecteam

G2 : 4,6/5 (plus de 2 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Connecteam ?

Un avis sur Capterra indique :

Dans l'ensemble, j'ai eu une excellente expérience avec Connecteam. Cela a apporté structure et clarté à nos opérations quotidiennes et a rendu la communication au sein de l'équipe plus fluide que jamais. Du suivi du temps aux tâches et aux mises à jour, tout est désormais regroupé au même endroit. Cela nous a vraiment aidés à rester organisés et connectés, en particulier pendant les périodes de forte activité.

Dans l'ensemble, j'ai eu une excellente expérience avec Connecteam. Cela a apporté structure et clarté à nos opérations quotidiennes et a rendu la communication au sein de l'équipe plus fluide que jamais. Du suivi du temps aux tâches et aux mises à jour, tout est désormais regroupé au même endroit. Cela nous a vraiment aidés à rester organisés et connectés, en particulier pendant les périodes de forte activité.

6. Jostle (Idéal pour la communication entre employés axée sur la culture d'entreprise)

via Jostle

Si vous recherchez une plateforme plus simple et visuellement attrayante qui rassemble les équipes à distance, au bureau et sur le terrain dans un seul espace numérique, Jostle pourrait vous convenir. Elle vise à faciliter la communication interne et la reconnaissance des employés.

Il aide chacun à se sentir informé, connecté et valorisé, quel que soit son lieu de travail. Avec une interface similaire à celle des réseaux sociaux et sans frais d'installation, Jostle aide les équipes à s'aligner rapidement sans surcharge technologique.

Les meilleures fonctionnalités de Jostle

Partagez des actualités, des mises à jour et des évènements avec des annonces ciblées pour tenir tout le monde informé

Utilisez JostleTV pour diffuser les mises à jour importantes dans les salles de pause et les ateliers

Reconnaissez les réalisations et célébrez les jalons avec des messages d'appréciation des employés et des évènements

Organisez vos ressources et vos politiques dans une bibliothèque consultable pour un accès facile

Bousculez les limites

La fonctionnalité de recherche peut être incohérente

Options de personnalisation avancées limitées

Tarification Jostle

Version gratuite disponible

Tarification personnalisée pour des fonctionnalités supplémentaires

Évaluations et avis sur Jostle

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jostle ?

Un avis publié sur G2 indique :

Le seul point négatif que je puisse trouver est plutôt une petite contrariété : l'incohérence des résultats de recherche. Dans certaines instances, vous devez appuyer sur « » (Rechercher), tandis que dans d'autres, vous devez cliquer sur l'icône en forme de loupe, et dans d'autres encore, les résultats de recherche rapide apparaissent au fur et à mesure que vous tapez.

Le seul point négatif que je puisse trouver est plutôt une petite contrariété : l'incohérence des résultats de recherche. Dans certaines instances, vous devez cliquer sur « » (Rechercher dans tout le site), dans d'autres, vous devez cliquer sur l'icône en forme de loupe, et dans d'autres encore, les résultats de recherche rapide apparaissent au fur et à mesure que vous tapez.

7. Staffbase (Idéal pour la communication omnicanale avec les employés)

via Staffbase

Staffbase convient aux équipes internationales qui ont besoin d'une communication cohérente et percutante sur plusieurs canaux. Il centralise tout, des mises à jour intranet et des notifications mobiles aux campagnes par e-mail et à l'affichage numérique, sur une seule plateforme de communication.

Son approche axée sur le mobile et ses intégrations Microsoft 365 le rendent particulièrement utile pour maintenir la connexion et l'information des employés de première ligne et à distance.

