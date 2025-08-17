Comment utiliser ChatGPT pour rédiger un forfait Business qui fonctionne

Vous savez exactement ce que fait votre entreprise, où elle va et qui doit en entendre parler. Mais lorsque vous vivez et respirez votre aperçu de l'entreprise au quotidien, il est difficile de prendre du recul et de l'expliquer à d'autres.

C'est là que ChatGPT se transforme en générateur et co-rédacteur de forfait Business IA personnel. Il rédige votre analyse de rentabilité pour vous en guidant votre processus de planification, votre positionnement sur le marché et votre structure organisationnelle.

Dans ce guide, nous vous décrivons étape par étape comment rédiger un forfait Business avec ChatGPT afin de mettre en avant votre argument clé de vente.

Et si ChatGPT ne vous convient pas, nous vous montrerons comment utiliser ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, afin de générer votre stratégie commerciale sans invites ni instructions complexes.

Comment rédiger un forfait Business avec ChatGPT

Utiliser ChatGPT pour la création de contenu est un bon point de départ si vous disposez de connaissances spécifiques à votre secteur d'activité. Bien qu'il ne puisse pas rédiger l'intégralité de votre forfait en une seule fois, vous pouvez guider l'outil à travers chaque section en lui fournissant le contexte approprié et des invites, instructions.

⭐ Modèle présenté Vous aimeriez pouvoir passer tout le processus de rédaction des invites ? Essayez le modèle de forfait Business ClickUp prêt à l'emploi pour générer facilement un plan d'affaires complet et professionnel en quelques secondes. Obtenez un modèle gratuit Définissez vos objectifs, développez votre modèle d'entreprise et affichez vos projections financières dans un échéancier facile à suivre grâce au modèle de forfait Business de ClickUp

Voici un guide étape par étape sur la façon d'utiliser ChatGPT pour rédiger un plan d'affaires :

Étape 1 : Définissez votre concept d'entreprise

L'aperçu ou le concept de votre entreprise déterminera si votre forfait sera lu ou ignoré.

Il s'agit d'un résumé en une phrase qui résume les valeurs fondamentales de vos données d'étude de marché. Il guide votre stratégie commerciale et vous aide à attirer les bons partenaires, les bons membres d'équipe et les bons clients.

Idéalement, votre concept d'entreprise répondra à quatre questions clés : Quel problème votre entreprise permet-elle de résoudre ?

Quel est votre marché cible ?

Comment résoudre le problème ?

Qu'est-ce qui rend votre solution différente ou meilleure ?

Vous pouvez fournir ces détails spécifiques à ChatGPT pour qu' il crée une description de votre entreprise en une phrase.

Exemple d'invite, d'instructions : « Ma start-up [nom ou secteur d'activité] propose [produit/service] qui aide [client cible] à résoudre [problème spécifique] en [décrivez comment cela fonctionne ou ce qui le rend différent]. Pouvez-vous m'aider à transformer cela en un concept commercial convaincant en une seule phrase qui communique clairement ma valeur ? »

Réponse :

via ChatGPT

👀 Le saviez-vous ? 46 % des cadres dirigeants affirment que la différenciation de leur organisation, de leurs produits et de leurs services est l'un de leurs objectifs lorsqu'ils investissent dans des pratiques responsables en matière d'IA.

Étape 2 : rédigez votre mission et votre vision

Votre énoncé de mission décrit l'objectif de votre entreprise, à qui elle s'adresse et comment elle crée de la valeur à l'heure actuelle. La vision de votre entreprise est l'impact à long terme que vous souhaitez obtenir grâce à votre plan d'affaires.

Ensemble, ils donnent forme à votre orientation et à votre prise de décision. Ils vous aident à rester concentré, à recruter la bonne équipe de direction et les bons partenaires, et à gagner la confiance de vos clients.

