Comment utiliser Perplexity IA sur WhatsApp

Le moteur de recherche alimenté par l'IA Perplexity AI est désormais disponible directement sur WhatsApp.

Vous pouvez ainsi profiter de toutes les fonctionnalités de Perplexity : réponses basées sur l'IA, recherches Web en temps réel et informations étayées par des citations, directement dans vos discussions WhatsApp.

Vous souhaitez réfléchir à des idées pendant vos déplacements ? C'est terminé. Vous souhaitez vérifier des détails importants au milieu d'une discussion ? C'est facile ! Vous pouvez même optimiser vos trajets quotidiens en demandant à Perplexity IA de vous aider à accomplir des tâches, répondre à des questions ou résumer des contenus, le tout depuis WhatsApp.

En bref, l'intégration de Perplexity IA dans WhatsApp vous ouvre tout un monde de possibilités !

Dans cet article, nous vous montrons comment utiliser Perplexity directement dans WhatsApp et ses limites. Nous partageons également une alternative (lire : ClickUp ) qui vous aide à transformer les informations que vous obtenez en actions concrètes.

Qu'est-ce que Perplexity IA et pourquoi l'utiliser avec WhatsApp ?

Perplexity IA est un moteur de recherche et de réponse alimenté par l'IA qui utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour fournir des réponses directes et conversationnelles à vos questions. Au lieu de simplement lister des liens comme un moteur de recherche traditionnel, il fournit des réponses précises et concises avec des sources fiables citées directement.

🔍 Le saviez-vous ? Perplexity AI a été fondée en août 2022 par une équipe de vétérans de l'IA : Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho et Andy Konwinski, issus d'OpenAI, Meta AI, Google Brain et Databricks. Leur objectif ? Repenser la recherche avec une IA conversationnelle, rapide et étayée par des sources réelles.

Alors, pourquoi intégrer Perplexity à WhatsApp ou l'utiliser avec cette application ?

C'est simple : pour faire un pas de plus vers l'intégration des assistants IA dans votre quotidien. Sans effort et contextuel, là où vous êtes.

Les réponses IA de Perplexity sur WhatsApp sont rapides, mais courtes et précises.

Avant cette intégration, lorsque quelqu'un vous posait une question sur le chat WhatsApp, vous deviez la rechercher sur Google. Vous deviez ouvrir Chrome, ouvrir un nouvel onglet, saisir la requête, parcourir cinq liens, vous laisser distraire par les publicités et peut-être oublier ce que vous cherchiez.

Grâce à cette application, vous pouvez poser des questions, vérifier des faits ou obtenir des résumés dans la discussion (sans quitter l'application). 🌟

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés de Perplexity IA: Recherche Web en temps réel : récupère des informations actualisées provenant de sources d'actualités, universitaires, de forums et de vidéos

Recherche ciblée : vous permet de cibler des sources spécifiques telles que Reddit, YouTube, Wolfram Alpha, des revues universitaires ou d'effectuer une recherche sur l'ensemble du Web

Recherche avancée : effectue automatiquement des recherches approfondies à partir de plusieurs sources pour les questions ou les sujets complexes

Citations avec des nombres : Chaque affirmation est étayée par des références clairement numérotées, ce qui permet une vérification rapide des sources

Capacités multimodales : assistance pour le téléchargement de fichiers (PDF, images, feuilles de calcul) et interprétation du contenu pour fournir des réponses pertinentes

Espaces : environnements personnalisés pour organiser vos recherches, vos fichiers, vos fils et vos flux de travail

Peut-on utiliser Perplexity IA directement dans WhatsApp ?

Oui. Perplexity AI fonctionne désormais directement dans WhatsApp. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une connexion Internet et de la dernière version de WhatsApp. Actuellement, vous pouvez faire tout cela sur un compte WhatsApp Perplexity AI gratuit.

C'est vrai. Vous n'avez pas besoin de télécharger d'applications supplémentaires, de créer un compte ou de passer au web pour obtenir des réponses.

C'est aussi simple que de discuter avec Perplexity comme avec un ami dans WhatsApp, et l'application vous fournira les informations dont vous avez besoin.

En utilisant Perplexity IA sur WhatsApp, vous pouvez :

Posez vos questions directement dans la discussion et recevez instantanément des premières réponses concises et vérifiées

Obtenez des réponses à des questions de culture générale

Obtenez des résumés d'articles ou de documents partagés dans des discussions

Générez du contenu créatif, comme des images, à partir de vos invites et instructions

Vérifiez l'exactitude des messages ou des informations que vous recevez

👀 Le saviez-vous ? Perplexity s'appuie sur des modèles avancés tels que GPT-4. 1, Claude, Gemini, Grok et son propre système Sonar. Si vous souhaitez savoir comment créer vous-même un agent IA, comprendre la technologie qui sous-tend des plateformes telles que Perplexity est un excellent point de départ.