Meilleures fonctionnalités de Staffbase

Envoyez des communications via une application mobile, par e-mail, SMS, intranet et affichage numérique, le tout sur une seule plateforme

Personnalisez la communication pour les équipes internationales grâce à une assistance multilingue et à des éditeurs locaux

Planifiez, exécutez et mesurez vos campagnes à l'aide de calendriers éditoriaux

Analysez l'impact de l'engagement et de la communication grâce à des analyses complètes de la main-d'œuvre et des cartes thermiques

Limites de Staffbase

Cela peut être trop coûteux pour les petites équipes

Il manque certaines fonctionnalités avancées disponibles chez les concurrents

Tarifs Staffbase

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Staffbase

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Staffbase ?

Un avis publié sur G2 indique :

L'une de ses plus grandes forces réside dans son interface conviviale. Même les membres de l'équipe qui ne sont pas très doués en informatique peuvent rapidement apprendre à l'utiliser sans formation particulière. La conception de la plateforme est intuitive, ce qui facilite la création et l'envoi d'e-mails.

L'une de ses plus grandes forces réside dans son interface conviviale. Même les membres de l'équipe qui ne sont pas très doués en informatique peuvent rapidement apprendre à l'utiliser sans beaucoup de formation. La conception de la plateforme est intuitive, ce qui facilite la création et l'envoi d'e-mails.

8. Sociabble (Idéal pour la communication multicanale et la distribution de contenu)

via Sociabble

Sociabble vous aide à simplifier la communication interne en centralisant la création de contenu et en l'amplifiant sur tous les points de contact des employés.

Contrairement aux plateformes qui se concentrent principalement sur l'engagement de type intranet, Sociabble combine les réseaux sociaux et l'engagement des employés. Cela le rend adapté aux effectifs importants, dispersés ou non sédentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Sociabble

Publiez une seule fois et distribuez votre contenu sur le Web, les appareils mobiles, les newsletters, Teams, SharePoint et les plateformes de réseaux sociaux telles que LinkedIn

Automatisez les flux de travail et la diffusion de contenu avec Zapier, les API et Power Automate

Segmentez vos audiences et personnalisez vos messages selon les régions, les services ou les rôles

Limites de Sociabble

Avec une courbe d'apprentissage

Options de personnalisation limitées

Tarifs Sociabble

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sociabble

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sociabble ?

Un avis publié sur G2 indique :

Ce que j'aime le plus chez Sociabble, c'est son intégration transparente avec les plateformes de réseaux sociaux, qui facilite incroyablement le partage de contenu en un seul clic. L'interface conviviale et les outils de gestion efficaces rationalisent le processus de sélection et de distribution du contenu, ce qui permet de gagner du temps et de renforcer l'engagement. C'est une solution révolutionnaire pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur stratégie sur les réseaux sociaux.

Ce que j'aime le plus chez Sociabble, c'est son intégration transparente avec les plateformes de réseaux sociaux, qui facilite incroyablement le partage de contenu en un seul clic. L'interface conviviale et les outils de gestion efficaces rationalisent le processus de sélection et de distribution du contenu, ce qui permet de gagner du temps et de renforcer l'engagement. C'est une solution révolutionnaire pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur stratégie sur les réseaux sociaux.

9. LumApps (Idéal pour une communication personnalisée basée sur l'IA)

via LumApps

LumApps est une autre plateforme flexible conçue pour simplifier la communication interne et unifier l'expérience des employés dans toute l'organisation. Agissant comme un hub central, elle vous permet d'accéder aux actualités de l'entreprise, d'achever des tâches et de vous connecter avec vos collègues à partir d'une interface unique et conviviale.

Les meilleures fonctionnalités de LumApps

Centralisez la communication, les ressources et les applications professionnelles dans un hub unique pour vos employés

Fournissez du contenu et des annonces personnalisés et basés sur l'IA à des publics ciblés

Facilitez le partage des connaissances, la collaboration et le micro-apprentissage grâce à des fonctionnalités sociales et intranet d'entreprise

Intégrez des outils tels que Google Workspace et Microsoft 365 pour un flux de travail connecté

Limites de LumApps

L'interface peut parfois être lente

Les débutants peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage initiale

Tarifs LumApps

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LumApps

G2 : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 35 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de LumApps ?