Exemple d'invite, instructions : « Sur la base du concept commercial : « Ma start-up propose [produit/service] qui aide [client cible] à résoudre [problème] grâce à [différenciateur] », aidez-moi à rédiger une déclaration de mission claire qui explique notre objectif et qui nous sommes. Rédigez ensuite une déclaration de vision qui décrit l'impact à long terme que nous voulons créer dans [nombre] ans. Incluez les valeurs ou les objectifs de l'entreprise, tels que [valeur1], [valeur2] ou [valeur3]. »

Réponse :

📖 À lire également : Exemples de ChatGPT qui vous facilitent la vie

Étape 3 : Décrivez vos produits et services

Si les lecteurs ne comprennent pas rapidement votre offre et sa valeur, le reste de votre plan ne trouvera pas d'écho. Cette section de votre forfait Business doit expliquer de manière exhaustive ce que vous vendez et pourquoi cela est important.

*commencez par une brève description de votre entreprise et dressez la liste de vos principaux produits ou services. Ensuite, décomposez-les en fonctionnalités clés et associez chacune d'elles à un problème spécifique rencontré par vos clients. Vous pouvez également discuter de votre stratégie tarifaire, de l'avantage concurrentiel de vos produits et de votre expérience pratique de l'expérience utilisateur.

📌 La description de l'entreprise est l'endroit où vous prouvez que votre solution est viable et indispensable.

Exemple d'invite, d'instructions : « En m'appuyant sur le même concept d'entreprise et la même mission/vision, aidez-moi à rédiger une section « Produits et services ». Notre offre principale est [produit/service], qui aide [public cible] à résoudre [problème] grâce à [fonctionnement ou fonctionnalités clés]. Elle comprend des fonctionnalités telles que [fonctionnalité A], [fonctionnalité B] et [fonctionnalité C]. Notre modèle de tarification est [modèle de tarification] et notre avantage concurrentiel est [différenciateur]. »

Réponse :

💡 Conseil de pro : Utilisez la description de votre entreprise pour démontrer clairement pourquoi votre solution est importante, montrez qu'elle n'est pas seulement viable, mais essentielle. Vous pouvez la créer et la mettre en forme dans ClickUp Docs, qui permet d'utiliser du texte enrichi, d'intégrer des images et des liens vers des ressources d'assistance. Votre description sera ainsi visuellement attrayante et facile à mettre à jour à mesure que votre entreprise évolue.

Étape 4 : Réalisez une analyse complète du marché

Réalisez une étude de marché pour évaluer la demande pour votre solution, les tendances du secteur, la taille totale du marché, le comportement des clients et les informations sur la concurrence.

Cela répondra à la question suivante : existe-t-il une réelle opportunité de générer des revenus ici ?

📌 Créez un impact en analysant les tendances spécifiques du marché qui ont un impact direct sur votre produit, en dressant la liste de vos principaux concurrents et en expliquant les nouveautés que vous apportez.

Exemple d'invite : « En m'appuyant sur le même concept d'entreprise et la même mission/vision, aidez-moi à rédiger une section d'analyse de marché. » Réponse :

💡 Conseil de pro : Démarquez votre entreprise en mettant en avant les tendances du marché dans la section analyse de marché. Montrez comment elles affectent votre produit, nommez vos principaux concurrents et indiquez clairement en quoi votre solution offre quelque chose de nouveau ou de meilleur à votre public cible.

Étape 5 : Définissez les profils de vos clients

Le marketing destiné à tout le monde est un excellent moyen de ne convertir personne ! C'est pourquoi les forfaits Business réussis doivent identifier un marché cible précis et créer des profils clients afin de définir les priorités.

Ces profils fictifs détaillés représentent vos clients idéaux et vous guident dans votre communication, la conception de vos produits et votre stratégie commerciale. Vous pouvez les créer à partir de données et d'informations réelles afin de refléter les caractéristiques démographiques, les motivations, les défis et les comportements d'achat de votre public.