Comment utiliser Perplexity IA avec WhatsApp (étape par étape)

Il faut moins d'une minute pour lancer Perplexity IA sur WhatsApp. Si vous vous êtes déjà demandé « Comment utiliser Perplexity IA pour obtenir des réponses sur WhatsApp », ce guide étape par étape vous montrera exactement comment faire.

Étape 1 : enregistrez le nombre

Ajoutez le numéro de téléphone +1 (833) 436-3285 à vos contacts. Donnez-lui un nom que vous retiendrez facilement, comme « Perplexity IA », afin de le retrouver facilement par la suite. Sinon, cliquez simplement sur ce lien vers le compte officiel Perplexity pour commencer à discuter rapidement avec Perplexity IA.

Étape 2 : Ouvrez WhatsApp et commencez une discussion

Ouvrez WhatsApp et recherchez le contact que vous venez d'enregistrer. Appuyez dessus pour ouvrir une nouvelle fenêtre de discussion, comme vous le feriez avec n'importe quel autre contact. Si vous utilisez le lien, cliquez sur « Continuer la discussion » et une fenêtre de discussion s'ouvrira automatiquement dans WhatsApp.

Étape 3 : posez votre question

Maintenant que vous avez ouvert une discussion, voici une astuce rapide pour utiliser un chatbot comme Perplexity IA : tapez simplement votre question ou votre demande naturellement, comme si vous discutiez avec une personne réelle. Par exemple : « Expliquez comment les taux d'intérêt affectent l'inflation ».

Perplexity IA comprendra votre intention et commencera à rechercher les meilleures informations pour vous donner une réponse claire et facile à comprendre. Vous pouvez poser des questions complémentaires et obtenir plus d'informations.

Cependant, n'oubliez pas qu'il ne peut pas vous fournir de liens vers les sources. Vous devrez vérifier manuellement les réponses.

✨ Bientôt disponible : Selon la publication LinkedIn du PDG, Perplexity IA est sur le point de devenir encore plus intelligent sur WhatsApp. Bientôt, vous pourrez discuter à l'aide de la voix, créer des mèmes et des vidéos, obtenir des vérifications plus précises et même bénéficier d'une aide pour accomplir des tâches comme un véritable assistant. Il pourrait même rejoindre vos discussions de groupe.

Fonctionnalités supplémentaires

Utilisez les notes vocales pour interagir sans les mains

Au lieu de taper, vous pouvez envoyer une note vocale avec votre question, ou même transférer le message vocal de quelqu'un d'autre. Perplexity vous répondra avec une réponse et une note vocale. Vous pouvez également répondre à une note vocale avec une commande telle que « Transcrire ceci », et elle sera exécutée.

Générez des images à partir d'une description

Contrairement à ChatGPT, qui se contente de partager des liens vers des images, Perplexity peut générer des images directement dans WhatsApp. Il vous suffit de décrire une scène ou un style, et l'application crée le visuel sur place.

Une astuce WhatsApp que vous ne connaissiez probablement pas. 🙂

Posez des questions sur les images jointes

Vous pouvez également télécharger une image et poser des questions à Perplexity à son sujet.

Perplexity vous donne même des conseils pour modifier votre image.

Cependant, il ne prend actuellement pas en charge les fichiers document tels que les PDF ou les documents Word.

🚀 Vous ne savez toujours pas quoi demander à Perplexity ? Voici quelques astuces pour que cet outil d'IA vous facilite la vie directement depuis WhatsApp.

Cas d'utilisation Comment utiliser Perplexity IA sur WhatsApp « Je ne comprends pas ce sujet en classe... » Explique des concepts comme votre compagnon d'étude « Je prévois un voyage, de quoi ai-je besoin ? » Partagez instantanément des informations sur les visas, les lieux à visiter et des conseils de voyage « Quel téléphone est le mieux adapté à mon budget ? » Propose des comparaisons de produits et des avis pour vous aider à prendre une décision plus rapidement « Que puis-je cuisiner avec ce que j'ai ? » Suggère des recettes en fonction du contenu de votre réfrigérateur « J'ai raté les infos, que se passe-t-il ? » Envoie des résumés rapides et faciles à lire des dernières actualités « Je veux adopter de meilleures habitudes » Partagez des conseils, des routines et une assistance motivante pour vous améliorer « Pourquoi mon code ne fonctionne-t-il pas ? » Dépannage et explication des erreurs de code

Exemples d'invitations pour Perplexity IA lors de l'utilisation de WhatsApp

Des informations approfondies à la génération d'images, en passant par les résumés intelligents et les tâches spécialisées, voici comment poser efficacement une question à l'IA afin d'obtenir de meilleurs résultats :

Pour les utilisateurs avertis

Ces invites, instructions et conseils vous aideront à coder, comparer des outils et élaborer une stratégie technologique.