Un avis publié sur G2 indique :

LumApps est très facile à utiliser. Une fois formé, vous naviguerez très facilement pour intégrer votre contenu. Il permet de combiner tous les types de contenu à tous les niveaux de l'entreprise. La conditionnalité et les widgets générés par l'IA sont probablement parmi les meilleures fonctionnalités à venir et à exploiter.

LumApps est très facile à utiliser. Une fois formé, vous naviguerez très facilement pour intégrer votre contenu. Il permet de combiner tous les types de contenu à tous les niveaux de l'entreprise. La conditionnalité et les widgets générés par l'IA sont probablement parmi les meilleures fonctionnalités à venir et à exploiter.

10. Blink (idéal pour l'engagement des employés en contact direct avec la clientèle)

via Blink

Vous passez vos journées à gérer les horaires et les plannings de vos employés ? Blink pourrait vous faciliter la tâche. Il s'agit d'une plateforme d'expérience employé mobile conçue pour les organisations dont les équipes travaillent en première ligne et sans bureau.

Conçu pour fonctionner sans problème même dans des environnements à faible connectivité, Blink regroupe la communication, la reconnaissance, les sondages et les outils essentiels dans une seule application intuitive. Il permet aux travailleurs dispersés de rester informés et autonomes.

Les meilleures fonctionnalités de Blink

Offrez une communication bidirectionnelle en temps réel grâce au fil d'actualité, aux stories et à la discussion sécurisée

Profitez d'un accès hors ligne et des paramètres « Ne pas déranger »

Réalisez des sondages et utilisez des outils de sondage sur les pulsations des employés directement dans l'application pour recueillir des commentaires et augmenter les taux de réponse

Centralisez l'accès aux plannings, aux fiches de paie, aux politiques et aux outils essentiels dans le Hub

Blink limitations

Ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour les équipes travaillant dans des bureaux

Options de personnalisation limitées par rapport à la concurrence

Tarification Blink

Business : 4,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Blink

G2 : 4,7/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Blink ?

Un avis publié sur G2 indique :

Blink a permis de transformer les communications internes, en particulier pour les employés de première ligne qui avaient du mal à accéder rapidement aux informations importantes et à se sentir connectés au reste de l'entreprise. La communication au sein d'une entreprise multi-sites est un défi, mais Blink a permis de le relever de manière conviviale, ludique et engageante. Je le recommande vivement à tous ceux qui cherchent à améliorer la communication au sein de leur entreprise...

Blink a permis de transformer les communications internes, en particulier pour les employés de première ligne qui avaient du mal à accéder rapidement aux informations importantes et à se sentir connectés au reste de l'entreprise. La communication au sein d'une entreprise multi-sites est un défi, mais Blink a permis de le relever de manière conviviale, ludique et engageante. Je le recommande vivement à tous ceux qui cherchent à améliorer la communication au sein de leur entreprise...

11. Simpplr (Idéal pour une expérience employé unifiée et basée sur l'IA)

via Simpplr

Simpplr est une plateforme moderne dédiée à l'expérience employé qui centralise la communication, le partage des connaissances et l'engagement dans un hub intelligent et simplifié. Elle est particulièrement intéressante pour les organisations qui recherchent la personnalisation, la conformité et la productivité plutôt que les interactions de type social.

Il s'intègre facilement aux cadres de gestion des performances existants en fournissant une plateforme pour la communication, l'alignement des objectifs et le partage des commentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Simpplr

Centralisez la communication, les ressources et la collaboration dans un hub numérique unifié

Utilisez l'assistant IA pour obtenir des réponses instantanées, une assistance automatisée et l'automatisation des flux de travail

Effectuez des analyses de sentiment et écoutez vos employés grâce à des sondages et des tableaux de bord intégrés

Créez et envoyez des newsletters visuellement attrayantes avec des indicateurs d'engagement des employés exploitables

Limites de Simpplr

Capacités limitées en matière de gestion des connaissances

Comprend une courbe d'apprentissage pour les débutants

Tarifs Simpplr

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Simpplr

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Simpplr ?