Exemple d'invite, d'instructions : « En m'appuyant sur le concept commercial, la mission/vision et l'analyse de marché, aidez-moi à définir 2 ou 3 profils de clients pour mon entreprise. »

Réponse :

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour rédiger un forfait Business

Étape 6 : Réalisez une analyse concurrentielle

Une analyse solide de la concurrence compare vos principaux concurrents, étudie leurs grandes lignes de forfait Business par rapport aux vôtres et identifie leurs points forts et leurs points faibles. C'est un outil précieux pour vous positionner différemment sur le marché.

Vous pourrez évaluer les lacunes du marché, affiner votre stratégie et éviter de copier des idées qui ne fonctionnent pas.

Exemple d'invite, d'instructions : « Sur la base des informations fournies dans cette discussion, aidez-moi à rédiger une section consacrée à l'analyse de la concurrence. Nos principaux concurrents sont [Concurrent A], [Concurrent B] et [Concurrent C].

[Concurrent A] offre [fonctionnalités clés/approche], mais se heurte à [limite].

[Concurrent B] est connu pour [point fort], mais présente [point faible].

[Concurrent C] offre [argument clé de vente], mais [inconvénient].

En revanche, notre produit se distingue par [les différenciateurs clés]. Décrivez notre proposition de valeur et notre avantage concurrentiel sur le marché. »

Réponse :

Étape 7 : Réitérez votre modèle d'entreprise

La section consacrée à votre modèle économique détaille comment votre entreprise génère des revenus, continue de fonctionner et se développe au fil du temps. Si vous avez des projets d'expansion, décrivez ce à quoi cela ressemblera lorsque la demande augmentera : nouveaux marchés, fonctionnalités supplémentaires ou élargissement des équipes.

Définissez clairement qui vous paie, ce pour quoi vous êtes payé et comment ces revenus contribuent à vos activités.

Votre modèle d'entreprise doit également décrire vos sources de revenus (par exemple, abonnements, services, ventes de produits), votre structure tarifaire et vos principaux coûts.

Exemple d'invite, d'instructions : « Sur la base de toutes les informations dont je dispose jusqu'à présent, aidez-moi à rédiger une section sur le modèle commercial. Notre principale source de revenus est [abonnement/freemium/basé sur l'utilisation/etc.]. Nous proposons [décrivez le modèle de tarification]. Notre stratégie d'acquisition comprend [canaux]. Nos coûts clés comprennent [liste]. Le modèle est conçu pour s'adapter à la croissance de notre base d'utilisateurs et à notre expansion vers [projets futurs]. »

Réponse :

🧠 Fait amusant : 25 % des entreprises américaines ont économisé entre 50 000 et 70 000 dollars grâce à ChatGPT.

Étape 8 : définissez votre stratégie marketing [incluez ici votre stratégie commerciale]

Votre stratégie marketing et commerciale détaille la manière dont vous allez attirer, convertir et fidéliser vos clients.

Commencez par identifier vos principaux canaux marketing (réseaux sociaux, e-mail ou partenariats) et définissez le positionnement de votre marque et vos messages clés.

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez mapper votre approche commerciale, notamment qui s'occupe de la prospection, comment les prospects sont suivis et à quoi ressemble le processus de conversion.

Exemple d'invite, d'instructions : « Sur la base de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, aidez-moi à rédiger une section sur la stratégie marketing et commerciale. Notre marketing se concentre sur [objectifs principaux]. Les canaux clés sont [liste]. Nous nous positionnons comme [message ou ton unique de votre marque]. Notre stratégie commerciale comprend [approche commerciale]. Nous prévoyons de stimuler les conversions grâce à [tactiques]. Pour la fidélisation, nous utilisons [méthodes]. »

Réponse :

📖 À lire également : Comment utiliser les tâches ChatGPT

Étape 9 : Rédigez un aperçu financier

Votre plan financier montre si votre entreprise peut survivre et se développer. Commencez par estimer vos coûts de démarrage et d'exploitation. Ensuite, étudiez vos projections financières mensuelles et vos tableaux de flux de trésorerie pour savoir quand vous atteindrez le seuil de rentabilité.

Soyez clair sur vos dépenses importantes, vos jalons financiers clés et la manière dont vous prévoyez de développer votre activité.

N'oubliez pas d'inclure les hypothèses telles que les prix, le taux de croissance ou le taux de désabonnement, car elles aident les autres à comprendre la logique derrière vos nombres et à évaluer les risques.

Exemple d'invite, d'instructions : « Sur la base de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, aidez-moi à rédiger une section sur le plan financier. Nous prévoyons des coûts de démarrage initiaux d'environ [montant] pour couvrir [par exemple, le développement du produit]. Notre chiffre d'affaires mensuel prévu pour le mois 6 est de [montant], avec une cible de [par exemple, X $ ARR] pour la première année.

Notre modèle de revenus est [par exemple, basé sur un abonnement] avec des niveaux de prix pour [segments de clientèle]. Les hypothèses clés comprennent [par exemple, le taux de croissance des utilisateurs]. Nos principaux coûts comprennent [par exemple, le développement de l'IA]. Nous prévoyons d'atteindre le seuil de rentabilité d'ici [échéancier], avec une rentabilité attendue d'ici [mois/année]. »

Réponse :

Étape 10 : Rédigez le résumé

Votre résumé exécutif est votre première impression, et parfois la seule. Il explique en quelques minutes pourquoi votre entreprise mérite qu'on s'y intéresse.

Votre générateur de forfait Business IA doit rester ciblé et engageant. Il doit expliquer clairement tous les éléments de votre forfait bien structuré et ce qui rend votre approche différente.

Exemple d'invite, d'instructions : « Sur la base de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, aidez-moi à rédiger un résumé exécutif pour mon plan d'affaires. Nous développons [brève description du produit/service] pour résoudre [principal point faible] pour [public cible]. Notre mission est de [mission]. Le marché est évalué à [taille] et en pleine croissance en raison de tendances telles que [tendances clés]. Notre solution se distingue par [ses différenciateurs uniques]. Nous utilisons un [modèle commercial] avec [détails des prix]. Les stratégies marketing clés comprennent [principaux canaux]. Sur le plan financier, nous visons [Year 1 ARR], et atteindrons le seuil de rentabilité d'ici [mois/année]. Notre vision à long terme comprend [plans de croissance, idées d'expansion]. »

Réponse :

Limites de la création d'un forfait Business avec ChatGPT

Un forfait Business ChatGPT peut accélérer le processus de rédaction, mais il ne peut pas rejeter automatiquement les mauvaises idées.

Si vos hypothèses sont erronées ou si votre logique est bancale, il ne vous le signalera pas, sauf si vous le lui demandez. Et ce n'est là qu'un des nombreux écueils à éviter.

Voici quelques raisons supplémentaires pour lesquelles vous devriez rechercher des alternatives à ChatGPT:

Manque de contexte intégré : Il ne peut pas récupérer automatiquement les échéanciers de votre projet, vos cibles commerciales ou l'historique de votre entreprise. Vous devez donc coller manuellement les détails essentiels

Inexactitude des projections financières : Il peut suggérer des chiffres provisoires, mais il ne peut pas générer de prévisions précises ni de stratégie de tarification basée sur votre plan financier

Ton générique sans personnalisation : le contenu généré par l'IA est par défaut rédigé dans un langage d'entreprise, sauf si vous spécifiez le ton et le public requis

Pas d'intégration des tâches ou des flux de travail : Il ne peut pas attribuer de tâches aux membres clés de votre équipe ni connecter votre forfait à des livrables ; vous devrez déplacer ce texte vers un autre système

Éléments visuels manquants : ChatGPT peut décrire des tableaux ou des visuels, mais ne peut pas intégrer d'échéanciers, de checklists ou de bannières dans le cadre de votre processus de planification d'entreprise

👀 Le saviez-vous ? Depuis le lancement de ChatGPT, il y a eu en moyenne 31 000 menaces de phishing par jour.

📮 ClickUp Insight : 22 % de nos répondants restent méfiants quant à l'utilisation de l'IA au travail. Parmi eux, la moitié s'inquiète pour la confidentialité de leurs données, tandis que l'autre moitié n'est tout simplement pas sûre de pouvoir se fier à ce que leur dit l'IA. ClickUp répond à ces deux préoccupations grâce à des mesures de sécurité robustes et à la génération de liens détaillés vers les tâches et les sources pour chaque réponse. Ainsi, même les équipes les plus prudentes peuvent commencer à profiter d'un gain de productivité sans se demander si leurs informations sont protégées ou si les résultats obtenus sont fiables.

Créez un forfait Business avec ClickUp Brain

ClickUp gère tous vos projets, documents et communications, accélérés par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

C'est une excellente alternative à ChatGPT, offrant un environnement intégré, collaboratif et exploitable pour la planification d'entreprise.

Contrairement à ChatGPT, qui génère du texte statique, ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui transforme votre forfait Business en un document dynamique et vivant.

Documents ClickUp

Vous n'avez pas besoin de copier les résultats de l'IA dans un document Google Doc et de passer des heures à le mettre en forme : tout se fait dans ClickUp Docs. Vous pouvez imbriquer des sections telles que votre résumé exécutif, votre analyse de marché et vos projections financières sous forme de pages claires et organisées.

Créez, modifiez et partagez votre forfait Business en temps réel avec ClickUp Docs

Utilisez les blocs glisser-déposer dans ClickUp Docs pour :

Insérez des tableaux pour détailler vos budgets

Ajoutez des checklists pour les prochaines étapes ou les validations

Mettez en évidence les risques ou les décisions à l'aide de bannières

Intégrez des échéanciers de projet afin que les initiatives clés restent visibles et à jour

Accédez directement aux tâches, dossiers et objectifs pertinents à partir de votre document

Personnalisez des modèles de forfait Business pré-construits pour mettre en évidence les détails clés

Docs vous permet également d'étiqueter vos coéquipiers et de laisser des commentaires en ligne dans votre document. Si une ligne de texte, par exemple « affiner l'analyse de la concurrence », nécessite une action, vous pouvez la transformer instantanément en tâche, directement depuis le document.

Cela augmentera la productivité de l'équipe et tout le monde saura exactement d'où vient la tâche et ce qui doit être fait.

Nous avons récemment pu apprécier l'impact collaboratif de ClickUp lors du travail sur un plan de contenu pour le lancement d'un produit. Nous avons pu créer et maintenir un référentiel de contenu à l'aide de l'outil Documents, qui comprenait une structure hiérarchique, des fonctionnalités de modification collaborative et de puissantes fonctionnalités d'intégration.

Nous avons récemment pu apprécier l'impact collaboratif de ClickUp lors du travail sur un plan de contenu pour le lancement d'un produit. Nous avons pu créer et maintenir un référentiel de contenu à l'aide de l'outil Documents, qui comprenait une structure hiérarchique, des fonctionnalités de modification en cours et de puissantes fonctionnalités d'intégration.

ClickUp Brain

ClickUp ne vous oblige pas non plus à passer des nuits blanches à rédiger un forfait Business, ni à avoir tous les nombres sous la main pour remplir les blancs.

Son assistant IA avancé, ClickUp Brain, est intégré à chaque document et tâche. Il comprend votre environnement de travail, vos échéanciers et vos collaborateurs, vous n'avez donc pas besoin de fouiller dans vos notes ou de reformater les résultats de ChatGPT pour les adapter à votre contexte. Le modèle linguistique avancé le sait déjà.

Automatisez des tâches telles que la rédaction, la génération d'idées commerciales, la résumisation et la modification en cours d'un plan d'affaires à l'aide de ClickUp Brain

Imaginons que vous rédigiez la section consacrée à votre stratégie marketing :

Demandez à ClickUp Brain : « Résume les résultats de notre dernière campagne par e-mail », et il extraira les données des tâches et tableaux de bord connectés

Rédigez des énoncés de mission et de vision d'entreprise en utilisant le ton de votre marque, sur la base des documents de l'entreprise et des notes de l'équipe

Personnalisez vos déclarations de mission et votre contenu promotionnel avec ClickUp Brain

Mentionnez des informations supplémentaires telles que vos plans de recrutement, en demandant à ClickUp Brain : « Combien de rôles sont encore disponibles au troisième trimestre ? », et il vous répondra à partir de votre pipeline de recrutement

Avons-nous mentionné que vous pouvez passer d'un grand modèle linguistique (LLM) à un autre, comme ChatGPT, Claude et Gemini, tout en utilisant ClickUp Brain ? Cela signifie que si vous êtes toujours émotionnellement attaché à GPT (eh bien, nous avons tous nos favoris), vous pouvez toujours utiliser ChatGPT dans ClickUp et réduire le temps perdu lors du changement de contexte.

Utilisez les derniers modèles d'IA externes multiples tels que ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres encore grâce à ClickUp Brain

Voici comment rédiger un forfait Business avec ClickUp Brain à partir de zéro : Passons en revue les quatre éléments clés d'un forfait Business à l'aide d'un nouvel exemple : une marque américaine de nourriture et d'accessoires pour animaux de compagnie B2B. L'entreprise fournit des aliments biologiques sans conservateurs pour chiens et chats et propose des mélanges personnalisés pour d'autres animaux de compagnie sur demande.

1. Rédiger des énoncés de mission et de vision

Vous pouvez personnaliser cette invite pour ClickUp Brain :

« Rédigez la déclaration de mission et de vision d'une marque B2B basée aux États-Unis qui vend des aliments biologiques sans conservateurs pour chiens et chats, avec des formulations personnalisées disponibles pour d'autres animaux de compagnie. »

Mettez en avant votre proposition de valeur avec ClickUp Brain

2. Description des produits et services

Contrairement à ChatGPT, ClickUp Brain extrait des informations de votre environnement de travail pour fournir des réponses contextuelles, vous n'avez donc pas besoin d'invite, d'instructions détaillées.

Il vous suffit d'écrire :

« Décrivez les offres principales de cette marque d'aliments pour animaux de compagnie B2B, y compris les types de produits, leurs fonctionnalités et ce qui les distingue des marques d'aliments pour animaux de compagnie standard. »

Évitez les réponses détaillées dans ClickUp Brain et gagnez du temps

3. Analyse du marché

ClickUp Brain recherche des informations en temps réel pour fournir une analyse détaillée de la concurrence et du marché lorsque cela est nécessaire.

Utilisez une invite comme celle-ci : « Aidez-moi à rédiger une analyse de marché pour le marché B2B des aliments biologiques pour animaux de compagnie aux États-Unis, en incluant le public cible, les tendances et le paysage concurrentiel. »

Réalisez des études de marché et des analyses en temps réel avec ClickUp Brain

4. Modèle d'entreprise

Vous pouvez obtenir des suggestions intelligentes et stratégiques de ClickUp Brain avec une explication du modèle commercial prêt à être mis en œuvre à l'aide d'une simple invite telle que :

« Décrivez le modèle de revenus et la stratégie opérationnelle d'une marque américaine de nourriture pour animaux de compagnie B2B qui vend des produits biologiques personnalisés aux animaleries et aux détaillants. »

Obtenez des informations intelligentes et stratégiques grâce à ClickUp Brain

💡 Conseil de pro : Utilisez la commande slash (/ai) de ClickUp Brain dans ClickUp Docs pour la déclencher instantanément pendant que vous écrivez. Vous pouvez également reformuler, raccourcir ou développer le contenu sans quitter le document.

Automatisation ClickUp

Mais ClickUp ne se limite pas à la rédaction et à la collaboration. Il vous aide à créer le flux de travail complet qui sous-tend votre forfait Business. Vous pouvez attribuer des tâches à chaque section, fixer des échéances et suivre la progression à l'aide des vues Statut ou Échéancier.

Vous avez besoin de vérifications régulières ou d'avis des parties prenantes ? Configurez les automatisations ClickUp pour déclencher des rappels ou des suivis sans lever le petit doigt.

Assurez-vous que le plan d'affaires continue d'avancer sans microgestion grâce aux automatisations ClickUp

Par exemple, attribuez automatiquement des tâches de suivi lorsqu'une personne marque une section comme « Prêt pour révision ». Vous pouvez également attribuer automatiquement des éléments de suivi après qu'une partie prenante a ajouté des commentaires.

Tableaux de bord ClickUp

Vous voulez avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe ? Créez votre tableau de bord personnalisé à l'aide de ClickUp Dashboards! Vous pouvez suivre les indicateurs marketing, le statut du financement, la progression des embauches et les jalons de la feuille de route des produits, le tout en un seul endroit.

Personnalisez-le avec des indicateurs clés de performance, des alertes de blocage et des mises à jour en direct pour garder une longueur d'avance et impressionner les parties prenantes sans avoir à compiler des rapports interminables.

Étudiez vos canaux marketing et autres indicateurs avec les tableaux de bord ClickUp afin d'identifier les lacunes

ClickUp comble les lacunes de ChatGPT. Avec ClickUp, vous pouvez :

Intégrez le contexte réel du projet en liant des documents, des tâches, des échéanciers et des objectifs

Suivez les données réelles à l'aide de modèles et de champs personnalisés

Générez du contenu personnalisé avec un ton clair et cohérent avec votre marque

Affichez et suivez votre forfait Business à l'aide d'outils visuels tels que des diagrammes de Gantt, des checklists et des tableaux de bord interactifs

Utilisez les agents ClickUp AI pour générer des résumés concis et mettre en évidence les informations exploitables issues de données complexes ou de longues discussions

Fournissez des rapports de statut contextualisés aux parties prenantes concernées ou aux canaux de direction

En bref, ClickUp transforme votre forfait Business d'un document statique en un flux de travail dynamique, exploitable et collaboratif. Il comble le fossé entre la planification et l'exécution grâce à une assistance intelligente et automatisée.

👀 Le saviez-vous ? 80 % des dirigeants du secteur de la vente au détail s'attendent à ce que leur entreprise adopte l'automatisation par IA.

📖 À lire également : Conseils de productivité pour les entrepreneurs

Essayez le meilleur générateur de forfait Business : ClickUp

ChatGPT vous aide à rédiger. ClickUp vous aide à construire.

ClickUp élimine le chaos fragmenté et multi-outils lié à la création et à la gestion d'un plan d'affaires. Vous n'avez plus besoin de coller le contenu généré par l'IA de ChatGPT dans Google Docs ou de compiler vous-même les données.

ClickUp Brain peut rédiger automatiquement de nouvelles sections, reformuler des idées, extraire des mises à jour de votre environnement de travail et résumer des réunions ou des échéanciers de projets. Et ClickUp Docs peut mettre en forme vos informations dans des cadres structurés et collaboratifs.

De plus, grâce aux modèles de forfait Business, les propriétaires de petites start-ups, les freelancers et les fondateurs de start-ups peuvent se lancer rapidement. Vous passerez moins de temps à réfléchir à la structure et plus de temps à progresser.

Alors, quel outil allez-vous choisir : un logiciel d'automatisation des flux de travail interconnectés ou un assistant de rédaction autonome ?

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et créez, affinez, suivez et mettez en œuvre le forfait Business parfait dès aujourd'hui !