« Expliquez en termes simples comment WebAssembly améliore les performances frontales. »

« Quels sont les compromis liés à l'utilisation d'une architecture sans serveur pour une application en temps réel ? »

« Trouvez les derniers benchmarks comparant GPT-4o à Claude 3 Opus. »

Pour les professionnels qui privilégient le mobile

Optimisé pour une prise de décision rapide, la planification et l'apprentissage en temps réel sur WhatsApp.

« Rédigez un e-mail de suivi poli après une démonstration commerciale sans réponse. »

« Donnez-moi 3 points clés pour présenter un produit dans un groupe WhatsApp de capital-risque. »

« Résume cette publication LinkedIn pour moi. [coller la publication] »

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants s'appuient sur des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface chatbot familière et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) pourraient expliquer leur popularité auprès de rôles et de secteurs variés. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation et au changement de contexte s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il se trouve directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

Pour les passionnés d'IA

Idéal pour ceux qui souhaitent découvrir les outils d'IA, lire des articles de recherche et rester informés.

« Résumez le dernier article de recherche d'OpenAI sur GPT-4o en moins de 100 mots. »

« Donnez-moi un exemple concret d'utilisation du réglage fin des LLMs dans les discussions du service client. »

« Quelles sont les meilleures extensions Chrome pour utiliser GPT-4 de manière productive ? »

Pour les étudiants

Axé sur l'apprentissage plus rapide, l'amélioration de l'écriture et la réduction des frais généraux liés aux études.

« Explique-moi la photosynthèse comme si j'étais en 6e. »

« Créez un quiz à 5 questions à choix multiples sur la Révolution française avec les réponses. »

« Résumez le chapitre 5 de "To Kill a Mockingbird" en 100 mots. »

💟 Astuce bonus : Tirez le meilleur parti de Perplexity IA sur WhatsApp Soyez concis : si vous manquez de temps, demandez « TL;DR » ou « résumez en 3 points » pour obtenir rapidement des informations succinctes Configurez-le comme raccourci de contact : enregistrez la discussion Perplexity IA dans vos favoris ou épinglez-la dans WhatsApp pour y accéder rapidement à tout moment sans avoir à faire défiler l'écran Organisez vos réponses : utilisez les messages favoris ou les libellés personnalisés de WhatsApp pour trier les réponses par catégorie, comme Voyage, Études ou Travail

Limites et considérations relatives à l'utilisation de Perplexity dans WhatsApp

Bien que cela soit utile pour des tâches rapides, certaines limites méritent d'être notées.

Les réponses sont courtes : Si vous posez des questions informelles ou rapides, cela fonctionne très bien. Mais si vous avez besoin d'une explication détaillée ou d'une analyse plus approfondie, vous trouverez peut-être les réponses trop succinctes

Pas de recherche approfondie ni de résumés complets : Perplexity sur WhatsApp ne comprend pas d'outils avancés tels que le mode Recherche approfondie ou le résumé multi-sources. Si vous recherchez des analyses approfondies ou des comparaisons détaillées, vous devrez passer à l'application principale, à la version bureau ou à Perplexity sur WhatsApp ne comprend pas d'outils avancés tels que le mode Recherche approfondie ou le résumé multi-sources. Si vous recherchez des analyses approfondies ou des comparaisons détaillées, vous devrez passer à l'application principale, à la version bureau ou à des alternatives à Perplexity

Il ne peut pas lire les documents que vous téléchargez : même si WhatsApp vous permet d'envoyer des fichiers, Perplexity ne peut pas les ouvrir ni comprendre leur contenu. Vous ne pouvez pas poser de questions sur un document PDF ou Word comme vous pouvez le faire dans l'application Perplexity principale

Aucune connexion ou synchronisation de compte : Vous ne pouvez pas vous connecter à votre compte Perplexity IA WhatsApp. Vos discussions ne sont pas enregistrées et vous ne pouvez pas reprendre là où vous vous êtes arrêté sur un autre appareil

Pas d'Espaces ni de fonctionnalités avancées de discussion : WhatsApp ne prend pas en charge les outils tels que Perplexity Espaces, le mode Recherche ou le changement de style de discussion, pour lesquels vous devrez vous connecter à votre compte Perplexity sur votre bureau

Utilisez ClickUp pour gérer des flux de travail optimisés par l'IA

Perplexity IA excelle dans la fourniture de réponses rapides et conversationnelles sur WhatsApp. Mais ses capacités se limitent à cela. Elle n'est pas capable de transformer les informations et les données en actions significatives.

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, comble cette lacune. Plus qu'un assistant IA, ClickUp vous aide à créer, organiser et gérer l'ensemble de votre flux de travail grâce à des outils qui transforment les idées et les discussions en productivité et les idées en résultats.

Perplexity IA WhatsApp est désormais idéal pour extraire des informations publiques du Web. Mais lorsqu'il s'agit de réponses issues de vos propres projets, tâches, documents et mises à jour d'équipe, il n'est pas à la hauteur.

C'est là que ClickUp Brain fait toute la différence par rapport au bot WhatsApp.

Entièrement intégré à la plateforme ClickUp, Brain apporte une assistance en temps réel à chaque étape de votre flux de travail, vous aidant à rechercher, résumer, rédiger et automatiser à l'aide des données de votre environnement de travail.

Voici ce que vous pouvez réellement faire avec ClickUp Brain :

1. Unifiez la puissance de plusieurs LLM au sein d'une seule interface IA

Choisissez parmi les LLM en fonction de vos besoins via ClickUp Brain

Pourquoi se contenter d'un seul LLM quand on peut en avoir quatre, voire plus ? Et ce, pour le prix d'un seul outil ! ClickUp Brain vous permet de choisir entre plusieurs LLM en fonction de vos besoins. Claude. Et il effectue même des recherches en direct sur le Web directement depuis sa fenêtre de discussion. Fini le temps où il fallait ouvrir 100 onglets pour trouver une seule information.

2. Posez des questions spécifiques à votre travail et obtenez des réponses précises

Pour obtenir des mises à jour sur votre travail, ClickUp Brain analysera votre environnement de travail, y compris les documents, les tâches, les commentaires et les échéanciers de projet, afin de vous fournir des réponses directes en quelques secondes.

ClickUp Brain vous fournit des réponses très précises et contextuelles en rapport avec vos projets

💡 Conseil de pro : si vous réutilisez fréquemment certaines invites d'IA, vous pouvez les enregistrer dans ClickUp Brain afin de rationaliser votre flux de travail Écrivez votre invite dans n'importe quel champ IA (Tâche, Document ou Discussion)

Cliquez sur l'icône en forme de baguette magique à côté du champ d'invite, suivez les Sélectionnez « Ajouter une invite »

Dans la fenêtre modale Nouvelle invite, donnez un titre à votre invite et collez ou écrivez le contenu de l'invite Plus tard, vous pourrez facilement rechercher et insérer vos invites enregistrées à l'aide de la même icône en forme de baguette magique partout où ClickUp AI est disponible.

Enregistrez les invites dans ClickUp Brain

3. Générez des images directement dans votre environnement de travail

Générez facilement des images avec des styles et une mise en forme spécifiques à l'aide de ClickUp Brain

Encore une fois, pourquoi se donner la peine d'utiliser Midjourney ou DALLE alors que votre IA professionnelle peut tout faire ? Précisez exactement ce dont vous avez besoin, et ClickUp Brain générera l'image pour vous !

4. Résumez n'importe quel contenu en quelques secondes

Avec ClickUp Brain, vous pouvez instantanément condenser des tâches, des documents, des commentaires ou des notes de réunion en résumés exploitables.

Cliquez sur « Résumer » en haut du contenu et vous obtiendrez un aperçu ciblé mettant en évidence les décisions clés et les éléments d'action. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Copier » et l'enregistrer ou le partager où vous le souhaitez.

Transformez des heures de lecture en informations en quelques secondes Utilisez ClickUp Brain pour résumer

Vous pouvez enregistrer vos notes vocales et vidéo à l'aide de ClickUp Clips, puis laisser ClickUp Brain les transcrire et les résumer instantanément en mises à jour claires et exploitables.

Vous obtenez ainsi des versions textuelles précises de vos enregistrements, des résumés faciles à parcourir et des informations organisées, prêtes à être partagées ou attribuées.

Commencez à convertir vos notes vocales en mises à jour détaillées et horodatées avec ClickUp Brain

Vous devez rédiger rapidement une mise à jour pour un client, écrire l'agenda d'une réunion ou modifier un long document ? ClickUp Brain peut vous aider.

Créez un large intervalle de contenu pour vos cas d'utilisation avec ClickUp Brain

7. Transformez instantanément vos forfaits écrits en tâches et sous-tâches

Dans un document ClickUp, saisissez vos étapes comme suit :

– Rédaction du texte de la page d'accueil

– Révision avec l'équipe de conception

– Finalisez avant vendredi

Sélectionnez la liste, tapez /ai, puis choisissez « Convertir en tâches ». ClickUp Brain créera une tâche parente avec chaque puce comme sous-tâche, y compris des suggestions intelligentes de titres, de descriptions et d'assignés en fonction du contexte de votre environnement de travail. Il vous suffira ensuite de sélectionner l'emplacement où les ajouter et elles seront prêtes à être utilisées.

Vous pouvez générer des sous-tâches détaillées directement dans vos tâches principales, en décomposant automatiquement vos forfaits en étapes réalisables. Cela garantit une ventilation complète des projets et maintient une organisation claire à chaque étape de votre flux de travail.

Générez des suggestions de sous-tâches et tenez tout le monde informé avec ClickUp Brain

Avec ClickUp Brain pour stimuler votre créativité et votre planification, ClickUp Automations vous apporte plus d'efficacité en automatisant vos tâches routinières.

Vous pouvez choisir parmi plus de 100 modèles d'automatisation prédéfinis conçus pour accélérer les flux de travail courants. Ceux-ci incluent l'attribution de tâches lorsqu'un statut change, la définition automatique de dates d'échéance, l'envoi d'alertes à des coéquipiers spécifiques et la mise à jour de champs personnalisés en fonction de déclencheurs sans saisie manuelle.

Par exemple, si Brain crée une tâche étiquetée « Urgent », un modèle d'automatisation peut instantanément l'attribuer au chef de projet et fixer la date d'échéance à 24 heures plus tard. Ou après que Brain ait résumé une revue de sprint, une automatisation peut changer le statut du sprint à « Achevé » et envoyer une notification à toute l'équipe via ClickUp Chat.

Pour maintenir le flux des discussions et faire avancer le travail, ClickUp Chat prend les devants.

ClickUp Chat est un outil de messagerie sécurisé et entièrement intégré, conçu pour permettre à votre équipe de rester connectée et productive sans jamais quitter la plateforme ClickUp. Contrairement aux applications de messagerie informelle et professionnelle autonomes, il est étroitement lié à vos tâches, projets et flux de travail.

Envoyez des messages et discutez avec votre équipe en temps réel grâce à ClickUp Chat

Avec ClickUp Chat, vous pouvez :

Entamez des discussions individuelles avec un collègue ou un client, ou créez des discussions de groupe interdépartementales

Partagez un lien vers une tâche ClickUp au milieu d'une discussion, insérez des documents ou faites référence à des commentaires précédents sans quitter la discussion

Mettez en évidence les échéances des tâches, les liens vers les réunions ou les objectifs des projets en épinglant les messages

Des mises à jour rapides et la résolution de problèmes à la collaboration approfondie et la planification stratégique, vous pouvez discuter de tout sans passer d'une application de communication à un outil de gestion des tâches.

⚡ Archive de modèles : découvrez les modèles de forfaits de communication complets de ClickUp pour rationaliser votre messagerie, suivre les mises à jour et booster la collaboration sans effort

Des discussions rapides à une progression réelle : passez au niveau supérieur avec ClickUp

Perplexity IA sur WhatsApp vous permet de trouver facilement et rapidement des réponses, notamment pour vérifier des faits, réfléchir ou simplement clarifier quelque chose sans ouvrir un navigateur.

Mais lorsque vos besoins dépassent le simple cadre des questions-réponses, comme la gestion de projets, la collaboration avec des équipes ou la concrétisation d'idées, WhatsApp et Perplexity ne suffisent plus.

Vous avez besoin d'un outil comme ClickUp qui organise les discussions, les tâches, les flux de travail alimentés par l'IA et la gestion de projet dans un seul environnement de travail. C'est la différence entre « parler de travail » et « travailler ».

Si vous êtes prêt à passer des réponses rapides à un travail d'équipe fluide et efficace, ClickUp est la prochaine étape intelligente.

Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui et voyez votre productivité décoller.