Un avis sur Capterra indique :

Une expérience globale très positive : une équipe de mise en œuvre très serviable et un excellent produit fini. Comme prévu, le processus de mise en œuvre a été un peu délicat (d'autant plus que nous n'avions jamais utilisé d'intranet auparavant), mais toutes les ressources relatives à l'engagement, au contenu à ajouter, etc. ont été très utiles.

Une expérience globale très positive : une équipe de mise en œuvre très serviable et un excellent produit fini. Comme prévu, le processus de mise en œuvre a été un peu délicat (d'autant plus que nous n'avions jamais utilisé d'intranet auparavant), mais toutes les ressources relatives à l'engagement, au contenu à ajouter, etc. ont été très utiles.

12. Firstup (Idéal pour la communication automatisée avec les employés)

via Firstup

Firstup est un logiciel de portail pour employés basé sur l'IA, conçu pour automatiser, personnaliser et optimiser la communication à grande échelle au sein du personnel. Au lieu de s'appuyer sur des portails statiques ou des processus manuels, Firstup utilise l'IA pour orchestrer des parcours de communication personnalisés sur mobile, par e-mail et sur l'intranet.

Sa force réside dans l'automatisation, le ciblage intelligent et la prise de décision fondée sur des données, ce qui en fait un choix puissant pour les entreprises disposant d'une main-d'œuvre importante, distribuée ou de première ligne.

Les meilleures fonctionnalités de Firstup

Orchestrez des parcours adaptatifs pour vos employés à l'aide de l'IA et de données comportementales en temps réel

Concevez facilement des flux de communication complexes grâce à un générateur visuel sans code

Utilisez l'IA générative de Creator Studio pour créer et gérer efficacement vos campagnes

Connectez-vous aux systèmes RH et d'entreprise pour un ciblage précis et une automatisation optimale

Limites de Firstup

Moins de fonctionnalités avancées par rapport à d'autres options

Fonctionnalités de gestion des connaissances limitées

Tarification Firstup

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Firstup

G2 : 4,5/5 (plus de 190 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Firstup ?

Un avis publié sur G2 indique :

Au sein d'une petite équipe, il est essentiel de fournir des communications opportunes, précises et engageantes à nos collaborateurs. Firstup facilite la création de contenu pertinent de manière efficace. J'apprécie également les capacités de communication bidirectionnelle ! Nous pouvons écouter nos employés de première ligne, recevoir leurs commentaires et créer une culture accueillante et inclusive pour tous !

Au sein d'une petite équipe, il est essentiel de fournir des communications opportunes, précises et engageantes à nos collaborateurs. Firstup facilite la création de contenu pertinent de manière efficace. J'apprécie également les capacités de communication bidirectionnelle ! Nous pouvons écouter nos employés de première ligne, recevoir leurs commentaires et créer une culture accueillante et inclusive pour tous !

Donnez tout son sens à vos mots avec ClickUp

Soyons réalistes. Sans une communication solide, votre lieu de travail n'est qu'un groupe de personnes qui fixent des écrans sur les mêmes canaux. C'est le ciment qui lie tout (et tout le monde). De l'amélioration de l'engagement à l'alignement des objectifs, tout commence par une bonne communication.

Alors que de nombreux outils ne font qu'une partie du travail, ClickUp coche toutes les cases. Avec une fonctionnalité de discussion intégrée, des documents, l'automatisation, un assistant IA, la gestion des connaissances et la gestion de projet dans une seule plateforme puissante, c'est là que la productivité rencontre la personnalité.

Vous souhaitez découvrir une véritable collaboration ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit!